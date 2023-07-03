The following students in the Guilford County Schools have achieved academic distinction for the fourth quarter and are included on the school system's ''A Team.'' Students in Grades 6-8 who received all A's and/or P's during the fourth nine-week grading period qualify for the ''A Team.''
Persons with questions about the honor roll listings can contact their school for further clarification.
MIDDLE SCHOOL "A" HONOR ROLL - FOURTH QUARTER MARKS
ALLEN JAY MIDDLE - A PREPARATORY ACADEMY
GRADE 05: John Almond, Valentina Asare, Olivia Baker, Oscar Blacutt, Dallas Brooks, Jayce Ellerbe, Gladys Garay, Mateo Gregorio-Martinez, Nash Johnson, Anthony Jorge, Taylor Lawrence, Cyria McKoy, Fechukwu Okeke, Oliver Paul, Jackson Reeves, James Roberts, Aaron Sparks, Jordan Terrell, Camron Thomas, Elizabeth Whitlock
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GRADE 6: Kai Bonaparte, Kayla Cotes Bello, Sasha Gales, Ayan Khan, Jackson Kiser, Michelle Angela Lapiz, Kiran Maqbool, Aubrey O'Neal, Ananda Panchit
GRADE 7: Riley Adler, William Baker, Zoe Barksdale, Rihana Findley, Robert Hurley, Jack Kininmonth, Thais Morla Vasquez, Tatiyana Singh, Jack Slocum, Jordyn Staton
GRADE 8: William Bolton, Madeline Brady, Elijah Brinkman, Abby Cockman, Leila Drew, Kadence Goodman, Grace Jaggernauth, Mary Claire King, Aniyah Lloyd, Jerry McCain, TreyShawn Norton, Adam Thiel
ALLEN MIDDLE
GRADE 6: Emari Moore, Sunny Sao
GRADE 7: Kyrema Abdou, Sephora Adjogble, Reinaldo Alejo Vital, Angel Gutierrez Hernandez, Bryce Jones, Theena Tu Ngo, H-Lenia Niekdam, Eimy Rosario Diaz, Monyroth Sar
GRADE 8: Emanuel Clay, Sage Hunter, Jayzion White
BROWN SUMMIT MIDDLE
GRADE 6: Mya Abdirahman, Correy Baines, Genevieve Balfour, Arden Bankman, Ishanth Bhanuprakash, Jamie Bolleddula, Caroline Caviness, Lincoln Cawley, Sophia Chen, Charlotte Clemmons, Anna Cottle, Mya Crews, Alayna Deaver, Brooke DeFiore, Greyson Elliott, Elizabeth Faleye, Carl Gatling, Aalia Ghulamani, Matteo Giove, Anirudh Guntumadugu, Lexi Hansen, Kavin Hariprasath, Nora Kathryn Harrison, Ved Jha, Hayden Key, Sarah Khan, Ella Kirkpatrick, Selma Kural, Sandra Lahmar, Lochan Lohith, Jake Lovati, Leah Marth, Jason May, James McVey, Matthew Medina, Jackson Meister, William Nagappan, Jason Okafor, William Price, Matthew Qiu, Aaraiz Shah, Luna Smith Yanez, Alexander Van Hasselt, Evan VanGorden, Marilee VanSteen, Chloe Williams, Jackson Williams, Hannah Wilson, Siying Zhang
GRADE 7: Owen Adams, Daiv Bhati, Damien Bowden, Sawyer Burton, Addison Byrd, Sophia Byrd, Finn Capwell, Lilianna Carson, Tristan Chong, Cayla Davis, Karthik Dharanipathi, Connor Early, Hiba Eljack, Dilem Eroglu, Lily Geary, Miles Gladstone, Nikunj Gupta, Kellan Harding, Kyle Haslam, Julieanne Huemmer, Hashini Karthik, Elijah King, Noah King, Julia Lantos, Oscar Lin, Everett Lowder, Madeline Marshall, Lillian McGinnis, William Meador, Anushka Mundhra, Anika Nayanar, Canaan Nida, Miller Norman, Bonaventure Okafor, Valencia Okafor, Adrienne Perdew, Lorelei Perrin, William Porter, Camden Schroyer, Calder Sedgwick-Bufter, Avery Simpson, Nam Tran, Della Troxler, Gunjan Verma, Anderson Watkins
GRADE 8: Ayur Anchan, Ahnaf Azad, Sonja Bankman, Braylon Bates, Dominic Beatty-Squire, Georgette Beaumont, William Beekman, Kate Blacutt, Daniela Bonilla, Hunter Boykin, Abigail Bruce, Bella Bryant, Brody Calvert, Lia Colby, Henry Cooper, Kyle Cooper, Christopher Danley, Josiah Dosu, Daniel Espin, Cathy Gan, Kennedy Goree, Finley Harris, Yousif Hassanein, Elizabeth Hockman, Christopher Holmes, Oluwasemilore Idowu, Akhil Jamariya, William Jarrett, Jaxon Jones, Michael Kane, Katherine Koch, Sowrish Komaragiri, Eden Kraack, Landon Kuhlman, Brayden Law, Jevon Lewis, Isabelle Lockwood, Katherine Lyles, Samhitha Madhan Mohan, Carrington Marshall, Kaylee Matthews, Mary McVey, Kevin Mendez Sorrosa, Cerena Mims, Vaughn Muir, Udaya Sri Parthiban, Olivia Reeves, Caleb Rehder, Silas Rehder, Dhruv Revankar, Alexander Rudolph, Jesse Sekyema, Joel Sekyema, Vihaan Sesetty, Jonas Silvia-Winterstein, Kezia Sitepu, Sreya Sudarshan, Jun Xi Tan, John Harper Tarleton, Joy Tombe, Iris Turfle, Charles Vannoy, Sadie Vest, Awab Wahab, Alexander Wang, Joel Weikel, Berkley Willis, Hann Zheng
