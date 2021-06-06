Dudley High School's 2021 graduates

Dudley High School held graduation ceremonies at noon Sunday, June 6, in the Greensboro Coliseum.
Graduates: Mekhiah Addington, Soumeya Adjito, Stephany Adon, Mahfouz Afada, Feliciano Albarran, Samira Alfa Tamimou, Josue Alfaro-Cruz, Destiny Alston, Brenda Altamirano Osorio, Zeinabou Amadou, Blanca Anaya-Arias, Ykhop Ar Rode, Andrea Arce Mendez, Taliyah Armstrong, Jayden Arreola, Christian Arrington, Israel Arriola-Lemos, Saysha Arriola-Lemos, Maria Arroyo-Jaramillo, Kaleb Artis, Brian Askew, Collin Baker-London, David Balbuena, Saiquan Balance, Monzarick Banks, Tristan Baptiste, Zu Bar, Kyndall Barrow, Lesly Batista-Rios, Destiny Battle, Abdur Ben-Mahmoud, Waynasia Bennett, Tone Benton, Adora Bergwijn, Isaiah Blackmon, Akur Bol, Benjamin Boston, Tikaiya Boyd, Maliah Boykin, Muziq Boykin, Makayla Bradshaw, Desmond Brady, Jahree Braswell, Khayree Bratcher, Samorra Bright, Marquis Brisban, Arionnie Broadnax, Kandria Brooks, Demmie Brown, Justin Brown, Malaisha Brown, Vanfelix Brown, Solomon Brown, Jaylon Brunson, Jada Bullock, Tyreese Campbell, Shania Carpenter, Anaya Carson, JaDiamond Carter, Shamar Carter, Stephanie Castrejon, Luis Cazarin-Plazola, Anya Chapman, Camirrah Charles-Richardson, Mario Chavez Chilel, Jeremy Chavez-Luna, Mary Cheek, Anthony Cheek, Laila Cherry, Diajah Clark, Camren Cole, Micaiah Coley, Nico Collins, Shania Conner, Keith Cook, Makayla Cousar, Justin Covington, Erica Cromwell, Dominique Crouch, Manar Dafaalla, Mya Daniel, Audrey Daniels, Isaiah Daniels-Lennon, Kathelia Darby, Nicole Darby, Noel-Miciah Davis, Faith Dawkins, Teya Dawkins, Isha Dawkins, Ky'Seanna Deans, Domonic Diaz, Kaya Dickey, Sydney Dickey, Aishah Donu-Perez, Simone Draughn, Niya DuBois, Jalyn Edwards, Markese Ellis, Tyrese Ellis, Blanca Encerrado-Rangel, James Ensley, Alejandro Facundo, Kadaiya Faison, Anya Felch, Nicholas Ferrell, Kennedy Fikes, Kashia Ford, Zaniyah Fuller, Quinzia Fulmore, Thomas Futrell, Ayden Gamble, Jai Garner, Olivia Garner, Tyler Garner, Mahogany Gidderon, Romaieja Giles, Manajee Gilyard, Ishmael Glover, Ayannah Godley, Graciela Gomez-Badillo, Oswin Gomez-Guzman, Arianna Gonzalez-Montante, Mia Gonzalez-Tapia, Arianna Graham, Marquez Graham, Jeremiah Graves, Amadia Gray, Carlos Guardado, Kahlil Gunn, Julio Guzman, Amiyah Hairston, DeMyah Harrell, Dontae Harris, Lamont Hatfield, Lyeana Hatfield, Shanice Hawkins, Janiya Hawkins, Hyland Hebel, Taverion Henson, DaMeria Herbin, Kenny Hernandez Milian, Andrea Hernandez-Garibay, Asia Hightower-Vincent, Kyah Hill, Shamar Hill, Ameen Hill, Sedric Hill, Kevondre Horton, Daveon Hurley, Korey Jackson, Seamari Jackson, Dwight Jackson, Montez Jacobs, Salma Jaimes-Hernandez, Kallie James, Umauria Jamison, Natchapone Janjon, Zoriah Jarrett, Jah'Son Jennings, Madison Joe, Cameron Johnson, Kadarius Johnson, Boss Jones, Kristian Jones, Matthew Jones, Roderick Jones, David Jones, Kaevon Knight, Najauna Lacy, Christian Lane, Arely Larraga-Guerrero, Angel Lash, Erika Lattimore, Quyen Le, Cheniyah Lee, My'Keilo Lee, Taysir Lineberger, Daheem Lipscomb, Jamiya Lipscomb, Jahrie Little, Jaqwestin Little, Lawrence Lloyd, Justin