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Fourth Quarter RCS Honor Roll, high schools and SCORE Center
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Fourth Quarter RCS Honor Roll, high schools and SCORE Center

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McMichael

High School

12th grade A honor roll

Troy Decatur Baker, Hannah Brooke Cardwell, Jalyn Tyrell Carter, Taylor Grace Handy, Marliyah Nicole Harris, Natalie Brooke Johnson, Christian Taylor Joyce, Tylor Sean Lawrence, Taylor Danielle Lester, Skye Puaonalani Malasig, Emiley Grace Nance, Clark Paul Roberts, Matthew Riley Sharpe, Tiler Douglas Sheline, Kaitlyn Lynn Simpson, Austin Thomas Smith, Spencer Edwin Stott, Cassidy Dawn Tanton, Jesse Lee Tuttle, Lauren Nicole Tuttle, Farrah Lynn Wilde, Noah Lamar Wray, Parker John Wyatt, Jacqueline Zavala Lupian.

11th grade A honor roll

Jacob Matthew Allred, Nathan Lee Baughn, Mazie Diamond Brim, Hayden Blake Cardwell, Merissa Emma Carrow, Chloe Alexis Cayton, Seth Thomas Coleman, Kiarra Jenay Johnson, Kiley Blair Joyce, Hunter Jackson Leake, Cheyanne Kelly Lester, Caleb Michael Martin, Hannah June Owens, Erin Avery Price, Mary Kathryn Schultz, Ayden Karen Smith, Dylan Catherine Smith, Jacob Elijah Swisher, Thomas Matthew Wright.

10th grade A honor roll

Erica Lee’ann Atkins, Diamond Lashay Bauniel, Peyton David Baynes, Kylie Nicole Belter, Bradyn Lynn Case, Anna McKenzie Casto, Amber Michelle Collins, Andrew James Horne, Chloe Ann Jackle, Jada Laschelle Johnson, Lucy Dawn Jones, Heaven Abigail Lane, Brianna Angel Lemons, Elizabeth Grace Lovelace, Summer Makenzie Martin, Shelyna Elizabeth Moyer, Shelby Lorraine Parker, Isabella Hebreo Ramirez, Lelia Faith Robertson, Harper Elizabeth Sedlock, Jake Gatsby Sharpe, Chaya Antinette Tatum, Ongelique Nicole Tuck, Ashley Nichole Tucker, Lily Grayce Whitten, Trenton Ethan Wines, Ayden Michael Zook.

9th grade A honor roll

Grayson Thomas Cardwell, Katie Elizabeth Cardwell, Susanna Elizabeth Drake, Kacey Renee Gore, Joshua Cameron Griffin, Parson Rose Haley, Natalie Dawn Holt, Sadie Layne Kemp, Dylan Paul Lambert, Alexandra Victoria Mabe, Molly Katherine Martin, Dalaney Reece Mitchell, Graham Paul Newman, Olivia Grace Shelton, Joseph Lindh St. Clair, Bobbie Rae Stanley, Makenna Lauren Stewart, Maria Mardecella Vazquez Malloy, Vanessa Vega Martinez, Kaci Renee Wagoner, Emily Gray Wall, Valerie Nicole White.

12th grade A/B honor roll

Savannah Catherine Bell, Makayla Danielle Belton, Noah Shannon Bruins, Ryan Matthew Dooley, Brittany Georgianna Grimmett, James William Gunter, Abbie Lavonne Lawson, Michael Wayne Lyons, Sara Edwin McKenzie, Allison Sofia Montelongo, Alexandra Taylor Pell, Madison Elizabeth Pratt, Denise Yvonne Simmons, Keelan Holbrook Slaughter, Meredith Dale Smith, Ashton Lindsay Wall, Magan Olivia Wilson.

11th grade A/B honor roll

Cooper Tristan Acord, Kyle Thomas Coleman, Lindsey Brooke Corum, Zachary Lee Hill Edwards, Alex William Gentry, Katlynn Rose Gentry, Reese Newman Graham, Emma Riley Hicks, Thatcher Clayton Hill, Emily Grace Hopper, Haley Ann Joyce, Jake Andrew Lathrop, Noxtavious Ortiz, Jerry Wayne Peters, Austin Jared Pinnix, Rebekah Abigail Plantz, Charles Christopher Pruitt, Reese Elizabeth Riner, Christopher Archer Roberts, Julia Lynn Roberts, T-Shon Lattrel Scales, Charles Paul Stuart, Ella-Grace Ann Taylor, Rique Allyn Webb, Madison Elizabeth Willard, Emma Caroline Wray.

10th grade A/B honor roll

Leslie Marie Baker, Camelle LeeAnn Beacham, Ethan Dale Carter, Alexus Denise Ellis, Erin Marie Griffin, Daniel Michael Grimmett, Sydney Nicole Hiatt, Savannah Claire Lockhart, Rachel Lee McGuire, Zackary Chase Porter, Katie Sanchez, Franklin Harold Spangler, Daniel Ryan Steffan, Ariadna Larisa Teixido Ponsa, Katlyn Grace Vernon.

