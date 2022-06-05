Eastern Guilford High's 2022 graduates

Graduates: Ollson Joseph Afari, Grayson James Allred, Brizeyda Altamirano-Rios, Cesia Abigail Amaya Enamorado, David Arrieta-Ciriano, Enrique Arroyo, Taylor McKenzie Ashley, Derrick Cassell Baker, Jordyn Monique Barbour, Nevaeh Leigh Barkoot, Stephanie Crystal Barrios, Eduardo Bautista-Sosa, Taliah Elizabeth Becton, Autumn LeeOuna Bell, Hector Bernal-Aguirre, Tionnah Shanay Best, Nsambu Billy Peace Bimbakila, Cameron Drake Booker, Nia Ronnee Boone, Daniel Botello Toledo, Jariyan Malique Briggs, Holden Anthony Brown, Jamaar Khalid Brown, Kayla Chanel Brown, Landon Chase Buchanan, Shanyce Buie, Howard Lee Burkes, Jade' Jahmya Burks, Elizibeth Hermonie' Burnett, Adriana Simone Burnette, Xavier Kuran Burnette, Adam Troy Burns, Damon Campbell, Chloe Elizabeth Capps, Juan David Cardona, Steven Cardoza-Lopez, Xavier Alexander Carmon-Barnett, Skyler Paige Caudill, Martin Chavez, Karalyn Elizabeth Cheedie, Nicholas Scott Cobb, Salif Conneh, Jalaiya Chanbre Cook, Jeovany Enrique Cruz Salmeron, Ashely Bridgette Cruz-Orellana, Narhiya Semoine Daniels, Reshuan Damon Daniels, Jaden Asinia Davis, Ashanti Antaneya Deese, Francisco Alexander Dehuma-Cardoza, Lindley Elke Dietrich, Hoang Dieu, Shacora Ja'Nay Dixon, Juan Miguel Duran Hernandez, Ashleigh Rose Egerton, Sarah Almois-Merghani Elboshra, Brandon Omari Ervin, Kieara J'nae Evans, Summer Leigh Ezzell, Julian Felipe Pacheco, Logan Reece Flaherty, Ashanti Lashan Fleming, Brennan Thomas Fleming, Gavin Lane Fleming, Jorge Yamir Flores Martinez, Isaiah Bryant Forbis, Brian Daniel Fowler, Jaadan Naomi Frater, Jmya Tanee Frazier, Kaliyah Briana Frazier, Noah Harris Fricks,Shania Denise Fuller, Kazmyn Kenady Fullwood, Marcela Garcia, Dennis Alayn Garcia-Alor, Kashyia Dai George, Damian Gonzalez Beltran, Emili Gonzalez-Negrete, A'niyah Ronesha Goodman, Randolph Goodman III, Zhane Anaya Grace, Leah Nicole Grant, Jalen Bryson Graves, Mason Tanner Grogan, Flor Veronica Guerrero Luis, Sabya Gurung, Yogesh Gurung, Zayvion Kemonte Guy, Joshua Caleb Haithcock, Jordan Lamont Hall, Amber Danielle Hall-Meeks, Dakota Joseph Hamilton, Jahseem Shykeith Hankerson, Baldat Hardeen, Katelyn Diane Harmon, Cage Steven Harrell, Xavier Omary Haylett, Jourdan Silas Headen, Carlos Samuel, Henriquez-Guevara, Carlos Deandre Herndon, Jada Armani Hill, Aidan Darrell Hoernke, Ariel Morgan Hoernke, Deanna Nicole Hogan. Terry Jason Holbrook, Carter Dean Holt, Noah Andrew Howe, Leah Nicole Howerton, Andre Corbett Hughes, Emily Nicole Hunt, DeShawn Lee Hunter, Bailey Ingle, Shaniya Tiyonna Ingram, Ashtyn McKenna Jackson, Dorian Ky'Shaun Jackson, Isaiah Tyrone Jackson, Imani Sanai Jeanlys, Jamar Shariff Jenkins, Allias Manuel Jimenez, Isaiah Giovanni Jimenez, Jaliza Gianna Jimenez, Precious Joy Johnston, Bryce Nolan Jones, Destinee Otelia Jones, Terrence Jamal Jones, Destini Shyanne Kelly, Kanye Ja-Brice Kennion, Lalain Ara Khan, Kortney Ann Kidd, Alex Logan Kimrey, Saniah Destiny Kimsey, Matthew Wayne Kuntz, Mykell Devere Lawson, Quentin Samar Lee, Xavier Vincent Lee, Terrian Lamont Eugene Lindsay, Nicolas Michael Lopez, Amir Emmanuel Lundy, Khyair Caleb Lundy, David Manjarrez, Emma