2022-2023 High School Scoreboard

Boys Basketball

Scores

Friday, Jan. 20

West Stokes 71, McMichael 38

Morehead 81, North Forsyth 46

Reidsville 109, T.W. Andrews 83

Southern Guilford 51, Rockingham 31

Schedule

Tuesday, Jan. 24

McMichael at T.W. Andrews, 7:30 p.m.

Rockingham at Smith, 8 p.m.

Wednesday, Jan. 25

Morehead at Reidsville, 7:30 p.m.

Thursday, Jan. 26

McMichael at North Forsyth, 6:30 p.m.

Friday, Jan. 27

Morehead versus West Stokes, 7:30 p.m.

Reidsville versus Walkertown, 7:30 p.m.

Rockingham versus Eastern Guilford, 8 p.m.

Jan. 31

Morehead at McMichael, 7:30 p.m.

Rockingham at High Point Central, 8 p.m.

Feb. 1

Reidsville at North Forsyth, 8 p.m.

Feb. 3

McMichael versus Walkertown, 7:30 p.m.

Morehead at T.W. Andrews, 7:30 p.m.

Reidsville at West Stokes, 8 p.m.

Rockingham versus Dudley, 8 p.m.

Feb. 7

Morehead versus Walkertown, 7:30 p.m.

McMichael at Reidsville, 8 p.m.

Rockingham at Northeast Guilford, 8:30 p.m.

Feb. 10

Morehead versus Reidsville, 7:30 p.m.

McMichael versus North Forsyth, 8 p.m.

Rockingham versus Atkins, 8 p.m.

Mid-State 2A Conference Tournament

Monday, Feb. 13

First round games at higher seed, TBD – boys and girls

Tuesday, Feb. 14

Semifinals – at Walkertown, TBD – boys and girls

Wednesday, Feb. 15

Semifinals – at Walkertown, TBD – boys and girls

Friday, Feb. 16

Championship Finals – at Walkertown, TBD – boys and girls

Mid-State 3A Conference Basketball Tournament

Hosted by the higher seed throughout the event, TBD

Standings

Mid-State 2A

;Conf.;Overall

Reidsville;5-0;12-0

West Stokes;6-1;10-8

TW Andrews;4-2;10-6

Walkertown;4-3;7-9

Morehead;3-3;11-3

McMichael;0-6;5-11

N. Forsyth;0-6;3-13

Mid-State 3A

;Conf.;Overall

S. Guilford;8-0;15-3

Dudley;7-1;14-3

Smith;6-2;15-3

Atkins; 4-4;5-12

Rockingham;2-6;2-15

NE Guilford;2-6;5-11

E. Guilford;1-6;1-16

HP Central;1-7;1-17

Girl's Basketball

Scores

Monday, Jan. 16

Page 51, Reidsville 42

Friday, Jan. 20

Morehead at North Forsyth, no score reported

T.W. Andrews 88, Reidsville 51

McMichael 29, West Stokes 16

Rockingham 51, Southern Guilford 26

Schedule

Tuesday, Jan. 24

Rockingham at Smith, 6:30 p.m.

Wednesday, Jan. 25

McMichael at Carlisle, 6 p.m.

Friday, Jan. 27

Reidsville versus Walkertown, 6 p.m.

Rockingham versus Eastern Guilford, 6:30 p.m.

Jan. 31

McMichael versus Morehead, 6 p.m.

Morehead at McMichael, 6 p.m.

Rockingham at High Point Central, 6:30 p.m.

Feb. 1

Reidsville at North Forsyth, 6:30 p.m.

Feb. 3

McMichael versus Walkertown, 6 p.m.

Morehead at T.W. Andrews, 6 p.m.

Reidsville at West Stokes, 6:30 p.m.

Rockingham versus Dudley, 6:30 p.m.

Feb. 7

Morehead versus Walkertown, 6 p.m.

Reidsville versus McMichael, 6:30 p.m.

Rockingham at Northeast Guilford, 6 p.m.

Feb. 10

McMichael versus North Forsyth, 6:30 p.m.

Rockingham versus Atkins, 6:30 p.m.

