Sophia Isabella Ambrosino, Huxley Nichole Bailey, Nicholas James Blakley, Tyler Aaliyah Bodison, Amber Leng Mei Brandt, John Lawrence Buie, Layla Zamya Burrell, Samuel James Buttonow, Emma Soulan Chow, Samantha Nicole Chrisman, Madison Sidney Conner, Ashlynn Hoshiko Cooper, Tawasol Atif Eltahir, Yasmin Sara Ettorchi, Alyssa Jane Fennell, Olivia Jordan Fitzsimons, Alexander Xavier Fullmore, Aliyah Alexandria Gibbs, Sage Gwendolynn Gryder, Leila Hamoud, Jasmyn Renee Harper, Dacyn David Holt, Na'Asia Faith Horn, Niani Elizabeth-Anton Howell, Austin Isaiah Huffman, Zohal Hassan Ibrahim, Martin Eduardo Jackson, Tamajah DeAngelo Jackson, Gabrielle Brianne Jeffries , Korey Jaquaun Jeffries, Hudane Folly Kangni, Alexander Edward Kindle, Marshall Anthony Klug, Malajah Willa-Bell Leverett, Nyjah Amani Mayhew, Faith Elizabeth McCormick, Hernan Jhonny Mendoza, Lucia Merone, Abigail Elizabeth Miles, Anna Catherine Moore, Aaliyanna Tanayja Muse, Ndeye Rouba Ndiaye, Ariadne Negrete Mosqueda, Osayomwanbo Obasogie , Dulce Jasmine Paredes, Stephen William Parker, William Hannon Phillips, Donavon Jacoby Platt, D'Shaun Isaiah Reid, Hanna Maksimauna Sakalouskaya, Treylan Jeremy Savage, Caleb Starling Shackford, Katherine Nicole Skinner, Robert Sampson Smith, Allyson Brooke Taylor, Anthony Louis Troxler-Hobson, Landon Allen Tuttle, Danijah Charda'e Usher, Sanai Aaliyah Washington, Augustine Weah, Annie Mae Williams, Shaniya Lachel Lindsey-White, Anika Tyshae Wright, Zaria Monet Wright, Kyran Lee Wyre, Layla Xayarath, Paris Rahshia Young
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Greensboro College Middle College's 2021 graduates