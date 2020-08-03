School supplies

School supplies.

 Tribune News Service

In partnership with FOX 8 WGHP and Thomas Built Buses, The Salvation Army of High Point will be collecting school supplies for local children in need Aug. 3-9.

Donations can be placed in designated bins set up at the North Main Street High Point Walmart, the Walmart Neighborhood Market in High Point and the High Point Staples locations. Donations will also be accepted at The Salvation Army of High Point office on 301 W. Green Drive in High Point.

“While the first several weeks of school will be based online, there is still a great need for school supplies as these items will be required to complete assignments from home,” explains Antoine Dalton, director of social services at The Salvation Army of High Point. “Some of the items we have identified our students needing the most are pencil sharpeners, colored pencils and pens.”

All of the school supplies donated through the annual “Stuff the Bus” campaign will go directly to local students in need, including The Salvation Army Boys and Girls Club, children living in The Salvation Army Center of Hope Family Shelter and through the annual School Supply Distribution on Aug. 13 at Washington Terrace Park.

For information, visit www.tsahighpoint.org.

Send press releases to people@greensboro.com.

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