Mid-State 2A Conference Tournament

Monday, Feb. 13

First round games at higher seed, TBD – boys and girls

Tuesday, Feb. 14

Semifinals – at Walkertown, TBD – boys and girls

Wednesday, Feb. 15

Semifinals – at Walkertown, TBD – boys and girls

Friday, Feb. 16

Championship Finals – at Walkertown, TBD – boys and girls

Standings

Mid-State 2A

;Conf.;Overall

TW Andrews;6-0;12-3

McMichael;5-1;10-5

Reidsville;3-2;6-7

Walkertown;3-4;7-6

West Stokes 3-5;4-14

North Forsyth;1-4;3-11

Morehead;0-5;4-10

Mid-State 3A

;Conf.;Overall

Smith;8-0;13-2

Dudley;5-2;11-5

Rockingham;5-3;14-3

Atkins 5-3;9-7

NE Guilford;3-5;7-9

S. Guilford;3-6;6-13

E. Guilford;2-5;4-13

HP Central;0-7;0-17

Swimming

Mid-State 3A Conference Swimming Tournament

Jan. 24

Greensboro Aquatic Center, TBD

Mid-State 2A Conference Swimming Tournament

Jan. 25

At Morehead (hosted by the Eden YMCA) on at 5 p.m.

Wrestling

Results

McMichael



at Sarah Wilkes Invitational

Saturday, Jan. 14

106 Champ. Round 1 - Edgar Vasquez Mora (Trinity) over Jack Rogers (McMichael) (Fall 0:00) No No

106 Cons. Semis - Aronde Phillips (William Fleming) over Jack Rogers (McMichael) (Inj. [time]) No No

113 Semifinals - Jeremiah Gonzin (Appomattox County) over Zach Rogers (McMichael) (Fall 0:00) No No

113 Cons. Semis - Zach Rogers (McMichael) over Christian Yamaguchi (Reidsville) (Fall 0:00) No No

113 3rd Place Match - Brayden Hall (Trinity) over Zach Rogers (McMichael) (Fall 0:00) No No

120 Quarterfinals - Jared Thomas (Morehead) over Trenton Leonard (McMichael) (TF 20-5 2:20) No No

120 Semifinals - Lamar Carter (Reidsville) over Trenton Leonard (McMichael) (MD 17-4) No No

120 Cons. Round 4 - Trenton Leonard (McMichael) over Jonarin Infunte (Appomattox County) (Fall 0:00) No No

126 Quarterfinals - Levi Dennis (Trinity) over Ian Kokx (McMichael) (Fall 0:00) No No

126 Quarterfinals - Ian Kokx (McMichael) over Trenton Coleman (Tunstall) (Fall 0:00) No No

126 Cons. Semis - Nathan Howard (Morehead) over Ian Kokx (McMichael) (Fall 2:16) No No

132 Quarterfinals - Gavin McCall (Trinity) over Aiden Brownfield (McMichael) (Fall 0:00) No No

132 Cons. Quarters - Aiden Brownfield (McMichael) over Stephanie Noel (William Fleming) (Fall 0:00) No No

132 Cons. Semis - Aiden Brownfield (McMichael) over Terrance Inge (Tunstall) (Fall 0:00) No No

132 3rd Place Match - Waylon Moore (Rockingham) over Aiden Brownfield (McMichael) (TF 16-1 0:00) No No

138 Quarterfinals - Baron Justice (Trinity) over Gavin Faries (McMichael) (Fall 0:00) No No

138 Cons. Semis - Brock Blizzard (Morehead) over Gavin Faries (McMichael) (Fall 3:18) No No

145 Quarterfinals - Edward Robles (McMichael) over Bryson Miller (Reidsville) (TB-1 3-2) No No

145 Semifinals - Bryan Rito-Villar (Dan River High School) over Edward Robles (McMichael) (UTB 4-3) No No

145 Cons. Semis - Bricen Booth (William Fleming) over Edward Robles (McMichael) (Dec 7-3) No No

160 Champ. Round 1 - Ryan Jones (Tunstall) over Jesse Compton (McMichael) (TF 19-3 0:00) No No

160 Cons. Quarters - Andrew Myers (Morehead) over Jesse Compton (McMichael) (Fall 0:31) No No

170 Quarterfinals - Hezikiah James (McMichael) over Damontre Wheeler (Appomattox County) (Fall 0:00) No No

170 Semifinals - Jovanny Gonzales (William Fleming) over Hezikiah James (McMichael) (Fall 0:00) No No

170 Cons. Semis - Lawson Coltrane (Trinity) over Hezikiah James (McMichael) (SV-1 14-12) No No

220 Semifinals - Michael Vazquez (McMichael) over Colin Baumann (Morehead) (Fall 2:52) No No

220 1st Place Match - Joey Smith (Trinity) over Michael Vazquez (McMichael) (Dec 5-2) No No

