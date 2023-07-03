The following students in the Guilford County Schools have achieved academic distinction for the fourth quarter and are included on the school system's ''A Team.'' Students in Grades 9-12 who received a 4.0 or better grade point average during the fourth nine-week grading period qualify for the ''A Team.''

Persons with questions about the honor roll listings can contact their school for further clarification.

HIGH SCHOOL 4.0 HONOR ROLL - FOURTH QUARTER MARKS

A&T FOUR MIDDLE COLLEGE

GRADE 9: Kiel Adams, Kior Adams, Fersai Briones, Zechariah Ferguson, Yazid Issifou, Edwin Jehu-Appiah, Javion Jones, Cochise Lanier, James Madison, Kristian Moses, Christian Smith, Griffin Turner, Jasiah Varnes, Justin Wrobeh

GRADE 10: Jaden Briscoe, Taja'un Eubanks-Scales, Daniel Kittrell, Aiden Leary, Brian McKinney, Jayden McLean, Chandler Pearson, Maurice Stokes

GRADE 11: Ahmad Abdalla, Franklin Brown, Tyree Brown, Gabriel Cantey, Asadullah Chaudhry, Manuel Chombo-Magos, Tyler Cooper, Joshua Goolsby, Ishmael Mande, Kamron Penn, Christopher Porter, Daniel Thomas, Aaron Thompson, Emmanuel Uzokwe, Jeremiah Waddell, Rafiq White

GRADE 12: Langston Adams, Joshua Burnett, Landon Clemons, Christian Deese, Joshua Gooding, Colin Harris, Darius Jehu-Appiah, Ronald Jones, Malik Morris, Etungano Msenwa, Bryson Serrano, Kenyon Withers

ACADEMY AT SMITH

GRADE 9: Mohamed Abdelrasoul, Zakiyyah Abdusamad, Keyli Ambrocio Gonzalez, Natasha Anderson Hernandez, Kendall Atwater, Maria Baxin-Ambros, Zaniia Bridges, Laura Buonkrong, Annadelaih Deza, Leela Dimeo, Felicia Dong, Natasha Dong, Couassi Dzogbessi, Yareli Guillen-Avila, Imane Guira, Andrea Jaramillo-Guevara, Brian K, Michelle Lopez, Sophia McLeod, Anna Mensah-Bonsu, Charlie Mosley, H' Kasaly Niekdam, Jaiden Patrick, Amira Saleem, Emanuela Sedzro, Kimaya Thompson, Tyna Tran, Blanca Tzic Carlos, Bethel Wolde

GRADE 10: Timerah Adams, Wendy Carmona Romero, Anya Covington, Constance Ervin, Kalley Flores-Gonzales, Darius Fuller, La'Niya Graves, Jada Hamilton, Amiyah Hines, Genesis Hosollos, Ghalia Kanbar, H'Lea Ksor, Sarya Lisane, Kalaysia Mansfield, Jabrya Mashack, Fatima Monzon Ruiz, Carliana Morua, Lesley Palacio-Molina, Naomi Peay, Aicha Rabo, Ali Rabo, Rosemary Ramirez-Salinas, Andrea Reyes, Emmanuel Reyes Molina, Sarai Rodriguez Carmona, Johnny San Tran, Keira Valdez

GRADE 11: Tracy Benjamin, Susania Bent, Jessy Carrillo-Martinez, Benjamin Carver, A'Niyia Dancy, Kenya Edwards, Tonya Jordan, Sa'mya King, Touren Krajan, Sasha Lunsford, Nataly Monjaras Mejia, Lindsay Oliva-Gonzalez, Carolina Ortiz Reyes, Nicole Rcom, Yakzahira Rodriguez Carmona, Yulianna Salinas-Reinosa, Samuel Tadeo Regalado

GRADE 12: Lesly Alvarez-Lopez, Melanie Arano Gonzalez, Genesis Arzate, Julissa Arzate, Ashley Ayala-Negrete, Adara Chanthakham, Jewel Clay-Parker, Erica Freeman, Markquan Gilbert, Haley Haith, Brandon Hemingway, Rhyan Ingram-Moore, Aluel Kuol, Jennifer Le, Miracle Love, Kymberly McCormick, Essence Monk, Nyia Montgomery, Preston Moore, Dania Mosqueda Cortes, Brianna Nelson, Jayla Nickson, Nadia Nieeban, Jenifer Ochoa Lucas, Lakiyah Oliver, MaKaylah Patillo, Shaylah Patillo, Hning Rahlan, Khamani Ridley, Evelyn Trejo Martinez, Zaria Williamson, Wan Yap

BEN L. SMITH HIGH SCHOOL

GRADE -9: Russell Butler, Trasean Sanders, Justice Taylor

GRADE 9: Darius Chukwuemeka, Kamiyah Lopez, Jose Lopez Broncano, Lyana Luu, Angee Molina Garcia, John Nie, Ahlyse Pickard, Jayde Taylor-Johnson

GRADE 10: Mia Bautista, Amierose Berry, Dontaysia Bethea, Michelangelo Bostick, Tatiayna Coles, David Cruz, Joshua Davis, Jaziah Floyd, Fernanda Garcia, Melissa Gonzalez-Calderon, Arianna Johnson, Julius Kittrell, Celine Kongolo, Angel Lopez Broncano, Diana Luu, Rahamatou Mahaman, Ricky Martinez-Chavarria, Tayona McNeil, Carolay Mendoza Mena, Monserrat Miranda Guillen, Ashlyn Munoz Garcia, Matthew Nguyen, Jason Paez-Romero, Joana Reyes-Reyes, Jayvian Smith, Sandy Thach, Jaton Tjokrodirijo, Benjamin Underwood

GRADE 11: Joseph Adams, Cara Alston, Riona Amous, Brayan Banuelos Lopez, Lisette Barron-Rocha, Brandon Benton, Makila Boyce, Jacqueline Briones, Angela Escarzega, Melany Figueroa Navarro, William Mangual, Alaysia McLeod, Nautica Potts, Nge Reh, Jose Reyes-Reyes, Quan Rmah, Yasmin RoblesTorres, Azaria Scott, Karissa Scott, Kahlil Terry-Alexander, Myia Walker

GRADE 12: Y'Melkisadek B'krong, Jose Barrera-Lopez, Alexis Betancourt-Benitez, Victoria Bolton, Gabrielle Burch, Braylon Collins, Ashley Cruz Granados, Anu Elbey, Brandon Esquivel-Saucedo, Vladimir Esquivel-Saucedo, Althea Fama, Jazerah Fisher, Mauricio Gomez Delgadillo, Marina Guillen-Calixto, Ronan Harrison, Jerina Hill, Joshua Hughes, Nimah Hussein, Zania Lassiter, Khyvon Thompson, Woodnerline Tilus, Christian Tyler, Nahomie Willebona

DORIS HENDERSON NEWCOMERS SCH

GRADE 9: Gabriela Alcantara Santos, Becca Biven, Esmeralda Guzman Medina, Arlenys Javier Rosario, Emily Leyva-Medina, Eugen Lupuishi, Cristina Mesquida Comet, Eihab Osman, Hong Tang, Nhi Vo, Fatimatu Yusif Gbandi

GRADE 10: Djibrilla Abdoulaye, Huong Huynh, Nawafel Mohamed, Lizbeth Munoz, Revocien Mwinyi, Omnia Osman, Shengjie Wei

GRADE 11: Anh Cao, Kevin Catacoli Artundvaga, Sharon Martinez Romero, Zhane Sardjo

EARLY COLLEGE AT GUILFORD

GRADE 9: Aya Abdalla, Ifedara Adegoroye, Ayan Agrawal, Altijani Ahmed, Cheick Mouslim Amadou, Kira Bagley, Ria Bakthisaran, Trung Bao, Ashritha Chinapaga, Nathaniel D'Annunzio, Dylan Davis, Chinenye Ejindu, Favour Faleye, Bryan Fernandes, Keegan Fullagar, Jaelle Garvin, Chloe Harnphanich, Emma He, Abid Husain, Nicholas Jamieson, Ryeojin Jeon, Isabelle Jones, Pranavi Josyula, Jishnu Kolla, Jaya Koneswaran, Anderson Lam, Foy Lane, Marnie Lasher, Julia Lee, Seungjun Lee, Anya Li, Alex Lin, Zach Marcus Magno, Vihaan Mitra, Grace Pan, Ohm Patel, Srija Roy, Srinika Seenivasan, Ishaan Sinha, Linden Taylor, Wesley Teoh, Aryahi Tiwari, Cynthia Wang, Heather Wong, Irene Xu, Emily Zhang, Sarah Zhou

GRADE 10: Rasun Abdelrasoul, Anirudh Arunprasad, Caroline Boone, Faith Brennan, Madeline Chandler, Nishitha Daniel, Michael Danley, Eva Doyle, Caitlyn Espadero, Saeed Farooqi, Adrita Fuad, Ayaam Ghimire, Siddarth Giridharan, Steven Gu, Zakaria Hameed, Camille Helms, Evan Huemmer, Grace Liu, James Liu, Zhuangmingyan Man, Samanyu Manjunath, Ama-Amponmaa Mante, Abigail Menser, Abigail Mocharnuk, Advay Mohan, Olivia Mosca, Indu Murugan, Evan Pfeifer, Meredith Presnell, Sophie-Charlotte Rocco, Olivia Rudolph, Neal Sengupta, Ryan Sengupta, Mohamed Shawgi, Robert Tarleton, Adrian Tejada, Pranav Tripuraneni, Smriti Verma, Zachary Wall, Ray Wang, Zoe Wang, Sarah Zaraf, Dorothy Zhang, Huishu Zhang, Yihan Zhu, Dalia Zimmerman Levyi

EASTERN GUILFORD HIGH

GRADE -9: Precious Johnston

GRADE 9: Maleyah Adams, Ora Adjei Frimpong, Joshua Akinola, Serenity Anderson, Lana Ayun, Erin Bell, Brooke Cadet, Khalia Cain, Christian Coker, Jordyn Cole, Ellisha Cozart, El Hadji Diouf, Nathan Espitia Gonzalez, Irvin Frazier, Rachel Green, April Hightower, Alexander Johnson, Ayden Kanthavong, Bailey Lotharp, Riley Martens, Anna Nicks, Ruison Nie, Joshua Pickering-Smith, Joshua Randall, Tajon Shaffner, Yunie Siu, Eyan Smith, Gabrielle Stokes, Alaia Thomas, Riley Walker, Marissa Wheeler

GRADE 10: Selima Ahmed, James Allison, Amarie Amador, Noah Amerson, Kathryn Angel, Mallory Autwell, Melissa Benison, Raul Boria Bonilla, Chelsea Brame, Chase Caldwell, Ryan Castagna, Ariana Chambers, Josue Cisneros, Torah Coney, Walter Cotton, Riyaan Damra, Roy De Haro Octavo, Mia DiLorenzo, H Late Eban, Zoe Farr, Marquell Fields, Zavion Fleet, Carmen Forbes, Lanor'Risa Ford Burnett, Sabrina Foster, Esteban Garcia, Emma Gibson, Darren Gonzalez, Alonzo Graves, Krista Gunnell, Adara Hall-Wilson, Kenna Hall-Wilson, Raniya Harris, Zoe Hunter, Trinity Jarvis, Gizelle Jerman, Chase Jones, Chantrea Khem, Landon Knudson, Emerald Lashley, Aryn Lee, Laci Lee, Taliyah Loftin, Jennifer Lugo Blas, Maria Marquez Trejo, Jayden Marshall, Ja'leyah McMillan, Tremayne McNeely, Ne'ine Mixon, Kristal Murrell, Y'Arame Nie, Yin Nie, Marcela Nolasco Regalado, Hunter Olech, Laci Oliver, Aditya Patel, Shiv Patel, Jote Paul, Martin Pavolko, Jacob Pike, Sierra Pinnix, Makaylah Pointe, Kenihja Ritman, Bre'ana Roten, Ava Rudisill, Jocelyn Salazar-Guevara, Ramon Sanchez, Hayley Scott, Angel Solano, Ta'Shae Spikes, Kendra Staten, Daniel Vaca Contreras, Olivia Whitaker, Chase Whitsett, Lawrence Wiley, Farah Wilson, Raven Womack, Asianna Woods, Nadia Wright, Evan Young

GRADE 11: Zaynab Abdusamad, Keera Adams, Aundrea Akins, Alyssa Allred, Charles Allred, Gracie Anast, Kelly Ayun, Ashton Bell, Olivia Bennett, Clarence Bond, Hunter Brogdon, Justin Brooks, Kendyl Burnette, Janiya Carswell, Luke Castagna, Dyani Chapman, Brandon Clapp, Rachel Clapp, Javen Cole, Gabriela Cortez-Onecimo, Parklyn Davis, Faith Desmangles, Lindsey Dix, Austin Drewery, Paul Evans-Robinson, Jose Flores, Jorja Foster, Morgan Gilmore, Kathryn Graham, Aliyah Graves, Seth Green, Troy Gryder, Kamil Haith, Jonathan Hall, Sawyer Hill, Chrishawn Hodge, Rylee Hoepfl, Priscilla Holt, Zaniya Hooks, Gabrielle Hopkins, Philip Howe, Jackson Jones, Ravyn Jordan, Kyia Knight, Hannah Liles, Anyia Madison, Brittney Massey, McKenzie May, Ashitey Mensah, Xavier Myles, Ay'ana Neal, Alexis Oliva-Rivera, Anaria Parker, Jamiah Pleasants, Khalvin Rcom, Juan Robles, Jessica Sam, Aniya Shaw, Malachi Slade, Hannah Smith, Jakhia Smith, Zaynab Sulayman, Sarahgrace Toha, Eric Touneh, Tyus Washington, Matolva Williams, My'Angel Yarborough

GRADE 12: Caleb Alderman, Nakiyah Alston, Nicole Alvarez-Valle, Malik Baker, Daniel Ballard-Campbell, Aziyah Barnes, Alexandria Bennett, Jason Brooks, Lauren Bryant, Jose Carmona-Moreno, Deiera Chapman, Malachi Cobb, Morgan Cohn, Keana Cook, Mary Cooper, Angel Cotton, Azaria Daniels, Madison Davis, Renee Asia Davis, Jaden Dodd, Maya Evans, Serena Fennell, Divinity Futrell, Valerie Fynn, ScottLynn Graves, Lizette Guzman-Herrera, Malachi Hamilton, Breyonne Harper, Thomas Hayden, Rickia Herbin, Helin Herrera-Urbina Grant, Nathanael Hill, Aniya Holmes, Alicia Izzard, Callie Jobe, Zorawar Khan, H Heaven Ksor, Duer Ksor-Kpa, Gabriel Kyei, Ryan Larkin, Camden Leonard, Donte Lipscomb, Jacqueline Martinez-Hernandez, Natalie Martinez-Hernandez, Braylee Matthews, Audra May, Zoey McQuate, Lauren Merritt, Tayla Midgette, Justin Monroy-Santos, Jordyn Murdock, Jacob Neely, Brooke Nichols, Brian O'Connell, Destin Oparaugo, Avery Pinnix, Macy Pinnix, John Pulliam, Kayla Reynolds, Heaven Richardson, Chanelle Russell, Jackelin Sanchez, Kamari Scales, Kyerra Shields, Cora Shinn, Bryson Stallings, Javion Stokes, Hermione Tabiri, Alliyah Ward, Kaley White, Cam'Ron Williamson-Morrow, Tou Cheng Yang, Arnold Zac-Williams, Audree Zac-Williams

GREENSBORO COLLEGE MIDDLE COLLEGE HIGH

GRADE 11: Noam Ben-Gideon, Jeremiah Benedict, Grace Blakley, Michael Furdas, Claire Gavlik, Eleanor Hogan, Ryan Hunt, Kahlil Husband, Max McCaskill, Cassidy Moore, Jessica Pudo, Joshua Spinks, Neko Ware, Elnata Zewdu

GRADE 12: Mathew Ambrosino, Aniyah Balboa, Isabella Essien, Nadia Fiorine, Maximiliano Gasca Arroyo, Belter Gonzalez, Noah Graham, Sophia Kaplan, Camberlie Lanting, Prae Mo, Airelle Newkirk, Callie Payne, Quintaya Shaw, Briana Smoot, Ethan Strumwasser, Brady Tallant, Jay Washington, Zamore Williamson

GRIMSLEY HIGH

GRADE -9: Icy Jones, Taylor Kellam, Ashantewa Selassie

GRADE 9: Fnu Abeeha, Harris Abernathy, Isabella Aceves, Shaima Ahmed, Ahmad Al Khasrachi, Elizabeth Albert, Yazan Aldorky, Karoline Almonte, Kylie Amidon, Nevaeh Ansaldo, Anthony Arant, Michael Baker, McKenzie Barbee, Iago Bender-Lopez, Cameron Benedict, Nathanael Benner, Clara Berney, Allison Beuhring, Hayden Bobbitt, Jack Boger, Russell Boone, Cassius Bostic, Daniel Bowman, Karidah Boye, Cooper Boyland, Charlotte Brewer, Meyer Brod, Kayson Brown, Morgan Buckrham, Faith Burnett, Brennan Burress, Hannah Butts, Selas Bynum, Lincoln Casey, Patrick Cashwell, Kaden Catoe, Samantha Cavanaugh, Alexander Caza, Axel Chassort-Duchamp, Cooper Chesney, Minwoo Choi, Aissatou Coly, Hudson Cooper, Kensley Councilman, Cotesworth Courts, Camden Cox, Scott Coyne, Thomas Craver, JaQuez Crawford, Andrew Crowell, Ashley Crowell, Robert Cruz-Tello, Anna Davidson, Camille Davis, Laila Dawson, Angel De Leon, Elliot Dillon, Braeden Dloniak, Aubreigh Duckworth, William Dunning, Darriana Dupree, Ryan Eanes, Rama Elboshra, Mohammed Eljack, John Essa, Morgan Falk, Piper Faw, Jordyn Felton, Jaden Finn, Nathan Fontanella, Adaline Foresman, Henrik Fouts, Carrington Fox, Elgin Fuller, Kimberly Gaspar Lugo, Jasmeh Gill, Dhruti Gite, Julia Gladstone, Molly Goble, Bryan Golden, Alyssa Graves, Dania Grmani, Mirabella Grubb, Zoe Hall, Evan Harbin, Zoey Harris, Reem Hassan, Kedrick Hawkins, Tanner Hayden, Jackson Hazelrigg, Maggie Hazelrigg, Lily Herndon, Laila Heshmeh, Collin Hicks, Evelyn Higgins, Sean Hilleboe, Lauren Hilton, Brock Holroyd, Cornelia Hunt, Samuel Inman, Sophie Jackson, Mohammad Javad, Mia Jones, Samuel Jones, Nicholas Kashubara, Jason Keith, Morgan Kerns, Tyler Knepp, Marissa Kota, Heba Labtimi, Barrett LaFrance, Sara Lambeth, Wesley Langley, Eliza Lee, Katelyn Lesane, Allison Lunsford, Aiden Ly, Kathryn Lynch, Yasmina Mahamadou, Vivaan Mangaldas, Phoenix Maoxomphu, Esmeralda Marmolejo, Mona Marzouk, Kevin Massey, Akira McDowell, Finn McGonigal, Peyton McIntosh, Xiomara McMasters, Katherine Medina, Yariliz Medina, Alaya Mesa Mushi Kazamba, Hannah Meyer, Henry Millard, Kaitlyn Moffat, Hamdi Mohammed, Heather Monge Ceciliano, Danica Moore, Lia Mun, Yash Nain, Nikhil Nataraju, Anish Nerella, Gregory Nikolich, Eric Nordmark, Lubaba Omer, Oliver Omohundro, Isabella Ortiz-Rosas, Matthew Peacock, Megan Peck, Tate Peel, Antony Pena, Caroline Pitts, Richard Porter, William Porter, Gage Potter-Gendle, David Powell, Sophie Price, Ervin Pridgen, Ezra Prince, Nathan Pringle, Ashley Pritchett, Tyler Raden, Lilly Rafeek, Vidyuth Raman, Robert Reeves, Willa Reier, Ryan Revell, Kelsey Richardson, Kamila Rivera, Lauryn Rohrer, Julia Ross, Mohamed Sabek, Mawah Salih, Ava Schmutzer, Bridget Schoultz, Kate Seijn, Faith Shelton, Shaffer Shelton, Helena Silvia-Winterstein, Zoe Singer, Gabriel Singerman, Savannah Singleton, Dylan Smith, Maxwell Snyder, Violet Sprange, Joshua Squire, Rowan Stanley, Cole Szekeres, Maleiya Thomas, Ronnie Thomas, William Thompson, Gabrielle Toledano, Sienna True, Madeleine Truhel, Jaiden Ulrich, Rosabella Urribarri, Isabella Vazquez-Brophy, Nathael Vernet, Zai'ere Watson, Zappora Watts, Avery White, Heidi White, June Willett, Milo Williams, Ella Witte, Kaden Wyrick, Isaac Yates, Noah Yeary