9th grade A/B honor roll

Madison Riley Brim, Hannah Marie Cardwell, Gabriela Ivelisse Castro-Velazquez, Brianna Rose Cole, Dominick Martinez Guerrero, Andrew Scott Gunter, Emma Grace Hawkins, Bella Sealee Helms, Sophia Lizeth Jimenez Pedro, Baileigh Shae Joyce, Megan Carol Kilby, Cooper Leigh Kirkpatrick, Olivia Grace Knight, Kinsey Lorraine Martin, Jerry Lee Moyer, Ashlynn LaShae Pennix, Allie Grace Purgason, James Alfonso Sanchez, Aubrey Kara Simmons, Ali’Loa Jediah Somorang, Dakota Lewis Terrell, Jordan Anne Vincent, Emden Lewis Wilcox.

12th grade A/B (All B’s) honor roll

Terry Keith Barker, Destynee Amarion Carter.

10th grade A/B (All B’s) honor roll

Chloe Danielle Dalton.

9th grade A/B (All B’s) honor roll

Brenden Chase Cope, Michael Aaron Smith.

Reidsville

High School

12th grade A honor roll Maritza Bahena, Yoshua Courts, Kevin Drumwright, Gabriela Escobar- Ramirez, Daniel Alexander Esteban Chavez, Kahree Hayes, Julie-Anna Joyce, Thomas Massey, A’Mani Smalls, Dakota Spence, Seth Walker, Asha Wallace, Takhia Winchester

11th grade A honor roll

Eternity Allen, Zachary Boston, Mikiya Cardwell, Emily Finney, Anthony Franson, Anne Howard, Kylie Huffman, Khloie McClain, Loc Phan, Alexis Powell, Vincent Widerman, Asya Wise

10th grade A honor roll

Ismiel Alejandro, Corry Bowers, Kennon Casey, Jordan Hairston, Logan Hammack, Joshua Harris, Thania Hurtado-Soriano, Nhycer Kelly, Haley, Minnick, Braniya Morgan, Chelsea Nichols, Victoria Nichols, Zaxeryia Simmons, Aaron Vagle, DeAndrea Williams, Mariah Wilson

9th grade A honor roll

Madelin Aguilar, Tyson Allen, Mingo Bahena, Emily Banuelos, Evelyn Banuelos, Lakeysha Bryd, Issis Colindres-Barahona, Sentrelle Graves, Morgan Hooper, Alexis Hurtado, Daisy Lopez-Fuentes, Aidan Mansfield, Emma Petty, Kaitlyn Tate, Stephanie Vela, Paul Widerman, Kristen Wilson, Gracious Wise

12th grade A/B honor roll

Elyssia Arreola, Elijah Boyd, Reagan Boyd, Alison Brake, Isaiah Brown, Lindsey Davis, Birana Escobar Diaz, Angelica Escobar-Ramirez, Nevaeh Evans, Lizbeth Garcia Ramos, Jaheim Hairston, Mark Hayes, Luke Hazelwood, Timothy Jacobs, Orion Johnson, Raina Mansfield, Aidan McBee, Breon Pass, Enyssia Ramirez, Cyrus Rodriguez, Mya Royster, Michaela Singletary, Candice Walker, Angelica Ward, Kristofer Wilson

11th grade A/B honor roll

Daryl Blackwell, Micah Broadnax, Eakkapop Chumura, Tiffany Gant, Lyhien Hayes, Kaylee Hensley, Kennedy Hooper, Ryan Housewright, Isaiah Johnson, A’Kaycia Jumper, Dylan Law, Thomas Lunsford, Deonte McCain, Kyra McCollum, David A. Petty, David B. Petty, Lily Ucciardi

10th grade A/B honor roll

Luke Carter, Tatiana Chigwerewe, Alexander Coltrance, Matthew Davenport, Omar Escobar-Ramirez, Eddie Espada, Shelly Fuqua, Brian Graves, Skyler Johnson, Kanyapak Kaewchaon, N’Kya McCollum, Anthony Ochoa-Nunez, Nashaun Price, Tamara Simpson, Angelina Snipes, Donta Stephens, Bobby Totten, Alyssa Wicker

9th grade A/B honor roll

Damiana Aita, Braxton Brown, Chala Galloway, Charlson Galloway, Aliyah Garibay, ltamari Hairston, Kameron Hensley, Erick Jaramillo, Zanyiah Lash, Aljariq Lee, Jace Lovelace, Bryan Ortega, Tiera Phelps, Emony Poole, Alan Rivera-Lorenzo, lla Rodriguez, Genesis Saa-Espinosa, Christyn Trent, Jocelyn Vazquez, Makayla Witt, Zetina Menendez

SCORE Center

A honor roll

Ava Leigh Kokx, fourth grade

Tucker Lee Stewart, second grade

Javen Deion Lane, first grade

A/B honor roll

Harley Arron Ford, fifth grade

Evan Sean Carter, fourth grade

Devin Xzavier Goins, fourth grade

A/B (All B’s) honor roll

Brooklyn Sharpe, ninth grade

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