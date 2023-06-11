Graduates: Kafi Abass, Wilmer Acevedo Quezada, Abigail Adanna-Folikouevi, Zurizaday Aguilar, David Amador, Chyemen Anderson, Zusan Aranda, Kayla Arias, Johnisha Arnold, India Arreola, Kevin Arroyo-Jaramillo, Zaria Artis, Yusufu Assani, Fatera Bakayoko, Danielle Baker, Kasmir Baker, Rory Baker, Jamario Ballard-Tate, Jermel Barghen, Fadilatou Bassirou Djibo, Soureyatou Bassirou Djibo, Abdoul Bayor, Boris Belkoyo, Cadan Bell, Heaven Bell, Nevaeh Bell, Jayden Belle, Alexis Benson, Kendrick Bernal-Soto, Shaliyha Best, Markee Bigelow, Tyshawn Bigelow, Nevaeh Black, David Blackmon, Don-Ricardo Blanco, Antionia Boben, Asa Bonds, Zaki Booker, Carlos Bradsher, Fiona Braun, Nylen Brewington-Al-Ahmar, Ty'Jion Briggs, Jaden Brooks, Kaylah Brooks, Kedrezja Brooks, A'Azha Brown, Adryana Brown, Joi Brown, YaAsia Brown, JaNiece Brown-Roberson, Kayla Bryant, Mara Burkes, Nyla Burnette, Carleigh Burton, Kristian Lee Burton, Patrick Byiringiro, Devin Carney, Faraud Carter, Deilin Castro Flores, Taleigha Caviness, Jer'Shann Cephus, Lukundu Certificat, Emoni Chambers, Tahjae' Chambers, Daysia Chapman, Kaidon Chowe, Kelly Clark, Jailyn Coley, Axiyana Colon, Xavion Cooper, Oscar Cortes, Aaron Covington, Arielle Cowan, Niy'ZiAirria Crawford, Alynniah Credle, Kanye Cross, Kyla Cross, Da'Jhanique Crowder, Anai Cruz, Alberto Cruz-Sanchez, Jania Cuacua-Romero, Alexis Cunningham, Ivan Cunningham, Jailen Curtis, Antionette Cuthbertson, Nathalya Daniels, Leila Daoura, Fridolin Daptar, E'yanna Davis, Shajla Davis, Darryl Dawkins, Justin Day, Jayden DeCosta, Dahmir Demby, Ashley Diabe, Falima Diarassouba, Jada Dickens, Christopher Douglas, Tyrique Dowling, DaQuwan Anthony-Malik Dunn, Amarion Edwards, Shannon Edwards, Nazeeya Ellis, Ne'Vaeh Ellison, Aya Elnour, Ahmed Elshazli, Dajamel Emery, Carla Facundo, Jada Faison, Miracle Felch, Sayquan Fitzgerald, Landen Fonggrasin, Kris'tian Foster Williams, Denzel Foster, Day'ona Gamble, Tyla Gamble, Guadalupe Garcia, Amanda Garcia-Mosqueda, Makayla Garner, Tiyahnah George, Benedict Gideon, Jamari Glover, Shamiyah Glover, Rosaline Gogovi, Ashley Gomez-Silva, Marcos Gonzalez Davila, Ayoube Gourari, Ambreya Grady, Dreama Graham, Jaelin Graves, Bryson Hall, Nikaiyah Hall, Lawrence Hammond, E'yanna Hamphill, Talayah Harrington, Ashaiah Harris, Faith Harris, Nyanza Harris, Renajah Harris, TyQuaris Harris, Ethan Harrison, Rahmir Hawkins, Story Hawthorne, Saczar Hayes, Rafael Hazley, Jon-Micheal Hector, Elaysha Henderson, Jamar Hendrix, Britney Herrera-Miranda, Dior Hibbler, Diore Hibbler, Roderick Hickson, Elias Hinson, DaShawn Hoskins, Jamyia Huntley, Ku'Ron Hurdle, Jaden Ingram, Kunta Ingram, Dorian Jackson, A'yuanna Jackson-Scales, Paris Jenkins, Samyya Jenkins, Jamauri Johnson, Josephine Johnson, Kentae' Johnson, Anasha Jones, Ashley Jones, Betalia Jones, Delacy Jones, Greylen Jones, Le'Dawn Jones, Micah Jones, JaN'ya Joseph, Kalumbi Kalumbi, Gracia Kashala, Keer Keer, Malcolm Xavier