Addison Mann, Michelle Marquez-Trejo, Katelyn Lenora Marshall, Shaniera Calynn Marshall, Meghan Ashleigh Martin, Christopher Noah Matthews, Rashad Lamar Matthews, Kylie Faith May, Deaundre Amir McCollum, Maurice Jayvion McQueen, Savon Knowledge Javier Mebane, Joseph Nathaniel Medrano, , Alejandro Mendez Crespo, Stacy Mendez-Hernandez, Wesley Mensah-Yogah, Isaiah Blake Miles, Jaylan Lamar Miller, Christian Demaris Milliken, Lacie Rae Mitchell, Taylor Reece Mitchell, H Way Mlo, H-Christie Mlo, Kaliyah Di'Asia Mobley, Sumaly Nia Mokthephathai, Antonio Manuel Molina, Theron Dake Money, Evelyn Jasmin Morales Aguilar,, Ke'Zhoun Yamir Morrell, Julian Mosqueda, Alliance Uwamahoro Mugeni, Evan Bradley Murray, Tyler Trong Toan Nguyen, Venra Nie, Daisha Carol Nixon, Tyler Robert Noice, Samuel Temitope Odubogun, Essence Jewel Taylor O'Neal, Kirtan Parikh, Miguel Patino Vasquez, Selima Patricio-Arnulfo, Haniel Patricio-Plata, Jada Monae Patterson, Jazmine Tashae Patterson, Jordan Matthew Patterson, Justin Bernard Patterson, Jennifer Carolina Payes-Larias, Jordan Alexander Payne, Angel Unique Rosa Person, Drew Noah Peters, Matthew Peterson, Elijah Lee Watson Petty, Zalen Jameer Phillips, Lashaye Zaire Pickett, Don Alexander Pough, Handsome Xavier Pratt, Minh Puih, Daniel Austin Quick, Kevin Johnny Rahlan, Elijah Zahki Raines, Elmer Enrique Ramirez, Veronica Adriana Ramirez-Ward, Shianne Nicole Ray, Samuel Isaac Reese, Danielle Latoya Reid, Devon Lane Rice, Mahala Shiyanna Richardson, Issaiah Norman Lee Rider, Angela Rivera-Salazar, Tonny Rmah, Khasai Mikel Roane, Olivia Antoinette Roberts, Lich Rocham, Stephanie Rodriguez-Valadez, Rylan Shaman Rogers, Kayla Macey Rohrbach, Gerardo Ruiz-Padilla, Ti'Asia Lachelle Russell, Cameron Mikhale Sadler, Abel Angel Salazar, Adam Elisandro Salazar, Berenis Saludes-Altunez, Katie Sanchez-Gutierrez, Jordan Aniayah Scales, Tavon Tyrek Sellers, Jalil Isaiah Shaw, Jordan DeAndre Shaw, Justin Thomas Shelton, Linda Samantha Sierra, Tyler Hampton Silver, Justus DeShawn Skeets, Hannah Renay Smith, Mario Alonso Solano Ciriano, Vincenza Lauren Spina, Anjalyk Alisa St Hilaire, Lucas Clay Stanley, Kaleigh Azaria Nichole Steele, Stephanie Tommarah Stokes, Anthony James Stolfo, Shanyce Swaringer, Elhadj Diango Tandiang, Kacey Alexander Taylor, NaMonni Krischell Taylor, Ethan Xavier Thompson, Teniyah Simone Thompson, Everardo Toledo-DeJesus, Jake Eli Trammell, Jamaria Danielle Troxler, Jose Antonio Valdez Garcia, Luis Enrique Valdez Garcia, Danyalette Valentin Rodriguez, Manuel Richard Vargas-Garcia, Janaya Tyisha Vasquez, Margarito Vicente-Villafana, Austin Chase Voorhees, Shania Taylor Wade, Hnin Wai, Jillian Lannette Walker, Lauren Elizabeth Walker, Kaleb Emmanuel Washington, Naylana Marie Waters, Sa'Kiya Watlington, Dashan Joseph Watson, DaJuna'e, Amaris-Ashira Wealth, Kayla Michelle Whitaker, Kadarrylro Trey Whitfield, Adriana Raniyah Whoie, Destini Michelle Willard, Derrick Jermaine Williams, Natalie Shanice Williams, Samya Lee Williams, Bryson Edwin Williamson, Maran Ashton Junious Williamson, Gregory Ryan Kole Wolford, Da'Shawn Malik Woods, Evan Tyler Woods, Ethan Dace Woody, Adriana Jordin Wright, Lauryn Ashleigh Wynn, Mumira Felicia Yahaya, NyKeire Shakur Young, Kevin Yair Zamora-Maldonado.