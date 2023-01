High School Wrestling

McMichael

Sarah Wilkes Invitational

Jan. 14

106 Champ. Round 1 - Edgar Vasquez Mora (Trinity) over Jack Rogers (McMichael) (Fall 0:00) No No

106 Cons. Semis - Aronde Phillips (William Fleming) over Jack Rogers (McMichael) (Inj. [time]) No No

113 Semifinals - Jeremiah Gonzin (Appomattox County) over Zach Rogers (McMichael) (Fall 0:00) No No

113 Cons. Semis - Zach Rogers (McMichael) over Christian Yamaguchi (Reidsville) (Fall 0:00) No No

113 3rd Place Match - Brayden Hall (Trinity) over Zach Rogers (McMichael) (Fall 0:00) No No

120 Quarterfinals - Jared Thomas (Morehead) over Trenton Leonard (McMichael) (TF 20-5 2:20) No No

120 Semifinals - Lamar Carter (Reidsville) over Trenton Leonard (McMichael) (MD 17-4) No No

120 Cons. Round 4 - Trenton Leonard (McMichael) over Jonarin Infunte (Appomattox County) (Fall 0:00) No No

126 Quarterfinals - Levi Dennis (Trinity) over Ian Kokx (McMichael) (Fall 0:00) No No

126 Quarterfinals - Ian Kokx (McMichael) over Trenton Coleman (Tunstall) (Fall 0:00) No No

126 Cons. Semis - Nathan Howard (Morehead) over Ian Kokx (McMichael) (Fall 2:16) No No

132 Quarterfinals - Gavin McCall (Trinity) over Aiden Brownfield (McMichael) (Fall 0:00) No No

132 Cons. Quarters - Aiden Brownfield (McMichael) over Stephanie Noel (William Fleming) (Fall 0:00) No No

132 Cons. Semis - Aiden Brownfield (McMichael) over Terrance Inge (Tunstall) (Fall 0:00) No No

132 3rd Place Match - Waylon Moore (Rockingham) over Aiden Brownfield (McMichael) (TF 16-1 0:00) No No

138 Quarterfinals - Baron Justice (Trinity) over Gavin Faries (McMichael) (Fall 0:00) No No

138 Cons. Semis - Brock Blizzard (Morehead) over Gavin Faries (McMichael) (Fall 3:18) No No

145 Quarterfinals - Edward Robles (McMichael) over Bryson Miller (Reidsville) (TB-1 3-2) No No

145 Semifinals - Bryan Rito-Villar (Dan River High School) over Edward Robles (McMichael) (UTB 4-3) No No

145 Cons. Semis - Bricen Booth (William Fleming) over Edward Robles (McMichael) (Dec 7-3) No No

160 Champ. Round 1 - Ryan Jones (Tunstall) over Jesse Compton (McMichael) (TF 19-3 0:00) No No

160 Cons. Quarters - Andrew Myers (Morehead) over Jesse Compton (McMichael) (Fall 0:31) No No

170 Quarterfinals - Hezikiah James (McMichael) over Damontre Wheeler (Appomattox County) (Fall 0:00) No No

170 Semifinals - Jovanny Gonzales (William Fleming) over Hezikiah James (McMichael) (Fall 0:00) No No

170 Cons. Semis - Lawson Coltrane (Trinity) over Hezikiah James (McMichael) (SV-1 14-12) No No

220 Semifinals - Michael Vazquez (McMichael) over Colin Baumann (Morehead) (Fall 2:52) No No

220 1st Place Match - Joey Smith (Trinity) over Michael Vazquez (McMichael) (Dec 5-2) No No

285 Quarterfinals - Hayden Meeks (McMichael) over Xavion Jones (Appomattox County) (Fall 0:00) No No

285 Semifinals - Hayden Meeks (McMichael) over Jesse Walker (Morehead) (Fall 1:57) No No

285 1st Place Match - Hayden Meeks (McMichael) over Elijah Ingram (Tunstall) (Fall 0:00) No No