DORIS HENDERSON NEWCOMERS SCH
GRADE 6: Aleesha Babar
GRADE 7: Muhammad Alvi
GRADE 8: Maria Fernanda Guevara Serrato, Djulaika Jeanty, Nourelhouda Kaddari, Ashley Mobio, Minh Thu Nguyen, Vy Nguyen
EASTERN GUILFORD MIDDLE
GRADE 6: Zara Cheriyan, Mollie Cobb, Emma Davidson, Jennifer De La Rosa-Angeles, Aleigha Donham, Paris Douglas, Randy Guerrero Hernandez, Shishir Gurung, Treyvarus Harris, Olivia Layton, Abigail Lipscomb, Naomi Lyon, Robert Mellinger, Reign Miller, Olivia Nicola, Colton Parkes, Ayaan Rizwan, H'Selena Siu, Josiah Tuck, Colson West
GRADE 7: Halle Buck, Ian Bunton, Evan Burns, Kameron Coleman, Treasure Coleman, Steven Dawson, Madisson Dixon, Katie Duong, Kristopher Easterling, Samantha Evans, Jersey Foster, Jozelyn Henry, Dynasia Jordan, Jaiden Christian King, Micah Madison, Joshua Melo Guillen, Josiah Moore, Ethan Moragne, Isabella Partridge, Elliott Ross, Jencarlos Salmeron Blanco, Kingston Smith, Iyana Smith-Jones, Alana Striblin, Andriana Tran, Jacob Tran, Harmony Yelverton
GRADE 8: Na'Imah Abdul-Mutakallim, Y Bin Adrong, Diego Aguilar Hernandez, Isabelle Ascencio, Jacob Brooks, Juan Cardoza-Mata, Lawrance Cooper, Caden Crumpton, Reese Frost, Gabrielle Hamiel, Prestyn Jefferson, Akayla Lee, Kayleb Lucas, Pramisha Magar, Destany McMillian, Christopher Monroy Santos, Michael Newsom, Scarlett Patterson, H Ashley Siu, Angela Siunie, Diya Virdi, Arbree Ware, Brenli Wonson
FERNDALE MIDDLE
GRADE 6: Fahad Ahmed, Dah Laer, Kate Leon-Rivera, Jayden Ta, Htoo Taw, Hang Tung
GRADE 7: Jared Mendoza-Castro, Anne Pierre, Eriel Southerland
GRADE 8: Johana Deras-Flores, Van Duata, Sarah Esser, Aden Gans, Peyton Gilbert, Christopher Gomez-Martinez, Jakob Haslett, Rodarly Jean, Cayden Jones, Dayen Khawaja, Hadia Rashid, Ervin Retana Perez, Brooke Rutherford
GUILFORD ELEARNING UNIVERSITY PREP
GRADE 6: Londyn Bowers, Sebastian Brown, Kira Hayes, Lilli Lucht, Bryanna McIntyre, William Payne
GRADE 7: Marcus Clark, Ryan Crowder, Kylie Gray, Isaiah Lopez, Blaine Peterson, Love Sessoms-McCall, Anaya Stewart, Charlene Styers
GRADE 8: Alaya Barber, Julian Bermudez Anzaldo, James Flowers, Sani Harris, Savannah Hitzke, Daniel Hoffman, Ameirria Jenkins, Hayden Lea, Emmi Lucht, Xander Martinez, Naheem Miles, Camara Nickerson, Sanvi Pandit, Zachary Payne, Genisis Reyes Urbina Grant, Akilah Speller, Kemora Turner-Williams
JACKSON MIDDLE
GRADE 6: Trystan Clapp, Tevi Eng, Henri Granados-Blanco, JcsKing Niyonzima, Zachariah Thorpe, Jamiya Walker
GRADE 7: Ephriam Johnson, Giselle Martinez-Gomez, Rianna Viray Nava
GRADE 8: Eliel Arzate, Eric Cole, John Frey, Angel Garcia Munguia, Trong Le, Ta'Cara Maynor, Marice Ross
JAMESTOWN MIDDLE
GRADE 6: Korey Atwater, Brody Baker, Holden Brewer, Danilo Burgos Bodden, Karissa Butts, Landon Choate, Hyder Cobb, Daniel Conway, Mara Cothran, Hayden Cruthis, Ellie Cuthrell, Joseph Dang, Lillian Deyoung, Ava Dreyer, Colton Fox, Joseph Gardner, Zaria Gilmore, Gabrielle Guijoza, Alexandra Gumaer, Nevaeh Guzman, Aaliyah Haamid, Allison Hay, Ava Huntley, Ander Keomalaythong, Emily Le, Logan Martinez Querecuto, Ana Maslenjak, Jahaira Moreno, Taraji Morrison, Hanna Nguyen, Eva Olverson, Erina Osborne, Carson Parker, Kiara Pena, Colin Reeve, Aastha Shah, Kassidy Sinouanthavysouk, Jayketyler Sour, Brody Tolliver, Emmelyn Tyler, Paayas Vaidya, Tiffany Vay, Sumalee Vongdara, Anna Wellmon, Maddax Williamson, Justess Worthington, Cooper Zawistowski
