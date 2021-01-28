Appalachian State University's fall 2020 honors lists

Chancellor's List
Guilford County: Debra Joy Acevedo, Janet Alejandra Aguilar, Shamsuddin M. Ahmed, Baneen M. Al Nafiee, Jade Ashlyn Andrews, Caroline Patricia Antkowiak, Jackson Solomon Aronson, Whitley Blaire Askew, Jillian Ashleigh Bacon, Megan Davis Barlow, Sarah Elizabeth Barnard, Madeline Elizabeth Barrett, Brittany Nicole Bennett, Jennifer M. Blackburn, Mattie Elizabeth Boone, Samantha L. Bowden, Jaden Taylor Brooks, Berkley Michelle Brown, Kinley Lorick Brown, George E. Bruns, Elena Haley Butler, Mary Kate Calhoun, Charlotte Louise Carr, Chloe Faith Carroll, Madeline Alexandra Carter, Emily Jean Christopher, Hannah Jane Coltrane, Alexandra Kendall Contianos, Elliot N. Couture, Patrick Liam Coxwell, Grace Anne Creasy, Tori S. DaCosta, Suzanne Marie Dau, Francois Lamond Desautels, Maria Carissa Dove, Jenna Maykayla Durham, Madeline Elizabeth Duvall, Faith E. Dymek, Kaitlyn Noelle Elliott, Olivia Sydney Emmert, Judith Espitia, Daniel K. Faber, Coleman Douglas Fairburn, Olivia Jane Forish, Brynn Cara Fussell, Carrie Catherine Kerr Ganim, Jack William Garrison, Rebecca Lee Glebus, Matthew M. Goard, Sophia Elizabeth Goga, Caroline Faith Greene, Samuel C. Greer, Lauren Jade Gregory, Morgan Kellie Haines, Lydia Grace Hallisey, Shane Michael Harvell, Elizabeth Amelia Haslam, Lauren Nicole Hawkins, Jack R. Henza, Hanna Mckenzie Higgins, Maggie Elizabeth Hild, Bryan Joseph Hill, Emily Marah Hogg, Sarah Elizabeth Hollins, Kara Elizabeth Holyfield, Samantha Shea Hopkins, Shelby Elizabeth Horton, Trent Alan Hostetter, Grace Nicole James, Alice Olivia Jones, Landon Hayes Kellum, Maximilian Henry Kuhlenkamp, Alissa N. Lake, Austin James Liebgott, Thomas Griffin Lowe, Clare Ann Maddox, Addie Marie Magyar, Sierra Kate Malley, Megan Leigh Martin, Jordan Henry Matthews, Gabriel Liam Mcclinton, Gabriel Micah McCune, Megan Elizabeth McMahon, Ann-Marie Billings Mignone, Montana M. Murphy, John Bond Murphy III, Daniel Shaw Murrow, Haille Cross Nielsen, Micaela E. Patterson, Makayla Pittman, Mikayla Marie Posey, John E. Poston, Greg Chignell Potter, Sarah Catherine Ramsey, Emma Randall, Olivia Marie Reich, Devyn Adelle Reilly, Brianna Elizabeth Richardson, Kara Ann Richardson, Nicholas Stuart Roberto, Payton Linley Rolland, Lauren Sydell Romedy, Charles Diffee Sanderson, Charleston Storie Saylor, Kelly Nicole Schlup, Jessica Haley Schmid, Sarah Marie Simaan, Jonathan Ryan Slater, Caleb Smith, William Thomas Spradling, Lakin L. Stevens, Caroline Elizabeth Stone, Zoe Storm, Emma Catherine Taney, Erin K. Travers, Presley Ann Turner, Laura M. Tutterow, Sophie Beck Vazquez, Greta Abigail Wagner, Tyler Steven Wall, Hannah Louise Wells, Lilly Grace Trang Willett, Emma Grace Yarbrough, Annie-leigh Frances Young, Rheana Marie Zaino
Randolph County: Michael James Anibal, Hannah Elizabeth Austin, Ashby Christine Beane, Kristal Magali Beltran, Dawson Robert Catherwood, Hannah L. Clark, Makayla Dawn Cook, Sidney Ann Cox, Charlotte Rachel Davis, Emma Quinn Ferree, Evelyn Isel Garcia Lopez, Cassidy Cheyanne Garner, Adam Edward Garrison, Kendall S. Grant, Katelyn N. Kidd, Rachel Anamile Luna Sanchez, Mackenzie Layne Minton, Johna Elizabeth Mizzi, Zachary Ryan Mueller, Amber Brooke Parks, William Mclaurin Rivers, Devin Cole Stewart, Samantha Alexis Sweet, Dylan Thomas-Scott Ward, Logan Forde Werran, Cameron Blake Williams, Carrie Marie Williard, Bailey Nicole Wilson