285 Quarterfinals - Hayden Meeks (McMichael) over Xavion Jones (Appomattox County) (Fall 0:00) No No

285 Semifinals - Hayden Meeks (McMichael) over Jesse Walker (Morehead) (Fall 1:57) No No

285 1st Place Match - Hayden Meeks (McMichael) over Elijah Ingram (Tunstall) (Fall 0:00) No No

Morehead

at Sarah Wilkes Invitational

Saturday, Jan. 14

106 Quarterfinals - Elijah Horton (Morehead) over Tristen Townsley (Tunstall) (Fall 1:11) No No

106 Semifinals - Elijah Horton (Morehead) over Aronde Phillips (William Fleming) (Dec 10-6) No No

106 1st Place Match - Elijah Horton (Morehead) over Ethan Hines (Uwharrie Charter Academy) (Dec 6-4) No No

113 Quarterfinals - Cameron Benton (Morehead) over Christian Yamaguchi (Reidsville Senior) (Fall 1:13) No No

113 Semifinals - Richard Hopkins (William Fleming) over Cameron Benton (Morehead) (Fall 3:09) No No

113 Cons. Semis - Brayden Hall (Trinity) over Cameron Benton (Morehead) (Fall 0:41) No No

120 Quarterfinals - Jared Thomas (Morehead) over Trenton Leonard (McMichael) (TF 20-5 2:20) No No

120 Semifinals - Jared Thomas (Morehead) over Kyien Jackson (William Fleming) (TF 17-0 4:00) No No

120 1st Place Match - Spencer May (Trinity) over Jared Thomas (Morehead) (Dec 2-0) No No

126 Quarterfinals - Nathan Howard (Morehead) over Caleb Robertson (Dan River High School) (Fall 1:41) No No

126 Semifinals - Rayshun James (Reidsville Senior) over Nathan Howard (Morehead) (Dec 8-2) No No

126 Cons. Semis - Nathan Howard (Morehead) over Ian Kokx (McMichael) (Fall 2:16) No No

126 3rd Place Match - Nathan Howard (Morehead) over Adrian Brust (Rockingham) (Fall 2:09) No No

138 Quarterfinals - Brock Blizzard (Morehead) over Frank Gonzin (Appomattox County) (Dec 6-2) No No

138 Semifinals - Aldo Hernandez (Uwharrie Charter Academy) over Brock Blizzard (Morehead) (TF 24-9 4:39) No No

138 Cons. Semis - Brock Blizzard (Morehead) over Gavin Faries (McMichael) (Fall 3:18) No No

138 3rd Place Match - Brock Blizzard (Morehead) over Baron Justice (Trinity) (Fall 3:31) No No

145 Quarterfinals - Ephram Biggs (Morehead) over Walter Burnham (Northwest Guilford) (Dec 2-0) No No

145 Semifinals - Lorenzo Alston (Uwharrie Charter Academy) over Ephram Biggs (Morehead) (Fall 1:17) No No

145 Cons. Semis - Ephram Biggs (Morehead) over Bryson Miller (Reidsville) (Dec 8-2) No No

145 3rd Place Match - Bricen Booth (William Fleming) over Ephram Biggs (Morehead) (Dec 8-2) No No

152 Quarterfinals - Cole Prichard (Morehead) over Aloese (Junior) Aloese (Appomattox County) (TF 16-0 2:43) No No

152 Semifinals - Cole Prichard (Morehead) over Eric Turner (Rockingham County) (Fall 2:14) No No

152 1st Place Match - Cole Prichard (Morehead) over Thomas Rucker (William Fleming) (Fall 2:25) No No

160 Quarterfinals - Alec Millikan (Uwharrie Charter Academy) over Andrew Myers (Morehead) (Fall 1:46) No No

160 Cons. Quarters - Andrew Myers (Morehead) over Jesse Compton (McMichael) (Fall 0:31) No No

160 Cons. Semis - Jaylen Clary (William Fleming) over Andrew Myers (Morehead) (Fall 0:51) No No

170 Quarterfinals - Jovanny Gonzales (William Fleming) over Blake Knight (Morehead) (Fall 4:17) No No

170 Cons. Quarters - Blake Knight (Morehead) over Brice Baker (Rockingham) (Fall 4:13) No No

170 Cons. Semis - Levi Dehart (Dan River High School) over Blake Knight (Morehead) (Fall 0:19) No No

182 Quarterfinals - Jonathan Dyson (Morehead) over Tayemar Hodge (Martinsville) (Fall 1:29) No No

182 Semifinals - Corbin Grissom (Uwharrie Charter Academy) over Jonathan Dyson (Morehead) (MD 10-1) No No

182 Cons. Semis - Jonathan Dyson (Morehead) over Keegan White (Northwest Guilford) (TB-1 9-8) No No

182 3rd Place Match - Jonathan Dyson (Morehead) over Tayemar Hodge (Martinsville) (TF 15-0 4:25) No No