GRADE 7: Richard Angel, William Apel, Olivia Bates-Stephen, Viktor Borovik, Carolina Bumgarner, Jie-Ru Chen, Hake Cyrus, Angel Espinoza Saucedo, Naomi Faines, Elisabeth Farley, Miles Frye, Kyler Garrison, Max Goins, Peighton Hanson, Avery Jarosz, Samuel Kluttz, Miley Luong, Sonita Ly, Riley Mangan, Inayah Manzoor, Jenely Martinez Ferreras, Mackenzie Mayer, Jovana Milikic, Micah Moody, Marianna Moreno-Garcia, Elaina Nguyen, Brianna Peterson-Lopez, Sangam Pradhan, Lakari Price, Aleina Randleman, Robert Rearden, Londyn Rivers, Alena Rodriguez, Hector Rodriguez-Martinez, Tierney Smith, Stefan Spremo, Mya Stoner, Colin Thai, Alexis Torres, Charlene Torres, Grace Tourek, Navy Tra, Anum Waheed, Emma Williams, Eydi Zamorano Soto
GRADE 8: Qais Abu-Alssondos, Eli Arnold, J Banks, Skyler Barr, Arzo Basam, Emerson Bayle, Juliana Blackwell, Gracie Cuthrell, Joey Dang, Henry Davis, Axel Dubois, Matthew Dyce, Gloria Faleye, Carson Forbes, Blake Gardner, Bailey Glasgow, Hayden Haithcock, Brayden Harlan, Landon Hartmann, Billal Hassan, Stephen Hix, Tyler Hodges, Iman Hussain, Nigel Isaac, Malachi King, Grant Kirkman, Ellis Kreuser, Dominic Lanier, Samuel Lester, Kanyen Leuangpaseuth, Madison Lickwala, Ishaan Luthra, Jimmy Ma, Timmarius McBride, Dan Nguyen, Haily Nguyen, Yen Nguyen, Dianne Nie Hlong, Brooke Parker, Kaitlyn Parker, Aaliyah Robertson, Hayden Rogers, Jacquelyn Shaner, Luke St Clair, David Thames, Britney Truong, Charles Villaggio, Minh Vu, Kim Vuong, Cadence Walker, Kimia Watt, Khin Way, James Wells, Brianda Wilson
JOHNSON STREET GLOBAL STUDIES
GRADE 6: Lorenzo Tapia
GRADE 7: Jaylen Dula, Pal Pal, Evan Price, Cedric Weathers
GRADE 8: Jonathan Getahun, Berlorriana Herard, David Lang, Zoie McDowell-Gilmore, Fardus Saban, Kaleb Soundara
KERNODLE MIDDLE
GRADE 6: Aseel Abas, Micah Apple, Andrea Arriaga, Maryann Ashburn, Vivaan Bargal, Suvic Bhattarai, Griffon Blair, Jonas Blair, Riley Briggs, Briella Buterbaugh, Tyler Dahlin, Hudson Enholm, Bryson Farrell, Krosby Ford, Cora Freeman, Beckett Gilchrist, Makayla Gitchel, Leena Guan, Alexander Guo, Riley Harmon, Ahamd Hasabala, Brooklyn Hickling, Lamar Ibrahim, Molly Inscore, Daniel Khanatayev, Bethany Konze, Saniyah Lee, Avril Lin, Sophia Lin, Zereth Lopez-Flores, Sofia Heleina Magno, Meghan Martin, Dalia Medrano, Jesus Mendoza Zambrano, Andolynn Mims, Gaatri Murakonda, Anum Nadir, Hayes O'Connor, Dev Parikh, Adelynn Peters, Sophia Phelps, Hima Sahasraa Ramireddy, Henry Regan, Evan Rodriguez, Lilo Seiz, Eleanor Shay, Jaeheon Shin, Aiden Smouse, Luca Snyder, Elisa Stein, Addyson Terry, Tolcha Tolcha, Garance VoVan, Mason Weaver, Elvina Zheng
GRADE 7: Jonathan Aaron, Basil Abas, Nural Awosthi, Nicholas Baklarz, Gabriela Baldez, Lena Barzegari, Kamille Baxter, Mahi Bhati, Shamic Bhattarai, MacKenzie Brown, Annabelle Castelda, Emma Coble, Alejandro Cruz, Wilson Davidson, Delaney Davis, Audrey Eaves, Nathan Eckstein, Alana Emmons, Zachariah Escobar, Vicktoria Evans, Salim Farooqi, Rory Fenton, Oliver Fifield-Beckham, Jacob Fuller, Taylor Gitchel, Isabella Gomez Diaz, Kayden Grimes, Asher Gunter, Ziyi He, Kamia Hilton, Rita Huang, George Jia, Molly Johnson, Sydney Olivia Keogan, Haju Kim, Cheyenne Kittrell, Calvin Lin, Ryan Lovejoy, Ayesha Mehreen, Mayuri Mistry, Sahasra Narsipuram, Eyla Newman, Makena Parshley, Alexis Pointer, Jane Prince, Michaelangel Rivera, Nandini Saxena, Andrew Simpson, Jessica Smith, Logan Staub, Ashley Strickland, Daniella Taylor, Noah Toploi, Warren Waken, Ada Wezgowiec, Amari Whitaker, Braxton Wray, Avanish Yadav, Rhianna Ziglar
GRADE 8: Oyinkansola Adekoya, Zainab Ahmed, Sarah Alimi, Bailey Armfield, Eden Asmelash, Kitiibwa Baligwa, Pratik Bhattarai, Shana Bohidar, Xzavier Boone-Davis, A'yanna Brasil Watson, Mary Byrd, Emma Campbell, Eva-Maria Cornoiu, Zackary Dahlin, Vedanshi Dave, Alexandra Diaz, Angelena Esposito, Rae Lynn Farrell, Cassidy Fridinger, Ethan Gers, Evelyn Gonzalez, Javier Gonzalez, Ja'Liyah Graves, Ruari Gustafson, Christopher Hall, Thomas Harmon, Ryan Hassler, Emily Henley, Jaelyn Hieskill, Ava Hill, Aminata Jah, Shubham Jalan, Leila King, Meredith Konze, Veenha Kumar, Carter Lewis, Jayden Luna, Jacob Martin, Ella-Rose Montgomery, Kennedy Moore, Andres Ortega-Urtecho, Olivia Palmenteri, Gauri Patel, Danielle Pieck, Adison Popovich, Sanjay Ravi, Malak Rich, Madeline Shearer, Swechha Singh, Cali Straub, Kendal Threewitt, Kayla Velazquez, Paul VoVan, Dennis Watson, Ava Willard, Mia Wray, Sophia Zhan
