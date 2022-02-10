Guilford County Schools, High School, A Honor Roll, second quarter

The following students in the Guilford County Schools have achieved academic distinction for the second quarter and are included on the school system's ''A Team.'' Students in Grades 9-12 who received a 4.0 or better Grade point average during the second nine-week grading period qualify for the ''A Team.''
Persons with questions about the honor roll listings can contact their school for further clarification.
HIGH SCHOOL 4.0 HONOR ROLL - SECOND QUARTER MARKS
ACADEMY AT SMITH
Grade 9: Timerah Adams, Wendy Carmona Romero, Anya Covington, Breyona Crite, Kalley Flores-Gonzales, Jada Hamilton, Amiyah Hines, Genesis Hosollos, Ghalia Kanbar, H'Lea Ksor, Kalaysia Mansfield, Fatima Monzon Ruiz, Carliana Morua, Lesley Palacio-Molina, Naomi Peay, Ali Rabo, Rosemary Ramirez-Salinas, Andrea Reyes, Emmanuel Reyes Molina, Sarai Rodriguez Carmona, Johnny San Tran, Keira Valdez
Grade 10: Susania Bent, Jessy Carrillo-Martinez, Benjamin Carver, Danh Che, A'Niyia Dancy, Thomas Diesbach, Kenya Edwards, Lesly Hernandez-Herrera, Hatoumata Keita, Sa'mya King, Ty'ron McNeil, Lindsay Oliva-Gonzalez, Carolina Ortiz Reyes, David Perez-Muedano, Rozlyn Ramirez Salinas, Nicole Rcom, Yakzahira Rodriguez Carmona, Yulianna Salinas-Reinosa, Samuel Tadeo Regalado, Braniya Townes, Adolfo Varela-Bermudez
Grade 11: Melanie Arano Gonzalez, Genesis Arzate, Julissa Arzate, Ashley Ayala-Negrete, Adara Chanthakham, Jewel Clay-Parker, Jeffrey Dang, Erica Freeman, Markquan Gilbert, M'Kiyah Holmes, Rhyan Ingram-Moore, Laura Jaimes, Aluel Kuol, Jennifer Le, Kymberly McCormick, H Jenny Mlo, Essence Monk, Dania Mosqueda Cortes, Brianna Nelson, Jayla Nickson, Nadia Nieeban, Jenifer Ochoa Lucas, Lakiyah Oliver, MaKaylah Patillo, Shaylah Patillo, Hning Rahlan, Hector Rea-Padron, Khamani Ridley, Choum Sam, Genesis Spruill, Evelyn Trejo Martinez, Zaria Williamson, Wan Yap
Grade 12: Zeynabou Ali-Maiga, Jaida Asim, Erika Austria, Ivey Broadnax, Auniyaa Cabrera, Agustin Carrillo-Figueroa, Gisselle Gonzalez-Ventura, Neziah Hardy, Veronica Hernandez-Gamez, Chasmine Huntley, Denise Ibarra-Sanchez, Asyiah Lash, Almira Mamane, Braxton Mayhew, Arnold Ouedraogo, Jasmine Quinonez, Destyonnah Rucker, Tarissa Shelton, Mya Sinclair, Diane Williamson
BEN L. SMITH HIGH SCHOOL
Grade 9: Pedro Benitez, Michelangelo Bostick, Sumiya Niasia Carter, Joshua Chapman, Tatiayna Coles, Eduardo Cortes, Fernanda Garcia, Celine Kongolo, Devon Ksor, Angel Lopez Broncano, TayShawn Mann, Kamdyn Matthewson, Fatima Medina Castillo, Monserrat Miranda Guillen, Oreoluwa Ogundeji, Joana Reyes-Reyes, Nyla Riddick, Wilber Romero-Reyes, Abdulrahman Shariff, Jayvian Smith
Grade 10: Joseph Adams, Eldin Alshanteer, Cara Alston, Melissa Azurdia, Brayan Banuelos Lopez, Lisette Barron-Rocha, Jacqueline Briones, Isaiah Burnett, Shai Chanthavong, Jamarri Coles, Abdul-Jelili Daodu, Anthony Davis, Jordan Dixon, Brian Giron Flores, Ny'Asia Glover, K'Nasia Shontae King, William Mangual, Fabiola Martinez-Lucas, Kaisha Munoz, Nge Reh, Quan Rmah, Jermiah Rowell, Azaria Scott, Karissa Scott, Ainun-Fitri Setrokarijo, Kahlil Terry-Alexander
Grade 11: Ryan Aguilar, Asa Arrington, Y'Melkisadek B'krong, Jose Barrera-Lopez, Deandre Becton, Makayla Bolton, Nahjai Brooks, Gabrielle Burch, Braylon Collins, Ariana Cruz, Ashley Cruz Granados, Brandon Esquivel-Saucedo, Vladimir Esquivel-Saucedo, Althea Fama, Jazaria Fisher, Jazerah Fisher, Estefani Flores Martinez, Weladina Gandah, Ronan Harrison, Jerina Hill, Joshua Hughes, Nimah Hussein, Zania Lassiter, Janet Martinez-Galeana, Erica Maynard, Alexis Munoz Alcantar, Jasmine Newell, Owen Octaviano, Alexandra Renteria, Salona Salifou, Chiara Tomoney, Christian Tyler, Robert Williams
Grade 12: Jose Aguilar Marroquin, David Ajqui-Diaz, Joseph Auten, Het Doshi, Wendy Franco-Ramirez, Yulian Garcia, Ashley Garcia-Espindola, Kiran Khan, K'Niya King, Shaquira Little, Jesus Martinez, Charlie Mlo, Tina Moocka, Jada Potts, Nyah Quinones, Dezaya Raynor, Yoceli Santos-Tornez, Thang Siu, Brai Thi, Phuong Thi, Erick Trejo Velazquez, Heavenly Tutt, Jianna Von S Brown, Zaria Watson Bousfield, Harmony White, Anaya Willie
DORIS HENDERSON NEWCOMERS SCHOOL
Grade 9: Munahail Fatima, Monica Fernandez Ibarra, Jeshua Membreno Santamaria, Maria Molina Martinez
Grade 10: Jhennifer Quintuna Castro, Eleazar Urdaneta Materan
Grade 11: Catalina Aldana Archila, Yectli Guzman Perez, Assmaa Hassan, Halla Issa
EARLY COLLEGE AT GUILFORD
Grade 9: Rasun Abdelrasoul, Anirudh Arunprasad, Caroline Boone, Faith Brennan, Madeline Chandler, Nishitha Daniel, Michael Danley, Eva Doyle, Caitlyn Espadero, Saeed Farooqi, Adrita Fuad, Ayaam Ghimire, Siddarth Giridharan, Steven Gu, Zakaria Hameed, Camille Helms, Allyson Hoffman, Ellena Hou, Evan Huemmer, Grace Liu, James Liu, Zhuangmingyan Man, Samanyu Manjunath, Ama-Amponmaa Mante, Abigail Menser, Abigail Mocharnuk, Advay Mohan, Olivia Mosca, Indu Murugan, Evan Pfeifer, Meredith Presnell, Sophie-Charlotte Rocco, Olivia Rudolph, Neal Sengupta, Ryan Sengupta, Mohamed Shawgi, Robert Tarleton, Adrian Tejada, Pranav Tripuraneni, Smriti Verma, Zachary Wall, Ray Wang, Zoe Wang, Sarah Zaraf, Dorothy Zhang, Huishu Zhang, Yihan Zhu, Dalia Zimmerman Levyi
Grade 10: Dishita Agarwal, Samreen Ahmed, Faheem Alam, Siya Anand, Merritt Brewer, Nashwa Dirar, Philip Elicker, Sandith Ganhewage, Tanisha Golla, Andrew Grecu, Larry Gu, Jiyu Hong, Soyu Hong, Morgan Isaacson, Kerry Jin, Ryan Johnson, Alex Kang, Adhvika Karthik, Rachel Kim, Aarush Kulkarni, Alexandra Leach, Nadia Linett, Sean Luther, Lakshya Mehta, Elijah Menser, Hunter Metzloff, Rachel Park, Alexa Reid, John Saunders, Melina Seng, Ayanna Sharma, Arihant Singh, Karissa Sitepu, Syed Sohaib, Rou Yu Tan, Timothy Vo, Dalen Wang, Allen Xu, Ella Yu
EASTERN GUILFORD HIGH
Grade 9: Mamata Abdoulaye, Selima Ahmed, Noah Amerson, McKayria Ammah, Kathryn Angel, Raul Boria Bonilla, Chelsea Brame, Ryan Castagna, Ariana Chambers, Celeste' Dawkins, Mia DiLorenzo, Madison Easter, H Late Eban, Zoe Farr, Sabrina Foster, Esteban Garcia, Paris Garrison, Krista Gunnell, Hailey Haithcock, Kenna Hall-Wilson, Chantrea Khem, Emerald Lashley, Aryn Lee, Y'Arame Nie, Yin Nie, Laci Oliver, Aditya Patel, Martin Pavolko, Jacob Pike, Sierra Pinnix, Bre'ana Roten, Ava Rudisill, Hayley Scott, Caleb Shoffner, Angel Solano, Jaden White, Jemya Whitis, Nadia Wright
Grade 10: Charles Allred, Kelly Ayun, Clarence Bond, Joshua Braswell, Hunter Brogdon, Justin Brooks, Luke Castagna, Brandon Clapp, Rachel Clapp, Karen Cruz Sandoval, Parklyn Davis, Lindsey Dix, Paul Evans-Robinson, Jozanne Faull, Nyasia Gibbs, Kathryn Graham, Troy Gryder, Mackenzie Harleman, Chrishawn Hodge, Jackson Jones, Brittney Massey, Ashitey Mensah, Xavier Myles, Ay'ana Neal, Amir' Perry, Jamiah Pleasants, Katrina Potts, Khalvin Rcom, Taylor Scott, Aniya Shaw, Nathaniel Shelton, Hannah Smith, Anastasia Vermillion, Tyus Washington
Grade 11: James Ainsworth, Caleb Alderman, Emely Arreola, Skyler Arul, Aziyah Barnes, Alexandria Bennett, Michael Booker, Jason Brooks, Arianna Brown, Lauren Bryant, Jose Carmona-Moreno, Deiera Chapman, Morgan Cohn, Mary Cooper, Azaria Daniels, Madison Davis, Heavenly De La Cruz, Jaden Dodd, Maya Evans, Paige Freeman, ScottLynn Graves, Morgan Gunn, Micah Hairston, Breyonne Harper, Kayla Hunt, Amiyah Jeter, Callie Jobe, Zorawar Khan, H Heaven Ksor, Duer Ksor-Kpa, Gabriel Kyei, Camden Leonard, Audra May, Mikiyah McMullen-Russell, Kamilah Moore, Dewayne Myles, Brooke Nichols, Sedona Norris, John Pulliam, Chanelle Russell, Brandon Sam, Jackelin Sanchez, Navarah Sanders, Kamari Scales, Kyerra Shields, Cora Shinn, Ruby Sosa-Peralta, Braxton Veiga, Kaley White, Arnold Zac-Williams
Grade 12: David Arrieta-Ciriano, Taylor Ashley, Jordyn Barbour, Taliah Becton, Nia Boone, Kayla Brown, Howard Burkes, Chloe Capps, Xavier Carmon-Barnett, Karalyn Cheedie, Jalaiya Cook, Ashely Cruz-Orellana, Narhiya Daniels, Lindley Dietrich, Juan Duran Hernandez, Summer Ezzell, Jmya Frazier, Kaliyah Frazier, Kashyia George, Emili Gonzalez-Negrete, A'niyah Goodman, Zhane Grace, Jalen Graves, Jordan Hall, Baldat Hardeen, Carlos Herndon, Bailey Ingle, Ashtyn Jackson, Imani Jeanlys, Destinee Jones, Destini Kelly, Lalain Khan, Saniah Kimsey, Nicolas Lopez, Emma Mann, Michelle Marquez-Trejo, Stacy Mendez-Hernandez, Taylor Mitchell, Julian Mosqueda, Evan Murray, Venra Nie, Tyler Noice, Samuel Odubogun, Kirtan Parikh, Jazmine Patterson, Jordan Patterson, Minh Puih, Elmer Ramirez, Samuel Reese, Danielle Reid, Olivia Roberts, Vincenza Spina, Kacey Taylor, Jake Trammell, Manuel Vargas-Garcia, Lauren Walker, Kaleb Washington, Naylana Waters, DaJuna'e Wealth, Evan Woods, Adriana Wright, Lauryn Wynn, Mumira Yahaya
GREENSBORO COLLEGE MIDDLE COLLEGE HIGH
Grade 11: Mathew Ambrosino, Quinci Curtis, Christian Deese, Kyndall Dervin, Nadia Fiorine, Georgina Fitzsimons, Maximiliano Gasca Arroyo, Belter Gonzalez, Noah Graham, Saniya Johnson, Sophia Kaplan, Amy Ma, Charlotte McPherson, Keianna Mims, Prae Mo, Airelle Newkirk, Callie Payne, Miyonna Perry, Quintaya Shaw, Amya Simon, Briana Smoot, Aiden Stone, Evan Stratton, Alice Weah
Grade 12: Leah Baizar, Quinton Conner, Serena Evans, Jada Garrison, Courtney Green, DeVonda Harper, Jayden Hopkins, Kora Kelly, Hannah Liles, Tyler McIntyre, Madison Murphy, Nyomi Negrete, Alyssa Norwood, Dani Presnell, Lauren Richardson, Shania Ross, Samira Salissou Ali, Mohamed Salissou Ali Ousmane, Hosanna Santiago, Gracelyn Sheppard, Mkaia Simon, La'Tavia Stephenson, Olivia Vega
GRIMSLEY HIGH
Grade 9: Mahmoud Abdalla, Precise Allah, Promise Allah, Jazmin Allen-Gregory, Lee Bailey, Andrew Barnes, William Barnwell, Michael Bingham, Rachel Boyette, Gauge Burnett, Haley Buron, Corinne Byrd, Thomas Gabriel Ray Calachan, Lillian Capwell, Denise Che, King Cheung, Anna Comazzi, Charles Conaway, Torah Coney, Margaret Conrad, Avery Cox, Indira Das, Bryson Davis, Elizabeth Davis, Patience Davis, Mahinda Desai, William Dimond, Savannah Doyle, Danielle Ellison, Campbell Evans, Ryan Farrelly, Mary Faucher, Skyler Finn, Disa Fortin, Jackson Fountain, Ava Francis, Liam Francis, Jaden Frazier, Jackson Gillispie, Romane Giroudon, Timothy Gray, Isabelle Grindstaff, Lucy Gross, Frances Hancock-Burnside, Van Harris, Megan Haslam, Andrew Hassard, Brigden Hayes, Gabriel Hendrix, Andre Hill, Charlotte Hinson, Lila Mae Holcomb, Aditi Hongalgi, Mackenzie Hopkins, Leia Houser, William Huellmantel, Alijah Ingram, Nuala Ingram, Victor Jackson, Prathamesh Jadhav, Aidan Kesler, Naomi Kollman, Shyla Krishnan, Steven LaSota, Rich Le, Elizabeth Lee, Rebecca Lee, Sawyer Lester, Noah Levine, Annorah Lewis, Jonathan Lewkowicz, Oscar Lin, Skylar Lingo, Lucia Lomax, Finnegan Mahony, William Maness, Chloe Mark, Mary Marshall, Adrianne Martin, Elizabeth Martin, Ian Martin, Drew Mascia, Sadie Mayer, Grant McCord, Calliope McFadden, Christian McGee, Emily Medina, Joshua Mensch, Peter Miller, Kyler Morris, Audrey Murray, Evan Murray, Chase Myers, Alexandra Nelson, Anna Nguyen, Carrie Nguyen, Delia Nguyen, Griffin Nichols, Thomas Olson, Keaton Olson Fine, Kenyon Olson Fine, Nyla Otey, Daniela Parks, Sophia Pfister, Alexander Porter, Elijah Powell, Joshua Pratt, William Rainwater, Mariana Rello, DeRian Reynolds, Kylor Rinker, Jack Roach, Clarence Rosser, Egide Rusagara, Brooke Rusiewicz, Kira Sadler, Saul Sanabria-Sosa, Sienna SanGeorge, Korelle Sapir, Gabrielle Schell, Kiah Scott, Daisy Small, Sophie Smith, Sabine Spaulding, Sebastian Spellman, Cambree Spencer, Hudson Spencer, Caleb Taylor, Hailey Tellez, Madison Thacker, George Tyler, Queen Uwase, Emma Van Zandt, Eithar Wahab, Dagen Walker, Magdalen Ward, Ryan Wells, Renas Wigyealla, Logan Witriol, Anderson Wyatt, Kevin Yang, Sean Yoder, Adeline Zeigler
Grade 10: Ahmed Abdalla, Abdulrahman Al Khasrachi, Skye Alcon, Andrea Alford, Lillian Armstrong, Amber Artis, Osayaba Asahguii, Farah Attar, Madeline Aveline, Khamani Baker, Maimunatu Bakie, Jack Barr, Juan Barreto Ortiz, Jonathan Barrow, Harrison Bartle, Aubrey Bews, Wyatt Bland, Laraya Bostic, Nina Bouska, Claire Braswell, Rachel Bressler, Jordan Britt, Gracie Brown, ShaTarra Brown, Dashiell Burton, Nya Bynum, Ava Cabbell, Daniel Cao, Maria Carswell, Cameron Caviness, Nicolo Cazzaniga, Danna Ceron Diaz, Simbarashe Chitiyo, Ava Ciener, Zabdiel Coronado-Labra, Aaron D'Annunzio, Kelsey Darden, McCain Davidson, Samuel Deakins, Jodie Delbridge, Louise Digh, Seth Digh, Saleh Dillard, Symone Drake, Tobyn Dunning, Larkin Dupont, Isaac Ellick, Raven Enoch, Taylor Evans, Alena Ezerman, Fatiha Farid, Kayna Fisher, La'Juanna Ford, Suzzy Forson, Cecelia Foye, Raevyn Frazier, Kenneth Free, Kennedy Gibb, Jasdeep Gill, Henry Glosson, Logan Goodwin, Isabella Gregorio, Matthew Greiner, Amari Griffin, Sofia Grisolia, Caniya Hall, Gregory Hamn, Kaitlyn Hayden, Emma Hendrix, Daisy Hernandez-Espitia, Halle Heshmeh, Efrain Howard, Claire Hua, Ellen Hunt, Eli Inman, Audrey Jenkins, Tharun Kandasamy, Sonia Katahdin, Isaiah Kehinde, Aidan Kern, Deniz Keser, Georgia King, Onya Kirby, Grayson Klaff, Jamie Koller, Henry Lambert, Selena Lanier, Ivan Lin, Walker Lin, Owen Linn, Jason Mabry, Adan Maldonado Hernandez, Eleanor Manuli, Vincent Maynard, Daniel McArthur, Andrew McCormack, Maeren McGonigal, Gabrielle McIntyre, Meredith McKinney, Ryan Meyer, Ta'Nia Miller, Ta'Nya Miller, Bryson Milton, Alexander Mize, Sumayya Muhammad, Annie Nguyen, Luka Nikolich, Naila Nkulu, Declan Oberlies, Amos Ohene, Diya Parikh, Tiyani Parrish, Ava Peacock, Xitlaly Pedraza Cortes, Eve Peters, Emily Phillips, Melanie Pinzon Escalona, Scout Quigley, Sarah Randall, Alexandra Richardson, Zoey Richardson, Yuridia Rivera-Rangel, Roberto Robles-Mireles, Celia Ronnenberg, Harrison Rose, Sergio Salazar, Ava Schoone, Millie Xin Schrader, Angus Schroth, Anish Senthil, Austin Setzler, Mihir Sharma, Jorja Shoffner, Julian Simmons, Claire Smith, Nikolai Smith, William Stacey, Rory Stovall, Phillip Szypulski, Nathaniel Taylor, Aiden Tefera, Yoav Tenne, Franklin Toledano, Madelyn Van Dam, Joselin Vargas-Teodoro, Nadia VonReichbauer, Avril Walter, Ellison Walters, Hanna Walters, Kaitlyn Welch, Luca Wells, Fiona Welsford, Maddox Wheeler, Charlotte Williams, Ella Willse, Evan York, Erika Yu, Anas Zaraf
Grade 11: Kate Abernathy, Fatima Aboeid, Arvin Akkiangady, Fatima Al Taher Taha, Nolan Albright, Joel Aranda-Garcia, John Aveline, Khaled Azzam, Lila Ballard, Mallory Barakat, Jonas Barnard, Heidi Baumgartner, Sarah Beckner, Psalter Benbow, Harrison Benedict, Isabella Benner, James Bingham, Hunter Bisbee, Conner Buron, Brayan Camacho Romero, Carmen Cardenas-Conde, Mallory Cavanaugh, Linnea Chassort-Duchamp, Payton Cheek, Sherry Chen, Samuel Cifani, Nathan Cochran, Thomas Comick, Maddox Cotten, Isabelle Coughlin, Ndeye Coulbary, Faiyha Dafalla, Madyson Daniels, Caroline Davis, Darrin Davis, Reagan Deaton, Joseph Diku, Kira Edwards, Katie Ergott, Elizabeth Eubanks, Safiy Farooqi, Simon Felt, Samuel Fleming, Katelyn Foster, Jack Fresina, Tylie Friedland, Naomi Gardner, Zion Graham, Claire Grossman, Andrew Guenther, Aslan Gustafson, Morgan Hall, Victoria Harper, Tyler Harris, Colson Hartness, Evelyn Hernandez-Espitia, Nadia Herndon, Esther Hieb, Hannah Hilleboe, Hayden Hodge, Claire Holland, Elisabeth Hornfeck, Elijah Houser, Evan Howell, Sydney Hunt, Noah Hwang, Erik Jackson, Josiah Johnson, Whitley Kemp, Anderson Kennedy, Samantha Kennedy, Lewis Kesler, Emma Knight, Molly Kraska, Benjamin Kremer, Aya Labtimi, Olivia Lantz, Max LaSota, Fatima Laurel-Contreras, Davis Le, Jackson Lee, Savannah Lewis, Abigail Ludwig, Angel Macalma, Anna MacKenzie, Genesis Mark, Elise Martineau, Liam McCarthy, Piper McCarthy, Grace McGovern, YiYing McGraw, Lindsay McRae, Laura Metzloff, Walker Meyers, Emma Mize, Anaia Montaque-Harrison, Hannah Moore, Sydney Moore, Elijah Morrison, Nicholas Myers, FatimaZahra Neddal, Angela Nguyen, Mary Ntirenganya, Lillie O'Neill, Elijah Pickard, Charles Porter, Hannah Porter, Umar Qamar, Lindsey Ramsey, Owen Ray, Toby Ray, Margaret Revell, Baxter Robinson, Noah Rock, Olivia Rock, Abigail Roley, John Ross, Andrew Seeber, Max Seijn, Alison Shackelford, Samir Shannawi, Ishawna Shepard, Alexander Shields, Rachael Stephany, Ryan Stephens, Natalee Stewart, Jack Sullivan, Shaha Taylor, Benjamin Teachout, Jason Tellez, Natalie Terry, Ella Thomae, Sophia Tillman, Ethan Tomlinson, Kara Toole, Kylie Toomes, Ethan Tran, Antonio Turazzo, Jonah Vaughan, Hannah Walters, Kaylee Denae Williams, Gabrielle Wilson, Mila Woodard, Makayla Young, Sophie Young
Grade 12: Clarissa Adcock, Oula Ahmed, Laine Albright, Tyler Albright, Kaden Alvarino, Amruta Aradwad, Saniya Arant, Ella Bailey, Alonza Barnett, Spencer Barnwell, Maia Barrow, Natalia Barskevicius, Kaushya Bhattu, Holden Biffle, Evan Bishop, Madeline Black, Hannah Boafo, Aidan Bradshaw, Flemeeja Brewer, Eli Britt, Liam Buchanan, Jesse Carrico, Addison Carwile, Millicent Childs, Giulia Cohen, Jacob Cohen, Andre Cook, Kate Creech, Caroline Cross, Jacob Cunningham, Zachary Davis, David Diku, Quinn Dillon, Maaidah Durrani, Margaret Edwards, Brianna Elbert, Fatima Elhorry, Shahd Elnoush, Isabella Fabiano-Grossi, Dylan Farrand, Naomi Foust, Anna Freeman, Joshua Freysinger, Avery Furr, Sheldon Gaines, Rujul Gautam, Carl Gedlitschka, Samuel Geier, Divya Ghantae, Claire Gigley, Trisha Gite, Alexander Gould, Lydontae Green, Owen Greiner, Sanders Hale, Dax Harris, Tessa Harrison, Ashley Harshaw, Samiira Hassan, Razan Hassan Aboud, Katie Hassard, Ty Helms, Tara Hernandez, Nora Hobbs, Natalie Honeycutt, Mary Catherine Hoover, James Hua, Landon Hunsucker, John Johnson, Nbonleah Kaifan Bailey, Lahari Kammanadiminti, Archer Kerns, Safia Koech, Bridget Kollman, Talia Lasovsky, Meagan Lee, Yee Lee, Virginia Leeper, River Lewkowicz, Myles Luster, Julia Lyle, Haveesh Sai Subbarayudu Macha, Vedant Mangaldas, Alexander Manuli, Emma Marsh, Evan Martin, Peter Martinek-Jenne, Lillian McCabe, Sebastian McConnell, Paul McGraw, Emrick McMillen, Carly Mensch, Tucker Mitchell, Jayden Moler, Alicen Moore, Francine Munoz-Gonzalez, Rixa Nay, Vanessa Neubauer, Jasmine Nieeban, Richard Oliver, Ahmed Osman, Lia Peace, Bridget Peck, Greyson Rainwater, Savanna Ray, Sachi Rego, Tyson Resper, Hayley Richardson, Petra Risen, Mary Rotunda, Aviv Sabas, Josie Schneiderman, Maya Schucker, Nur El-Din Searcy, Hunter Setzler, Ella Sharpe, Travis Shaw, John Shepperson, Ashton Shoffner, Carlisle Shore, Max Shulga, Sydney Smith, Leo Soler, Delaney Staton, LaKiya Stimpson, Darren Summerlee, Olivia Sutton, Claire Swinyer, Cassady Teague, Hewan Tefera, Jenna Toben, Joshua Todd, Caldwell Vaughn, Susannah Weaver, Edward Wells, Reilly Witte, Mithoon Yadav
GTCC MIDDLE COLLEGE HIGH
Grade 9: Sophia Allen, Fedelia Ashie, Braden Bradford, Jada Brown, Miyah Brown, Nicholas Bustos, Daisey Castelan Flores, Claire Freeman, Victor Gaskin, Amira Harouna, Hooria Kashish, Farah Khan, Hicham Laanaigri, Marissa Lara, Joshua Lennon, Hayley Mahan, Zakia Maman, Jacqueline Mares-Escamilla, Miab Mohamed, Retag Mohamed, Alexandra-Sasha Myers, Kendyl Neal, Anahi Perez-Alvarado, Collin Reeves, Cali Richardson, David Ruvalcaba, Emilio Salazar-Rodriguez, Emma Shell, Jackson Shermer, Abigail Tarara, Gia Valle-DeSimone, Katherine Villatoro Balcazar, Victoria Williams
Grade 10: Fouziah Abas, Sewinet Adinew, Ruba Ahmed, Eddy Arriaga-Barrientos, John Ayisi, Justin Bryant, Stephanie Castellanos-Olivares, Kaidyn Goins, Samuel Goins, Leena Grmani, Khalid Hamedelneel, Allison Hancock, Danial Khan, Axel Mota, Adam Myers, Victoria Pastenes-Lira, Semaya Price, Paloma Raizen-Cepeda, Nicholas Ramcharitar, Treasure Simon, Diana Solis-Rodriguez, Emily Swofford, Connie Torres-Gonzalez, Jorge Vasquez Suarez, Oscar Villarreal
Grade 11: Amira Aamon, Jessica Arguello Negrete, Alicia Arias, Kaliyah Chrisp, Zakkariah Connelly, Adja Diouf, Brendan Eatmon, Kirstyn Gibson, Zeinab Harouna Amadou, Sean Hsieh-Sills, Samuel Johnson, Cheikh Loume, Logan Lyon, Cole Mayberry, Teniola Oladunjoye, Joel Owusu-Agyemang, Prajjwal Singh, Katherine Sunshine, Patrick Wonders, Ronell Wright
Grade 12: Syeda Abbas, Hannah Abdelaal, Henna Aguilera, Lachlan Allen, Antonio Bailey, Lucy Berdeen, Victoria Boddie, Alexander Brandsma, Carolina Capurro, Logan Caviness, Eric Cortez-Tapia, Mya Davis, Johnathan Doran, Jaiya Gomes, Joshua Graeber, Abigail Jarrell, Rabia Khan, Joanna Lopez-Tovar, Mi Meh, Lydia Merrills, Riley Meyer, Daniel Miller, Alyssa Oldenburg, Jordan Oldenburg, Cohen Powell, Teodora Rasuo, Elijah Rouse, Avery Rubalcava, Alyssa Smith, Tyler Teeple, Elijah Touzoukou, Lauryn Walden, Hugo Zapata
HIGH POINT CENTRAL HIGH
Grade 9: Amy Aguirre-Basurto, Reagan Bonsall, Camila Briseno-Aparicio, Joel Castro, Kemauri Clark-Hinson, Jailyn Cochrane, Leah Ellerby, Jessica Fabian-Ferretiz, Damani Frias, Summer Griffin, Sweata Gurung, Yamuna Gurung, Eleanor Ilderton, Basma Issakh, Diane Kezakimana, Mohammad Khan, Dah Kwi, Abigail Lee, Trishellyna Luong, Emma Marion, Edgar Mateo, Catherine Miller, Esther Nan, Samuel Palmer, Caleb Peele, Shikha Rai, Brooks Robinson, Eddy Rodriguez, Bryan Santiago-Martinez, Chloe Taylor, Autumn Tilley, Jilliann Turner, Mary Wang
Grade 10: Ingrid Almendra Junco, Folasade Anjorin, Patama Be, Peter Biesecker, Erin Borges, Ava Burton, Madison Carroll, Mary Clinard, Mallory Cook, Michael Dixon, Eduardo Elvira-Reyes, Yarisbel Espinoza-Rivera, Reagan Esser, Aubrey Evans, Hadassah Evans, Magnolia Fields, Gavin Fisher, Erik Funes, Thu Hoang, Ashma Iraj, Ava Isom, Adele Kattenfeld, Irtiqa Khan, Sahil Khan, Moe Kyaw, Cristian Lopez-Hernandez, Joel Martin-Howell, Amarie McRae, Ashley Mozqueda, Mohammad Navazish, Bway Ku Paw, Delaza Peterson, Poe Pyint, Anas Rajh Alsakha, Bennett Robinson, Martin Salinas, Lucero Serrato-Rojas
Grade 11: Marilyn Alonso, Zacchaeus Barber, Caroline Boger, Lanayja Bridges, Emma Burks, Karina Cabrera Molina, TaeQuan Conyers, Anastasia Cooper, Emily Ellis, Nina Freeman, Adaila Garcia-Bethea, Layla Gladden, O'mari Graham, Syeda Taqwa Haider, Cailyn Herndon, Winhtut Hla Shwe, Emma Lemi, Emily Little, Alaina Martin, David Martinez, Mario Martinez Estrada, Ethan Maxwell, Marco Mejia-Palacios, Aliza Mian, Davon Michael, Madison Monroe, Morgan Owens, Kelly Perez-Perez, Tiger Phiansin, Rebecca Piraino, Rosie Raies, Caris Robertson, Shelly Rutherford, Christopher Sadorf, Alexa Sedberry, Maddison Sparks, Kaylee Taylor, Aria Thomas, Myat Tun Shein, Alexa Villalobos, Josue Villatoro-Castillo, Aidan Weyandt, Matthew Wolff, Breana Young
Grade 12: Arissa Acosta, Esmeralda Aguilar-Sanchez, Landon Albright, Okikioluwa Anani, Saqib Asghar, Leah Bradley, Oliver Briggs, Jonah Brooks, Kayla Brown, Spencer Burton, Lance Capps, Tristen Carter, Emma Cecil, ZaQuan Conyers, Michael Cook, Beck Dallas, Daniel Dilworth, Damies Dodson, Dakarion Ellerson, Payton Embler, Kamal Felton, Bu Gay, Anjolee Hairston, Katelyn Hall, Evelyn Harrison, Richard Hill, Domonic Hilton, Miarr Hla Shwe, Sabrina Ibrahim, Sabo Ichapi, Angelique Ishimwe, Estrella Jarquin-Alvarez, Jacob Johnson, Xuong Ka, Darelsalam Karama, Louis Kattenfeld, John Kennett, Ibrahim Khan, Muhammad Khan, Nicholas Koch, Andrew Lee, Emmanuel Lemi, Yvette Martinez, Imani McInnis, Charles MIller, Anthony Mills, Zaqer Mohammad, Hanan Mohammed, Warisha Muhammad, Lourdes Reyes, Lauren Rhodes, Max Rice, Alanis Rodriguez Vega, Summer Sayers, Jayah Shannon, MacKenzie Smith, Taylor Smith, Phillip Sojka, Ryan Soundara, Abigail Sutherby, Luis Torres, Israel Tovar-Martinez, Warner Vaughan, Cristiana Whitworth, Maurice Wooden
JAMES B. DUDLEY HIGH
Grade 9: Waleed Abdirahman, Luis Anacona, Rehema Anuarite, Serenity Bennett, Jeremiah Boyd, Gabrielle Brown, Misa Brumby, Julian Bryant, Shamilia Carpenter, Jakyrah Carter, Cedrick Commander, Heaven Cooper, Madison Crowder, Ashlyn Deloach, Jordan Dely, Justin Dixon, Phalen Drought, Jack Earley, Ehimwenma Ehiosu-Enoma, Mark Foxx, Carlos Galindo Moran, Donovan Gray, Kimora Haith, Cynai Hancock, Silas Hayes, Brinity Horton, Zaiheer Howard, Zahra Jarrell, Jordan Johnson, Serintie Johnson, Summyr Kelly, Montonrafel Key, Makayla Lambert, Antonio Lee, Maliyah Long, Diana Luu, Serena Martin, Bennett McCall, Antonio McKoy, Devin Mims, Jared Morgan, Joanna Mozqueda-Jaramillo, N'spiration Murphy, Joseph Nay, Nasir Newkirk, Khaleia Ojeda-Morris, K'leia Parker, Noelle Pelham, La'Tierra Potts, Corziyah Pritchett, Irisa Ray, Nay Reh, Azyah Rhymer, Ryan Royal, Rosalia Sanchez, Giana Seay, Brian Siner, Veronica Smith, Logan Speight, Ziare Speller, Cayden Stanley, Gabrielle Taylor, Ja'Niyah Terry, Domaine Vann, Aliyah Warren, Ja-Ziah Watson, Carrington Williams, Amaya Wright, Joel Zapata-Palomino
Grade 10: Litzi Alvarez-Villarreal, Arya Ashley, Chasidy Austin, Danaja Baker, Kameron Baldwin, Marcus Bitting, Ruth Bonilla-Antunez, Darian Boykin, Dorothy Braswell, Gabrielle Cheek, Siehteh Cheek, Janayla Cole, Zephany Corpening, Zaniyah Dargan, Zakyan Dunn, Savoi Edwards, Cerril Ellis, Lamont Entzminger, Kaleik Flippen, N'Seya Fox, Miles Foxx, Eric Gallardo-Cortazar, Hueston Gorham, William Green, Alyssa Hall, Larry Hanna, Daryl Harrison, Eema Haynes, Carlos Hernandez, Que'Von Holloway, Canaila Hoyte, Lashun Jackson, Tyrial James, Olivia Johnson, Anu Jones, Quinteria Jordan, Alizse' Kartiera, Kyleigh Langley, Sky Maldonado, Barbara Martinez Rodriguez, Darryl McCall, Zariah McChristian, Heaven McCray, Kennadee McEachirn, Jade Meekins, Hayden Millner, Noelle Millner, H'Hien Mlo, H'Hoa Mlo, Byron Monk, Jayden Moore, Morgan Moses, Kayla Moussa, Nia Muhammad-Mitchell, Lillian Nguyen, Milan Nguyen, Haliya Oresanya, Makaya Palmer, Abishek Pradhan, Derrick Pridgen, Saniya Pritchett, Brianna Richmond, Sanaa' Richmond, Denzel Romero, Allison Rorie, Samariyah Roseborough, Tziporah Slade, Kanaan Smith, Aaron Spears, Akiyata Starkes, Dennis Steiner, Lyric Watkins, Skylar White, Ar'Kerria Whitlock, Tynisha Williams, Latrell Wilson, Kaylyn Winston, Aniyah Witherspoon, Elnata Zewdu
Grade 11: Zurizaday Aguilar, Daysia Chapman, Jailyn Coley, Nathalya Daniels, Leila Daoura, Shajla Davis, Darryl Dawkins, Christopher Douglas, Carla Facundo, Makayla Garner, TyQuaris Harris, Taverion Henson, Roderick Hickson, Jorge Martinez-Mondragon, Jarron McLellan, Sheyla Mondragon, Jocelyn Mozqueda Jaramillo, Joshua Palmer, Dewayne Reese, Amadis Sedeno, Kiara Smith, Finali Solivan, Ridouane Soumana, Anthony Taylor, Jazmyn Thomas, Evelyn Vanderveen, Arianna Villagomez, Naomi Vincent, Nevaeh Washington, Tomaiah Williams, Jackqueline Wilson
Grade 12: Emmanuel Agbaje, Malachi Barnes, Elvis Berry, Akyrah Bigelow, Taleigh Brown, Tremonte' Davis, Kimaya Dodson, Mehak Faizurrehman, Hannah Ford, Melanie Garcia Patricio, Jayden Garrett, Ayoube Gourari, Ahmed Harouna, Kennedy Hayes, Tyliyah Horton, Damian Jimenez Cambero, Aireail Johnson, Jorge Lara Gonzalez, Lawrence Marsh, Dorian Martin-Murray, Marcusha Matthews, Alesha McNeil, Me Meh, Rudolph Morrison, Len Newkirk, Michael Patillo, Brandon Poteat, Shakala Privott, Genesis Pulliam, Preh Reh, Nathalia Ribot, Gilbert Robeson, Heidy Sanchez Colon, Nghe Siu, Jahmier Slade, Betsy Sosa-Peralta, Kaidence Tate, Lindsey Webb, Hassani Williams, Tre-Viana Wilson, Alijah Womack, Mekdelawit Zewdu
KEARNS ACADEMY
Grade 9: Leonardo Blue, Chase Feldner, Kian Heredia, Jayden Hughes, Muhammad Khan, Diego Pacheco Aguirre
Grade 10: Froylan Amador-Cortez, Jennifer Hernandez, Michelle Jackson, Ishyuna McQueen-Baldwin, Cayden Neal, La'Mya Pearson, Anthony Sesaho
Grade 11: Marijose Fernandez-Bello, Keevion Jeffries, Nathan King, Chauncey Miller, Wester Palanca, Ryan Pyburn, David Taylor
Grade 12: Hamza Ahmed, Madison Feldner, Jose Gamez Perez, Shamiya Harris, Liana Herrera Sanchez
LUCY RAGSDALE HIGH
Grade 9: Joseph Ambrosio, Benjamin Arnold, Maya Ballard, Aaron Blood, Rose Bui, Dillon Bullard, Kaden Butler, Kimberly Chavis, Austin Clinard, Emily Dagout, Brianna Day, Joshua Ekoja, Jaylen El, Eduardo Estrada-Perez, Wrenn Gardner, Lucas Golinski, Chelsea Grant, Troy Halsey, Jackson Harlan, William Honeycutt, Lennon Hunt, Brady Joerger, Claire Johnson, James Jones, Nikolina Jorgic, Roman Kemp, Nathen Keomalaythong, Amaya Kuilan, Isabelle Larkin, Kyle Leuangpaseuth, Ashton Lewis, Aruba Manzoor, Holden Mayberry, Nevaeh McNear, Robert Minish, Makenna Nelson, Chanh Nguyen, Ky Nguyen, Ngan Nguyen, Sophia Nguyen, Bryson Parker, Aunesty Parsons, Elizabeth Pham, Addison Rakes, Filip Rasuo, Ethan Reeve, Adriana Rivers, Owen Robinson, Angel Rodriguez-Quinones, Shontia Rowe, Madison Salthouse, Kellie Shive, Kendylle Smithback, Kaysie Strange, Anjila Tamang, Iness Taoufiq, Jillian Tysinger, Chloe Tywater, Hilary Uwaifo, Caroline Van Thillo, Caroline Walker, James Wimbley, Teather Ya, Molly Yang
Grade 10: Kinley Abernathy, Wilmer Abreu Santana, Mahdiya Ahsan, Jameson Apple, Henry Austin, Valentina Banovic, Julius Bayliff, Haley Beavers, Andy Channita, Edie Davis, Elijah Davis-Meadows, Conall DiPierro, Hannah Duncan, Mia Duran Lebron, Mark Dyce, John Eakes, Anderson Froysell, Sadie Hansen, Cyrus Hartley, Samuel Henry, Yareli Hernandez-Peralta, Tate Hiatt, John Howard, Ava Johnson, Carson Kuethe, Van Le, Jake Ly, Jareya Ly, Kourie Mack, Alan Martinez-Arredondo, Anastasia Medakovich, Joshua Medlin, Hasnaat Mehmood, Cole Moebius, Bridgett Montoya-Montero, Kya Myers, Maria Newman, Zachary Newman, Thanh Nguyen, Daisy Olguin, Ella Perez, Ana Rasuo, Noah Reid, Harrison Roberts, Julianna Scheland, Chanette Stroud, Tuong Tang, Justin Terry, Aliciana Torrella, Ava Tracy, Haideline Weibezahn-Bastidas, Bradley Yokum
Grade 11: Rana Aashol, Laci Adams, Kyrah Allison, Allan Arphai, Patrick Barr, Autumn Brooks, Itzel Carrillo Pacheco, Annelise Chatley, Julie Chilton, Brendan Clinard, Bayleigh Cranford, Jaxson Davis, Jasmine Douthit, Yazemia Duran Lebron, H-Salena Eban, Nicholas Ferris, Elizabeth Fisher, Ashton Fossett, Ryan Fuhs, Nytashia Graham, Aiden Graves, Matthew Halpin, Mark Heiss, Samantha Henry, Juliana Hernandez, Derenice Hernandez-Vazquez, Heidy Jaimes-Garcia, Jordan James, Jasmine Jolly, Michelle Joseph Desir, Samantha Jurado Sadamura, Naomi Kanyinda, Aubrie Kay, Caroline Knox, Brianne Leiss, Josiah Lester, Obed Magallanes Valdez, Lyric Matthews, Abigail Mendez Rosas, Leonel Mezatio, Ghina Mohammad, Evans Nielsen, Karan Patel, Vansh Patel, Landen Ramsey, Noah Richardson, Samuel Rindal, Rylie Ritch, Kayla Sabo, Jonathan Saguier, Anosha Shah, Jahnae Shorts, Minhaj Siddiqui, Dai'neshia Smith, Kayli Sokhan, Bagby Sparks, Unique Steele, Sydney Stotler, Kyli Switalski, Brady Tallant, Nathan Thanongsack, Aidan Tobin, Vincent Trieu, Laura Truong, Jessie Vasasiri, Jude Vernon, Jackson Wilkie, Serenity Womack, Whitaker Workman
Grade 12: McKenzie Akbari, Rusol Al-Badri, Aleesia Ambrosio, Christian Atwater, Matthew Beane, Marlee Branch, Isaiah Brown, Mark Brown, Lily Butler, Zoe Cruz-Velazquez, Joseph Darnell, Amanda Davis, Ruby Diaz, Angelina Domian, Jacob Dupree, Kyle Fox, Michael Gaines, Liv Glasgow, Jenna Goins, Jordan Goins, Brenda Gomez, Ethan Goodman, Meghan Gregory, Isabella Gudino, Leila Hachani, Thomas Hall, Caliyah Hardy, Caleb Heacox, Makaio Hendrix, Madison Holebrook, Mary Honeycutt, Nylah Hudson, Kendall Jackson, Munirah Jalloh, Ava Johnson, William Jones, Dylan Kelly, Ruby Kemp, Tevin Keobouala, Kabeer Khan, Lily King, Darren Lee, Emma Lewis, Taliya Maddox, Caroline Mangum, Mia Marston, Charles McGilton-Hernandez, Emma McNamara, Sahreen Mehmood, Emily Mendoza Corral, Brandem Mercado, Caroline Mott, Leonardo Munoz, Graydon Mustin, Kalaya Navey-Ramseur, Aaron Newman, Jaden Nguyen, Jimmy Nguyen, Julia Nguyen, Joseph Pham, Katherine Rakes, Neal Ramachandran, Owen Ramirez-Franco, Isabela Rengifo Ramirez, Landyn Roberts, Tigidankay Sesay, Madhav Shah, Amrit Shergill, Syeda Sohaib, Jay Stiefel, Robert Tars, Huong Yen Tran, Gabriel Wagner, Mackenzie Wheeless, Trinity Whitfield, Keonte' Williams, Gloria Wireko, Rachael Wright, Keira Zarger, Mercedes Zinn
MIDDLE COLLEGE AT GTCC-GREENSBORO
Grade 9: Stacey Arrieta-Ciriano, Joshua Brunson, Oshaun Cephas, Arthur Cook, Tyler Gavin, Britney Gillespie, Andrea Gonzalez-Herrera, Jamia Holman, Emily Ingram, Garrett Jones, Wyatt Jones, Justus Lewis, Micah McGoogan, Brianna Ortiz, Raicha Ousmane, Ashlynn Peimann, Jaylene Rodriguez, Easton Sockwell
Grade 10: Jasmine Autwell, Jacqueline Boone, Kamaree Chandra, Madison Cook, Kailyn Davis, Jodie Do, Gisselle Garcia-Lara, Leilani Guerrero-Cano, Nadia Hairston, Brooklynn Highsmith, H-Muer Kpa, Joseph Krause, Jasmine Mack, Nassir Majette-Campbell, Makayla Miller, Derell Owens, Briella Pere, Guadalupe Perez-Hernandez, Marko Ratkovic, Sharit Rea-Banales, Giovanni Robinson, Clayton Verdin
Grade 11: Keelan Anderson, Kenya Atkinson, Skylar Fleming, Ryan Fredricksen, Abigail Garcia-Ruiz, Remy Herbin, Sergio Hernandez-Cortes, Tina Ho, Haley Johnson, Y'ut Kpa, Lea-Celine LaPlanche-Dixon, Jordan Leslie, Charity Maxwell, Darius McNeill, Joseph Peralta Martinez, Paul Pugh, Natalie Sam, Auziya Stancil, Nico Warren
Grade 12: Tiara Cozart
Grade 13: Asia Winder
MIDDLE COLLEGE AT GTCC-HIGH POINT
Grade 9: Mohamed Addam, Renaz Ali, Nesther Bustamante Platero, Nathan Carr, Winston Cockburn, Morgan Davis, Sarah Drews, Dulce Gamez-Pineda, Marceanna Heaggans, Kevin Hernandez-Tapia, Simone Lewis Abdeen, McKayla McMillan, Tamiya Perry, Ella Smith
Grade 10: Amina Abdul-Mutakallim, Sidda Abell, Mason Adams Settles, Grayson Batzin-Lopez, Aminata Cisse, Charity DeBrew, Jacnel DeLeon-Pino, Angela Hernandez, Serenity Joyner, Kalie Miller, Kay Nua, Daniel Ruvalcaba, Gabriel Salgado-Valenzuela, Nadya Smith, Vichyiny Touch, Misba Ullah, Emily Wright
Grade 11: Tarteal Addam, Shaheer Ahmed, Emily Carachure, Destiny Cotton, Mahalia Funderburk, William Furman, Yousef Ghuniem, Bianca Gonzalez-Rojas, Lucas Hackstall, Jessica Houston, Yatimba Kodi, Skyy Little, Jalen McCall, Halimo Mohamed, Ashgan Mustafa, Marco Olivares Martinez, Adora Perry, Wahhab Rasheed, Gerald Roberson, Avery Rosenbluth, Lamaratou Seydou, William Smith, Kayla Spruill, Rafael Venegas, Clara Wilson, Samyrra Wright, Austin Yenni
Grade 12: Brittany Blancas Hernandez, Emily Carr, John Eller, Wilnedia Florveus, Tiara Matthews, Briana Mearite, LaSha Monroe, Mahathi Muthiah, Isabel Nazario, Nhu Ngo, Krystian Rogers, Katja Smith, Isaac Tran
MIDDLE COLLEGE AT N.C. A&T
Grade 9: Koredell Bartley, Taja'un Eubanks-Scales, Daniel Kittrell, Aiden Leary, Brian McKinney, Jayden McLean, Tremayne McNeely, Chandler Pearson, Treston Pennington, Jeremiah Pettyjohn, Jayden Richardson, Maurice Stokes, Darian Walker, Dexter Whitfield
Grade 10: Ahmad Abdalla, Michael Beatty, Franklin Brown, Tyree Brown, Colin Burgess, Maximus Calvert, Gabriel Cantey, Manuel Chombo-Magos, Tyler Cooper, Caleb Davis, Joshua Goolsby, Prince Hayes, Jameil Henry, Ishmael Mande, Mondre Miller, Kamron Penn, Christopher Porter, Joshua Roseboro, Jacob Shoffner, Jeremiah Waddell, Joseph Weah
Grade 11: Jaylen Bennett, Joshua Burnett, Alhusayn Elfayar, Ronald Jones, Drake Little, Luis Madrigal, Charles McWilliams, JaKoby Miles-Briggs, Malik Morris, Etungano Msenwa, Bryson Serrano, Asher Small, Tommy Westbrook, Amarion Wilson, Calvin Wrobeh
Grade 12: Ryan Barnes, Jadon Floyd, Yacine Hassane, Christopher Higgins, Ethan Joyce, Vincent King, Miles Martin, Joshua Scovens, Daniel Shoffner,
MIDDLE COLLEGE HIGH AT BENNETT
Grade 12: Aaliyah Crandell, Leslee Garcia-Espindola, Marva Imtiaz, Mahri Lima, Zoe Monroe, Jimena Ortiz-Paniagua, Janaisa Stephens, Mali Towe
NORTHEAST GUILFORD HIGH
Grade 9: Jarius Augustin, Amina Avery, Khadeeja Boubacar, Savannah Davis, Daniel Guerrero Padron, Cameron Hamilton, Kalissa Kelly, Jhayden Lavette, Matthew Long, Melanie Lopez Serafin, Reilly Ortiz, Ashton Partridge, Aaliyah Pinkston, Laila Richardson, Landon Snead-Shelton, Sydney Soares, Audrey Summers, Molli Whitley
Grade 10: Essence Bonner-Harris, Tai'Jai Butler, Johnathon Campbell, Amarae Davis, Tyler Donovan, Austin Erauth, Esther Gathogo, Amory Gonzalez-Avila, Cali Hunt, Tamya Hunter, Tayana Jean-Joseph, Shianne Knight, Selah Lima, Johnathan Lopez-Edwards, Latre Melvin, Kamryn Payne, Zykira Perry, Ruth Puente Gonzalez, Elier Reyes-Morales, Francisco Weddle, Jordon Williamson
Grade 11: Alicia Almaguer, Miranda Alvarado, Cameron Boykin, Samone Chalmers, Victoria Durham, Christian Garcia-Gomez, Zaria Garrison, Maria Gonzalez Pantoja, Brooklyn Greene, Ziona Jackson, Jessica Klima, Rafeal Lin, Maddison McVey, Alyson Mendenhall, Dakota Payne, Jenna Perdue, Kaelyn Phillips, Nathaniel Santiago, Garrett Sparks
Grade 12: Makayla Bartlett, Devon Beckley, Jalilah Bowe, Kalleyah Bradley, Kisha Coffie-Tsyewu, Maisha Coffie-Tsyewu, Zachary Dalgarn, Destini Diggs, Areona Dorsett, Amy Garcia-Gomez, Kyla Graves, Tate Holcomb, Benitha Isingizwe, Khayla Johnson-Alexander, Cierra Kelly, Eboni Massey, Courtney Mauldin, Samantha May, Alton Morgan, Ricardo Mosqueda, Tristan Perez, Allison Randolph, Farrah Roberts, Keyri Yadira Romero Fuentes, Michelle Rose, Marchel Spry, Deasia Thompson, Jakiera Williams, Autumn Withers-Teague, Ariel Young, Emma Young
NORTHERN GUILFORD HIGH
Grade 9: Andie Adam, Joseph Albahlawan, Bruce Ankney, Jonathan Arny, Nathan Ashbee, Henry Badger, Ana Barbosa, Baity Barksdale, Olivia Bayer, Shayan Behnia, Payton Bennett, Brooke Bourn, Emma Carper, Anna Castilla, Taylor Josephine Claassen, Zach Collier, Ethan Comer, Nathan Copeland, Solenn Costa, Natalie Cotrone, Jaclyn Crowder, Isabelle Dallape, Malena DeLisa, Ryan DeLo, Anastasia Dombrosky, Ella Earp, Parker Ervin, Preston Ervin, Avery Faucette, Jacob Frye, Isabella Greene, Owen Gross, Addison Holoman, Catherine Jackson, Peyton Jackson, Gracie Jersey, Yahvi Johri, Kalaura Lin Jones, Kiera Jones, Landon Jones, Emily Kemper, Samuel Key, Kennidy Kirby, Isabel Evangelina Knox, Sebastian Kohler, Ayanna Lama, Raina Lassissi, Christopher Long, August Longphre, Wyatt McHenry, Zahn McMillan, Andrew Mercer, Anderson Meyer, Bethany Miller, Craig Mills, Lily Mitchell, Luisa Molina Enriquez, Hunter Moore, Marco Mowlanejad, Madeline Murray, Phyo Naing, Julia Outlaw, Valentina Pandiella, Alyson Patton, Olivia Powell, William Quintana, Owen Rattray, Miriam Rehder, Trevor Ringhisen, Austin Roach, Caidyn Roche, Lochlan Roche, Faith Sang, Rocco Santamassino, Katherine Sheppard, Aleezeh Siddiqi, Alexandra Smith, Ashley Smith, Asyah Smith, Aubrey Smith, Rebecca Spencer, Hunter Spradling, Leroy Stokes, Me'chelle Sydnor, Gavin Tabler, Bryson Taylor, Estelle Teague, Zachary Thomas, Samantha Tran, Kevin Trinh, Stephen Voight, Marco Volpe, Kaleb Ward, SIENA WELDS, Jackson Wellons, Tristan Wheelihan, Matthew Whitt, Dakotah Wilkins, Cate Wise, Claire Wong, James Wrinkle
Grade 10: Jack Anderson, Caleb Arny, Benjamin Autry, Isabella Bagnoli, Taylor Balamucki, Sally Barnett, Aman Birhane, Caleb Blalock, Macy Bolyard, Kaitlin Bowie, Riley Bradshaw, Andrew Carter, Madison Casolino, Nivedita Chandran, Eugene Cho, Aidan Ciaccio, Logan Clendenon, Sarah Cole, Kyleigh Comer, Sydney Cook, William Cooper, Miryan Cortes, Sierra Cox, Kaitlyn Crossland, Claire Czarnowski, Emma Davis, Allie Denton, Grant DeVaney, Chiamaka Ejindu, Tyler Eley, Celestina Eshiet, Hasanna Evans, Jasanna Evans, Daniel Ferree, Kristina Figueroa, Anahi Flores Zavala, James Forrester, Brianna Gibbons, Jameson Glover, Mia Gooch, Aaric Gray, Mia Guerrieri, Brooke Gunter, Avery Hall, Jasmine Harris, Audrey Herrick, Sarah Hosseinzadeh, Jordan Howell, Brady Huntoon, Michael Juergens, Hannah Kearse, Mina Kinefuchi-Elbert, Casey Krusch, Gracie Lackey, Victoria Livaudais, Brooklynn Martin, Connor McRae, Carson McShea, Sean Meagher, Ryan Meekins, Dylan Miller, Lillie Moon, Duncan Moore, McKenzie Moore, Vivian Morrison, Zachary Mullahey, Benjamin Mulry, Sarah Nelson, Abigail O'Hal, Sebastian Ochenatu, Kayla Osborne, Audrey Palmadessa, Jesus Parra-Ramirez, Alana Persons, Jacob Pierotti, Madeleine Pollina, Emma Pratt, Jessica Pudo, Sarah Rackers, Aidan Rajesh, Murphy Rayle, Chloe Reis, Hannah Rochester, Anna Roper, Abbey Rose, Daniel Ross, Conner Roy, Ashlyn Santor, Christopher Schilling, Kate Schoppe, Lincoln Scofield, Gabriella Seefeldt, Emily Sheridan, Jacob Siler, Logan Smith, Marley Smith, Robert Smith, Sawyer Smith, Yewon Song, Oliver Spaeh, Natalie States, Abigail Stefanick, Andrew Stratton, Noah Sublett, Kurt Syler, Marie Takahara, Savannah Thomason, Loan Tran, Olivia Triplett, Paige Trogdon, Connor Vinson, Emma Wagoner, Matthew Weaver, Barry Wesoly, Brianna Wessling, Davis Westbrook, Mason Whitt, Quiana Williams, Gracen Wise, Audrey Wrinkle
Grade 11: Megan Abbot, Noor Ahmidouch, Natalie Alkinburgh, Ruth Augustine, Charlie Baartz, Lindsay Barham, Cohen Beane, Christiana Bell, Michaiah Bewry, Emma Bingaman, Jenna Bolt, Vance Bolyard, Liberty Bowne, Norah Brownlee, Nicholas Burleson, Azhaan Buttar, Jacob Camden, Gregory Carter, Jordan Case, Thomas Cash, Emma Church, Dakota Clay, Rachel Clendinen, Emma Clothier, Garrett Cook, Macey Cornett, Spencer Cummings, Jason DeLo, Kaitlyn Early, Ethan Echenique, Emma Eldredge, Joseph Forde, Isabella Fotopoulos, Roman Garofola, Christal Gonzalez, Caroline Gram, Elizabeth Gram, John Griffin, Leah Griffith, Adriel Guiang, Keiron Guiang, McKay Guthrie, Emily Halford, Vivian Hanlon, Ryan Harlan, James Harrington, Megan Heater, Sophia Hernandez, Samantha Hogsett, Landon Horner, Nasir Howard, Johnathan Howell, Ayden Jersey, Christina Jimenez, John Jones, Ryan Jones, Brendan Kapik, Charles Keller, Lydia Kim, Eva King, Kiersten Kohler, Matt Lanning, Ana Lara Perez, Aubrey Larson, Abigail Lawson, Yiwen Leng, Elena Ling, Sadie Lokers, Walter Lutz, Ava Marsh, Megan Mascia, Meghan Maynard, Addison McDaniel, Shane McDaniel, Abigail McRae, Shailyn Mitchell, Mackenzie Moore, Leah Morris, Tyler Mosca, Kylie Muse, Kylie Myers, Nesiem Nida, Sebena Nida, Patrick O'Kelley, Soumya Pannala, Cohen Parker, Ella Patterson, Miller Pearson, Olivia Pendry, Rachel Piersall, Benjamin Pratt, Lily Price, Sydney Pugh, Evan Reichstetter, Olivia Ribando, Eden Ribeiro, Lydia Ribeiro, Emilia Ripolino, Dahlia Rivera, Sydney Roberts, Beth Sang, Luke Shafer, Madeline Sides, Travis Silvers, Griffin Smith, Kasey Smith, Sophie Smith, Emma Soucy, Jordan Sperka, McKenna Stovall, Raylee Summers, Lucas Tabler, Helena Teague, Reid Teoh, Cassandra Townes, Jared Trindel, Grace Triplett, Ashley Tritschler, Hannah Wachendorfer, Jaylen Watson, Lily Wilson, William Winslow, Madison Wolfe, Jack Woodard, Elise Woodlief, Joseph Woods-Isreal, Preston Wrisley, Caitlyn Wysong, Cyan Yochim, