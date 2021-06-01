Bishop McGuinness Catholic High School's 2021 graduates

Bishop McGuinness Catholic High School held graduation ceremonies at 6:30 p.m. Tuesday, June 1, at the Carolina Theatre in Greensboro.
Graduates: Andrew Thomas Abriola, Sunita Marie Agarwala, Shea Patrick Keefe Allen-Bolton, Noah Michael Allred, Diana Macias Arellano, Bridget Kelly Barr, Katie Elizabeth Bergelin, Megan Elizabeth Bourgeois, Owen Edward Bovender, Mia Dongrao Brazeau, Andrea Brighitte Bull, Daniel Marcellino Cancro, Lufei Chen, Youngin Cho, Joseph Peter Clampett, Adison William Connor, Samuel Anderson Conrad, Peter Robert Cotell, Gaelen Thomas Criswell, Charlotte Lynn Curri, Katherine Ann Dasher, Nicholas Edward DeSalvo, Adrianna Marie Dioli, Jacob John Drew, Emily Nicole Elder, Amara Eve Evans, Clarice Marie Fahrenkrug, Caitlin Anne Finger, Connor Michael Finn, Joshua Michael Fisher, Jack Ryan Foley, Nathan Gregory Fuller, Uryelle Belinda Grandoit-Cadet, Yael Guzman, Samuel Richard Haggas, Aiden Peter Halvorsen, Haoyang Han, Alexander Scott Harmening, Grace Heilmann, Charlotte Avery Hemby, John Thomas Herzberger, Nicole Maria Hill, Cian Finn Hogan, Haley Maria Holmes, Gideon David Hope, Jordyn Elizabeth Johnson, Daniel Patrick Jones, Ryan David Kincaid, Isaac Andrew Kohl, Adriana Eden Koliqi, Alaila Caroline Kreuter, Avery Grace Krivis, Carson Lynd Latham, Emilio Leon, Drew Christopher Lodics, Jocelyn Marie Lucido, Jeremiah Matthew Manley, Thomas Mason Markun, Olivia Grace Martin, Dylan John McGuire, Zacarus Hai Juat Merrill, Spencer David Millard, Mason William Mount, Bailey Ann Nitz, Jamie Mackenzie Nitz, Joseph Patrick O'Connor, Gracie Elizabeth Marie Owens, Julia Maria Pepe, Robert Lincoln Peters, Michelle Rose Petrangeli, Jaden Daltrey Pluciniczak, Memphis Virginia Ray, Sullivan Hunter Ray, Julianna Renee Reid, Julie Alyssa Resick, Benjamin Gabriel Ritzel, Pedro Andres Rocha, Corbin Michael Rusch Jr., Madelaine Emille Seeber, Emily Loren Nguyen Silva, Nicolas Alejandro Sinisterra, Cesar Enrique Sosa, Vincent Tullil Testa, Isabella Maria Teza, John Michael Waite, Laney Lou Jane Wessels, Garrett Bruce Michael Wheeler, Seth Chandler Williams, Ethan Van Womble, Aimery Alan Workman, Wanyun Xue, William Edward Jodat Yow