Locklear, Makayla Lott, Alaija Lucas, Omaya Lyons, Ashley Mabry, Summer Macklin, Quintashia Manning, David Marcelo-Cabanas, Sierra Marrow, Ahjahnay Marshall, D'ivion Martin, Kayla Martin, Melvin Martin, Alejandro Martinez, Nakiya Matier, Kyla Maxwell, Jayquan Maynard, Diarra Mbaye, Justyce McAdoo, Nia McCall, Zephiniah McCall, Keauna McCray, Lun-dyn McCray, Jazarieon McGee, Tynisha McGill, Nicholas McKinney, Shakiaya McLain, Tykashi McNeal, Raquan McNeill, Jacobe McRae, Lakayla McRae, Victoria McRae, Anaia Meadows, Kelly Mejia, Amari Melton, Julio Mendez, Juan Mendez-Morales, Tobias Mendoza-Huerta, Jessica Mensah, Briana Miles, Dejour Miller, Johncarlos Miller, Tatyana Miller, Terri Miller, Jessica Milton, Brianna Mitchell, Lionel Mobiang, Diamond Monroe, Antonia Moore-Marsh, Kamari Morehead, Devon Morton, Talyah Morton, Durya Morton, Sy'niah Mott, Ang'yle Murphy-Jones, Moe Myint, Imani Neal, Christian Neal, Khaylah Newell, Tom Nguyen, Blaise Niyonzima,k Darian Noble, Da'Marri Noel, Erwin Nolasco, Aboubakar Nshimirimana, Ketia Nzita, Bernardo Oliva-Soriano, Andraia Oliver, Faith Oni, Raymond Owens, Brandon Page, Eliasaph Paguaga, Vertreese Parks, Jaylen Paschal, Devontae Patrick, Najae Patterson-Davis, Rufus Pegues, Za'Kari Pelham, Kiwanna Pemberton, Dante Penniegraft, Naomi Peterkin, Jaylen Pettress, Zion Petty, Christopher Pitts, Nizaya Pitts, Taniya Poole, Reynieri Portillo-Contreras, Taye Poteat, April Potts, Adaw Pouk, Dorien Poyser, Alijah Pugh, Malachi Pulliam, Ja'Niya Ragland, Christina Rahlan, Jaylin Ramsey, Sherman Reams, Raven Reid, Machai Richardson, Micah Richmond, Skyy Richmond, Alexis Rico-Gomez, Jalen Robinson, Ladaisha Robinson, Courtney Rodriguez, Diana Rodriguez Moreno, Richard Rodriguez-Lopez, Michael Rorrer, Ariana Royal, Jaiven Russell, Ricardo Saloj Ajiquichi, Qaadirah Seabron, Kinijah Sellers, Zarianna Shealy, Jason Shepherd, Tyrijah Silver-Mabry, Tyrese Simmons, Tyriek Simmons, Kenneth Simms, Jeremy Simpson, Jeremiah Simpson Watlington, Phu Siu, Sun Siu, Faith Smalls, Terry Smalls, Amory Smith, Jayden Smith, Jalen Smith, Manel Smith, Zyheim Solomon, Michayahu Solomon-Council, Jalen Spruill, Honesty Staples, Aubrey Steele, Christopher Steens, Jazmyne Stephens, Mackel Stephens, Tacara Stephens, Nicholas Stimpson, Franklin Stockton, Zephaniah Stokes, Milan Summers, Myrical Sumner, Quay'mon Swaringen, Jeris Swiney, Andrea Tale Ramos, Travis Tatum, Kori Taylor, Matthew Taylor, Joshua Taylor, Estrella Teodosio, Dora Thomas, Imani Thomas, Breonna Thompson, Ananda Threadgill-Cunningham, Takya Trapp, Cameron Turman, Kieara Turner, Beatrice Tuyishime, Christian Valadez Ornelas, Rhyshawn Vance, Lance Vannoy, Juan Vargas, Tomasa Vaquera, Jacquelyn Villanueva Casas, Jaden Waddell, Jaylin Waddell, Lillian Wainwright, Briauna Wallington, Samya Warren, Dequan Washington, Sania Washington, Lavon Watson, Charnasia Webb, Ahmad Webster, Trinity Wells, Nafisatou Wesseh, Khalil Whidbee, Ayshia White, Makario White, Tyjai Wilkerson, Talashia Wilkerson, Anton Williams, Donye Williams, Isiah Williams, Reiko Williams, Shakiya Williams, Alysea Wilson, Gavin Wilson, Pyo Win, Demari Winston, Boateng Woodson, Marissa Wooten, Landon Wright, Nuth Yak, Savon Young, Tyquan, Young, and Javier Zepeda-Albiter