Andrews won its ninth boys outdoor NCHSAA track and field championship and the first since 2001 on Saturday at North Carolina A&T in Greensboro.

The program’s previous eight titles came in Class 3A, making this its first 2A championship. It won six championships in a row from 1988-1993 and won another in 1996.

The Red Raiders won the title 65-63 over second-place Owen, with individual wins in the 100 meters, 200 meters and the 4X100 relay. It also would have won the 4X200 relay if not for an exchange zone violation that meant disqualification for that event. It also had a second-place finisher in the 100 meters.

In the 4A girls meet, Parkland finished runner-up to Cuthbertson, who has won three straight state championships, by 20 points.

Following are the list of the Piedmont Triad participants in the NCHSAA 2A and 4A state championship meet.

Boys

100 Meter

2. Antwan Hughes Jr., Jr., Parkland, 10.55

6. Christian Parker, Sr., Southwest Guilford, 10.83

7. Tyson Adams, Sr., West Forsyth, 10.85

200 Meter

4. Christian Parker, Sr., Southwest Guilford, 21.63

6. Caleb Watlington, Sr., Page, 21.95

7. Antwan Hughes Jr., Jr., Parkland, 22.09

400 Meter

5. Caleb Watlington, Sr., Page, 48.64

6. Justin Powell, Sr., Parkland, 49.06

800 Meter

4. Walt Petersen, Sr., Reynolds, 1:53.94

5. Jordan Good, Sr., Western Guilford, 1:54.03

3200 Meter

5. Jacob Barrow, Sr., Grimsley, 9:13.98

8. Luke Armentrout, Sr., Mount Tabor, 9:23.94

110 Hurdles

3. Xavier Ratliff, Jr., Reynolds, 14.29

8. Jordan Wolverton, Jr., Mount Tabor, 14.78

300 Hurdles

3. Jordan Wolverton, Jr., Mount Tabor, 38.54

15. Xavier Ratliff, Jr., Reynolds, 40.50

4X100 Relay

2. Parkland, 41.48

5. Mount Tabor, 42.59

4X200 Relay

2. Parkland, 1:26.47

5. Southwest Guilford, 1:27.79

15. Western Guilford, 1:41.65

4X400 Relay

8. Western Guilford, 3:25.50

9. Mount Tabor, 3:25.99

— Southwest Guilford, DNF

4X800 Relay

3. Mount Tabor, 7:53.91

8. Grimsley, 8:00.52

High Jump

1. Jonathan Koger, Sr., Reagan, J6-08.00

2. Sheldon Ulmer, Sr., Northwest Guilford, J6-08.00

4. Jordan Wolverton, Jr., Mount Tabor, J6-06.00

Pole Vault

7. Austin Sweet, Fr., Davie County, J13-00.00

Long Jump

1. Tyson Adams, Sr., West Forsyth, 23-10.25

9. Jonathan Koger, Sr., Reagan, 20-03.00

12. Kobe Mack, So., Parkland, 20-01.00

Triple Jump

2. Javariante Core, Sr., Western Guilford, 45-05.75

6. Fred Sellars II, Jr., Grimsley, 44-02.75

12. Jonathan Koger, Sr., Reagan, 43-03.25

Shot Put

9. Jahnaul Ritzie, Sr., Glenn, 48-09.75

Discus

12. Carlton Wright, Jr., Mount Tabor, 140-08

Team Points

5. Parkland, 29

8. Mount Tabor, 23

17. Western Guilford, 13

20. Southwest Guilford, 12

20. West Forsyth,12

24. Reynolds, 11

27. Reagan, 10

33. Grimsley, 8

33. Northwest Guilford, 8

37. Page, 7

54. Davie County, 2

Girls

100 Meter

2. Ziyah Etchison, Sr., Parkland, 12.04