195 Quarterfinals - Xavier Roberts (Morehead) over Phoenix Baskerville (William Fleming) (Fall 2:29) No No

195 Semifinals - Xavier Roberts (Morehead) over Josiah Perry (Appomattox County) (Fall 5:14) No No

195 1st Place Match - Chase Miller (Glenvar) over Xavier Roberts (Morehead) (Fall 1:33) No No

220 Quarterfinals - Colin Baumann (Morehead) over Brett Myers (Rockingham) (Fall 3:06) No No

220 Semifinals - Michael Vazquez (McMichael) over Colin Baumann (Morehead) (Fall 2:52) No No

220 Cons. Semis - Colin Baumann (Morehead) over Ryan Stuart (Tunstall) (Fall 3:20) No No

220 3rd Place Match - Colin Baumann (Morehead) over Joshua Spivey (William Fleming) (Fall 2:26) No No

285 Semifinals - Hayden Meeks (McMichael) over Jesse Walker (Morehead) (Fall 1:57) No No

285 Cons. Quarters - Jesse Walker (Morehead) over Kylin White (Dan River High School) (DQ) No No

285 3rd Place Match - Justin Barnett (William Fleming) over Jesse Walker (Morehead) (Fall 4:11) No No

Reidsville

at Sarah Wilkes Invitational

Saturday, Jan. 14

120 Lamar Carter (Reidsville) over Brice Jones (Dan River High School) (MD 14-4) No No

113 Quarterfinals - Cameron Benton (Morehead) over Christian Yamaguchi (Reidsville) (Fall 1:13) No No

113 Cons. Semis - Zach Rogers (McMichael) over Christian Yamaguchi (Reidsville) (Fall 0:00) No No

120 Lamar Carter (Reidsville) over Jonarin Infunte (Appomattox County) (Fall 0:00) No No

120 Lamar Carter (Reidsville) over Christopher White (Uwharrie Charter Academy) (TF 19-4 0:00) No No

120 Spencer May (Trinity) over Lamar Carter (Reidsville) (Fall 0:00) No No

120 Lamar Carter (Reidsville) over Trenton Leonard (McMichael) (MD 17-4) No No

120 Semifinals - Lamar Carter (Reidsville) over Trenton Leonard (McMichael) (MD 17-4) No No

126 Rayshun James (Reidsville) over Adrian Brust (Rockingham) (Fall 0:00) No No

126 Rayshun James (Reidsville) over Levi Dennis (Trinity) (MD 8-0) No No

126 Semifinals - Rayshun James (Reidsville) over Nathan Howard (Morehead) (Dec 8-2) No No

126 Bryson Miller (Reidsville) over Adrian Aguilar (Rockingham) (Fall 0:00) No No

126 Bryson Miller (Reidsville) over Deacon Murphy (Appomattox County) (Fall 0:00) No No

145 Quarterfinals - Edward Robles (McMichael) over Bryson Miller (Reidsville) (TB-1 3-2) No No

145 Cons. Semis - Ephram Biggs (Morehead) over Bryson Miller (Reidsville) (Dec 8-2) No No

Rockingham

at Sarah Wilkes Invitational

Saturday, Jan. 14

126 Rayshun James (Reidsville) over Adrian Brust (Rockingham) (Fall 0:00) No No

126 3rd Place Match - Nathan Howard (Morehead) over Adrian Brust (Rockingham) (Fall 2:09) No No

132 3rd Place Match - Waylon Moore (Rockingham County) over Aiden Brownfield (McMichael) (TF 16-1 0:00) No No

145 Bryson Miller (Reidsville Senior) over Adrian Aguilar (Rockingham) (Fall 0:00) No No

152 Semifinals - Cole Prichard (Morehead) over Eric Turner (Rockingham) (Fall 2:14) No No

170 Cons. Quarters - Blake Knight (Morehead) over Brice Baker (Rockingham) (Fall 4:13) No No

220 Quarterfinals - Colin Baumann (Morehead) over Brett Myers (Rockingham) (Fall 3:06) No No

Schedule

Saturday, Jan. 21

Mid-State 2A Conference Tournament - at Morehead, results unavailable at press time