GRADE 10: Jake Adler, Kewther Ahmed, Martina Alfaro Sanfelix, Jazmin Allen-Gregory, Hamza Azzi, Lee Bailey, Andrew Barnes, William Barnwell, Jacob Benbow, Michael Bingham, Rachel Boyette, Danielle Buccini, Haley Buron, Corinne Byrd, Thomas Gabriel Ray Calachan, Lillian Capwell, King Cheung, Heejin Choi, Charles Conaway, Margaret Conrad, Avery Cox, Samuel Cross, Campbell Cummings, Zion Cunningham, Indira Das, Bryson Davis, Elizabeth Davis, Patience Davis, Mahinda Desai, William Dimond, Nelson Doan, Savannah Doyle, Taylor Doyle, Layla Dunlap, Campbell Evans, Abby Farrell, Ryan Farrelly, Mary Faucher, Skyler Finn, Disa Fortin, Jackson Fountain, Liam Francis, Jaden Frazier, Spencer Galbraith, Romane Giroudon, Timothy Gray, Isabelle Grindstaff, Louie Gross, Frances Hancock-Burnside, Van Harris, Megan Haslam, Andrew Hassard, Brigden Hayes, Gabriel Hendrix, Kai Henner, Charlotte Hinson, Lila Mae Holcomb, Aditi Hongalgi, Mackenzie Hopkins, Alijah Ingram, Nuala Ingram, Victor Jackson, Prathamesh Jadhav, Kennedi James, Emily Kane, Megan Kane, Olivia Kivett, Shyla Krishnan, Steven LaSota, Rich Le, Elizabeth Lee, Rebecca Lee, Sawyer Lester, Noah Levine, Annorah Lewis, Jonathan Lewkowicz, Oscar Lin, Skylar Lingo, Lucia Lomax, Finnegan Mahony, William Maness, Chloe Mark, Mary Marshall, Elizabeth Martin, Ian Martin, Elizabeth Martinez Castro, Emily Martinez-Luna, Drew Mascia, Grant McCord, Calliope McFadden, Christian McGee, Emily Medina, Peter Miller, Kyler Morris, Evan Murray, Chase Myers, Alexandra Nelson, Anna Nguyen, Carrie Nguyen, Delia Nguyen, Griffin Nichols, Thomas Olson, Keaton Olson Fine, Kenyon Olson Fine, Nyla Otey, Bruce Owens, Sophia Pfister, Alexander Porter, Elijah Powell, William Rainwater, Sayra Ray, Mariana Rello, DeRian Reynolds, Kylor Rinker, Anthony Rivera, Jack Roach, Clarence Rosser, Brooke Rusiewicz, Kira Sadler, Saul Sanabria-Sosa, Frank Sangimino, Korelle Sapir, Gabrielle Schell, Warda Shah, Daisy Small, Sophie Smith, Sebastian Spellman, Cambree Spencer, Caleb Taylor, Hailey Tellez, Raney Thompson, Olivia Toscano, George Tyler, Emma Van Zandt, Edgar Vargas Teodoro, Eithar Wahab, Dagen Walker, Magdalen Ward, Trinity Warren, Catherine Weller, Ryan Wells, Garrett Westfall, Renas Wigyealla, Logan Witriol, Anderson Wyatt, Kevin Yang, Adeline Zeigler

GRADE 11: Aumnia Ahmed, Pedro Alcantara-Barraza, Yasir Aldorky, Anna Amidon, Lillian Armstrong, Amber Artis, Madeline Aveline, Khamani Baker, Maimunatu Bakie, Jack Barr, Juan Barreto Ortiz, Jonathan Barrow, Harrison Bartle, Aubrey Bews, Wyatt Bland, Laraya Bostic, Nina Bouska, Claire Braswell, Rachel Bressler, Jordan Britt, Gracie Brown, Dashiell Burton, Ava Cabbell, Jessica Caldwell, Daniel Cao, Kimberlyn Carlton-Brown, Maria Carswell, Cameron Caviness, Nicolo Cazzaniga, Danna Ceron Diaz, Simbarashe Chitiyo, Matthew Creech, Makena Curley, Aaron D'Annunzio, Kelsey Darden, McCain Davidson, Kaliyah Davis, Samuel Deakins, Jodie Delbridge, Louise Digh, Seth Digh, Hawkins Dillon, Sulayman Doumbia, Symone Drake, Parker Driggers, Zara Duncan, Tobyn Dunning, Isaac Ellick, Abigail Estes, Addison Evans, Taylor Evans, Alena Ezerman, Fatiha Farid, Julian Ferras, Kayna Fisher, Suzzy Forson, Cecelia Foye, Raevyn Frazier, Kenneth Free, Elizabeth Geier, Kennedy Gibb, Logan Goodwin, Isabella Gregorio, Matthew Greiner, Sofia Grisolia, Anika Hall, Gregory Hamn, Kaitlyn Hayden, Emma Hendrix, Daisy Hernandez-Espitia, Halle Heshmeh, Lilly Hess, Efrain Howard, Ellen Hunt, Laura Hunt, Eli Inman, Kymleah James, Audrey Jenkins, Nikhitha Kandasamy, Tharun Kandasamy, Sonia Katahdin, Aidan Kern, Deniz Keser, Georgia King, Grayson Klaff, Jamie Koller, Lakayla Lacks, Henry Lambert, Andrew Leung, Ivan Lin, Walker Lin, Byron Little-McKinney, Aneira Lucero-Ojeda, Jason Mabry, Eleanor Manuli, Anna Matson, Vincent Maynard, Daniel McArthur, Andrew McCormack, Gabrielle McIntyre, Meredith McKinney, Deon McLaughlin, Ryan Meyer, Pau Millan-Jurado, Ta'Nia Miller, Alexander Mize, Hyba Mohammed, Abby Morgan, Isobella Moulton, Sumayya Muhammad, Julia Nelson, Annie Nguyen, Cassidy Nicholson, Luka Nikolich, Declan Oberlies, Amos Ohene, Diya Parikh, Tiyani Parrish, Ava Peacock, Eve Peters, Emily Phillips, Melanie Pinzon Escalona, Sarah Randall, Alexandra Richardson, Zoey Richardson, Yuridia Rivera-Rangel, Griffin Robinette, Roberto Robles-Mireles, Celia Ronnenberg, Harrison Rose, Dante Savini, Ava Schoone, Millie Xin Schrader, Angus Schroth, Fredrick Sellars, Anish Senthil, Austin Setzler, Aicha Seyni, Mihir Sharma, Jorja Shoffner, Julian Simmons, Jacob Skager, Thad Slack, Claire Smith, Lucy Sprange, William Stacey, Jaden Staton, Ava Steimle, Rory Stovall, Zachary Swearingin, Phillip Szypulski, Nathaniel Taylor, Yoav Tenne, Asa Thompson, Franklin Toledano, Camila Traca, Josefin Ulmsten, Madelyn Van Dam, Joselin Vargas-Teodoro, Cao Ngoc Vo, Avril Walter, Ellison Walters, Hanna Walters, Lainey Watkins, Kaitlyn Welch, Luca Wells, Fiona Welsford, Spencer Whitman, Regan Wilkerson, Sophie Willen, Charlotte Williams, Ella Willse, Noah Woodell, Una Yang, Erika Yu, Anas Zaraf, Rahina Zibo

GRADE 12: Kate Abernathy, Arvin Akkiangady, Fatima Al Taher Taha, Nolan Albright, John Aveline, Lila Ballard, Mallory Barakat, Jen Barvir, Heidi Baumgartner, Sarah Beckner, Esmae Beerbower, Psalter Benbow, Isabella Benner, Aziyana Bethea, Daniel Bevis, James Bingham, Andrew Bir, Hunter Bisbee, ReNiyah Boyd, Matilda Boyles, Lauren Brown, Owen Brown, Ava Buckner, Conner Buron, Brayan Camacho Romero, Carmen Cardenas-Conde, Mallory Cavanaugh, Linnea Chassort-Duchamp, Payton Cheek, Sherry Chen, Samuel Cifani, Nathan Cochran, Thomas Comick, Maddox Cotten, Isabelle Coughlin, Ndeye Coulbary, Casey Cox, Michael Crenshaw, Madyson Daniels, Abranshka Davila-Boria, Caroline Davis, Reagan Deaton, Kira Edwards, Osama Hatim Eljack, Katie Ergott, Natalia Evans, Safiy Farooqi, Simon Felt, Samuel Fleming, Katelyn Foster, Jack Fresina, Tylie Friedland, Camryn Galbraith, Beyonka Gaskin, Sarah Gradus, Zion Graham, Watson Greene, Hailey Griffin, Claire Grossman, Samantha Guest, Aslan Gustafson, Ja'nyia Hammonds, Victoria Harper, Tyler Harris, Colson Hartness, Evelyn Hernandez-Espitia, Amelia Hicks, Esther Hieb, Hannah Hilleboe, Hayden Hodge, Claire Holland, Elijah Houser, Evan Howell, Julian Hoyos, Sydney Hunt, Brantley Johnson, Josiah Johnson, Robert Jones, Whitley Kemp, Lewis Kesler, Emma Knight, Molly Kraska, Benjamin Kremer, Aya Labtimi, Olivia Lantz, Fatima Laurel-Contreras, Davis Le, Jackson Lee, Logan Lester, Savannah Lewis, Abigail Ludwig, Thomas Lurey, Macy Lyons, Angel Macalma, Anna MacKenzie, Elijah Maness, Genesis Mark, Noah Marks, Elise Martineau, Liam McCarthy, Piper McCarthy, Morgan McCloy, Grace McGovern, YiYing McGraw, Lindsay McRae, Laura Metzloff, Juan Mexicano Isidro, Walker Meyers, Ava Mills, Sofia Mitchell, Emma Mize, Abdelrahman Mohamed, Rimaz Mohamed, Anaia Montaque-Harrison, Hannah Moore, Sydney Moore, Elijah Morrison, FatimaZahra Neddal, Angela Nguyen, Khalil Norman, Mary Ntirenganya, Lillie O'Neill, Maxwell Osborne, Alyssa Peters, Jada Pettigrew, Elijah Pickard, Charles Porter, Hannah Porter, Johnathon Porter, Braeden Potter-Gendle, Jalen Powell, Umar Qamar, Lindsey Ramsey, Owen Ray, Toby Ray, Margaret Revell, Lillian Richey, Natalie Rider, Taylor Ritter, Gabriela Rivas, Lia Marie Rivas, Baxter Robinson, Olivia Rock, Abigail Roley, John Ross, Andrew Seeber, Max Seijn, Alison Shackelford, Samir Shannawi, Rachael Stephany, Natalee Stewart, Jack Sullivan, Kelwynn Sullivan, Shaha Taylor, Jason Tellez, Natalie Terry, Ella Thomae, Sophia Tillman, Ethan Tomlinson, Kara Toole, Kylie Toomes, Antonio Turazzo, Robyn Tuttle-Tolley, Jonah Vaughan, Cao Trung Vo, Lily Walker, Lynnlea Watkins, Kaylee Williams, Walker Williams, Nicholas Withrow, Louise Wosinski, Dylan Young, Jamari Young, Sophie Young

GTCC MIDDLE COLLEGE HIGH

GRADE 9: Jordan Adams, Imani Adolwa, Anthony Alaniz-Barrera, Jorn Algarin, Kianna Almodovar, Lilia Amezquita, Yaa Appiah, Fatima Castellanos-Olivares, Raina Dack, Zoe Devanney, Brianna Fuhs, James Gardner, Emma Guillen-Torres, Deandre Jarrett, Haitam Laanaigri, Alexxis Lloyd, Mac'ayla Minter, Mikayla Morris, William Rimmer, Stephen Schenck, Eduardo Soto, Greyson Swagler, Mentholl Y

GRADE 10: Fedelia Ashie, Braden Bradford, Emily Enamorado, Claire Freeman, Angel Garcia, Victor Gaskin, Amira Harouna, Farah Khan, Joshua Lennon, Zakia Maman, Jacqueline Mares-Escamilla, Miab Mohamed, Alexandra-Sasha Myers, Kendyl Neal, Anahi Perez-Alvarado, David Ruvalcaba, Emilio Salazar-Rodriguez, Emma Shell, Jackson Shermer, Tyler Smallwood, Abigail Tarara, Jayden Tawiah, Katherine Villatoro Balcazar, Olivia Wilcox

GRADE 11: Sewinet Adinew, Justin Bryant, Stephanie Castellanos-Olivares, Kaidyn Goins, Samuel Goins, Leena Grmani, Danial Khan, Sammy Knifati, Axel Mota, Victoria Pastenes-Lira, Nicholas Ramcharitar, Treasure Simon, Emily Swofford, Jorge Vasquez Suarez, Megan Villarrubia, Ethan-Nicholas Yavanhxay

GRADE 12: Amira Aamon, Jessica Arguello Negrete, Alicia Arias, Jochebed Ashie, Jayden Chavis, Geselle Espinoza-Barrios, Mariana Garcia Duque, Zeinab Harouna Amadou, Sean Hsieh-Sills, Anthony Lewis, Cheikh Loume, Cole Mayberry, Myrka Mejia, Rashad Neil, Teniola Oladunjoye, Loren Palma, Soe Reh, Katherine Sunshine, Jasmine Thavone, Patrick Wonders, Ronell Wright

GRADE 13: Antonio Bailey, Amelia Brewster, Rabia Khan, Lydia Merrills, Hannah Murphy, Tyler Teeple, Lauryn Walden

HIGH POINT CENTRAL HIGH

GRADE -9: Isys Gillis, Max Rice

GRADE 9: Muazzam Aamer, Wasif Ahmad, Libby Culler, Abigail Earl, Ariza Estrada-Diaz, Nabeel Farooq, Khalel Gamble, Lauri Gomez Interiano, Jasmin Gonzalez, Nicolas Gonzalez, Dayami Heredia-Vazquez, Amaya Hilton, Thitsar Hla Shwe, James Howard, Grayson Jones, Ahsan Khan, Logan Koch, Cielo Leon-Rivera, Erik Lewis, Mckayla Ma, Timothy Marshall, Angel Martinez Avila, Danaja Marvin, Arianna McMillan, Mahnoor Muddassar, Kaylem Rodriguez-Garcia, Muhib Shah, Hannah Sutherby, Betsabe Tapia-Guevara, Tha Thaw, Syncere Thomas, Nasiar Williams

GRADE 10: Abdul Ahmad, Vanessa Bahena-Bello, Ender Buchanan, Joel Castro, Kemauri Clark-Hinson, Deltrice Clemons, Jailyn Cochrane, Henry Danielik, Alim Daud, Maite De la Cruz Avila, Leah Ellerby, Damani Frias, Micah Gans, Rohan Gentry, Alvaro Guevara Ponce, Sweata Gurung, Yamuna Gurung, Eleanor Ilderton, Basma Issakh, Addison Jones, Khang K, Dianne Kezakimana, Mehak Khan, Sadia Khan, Abigail Lee, Anija Malachi, Emma Marion, Catherine Miller, Esther Nan, Maryjane Newton, Samuel Palmer, Katherine Paniagua, Caleb Peele, Shikha Rai, Dakota Reeves, Brooks Robinson, Jilliann Turner, Mary Wang, Daliya Williams

GRADE 11: Ingrid Almendra Junco, Adan Alvarez Rojas, Folasade Anjorin, Mariela Armas-Aviles, Patama Be, Pauline Berry, Peter Biesecker, Ava Burton, Sarah Clark, Mary Clinard, Mallory Cook, Acelina Davis, Bryan Deras-Flores, Michael Dixon, Eduardo Elvira-Reyes, Ishma Eraj, Aubrey Evans, Hadassah Evans, Magnolia Fields, Erick Flores-Martinez, Gary Floyd, Erik Funes, Cristian Gerena Perez, Sonya Gibby, Michael Guerrero, Zimme Habersham, Thu Hoang, Nicholas Hudson, Alexis Hurtado-Cruz, Adele Kattenfeld, Sohaib Khan, Dah Kwi, Moe Kyaw, Shameria Legrande, Melissa Lopez-Garcia, Jocelyn Luna-Cervantes, Sa'Quawn Manning, Angie Mendoza-Castro, Eric Morales Cortes, Anna Morgan, Ashley Mozqueda, Pietro Pastorino, Delaza Peterson, Anas Rajh Alsakha, Bennett Robinson, Karen Sanchez, Lucero Serrato-Rojas, Aung Shwe, Ava Vaughan, Kamari Westray Kollock, Benita Williams, Evan Williams

GRADE 12: Amna Ali, Marilyn Alonso, Justin Bargaineer, Triniti Bennett, Caroline Boger, Sara Brito, Emma Burks, Amy Camacho, Ethan Chu, Brandashia Crouch, Duset DeLeonCastro, Emily Ellis, Kamila Estrada-Diaz, Sincere Frias, Adaila Garcia-Bethea, Nia Gillis, Layla Gladden, Syeda Taqwa Haider, Marquelle Harrison, Tynisha Haywood, Jonathan Hernandez-Sanchez, Chiva Kim, Emma Lemi, Emily Little, Alaina Martin, Mario Martinez Estrada, Lal Mawia, Ethan Maxwell, Monae McCray, Davon Michael, Lizbeth Ortiz-Vargas, Morgan Owens, Sophia Paniagua, Jessyca Perez-Torres, Tiger Phiansin, Zakyus Price, Brayan Rivera-Salinas, Kaylee Taylor, Kyla Teamer, Alexandria Thomas, Aria Thomas, Myat Tun Shein, Antonio Vincent, Nathaniel Williams, Matthew Wolff

