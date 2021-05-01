2021 State-wide football scores and third round scores and championship pairings

NCHSAA State Football Championship Pairings
1-A
EAST
No. 5 Northside-Pinetown (8-2) 47, No. 2 Northampton Co. (3-4) 6
WEST
No. 4 Murphy (9-1) 24, No. 2 Robbinsville (8-1) 14
1-AA
EAST
No. 1 Tarboro (8-0) 66, No. 2 Louisburg (6-3) 13
WEST
No. 2 East Surry (9-1) 41, No. 8 Polk County (5-2) 7
2-A
EAST
No. 1 Reidsville (9-0) 49, No. 3 Northeastern (6-1) 28
WEST
No. 2 Mountain Heritage (6-2) 30, No. 1 Hendersonville (7-3) 29 OT
2-AA
EAST
No. 2 St. Pauls (8-0) 34, No. 1 Washington (7-2) 23
WEST
No. 7 Salisbury (8-2) 24, No. 1 North Davidson (8-2) 21
3-A
EAST
No. 3 Havelock (10-0) 49, No. 5 Western Alamance (9-1) 17
WEST
No. 4 Charlotte Catholic (9-1) 24, No. 7 Monroe (7-3) 14
3-AA
EAST
No. 1 Cleveland (10-0) 49, No. 7 Clayton (8-2) 21
WEST
No. 2 Mount Tabor (10-0) 24, No. 8 Dudley (8-2) 20
4-A
EAST
No. 1 Cardinal Gibbons (9-0) 30, No. 3 New Bern (7-2) 14
WEST
No. 1 Grimsley (9-0) 28, No. 6 Butler (8-2) 21
4-AA EAST
No. 2 Rolesville (9-0) 24, No. 5 Wake Forest (7-2) 21
WEST
No. 5 Z.B. Vance (9-1) 42, No. 2 Myers Park (9-1) 7