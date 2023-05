Gift this article Share this article paywall-free.

The Dudley girls track and field team won the NCHSAA 3A state championship on Friday at NC A&T to complete an indoor-outdoor sweep in 2023, while the Panthers’ boys team finished state runner-up in its meet.

It’s the Dudley girls seventh outdoor state title and the first since 1993. It is the third sweep in school history with the previous times being in 1989 and 1990.

Here are the complete results for the NCHSAA 1A and 3A outdoor state championship meets.

track

3A

Boys

100 Meter

3. Rory Baker, Sr., Dudley, 10.72

200 Meter

5. Rory Baker, Sr., Dudley, 22.02

9. Le’Ezra Brown, So., Dudley, 22.26

400 Meter

10. Justin Bryant, Jr., Eastern Guilford, 50.98

11. Asa Bonds, Sr., Dudley, 51.41

1600 Meter

6. Will Downs, Jr., Atkins, 4:26.48

12. Nicholas Epps, Sr., Southern Guilford, 4:35.14

3200 Meter

4. Will Downs, Jr., Atkins, 9:34.81

110 Meter Hurdles

3. Shawn Seagraves, Sr., Dudley, 14.92

8. Langston Wood, Jr., Dudley, 26.12

300 Meter Hurdles

2. Nick Blackston, Sr., Southern Guilford, 39.32

8. Shawn Seagraves, Sr., Dudley, 41.29

10. Donyel Parker, So., Dudley, 41.74

4X100 Meter Relay

1. Dudley, 42.30

3. Southern Guilford, 42.57

4X200 Relay

1. Southern Guilford, 1:29.41

2. Dudley, 1:29.63

12. Atkins, 1:33.93

4X400 Meter Relay

4. Dudley, 3:26.85

5. Southern Guilford, 3:30.78

4X800 Meter Relay

9. Dudley, 8:27.22

High Jump

6. Jayden Diggs, Sr., Southern Guilford, 6-02.00

12. Devin Mims, So., Dudley, 6-00.00

Long Jump

2. Anthony Taylor, Sr., Dudley, 22-00.50

6. Dewayne Myles, Sr., Eastern Guilford, 20-05.75

7. Jamari Hooks, Sr., Smith, 20-05.25

10. Tylei Woolard, Sr., Dudley, 20-00.75

Triple Jump

5. Anthony Taylor, Sr., Dudley, 43-03.00

8. Langston Wood, Jr., Dudley, 42-03.75

Discus

3. Jason Bethea, Jr., Smith, 149-05.00

12. Donte Lipscomb, Sr., Eastern Guilford, 128-00.00

Shot Put

5. Jason Bethea, Jr., Smith, 48-03.50

13. Donte Lipscomb, Sr., Eastern Guilford, 44-01.25

15. Hayden Lamb, Jr., Northeast Guilford, 42-04.75

Team Points

2. Dudley, 54

5. Southern Guilford, 31

21. Smith, 12

26. Atkins, 8

45. Eastern Guilford, 3

Girls

100 Meters

3. Onyi Ezeigbo, Fr., Atkins, 11.97

4. Nilijah Darden, So., Dudley, 11.99

200 Meters

3. Janya Moore, Sr., Smith, 24.73

5. Nilijah Darden, So., Dudley, 24.82

6. Onyi Ezeigbo, Fr., Atkins, 24.82

7. Gabrielle Cheek, Jr., Dudley, 24.83

400 Meters

3. Tianna Spinks, So., Southern Guilford, 56.72

4. Ja’Naya Linder, Jr., Atkins, 56.95

5. Nathalya Daniels, Sr., Dudley, 58.18

6. Gabrielle Cheek, Jr., Dudley, 58.60

1600 Meters

10. Caroline Downs, So., Atkins, 5:33.32

100 Meter Hurdles

2. Senadzi Rankin, Jr., Dudley, 14.59

3. Elizabeth Deen, So., Southern Guilford, 14.86

4. Tanzania Washington, Sr., Dudley, 14.95

8. Ogechi Ezeigbo, So., Atkins, 16.56

300 Meter Hurdles

3. Keianna Mims, Sr., Dudley, 45.05

7. Tanzania Washington, Sr., Dudley, 47.90

4X100 Relay

2. Dudley, 48.73

9. Atkins, 51.04

14. Eastern Guilford, 51.62

4X200 Relay

2. Dudley, 1:43.03

3. Atkins, 1:44.57

7. Northeast Guilford, 1:47.29

10. Eastern Guilford, 1:50.24

4X400 Meter

3. Dudley, 4:06.95

7. Northeast Guilford, 4:12.89

4X800 Relay

9. Atkins, 10:36.21

16. North Davidson, 11:19.89

High Jump

16. Madison Crowder, So., Dudley, 4-08.00

Long Jump

4. Elizabeth Deen, So., Southern Guilford, 17-04.75

8. Senadzi Rankin, Jr., Dudley, 16-04.00

11. Logan Speight, So., Dudley, 15-01.75

Triple Jump

7. Elizabeth Deen, SO., Southern Guilford, 35-02.00

11. Serenitie Johnson, So., Dudley, 34-09.25

Pole Vault

11. Mattie Berrier, Jr., North Davidson, 9-00.00

13. Hadley Smith, So., North Davidson, 8-00.00

Discus

2. Noelle Millner, Jr., Dudley, 133-07.00

13. Cora Hadley, Fr., Oak Grove, 92-11.00

14. Amara Bradsher, Jr., Atkins, 92-08.00

Shot Put

9. Janiya Brown, Sr., Southern Guilford, 35-00.25

16. Lyric Watkins, Jr., Dudley, 29-03.50

Team Points

1. Dudley, 70

9. Atkins, 21

13. Southern Guilford, 19

28. Smith, 6

39. Northeast Guilford, 4

1A

Boys

200 Meter

3. James Harris, Sr., Carver, 22.00

400 Meter

2. James Harris, Sr., Carver, 48.90

300 Meter Hurdles

3. Derrick Reid Jr, Fr., Carver, 41.01

4. Nick Arnold, Sr., Bishop McGuinness, 41.43

4X100 Meter Relay

1. Carver 43.71

5. Bishop McGuinness, 45.05

4X200 Meter Relay

1. Carver, 1:31.95

4X400 Meter Relay

6. Bishop McGuinness, 3:34.00

Team Points

3. Carver 40

21. Bishop McGuinness, 12

Girls

400 Meter

9. Aaryn Gabriel, Jr., Winston-Salem Prep, 1:03.92

800 Meter

10. Sofia Wolff, Sr., Bishop McGuinness, 2:33.68

3200 Meter

9. Hailey Titus, Fr., Cornerstone Charter, 13:31.45

4X100 Relay

14. Bishop McGuinness, 56.45

4X200 Relay

6. Winston-Salem Prep, 1:50.20

4X800

7. Bishop McGuinness, 11:09.79

8. Cornerstone Charter, 11:30.47

High Jump

12. Isabella Ross, Sr., Bishop McGuinness, 4-10.00

Shot Put

10. Grace Harriman, Sr., Bishop McGuinness, 30-11.00

Team Points

34. Winston-Salem Prep, 3

38. Bishop McGuinness, 2

41. Cornerstone Charter, 1