3. Ai’yana Gray-Williams, Sr., Parkland, 12.06

200 Meter

2. Ai’yana Gray-Williams, Sr., Parkland, 24.36

5. Ziyah Etchison, Sr., Parkland, 24.96

10. Hayleigh Bryant, Sr., Northwest Guilford, 25.77

400 Meter

5. Megan Hatcher, Jr., Parkland, 56.05

800 Meter

5. Caroline Echols, Sr., Reynolds, 2:13.55

3200 Meter

5. Chandler Welsh, Jr, Reynolds, 10:54.20

100 Meter Hurdles

8. Jaziya Odom, So., Mount Tabor, 15.82

300 Meter Hurdles

3. Makenna Barnett, So., Grimsley, 43.99

4X100 Relay

1. Parkland, 47.35

4X200 Relay

1. Parkland, 1:37.89

4X400 Relay

4. Parkland, 3:56.28

13. Reynolds, 4:04.01

4X800 Relay

3. Mount Tabor, 9:11.39

High Jump

3. Audrey Jenkins, Jr., Grimsley, J5-04.00

9. Hayleigh Bryant, Sr., Northwest Guilford, J5-02.00

Pole Vault

2. Hannah Riley, Sr., Mount Tabor, J11-06.00

3. Haley Hanes, Sr., West Forsyth, J11-06.00

Long Jump

9. Dymond King, Sr., Northwest Guilford, 17-00.00

13. Londyn Green-Dubose, So., Parkland, 16-02.00

Triple Jump

6. Alaina Cole, Fr., Ragsdale, 37-06.00

Shot Put

12. Raniyah Hocutt, Sr., Reynolds, 33-04.00

Discus

1. Sady Moody, Sr., Southwest Guilford, 137-03

Team Points

2. Parkland, 55

14. Mount Tabor, 15

17. Grimsley, 12

22. Southwest Guilford, 10

25. Reynolds, 8

31. West Forsyth, 6

37. Ragsdale, 3

Boys

100 Meter

1. Correy McManus, Jr., Andrews, 10.56

2. Ja’Neil Harris, So., Andrews, 10.63

6. Que’Shyne Flippen, Jr., Reidsville, 10.92

200 Meter

1. Ja’Neil Harris, So., Andrews, 21.74

5. Caleb Baxter, Sr., North Forsyth, 22.47

12. Jacob Patterson, Jr., North Forsyth, 22.94

15. Greg Potter, Sr., Walkertown, 23.25

400 Meter

3. Caleb Baxter, Sr., North Forsyth, 49.67

4. Zakhi Mitchell, Jr., Walkertown, 49.82

6. Brenden Miller, Sr., Andrews, 50.10

800 Meter

7. Kaden Pratt, Sr., McMichael, 2:03.80

110 Hurdles

3. Jeremiah King, Jr., Andrews, 15.19

5. John Shearin, Sr., Andrews, 15.36

6. Zaman Timmons, Jr., Andrews, 15.57

300 Hurdles

4. John Shearin, Sr., Andrews, 40.20

9. Zaman Timmons, Jr., Andrews, 41.52

4X100 Relay

1. Andrews, 42.51

4. Reidsville, 43.09

4X200 Relay

5. North Forsyth, 1:29.81

— Andrews, DQ Exch zone violation

4X400 Relay

6. Walkertown, 3:29.58

7. Andrews, 3:30.37

Triple Jump

5. Zaman Timmons, Jr., Andrews, 43-00.50

7. Chris McCorkle, Sr., Walkertown, 42-01.50

Discus

3. Mark Hancock, Sr., Morehead, 146-09

Team Points

1. Andrews, 65

16. North Forsyth, 14

21. Walkertown, 10

23. Reidsville, 8

29. Morehead, 6

48. McMichael, 2

Girls

100 Meter

3. Sanai Johnson, So., Andrews, 12.50

100 Meter Hurdles

1. Mariah Perry, So., Walkertown,15.12

300 Meter Hurdles

5. Tatiana Chigwerewe, Sr., Reidsville, 47.48

9. Mariah Perry, So., Walkertown, 48.81

4X100 Relay

7. Andrews, 50.78

9. Reidsville, 51.80

4X400 Relay

4. Reidsville, 4:16.87

Team Points

24. Walkertown, 10

28. Reidsville, 9

33. Andrews, 8