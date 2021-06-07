Grimsley High's 2021 graduates

Grimsley High held graduation ceremonies at 4 p.m. Tuesday, June 8, at the Greensboro Coliseum.
Graduates: Arefeh Abbaszadeh, Aaliyah Janique Abbitt, Firdasou Abdou, Arman Adam, Casey Claude Addo, Ragad Nazar Elshazli Ahmed, Monga Abdoul Akim, Aisha Qusay Al Salemy, Marwane Mamane Alahassane, Lawson Geoffrey Albright, Angel Hernan Aleman, Erikson Issac Michael Allen, Liam Caedman Allen, Omarion Najae Allen, Camden Riley Allison, Akhia Lanique Alston, Josue Altamirano-Lopez, Naserldin Yosseff Abdalla Altowom, Cierra Nicole Anderson-Hill, Peggy Andrews Commey, Jose Eduardo Arias, Yeshien Tai Arias-Jimenez, Leah Pearl Aronson, Huseyn Tekin Askerov, Joshua Lee Austin, Joshua David Azar, Arman Harris Azlan, Ayah Abdelrahim Azzam, Maxwell Anderson Baker, Reanna Elizabeth Ballard, Jordan Marion Barakat, Olivia Grace Barger, Emma Walker Barnes, Aneshia Celeste Barron, Adam Edward Barrow, Caroline Grace Bartle, Lorien Grace Bathgate, Charis Marie Baumgartner, Seth Gambill Beckner, Kate Elizabeth Bell, Lilly Marie Bell, Susan Elizabeth Benbow, Logan James Bender, Malachi Jeremiah Bennett, Declan Thanh Berg, Madelyn Grace Billings, Aneah Rene Bland, Philip Henry Blaser, Cayden Mitchell Blitzer, Zachary Mills Blowe, Charity Faith Boat, Chasity Ashante Boat, Jovan Micah Bopp, Gryffyn Cai Bowen, Anasjah Tatiyana Boyd, Sir Efrem Z. Boyd, Jr., Sarah Anai Brantley, Shane Taylor Braxton, Halimah Lamara Bridgers, Jamel Laronte Brooks, Jackson Alexander Brown, Jahlil Ahli Brown, Kevin Andrew Brown, Solomon D Bryant, Clifton Earl Buckrham, H’Juin Buonkrong, Cole David Burbey, D'Ronte Molik Burnett, Sincere Omarion Burnette, Taylor Alexandra Burns, Tyler Louis Burns, Aaron Jackson Burris, Charles Edward Busby, Zackary Scott Butenhoff, Anne Joy Cahill-Swenson, Katelyn Lee Calhoun, Kierra Marie Cameron, Jade’z Anthonee Campbell, Abiel Alejandro Cantu, Nicole Cardenas-Conde, Lee Edward Carrico, Lucy Alexandra Carswell, Maxwell Glenn Cashion, Kieryn Elizabeth Caviness, Destiny Che, Tatum Kati Church, Alexandra Ann Cisney, Samantha Sue Cisney, Victor Clark, Naturi Tkai Cleophat, Hayden Grady Wescott Cochran, Zachary Daniel Colleton, Egan Veale Conrad, Daniel Malik Cooper, Addison Elizabeth Coughlin, Finley Watson Cox, Nathaniel Joe Crawford, Joseph Patrick Creech, Jackson Nelson Crowder, Jason Josue Cruz-Ruiz, Vanessa Mildred Cumins, Arianna Rachelle Cunningham, Caleb Lawson Curtain, Trevor Michael Cushman, Mia Bradley Daly, Everett Ernest Davenport, Kariann Madison Davis, Salathian DeMontez Davis, Slade Corbin Dean, Aunesty Tanyelle Denson, Noe Axel Diaz Canizalez, Joshua LaDon Dickerson, Charles Blakely Dillon, Mama Doumbia, Mohammed Abdullah Durrani, Michael Clay Dvoskin, Nicholas Ryan Eastwood, Abigail Caroline Eickman, Minan Alaeldin Elgaali, Elizabeth Craven Elks, Zachary Lutz Elliott, Jennie Patricia Ergott, William Patrick Esposito, Colina Faith Ervin, Paige Grace Evans, Coleman Andrew Falk, Noah Malone Fernandez, Brianna Michelle Fierle, Harrison Clark Firestone, Mary Kathryn Fisher, Guillermo Antonio Flores Dominguez, Jose Yeferson Flores Dominguez, Karina Elizabeth Flores Morales, Erick Allen Flowers, Carr David Folds, Evan Quinn Foley, Ava Jeanette Foster, Nicholas Adam Foster, LaKayla Breyona Fowler, Mia Grace Fresina, Adin Graham Friedland, Jennifer Gabrie Gabriel-Hernandez, Jesus