Rockingham County: Kristen Elizabeth Ahoush, Payton Elizabeth Blaney, Austin Stephen Booker, Ainsley Taylor Butler, Allison Michelle Clark, Mie Jean Finney, Grace Emily Hodges, Brian Land, Avery Eliza Moore, Roslyn Jessica Reynolds, Abigail Lynn Schmidt, Rebecca-anne Ruth Shive, Rebecca Lynn Southard, Alexus Marie Stout, Rebekah Joy Williams, Hannah Caroline Wood, Jenna Nicole Wray
Dean's List
Guilford County: Daniah Ahmed Abbas, Charlotte Avery Alexander, Kathryn Nicole Alvstad, Davis William Armstrong, Stella Mai Arnesen, Colin Nicholas Ashe, Rebekah Hope Augustine, Callie Grace Bain, Joshua David Baldwin, Jonathan Bautista-patricio, Maxwell Walker Benfield, Ralph Kent Benfield, Iyana Jane Benjamin, Jacob Nathaniel Benton, Brian Walter Betts, Sarah Elizabeth Billings, Megan Lynne Bingaman, Rachel Faith Blevins, Francis Adu Asare Boafo, Caroline Bailey Jean Bostian, Maud Louise Henriette Bouma, Sidney Nicole Branham, Ashley Elizabeth Bray, Andrew Ryan Bressler, Alexander Dunn Brown, Parker Andrew Bryant, David M. Burstein, Delaney Call, Anna Christine Ceelen, Emma Joan Chaisson, Ryann Nicole Chance, Matt Bandhit Chansombat, Caleb Dane Childers, Hailey Elizabeth Church, Ava N. Clapp, Trennon Ashley Clapp, Caroline Rose Clark, William Logan Clendon, Owen Hunter Cochran, Nolan Cook, Tyler Thomas Cook, Langston Dale Cooper, John Joseph Credle, Bailey Ruth Crockett, Kiera Jayne Daley, Jeffrey Alexander Dalton, Lauren Elizabeth Darnell, Alexandra Maria Dascalakis, Bryce Leigh Davis, Luke Garrison Davis, Chandler Dawson Deloach, Madou Elijah Diarrassouba, Vy Pham Thao Doan, Amber Nichole Dozier, Mahogany Shekinah Drake, Braley Grace Dula, Andrew Charles Duvall, Megan E. Eastwood, Daniel Ray Epperson, Gracyn Taylor Faucette, Kaylin Ivy Ferreira, Kathryn Grace Fisher, Samuel Paxton Fletcher, Michael Tyler Flueckiger, Caroline Clarkson Fowles, Madelyn Ann Frank, William Gregory Fredericks, Hope Sophia Freshwater, John Alan Fricke, Vivian Esther Gertz, Tamia Lachelle Gowens, Zhamarea Greer, Lauraleigh Belle Guthrie, Emma Ingram Gwynn, Amanda G. Halbert, Annalyn Faith Hall, Claire Emma Halterman, Brianna Rae Hardcastle, Anna Beatrice Harville, Nicolas Anton Hasler, Brooke Nicole Henderson, Gracie Dell Herndon, Ashley Noelle Hettman, Evan McGregor Hiatt, Kristina Elaine Hicks, Charles William Hill, Carmen Celeste Hindle, Austin Cornelis Hooijschuur, Joshua Abraham Howard, Matthew Benjamin Howard, Lily Anna Hughes, Jacob Tyler Humble, Amirah Irby- Khemel Irby-Shabazz, Caroline Tracy Isaacson, Nataly Jaimes Jimenez, Rivers Kathryn O'Connor Johnson, Abigail Grace Jones, Cienna Marie Joyce, Erika Summer Kallam, Jakob Ethan Katz, Mary Grace Conner Keaney, Shaun Kyle Keating, Morgan Elaine Keitt, Charles Landon Kemble, Aidan Elizabeth Lacz, Sienna Dawn Lafon, Jeremy Thomas Lalumondier, Rachel Marie Leahy, Anthony J. Lee, Caleb Lee Lejeune, Ethan Troy Little, Arnandra Lajoyce Maiden, Nia Marshall, Katherine Elizabeth May, James Leo McArthur III, Riley Ann Mccallister, William Andrew McClamroch, Megan Elise McCraw, Mackinnon James McDiarmid, Mariel Alexandra Mcdougall, Mazzi D. McGinty, Mariana Celeste McHenry, Ben Jacob McKinney, Jeremy Henry Meyer, Aaron Christopher Mims, William Walker Mitchell, Elizabeth Anne Moeller, Marlene Moock, Nyles Mosley, Kiarra