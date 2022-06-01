Bishop McGuinness Catholic High School's 2022 graduates

Bishop McGuinness Catholic High School held graduation ceremonies May 27 at the Carolina Theatre in Greensboro.
Graduates: Matthew Baker Agarwala, Emily Anne Agejew, Catherine Anne Ballard, Darcy Wren Barefoot, David Barrera-Casas, Thomas Barnes Bennett, Kaitlyn Elizabeth Bliss, Emma Clare Bourgeois, Daisy-Amanda Mugisha Byungura, Frank Joseph Cetrone, Kevin Thomas Chase, Sarah Donna Cotell, Clare Maria Coxwell, Scott Michael Craven, Joseph Andrew Criscuolo, Gloria Elizabeth Culler, Oscar Del Rio, Jonathan Bryce Dick, Joshua Brent Dick, Abigail Jane Elwell, Shane Brian Flaherty, Michael Anthony Foresman, Isabella Mercedes Fresquez-Clifton, Joshua Edward Galaski, Monserat Dalia Garcia, Andrew Stephen Gaylord, Noah Matthew Goodman, Caroline Elizabeth Gregory, Garrett Aubrey Hartley, Michael Keith Herzberger, Anna Catherine Hirose, Matthew Andrew Holder, Grace Kathryn Hutjens, Alexander Joseph Johnston, Aoife Catherine Kelly, Joseph Clayton Kohl, David Charles Krawczyk, Andrew Charles Lankau, Emma Grace Leach, Ashlyn Grace Long, Lourdes Maria Lopez, Sadie Viola MacDonald, Bethany Grace Manor, Cameron Anthony Martin, Christiana Epiphany Mayas, Dawson Hughes McAlhany, Helen Virginia Meyer, Francesca Alicia Moya, Noah Daniel Nagle, Sarah Elizabeth Overman, Carlin John Pacholke, Jie Pan, James Luca Pestana, Edward Vernon Petrovitch, Matthew Thomas Pinder, Emilia Marie Pirkl, Erin Marie Pitman, Griffin Thomas Redinger, Henry James Riek, Maisy Marie Roach, Gabriella Marie Role, Anna Grace Seach, David Jae Seaux, Sydney Elise Smith, Parker McNair Southern, Matthew Allen Sprenkle, Nikolas Durand Stetler, Evan Michael Stoller, William Charles Stoneking, Sarah Irene Truskolaski, Zachary Kyle Uliana, Elaina Rose Valente, Alexander Travis Varner, Jorge Antonio Vidal, Addison Lynn Vitola, Gabrielle Ga Yan Vollmer, Jacob Hunter Whalen, Avery Maris Wheeler, Katelynn Marie Williams, Theodore James Williams, Grant David Wilson, Xianghao Wu, Mateo Eric Xhaferi, Haley Mackenzie York, Donghao Zhou