Santiago Garcia-Gonzalez, Aidan Scott Gardner, Sophie Madeline Gardner, Isaiah Daniel Gaymon, Makhayla Marion Gaymon, Simon Tsegay Gebrehiwot, Hannah Elizabeth Gillispie, Nicholas Ray Gleason, Seth Dalton Gleason, Max Richard Goetz, Harris Mark Goldman, Jordyn Paige Gottlieb, Myles Khymel Gowens, Ethan Andrew Graff, Katrell Unterri'o Grant, Alonzo Daquan Graves, Darren Treyvon Gray, Maxwell Worth Gray, Austin Alexander Green, Kevin Allen Greeson, Kendall Anne Gregory, Juliana Lucille Gwynn, Tkyle Dontee' Hairston, Ainsley Cloe Hall, Alonzo Ramone Hall, Parker Tate Hall, Taylor Allen Hall, Alexandria Faith Hamm, Deshawn Jermaine Harrington, Kayla Imani Harris, Kaylah Simone Harrison, Osman Hasan, Khattab Alwalid Hassan, Joseph Carlos Hayes, Charles Cline Hazzard, Ayah Abdelsalam Helal, Jacob White Henry, Eliana Suzanne Herman, Hector Hernandez-Molina, Caroline Holley Hertweck, Anna Hunter Hicks, Emerson Auton Hicks, Jackson Duncan Hicks, Lillian Irene Hicks, Carl Samuel Hieb, Lauren Alexandria Hines, Pasquale Femi Hinrichs, Veronica Oakes Hirschbuhl, Cameron Trinity Holder, Laurel McCormick Holland, Julia Elizabeth Holt, Claire Collum Howard, Draven Angeles Hubert, Khadija Elise Hudson, Tayler Huger, Ella Renee Hughes, Lia Picenna Hunt, Hannah Faye Huskey, Yara Kamal Ibrahim, Emmanuel Allah Idrissa, Imari Raquel Inge, Matthew Geran Irlbeck, Misgana Tewelde Issac, Caleb Stephen James, Jazmine Renee Jarrell, Luke Carson Jenkins, Chase LaTiff Jessup, Da'Neeka La'Daijah Johnson, Andrew Nikolai Jones, Davon Markel Jones, Hope Elizabeth Jordan, Laura Christina Jose-Plata, April Figueroa Joseph, Samantha Abigail Joyce, Bintu Kamara, Daniel Fleming Kaplan, Jeremiah Fleming Kaplan, Ella Jay Kavanagh, Reilly Emerson Keaney, Terry Sharell Kearse, Finn Aaron Keil,, Patricia Ann Kelly, Emma Adelle Kilpatrick,, George Wilson King, Benjamin Robert Kirschner, Grace Elizabeth Knapp, Jacob Michael Knight, Hope Madison Knott, Campbell Victoria Lambeth, Adam Oliver Lantz, Gabriella Bixby LaPlante, Long Pham Kien Le, Antonio Reginald Lee, Samantha Nicole Legrand, Frances Caroline LeMond, Jeylen Arshan Levy, Jennings Elizabeth Lin (salutatorian), Alexis Faith Little, Keshaun Korrie Locke, James Allen Locklear, Ryan Davis Loseke, Grayson Michael Lyons, Abdoul Madjid Mahamadou Bassirou, Joshua Mai, Abdulrashid Mamane, Fael N’Siala Mankasi, Dayna Michelle Marcus, Jewel Asia Marks, Mary Mackenzie Marriott, Tyrus Lee Martin, Eric Matthew Martineau, Marisol Lakisha Martinez, Barrett Arnold Massand, Jorgi Skylar Monaye May, William David McCormack, Pa'draig Joseph McGonigal, Margaret Kathleen McIntyre, Kathryn Jordan McKinney, Stephen Robert McMillan, Noah James McPherson, Dania Jacobie McRae, Zachary Evan McRae, Lauren Emily McReynolds, Kaileena Pekthra Meas, Rodrigo Mendez-Hernandez, Shinya Marie Merkle, Katherine Easterling Messick, Noel Joseph Meza, Ridouwane Midou Hamadou, Benjamin Andrew Miller, Shenice Alliyah Miller, Audrey Grace Mills, Nyah Arie Mitchell, Alaa Badereldin Mohamed, Amelia Monroe Moore, Jacob Robert Moore, Jevon Andre Moore, Toure Getrouw Moore, Xion Naisyr Moore, Ella Claire Morgan, Frances Anne Moseley, Esperance Muhawenimana, Donovan Caswell Myers, Sanket Nain, Jordan Leigh Nance, Ali Mohamed Naser, Alex Christopher Neal, Cameron Lee Neale, Danny Nguyen, Kaleb Ryan Nichols, Adrian James Novoa, Brady Fletcher O'Connell, Lauren Grace Oaster, Jessica Fern Oberlies, Moeyad Omerabdalla Omer, Jackson