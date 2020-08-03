AuthoraCare Collective

AuthoraCare Collective (formerly Hospice and Palliative Care of Alamance-Caswell and Hospice and Palliative Care of Greensboro), Senior Resources of Guilford and AARP Triad Region are teaming up for a free virtual program, “Focus on Veteran Caregivers,” from 4:30 p.m. to 5:30 p.m. Thursday, Aug. 6.

The event is for anyone who is caring for someone who served in the military. Plans are to make this a monthly support group, providing a safe, confidential space to share with others who can identify with you and your veteran.

Register at https://aarp.cvent.com/Vetcaregiving or by calling 336-375-2357.

Send press releases to people@greensboro.com.

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