Morehead Wrestling

Sarah Wilkes Invitational

Jan. 14

106 Quarterfinals - Elijah Horton (Morehead) over Tristen Townsley (Tunstall) (Fall 1:11) No No

106 Semifinals - Elijah Horton (Morehead) over Aronde Phillips (William Fleming) (Dec 10-6) No No

106 1st Place Match - Elijah Horton (Morehead) over Ethan Hines (Uwharrie Charter Academy) (Dec 6-4) No No

113 Quarterfinals - Cameron Benton (Morehead) over Christian Yamaguchi (Reidsville Senior) (Fall 1:13) No No

113 Semifinals - Richard Hopkins (William Fleming) over Cameron Benton (Morehead) (Fall 3:09) No No

113 Cons. Semis - Brayden Hall (Trinity) over Cameron Benton (Morehead) (Fall 0:41) No No

120 Quarterfinals - Jared Thomas (Morehead) over Trenton Leonard (McMichael) (TF 20-5 2:20) No No

120 Semifinals - Jared Thomas (Morehead) over Kyien Jackson (William Fleming) (TF 17-0 4:00) No No

120 1st Place Match - Spencer May (Trinity) over Jared Thomas (Morehead) (Dec 2-0) No No

126 Quarterfinals - Nathan Howard (Morehead) over Caleb Robertson (Dan River High School) (Fall 1:41) No No

126 Semifinals - Rayshun James (Reidsville Senior) over Nathan Howard (Morehead) (Dec 8-2) No No

126 Cons. Semis - Nathan Howard (Morehead) over Ian Kokx (McMichael) (Fall 2:16) No No

126 3rd Place Match - Nathan Howard (Morehead) over Adrian Brust (Rockingham) (Fall 2:09) No No

138 Quarterfinals - Brock Blizzard (Morehead) over Frank Gonzin (Appomattox County) (Dec 6-2) No No

138 Semifinals - Aldo Hernandez (Uwharrie Charter Academy) over Brock Blizzard (Morehead) (TF 24-9 4:39) No No

138 Cons. Semis - Brock Blizzard (Morehead) over Gavin Faries (McMichael) (Fall 3:18) No No

138 3rd Place Match - Brock Blizzard (Morehead) over Baron Justice (Trinity) (Fall 3:31) No No

145 Quarterfinals - Ephram Biggs (Morehead) over Walter Burnham (Northwest Guilford) (Dec 2-0) No No

145 Semifinals - Lorenzo Alston (Uwharrie Charter Academy) over Ephram Biggs (Morehead) (Fall 1:17) No No

145 Cons. Semis - Ephram Biggs (Morehead) over Bryson Miller (Reidsville) (Dec 8-2) No No

145 3rd Place Match - Bricen Booth (William Fleming) over Ephram Biggs (Morehead) (Dec 8-2) No No

152 Quarterfinals - Cole Prichard (Morehead) over Aloese (Junior) Aloese (Appomattox County) (TF 16-0 2:43) No No

152 Semifinals - Cole Prichard (Morehead) over Eric Turner (Rockingham County) (Fall 2:14) No No

152 1st Place Match - Cole Prichard (Morehead) over Thomas Rucker (William Fleming) (Fall 2:25) No No

160 Quarterfinals - Alec Millikan (Uwharrie Charter Academy) over Andrew Myers (Morehead) (Fall 1:46) No No

160 Cons. Quarters - Andrew Myers (Morehead) over Jesse Compton (McMichael) (Fall 0:31) No No

160 Cons. Semis - Jaylen Clary (William Fleming) over Andrew Myers (Morehead) (Fall 0:51) No No

170 Quarterfinals - Jovanny Gonzales (William Fleming) over Blake Knight (Morehead) (Fall 4:17) No No

170 Cons. Quarters - Blake Knight (Morehead) over Brice Baker (Rockingham) (Fall 4:13) No No

170 Cons. Semis - Levi Dehart (Dan River High School) over Blake Knight (Morehead) (Fall 0:19) No No

182 Quarterfinals - Jonathan Dyson (Morehead) over Tayemar Hodge (Martinsville) (Fall 1:29) No No

182 Semifinals - Corbin Grissom (Uwharrie Charter Academy) over Jonathan Dyson (Morehead) (MD 10-1) No No

182 Cons. Semis - Jonathan Dyson (Morehead) over Keegan White (Northwest Guilford) (TB-1 9-8) No No

182 3rd Place Match - Jonathan Dyson (Morehead) over Tayemar Hodge (Martinsville) (TF 15-0 4:25) No No

