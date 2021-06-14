Appalachian State University's spring 2021 chancellor’s lists

The chancellor’s list recognizes full-time undergraduates who attain a 3.85 grade point average or higher. Chancellor’s list students also earn dean’s list distinction.
Guilford County: Whitley Blaire Askew, Rebekah Hope Augustine, Allison Nicole Austin, Jillian Ashleigh Bacon, Sarah Elizabeth Barnard, Madeline Elizabeth Barrett, Elizabeth Caroline Beasley, Jennifer M. Blackburn, Mattie Elizabeth Boone, Samantha L. Bowden, Sidney Nicole Branham, Kinley Lorick Brown, David M. Burstein, Elena Haley Butler, Mary Kate Calhoun, Camille Canard, Charlotte Louise Carr, Chloe Faith Carroll, Matt Bandhit Chansombat, Hana Lynn Chong, Emily Jean Christopher, Trennon Ashley Clapp, Caroline Elizabeth Cole, Alexandra Kendall Contianos, Dominic Gregory Costello, Elliot N. Couture, Luke Henly Crocker, Aerin Nora Crockett, Bailey Ruth Crockett, Michael Gregory Devore, Maria Carissa Dove, Madeline Elizabeth Duvall, Faith E. Dymek, Kaitlyn Noelle Elliott, Olivia Sydney Emmert, Cassidy Lee Ennis, Daniel K. Faber, Caleb Hunter Fletcher, Olivia Jane Forish, Vivian Esther Gertz, Rebecca Lee Glebus, Sophia Elizabeth Goga, Tamia Lachelle Gowens, Lauren Jade Gregory, Morgan Kellie Haines, Amanda G. Halbert, Thomas Barnett Hale, Annalyn Faith Hall, Shane Michael Harvell, Elizabeth Amelia Haslam, Ashley Noelle Hettman, Maggie Elizabeth Hild, Bryan Joseph Hill, Sarah Elizabeth Hollins, Amirah Irby- Khemel Irby-Shabazz, Grace Nicole James, Nataly Jaimes Jimenez, Landon Hayes Kellum, Charles Landon Kemble, Alissa N. Lake, Karlee Adair Lakin, Garrett Carlton Lee, Austin James Liebgott, Carly Anne Maness, Charlotte Abigail Marcellus, Megan Elise McCraw, Mariana Celeste McHenry, Megan Elizabeth McMahon, Ann-Marie Billings Mignone, Melissa Marie Muntyan, Daniel Shaw Murrow, Josie Marilyn Myers, Cindy Ni, Lillian Eva Persinger, John E. Poston, Sophia Maire Pupo, Hannah Nicole Rainey, Sarah Catherine Ramsey, Mia Reece, Olivia Marie Reich, Devyn Adelle Reilly, Brianna Elizabeth Richardson, Nicholas Stuart Roberto, Payton Linley Rolland, Lauren Sydell Romedy, Kelly Nicole Schlup, Jessica Haley Schmid, Emma Delaney Sikes, Mckenna Avery Silver, Sarah Marie Simaan, Peighton Nicole Simmons, Shelby Ann Sims, Katelyn Seabrook Smith, Carlie Rae Snyder, William Thomas Spradling, Alaina Brooke Stack, Lakin L. Stevens, Caroline Elizabeth Stone, Zoe Storm, Andrew Christian Tullar, Brianna Jordan Volinski, Greta Abigail Wagner, Mary Ellen Workman, Adam Jack Young, Annie-Leigh Frances Young, Rheana Marie Zaino
Randolph County: Torry Sherree Barbery, Makayla Dawn Cook, Sidney Ann Cox, Charlotte Rachel Davis, Mia Celeste Devilbiss, Alexa Elizabeth Dunn, Emma Quinn Ferree, Adam Edward Garrison, Lexi Julia Gerlock, Samantha Spencer Hedrick, Kara Elaine Henderson, Stephanie Noel Johnson, Hunter Ryan Kinney, Makayla Kulick, Mackenzie Layne Minton, Lauren Katie Ness, Amber Brooke Parks, Lindsay Catherine Ray, Logan Joel Somero, Devin Cole Stewart, Grant Allen Thayer, Cameron Blake Williams
Rockingham County: Kristen Elizabeth Ahoush, Payton Elizabeth Blaney, Amelia Claire Bullins, Kristen Elizabeth Chandler, Hannah Elaine Dale, Mie Jean Finney, Kalei Danielle Handy, Colby Reece Kidd, Aleia Hope Knight, Bailey Mackenzie Marks, Torrie Breanne Pegram, Rebecca Lynn Southard, Carlea Rae Thomas, Rebekah Joy Williams, Hannah Caroline Wood, Jenna Nicole Wray
The complete lists are available at https://registrar.appstate.edu/students/transcripts-records/honors-and-degrees-awarded