JAMES B DUDLEY HIGH

GRADE 9: Michael Adegboyega, Adeniyi Adegorioye, Jordyn Austin, Raelyn Baker, Briana Batista-Rios, Jose Bautista-Rios, Z'Taliyah Bell, Ly'Angel Boswell, Kanaria Brevard, Ashely Cabrera Mondragon, Jordaan Chambers, Egypt Cheek, Javon Collins, Julissa Cortez Gaeta, Ajanae Cummings, Andre Cummings, Keyana David, Caydhen Exil, Seven Foster, Zayonnia Fox, Deajah Gill, JaNiya Hamilton, Cyrah Hardy, Zhoe Hayes, Jacqueline Hendren, Javiion Holt, Sa'myah Housey, Coslyn Hoyte, Megan Jackson, Laniya Keck, Malika Lele, Asia Lewis, Ashley Macias-Leon, Adriana Maldonado-Hernandez, Viviana Maldonado-Hernandez, Aymari Martin, Kaelee McCants, Robert McCollum, Christina McKinney, Jean Mfaume, Anisa Mininall-Tookes, Darion Morgan, Kylei Neufville, Arereyale Nowlan, Ayomide Onadeji, Kirae Overton, Kari Parker, Yazmine Penn, Kamille Peters, Jaden Posey, Maryssa Pringle, Batool Qubadi, Jamari Rivers, Jhi Robertson, Jordyn Robertson, Makenzie Robertson, Michael Robinson, Kamaal Ryan, Miambo Sango, Wily Siu, Pamela Soto Morales, Paul Spivey, Jalyn Taylor, Zakaria Taylor, Ahmaya Thomas, Yair Vasquez-Rios, Datavion Wilson, Raw Zar

GRADE 10: Waleed Abdirahman, Luis Anacona, Rylea Baker, Shawn Bass, Serenity Bennett, Gabrielle Brown, Misa Brumby, Julian Bryant, Jakyrah Carter, Makayla Carter, Madison Crowder, Olivia Daniel, Nilijah Darden, Ashlyn Deloach, Jordan Dely, Joselin Diaz Mejia, Yanci Diaz Mejia, Justin Dixon, Ehimwenma Ehiosu-Enoma, Mark Foxx, Mallena Gogovi, Donovan Gray, Kimora Haith, Silas Hayes, Brinity Horton, Icess Hughes, Zahra Jarrell, Jordan Johnson, Serintie Johnson, Nigeria Kearney, Dik Keer, Summyr Kelly, Montonrafel Key, Makayla Lambert, Antonio Lee, Maliyah Long, Jewel Martin, Serena Martin, Tatyonna Martin, Antonio McKoy, Jose Molina Paz, Kelvin Monroe, Jared Morgan, Nasir Newkirk, Zion Nichols, K'leia Parker, La'Tierra Potts, Tamia Pugh, Azyah Rhymer, Rosalia Sanchez, Makayla Satchell, Giana Seay, Brian Siner, Logan Speight, Ziare Speller, Cayden Stanley, MacKenzie Stanley, Gabrielle Taylor, Aliyah Warren, Kai'Ahna White, Carrington Williams, Amaya Wright, Joel Zapata-Palomino

GRADE 11: Leeyah Allred, Litzi Alvarez-Villarreal, Yulisa Ayala-Martinez, Kameron Baldwin, Immanuel Blackwell, Dorothy Braswell, Janayla Cole, Zephany Corpening, Zaniyah Dargan, Kareiah Dunn, Zakyan Dunn, Nia Etheridge, Kristen Evans, Sarah Flucas, N'Seya Fox, Miles Foxx, Mya Frazier, Ariel Garner, Syrenity Gary, Wesal Gebrel, Omar Gonzales, Alexis Gonzalez-Tapia, William Green, Alyssa Hall, Larry Hanna, Omar Huertas, Jacob Johnson, Olivia Johnson, Soleil Johnson, Anu Jones, Raegan Kelly, Sky Maldonado, Adan Maldonado Hernandez, Barbara Martinez Rodriguez, Darryl McCall, Zariah McChristian, Kennadee McEachirn, Emily McKenney, Landen Milligan, H'Hien Mlo, H'Hoa Mlo, Morgan Moses, Kayla Moussa, Nia Muhammad-Mitchell, Naiah Neville, Lillian Nguyen, Milan Nguyen, Abishek Pradhan, Derrick Pridgen, Saniya Pritchett, Rebecca Ramos-Rodriguez, Sanaa' Richmond, Sayed Sadat, Yomarie Scales, Kanaan Smith, Aaron Spears, Akiyata Starkes, Niani Tafari, Madison Talton, Bryan Vasquez-Rios, Lyric Watkins, Sanai Wells-Scott, Inyla Wilson, Kaylyn Winston

GRADE 12: Alexis Benson, Shaliyha Best, Asa Bonds, Nylen Brewington-Al-Ahmar, YaAsia Brown, Leila Daoura, Jamar Delbridge, Ashley Diabe, Falima Diarassouba, Makayla Garner, Jamari Glover, TyQuaris Harris, Josephine Johnson, Taliya Lamont, Kaliyah Leak, Haniyah McBeth-Harris, Brielle McIlwain, Josiah McLaurin, Makyia McSwain, Krashanna Melton, Aidan Moran-Ramirez, Jocelyn Mozqueda Jaramillo, Terrence Oates, KeAziah Pittman, Nathalia Ribot, Trinitee Robinson, Sayed Sadat, Ja'Niya Tate, Tatiana Terry, Tanzania Washington, Keyona Young

KEARNS ACADEMY

GRADE 9: Bianca Acosta, Caleb Andrews, Daniela Avila Mendoza, Carson Connolly, Micah Edwards, Anthony Hernandez, Momin Khan, Corbin Luther, Kingston Morgan, Demetrius Newkirk

GRADE 10: Nigel Baker, Ma'Kabryn Fair, Chase Feldner, Kian Heredia, Muhammad Khan, Shanziya McLeod, Diego Pacheco Aguirre

GRADE 11: Froylan Amador-Cortez, Jennifer Hernandez, Jonah Lilly, Manyiel Mading, Ishyuna McQueen-Baldwin, La'Mya Pearson, Jackeline Pena lopez, Anthony Sesaho, Mark Sutherland

GRADE 12: Aaron Brown, Marijose Fernandez-Bello, Araceli Mendoza-Armenta, Chauncey Miller, Wester Palanca, Ryan Pyburn, Yareth Rodriguez-Lagunas

LUCY RAGSDALE HIGH

GRADE 9: Muhammad Abbas, Jonathan Ayres, Diwakar Baniya, Markos Banovic, Emanie Blizzard, Claudia Brewer, Landon Brewer, Martin Briones, Brycetin Buniva, Da'Kayla Byers, Hope Caesar, Chasen Carpenter, Aiden Chafin, Jolena Channita, Parker Christley-Haltom, Alaina Cole, Lily Cook, David Deans, Aaron Do, Joshua Dominguez, Zane Douthit, Carter Fishel, Emily Fisher, Sarah Garavito, Dylan George, Katherin Gonzalez Sanchez, Sarah Graham, Alexis Gray, Sara Gray, Emma Hansen, Domitry Hargrove, Samantha Hernandez Diaz, Jai'yonna Johnson, Vyani Johnson, Brooklyn Keller, Chloe Kim, Jerry Le, Damar Lewis, Natalie Logan, Lilyana Lopez, Sarah Lopez-Coronado, Braylon Louis, Myki Luong, Kyle Maness, Kenneth McKinney-Martinez, Benjamin Medlin, Ryan Merida Mendez, Marlen Mil Duarte, Brizeida Mil-Garcia, McCade Moody, Jaz'myn Morrison, Ethan Nguyen, Madelyn O'Brien, Noah Ogunyomi, Luis Olguin, Jazmin Orona, Morgan Osborne, Allison Panchit, Leah Pratt, Crystal Ramos, Corey Robinson, Milani Rodriguez, Vanessa Rojas, Taylor Santana, Dayan Shabbir, Olivia Shealey, Khrysteena Sims, Tatum Smith, Jett'e Soukthavone, Aubrey Southerland, Joevon Sowell-Johnson, Cristiano Torres, Samantha Williams, Aiden Young

GRADE 10: Emmanuel Agoh, Joseph Ambrosio, Benjamin Arnold, Maya Ballard, Josiah Beatty, Samantha Blackwelder, Rose Bui, Austin Clinard, Clarissa Cumber, Emily Dagout, Kalani Daniel, Julianne Dupree, H Tara Eban, Joshua Ekoja, Jaylen El, Jeremiah Farley, Wrenn Gardner, Mario Gatica, Lucas Golinski, Emina Hachani, Jackson Harlan, Nyzia Heath, Anna Henry, Hattie Hitchcock, Rayona James, Claire Johnson, James Jones, Lydia Jones, Roman Kemp, Nathen Keomalaythong, Amaya Kuilan, Isabelle Larkin, Jenna Le, Kyle Leuangpaseuth, Ayoub Malek, Aruba Manzoor, Holden Mayberry, Robert Minish, Ky Nguyen, Ngan Nguyen, Sophia Nguyen, Angela Novak, Bryson Parker, Elizabeth Pham, Tri Phan, Addison Rakes, Nina Ramachandran, Ethan Reeve, Kharmanni Robertson, Owen Robinson, Layla Rodriguez, Angel Rodriguez-Quinones, Madison Salthouse, Kyra Scott, Illma Shawaiz, Kellie Shive, Danny Siu, Isaiah Snead, Aidyn Suarez, Anjila Tamang, Kayden Taylor, Rachel Taylor, Jillian Tysinger, Chloe Tywater, Zachary Tywater, Ubaid Ullah, Caroline Van Thillo, Caroline Walker, Darian Walker, Molly Yang

GRADE 11: Wilmer Abreu Santana, Mahdiya Ahsan, Manar Al-Azzawi, Jameson Apple, Valentina Banovic, Haley Beavers, Cujuan Blakes, Riley Brundage, Olivia Burroughs, Solomon Caesar, Rose Calamba, Daniel Calderon, Andy Channita, Aidee Davalos-Orozco, Ivah Daye, Nathan Do, Bryan Dominguez, Hannah Duncan, Mark Dyce, John Eakes, Anderson Froysell, Davis Froysell, Gretel Garcia Cires, Nathan Gerringer, Madeline Giraldo Valencia, Daniel Green, Sadie Hansen, Cyrus Hartley, Kennedy Haun, Yareli Hernandez-Peralta, John Howard, Julia Jaimes, Harmony Johnson, Elizabeth Jones, Carson Kuethe, Kattie Le, Nhu Le, Van Le, Alexzander Little, Riley Logan, Jareya Ly, Nancy Ly, Emma Malic, Andrew Mangvilay, Joshua Medlin, Hasnaat Mehmood, Keila Merino Lopez, Sonia Minish, Jaiden Mitchell, Bridgett Montoya-Montero, John Mosqueda-Estrada, Zachary Newman, Thanh Nguyen, Truc Nguyen, Ella Perez, Isis Perry, Ana Rasuo, Noah Reid, Kreh Rmah, Julianna Scheland, Manuella Sekkor, Tuong Tang, Khamiya Terry, Aliciana Torrella, Ava Tracy, Evelyn Tran, Benjamin Varnado, Jordan Williams, Camara Wise, Johanna Woynar, Cameryn Wright, Bradley Yokum, Kennedy Zarger

GRADE 12: Basmala Abu Khalaf, Laci Adams, Joshua Adekunle, Shaquana Adolphus, Kyrah Allison, Elivia Armstrong, Patrick Barr, Johnathon Beane, Kamiah Bostic, Autumn Brooks, Steven Carrera Moposita, Annelise Chatley, Julia Chavis, Pranita Chhetri, Julie Chilton, Brendan Clinard, Gavin Cole, Jamie Cook, Bayleigh Cranford, Jaxson Davis, Trinity Davis, Nishan Desai, Christian Diciuccio, H'Sa Lena Eban, Mya Farabee, Elizabeth Fisher, Ashton Fossett, Rosario Gallardo Garcia, Cohen Garner, Nytashia Graham, Aiden Graves, Matthew Halpin, Derenice Hernandez-Vazquez, Bella Itoney, Heidy Jaimes-Garcia, Julio Jenkins, Jasmine Jolly, Naomi Kanyinda, Aubrie Kay, Mu'aaz Khan, Benjamin Kirkman, Caroline Knox, Debbie Le, Tiyonna Leary, Brianne Leiss, Josiah Lester, Cindy Luna-Uribe, Angelina Martinez, Lyric Matthews, Abigail Mendez-Rosas, Leonel Mezatio, Ghina Mohammad, Jalen Moore, Corey Morgan, Jade Mueller, Evans Nielsen, Dimitri Orona, Vansh Patel, Kaelyn Petty, Mutee Qureshi, Landen Ramsey, Panisara Ratanatarakorn, Rylie Ritch, Jonathan Saguier, Isaac Sheehan, Minhaj Siddiqui, Joshua Sim, Dai'neshia Smith, Kayli Sokhan, Bagby Sparks, Unique Steele, Kyli Switalski, Leah Terry, Nathan Thanongsack, Destiny Trapp, Vincent Trieu, Laura Truong, Jessie Vasasiri, Jude Vernon, Christa Wall, Indyia Williams, Madison Williams, Serenity Womack, Kyleigh Wright

MIDDLE COLLEGE AT GTCC-HIGH POINT

GRADE 9: Michael Abell, Chaloga Ali, Ahmad Altahir, Dapnhe Betanco Bonilla, Jazlyn Deleon-Pino, Cameron Felton, Saveon Ferguson LeGrande, Doha Heggo, Mohammad Khan, Osman Maqbool, Wuiskary Medina-Hernandez, Caleb Milton, Omer Mohamed, Migdad Mustafa, Kris Najera, Mohamed Noureldin, Arwa Osman, Wendy Otieno, Gracie Parker, Veer Patel, Juanita Sakyi, Elias Serano, Amirat Shobajo, Sarah Smith, Jakoby Wallace

GRADE 10: Mohamed Addam, Endiah Akbar-Motley, Renaz Ali, Sameer Ali, Ryan Blancas Hernandez, Kourtney Bowman-Ray, Serenitee Broughton, Laila Buckman, Nesther Bustamante Platero, Nathan Carr, Winston Cockburn, Sarah Drews, Rabie Elnafia, Dulce Gamez-Pineda, Keesha Go, Kamiya Harden, Marceanna Heaggans, Kevin Hernandez-Tapia, Brandon Kerr, Aidan Lawrence, Simone Lewis Abdeen, McKayla McMillan, Grace Mena, Tamiya Perry, Aaliyah Raleigh

GRADE 11: Amina Abdul-Mutakallim, Sidda Abell, Lizbeth Alcantara-Moya, Malaisha Anderson, Arianna De Los Santos-Zarate, Charity DeBrew, Jacnel DeLeon-Pino, Giana Faucette, Fajr Hamidou, Angela Hernandez, Sa'mani Hoyle, Kalie Miller, Ahmed Mohamed, Kay Nua, Joshua Pratt, Daniel Ruvalcaba, Nadya Smith, Kaleigha Thomas, Vichyiny Touch, Samuel Truitt, Misba Ullah, Emily Wright

GRADE 12: Jaylin Lopez Centeno, Hayden Ramirez-Martinez

NORTHEAST GUILFORD HIGH

GRADE 9: Emmanuel Alvarado, Bryan Argueta-Martinez, Agustin Arroyo-Dolate, Christopher Berens, Marco Camacho Moreno, Bra'Von Canty, Oluwaseyi Igbokoyi, Alex Long, Nala McMillian, Zayvion Mixon, Deborah Obafemi, Angelina Pantin, Ryan Rios, William Smith, Bailey Sparks, Logan Wray

GRADE 10: McKayria Ammah, Amina Avery, Khadeeja Boubacar, Leslie Cazares, Shaniya Clark, Fatyma Coulibaly, Savannah Davis, Alexis Granados Altamirano, Hailey Haithcock, D'Asia Harmon, Litzy Hernandez Herrera, Kalissa Kelly, Tyrese Lee, Madisyn Lewis, Melanie Lopez Serafin, Ja Pan, Ashton Partridge, Aaliyah Pinkston, Lucas Pizur, Amani Polk, Laila Richardson, Brittney Rouse, Aniyah Smith, Sydney Soares, Audrey Summers, Caritina Velez, Kordan Wilson

GRADE 11: Walkins Aristilde, Brianne Carter, Amarae Davis, Logan Dingess, Papa Diokhane, Tyler Donovan, Austin Erauth, Naadhirah Florence, Esther Gathogo, Ximena Gonzalez Pantoja, Amory Gonzalez-Avila, Cali Hunt, Tamya Hunter, Tayana Jean-Joseph, Shianne Knight, Selah Lima, Erica McPhaul, Ruth Puente Gonzalez, Zacoyia Webb, Jordon Williamson

GRADE 12: Kristen Faith Aleghe, Emmaneul Bridges, Susana Camacho Moreno, Gabrielle Chisholm, Samantha Creeley, Jah'siah Davis, Brianna' Flomo, Brooklyn Greene, Ziona Jackson, Jessica Klima, NaZareya Lanier, Rafeal Lin, Dakota Payne, Jenna Perdue, Farrah Roberts, Nathaniel Santiago, Isabelle Schmitz, Garrett Sparks