195 Quarterfinals - Xavier Roberts (Morehead) over Phoenix Baskerville (William Fleming) (Fall 2:29) No No

195 Semifinals - Xavier Roberts (Morehead) over Josiah Perry (Appomattox County) (Fall 5:14) No No

195 1st Place Match - Chase Miller (Glenvar) over Xavier Roberts (Morehead) (Fall 1:33) No No

220 Quarterfinals - Colin Baumann (Morehead) over Brett Myers (Rockingham) (Fall 3:06) No No

220 Semifinals - Michael Vazquez (McMichael) over Colin Baumann (Morehead) (Fall 2:52) No No

220 Cons. Semis - Colin Baumann (Morehead) over Ryan Stuart (Tunstall) (Fall 3:20) No No

220 3rd Place Match - Colin Baumann (Morehead) over Joshua Spivey (William Fleming) (Fall 2:26) No No

285 Semifinals - Hayden Meeks (McMichael) over Jesse Walker (Morehead) (Fall 1:57) No No

285 Cons. Quarters - Jesse Walker (Morehead) over Kylin White (Dan River High School) (DQ) No No

285 3rd Place Match - Justin Barnett (William Fleming) over Jesse Walker (Morehead) (Fall 4:11) No No

Reidsville

Sarah Wilkes Invitational

Jan. 14

120 Lamar Carter (Reidsville) over Brice Jones (Dan River High School) (MD 14-4) No No

113 Quarterfinals - Cameron Benton (Morehead) over Christian Yamaguchi (Reidsville) (Fall 1:13) No No

113 Cons. Semis - Zach Rogers (McMichael) over Christian Yamaguchi (Reidsville) (Fall 0:00) No No

120 Lamar Carter (Reidsville) over Jonarin Infunte (Appomattox County) (Fall 0:00) No No

120 Lamar Carter (Reidsville) over Christopher White (Uwharrie Charter Academy) (TF 19-4 0:00) No No

120 Spencer May (Trinity) over Lamar Carter (Reidsville) (Fall 0:00) No No

120 Lamar Carter (Reidsville) over Trenton Leonard (McMichael) (MD 17-4) No No

120 Semifinals - Lamar Carter (Reidsville) over Trenton Leonard (McMichael) (MD 17-4) No No

126 Rayshun James (Reidsville) over Adrian Brust (Rockingham) (Fall 0:00) No No

126 Rayshun James (Reidsville) over Levi Dennis (Trinity) (MD 8-0) No No

126 Semifinals - Rayshun James (Reidsville) over Nathan Howard (Morehead) (Dec 8-2) No No

126 Bryson Miller (Reidsville) over Adrian Aguilar (Rockingham) (Fall 0:00) No No

126 Bryson Miller (Reidsville) over Deacon Murphy (Appomattox County) (Fall 0:00) No No

145 Quarterfinals - Edward Robles (McMichael) over Bryson Miller (Reidsville) (TB-1 3-2) No No

145 Cons. Semis - Ephram Biggs (Morehead) over Bryson Miller (Reidsville) (Dec 8-2) No No

Rockingham Wrestling

Sarah Wilkes Invitational

Jan. 14

126 Rayshun James (Reidsville) over Adrian Brust (Rockingham) (Fall 0:00) No No

126 3rd Place Match - Nathan Howard (Morehead) over Adrian Brust (Rockingham) (Fall 2:09) No No

132 3rd Place Match - Waylon Moore (Rockingham County) over Aiden Brownfield (McMichael) (TF 16-1 0:00) No No

145 Bryson Miller (Reidsville Senior) over Adrian Aguilar (Rockingham) (Fall 0:00) No No

152 Semifinals - Cole Prichard (Morehead) over Eric Turner (Rockingham) (Fall 2:14) No No

170 Cons. Quarters - Blake Knight (Morehead) over Brice Baker (Rockingham) (Fall 4:13) No No

220 Quarterfinals - Colin Baumann (Morehead) over Brett Myers (Rockingham) (Fall 3:06) No No