Kennion, Markevion Knight, Dan Kwizera, Taliya Lamont, Jaden Lane, Xia Laramore, Keren Lazo-Hernandez, Kaliyah Leak, David Ledger, Jordan Lesane, Jayland Liles, Quadrai Lindsay, Preston Lineberry, Nina Little-Scaife, Heriberto Lucero-Parada, Jamiyah Mack, Nilynn Mack, Ammar Majied, Sherkeva Manning, Jason Marroquin-Ramirez, Chelsea Marshall, Aaliyah Martin, Melania Martin, Dorian Martin-Murray, Oswaldo Martinez Rodriguez, Jordan Martinez-Luna, Jose Martinez-Martinez, Jorge Martinez-Mondragon, Marcusha Matthews, Ayaah Matty, Jovmi Mayamba, Z'kouri Mayo, Haniyah McBeth-Harris, Na'Lidge McCaskill, Jaheim McCollum, Imani McCuller, Brielle McIlwain, Kayleigh McKoy, Jeremiah McLaurin, Josiah McLaurin, Dayonna Mcneil, Leotis McNeil, Makyia McSwain, Daris Mekombaye, Amaiya Melton, Krashanna Melton, Malinda Mendenhall, Jaquelin Meza-Duran, Jordan Miller, Egypt Mitchell, Xavier Mitchell, Lukuku Mmasa, Sheyla Mondragon-Gutierres, Alex Monroy-Gomez, Antoine Moore, Aidan Moran-Ramirez, Elisha Morgan, Rudolph Morrison, Totianya Morton, Jocelyn Mozqueda Jaramillo, Yassin Nassam, Tashawn Neal, Kehaji Nesmith, Ronnell Newkirk, Terrence Oates, Liz Oliva-Soriano, Christian Owens, Joshua Palmer, Miguel Parada, Aubrianna Parks-Hampton, Frederick Parks-McKinney, Z'Couri Paul, Jameson Pegues, Naseyah Pelham, Shana Perry, Angela Pineda, KeAziah Pittman, Chelsie Powe, Ja'Niyah Purnell, Isaiah Quick, Gennelyn Rahlan, Ludacris Ramirez-Lawrance, Vanessa Ramos-Medrano, Gabriel Razo, Yocelin Recendez-Suarez, Dewayne Reese, Kierra Reyes, Nathalia Ribot, Jose Rios-Parada, Mercy Robert, Nigel Robinson, Trinitee Robinson, Egypt Robinson-Ransom, Eliseo Rodriguez-Arroyo, Tiyriek Rogers, Amaru Rose, Sayed Sadat, Sayed Sadat, Elijah-Ray Salseda, Ja'Nya Satterfield, Nevaeh Scott, Zariyah Scott, Brian Seagraves, Alijah Quintre's Sedeno, Kevion Sellars, Mbuto Senga, Joshua Short, Phun Siu, Corriyana Sloan, Joshlynn Sloan, Unequa Sequoia Small, Aaliyah Smith, Ja'Nyaa Smith, Keasia Smith, Kiara Smith, Finali Solivan, Ridouane Soumana, Sulaiman Sowe, Journey Spinks, Breara Spruill, Kyah Staley, DaJonae Stanback, Austin Steele, Alexis Stephens, Misha Stewart, Toni Stewart, Cam-Ryne Strickland, Antwan Sutton, Jaevon Swint, William Tarlue, Ja'Niya Tate, Nakyah Tate, Ty'Quan Tatum, Anthony Taylor, Mikah Taylor, Tatiana Terry, Jazmyn Thomas, Nala Thomas, Bryan Thompson, Jakai Threadgill, Alijah Tibbs, Connor Too-A-Foo, Luz Valdovinos Guadalupe, Evelyn VanderVeen, Jhada Vegas-Williams, Victor Velazco, Arianna Villagomez, Naomi Vincent, Taniyah Ware, Taziyah Ware, Jaylen Warren, Nevaeh Washington, Tanzania Washington, Rishon Weaver, Jamari Webb, Jasmon Weldon, Isaac Whitner-Brown, Ariaun Williams, Deasia Williams, Jaylin Williams, Tomaiah Williams, Kiyah Williamson, Ezra Willis, Christian Wilmore, Asia Wilson, Dominique Wilson, Jackqueline Wilson, Mya Wilson, Albert Win, Tiuana Winnix, Lamari Wood, Yero Woodson, Tylei Woolard, Bralin Wormely, Logan Wright, Mariah Wynes, Yak Yak, Keyona Young
Dudley High's 2023 graduates
Related to this story