Downtown Greensboro (copy)

Downtown Greensboro.

 By Carl Wilson carl.wilson@greensboro.com

GREENSBORO — A portion of downtown's Elm Street will close down for two nights to become a pedestrian-friendly mall with al fresco dining and shopping.

The event is called Open Streets and is being done Friday and Saturday, Aug. 7 and 8, by Downtown Greensboro Inc., a non-profit advocate of downtown restaurants and retailers.

Elm Street between Market and Lewis streets will be closed to traffic 6 to 9 p.m. Friday and noon to 9 p.m. Saturday.

During that time, at least 10 restaurants, including Lao and Grey's Tavern, will be serving outside, and nearly 20 retailers like Thousands Prints and Just Be will hold sidewalk sales.

Face coverings are mandatory for the event and social distancing of 6-feet is encouraged.

For information, visit www.downtowngreensboro.org.

Contact at carl.wilson@greensboro.com. Follow on Twitter at Short_OrdersNR and on Facebook.

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