Meyer Omohundro, Ximena Ortega-Gonzalez, Javon Keyshawn Outen, Cherokee Sky Pabone, Leslie Adriana Padilla-Garcia, Sebastian Mark Henri Paris-Davila, Jasmine Elizabeth Parker, Simran Kumar Patel, Aryanna Noelle Paupaw-Evans, Christopher Martin Peck, Abigail Grace Peebles, Tanner Rives Pennell, Estefania Perea Mosquera,, Luizinho Perez-Ledezma, Benjamin Eric Peterson, Raegan Nicole Peterson, Kanesia Leiyana Phelps, Brandi Jamillah Phillips, Turner Cobb Pinson, Jalyll Elijah Poole, Indonesia Kay Porter, Jeremiah Isaiah Poteat, Jacob Campbell Pratt, Jackson Marsh Prause, Blair Stephen Anthony Price, Logan Brooke Priddy, Kailey Elizabeth Pritchett, James Ryan Pruette, Nathan Robert Randall, Siddhant Shashikant Rao, Jamal Malik-Roosevelt Reid, Kiersten Alexis Reid, Luke Jackson Rettie, Erik Joel Rivera-Reyes, Lily Sweeney Roach, Skyelar Alexander Roberts, Darrius Kaelin Robertson, Owen Gregory Rock, Nyomi Amaleah Rodriguez-Garner, Axel Jampier Rodriguez-Rivera, Mallie Catherine Roley, Melvin Lorenzo Roman, Isabella Elizabeth Romine (valedictorian), Sophia Mae Rosenberg, Tyquan Tredez Rowland, Karime Ruiz-Saldana, Tajamirah Eshani Russell, Nour Alhussein Sabri, Abdul Lateef Salaam, Julia Ann Sander, Dimari Ahmad Sanders, Dimitri Aaron Sanders, Michaela Grace Saunders, Nathan Ahmet Schoone, Antanazah Rae' Scurry, Marguerite Grace Seeber, Liam Bennett Seeley, Timothy Isaiah Sellars, Lauren Prentiss Eva Sells, Armani Oriel Serrano, Jana Mohamad Shaker, Ananya Sharma, Krish Sharma, Rayah Salim Shaw, Victoria Denise Shelton, Boran Osama Siddig, Kelsey Grace Siler, Lucas James Silverman, Tre'Quan DeMonte Simmons, Madylin Elizabeth Simone, Lauren Alexandra Slate, Penelope Erin Sligh, Shanden Antonio De’Shea Sloan, Christen Elane Smalley, Aamiya Noelle Smith, Adam Walton Smith, Da'Viyon Emari Smith, Kaila Michelle Smith, Noah Kikuchi Masaki Smith, Roscoe Dean Spence, Ryan Jacob Spencer, Maya Grace Spidell, Mackenzie Leigh Spofford, Zachary Craig Stacey, Carter Samuel Stainback, Rachel Virginia Stapleton, Cameron Andrew Stevens-Walker, Declan Michael Stovall, Charles Thomas Stowers, Abyzera Gracerite Suddreth, Claire Elise Sullivan, Samuel Edward Tate, Christian Immanuel Taylor, Christopher Lee Teasley, Jah'Layzha Brianna Terry-Campbell, Camden Olivia Thomas, Javon Dequan Thomas, Audrey Neil Tillman, Emma Freda Tillman, Maura Anne Toole, Victoria Caroline Townsend, Nicolas Broderick Tricot, Ean Turnbull, Christian Ankoma Tutuh, Lillian Frances Tyler, Sophia Anne Uhlenberg, Jesus David Vaca-Rivera, Sophie Hamilton Vachon, Charlotte Elizabeth VanSchaack, Zora Graye Vanderveen, Jorge Daniel Vargas Garcia, Lesly Vasquez-Mosqueda, Mason William Wade, Andi Leigh Waldrop, Aniah Joele Walker, Georgia Simone Walker, Wesley Scott Wallace, Danielle Nicole Wallington, Charles Donald Walters, Amicah Jenae Webster, Richard Todor Weil, Matilyn Hope Welch, Cal August Wilhelm, Eli Stafford Willen, Avery Gibbs Williams, Cah'Lil Isaiah Williams, Christian Isaiah Williams, Jack Elliott Williams, Jerreon Thomas Williams, Terrence Nasir Williams, Blessing Lavonda Williamson, Quentin James Williamson, Selena Violet Williamson, Sena Grace Williamson, Madison Michelle Wilson, Alexa Leigh Witriol, Garrett Thomas Workman, Leo Nesta Worrells, Claire Hester Worsham, Lauren Elizabeth Worsley, Leah Marie Worthy, Isabelle Ruth Wosinski, Alyssa Marie Yancey, Nathan Charles Young, Kiely Rachelle Young-Fox, Joshua Zarate, Safiatou Kassoum Zibo