KISER MIDDLE
GRADE 6: Natalie Abondolo, Amjad Ahmed, Ayman Ahmed, Noah Anderson, Lucas Avolio, Samuel Deyton, Amelia Fisher, Sienna George, Gus Glosson, June Goble, Eva Golding, Brayden Guest, Cameron Halvorsen, Nola Harris, Sumer Hassan, David Hinkle, Ethan Holder, Jacey Hyatt, George Job, Rowan Johnson, Elliot Jones, Silas Jurs, Lucas Kirkman, Amber Kollman, Nyla Landers, Houda Lassal, Elizabeth Le, Gracie Milroy, Christielle Mopete, Aleah Morrissey, Penelope Payne, Mathilda Perrill-Estoppey, Jafet Ramirez-Baltazar, Hudson Reier, Mohammed Salih, Arlet Sanchez-Ponce, Camden Shelton, Mary Swink, Stella Timek, Violet VanVooren, Daniel Vaughn, Abigail Webster, Alayna Windsor, Emilia Yates, Haleigh Zornes
GRADE 7: Abdulmuhsi Ahmed, Badruddin Atif, Samuel Austin, Robert Bain, Jaedyn Brown, Cameron Burress, Marc Calachan, Andrew Cao, Emery Click, Leo Cooper, Elizabeth Daniels, Taylor Darden, Matthew Dildy, Aidan Ezerman, Elliot Florence, Mattyewill Frazier, Olivia Free, Nathan Gibboney, Ivy Goodrich, Braden Hall, Hunter Haseltine, Isabella Kelsey, Sara Lautermilch, Benjamin Levine, Charles Mahony, Jackson McHone, Michael Melton, Christian Moore, Trinity Moore, Bryce Murray, Samuel Nelson, Finn O'Donnell, Mohamed Osman, Bryce Pena, Julia Powell, Ruby Revell, Natalie Rusiewicz, Ali Sabri, Hadyn SanGeorge, Olivia Schubert, William Searls, Olaf Smith, Emma Soots, Caroline Starrett, Jace Staton, Salem Stone, Camryn Stoutz, Adam Takacs, Abigail Townsend, Reagan Walcot, Grant Williams, Amir Witherspoon
GRADE 8: Logan Buggs, Tessa Burbey, Kayla Clay, Grey Davis, Juliet Fisher, Gabriella Garcia Bou, Camryn George, Dua Ghulamani, Amaris Goode, Natalie Griffin, Wes Harrington, Chase Huellmantel, Timothy Irlbeck, Lillian Jones, Valiere Kellam, Zoey Mahan, Lydia Maksimov, Rachel McAllister, Jacob McCord, Esme O'Neill, Emory Paylor, Caroline Scott, Jackson Shaw, Addison Shelton, Elisha Shelton, Olive Stovall, Maayan Tenne, Benjamin Ward, Ariana Weaver, Carly Webster, Eli Whitworth
LINCOLN ACADEMY
GRADE 6: Marielle Ano, William Bruce, Timothy Cheng, Mark Gorsuch, Alicia Gu, Atharva Gupta, Anna Irwin, Grace Johnson, Owen Keehn, Samuel Kifer, Aaron Lee, Collin Liu, Robert McIntosh, Camille Millard, Langston Miller, Soham Mishra, Bharadwaj Pamarathi, Ja'maris Pellom, Amina Peterson, Ari Piggott, Emmanuel Pryor, Zaryn Randolph, George Saba, Pralove Shah, Samhita Shyam, James Smyth, Ananya Sowndararajan, Declan Stephens, Omri Tenne, Lilianne Wildman, Shanyu Wu, Ximin Zhang, Jia Zhu, Zhiyi Zhu
GRADE 7: Alfatih Abdalla, Jewel Adekunle, Ryan Baker, Aiden Bell, Evelyn Bocci, Namita Chaudhary, Sunny Chen, Jayden Cho, Kairi Coble, Skylar Cook, Rayan Gautam, Gideon Gould, Jewel Hall-Hester, Bryan He, Adilya Holderness, Ernest Hu, Douglas Jones, Rishi Kannan, Ava Kuecker, Vrishank Kuturu, Reina Liu, Sara Maley, Khang Nguyen, Jordan Nim, Reyna Rorie, Heba Shawgi, Samit Sinha, Hugo Trujillo Lopez, Samarth Vejju, Josephine Wei, Gabrielle Whitaker, Aurelia Wilder, Aaron Wu, Anzhuo Wu, Bridgette Yang, Wuche Zhang
GRADE 8: Jaden Amoah, Nayani Annamalai, Teja Chitta, Makenzie Dean, Adam Duggins, Sonorah Foh-Dickerson, Kenny Gamboa Lopez, Camille German, Kenya Hardy, Pradhan Kanth, Pratham Kanth, Jon Klee, Poppy Manning, Joshua McKay, Alyssa Melvin, Alison Mendoza, Arnav Mohan, Janet Nim, Joanna Nim, Lensa Osena, Shaiyona Parsons, Serenity Peoples, Trinity Peoples, Sarah Qiu, Caroline Rowe, Aazeen Shah, Ayuzah Shah, Raza Singh, Canon Steele, Madeline Testa, Logan Thieken, Naomi Toledo Roa, Anya Withrow, Yana Withrow
MENDENHALL MIDDLE
GRADE 6: Levinnee Adrong-Mlo, Annabelle Alexander, Ethan Anderson, Valentina Baranda-Perez, Kathryn Blue, Juliana Bonner, Holland Britt, Sofia Britt, Amanuel Cassell, Kerrington Clark, Joseph Deaton, Charles Dowtin, Timothy Driscoll, Nora Glasgo, Ryan Hitchins, Saichiko Horton, Henry Knight, Noah Marino, Brielle Moore, Jocelyn Patricio-Lucas, Averi Pineiro, Sarah Rivera, Garrett Rudock, Yousif Seliman, Shariff Shah, Moses Singleton-Moore, Caroline Thomas, Parker Umphlett, Emanuel Valencia Garcia, Sora Vermeesch, Jacob Winstead, Rachel Winstead, Payton Wood, Spencer Wynn
GRADE 7: Kailin Berrones, Lilly Forrest, Kanishk Ganapathy, Angel Guerrero, Kaiori Horton, Madelyn Ivey, Cooper Jarrell, Lauryn Lewis, Jason Nanez, Niva Patel, Sophya Pena, Lyrah Peters, Cullen Schlachter, Tejas Shendokar, Landry Simpson, Wren Smith, Lilian Wangelin, Ethan White
GRADE 8: Shahd Abdulla, Waad Abdulla, Isabella Aiken, Lucia Armijo, Haziel Beriguete Nin, Matthew Butler, Virginia Carpenter, Angel Chombo Magos, Sophia Cruz, Lauren Dowtin, Omari Heredia, Oliver Huerta Parral, Jack Kelly, Lelayla Lugo, Leona Mullins, Mason Overcash, Kevyon Parrish, Ivan Rincon, Asiana Strange, Millie Stuckert, Taylor Stuckert, Grant Terrell, Alexandra Urda, Lily Vartanian, Zyria Lenelle Walton
NORTHEAST GUILFORD MIDDLE
GRADE 6: Amin Intchi, Adalia Kwon, Joshua Richardson, Layla Rojas, Quinerly Sheppard, Rikesh Thapa
GRADE 7: Kevin Castaneda Noyola
GRADE 8: Madison Bartley, Antonio Escobar, Jessica Flores Franco, Greysen Hedrick, Esta Okito, Caeden Tynes, Rhyan VanBuren-Henderson, Anessa Wiggins
NORTHERN GUILFORD MIDDLE
GRADE 6: Makenzie Aaron, Robert Ankney, Sara Auston, Amber Barfield, Harper Barrett, Austin Brewer, Jamie Bryant, Ethan Buchanan, Mason Cairns, Aiden Cho, Camdyn Coon, Marissa Dettinger, Jayden Echenique, Amani Fox, Evan Franza, Carson Gaines, Carter Gay, Cale Gilday, Camila Gonzalez, Ramsey Hampton, Cora Howell, Quinn Kirkwood, Matthew Kohly, Reese Kosobucki, Jordan Krueger, Brooke Lachesky, Laura Malcolm, Caleb McCray, Katherine McKim, Sara Medlin, Summer Merritt, Jaxon Mitchell, Abby Morris, Sophia Nieto, Amalyn Parry, Charlotte Paschal, Tyson Patrick, Reid Presnell, Nathan Radoll, Piper Radoll, Lincoln Raften, Miles Reichle, William Riva, Kinsley Schultz, Nolan Shaffer, Robert Simu, Daniel Smith, Harper Smith, Levi Snell, Ella Suits, Victoria Sutcliffe, Trevor Sutton, Emily Tabori, Audrey Turner, Parker Walsh, Chanler Watson, Khloe Welch, Campbell Williams, Nakia Wilson, Benjamin Wise, Avery Wolf, Morgan Wolfe, William Young
GRADE 7: Carter Allan, Vishant Azhaguvel, Braylon Barbee, David Barbosa, Oscar Barbosa, William Blocker, Chloe Brown, Ryan Burton, Rice Carter, Christopher Cooke, Brooke Cotrone, Callie Davidson, Brileigh Donahue, Reid Gicewicz, Lauren Graham, Vyvyann Haley, Moriah Hall, Lydia Hare, Amy Hernandez Rodriguez, Leonard Idehav, Allison Jameson, Megan Jones, Katen Lewis, Hailey Love, Lena Marion, Nicholas Marsh, Zoe McCullough, Sophia Mir, Sarah Moore, Diego Orozco, Camdyn Page, Kennedy Palmer, Sneha Pannala, Nayeli Quiles, Andrew Sacrinty, Brianna Seefeldt, Ava Shoffner, Juha Song, Olivia Sutton, Erika Takahara, Molly Tanner, Ava Tatum, Jean TorresCardona, Andrew Tuhro, Mary Van Winkle, Johanna Vu, Parker Willoughby, Katherine Witschi, Lilian Wodhanil, Logan Wolf, Siena Young
GRADE 8: Yamil Alvarado-Andino, Madeline Angel, Carter Askew, Katherine Auston, Chiara Autuore, Hailey Barber, Cayden Bigelow, Allie Carper, Ethan Casper, David Castilla, Samantha Chavis, Rachel Cheek, Andrew Cornett, Adrien Costa, Emma Cotterman, Adam DeLo, Jameson Denton, Claudia Dwight, Lydia Easley, Chimdike Ejimakor, Tate Evans, Ansley Gates, Lucas Goncalves Soares Caswall, Cannon Herndon, Collin Hinkley, Benjamin Hodges, Camille Humber, Alex Huse, Shriyaan Kotturi, Leila Lea, Abigayle Leigh Lint, Lauren Lovati, Jennaya Love-Meadows, Lillian MacKay, Abigail Malcolm, James Mandrillo, Addison Marsh, Angel Mendez, Carleigh Miller, Jinil Mistry, Della Moon, Ariana Nicholson, Anderson Olalere, Esomo Oronsaye, Sabrina Palmadessa, Kalia Parry, Samuel Patterson, Ella Rose Piazza, Ethan Querter, Jada Ray, McKenzie Reid, Brooklyn Richardson, Alexandra Rudolph, Malaysia Smith, Hailey Stuart, Joda Tassone, Nicholas VanGorden, Katelyn Waltz, Melaina Westbrook, Taylor Wheelihan, Amy Whisler, Charles Williams, Cooper Williams, Helena Wilson, Benjamin Wrinkle
NORTHWEST GUILFORD MIDDLE
GRADE 6: Attley Agruso, Grant Apple, Cruz Beato, Neha Bidarkota, Bella Caccia, Arthur Calsavara, Calla Campbell, Hannah Cole, Inez Cole, Bella DeMange, Peyton Dunn, Cameron Elliott, Savannah Ellis, Ryan Enoch, Evan Gartner, Asher Grayson, Olivia Gutierrez, Gavin Hartman, Aidan Heaney, Palmer Hoch, Dakshitha Jayaratne, Lauren Jones, Pranavi Kadamanchi, Nolan Kim, Cy Kolarczyk, Phoebe Kramer, Andy Lee, Sydney Lopez, Phoebe Lu, Kaleb Lulseged, Diswa Malu, Landis Middleton, Caroline Morrow, Collins Muller, Camren Murphy, Ford Olenar, Katherine Osl, Mozammil Parwez, Ray Phelps, Chloe Powell, Katherine Priddy, Lillie Ringeman, Reese Rodrigues, Owen Rodriguez, David Rusher, Amelia Rynders, Hazel Schmutzer, Sophia Sciandra, Yara Shamleffer, Gracyn Siler, Isaia Smith, Nathan Snyder, Eliza Stovall, Riya Talati, Carla Ungureanu, Austin Van Derveer, Celia Volatier, Cooper Welch, Leah Winterhoff, Sabrina Yang, Mahin Zaveri
GRADE 7: Chase Abbott, Khushi Agarwal, Myesha Alam, Ashlyn Allred, Mackenzie Babson, Addison Barber, Andrew Benson, William Bigness, Alyssa Biscoe, Kessler Bock, Jackson Brady, Ethan Brewer, Holden Bullins, Ezra Bunthoff, Preet Chaudhari, Ella Combrink, Ashlynn Dalton, Emmalyn Davis, David Donnalley, Derringer Dooley, Jack Duell, Eli Evans, Sarah Finer, Kyleigh Foster, Emily Galvan-Santos, Nolan Gardner, Nathaniel Grano, Emily Grenon, Arjun Gupta, Aiden Hall, Matthew Harger, Karina Rami Hemnani, Sage Hill, Joseph Holder, Izaan Iqbal, Caroline King, Naman Kulkarni, Jackson Lampert, Kaitlyn Lee, Brian Long, Ryan Lovett, Lyla Lyman, Olivia Maier, Jay Makena, Tasneem Megri, Akshaya Orugunti, Eli Palmer, Anna Partyka, Kailey Ramirez, Hannan Rapaka, Julia Rigsbee, Ellis Rothenburger, Paige Skadsberg, Emma Takahashi, Gabrielle Tillman, Vincent Tresino, Maia Tussey, Michaela Vanleuvan, Jenna Wunner, Madelyn Yong
GRADE 8: Pihoo Agarwal, Jack Alder, Eric Anthony, Tristan Atkins, Baylee Ayers, Eleanor Bachmann, William Barnes, Devin Barwick, Tanner Baugh, Paige Benson, Carter Billings, Olivia Bogle, Bella Brown, Kennady Cagno, Isabella Caicedo-Dussan, Brayden Carpentieri, Sebastian Celis, Alex Chen, Natalie Combs, Ava Copple, Saniya Davis, Shreya Gandlur, Nathan Garner, Olivia Gatewood, Ethan Geddings, Andrea Giroudon, Haleighmarie Hagemann, Ella Hahn, Sophia Han, Madison Haskin, Rachel Hoskins, Chloe Huang, Iman Ismail, Peyton Jenkins, Siyao Jing, Kaylie Johnson, Zora Johnson, Holden Joyce, Jackson Judge, Aryan Khowala, Elsie King, Steele Kolarczyk, Yashwanth Kollipara, Chloe Lee, Shangyu Lee, Roan Lichtenstein, Cody Lucas, Ishan Mahapatra, Aidan Mather, Reese McKenzie, Elijah McLamb, Jacob Meitl, Sophia Menser, Ava Meyers, Jason Moorefield, Jacob Mungas, Brissa Munoz Ruvalcada, Sarena Mustafa, Aiden Nadeau, Aria Nautiyal, Jonathan Osl, Anjali Pisharody, Julia Pool, Cate-Thornton Reynolds, Ha Jin Rhee, Wilson Sauv, Avram Smith, Riley Strader, Minjune Suh, Issa Takahashi, Lily Tappouni, London Van Kuiken, Nydia Vega Rigall, Aimee Velez, David Velez, Caroline Verm, Jenna Xiao, Nick Yolan
OTIS L. HAIRSTON SR. MIDDLE
GRADE 6: Diecket Awaka, Jacqueline Bahati, Ja'Selynn Bolling, Addison Bynum, Jaylee Durrin, Joshua Garcia Villafane, Nareia Jackson, Kyabu Kalumbi, Grace Kibebe, Tyler Klinger, Sariah Newsom, Nadia Tovar Bravo, Asia Tyson, Nei Yar
GRADE 7: Ta'liya Abdul-Hameed, Sanai Allen, Lance Ashcraft, Jaylin Balanzar-Martinez, Kokou Bodjona, Madison Calvin, Xyla Curry, Mathias Djasnang, Sabona Fayissa, Forgive Gogovi, Tynashia Hill, Eli'Jai McKoy, Beh Meh, Anay Mijangos Barragan, Jhaniyah Norris, Antonio Pacheco, Cori Parnell, Sadira Pittman, Zarrina Qureshi, Afrem Shadreck, Elizabeth Sosa-Peralta, Billy Tale Ramos, John Velasco
GRADE 8: Hadil Alkayfee, Kady Bakayoko, Leiah Bell, Gabriella Botello, Paulo Dembo, Caliyah Garrett, Labreeah Hassell, Zae'Den Hickman, Genevi Kim, Genia Mainali, Melani Murguia-Hernandez, Harmonee Murphy, Sa Nan, Peta Nye, Zy'ara Pickett, Jonatan Sanabria-Sosa, H'Jeneva Siu
PENN-GRIFFIN SCHOOLS
GRADE 6: Evalee Austin, Kaitlyn Davis, Nevaeh Evans, Nyhla Lemons
GRADE 7: Jacob Brim, Santiago Castillo Bahena, Precious Yna Cuaresma, Isaiah Giggetts, Robert Holdren, Jacob Kehoe, Shayla Parker, Caden Trauth, Braylen Walls
GRADE 8: Tamaize Bethea, Nailah Newkirk, Princess Piamah-Assin, Norah Robinson, Aaliya Varricchio, Brianna Whitmire
SOUTHEAST GUILFORD MIDDLE
GRADE 6: Ashley Bertell, William Blevins, Conner Burke, Harbour Chasten, Liliana Chessari, Jeffery Cook, Jose' Corona, Janyce Coto, Elijah Council, Miranda Covington, Nicholas Dawson, Maria Dunlap, Vance Gamble, Jeffrey Harris, Morgan Hicks, Audrey Holt, Caroline Huynh, Alia Ibrahim, Kenneth Jenkins, Hayden Joyce, Hannah Kim, Jaxon King, Allie Martin, Malachi Morris, Arryana Raines, Lindsey Reid, Cason Shinn, Ethan Spence, Kyndall Steele, Chase Szychowicz, Khiem Tran, Adah Zimmer
GRADE 7: Aubrey Anthony, Eva Ashimwe, Zaria Baker, Nora Church, Alona Cregger, Karleigh Daniel, Liyah Davis, Anya Dawson, Pailyn Elder, Jaycie Flournoy, Morgan Freeman, Lucero Garcia Garcia, Guadalupe Garcia-Parra, Aylin Garcia-Vasquez, Isabella Graeber, Vincent Harris, Colleen Holt, Noah Jackson, Alexis Joerger, Paxton Jones, Jaxson Kindermann, Jayden Kuewa, Connor Locklear, Collin Logan, Jacob Maness, Sydney Maness, Craig Masimu, Keegan Mendenhall, Avery Mitcham, Amber Moore, Zelia Morris, Tommy Nguyen, Brianna O'Leary, Elijah Raines, Laney Ricketts, Cadance Robinson, Philip Slater, Phoenix Smith, Jibril White, Allie Winfree, Isaac Wooten
GRADE 8: Miles Chrapowitzky, Layla Deese, Anna Dimmick, Alyssa Ford, Evan Francis, Jared Gill, Kazie Goad, Taylor Graves, Kaylah Harris-Rose, Alyssa Hipps, Kevin Ho, Bryce Hunter, Jadarius Jackson, Fatuma Kayombo, Lacie Kingery, Zavien Little, Chloe Mendenhall, Madison Moore, Grace Morales, Lilly Moser, Jason Nguyen, Tony Nguyen, Braxton Owen, Tristan Reed-Reynolds, Juslinda Sambath, Leland Sessoms, Makaria Stewart, Ava Tobin, Nicholas Van Norman, Carlos Vasquez, Emyah Ward
SOUTHERN GUILFORD MIDDLE
GRADE 6: Lilly DeMario, Aubrianna Dubose, Laila Galan, Olivia Gardner, Alison Gomez-Sanchez, Joselyn Hernandez-Prestegui, Emaan Khan, Alessandro Lopez Melendez, Shakiya Payne, Ndanu Pope, H Sophia Siu, Olivia Smith, Piper Smith, Stanton Yarborough
GRADE 7: Zaina Abu-Hashem, Ayesha Amjad, Suriah Byers, Andrew Hayles, Fatimah Khan, Salma Khan, Alyyan Mehdi, Khoi Nguyen, Ashlyn Sanders, Ny'Asiah Sledge, Paisley Wood, Nabeera Zaman
GRADE 8: Jalal Adil, Sibgha Ahmed, Talal Ali, Adrian Bandje, Tatiana Garcia Lopez, Bracey Griggs, Leslie Gutierrez, Miranda Hayles, Vanessa Herbin, Menal Iqbal, Hasnaat Khan, Kaleb Lindsay, Morgan Little, Afia Mahmood, Jonathan Nguyen, Khoa Nguyen, Nhi Pham, Andrew Schimmenti, Nery Torres-Saguilan, Jeshua Valle Chavez, Brooklyn Vazquez, Yasmine Yakout
SOUTHWEST GUILFORD MIDDLE
GRADE 6: David Banks, Supriya Bista, Morgan Brooks, Jonah Chen, Brinley Collins, Hercules Conway, Jacob Cox, Arnav Dahal, Elizabeth Dyer, Jack Dyer, Elizabeth Eller, Andrew Finghis, Sophie Fuselier, Sydney Gaines, Shane Gray, Jamaya Green, Mia Gujrati, Breydon Hall, Aslan Hammett, Mason Hanopole, Azalia Jackson, Paris Jarrells, Abigail Jones, Owen Kloepfer, Jhanvi Kumar, Juno Kyslinger, Avery Lemonds, Simon Mainali, Rylan Marks, Madisyn Maxwell, Damari McGill, Hayden McMahan, Regan Meinecke, Jerome Miller, Hannah Murri, Kanish Naik Gaunekar, Zain Nasreddin-Shaw, Emerson Noyes, Quinn Ognosky, Kennedi Opata, Daniella Ospina, Sophia Paraiso, Guinevere Peters, Moriah Phifer, Kylie Price, Aryan Ranabhat, Jackson Robinson, Jackson Rolan, Evelyn Sabo, Logan Sharpe, Caleb Shrewsbury, Robert Smith, Landon Swagler, Aliza Tariq, Aidan Uy, Mason Vikner, Lilliana Wong, Emma Zitek
GRADE 7: Brently Billings, Amelia Bryson, Evan Cho, Joshua Choi, Mya Copeland, Alonzo Dean, Jose Dunst, Peyton Eagle, Samyam Gaire, Oscar Garmer, Mikayla Gauntlett, Emma Haislup, Nolan Haithcock, Jacob Harris, Trystan Harris, Divine Ibekwe, Mia Johnson, Tianna Jones, Allison Justice, Aditi Kafle, Mohammad Khan, Bladen Kitley, Kyla Kline, Victoria Koput, Ainsley Korson, Lakshi Lal, Aditi Laxetti, Ryan Lee, Zayan Maqsood, Shubh Patel, Katelyn Ramirez, Mariah Rice, Piper Rouse, Jaiden Shogbon, Viviktha Singri, Carter Talent, Faliha Tariq, Smaran Thapa, Alessandra Thor, Jack Woods, Morris Wyant, Leina Yu, Audrey Zack, Ayesha Zaeem, Moises Zamora
GRADE 8: Sofia Abad Nieva, Hajira Abbas, Chris Augustine, Sabrina Banks, Neala Bateson, Sachi Bhusal, Kathryn Boughton, Hartley Brendle, Canae Brown, Gabrielle Brunache, Eva Burdette, Zoe Burkett, Sebastian Capurro, Reagan Chambers, Rayna Dave, Zahra Diaz, Trey Dickenson, Kamari Dickerson, Madeline Ehrhardt, Makayla Eley, Abigayle Foster, Andrea Fuentes Ramos, Carla Gado, Brayden Gatling, Troy Geisler, Manelle Ghris, Tobias Gilliland, Alexandria Gladden, Melanie Gold, Janae Graves, Myles Graves, Camilo Hernandez Medina, Rumaysa Imaan, Eden Kim, Ashlyn Kumar, Diane Lee, Colson Lemonds, Jesse Lopez-Amaya, Yamen Madi, Maria Mahmoud, Shanmukh Malyala, Alexis Mancera Ortiz, Ryan Maness, Riley Manley, Emmanuel Martin, Paulina Martinez, Tyler Mason-Parks, Jayden McDougal, Jayden McGill, Evelyn McKnight, Nyra Melvin, Kamran Mercer, Ava Meyer, Bryan Morrison, Anna Nuamah, Riyah Peeples, Rachel Pettus, Lucas Ray, Tyler Riley, Lauren Robinson, Haven Rogers, Ava Salnikov, Dev Shah, Ujjwal Singh, Abigail Skrabak, Cole Stefanik, Thomas Stout, Carsyn Strickler, Devisha Tailor, Avery Taylor, Kassidie Thompson, Jacob Tipton, Isabelle Tran, Kendall Troutman, Rosalinda Usurin, Keely Vaka, Richard Vaughn, Benjamin Vikner, Andrew Vo, Kaitlyn Wildman, Jordan Williams, Kennedy Williams, Katie Yang
SWANN MIDDLE SCHOOL
GRADE 6: Rhyan Burns, Ivy Garrigan, Clara Jernigan, Edith Kenerly, Jacob Key, Alyse Owens, Dalton Smith, Piper Van Patter
GRADE 7: Ridwane Assouma, Samantha Balkind, Audrey Blevins, Lila Bloch-Schulman, Noura Bonkano, Kylie Cashwell, Justin Izaj, Gabriel Licayan, Laura Marin-Villada, Jaylen Mlo, Brianna Moore, John Sherouse, Ella Sillmon, Mya Tatum, Perrin White
GRADE 8: Precious Bleweay, Graceson Frate, Diego Eduardo Ibarra-Godinez, Harold Kenerly, Robert Kenerly, Railyn Lineberry, Amy Loayza-Caldas, Amiyah Means, Ya'kira Moore, Ladan Musa, Willy Ortiz-Parada, George Parada, Campbell Peters, Margaret Rongitsch, Claire Slate, Jayden Summers
WELBORN MIDDLE
GRADE 6: Kenitah Shakii King, Jonah McDonald
GRADE 7: Bilal Anwar, Enphinaty Briley, EmileNau Emile, Landen Kehoe, Edwina Lewis-Abdeen, Hassan Malik, MyKaylee Washington, Kaylah Williams
GRADE 8: Wesley Meadows
WESTERN GUILFORD MIDDLE
GRADE 6: Rayan Ahmed, Kayla Alvarez, Isabella Anez-Juncosa, Ali Atshan, Gabriela Avila Vega, JaLeigh Casey, Pierce Collicutt, Aleksandar Cvijetic, Waleed ElNajjar, Joyah Graham, Amir Jamison, Khalil Lambert, Harlow McLaughlin, Yash Natkar, Nadia Rundle, Solim Solitoki, Zhi Xun Tan, Allyson Ulloa, Oliver Villa Hernandez, Eric Zhang
GRADE 7: Mozamil Abdalla, Amera Abukhalaf, Sahar Ahmed, Princess Alcantara, Kimani Carter, Jalen Corbett, Jayla Franco, Ronald Ken-Williams, Jennifer Lara Huerta, Miyanah Miller, Cameron Morgan, Jonathan Robles, Alyssa Sims, Munia Yaseen, Marwa Zaraf
GRADE 8: Syed Ali Ariel Abbas, Noor AlTahir, Nattapat Bhornchim, Anneliesse Chirinos, Austin Dinh, Ronald Ecam, Fahad ElNajjar, Issa Elsheikhali, Yeneisi Godinez-Castro, Zoe Griffin, Gulanar Gul Khan, Jennevi Lopez Rojas, Maria Mosqueda-Garcia, Martin Rodriguez, Jaskaran Singh, Allyson Solis, Emilia Vargas Ramos