A. Mueller, Melissa Marie Muntyan, Sierra Faith Murrell, Reagan Bailey Neal, Travis Alan Neal, Lucy G. Newsom, William Jackson Newton, Cindy Ni, Alexandra G. Nixon, Sean Mcquillan O'Neal, Meghan Elizabeth Oneal, Lauren M. Ostrowski, Grayson Kathleen Oxendine-parr, Josephine June Patch, Tindall Grace Pearson, Jacob Niels Petersen, Kathyrn Davis Phelps, Luke William Phillips, Ashlyn James Plott, Zoe Alexandria Plummer, Amanda Carolyn Poole, Allison Reece Powell, Derrek Lake Price, Sophia Maire Pupo, Mason Walker Quinlan, Hannah Nicole Rainey, Gabriel Ramirez, Brenda Ramirez-flores, Elizabeth Rose Rayne, Helen Maclean Redmond, Mia Reece, Denise Renteria- Velazquez, Katherine Amanda Riddle, Madeline Valentina Rigney, Madelyn Jo Ring, Jessie Emeli Rios, James Stuart Rogers, Mason Alden Russell, Bailey Ann Sagen, Jordan Leigh Schepisi, Grace Gabrielle Schneider, Alexa Noel Schubert, Mark Roy Sellers, Sidney Leigh Sentner, Caroline Mckenna Shue, Samuel David Shuttleworth, Emma Delaney Sikes, Mckenna Avery Silver, Peighton Nicole Simmons, Shelby Ann Sims, Temple Grace Sizemore, Liam Davis Skaggs, Katelyn Seabrook Smith, Samuel Lawrence Smith, Savannah Renee Smith, Loretta B. Southard, Alaina Brooke Stack, Myranda Mykal Staton, Anna Kathryn Stephens, Paul Joseph Stetina, Daniela Jacey Swain, William Michael Swofford, Logan Shane Sylvester, Divya Jyoti Thapa, Brett William Thomas, Andrew Tippett, Andrew Christian Tullar, Katie Loren Turner, Spencer Worth Underwood, Jacob Lindsay Urquhart, Mitchell Alfred Vermilyea, Tess Amanda Villing, Brianna Jordan Volinski, Lucas Kendall Votaw, Ryan James Walton, Sharon Lynn Ware, William Rasheed Watt, Elizabeth Claire Weekley, Madison Lee Wheeler, Hannah Riley Williams, Regan Delaney Williams, Manyango Sterling Wilson, Emily Elizabeth Wilson, Jackson Mccullough Winther, Mary Ellen Workman, Deja Davinity Wright, Marianne Theresa Yingling, Nathaniel Robert Yingling, Adam Jack Young, Elizabeth Gale Zinn
Randolph County: Torry Sherree Barbery, Henry Cade Blalock, Austin Edward Callicutt, Christian Seth Cashion, Mallory Shea Chaulklin, Connor Lee Coker, Mia Celeste Devilbiss, Sadie Caroline Duncan, Alexa Elizabeth Dunn, Hope Nicole Elkes, Abigail Nicole Emmons, Krista Ann Ferguson, Evan Joseph Foster, Lexi Julia Gerlock, Brooke Elizabeth Hall, Kara Elaine Henderson, Tyler Davis Hill, Ashlyn Renee Humble, Alexandria Lynae Johnson, Chandler David Kaminski, Haley Laurel Kimball, Preston Wade King, Hunter Ryan Kinney, Makayla Kulick, Natalie Kait Lambert, Miranda Rene Lowe, Dixon Lee May, Rebecka Jillian McCormick, Madelaine Anna McGee, Lauren Katie Ness, Ethan Isaac Oakley, Sarah Elizabeth Post, Lora Elizabeth Proctor, Elaina Rose Ramon, Lindsay Catherine Ray, Charles Wayne Ross III, Jacob Luke Segers, Lauren Taylor Smith, Sage Deann Snider, Chloe Michalla Thompson, Kelsey Brynn Walker, Irena Christine Wyatt
Rockingham County: Brett Joseph Baker, Amelia Claire Bullins, Blake John Byrd, Marissa Calcaterra, Hannah Elaine Dale, Kalei Danielle Handy, Anelise Nicole Harris, Christian Blake Hilton, Savanna Victoria Hodge, Aleia Hope Knight, Bailey Mackenzie Marks, Samuel Kevin Moore, Emili Grace O'Hal, Noah Evans Paul, Torrie Breanne Pegram, Anisha Sharma, Kimberly Iris Summerlin, Katelyn Elizabeth Talbott, Carlea Rae Thomas
The complete lists are available at https://registrar.appstate.edu/students/transcripts-records/honors-and-degrees-awarded.