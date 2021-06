Appalachian State University's spring 2021 graduates

Guilford County: Zander Noe Acevedo, Bachelor of Science; Hannah Dani Alexander, Bachelor of Science; Lori Nichole Alley, Master of Arts; Jade Ashlyn Andrews, Bachelor of Science, cum laude; Andrea Avalos, Bachelor of Science; Jillian Ashleigh Bacon, Bachelor of Science, cum laude; Mary Katherine Banick, Bachelor of Science in nursing, cum laude; Megan Davis Barlow, Bachelor of Science, cum laude; Alissa Barron, Specialist In School Psych; Jacob Scott Barrow, Bachelor of Science; Jamie Alexandra Baxter, Bachelor of Arts; Hannah Grace Bean, Master of Social Work; Elizabeth Caroline Beasley, Bachelor of Science; Brittany Nicole Bennett, Bachelor of Science Bus Admin, magna cum laude; Jacob Nathaniel Benton, Bachelor of Science, magna cum laude; Sarah Elizabeth Billings, Bachelor of Science; Lamisha Vanese Birch, Bachelor of Science; Jennifer M. Blackburn, Bachelor of Science, summa cum laude; Kinley Lorick Brown, Bachelor of Science, summa cum laude; George E. Bruns, Bachelor of Science; David M. Burstein, Bachelor of Science Bus Admin; Casey Lynn Butt, Bachelor of Science, cum laude; Mary Kate Calhoun, Bachelor of Science, magna cum laude; Evan Stuart Carter, Bachelor of Science Bus Admin; Megan C. Chamblee, Bachelor of Social Work; Ryan James Chicosky, Master of Science; Christopher Cooper, Bachelor of Science; Thomas Alvin Coppley, Bachelor of Science, cum laude; Patrick Liam Coxwell, Bachelor of Science, cum laude; Mark Grayson Crawford, Bachelor of Science; Grace Anne Creasy, Bachelor of Science, cum laude; Tori S. DaCosta, Bachelor of Science, magna cum laude; Katharyn Marie Danielik, Bachelor of Arts; Bryce Leigh Davis, Bachelor of Science, magna cum laude; Cameron Mackenzie Davis, Bachelor of Science; Michael Gregory Devore, Bachelor of Science, summa cum laude; Katie Elizabeth Duckett, Bachelor of Arts; Breeanna Leigh Duell, Bachelor of Fine Arts, summa cum laude; Jenna Makayla Durham, Bachelor of Science, cum laude; Peyton Scott Fairbank, Bachelor of Science Bus Admin; Mason Alexander Fennell, Bachelor of Science Bus Admin, cum laude; Olivia Jane Forish, Bachelor of Science, summa cum laude; Caroline Clarkson Fowles, Bachelor of Science, cum laude; Madelyn Ann Frank, Bachelor of Science, cum laude; John Alan Fricke, Bachelor of Science; Samantha Kay Furlough, Bachelor of Science; Carrie Catherine Kerr Ganim, Bachelor of Social Work, magna cum laude; Tamia Lachelle Gowens, Bachelor of Science; Nicholas Fair Granowsky, Bachelor of Science, magna cum laude; Samuel Charles Greer, Bachelor of Science, magna cum laude; Emma Ingram Gwynn, Bachelor of Science, cum laude; Joseph Michael Hall, Bachelor of Science; Addyson Ann Hall, Bachelor of Science; Kimberly Zayna Hamdan, Bachelor of Science, magna cum laude; Seth Walker Harrison, Bachelor of Science; Shane Michael Harvell, Bachelor of Science, summa cum laude; Evan McGregor Hiatt, Bachelor of Science; Kara Elizabeth Holyfield, Bachelor of Science, magna cum laude; Samantha Shea Hopkins, Bachelor of Science, magna cum laude; Lindsay Reagan Joyce, Bachelor of Science Bus Admin; Savannah Ann Kirkman, Bachelor of Science; Karlee Adair Lakin, Bachelor of Science Bus Admin, summa cum laude; Colin B. Lamb, Master of Arts; Madison Grace Lankford, Bachelor of Science; Nicholas Christian Lavender, Bachelor of Science; Jonathan McKendry Layton, Bachelor of Science, magna cum laude; Erin Taylor Lee, Bachelor of Arts, summa cum laude; Arnandra Lajoyce Maiden, Bachelor of Arts; Todd Benedict Martorano, Bachelor of Science Bus Admin, cum laude; Aidan Hamill McArthur, Bachelor of Science Bus Admin; Savannah Grace McCormick, Bachelor of Science in nursing, magna cum laude; Kelly Riane McFeeley, Bachelor of Science Bus Admin; Kiarra A. Mueller, Bachelor of Science; Madeline Grace Mullins, Bachelor of Science, cum laude; Montana Maria Murphy, Bachelor of Science, summa cum laude; Daniel Shaw Murrow, Bachelor of Science, magna cum laude; Josephine Allen Myers, Bachelor of Science, cum laude; Nicholas Joseph Nardi, Bachelor of Science Bus Admin; Hayden Michael Nielsen, Bachelor of Social Work, summa cum laude; Danielle Lauren O'Brien, Bachelor of Science; Maeve Katherine O'Shaughnessy, Bachelor of Science in nursing, magna cum laude; Cristian T. Ortiz, Bachelor of Science Crim Justi, magna cum laude; Patricia Giselle Parks, Bachelor of Social Work, cum laude; Makayla Pittman, Bachelor of Social Work, magna cum laude; Sara Kameryn Purdie, Bachelor of Science; Olivia Marie Reich, Bachelor of Arts, summa cum laude; Bradley Walter Rentz, Master of Public Admin; Kara Ann Richardson, Bachelor of Science, cum laude; Madeline Valentina Rigney, Bachelor of Science; Sydney Marie Rivera, Bachelor of Arts, magna cum laude; Emma A. Rogus, Master of Science; David Xavier Ruiz, Bachelor of Science, summa cum laude; Todd Samuel Rule, Master of Business Admin; Mason Alden Russell, Bachelor of Science Bus Admin; Charles Diffee Sanderson, Bachelor of Science, cum laude; Peighton Nicole Simmons, Bachelor of Science, cum laude; Bryant Alexander Smith, Bachelor of Arts; Suzanne Nicole Smith, Master of Arts; Katelyn Seabrook Smith, Bachelor of Science; Loretta B. Southard, Bachelor of Science Bus Admin, cum laude; Anna Kathryn Stephens, Bachelor of Science; Carson Christopher Stull, Bachelor of Science; Presley Ann Turner, Bachelor of Science Bus Admin, magna cum laude; Laura M. Tutterow, Bachelor of Science Bus Admin, summa cum laude; Jacob Lindsay Urquhart, Bachelor of Science, magna cum laude; Nikolas Christopher Vaughn, Bachelor of Science, magna cum laude; Logan Forde Werran, Bachelor of Science Bus Admin, magna cum laude; Emily Elizabeth Wilson, Bachelor of Science Bus Admin; Lindsay Calla Wise, Bachelor of Science in nursing, magna cum laude; Sandra Wilson Wommack, Bachelor of Science in nursing, cum laude; Nathaniel Robert Yingling, Bachelor of Science, cum laude; Annie-Leigh Frances Young, Bachelor of Arts, magna cum laude