NORTHERN GUILFORD HIGH

GRADE 9: Jade Baez, Samuel Bagley, Robert Bah, Ethan Balamucki, Jackson Barbee, Violet Barbosa, Sydney Bassett, Ava Best, Victoria Billingsley, Hunter Blough, Cooper Braxton, Trinity Brooks, Joshua Brown, Hagan Bunn, Ashlyn Burcham, Samantha Buzan, Bryce Canada, Samantha Carter, Nicholas Casolino, Ainsley Cecil, Jonah Ciaccio, Katherine Cook, Carter Coon, Sebastian Cortes, Audrey Durham, Josh Echenique, Shiloh Edeh, Brycen Elledge, Yazan Erzikat, Noah Franza, Helena Goddard, Kayla Graham, Leah Green, Ann Griffin, John Guerrieri, Savannah Habiger, Sarah Hanlon, Caroline Harris, Barrett Hennessey, Lauren Herrick, Erin Hild, Leah Hostetter, David Iwunze, Alexander Jones, Aubrey Jones, Camryn Jones, Nicholas Jones, Xyla Jones, Miriam Kayanda, Jaxson Kemp, Caleana Koberlein, Aubrey Lachesky, Lyndsay Lambis, Hyunho Lee, Landon Lineberry, Sarah Ling, Sloan Littleton, Emory Mabe, Anthony Marasco, Jayla McCloud, Evangeline McCullough, Molly McShea, Jurnee Meadors, Riley Meekins, Lilly Messer, Rosemary Messer, Addison Messinger, Aaron Miles, Jarrett Moore, Hannah Morris, Smith Morrison, Daniel Murphy, Cohen Muse, Katharine Myers, Eric Noe, Caitlin Oglesby, Kienuwa Osagie, Caitlin Patterson, Cameron Patton, Lilah Pearson, Riley Pegram, Amelia Pendry, Sagiv Perera, Jacob Pollina, Alyssa Pugh, Brendan Queen, Sarah Quintana, Maggie Rayle, Addison Reichstetter, Aleksandr Reutckii, Shelby Rhodes, Bruno Rivas, Chloe Robinson, Brooklynn Rogaliner, Ella Roper, Scott Sawulski, Ethan Sbihli, Abigail Schilling, Sierra Seefeldt, Natalie Sellers, Jada Sheppard, Derrick Silvers, Peyton Simpson, Beatrice Simu, Brody Sivadon, Carter Smith, Lily Smith, Garrison Smoot, John Sublett, Robert Sutcliffe, Gerson Sy, Amelia Tanner, Gia Tejpal, William Thomas, Allison Trogdon, Victor Valle, Gryffin Wallwork, Lucas Wallwork, Gavan Wilson, Journey Winke, Sienna Wrisley, Camryn Wysong, Raisa Zaino, Lydia Zlotkowski

GRADE 10: Emma Adams, Joseph Albahlawan, Bruce Ankney, Jonathan Arny, Abigail Avery, Henry Badger, Ana Barbosa, Olivia Bayer, Shayan Behnia, Payton Bennett, Brooke Bourn, Emma Carper, Anna Castilla, Taylor Josephine Claassen, Zach Collier, Ethan Comer, Nathan Copeland, Solenn Costa, Natalie Cotrone, Alexa Cox, Jaclyn Crowder, Nicole Dailey, Isabelle Dallape, Xavier Dawkins-Batiste, Malena DeLisa, Ryan DeLo, Zachary Dick, Ella Earp, Parker Ervin, Preston Ervin, Avery Faucette, Elliott Flowers, Jacob Frye, Jeffery Gentry, Abigail Glass, Isabella Greene, Erika Greeson, Abigail Gregory, Jaylin Guevara, Oliver Hannam, Quinton Heljenek, NaQuaryn High, Addison Holoman, Catherine Jackson, Peyton Jackson, Gracie Jersey, Yahvi Johri, Kalaura Lin Jones, Kiera Jones, Landon Jones, Emily Kemper, Samuel Key, Kennidy Kirby, Isabel Evangelina Knox, Sebastian Kohler, Dane Kratovil, Ayanna Lama, Raina Lassissi, Samara Lea, Yaelle Lieb, Christopher Long, August Longphre, Carmen May, Zahn McMillan, Andrew Mercer, Anderson Meyer, Craig Mills, Lily Mitchell, Luisa Molina Enriquez, Hunter Moore, Madeline Murray, Phyo Naing, Amelia Naughton, Katlyn Newsome, Charles Wesley Noles, Julia Outlaw, Aanish Oza, Tammy Patrick, Alyson Patton, William Quintana, Juyvon Rankin, Owen Rattray, Miriam Rehder, Trevor Ringhisen, Caidyn Roche, Lochlan Roche, Frankye Salazar-Lara, Faith Sang, Rocco Santamassino, Katherine Sheppard, Aleezeh Siddiqi, Alexandra Smith, Ashley Smith, Asyah Smith, Aubrey Smith, Rebecca Spencer, Dante Spinazzola, Hunter Spradling, Leroy Stokes, Zoe Straub, Tristen Swinney, Me'chelle Sydnor, Gavin Tabler, Jack Tatum, Bryson Taylor, Estelle Teague, Isabelle Thompson, Seth Thompson, Samantha Tran, Kevin Trinh, Elizabeth Vietor, Stephen Voight, Marco Volpe, Maria Walrath, Kaleb Ward, Siena Welds, Jackson Wellons, Tristan Wheelihan, Matthew Whitt, Dakotah Wilkins, Cate Wise, Claire Wong, Roman Wright, James Wrinkle

GRADE 11: Jack Anderson, Ella Arndt, Caleb Arny, Benjamin Autry, Isabella Bagnoli, Taylor Balamucki, Sally Barnett, Andrew Benincasa, Megan Billingsley, Aman Birhane, Caleb Blalock, Jase Boehnen, Macy Bolyard, Kaitlin Bowie, Riley Bradshaw, Lauren Brickey, Michael Bucy, Caitlin Burgess, Haley Butler, David Campagna, Andrew Carter, Madison Casolino, Amelia Chandler, Nivedita Chandran, Eugene Cho, Matt Clark, Logan Clendenon, Darcy Cluff, Sarah Cole, Kyleigh Comer, Sydney Cook, William Cooper, John Copeland, Miryan Cortes, Sierra Cox, Kaitlyn Crossland, Claire Czarnowski, Janiya Daise, Emma Davis, Mya Davis, Allie Denton, Chase Deslauriers, Grant DeVaney, Alyssa DiSpirito, Sarah Douglass, Rylee Duke, Chiamaka Ejindu, Jasanna Evans, Daniel Ferree, Cameron Fickling, Rylee Fletcher, Anahi Flores Zavala, James Forrester, Faith Gardea, Timothy Gaylord, Jameson Glover, Mia Gooch, Aylana Grainger, Aaric Gray, Mia Guerrieri, Brooke Gunter, Audrey Herrick, Gavin Hill, Sarah Hosseinzadeh, Jordan Howell, Avery Hughes, Brady Huntoon, Taylor Jackson, Michael Juergens, Hannah Kearse, Mina Kinefuchi-Elbert, Casey Krusch, Gracie Lackey, Victoria Livaudais, Mary Logan, Brooklynn Martin, Violet McCann, Joshua Mcneil, Connor McRae, Carson McShea, Sean Meagher, Ryan Meekins, Luke Messer, Elizabeth Miller, Christopher Mitchell, Nathaniel Moody, Lillie Moon, McKenzie Moore, Vivian Morrison, Zachary Mullahey, Benjamin Mulry, Sarah Nelson, Abigail O'Hal, Sebastian Ochenatu, Kadin Ogueboule, Kayla Osborne, Audrey Palmadessa, Jesus Parra-Ramirez, Alana Persons, Jacob Pierotti, Madeleine Pollina, Emma Pratt, Sarah Rackers, Aidan Rajesh, Murphy Rayle, Chloe Reis, Bryce Richardson, Hannah Rochester, Anna Roper, Daniel Ross, Rori Rountree, Conner Roy, Ashlyn Santor, Christopher Schilling, Kate Schoppe, Gabriella Seefeldt, Emily Sheridan, Jacob Siler, Logan Smith, Marley Smith, Micah Smith, Robert Smith, Sawyer Smith, Elle Sonesson, Yewon Song, Oliver Spaeh, Natalie States, Andrew Stratton, Noah Sublett, Marie Takahara, Savannah Thomason, Chase Thompson, Loan Tran, Paige Trogdon, Emma Wagoner, Dylan Waite, Nicholas Warner, Matthew Weaver, Barry Wesoly, Brianna Wessling, Davis Westbrook, Mason Whitt, Mason Williams, Quiana Williams, Kristen Wilson, Gracen Wise, Kathleen Woodruff, Audrey Wrinkle, Garv-Ayush Zaver

GRADE 12: Megan Abbot, Natalie Alkinburgh, Alyssa Andrijov, Ryan Andrijov, Ruth Augustine, Lindsay Barham, Cohen Beane, Christiana Bell, Michaiah Bewry, Emma Bingaman, Liberty Bowne, Norah Brownlee, DeMarco Burnette, Avery Burnham, Azhaan Buttar, Jacob Camden, Davis Carrey, Gregory Carter, Thomas Cash, Emma Church, Emma Clothier, Gabriel Collins, Garrett Cook, Macey Cornett, Rebecca Cotrone, Anna Dailey, Christina DeLisa, Jason DeLo, Joshua Dick, Ethan Echenique, Emma Eldredge, Mayson Eubank, Nathan Filipoff, Joseph Forde, Isabella Fotopoulos, Skyler Fowler, Kristen Fruitt, Roman Garofola, Nicole Gjurich, Caroline Gram, Elizabeth Gram, Johnny Grandel, Leah Griffith, David Griswold, Adriel Guiang, Keiron Guiang, McKay Guthrie, James Guyler, Emily Halford, Ethan Harris, Madeline Harris, Alexis Harvey, Megan Heater, Jessica Hedrick, Sophia Hernandez, Samantha Hogsett, Anslee Hooks, Landon Horner, Shane Hostetter, Nasir Howard, Johnathan Howell, Zaniyah Jackson, Lauren Jehu-Appiah, Ayden Jersey, John Jones, Ryan Jones, Brendan Kapik, Charles Keller, Lydia Kim, Eva King, Kiersten Kohler, Hannah Kubida, Matt Lanning, Aubrey Larson, Abigail Lawson, Igor Lazzarotto Da Silva, Kimberly Lewis-Costner, Elena Ling, Dalton Littleton, Sadie Lokers, Carrington Lovelace, Ava Marsh, Reese Martin, Meghan Maynard, Addison McDaniel, Peyton Michael, Milania Millard, Mackenzie Moore, Leah Morris, Tyler Mosca, Nathaniel Murdock, Kylie Muse, Kylie Myers, Jadyn Newsome, Nesiem Nida, Patrick O'Kelley, Soumya Pannala, Cohen Parker, Ella Patterson, Miller Pearson, Olivia Pendry, Thehara Perera, Rachel Piersall, Benjamin Pratt, Jamey Pratt, Lily Price, Sydney Pugh, Evan Reichstetter, Katie Reitzel, Olivia Ribando, Eden Ribeiro, Lydia Ribeiro, Reanna Rigg, Dahlia Rivera, Zaib Rizwan, Stephen Roberts, Sydney Roberts, Beth Sang, Natalie Scalcione, Ashtyn Scott, Caroline Shafer, Madeline Sides, Kyleigh Sigmon, Travis Silvers, Griffin Smith, Kasey Smith, Sophie Smith, Emma Soucy, Jordan Sperka, Cody Stephens, McKenna Stovall, Ryane Strickland, Raylee Summers, Zohaib Syed, Lucas Tabler, Cassandra Townes, Jared Trindel, Ashley Tritschler, Hannah Wachendorfer, Lily Wilson, Madison Wolfe, Jack Woodard, Elise Woodlief, Joseph Woods-Isreal, Abigail Worley, Preston Wrisley, Laurel Zlotkowski

NORTHWEST GUILFORD HIGH

GRADE -9: Tyler Freshwater, Daniel Humbert, Ethan Thompson

GRADE 9: Gayasha Abeykoon, Kaveesha Abeykoon, Linda AhmedAbbas, Bianca Allen, Jessica Allen, Sarah Allen, Eli Allred, Kelsey Anderson, Madison Anderson, Allison Apple, Andrew Banaghan, Kayleigh Beals, Arabelle Behnke, Vegas Bellow, Daisy Bettinger, Benjamin Biggs, Kressleigh Bock, Connor Brooks, Gina Byon, Bryan Caccia, Eden Carter, Paula Celis, Diya Chaudhari, Brenda Chen, Grace Choi, Kedan Colorado, Autumn Cook, Kaylee Cook, Jacob Copple, Braydin Cox, Logan Cox, Ronan Crilly, Caden Culbertson, Brady Cusack, Eshaan Dabadghav, Dylsony Dang, Ira Datta, Kiley Davidson, Carolyn Davis, Sophia Dee, Ryan Dell, Audrey DeMange, Lillian Dillard, Wyatt Dodds, Elizabeth Duncan, Grace Dustman, John Eckard, Samantha Eubank, Linnea Felder, Brooke Finer, Ava Franklin, Avery Friedman, Dillon Fuertes, Nicholas Gardella, David Garner, Annabelle Gartner, Ella Gentel, Austin Gile, Raegan Gillman, Aubrie Gitchel, Elle Golding, Sophie Gomez, Victoria Alexa Gonzaga, Chase Gouwens, Chad Grayson, Sela Gregory, Olivia Griffiths, Aimee Guan, Yash Gupta, Valeria Gutierrez, Cooper Harding, Kagan Hendrix, Grace Henline, Amiya Hepfinger, Jacob Hepler, William Herndon, Brady Hoch, Kaylin Hodges, Colten Hoffmeyer, Caroline Howard, Jessica Howard, Kaitlyn Hutchens, Mahika Inamdar, Sophia Jiang, Ava Johnston, Janet Jones, Angelo Jordan, Salem Joyner, Ava Karrs, Anya Kayande, John Killian, Ethan Kim, Ekaterina Kosova, Ameya Kumar, Kayel Kumar, Srishti Kushwaha, Cailyn Laughrun, Georgia Lee, Justin Lee, Michelle Lee, Georgia Lewis, William Li, Cheryl Lin, Conrad Little, Jane Little, Julia Little, Miller Long, Jhaztin Lucero, Ariany Malu, Dylan Marberry, Dahir Martinez-Tejeda, Maya Mather, Liam McCaffrey, Lauren McFarland, Preston McGirr, Rachel McMulkin, Daniel McNally, Caroline Mease, Maisa Megri, Levi Merrell, Brylee Merritt, Grayson Merritt, Madison Merritt, Logan Middleton, Micah Mitchell, Ayaaz Mohideen, Rishika Molleti, Hudson Moore, Isabela Mormile-Camacho, Lyla Morrow, Cora Mortenson, Matthew Mungas, Owen Naglee, Maddox Newton, Huy Nguyen, Noah Nguyen, Liam Patterson, Leah Pearson, Mia Pena, Cooper Peters, Zachary Philipsen, Ethan Pipe, Patricia Popescu, Chase Powell, Isabella Pro, Jamison Pugh, Logan Purvis, Charlie Quintero, Fatimah Rabbani, Sophia Radcliff, Vidula Rameshkumar, Makayla Reynolds, Kate Rochford, Claire Rodrigues, Lucas Rodriguez Chiappetta, Emma Rowley, Brenna Ruehl, Joseph Ruhan, Alexander Ruiz, Eshan Saini, Brian Saliga, Christian Sanguinett, Laura Scholten, Tejaswi Shashidhar, Noah Simcox, Leah Simmons, Jacob Simpson, Krishna Singh, Andrew Siple, Allana Smith, Oakley Stiff, Harshavardhan Sunnapu, Adyik Swain, Maxim Taraban, Samantha Tesiero, Maiya Tribble, Ashlyn Tucker, Chidubem Ukaegbe, Molly Usry, Camryn Veale, Daniel Walker, Margaret Walter, Eliza Webb, Logan Welch, Olivia West, Benjamin Wilder, Luke Winterhoff, Lawson Wise, David Wong, Avery Wood, Shelby Woods, Finley Woyahn, Madilyn Wray, Lillian Wu, Isabella Wuebker, Elena Yean, Allison Yeverino, Cadey Younkman, Jiya Zaveri, Shanxuan Zhong

GRADE 10: Abdoul-Madjid Abdoulaye, Koral Adams, Ekansh Agarwal, Wiqayat Akinleye, Alan An, Erin Anderson, Jessica Anderson, Kate Anderson, Regan Antony, Sophia Apple, Hana Arshad, Adharsh Balimelu, David Barrios, Jace Basil, Annika Beach, Sloane Beesley, Reed Benamati, Audrey Benson, Brooke Benson, Sean Berrier, Jacob Binder, Kennedy Blair, Emily Boothby, Shaelynn Boris, Emerson Bowles, Audrey Bradley, Heidi Brewer, Mireya Brunson, Caleb Burns, Cameron Caccia, Emily Cao, Niani Carson, Riley Cassidy, John Castro, Anna Caudle, Emmett Cavey, Sara Chandekar, Vijay Chavali, Andrew Chen, Eric Chen, Timothy Chi, Stewart Chipman, Young Chung, Jack Colby, Grace Corkhill, Ashley Cronan, Olivia Crowe, Gabrielle Crutcher, Ryan Dabbs, Brenden Darrah, Allen Day, Ryan Dickson, Kavya Donepudi, Brilee Downes, Zachary Dyson, Molly Edmisten, Leah Edwards, Leda Eglevsky, Xavier El, Addison Ellsworth, Conner Everett, Carlee Ewing, Mia Fenton, Tucker Firestone, Owen Fuertes, Angel Gagnon, Julia Gatewood, Hanna Gentel, Francesca Giffuni, Joshua Godfrey, Ezequias Gonzalez, Marcello Gonzalez, Landon Goodman, Luke Goodwin, Diana Greenbaum, Melaina Greiwe, Ananya Gupta, Anjali Gupta, Nolan Hagemann, Victoria Halpin, Peyton Haulter, Gabriela Hayes, Kylie Held, Michael Hess, Kendall Higginbotham, Robert Hoskins, Tyler Houghtby, Corbin Houlden, Haylea Huffines, Finan Illikkal, Aiden Irwin, Oliver Jansson, Julia Jiang, Julia Kalmerton, Yoon Kang, Emily Keller, Quinn Kelly, Wilson Kepley, Sullivan Kerley, Charles Kidd, Gain Kim, Logan King, Isabella Kirksey, Stepan Korobeynikov, Kushala Kota, Audrey Krauth, Kaiden Lech, Alexander Li, Brenton Lian, Lily Liszka, Emiralp Lofca, Chayse Logsdon, Madison Logsdon, Katie Long, Samuel Long, Laicee Lowe, Oceanina Lu, Tristan Mai, Alexa Mandeville, Madison Marsh, Caleb Martin, Julia Matache, Cameron McCollum, Kendall McDonald, Anika McDowell, Ewan McHugh, Brigid McKinney, Isaac McKinney, Owen McWhorter, Reagan Meder, Jordan Melton, Jackson Messersmith, Mallory Michael, Kate Michel, Karlee Millikan, Natalie Mimms, Christopher Minto, Luke Monday, Carson Montgomery, Jackson Moody, Camryn Moore, Marissa Morris, Reya Mushahwar, Sanaia Mustafa, Olivia Naylor, Mckall Nelson, Alex Nguyen, Cameron Nitz, Isabela Nogueira, Yasmine Noureddine, Colton Oliver, Luis Ortega-Urtecho, Evan Ozipko, James Pappas, John Parker, Lorelei Partyka, Chaitrali Patil, Aiden Pearman, Lydia Peay, Garrett Pendegraph, Italia Perez, Izabella Perez, Beija Perry, Calvin Pierce, Ethan Pierce, Pradyumna Piwalatkar, Riley Popik, Mario Portillo-Arreola, Alexander Postiglione, Evan Pozzo, Sanjana Prabhakar, Stefanie Price, Jacob Priddy, Cali Purnell, Crystal Ramirez-Garcia, Marissa Redmon, Avery Reitmeier, Gabriel Ribakove, Coleman Rife, James Rigsbee, Gwendolyn Robles-Prieto, Caroline Rose, Rosemary Ruan, Kara Rumple, Daanish Sadhu, Julio Sanchez, Ella Sarafinchan, Robert Saums, Olivia Scales, Kathleen Sechrist, Lizzie Serrano, Eli Sessoms, Victor Sharpe, Maggie Shi, Rocky Shi, Jaeyoon Shin, Collyn Shokes, Jordan Sides, Nicholas Simonetti, Zachary Spivey, Keegan Spradling, Jordan Stabler, Nova Stairs, Lindsay Stallings, Morgan Stallings, Akyra Steele, Clara Swain, Hope Tappouni, Liliana Taro, Aiden Thigpen, Zoey Thompson, Cameron Tingen, Noah Tourret, Peyton Travland, Natalie Tripp, Caleb Trogdon, Jesus Ugarte, Jalynn Upham, Kate Vernon, Victor Vlad, Emma Wang, Luyu Wang, Max Wang, Ayva Warguez, Eloise Watkins, Justin Weng, Evan Whittington, Haven Williamson, Dillon Wood, Marcus Woodell, Isaiah Woodlief, Anusha Yadav, Michelle Yang

GRADE 11: Leon Aaron, Moubarak Abdoulaye, Johnathan Allen, Joshua Allen, Ava Allred, Wilson Anders, Daniel Anthony, Mason Anthony, Renny Antony, Emma Arthur, Abigail Bachmann, Emma Baker, Luis Baquerizo Cisneros, Luis Baquerizo Cisneros, Sabrina Barrezueta, Lauren Benamati, Adam Biscoe, Chyna Blackwell, Ashley Bonilla, Olivia Briganti, London Brummel, Caleb Burd, Cassady Butler, Torey Cagno, Diego Castillo, Zoe Cecil, Sascha Champaign, Alexandra Chavez-Derlaga, Peyton Chodyniecki, Ali Cicek, Koewin Conti, Sydney Couglar, Carter Cummins, Josephine Danner, Caroline DeLellis, Kara Dell, Catherine DeSiena, Samantha Dionicio, Jon Doyle, Madison Dyer, Jacob Edens, Jaedin Ellis, Allison Emborsky, Caroline English, Samuel Ennis, Carlo Esquivel Rodriguez, Dominic Evans, Marc Evans, Addis Felder, Kyle Felder, Tyler Fleming, Sydney Forrest, Jordan Frenette, Maisyn Frey, Aidan Fulton, Rhea Gandikota, Connor Gantert, Andrew Gatewood, Ryan Gee, Shannon Gilbert, Evan Gillies, Kathryn Gillman, Jonathan Godfrey, Daniella Gomez, Vincent Bruno Gonzaga, Jaxon Gossett, Seth Grady, Audrey Grant, Priti Greene, Rachel Greeson, Rachel Grimm, Olivia Guido, David Guild, Kayla Guiney, Levia Guo, Lillian Hahn, Justin Hamby, William Hampton, Kain Harris, Dylan Hartman, Abigail Hartmann, Gasan Hassan, Michael Hassler, Virginia Haywood, Brooke Hefner, Ella Helton, Josie Hernandez Urena, Olivia Hieber, Michaela Higginbotham, Kipley Hill, Leyna Hirko, Ryan Hirko, Jonathan Hodierne, Isac Hogberg, Pierson Hogg, Sienna Hsu, Addison Hulbert, Abigail Humphrey, Seokbeen Hwang, Zayba Iqbal, Shahan Irfan, Carter Jackson, Shreyash Jain, Paul Jeffy, Jesse Jiang, Austin Johnson, Derrick Jones, Marlee Jones, Myleia Joyner, Cole Kalmerton, Ryan Kesler, Benjamin Kieffer, Nathan Kilduff, Emma Kilmartin, Minjin Kim, Philip Kim, Tessa King, Alice Klawitter, Skye Kretz, David Lance, Amanda Lane, Peyton Lauterborn, Ian LeFrois, Kaylah Lesane, Kristin Li, Alexandra Lindqvist, Linus Lingle, Emma Lowe, Morgan Lowman, Dylan Lowrey, Kaleb Lowrey, Sky Lu, Elizabeth Lulseged, Max Lynch, Indya Mani, Brayden Mann, Kaitlyn Marshall, Nathalie Marti, Hayden Martin, Jois Martinez-Tejeda, David Masneri, Hunter Master, Nina Mendyk, Brandon Miksch, Rachel Miles, Sarah Miller, James Mitchell, Bronwyn Moore, Brooke Moore, Nadia Morales, Brendon Morton, Maslyn Mosbacher, Clayton Mungas, Hayden Myers, Katie Nefe, Brailey Nelson, Jordan Nestor, Isabella Noel, Nadia Noureddine, Reagan Oates, Hadley Osborne, Margaret Osl, Delaney Owen, Jadyn Palmer, Macey Palmer, Marco Paredes-Whalen, Rahi Patel, Kristen Peters, Reagan Poindexter, Janelys Porras, Mahin Purohit, Vlad Rastigeyev, Grayson Reyes, Dashiell Richards, Callie Rodrigues, Camdon Rohrer, Ian Royall, Zaid Sakkijha, Zachary Sampson, Magdalena Sapunar Pizarro, Daniella Sarafinchan, Kathryn Saums, Luke Scheponik, Charlie Schmitz, Michael Scialabba, Kevin Semaan, Corbin Shobe, Hunter Sigmon, Jacob Siple, Nicole Skara, Quinn Smythe, Ava Snyder, Vanessa Sosa, Ericka Sowder, Stewart Spagnola, Savannah Speight, Logan Starr, Hannah Stone, Davlin Stoneham, Beckam Stoner, Rylan Stoner, Michael Strickland, Sanjita Suryadevara, Nicholas Teleha, Parker Thomas, Ava Toland, Grayson Van Wert, Isabel Varadi, Katherine Vaughan, Ava Vess, Rory Voakes, Madeline Volinski, Emma Wade, Lauren Wall, Dennis Wang, Sarah Watkins, Landon Webb, Jessica Wei, Emma Welch, Kaden Wenda, Redden West, Keegan White, Madison Wiener, Michael Wilbert, Abrielle Williams, Douglas Williams, Matthew Williams, Ava Wilson, James Wooten, Sarah Worthington, Eliot Yaun, Jennifer Yolan

GRADE 12: Akila Abeykoon, Nicholas Adames, Charles Adams, Ayush Agrawal, Ali Al-Qaq, Arturo Alanis Merlin, Nicholas Alecse, Adrian Alfred, Faith Allred, Ryan Altizer, Swetha Anand, Rayyan Arshad, Dylan Attridge, Amelia Axelsson, Ashley Baklarz, Chelsea Barnes, Elizabeth Bennett, Charlotte Berry, Prakriti Bhattarai, Avyukth Bhattu, Victoria Blackwell, Sylas Boris, Jordyn Bowen, Leah Bowen, Hailey Brewer, Amelia Brown, Ella Brown, Smith Brown, Logan Bryant, Olivia Burcham, Kelly Burger, Angelina Burgess, Dalton Bustraan, Elijah Butler, Hannah Byon, Chance Campbell, Neriah Carson, Annabelle Carter, Julissa Castillo, Mariella Castillo, Alexandra Castro, Christine Cathey, Ryan Cecil, Emily Chen, Meredith Clark, Anderson Coggin, Svetlana Colon, Vicky Colorado, Anna Copple, Jasmine Cortes, Liam Cowder, Emma Cross, Christa Cummings, LeeAnn Davis, Morgan Debow, Elizabeth Degnon, Ava DeLellis, Riley Demers, Tadiwa Dhlamini, Caitlyn Dixon, Tate Dixon, Brady Dole, Adalyn Dollar, Alaina Doss, Dallin Duncan, William Edwards, Leah Egerton, Alex Eiben, Makenna Elliott, Rachel Elliott, Bilal Eltohami, Sara Evans, Audra Farrar, Grace Fei, Giovanna Ferreira, Kaitlyn Foster, Jayla Frederick, Sierra Fridinger, Jillian Fuchs, Grace Garner, Anna Gatewood, Jonathan Gatewood, Oliver Geng, Kate Gentel, William Gibson, Isabella Gjovik, Carlie Gleeson, Michael Godette, Arden Godfrey, Alexander Gomez, Adam Gordy, Emily Gordy, Raymond Greene, Tate-Ashton Gresham, Kyle Grosser, Naina Grover, Sean Grover, Angie Letizia Guaglione Miranda, Lauren Hall, Hannah Hamill, Hunter Hancock, James Harbaugh, Andrew Harger, Cole Harrison, Lydia Heflin, Amanda Hess, Thomas Hinkle, Dylan Hirko, Jenna Hirvonen, Haley Hodges, Peyton Hoffmeyer, James Hopkins, Colleen Hudson, Jacob Huitsing, Nickole Illanes, Ayushi Inamdar, Kayla Iott, Claire Janke, Surosha Jayaratne, Kathleen Joncas, Sophia Kawalec, Samantha Keene, Megan Keller, Ella Kerans, Anna Kessel, Julia Key, Charlotte Kilgannon, Melissa Killian, Jooye Kim, Shaun Kim, Andrew King, Dymond King, Raymond Kislowski, Hailey Knepp, Andrew Komuves, Shanmukha Kota, Nathan Kufel, Lauren Kusse, Mallory Latimer, Sierra Lebrecht, Do Heon Lee, Ryan Lee, Reagan Lentz, Kaley Lesperance, Lindsey Lett, Robert Lichtenstein, Eden Lieske, Tonee Yzabelle Macrohon, Avery Mai, Marisa Mai, Matthew Malak, Jesse Martin, Peyton Massengale, Lucas McClellan, Sydney McDonald, Kiefer McHugh, Grant McKenzie, Kyle McNally, Ismail Megri, Andrew Mendenhall, Ashley Miller, Caitlyn Miller, Raegan Mills, Stephen Misati, Mihir Mistry, Kayton Moore, Emily Moorefield, Trinity Morales, Zachary Mullins, Arely Munoz-Ruvalcaba, Alexander Needham, Nathan Nguyen, Aislin O'Callaghan, Simon Orozco, Juliana Ortega, Isabella Owens, Isabel Ozan, Anastasia Parker, Emma Penizotto, Rachel Perry, Tyson Phelps, Timothy Phillips, Sydney Picco, Taj Poole, Kenley Pope, Rayna Poudyal, Cadence Powell, Shashwat Prabhakar, Aditi Prahlad, Avery Pritchard, Joli Proper, Kyle Pruden, Natalie Quinlan, Colin Quintero, Alexander Radcliff, Monica Rashkov, Isabelle Rayne, Caroline Redfern, Hailey Reiber, Aiden Rice, Ashlynn Riddleberger, Matisse Ritenis, Joseph Roderick, Ethan Rodriguez Chiappetta, Brady Rolland, Joseph Russom, Jessica Saliga, Melissa Sanchez Reyes, Jenna Scheponik, Wyatt Scott, Corran Sergent, Rahim Shah, Jason Sharples, Liam Shaw, Carson Shelton, Kerry Shi, Ryder Shue, H'Joanna Siu-Ayun, Sophia Sizer, Rodney Smith, Lauren Soukup, Charlotte Spurr, Christopher Stacy, James Steber, Ryan Stevenson, William Stickler, Harsh Surti, Aris Swanick, Farhan Syed, Reese Thomas, Kaleigh Thompson, Larissa Thompson, Samantha Thompson, Kali Thornton, Benjamin Townsend, Andrew Trabert, Keegan Trahan, Brendan Tregurtha, Addyson Tucker, Peyton Tucker, Annadele Tuggle, Chibuikem Ukaegbe, Sheldon Ulmer, Ashley Vega-Rogel, Cole Vermilyea, Owen Vescio, Antonio Villalobos, Katerina Villaran, Keaton Waldron, Kendall Wallace-Brown, Ashley Wan, Luke Wang, Justin Webb, Madeline Webb, Nathaniel Wellisley, Daken Whitaker, Sumner Wilson, Ava Wise, Blake Wise, Sarah Wommack, Alex Wong, Darby Woyahn, Najatte Yahaya, Katelyn Yates, Nicholas Yeboah, Madison Young, Jonathan Zavala, Kyle Zhou

PAGE HIGH

GRADE -9: Adrian Tate

GRADE 9: Fayssal Abdoulaye, Bennett Abell, Kassidy Backhus, Kayla Barrino, Cameron Beattie, Charlie Beuchler, Georgia Blekicki, Madeline Blevins, Jeremiah Borland, Brinan Burt, Ivanna Chaparro, Harrison Chen, Anna Cook, Gina Corrales, John Craven, Jamya Crockett, Connor Curran, Samuel Dewey, Suzette Diaz, Alexandra Domachowski, Lola Dunlop, Anna Eban, Hassan Elbahi, Catherine Faircloth, Gibson Fowler, Bryson Foye, John Gansman, Yesenia Garcia Lopez, Masiah Gilmore, Emma Grubb, Rennea Gyimah, James Hall, Sims Handy, George Hannaum, Noah Harris, Samantha Harron, Amelia Hartwick, Ruslana Hatch, Lane Heinzelman, Frederick Heyn, Steven Hill, Jai-Ikaiah Horton, Kaisa Housley, Thompson Howard, Rhyan Hudson-Adams, Alyssa Hunter, Taylor Jennings, Elijah Jones, Willa Jones, Caroline Jorgenson, Ameera Kellawan Nangoo, Margot Kemp, Joseph Kilpatrick, Houston Kimbrough, Margaret Kirkpatrick, Carson Koehler, Rohan Ksor, Y-Levy Ksor, Sonata Lampkin, Emily Lewis, Michael Licayan, Tashiana Luu, Jackson Marriott, Madison Marshall, Adelaide McIntosh, Jenaye McKenzie, Benton Medley, Emma Meyer, Daniel Miller, Giselle Miller, Kennadee Morehead, Hannah Nicholson, Lola Nickelston, Jason Nim, Patrick O'Connell, Madelyn Ortiz, Emma Overfield, Jordan Partee, Jacob Peters, Kara Pham, Ruth Porter, Marek Powell, Riley Price, Lena Prylow, Emma Pyrtle, Savannah Quimby, Guadalupe Ramirez-Mosqueda, Jeremy Rcam, Molly Ruth Redding, Alexander Richardson, Gabriella Roberts, Stephanie Rosales-Sanchez, Charlotte Rossato, Ozlyn Salmon, Mariana Santana Soares, Mason Schooler, Mysha Siddique, Tanner Simpson, Joselyn Sims, Michael Slater, Albert Smelzer, Emilia Speight, Bradley Steele, Indigo Stephens, Mark Stevens, Lucy Styers, Kassidy Swindell, Benjamin Sydnor, Isabella Tessier, Clifford Thompson, Braedy Thornton, Jordan Torain, Mesac Touprong, Clark Wahlberg, Isabel Walker, Carl Waterman, Danielle White, Ma'Quasha Wilder, Caleb Williams, Kaaliyah Williams, Alexandra Woods, Beatrice Woods

GRADE 10: Muzan Abdulla, Zoubeirou Adamou Abdou, Anne Adams, Cullen Adams, Zebulun Amangele, Bridget Andrichuk, Teigan Babcock, Kaden Backhus, Jacob Bahlke, Isaac Baird, Anna Barnett, Tychicus Benjamin, Jeffrey Bollinger, Michael Bustamante, Alec Carter, Riley Cassell, Micah Chacon, Anna Childers, Matias Christensen, Kenneth Church, Matthew Clark, Robert Clark, Alexis Coker, Ryan Coker, Cameron Cooper, Avery Cox, Samuel Cox, Jeisha Crockett, Nakiah Dearmon, Jeremiah Donnell, Dylan Driskill, Drew Eller, Ian Ellis, Addison Farris, Connor Frick, Joshua Geary, Justin Geter, Adhya Ghimire, Taylor Griggs, Jeiri Guerrero-Zamarron, Yeidi Guevara Lopez, Teresa Harris, Esteban Herbert Oliver, Michelle Hernandez, Madeleine Herrick, Vaughn Hild, Mackie Hinds, William Holshouser, Amari Honan, Jacob Horelica, Maggie Hu, Hassan Ibnaouf, Jordyn Jackson, Riley Kale, Sydney Keel, Caroline Kelley, Allison Kinlaw, Elizabeth Lackey, Helena Lawrence, Miracle Lester, Christian Lin, Avery Lynch, Alex Magrini, Alexandra Mahoney, Zachary Martin, Joshua Mbemena, Morgan McManus, Margaret McNees, Nicole Montesano, Bradley Moore, Nasir Moore, Logan Moroney, Divya Nair, Jayden Newman, Emerson Nguyen, Lucille Noone, Luke O'Reilly, Dunstan Okafor, Addison Olalere, Seth Penderleith, Jason Pham, Jonathan Quang, Brenna Ramirez, Ava Richards, Mariana Robles-Rangel, Sally Rose, Xavier Rothwell, Alexander Sanders, Joshua Serbay, William Shaw, Emma Shepherd, Isabelle Simpson, Mattison Skeen, Landon Snead-Shelton, Abigail Soto, Miles Sparrow, Emma Steinl, Kaleah Stephens, Morgan Terry, Jalayah Thompson, Cheikh Toure, James Umphlett, Andrew Vanore, Jaden Reese Vergara, Adrian Vo, Lark VonSeggen, Avery Walters, Caitlin Wass, Brantley White, Benjamin Whittington, Elsa Worth, Kendyl Wright, Robert Young

GRADE 11: Sabreen Abdirahman, Tracy Adams, Shanelle Karissa Agamata, Keller Aucoin, Esther Ayile, Christian Barcenas-Velazquez, Akia Barnes, Andrew Bartlett, Anice Beekman, Trent Benton, Jeremy Bhagat, Alex Bixby, Victoria Blackwell, Haydon Bode, Alexandria Brooks, Damonta Brown, Grace Buchanan, Ava Burt, Matthew Carney, Eduardo Castillo-Cortazar, Gretchen Cimino, Sienna Coker, Hailee Cook, Dallas Cooke, Jacob Cox, Mary Cox, Henry Crisco, McKinley Crowder, William Curtiss, Martha Darnell, Mitchell DiMond, Jasmine Doggett, Anika Dupreez, Eugenia Edmunds, Anne Ellis, Liam Fiddler, Reyna Filarski, Lillian Fillippa, Thomas Flanagan, Sean Fruster-Gilliland, Tarana Ganapathy, Emily Garcia-Vazquez, Hailey Garland, Kelli Garland, Michael Garner, Emily Gilchrist, Brynn Gillespie, Ellary Goas, Grayson Grant, John Greiner, Rachel Grieco, Nora Guerrero, Rocio Gutierrez Sanchez, Noah Hall, Michael Harding, Tamajhe Harper-Payne, Jex Harrison, Samantha Haven, Anna Heller, Landon Hester, Emma Hicks, Clara Hochstein, Alexander Hultin, Hannah Hutcherson, Ella-Claire Isayev, Stanley Jackai, Emily Johnson, Alex Jones, Alexandra Jones, Griffin Jones, Macon Jones, William Jordan, William Jorgenson, Bradford Keck, Charles Kemp, Sasha Koehler, Jasmine Lara-Perez, James Lasley, Kaitlyn Lewis, Tori London, Molly Lovvorn, Solange Lussot, Matthew Main, McKenzie Marshall, Takyia Martin, Kelvin Martinez-Caicedo, Elijah McAlister, Hayes McArthur, Cecilia McDowell, Zaquan Mclaughlin, Caitlyn Medley, Taylor Meister, Ashley Mejia, Deborah Miranda-Serrano, Alisha Mittal, Priyanka Mittal, Danyah Mohammed, Evan Muncy, William Murphy, LaJina Musa, Gia Newman, Ellie Niven, Leonie Noppenberger, Mary O'Connell, Charlotte O'Shaughnessy, Marwa Osmani, Finley Otterberg, Leslie Overfield, John Pendergrass, Charles Plate, Benjamin Powell, Kimberly Quintana-Martinez, Boone Redding, Allison Richardson, Rachel Richardson, Ian Robb, Kaylie Roberts, Lorenzo Rodriguez Hernandez, Claudia Schlachter, Sage Schwartzel, Emma Senneville, Serina Serrano, Ethan Shackford, Sutton Sherrill, Alexander Sianis, Harriet Sloyan, William Sloyan, Sacia Smith, Isabella Speight, Cameron Spong, Grayson Stanley, Amiyah Staples, Fuller Stewart, Jeffrey Strader, Chloe Swanson, Anjali Tatini, Caroline Tilley, Steniya Townsend, Allison Turner, Anna Vannoy, Camille Vernon, Haiden Vernon-Plumley, Syerra Watlington, Grace Weathersbee, Candice Williams, Marina Williams, Winter Wilson, Olwen Woods, Hayden Yancey, Claire Yonce, Elizabeth Zmuda

GRADE 12: James Abell, London Abernathy, Molly Adams, Allyson Adcox, Hawa Ahmed, Deena Al-Habsha, Leila Alem, Kerstin Andersson, Natalia Arvelo Gonzalez, Audrey Baird, Emily Barr, Jadyn Becoats, Maleigha Bell, Jordan Berry, Nicolas Bona, Cara Bowyer, Lidia Briones, William Burton, Sophia Caldwell, Audrey Chen, Brianna Clarida, Hannah Cline, Aidan Cobb, Makouba Conneh, Grant Connors, Matthew Cook, Robert Cook, King Core, Alessandro Cortes Vizzueth, John Creason, Sean Curran, Margaret Dator, Jack Davis, Reid Deskevich, Olivia Doyoyo, Sara Dunlay, Chainy Duong, Ann Eskridge, Alexander Figueroa-Viveros, Tynyah Ford, Caroline Fox, Emersen Friddle, Molly Fulp, Chasidy Garner, Dylan Garner, Geramiah Gattis, Sara Gesse, Mary Reeves Grant, James Grieco, Samantha Gunter, Marco Guzman-Balcazar, Jamauvi Hall, Kiara Hancock, Carter Hartley, Iona Henry, Wynnan Hill, Alexander Hines, Haley Hobson, Henry Hochrein, Destiny Holloway, Eleanor Howard, Brady Hu, Grace Huigens, Dailith Ibarra-Jaimes, Aaron Jackson, Kamren Jeffries, Andrew John, Anisa Jones, Natalya Jones, Anne Kaplan, Ta'Yari King, Austin Kirk, Jackson Koehler, Jenna Lake, Aneesa Lawrence, Myasia Lawrence, Sidney Layman, Brian Li, Sarah Lin, Carter Litaker, Juliette Loftin, Kayla Lowdermilk, Akyla Lucas, Eli Magrini, William Marriott, Ian Martti, Furaha Mave, Parker Maynard, Macy McAlister, Emerson McCormick, Grant McCormick, Ella McGarrigan, Aubreigh McPhail, Makenzi Michaelis, Robert Michel, Quinn Miranda, Sergio Moreno, Dalmaris Morillo Briceno, Katie Mosqueda-Cardenas, Ryan Mullen, Mersades Muzny, Miriam Nai, Sallie Neff, Megan Noel, Aaron Oglesby, Evan Oliver, Jasmine Payes-Ortiz, Jilen Payton, Mary Perry, Sarah Poland, Margaret Pope, Nykieria Pratt, Andre Prince, Henry Probst, Christian Quintana Maldonado, Julian Quiros, Michael Reid, Nailah Richardson, Madeline Ringer, Sinay Rios-Viveros, Samuel Rivera, Rebekah Roy, Tamim Rustami, Adam Sawafta, Andrew Schweitzer, Qurana Sharif, Damon Shuford, Luke Smelzer, Patrick Smith, Prince Gabriel Sorbito, Jaylon Soriano, Alayna Speight, McKenna Spencer, Thomas Stafford, Nicholas Stevens, Antonietta Tiano, Imani Tisdale, Andre Torres, Maxwell Tower, Preston Troncale, Johnny Valentine, Jasmine Vallejo-Serrano, Marissa Villafane-Flores, Jordan Walden-Weaver, Leona Walker, Isabelle Werling, Riley Willett, Nicholas Williamson, Makenna Wilson, Deana Winfree, Megan Witherspoon, Bryce Womble, Wannie Zarwolo, Allison Zelaya

PENN-GRIFFIN SCHOOLS

GRADE 9: Haven Barrier, Lauryn Brawner-Alexander, Elim Brookshire, Joshua Covarrubias, Alora Engel, Iniabelle Giggetts, Elizabeth Hall, Katelyn Johnson, Rachael Jones, Elizabeth Koller, Si'Quesie Mills, Gabriella Primus, Ste'varion Rancy, Jeleny Rodriguez-Perez, Grismery Romero-Torres, Courtney Starks, Camryn Stone, Rida Tahirkheli

GRADE 10: Victoria Bare, Elena Bond-Cordew, Sahbirah Boubacar, Martha Bowers, Ariel Graves, Ashley Hall, Luke Htoo, Vivien Kortte, Charles Lanik, Calla Raczenski, Trey Smith, Margaret Sojka, Eliza Sparks, Idalis Underhill, Alexis Watson, Samaia Whitmire, Riquel Wooten

GRADE 11: Vanessa Acevedo, Adrianna Brown, Rowan Cridlebaugh, Nylah Ferguson, Cristina Garcia, Porter Grella, Alana Haselsberger, Mark Horton, Mia Jiang, Orion Leavitt-Lytle, Lillian Martin, Kamya McColl, Olivia Munhall, Lily Newcomb, Kyah Outlaw, Allison Paul, Eliana Perez-Flores, Samantha Ashley Quiboloy, James Robinson, Rachel Rorie, Carletta Shaner, Sadie Shellabarger, Sophia Soto, Ryan Stalker, Austen White

GRADE 12: Abigail Bare, Vasyl Budusky, Rachel Crabtree, Jackson Davis, Nicholas Epps, Benjamin Fernando, Taniyah Gibson, Sarah Green, Delaney Grider, Jessica Horton, Matthew Htoo-Saw, Zachary Lawson, Ivy Leavitt-Lytle, Kianeysha Lebron Vargas, Jackson Miller, Carole Minor, Kayla O'Brien, Patricia Pacheco-Rodriguez, Georgia Pope, Arielle Rosenlund, Haleigh Slate, Colin Swilley

PHILIP J WEAVER ED CENTER

GRADE 9: Sara Bissell, Gianna Blacutt, Brooke Buchanan, Mary Cao, Rowan Cassell, Willeak Chang, Ashlyn Davis, Corrina Dillon, Katie Dinh, Sophia Eichman, Shira Emanuel, Emma Forbes Fields, Olivia Gascoyne, Griffin Gile, Isabella Gore, Cole Halpern, Evelyn Hare, Ruby Heljenek, Nanami Homma, Ahlani Howard, Zion Jones, Kyla Kelly, Sophie Kohlphenson, Zoe Langley, Anya Linett, Claire Long, Owen Moler, John Morrison, Everett Murray, Madison Oakley, Ibunkun Omoseebi, Marine Pare, Emily Proudfit, Samuel Ringel, Quincy Robinson, Michael Rose, Nadia Saba, Rosalie Salissou, Clare Scott, Layla Seiz, Agnes Shay, Audrey Simmons, Jada Smith, Peyton Strickland, Viola Sutton, Madalyn Tuggle, Sai Varanasi, Camille Varenne, Johnny Zhuo, Ashlyn Zoch

GRADE 10: Oliver Bell, Traci Bethea, Jordyn Boyer, William Brady, Hailey Brown, Warren Brown, Zoe Bump, Grace Chenail, Amanda Chowning, Uno Dos Santos, Ziva Dowd, Paula Dugarte-Carrasco, Marilyn DuMond, Gloria Eban, McLane Kaley, Sabine Langer, Lilianna Leach, Willow Lindsay, Tess Lingle, Zion Mack, Constantino Marcelo-Cabanas, Deja Marshall, Treya McClain, Hayden McCormick, Amanda Morris, Audrey Murray, Benjamin Nanez, Emily Nicholson, Merrick Pinger, Erin Pridgen, Nia Ray, Henry Royal, Marlie Shilesky, Sabrina Sligh, Benjamin Smith, Ethan Stein-Mayon, Leah Stentz, Henry Supple, Layla Watson

GRADE 11: Anissa Abad, Aidan Armstrong, Alexis Bennett, Alexa Bird, Jason Conner, Laylah Cooper-Holman, Chelsea Council, Sanai Crosby, Emma Deasy, Sophia Donato, Savannah Dowtin, Sydney Evans, Danica Farrar, Hailey Fisher, Madalyn Fording, Elizabeth Friddle, Zoe Gardner, Jaxon Garner, Jacob Gers, Susan Hiebert, Gavin Jarrett, Mayanna Johnson, Cameron Jones, Dillon Jordan, Melody Joyce, Parker Kosobucki, Ye Yul Lee, Carter McCraw, Aiden McMullen, Ashton Meetze, Violet Moler, Jordan Molinari-Suggs, Sofia Monguilod, Bryce Moody, Jordyn Moody, Delia Moulton, James Palermo, Lucien Pare, Richmond Parris, Samantha Patterson, Logan Perry, Julia Ringel, Mora Rutty, Adam Rychtar, Phoenix Scarbrough, Diksha Sivakumar, Isabel Skains, John Sowinski, Guinevere Stone, Carly Swanton, Sophia Toomey, Isabella Vigneaux, Marley Wall, Franz Stephen Walton, Valerie Ward, Riley Williams, Lily Williamson, Satiya Williamson, Avery Winney, Gavin Winstead, Mildred Yates

GRADE 12: Meredith Alt, Sunsunee Bell, Mackenzie Berg, Samuel Bivona, Sydney Bowen, Abby Boyer, Raelynne Brandenburg, Autumn Breeze, Emma Brown, Sophia Burgess, Sean Cahill-Swenson, Trudy Campbell, Aiden Clapp, Rosaleen Clarey, Jaiden Douglas, Mira Eby, Sarah Harris, Michaela Hersey, Robert Hoppins, Abraham Johnson, Jackson King, Aiden Kranz, Brenda Ksor, Madison Lane, Garrett Linn, Khailani Malloy, Liana McClinton, Tyrone McMillian, Sophia Moore, Sadie Murray, Raymond Patterson, Mekhi Pendleton, Karenna Porter, Gavin Rubin, Anushka Saroha, Katelyn Sarwi, Hannah Sawulski, Alyssa Snediker, London Springs, Emilyn Steele, Abigail Sullivan, Ella Teachout, Elisa Troncoso, Katerina Van Lier, Christian Waegerle, Kalil Walker, Jenna Weidman, Alexia Whitfield, Savannah Williamson, Joshua Wolters, Adrienne Woody

SOUTHEAST GUILFORD HIGH

GRADE 9: Ryan Adolph, Lucas Andrews, Emily Artero, Channing Atkins, Zoe Atkins, Cieona Atkinson, Tracy Ayisah-Quaye, Grace Bailey, Luke Black, Ivy Bridges, Fallyn Brown, Saniya Brown, Tia Bryant, Stefanie Cam, Natalie Church, Ansley Coakley, Reaghan Coble, Reanna Cyrus, Stepanida Davis, Sarah Deviney, Lucy Dimmick, Dakota Dunn, James Ely, Marin Foster, Zachary Garner, Ryan Garrett, William Garten, Kayla Hammonds, Joshua Harrington, Parker Harris, Hayden Haumann, Aaron Henderson, Trey Hutchison, Chloe Jackson, Abigail Johnson, Macie Johnson, Kyndall Jones, Bindu Kaiuway, Tanner King, Mia Lloyd, Andrew Maness, Rihanna Martin, Tyshiona McDonald, Clarke McLaughlin, Olivia Medeiros, Cayden Metz, Sydney Moody, Jimmy Nguyen, Kailyn Nguyen, Chelsea O'Bryant, Caroline Oakley, Jack Oman, Jazmyn Orbert, Kamryn Ridgill, Anais Riquelme Lobos, Brenner Roberts, Matthew Seay, Owen Shell, Kayla Shoffner, Madeline Shoffner, Cheyenne Silver, Hannah Simmons, Aniya Small, Alexys Smith, Grant Smith, Julian Smith, Andrew Snyder, Justice Starke, Tyson Stollings, Jayde Swaim, Addison Taylor, Sean Taylor, Ryan Tenorio, Kenneth Thomas, Natalee Towsley, Hieu Tran, Tiffany Tran, Emma Vaughn, Isaac Warner, Grayson Webb, Peyton Welborn, Maya Wilson, Camden Winfree, Drake Wood, Brittni Woody, Savannah York, Selina Zhang

GRADE 10: Jett Allen, Kamden Alston, Hanna Arnold, Eden Barwick, Jonathan Blevins, Chasidy Bolton, Lily Bolton, Knox Bouchillon, Jacob Brannock, Kaleah Breedlove, Grayson Brown, Jacob Brown, Amarin Burkes, Laci Byrne, Dakota Cambron, William Cheshire, Adilene Cortes Espitia, Nevaeh Curtis-Edwards, Johnathan Davy, Danielle Delgado, Logan Ehrhardt, Kylee Ferguson, Jayna Flamer, Juliana Fonville, Logan Gage, Alyvia Gaiser, Estrella Garcia, Camila Garcia-Mares, Adrian Gaylord, Eli Gentry, Addie Giles, Skylee Gleason, Micah Green, Summer Guerrero, John Haith, Josiah Hall, Allysen Hardie, Destiny Harper, Makiya Harris, Questyn Hinton, Cai Holland, Cassandra Hufschmitt, Makenzie Hughes, Kathryn Jenkins-Cowart, Molly Jordan, Kanyinda Kayombo, Jacob Kim, Luke Kimrey, Alyssa Lord, Kylie Lovelace, Grayson Lowe, Nailah Matsimela, Sarah McArthur, Dutch McLaughlin, Landon McMillan, Heidi Mirisola, Daniel Mitchell-Ayers, Maya Morales, Matthew Moser, Halle Neverson, Raiana Obie, Carmichael Paschal, Jazmyn Patrick, Dejarah Pettigrew, Ayslee Pilkenton, Lyndsey Poff, Emily Quest, Melissa Rivas Garcia, Joshua Ryan, Rodney Seymour, Caleb Shelton, Xyrhiana Short, Leyanna Simmons, Benjamin Simpson, Lincoln Sizemore, Jewel Skipworth, William Slater, Brianna Smith, Madalyn Smith, Sophia Stevens, Kelly Tapia Gamboa, Tina Tran, Seth Varner, Jonathan Vaughn, Alister Vickery, Reilan Vickrey, Saona Wilcox, Jessica Wilson, Jasper Woodard, Summer Woodard, Enijah Woods, Brionna Woody, David Wright, William Young, Elena Zelaya, Alex Zhang

GRADE 11: Zachary Adolph, Ella Alcorn, Aidan Alegado, Nevaeh Anderson, Addison Andrews, Edward Arnder, Abby Atkins, Isabella Atkins, Walter Atkins, Marissa Avery, Tanner Baker, Lucinda Beverly, Kseniia Botezat, Kiley Bowers, Asia Bridgeforth, Haley Brown, Terrence Browne-Marke, Maysen Carter, Jackson Chrapowitzky, Savannah Coakley, Jaxon Coble, Delana Collins, Vanesa Cortes Miramontes, Athena Covington, Sydney Cox, Branden Crenshaw, Hallie Deal, Abby DiMattio, Owen Dorsey, Nariyah Downer, Ethan Duarte-Nirenberg, Sarah Faucette, Isabelle Fields, Madeline Fisher, Yasmine Fleming, Gabriella Ford, Cameron Freeman, Emilee Fulp, Lindsey Gallaher, Alexander Garcia, Michael Garrett, Mackenzie Greeson, Lukas Haggerty, William Harrington, Kenley Hendricks, Imani Hinds, Hailey Hinshaw, Calista Howell, Elijah Jackson, Jaden Jones, Kaylee Jones, Troy Khamdy, Sydney Knape, Olivia Knott, Nicole Layton, Riley Leclerc, Alexander Lord, Daniel Marks, Kadence Martin, Saniya McCalop, Joseph McCormick, Devika McLean, Trace Moffitt, Elena Munoz, Merinda Nak, Daryn Nguyen, Mason Paccadolmi, Aracely Perez, Katherine Perez, Raymond Phan, Nadiya Phengdara, Dolan Ponder, Isabella Pore, Erick Pryor, Ashley Ramirez-Roa, Nicole Roberts, Dylan Roys, Owen Seamans, Tristan Shaw, Anna Skipper, Joshua Snyder, Canaan Stennette, Aiden Tefera, Khiem Syver Villarin, Jollee Voigt, Kassidy Walker, Eva Ward, Wyatt Wiederholt, Ciara Willis

GRADE 12: Camber Alcorn, Jannaye Allen-Ridgill, Isaac Alvarado, Marie Amidon, Garin Apple, Mariam Assao, Owen Baldwin, Shakayla Ballard Wilhite, Sawyer Bartlett, Hayden Bass, Skylar Black, Thalia Bounya-A, John Bowman, Alex Bradley, Eddison Bridges, Austin Brown, Joseph Bruscino, Justin Bullock, Matthew Caldwell, Reagan Carroll, Kinley Caviness, Montserrat Cerda, Donavin Christensen, Cayce Church, Justyce Clark, Kylie Coakley, Jake Collins, Chase Comito, Robert Crabtree, Elizabeth Crumpton, Anson Davis, Melanie Duckworth, Anthony Edwards, Kathleen Erickson, Travia Funderburk, Zachary Gailey, Mackenzie Garcia, Juan Garcia Suarez, Nathan Garrett, Emma Gleason, Joshua Greeson, Jordan Grier, Cohen Harris, Nathan Hatcher, Grace Haynie, Kailyn Hennis, Tyler Herman, Daisy Herrada Ortega, Paige Hilton, Colin Holliday, Savannah Hovander, Fatu Jah, Jade Jamison, Jacklynn Jones, Jasmine Jones, Connor Kendrick, Ryann King, Luke Knape, Reponse Kome, Rakim Layne, Maddox Long, Aidan Mancini, Reagan Marley, Cory Martin, Juan Martinez Cortes, Carleigh Metz, Kayla Mutarelli, Austin Oliver, William Oman, Michael Opoku-Dapaah, Moriah Owens, Leia Patrum, Jayson Perdue, Brenden Perkins, Jacqueline Pierre, Patrick Poole, Charles Pyle, Abigail Quest, Khalid Rahaman, Evan Raines, Ashley Rangel Avila, Emma Reeves, Lucas Rich, Abigail Ridge, Audrey Ridge, Dennis Ridge, Alondra Rivas Garcia, Cooper Ryan, Trinity Sampson, Cameron Sanders, Emma Jo Seagraves, Riley Sellars, Brian Sharpe, Jaylin Sills, Laney Simmons, Tyler Sloan, Colton Smith, Haley Solis, Kaitlyn Solis, Carmen Spivey, Tamia Stevens, Randy Swann, Chanceler Terry, Alexander Thomas, Jonah Thomas, Mark Tillman, Kimoria Turnage, Jayda Turner, Nathaniel Underwood, Alexandra Walker, Leah Warner, Braydon White, Jordan Williams, Ellah Wilson, Davis Winstead, Kylie Wood, Addison Wyrick, Kathryn Wyrick

SOUTHERN GUILFORD HIGH

GRADE 9: Gabriel Bradley, Morgan Burgess, Alana Campbell, Ricardo Castro, Amania Cutner, Jyi Dawkins, Cobey DeLapp, Clara Desch, Brianna Enriquez, Anaya Ferris, Eduardo Garcia Carrera, Madison Gary, Axel Gonzalez Cruz, Aleah Gossett, Aiden Griffith, Kimberly Gutierrez Tolentino, Alexandra Johnson, Mahamadou Keita, Zori Kelley, Hasan Khan, Lindsay Lagunas Velazquez, Zachary Ledford, Marely Martinez Aquino, Ateqa Mehdi, Emily Midkiff, Melani Morales Vera, Ryan Nguyen, Mackenzie Niebrit-Arul, Tatyana Novoselschi-Arseni, Melanie Perez Garcia, Amina Pharyom, Carmani Pickett, Yareli Renteria-Cabrera, Leslie Rivas Saenz, Marily Robles, Virdah Shah, Anthony Silva, Henry Solorzano-Garcia, Caidence Stroman, Peter Thi, Morgan Tillman, Chris Tolentino Espitia, Chasitie Townsend, Aileen Vazquez, Palvee Verma, Betty Vo, Trae Randal Welborn, Destiny Williams

GRADE 10: Marwah Alam, Michael Alford, Collin Atchison, Zerasha Bias, Noah Bradley, Kenly Brown, Kalei Burgess, Kirra Burgess, Jose Carachure-Diaz, Benjamin Childress, Benjamin Cox, Damia Florance, Chelsea Garland, Jose Genao, Bailey Gray, Courtney Griffith, Benjamin Harden, Emily Harris, Barry Hawkins, Mubeen Khan, Noor Khan, Waliyah Khan, Zul-Norain Khan, Bisma Konwal, Khanh Luu, Israa Mahmood, James Marley, Alexis Martinez-Montes, Kylie Misenhiemer, Piya Mon, Marwah Raja, Hamnah Rehman, Angel Renteria Romero, Kennedi Rice, Kayden Roberson-Carpenter, Delaney Scism, Jamir Shaw, Tianna Spinks, Stephany Stafford, Michael Stone, Hector Tellez Rocha, Angel Thompson, Ariadne Torres-Saguilan, Thu Tran, Damion Williams, Maryum Zaman, Mahnoor Zeb

GRADE 11: Hadiqa Ali, Jonathan Balbuena-Guerrero, Brayden Barnett-Browning, Sameeah Booker, Corey Burgess, Jasmine Darden, Estrella Decigo-Rico, Penelope Desch, Katlyn Elks, Ashley Espitia-Lopez, Jamias Ferere, Fabian Garcia-Cortes, Ashlynn Gardner, Torren Gibbs, Andy Gomez Sanchez, Karly Gonzalez-Pineda, Kameron Jackson, Khaliah Jones, Hatoumata Keita, Falisha Khan, Zainab Khan, Payton Laws, Avery Lowe, Fnu Mahnoor, Sana Malik, Maliha Maqsood, Jonathan Martin, Erin Meadows, Kevin Nguyen, Mia Ortiz, Naomy Otero Carrion, Sydney Parsons, Julia Picone, Delia Portes, Adrian Quiroz-Castellano, Aliza Rafiq, Fatima Riaz, Kaylin Roberson-Carpenter, Savannah Roberts, Alina Rodriguez, Diana Sanchez, Juan Sanchez, Astou Sougou, Dior Sougou, Amaria Speights, Alyssa Sweatt, Tina Thi, Edgar Vaca-Ramirez, Sasha Verdugo Herrera, Linda Vo, Dallas Warren, Justin Wills, Nkauj Hli Yang, Imran Zeb

GRADE 12: Adelita Aguilar, Edgar Aleman, Liam Anderson, Natalie Arizpe, Nasir Ayuso, Tashaun Bailey, Hannah Barnes, Nicholas Blackston, Edgar Carbajal Benitez, Maritza Castro, Christian Cole, Totiona Coleman, Isaac Cravey, Jason Creech, Ezekiel Duncan, Conner Fields, Hailey Garcia-Cortes, Aaliyah Griffith, Muhammad Hasnain, Lindsy Herrera-Duran, Aliya Hunt, Christyn Hurey, Kirstan Hutto, Ameena Jabar, Irum Jabar, Tyreek Jackson, Fatima Khan, Ashley Knight, Jordyn Leonard, Tommy Lieng, Roberto Llamas Gonzalez, Kendrick Lynch, Yoselin Martinez-Martinez, Galilea Martinez-Paz, Taylor McDonald, Cole McGuire, Jocari McKoy, Sahara Mercenario-Fierro, Ashlyn Pegram, Itzel Perez Varela, Jakob Pickard, Alisa Redd, Dakota Reed, Johana Rodriguez-Orozco, Fernando Rosillo-Perez, Bryan Sanchez-Ruiz, Damian Santiago-Moreno, Ariauna Seay, Khady Sougou, Elisia Stewart, Briona Taylor, Emily VanHorn, Precious Warren, Robert Williams, Olivia Wilson, Christian Young

SOUTHWEST GUILFORD HIGH

GRADE 9: Maya Abuzeid, Tampa Alexander, Eltayeb Ali, Eian Alviar, Tiago Amorim, Brang Aung, Bindu Bachupalli, Keyaira Baldwin, Ishaan Banger, Sahil Banger, Andrew Barefoot, Ian Barnes, Halena Bateson, Dru Battle, Amish Bhandari, Anaaya Bilal, Charlotte Bliven, Joshua Boger, Alayna Bowman, Molly Bradner, Kira Briceno, Ryan Bryant, Walter Bulls, Charisse Mae Calwitan, Coel Campbell, Lance Carter, Valentino Castro, Mikayla Chapman, Sarah Cruess, Rowan Davis, Lillian Daye, Christian Diaz, Rafiq Dib, Kenedy Dixon, Jai-Marie Edwards, Eduardo Fernandez de Aramburo da Rocha, Ellie Fuselier, Monica Garcia-Bueno, Bailey Garvin, Nathaniel Gauntlett, William Gause, Anthony Givens-Ohajunwa, Jaiden Gliford, Aubrey Glover, Nicholas Greene, Aidan Gujrati, Bishwant Gurung, Joshua Hall, Nathan Harmston, Jason Harris, Lily Hernandez, Hasan Hijaz, Bryce Huffman, Rua Issa, Emory Jackson, Kaitlyn James, Jayden Jeffcoat, Pearson Jones, Bigyan Kafle, Maham Khan, Muhammad Khan, Ryan Kim, Sophia Kim, Lila King, Stone Kojola, Kasey Le, Courtney Lee, Alicia Li, Ella Lynch, Antony Manzanares Euceda, Andrew Marks, Nigel McCauley, Nicole-Marie McHenry, Rachel McPherson, Spencer Murri, Joseph Mussallem, Sara Najjar, Paul Nekhela, Andrew Nguyen, Nicholas Niebauer, Ericson Niekrieng, Mackenzie O'Buch, Chinelo Odemena, Yacob Omar, Katherine Orozco, Kris Patel, Mahi Patel, Rylee Patterson, Isabella Perryman, Anja Petrovic, William Pfeifer, Isabella Porcaro, Abigail Poston, Madelyn Prewette, Summer Qadir, Joaquin Mateo Rasing, Aniyah Redrick-Green, Sarai Rodriguez, Elizabeth Ross, Isabella Rouse, Arees Salem, Alexa Santiago-Jimenez, Rayann Saramah, La Say, Amaya Scott, Joshua Sexton, Jaini Sheth, Krishna Sheth, Landon Shi, Kayla Marie Shogbon, Taylor Simpson, Evan Skinner, Maria Smith, Xavier Smith, Jamia Spencer, Taayinka Stout, Chase Talent, Angel Tamayo-Fryar, Mariyah Taylor, Madison Teschke, Faith Thomas, Lucas Tims, Elias Totten, Kendra Tucker, Leon Tynes, Lola Veach, Ngoc Vo, Danea Walker, Kiya Ward, Mackenzie Whitaker, Gabriella Williams, Michaela Worthington, Wisen Yang, Ammar Zwayyer

GRADE 10: Linda Abdalla, Ariana Abraham, Elizabeth Adekunle, Christelle Aguilar, Ramma Ali, Chan An, Ella Bailey, Autumn Boyce, Sidney Brown, Micah Burkett, Cassie Cao, Aaron Carr, Aklim Castillo, Timothy Cato, Richayla Chamberlain, Ariana Chapman, Daniel Chen, Amy Cho, Anaiah Clark, Jeremy Defibaugh, Chloe DuBose, Lesleigh Eaton, Nicole Edwards, Zynirah Evans, Aleesia Everette, Bryan Figuereo, Aminia Fisher, TyKiyah Freeman, Ava Geisler, Martin Giant, Anna Gilliland, Ali Gossett, Natalee Gray, Thuraia Hassan, Allison Haynes, Kler Hee, Nina Henderson, Zyahna Henry, Tabarak Hijaz, Chase Howell, Josiah Ijaola, Kalik Ismail, Frederick Jackson, Lillie Jarvis, Yashar Johnson, Koen Jones, Samantha Karant, Sriya Karki, Kirannoor Kaur, Amaris Kearney, Austin Key, Anthony Koo, Patrick Krayer, Ellie Kwon, Jack Kyslinger, Daisy Lee, Lauren Emily Leonar, Caleb Lindsay, Kory Lloyd, Eric Lovett, Hashem Madi, Jonathan McCollum, Anna McGinnis, Aidan McPherson, Donovan Millroy, Kainat Mohsin, Paw Moo, Fiona Mulugta, Kate Murri, Krish Naik Gaunekar, Rita Negron, Charlie Nguyen, Euclid Nsiah, Deborah Nuamah, Poni Nyara, Karla Paw, Rafael Pedroso, LaMari Peele, Amy Perez, Elena Perko, Maxwell Peterson, Riddhi Poudel, Kya Preston, Genna Prevatt, Sachiko Price, Jenna Qabaja, Adia Radford, Noemi Ramon Rivadeneira, Owen Ray, Aniyah Richardson, Kayla Riggs-Duckett, Jada Robinson, Jose Robles Delgado, Sydney Roseboro, Daisy Sanchez-Hebreo, Saurab Sanyasi, Aayush Sasanapuri, Sadie Schramm, Katelyn Sikes, Jada Speight, Jayda Spence-Barnes, James Spencer, Makayla Stefanik, Sarah Steiner, Natalie Stern, Amelia Stewart, Kylie Stewart, Chloe Taylor, Mackenzie Thomas-Caviness, Chloe Thompson, Alyssa Toomer, Abigail Tran, Ray Trujillo, Joselin Tucker, Tisha Ulak, Hilary Uwaifo, Ryan Vaka, Chloe Veach, Hannah Vikner, Katelyn Vo, Rachel Wagner, Taylor Watford, Alana Whitman, Elise Witek, Anne Wyatt, Brandon Wyche, Addison Yochim, Jiahong Zhang

GRADE 11: Ambar Abad, Muhammad Abbas, Humza AbdulRahman, Siddhida Acharya, Ryan Acosta, Maryam Adnan, Mathilda Ajibola, Ibrahim Ali, Ella Bailey, Cesy Ballester, Robert Banks, Mariez Bebawi, Juliana Bellucco, Jack Bliven, Mary Brasher, Fidel Bravo, Brianna Brewster, Akeria Brockman, Jamel Brown, Ryelin Brown, Bailey Buckhannon, Ava Bya, Angela Cao, Ryan Cecilio, Delia Chaplin, Bilal Chaudhry, Cristian Chavez, Matthew Cherry, Alisha Chestnutt, Esther Choi, Hope Choi, Caroline Church, Phoebe Clutter, Carli Crews, Rachel Cruess, Cesar Cuevas Reyes, Chloe Cunningham, Ishwa Dave, Rachael Dee, Kayla Defibaugh, Annabella Diaz, Megan Doom, Trinity Edwards, Lauren Eisenman, Emily Fox, Ariel Frazier, Mikayla Gallman, Autumn Gecinger, Tyobesta Getachew, Adam Ghris, Stirling Gould, Jayden Graves, Alexa Gray, Edward Guevara, Karly Hairston, Alyssa Henson, Andrew Henson, Beatrice Hewston, Leah Hogan, Ibrahim Ibrahim, Lauren Ingram, Sandra Irangabiye, Jared J'arrante, Jazmyne Jackson, Miracle Kendrick, Saron Kibrom, Benjamin Kimsey, Virginia Kitley, Jessica Koirala, Amelie Lautem, Rania Laymoun, Allison Leon Castro, Dylan Lester, Mary Linville, Carter Long, Destiny Lucas, Jake Ly, Halle Lynch, Courtney Lyon, Mia Marquis, Caeley Marrufo, T'Zya Massey, D'Ondre Maxey, Keri McFeeley, Manuel Medina Polanco, Kaitlyn Moore, Reily Moore, Clark Morris, Justin Nguyen, Katelyn Nguyen, Timothy Nguyen, Ismary Noyola-Echeverria, Crystabelle Nwameme, Alexis Ogbonna, Payton Ognosky, Kailynn Ortiz-Garcia, Lina Osman, Rosie Park, Prachi Patel, Siya Patel, Maja Perdek, Jackson Perko, Jillian Pettie, Quynh Pham, Grant Prevatt, Jhennifer Quintuna Castro, Bidisha Ranabhat, Brooklynn Reives, Symone Rhodes, Benjamin Rhymer, Karla Rivera, Jamira Roberts, Isaiah Rubin, Benjamin Runner, Casey Salerno, Carlos Santiago-Jimenez, Maria-Jose Santos-Hernandez, Aayushi Shah, Dylan Shelby, Ethan Shi, Rena Shults, Devon Smith, Jordan Smith, Maya Smith, Aubrey Smith-Walker, Angelina Sourisak, Maria Sprovieri, Jeremiah Spruill, Alexander Striletchi, Eric Stroud, Mitchell Talley, Eleazar Urdaneta Materan, Johnny Vo, Derek Walker, Taliyah Walton, Samantha Whigham, Alexander White, Amirah Winston, Michael Wirtz, Elim Yu, Mohammad Zuhd

GRADE 12: Jordy Adame-Martinez, Robisha Aftab, Londyn Alston, Binit Aryal, Kofi Atta-Amadi, Madelyn Bailey, Avery Beckham, Elizabeth Bolton, Grace Boyer, Matthew Briceno, DeShawn Brown, Khoi Bui, Sean Burchette, Laila Bush, Kathryn Cain, Eugene Campbell, Ian Carr, Madeline Chambers, Betsy Chen, Amani Chloe, Safa Choudry, Kendyl Condrey, Araj Dahal, Da'Mya Dalton-McLean, Neha Daniel, Carolyn Davis, Tyler Dixon, Max Dyer, Jonathan Edwards, Justin Ehmig, Samantha Eisenman, Makena Ellis, Taylor Evans, Ubaidullah Farooq, Peyton Flynn, Evan Frantish, Manvi Gandla, Jaila Gibson, Noah Goldston, Ariel Gomez, Joseline Gonzalez, Paige Gowdy, Jordan Grew, Kirsten Guerrant, Yectli Guzman Perez, Sarah Hall, Lawrence Higgs, LaDarricka Hill, Tatum Hill, Mallory Holt, Mason Howard, Keegan Howell, Ethan Hunt, Imani Hunter, Pavani Hutton, Sarah Hyatt, Halla Issa, Saul Jaimes-Ramos, Dominic Jiang, Hunter Kane, Tamer Karnbeh, Fiza Khan, Elizabeth King, Sullivan Kojola, William Kovach, Kelton Langfitt, Maylani Lee, Jacob Leonar, Mason Lindsay, Iyana Livingston, Gianna Lord, Jason Lovett, Todd Mack, Aamna Malik, Carl Mancilla, William Matthews, Sa'Mya McCullough, Aislynn McDowell, Katie McLean, Francisco Medina Santana, Victoriano Mendoza, Abigail Messick, Madison Michael, Ashton Millen, Lacey Milloway, Jamie Mills-Widemon, Jeron Milton, Amna Mohsin, Claire Monson, Alaina Moody, Sady Moody, Landon Motley, Ramez Moustafa, D'ascia Muir, Jihad Mujali, Siselia Murray, Christina Negron, Naethan Nguyen, William Niebauer, Michael Nixon, Alek Nyok, Aiden O'Buch, Mason Padgett, Sylvia Pappas, Christian Parker, Sa'Rya Parker, Gabriel Pedroso, Kyra Penetra, Parker Perry, Hailey Peterson, Thai Phung, Karley Porterfield, Sarah Qadir, Jaylen Quick, Isabella Rafalko, Nadia Rapheal, Allison Rayfield, Samantha Rayfield, Taylor Rayfield, Taylor Reich, Claire Renfro, Kayley Roan, Jacob Robinson, Tanner Royals, Victoria Ruiz Sierra, Ryan Salerno, Keyshawn Samuel, Audrey Serb, Tyler Shafer, Blake Shimp, Carson Smith, Conner Snead, Josie Snead, Chloe Stevenson, Luke Stewart, William Stout, Anuraj Subedi, Gabrielle Suggs, Lindsey Swift, Camille Thornton-Forrest, Sara Tiganus, Jessica Trujillo, Katelyn Tucker, Owen Underwood, Nathaniel Vue, Nyomi Walker, Jaeden Watkins, Madison Wildman, Sophia Wittenborn, Edinam Woka, Willy Yang, Brooklyn York-Williams, Rebeca Zamora

STEM EARLY COLLEGE AT N.C. A&T

GRADE 9: Ayaan Akbar, Tajreean Anwar, Yasaswi Bhuma, Triston Chavez, Cooper Cobb, Stephanie Davila Martinez, Ryan DiSpirito, Ahmed El Gayli, Akira Evans, Quinn Finnegan, Christian Fox, Sanjna Gudena, Nathan Hooks, Payton Kincaid, Sarah Lantner, Emma Lanzas, Camden Lofters, Jonathan McNair, Kamorah Minor, Mohammad Mohammad, Kimani Noble, Sevastian Ohene, Khushi Oza, Uzma Parwez, Krish Patel, Vidhatu Patel, Alba Perez, Laila Powell, Blake Rafeek, Dylan Reid, Simran Singhal, Kanishka Soni, Akhila Sreejesh, Mattie Stinson, Ayaan Syed, Suhaan Temkar, Bhavya Tripuraneni

GRADE 10: Mansour Adamou-Mohamed, Kashifah Afroz, Rani Akki, Malaz Altahir, Toluwalomo Atanda-Ogunleye, Heidi Baartz, Eashan Babu, Anika Barnes, Haliot Birhane, Simon Clarida, Gianna Cook, Dilan Dasanayaka, Isaac Deatherage, Everette Dwight, Natalie Eaves, Noah Gagne, Gabriel Hardy, Yasmina Issaka, Kayla Jackson, Noe Jaimes, Ethan Kanobe, Gursimran Kaur, William Kerrigan, Sophia Koehler, Sivaram Kumareswaran, Ashwika Lavu, Jackson Mardis, Ryleigh Massey, Jackson McQuaid, Jacob Morley, Mahanth Muthiah, Mariama Ndiaye, Dominick Pope, Lakshana Ramalingam, Adwia Salih, Sheza Subhani, Michael Wilcox

GRADE 11: Talal Aslam, Bryson Bost, Theron Fariole, Thomas Forrester, Projyel Gautam, Cherry Lu, Semarah-Soleil Sherrod, Jonathan Uhlenberg

GRADE 12: Rahul Bachupalli, Zain Bawangaonwala, Derrick Bediako, Erich Bopp, Kayla Bryant, Jasmine Burks, Caleb Dixon, Naga Jaswanth Duttala, Donya Farahani, Thomas Ferguson, Gurnoor Grewal, Adit Karki, Zavier Lowe, Nathan Lynch, Sasha Mack, Riwa Mohammad, Gift Obimma, Yatri Patel, Zeel Patel, Jayda Pennington, Gable Pierce, Daniel Piggott, Rylea Pritchett, Jaden Ray, Britney Rodriguez-Ramirez, Liam Silver, Parker Sowell, Madison Thompson, Siddharth Viswanathan, Sydney Vo, Parth Vyas, Mikayla Warguez, Jayda Watts

T. WINGATE ANDREWS HIGH

GRADE 9: Marvy Abdelmalak Makarous, Ahmed Ahmed, Blessing Balonda, Elijah Bell, Nathaniel Calamba, Ta'Naiyah Dawkins, Dannell Drake, Jordin Finley, Jose Godfrey, Jacob Hamilton, Luke Holland, Hayden Huffines, Kira Ingram, Haley Keever, Sophia Kobus, Daniel Ku, McKayla Kushner, Joshua Leiva, Luis Marquez, Marlon Jey Mayo, DeAna McBee, Jaiden Miller, Meloni Monk, Aashir Muhammad, Trisha Patel, Hser Paw, Casey Paylor, Gregory Reid, Jiasna Reyes, Dhalia Rivera Menjivar, Brooklynne Sheppard, Elida Sosa Ramirez, Mariayh Springs, Josahn Thomas, Josey Torres, Londyn Waters

GRADE 10: Suleiman Ahmed, Anna Athisoumoungkhounh, Jael Bonaparte, Ashley Boonthavee, Eternity Briley, Ania Caldwell, Emma Christman, Grayson D'Adamo, Kayden Dillard, Salayna Divens, Victoria Elliott, Adre'ona Isaac, Giovani Jimenez, Omarion Johnson, Sanai Johnson, Sandhya Karki, Zariya Kent, Selena Locklear, Aleiah Martin, Jeshua Membreno Santamaria, Vanessa Morales, Jihadah Muhammad, Eh Neh, Abdulaziz Omar, Grace Po, Antonio Ramirez-Cisneros, Adam Reid, Daniel Rios, Mahima Sachan, Aaron Sauls, Laurie Smiley, Damani Terry, Christian-Dior Tillman, Edgar Velasquez, Ashley Weakley, Faryal Zafar

GRADE 11: Jabriel Abakah, Ara Adams, Daniela Aguilar-Castillo, Aliza Allen, Carrington Bell, Aiyanna Bethea, Muskaan Bibi, Jamiyah Everett, Declan Gaskins, Johnny Griego, Shikala Hairston, Joshua Hall, Leonell Herrera, JaNosha Hilton, Dykota Hinton, Alaa Abozar Idris, Nevaeh Ilderton, Lawrence James, Karrington Kemp, JaVon Kinton, Tristian Kirkwood, Cassidy Lampkin, Lakenya McCoy, Melanie Medina-Granados, Amaya Moore, Jacquayala Moore, Samuel Nyambabazi, Corey Pate, Kaw Ser Poe, Kaden Pohlman, Summer Ranson, Owen Ripley, Niunna Roberson, Matthew Rodgers, Jada Ross, Jason Rowe, Kaylee Shumaker, Phiyada Sinpaseuth, Gemaeka Smith, Antwon Tennant, Zhane Terry, Abygail Thomas, Jazon Thompson, Nijayah Townes, Micaiah Wayne

GRADE 12: Haben Abreha, Miranda Allen, Clinton Bartley, Jayshaun Butler, Roland Claytor, Katie Estrada-Arguello, Malasia Fleming-Blocker, Keshawn Gunthrop, Mitchell Jenkins, Ayana Lucas, Derrick Manning, Bienfait Maombi, Andrew McKamey, Brenden Miller, Tyriek Mock, Mohammed Nashar, Mutunzi Ndahiriwe, Marcus Pringle, Daishawn Quick, Saw Reh, Amilliona-Monet Robinson, Taylor Rorie, Surisa Sinpaseuth, Benjamin Smith, Leonardo Sosa-Cruz, Jamari Strickland, Synyia Na'Yona Tomlin, Jonathan Vega

UNCG EARLY/MIDDLE COLLEGE

GRADE 9: Aayat Abdalla, Danica Adame, Isaiah Ajetunmobi, Cameron Barrett, Samer Bashir, Asya Brown, Karen Brown, Skylar Bryant, DaZarian Daughtry, Emmalyn Drollette, Aidan Garvin, Adonai Harris, Hailey Helms, Gianna Holman, Elia Linares, Adrian Lopez-Nortell, Jacquelyn Marion, Keyonna McCray, Kylie Michael, Kaitlin Miller, Sahraxamdi Mohamed, Teptida Phiansin, Isabel Roberts, Kimani Robinson, Ashley Sanchez-Velazquez, Desire Vargas Aguilar, Gabriel Vasquez Ramirez, Noga Wasserberg, Madison Williamson

GRADE 10: Amiera Alharazim, Bhanuka Ariyawansa, Ava Cason, Jada Cheek, Katerina Contogiannis, Shelby Cuthrell, Jordan Fleming, Bryan Garcia Parada, Leslie Garcia Parada, Trevin Gilmore, Alexa Gonzalez-ramirez, Makayla Hall, Shaylia Hamilton, Salma Hassanein, Neil Kapileshwari, Sandra Konlani, Anna Lewis, Kayla McGlockton, Alyssia Miller, Mustafa Mohamed, Amisa Msenwa, Sophia Oliva Solis, Re Paw, Addison Perry, Bu Reh, Ella Schwanke, Sarahi Solis-Rodriguez, Haily Sosa Sosa, Addison Stanifer, Katya Withrow

GRADE 11: Jayden Allen, Jakayla Baldwin, Serenity Barnes, Jayla Boyd-Wright, Zamya Brown, Lourdess Casaus, Corinthia Elorza-Reyes, Citlali Flores-Ortega, Holly Gaston, Alexandria Gause, Christopher Hall, Ayana Hughes, Olivia Kanyinda, Madison Kelley, Wasif Khan, Savannah Kurtiak, Paula Mata, Jayla McDaniel, Danny Mlo, Fardus Mohamed, Ethar Mohmed, Alexis Nguyen, Salvador Perez-toledo, Chloe Smith, Julia Smith, Chase Tatum, Autumn Tawney, Chloe Thompson, Maya Walker

GRADE 12: Victoria Adams, Amanie Alexander, Kristian Banovic, Nakia Bowman, Ciara Dawson, Tiffany Day, Leetha Djodikromo, William Fulton, Sithija Ganhewage, Gabriel Garrett, Benjamin Johnson, Mariah Lyons, Jasmine Mitchell, Najea Parker, Hawa Tejan-Sie

WESTERN GUILFORD HIGH

GRADE 9: Caralyn Abernathy, Zarin Ahmed, Collin Auer, Asia Bayen, Asmaa Behih, Erina Berisha, Dormileet Bernardino Vargas, Xavier Betts, Danika Bhagat, Jonah Black, Luna Botello Godinez, Sophie Brown, Rayseana Carmichael, Essence Carter, Daniel Castaneda Labra, Luciana Cespedes Zegarra, Kale Cirillo, Sabrina Cofield, Conner Collicutt, Michelle Cortes-Garcia, Ethan Cosby, Grace Davies, Antonio Davis, Lilah Dials, Kailen Diaz, Eric Dong, Ahmed El Hassan, Natalie Espitia, Sophia Faulknier, Simone Feliciano, Scarlett Fernando, Maylin Flaviano-Cruz, Dinari Forde-Marshall, Carson Fragomeni, Tatiana Fuentes, Elizabeth Garcia-Rico, Vanessa Gonzalez-Labra, Chauncey Greene, Amariah Harper, Ahmed Hassan, Gema Helton-Morales, Kimaya Hendrix, Lucy Hill, Isabella Honaker, Star Hughes, Sarah Iverson, Emilee Jean, Sarah Jefferson, Jose Jimenez Rico, Jayvyn Johnson, Gabriel Jordan, Jivin Josephrajan, Anelia King, Jaliz Knapp, Alexes Le, Sophia Lewis, Bryanna Madera-Aquino, Mega Magar, Aniyah Mahoney, Natalie Martin, Juliana May, Carolyn Mazzatenta, Johnson Mba, Trinitie Merritt, Rophael Mesiha, Sydney Mitchell, Saba Mohamed, Amaris Moore, Jacob Morgan, Kamila Mosqueda-Gonzalez, Erjon Mustafaj, Kitonge Nkonzi, Alena Novikova, Uchechukwu Okeke, McKenzie Parker, Morgan Pearson, Rey Pena, Bronchea Perez, Teagan Phillips, Patrick Pocrnja, Yoselin Puac, Tina Rcom-nie, Tremaine Rhinehart, Sabina Richardson, La'Quain Robinson, Xavier Robinson, Julia Rodden, Briana Rodriguez, Fernando Rodriguez Ramos, Jacob Russo, Gabriella Santos, Jasmine Santoyo, Dean Setser, Oluwasomidipuposola Shogunle, Amilliana Siner, Henry Slaby, Chaiyenne Smith, Minetta Stallings, Aniyah Swain, Finnora Swanson, Jose Tejada Hernandez, Leah Thatch, Ruby Vasquez Garcia, Synai Vaye, Ava Whisnant, Namreh White, Isabel Williams, Jada Wilson, Jahzara Wilson, Carter Wohlgemuth, Nadia Young

GRADE 10: Meadd Abdelrahman, Jena Abukhalaf, Shams Al-Khishaly, Ashley Alcantara, Pablo Ali, Oasis Allinger, Ayat Alwakwak, Mary Auer, Zar Ni Aung, Andrea Baca-Ramirez, Sophia Bower, Lydia Bradford, Nicolas Bradham, Deja Brooks, Dhruv Buneti, Assanne Burke, Reagan Carlyle, Alexis Castro, Lily Cecil, Parker Chauncey, Jackie Chen, Amber Cook, Savannah Coronado, Ashley Cunningham, Ryan Dackson, Dominic DeLuca, Fatou Dieng, Grace Dill, Carter Dulin, Anthony Espinoza, Matthew Frisco, Jada Gilliam, Bella Goad, Janet Godines-Castro, Kailey Hairston, Isaiah Hall, McKenzie Harris-LeBlanc, Muhammad Hassan, Shakara Hatcher, Sonya Heddaeus, Leila Henderson, Bignon Hetchily, Yasin Holland, Luke Jensen, Anderson Jones, Elizabeth Juarez Avila, Danny Li, Asiah Lynn, Alejandro Maldonado-Juncosa, Ashwin Marwaha, Alana Massey, Noble McGregor, Veronika McGriff, Lauryn Morgan, Carsyn Morton, Ahad Mustafa, Mohamed Nasser, Khaliya Navarro, Fatou Ndiaye, Osman Onour, Eman Osman, Chauntel Parks, Parker Parson, Adrian Patton, Jossalyn Perkins, Natalie Preap, Gavin Ritter, Shykevia Robinson, Mira Sarwar, Giovanni Scavone, Osama Sfar, Olivia Sharp, Russell Thomas, Allison Thompson, Jamison Threewitt, Jonathan Tran, Shannon Trevino, Daniel Tucker, Braedon Twitty, Phillip Velasquez-Espinoza, Kimora Waddell, Deanna Wallace, Jaquele Watts, Aaliyah Wesson, Robert Westry, Jake Williams, Rishi Yadav, Andy Zaruma Lituma

GRADE 11: Syed Ali Sher Abbas, Tamiya Abbott, Amien Ahmednour, Cooper Allen, Carmen Arseneault, Jack Auer, Liam Baldwin, Mallalai Battle, Lynley Bergman, Isabella Bertholf, Nischal Bhattarai, Macie Blake, Hadjar Bouloudene, Kayla Bridges, Mark Brown, Amara Bush, Avion Caddell, Danh Che, Nancy Chipol Cagal, Lynn Chuong, Nydia Clark, Mya Clarke, Daisha Crear, Xavier Davis, Ishaon Dorsett, Arick Downey, Brenda Espitia-Aguilera, DeJia Fleming, Nadia Gherghe, Alana Goodman, Aliza Graham, Brooke Greene, Rebecca Guevara, Shirelly Gutierrez Martinez, Nevaeh Hall, Hannah Hedima, Abigail Heide, Natalya Hidalgo, Jessica Hopson, Lacey Houlden, Joshua Hung Kung, Miles Hurst, Davon Jacobs, Terri Jones, Clement Kofi-Adjatey, Sally Kolada, Kiara Lalandi Hernandez, Eric Lopez-Aviles, Diodore Lopez-Salazar, Celia Malaney, Kimberley Marcelin, Frandy Marte, Blakley Mathieson, LaVant Maycock, Sandra Medrano, Zaniel Melton, Rami Merdan, Nakailah Michael, Elliana Milman, Emily Montes De Oca, Tina Nguyen, Kiluba Nkonzi, Toni Noland, Liseth Nolasco-Martinez, Caleb Osborne, Aniya Parker, Sean Parrish, Diuanta Peoples, Charlie Perry-Manley, Liala Pheng-Adams, Sabrina Phillips, Lily Pittman, Kaleigh Poindexter, Eione Reddick, Ricky Richardson, Arisdelci Rivera-Zepeda, Cole Rodden, Cristina Rodriguez, Justin Rodriguez, Valerie Romero-Martinez, Mary Schroeder, Jayleen Shaw, Austin Sheaff, Shruthi Somasundaram, Peyton Southern, Joshua Thornton, Zoey Timmons, Juan Toj-Vasquez, Valeria Toledo Gonzalez, Ada Troxler, Malak Wahbi El Alaoui, Christopher Wauford, Nickolas Weidman, David Welch, Ethan White, Shyanna White, Sydney Whitman, Isaac Wilkerson, Abigail Williams, Kamiyah Wilson, Peyton Wojtek, Henri Wong, McKenzie Woodard, Atiyah Wright, Bailee Wright, Jewell Wright, William Yoder, Diamond Young

GRADE 12: A'isha Abdu, Nour Abouzeid, Ashley Alberto-Mancera, Catalina Aldana Archila, Ali Alimi, Cameron Alimi, Caroline Allen, Fares Almowaswass, ZaNiya Alston, Amari Ames, Deng Ayuel, Mohammad Babaahmadi, Nicholas Ball, Aleksandar Banovic-Garcia, Savannah Benoist, James Berry, Jainiya Bethea, Tashianna Bodley, Markel Bowens, Mary Brewer, Atashanie Burke, Ajavia Bush, Ella Rose Butler, Kimyani Caddell, Yasmin Campbell, Lena Carchia, Lily Carlyle, Anthony Charleston, Kennedy Cheek, Zachary Cloutier, Emily Cockman, Lynlee Collins, Lacy Colson, Camden Connolly, Ashley Coreas, Leonardo Cortes Gutierrez, Odalis Cruz Rios, Chi Dao, Nathaniel Day, Alexa DeLeon Velasco, William Diering, Charles Ellison, Henry Ellison, Etan Ferguson, Emily Flaviano-Cruz, Kennedy Frink, Nathaniel Fuqua, Edgar Gallardo-Ramirez, Caroline Gilliland, Anay Godinez, Daniel Gomez-Bello, Jordan Good, Destiny Green, Brooklyn Guy, Nathan Hamilton, Ariana Harris, Brooke Harryman, Assmaa Hassan, Anna Haviland, Sydney Hull, Roba Hussein, Donny Hyiak, Joseph Ingram, Cassidy Janetta, Maria Jaramillo-Guevara, Brooklyn Johnson, Louis Josephrajan, Ejla Kalac, Riya Kannan, Myone Kasanwidjojo, David Khanatayev, Annabella King, Preston Lambeth, James Lawhorne, Amy Lee, Ahmad Maanaki, Meiry Martinez-Chavez, Lena May, Aniya McMannus, Blakely Miga, Ella Mitchell, Tohon Moussa-White, Kailee Moyer, Penda Ndiaye, Seynabou Ndiaye, Colin Nguyen, Allison Nosal, Jaylyn O'Daniel, Yalissa O'Daniel, Chidubem Okeke, George Perry-Manley, Kayvon Pickett, Jaylen Price, Ahmad Rahimi, Sha'Quari Robinson, Sarai Robles, Shane Rogers, Leah Rosson, Alessandra Rotruck, Jaclyn Russo, Gwendolyn Schillie, Maggie Scott, Mouhamadou Seye, Caroline Sharp, Caleb Shelton, Malado Sissoko, McKenzie Smith, Danny Sok, Aisha Stevens, Scott Sullivan, Sydney-Elena Tackett, Morgan Thomas, Kaitlyn Umstead, Sabryna Vaye, Zyeaurra Wall, Raki Wane, Ella Ward, Caleb Watkins, Olivia Whisnant, Destiny Wilkins, Jarae Williams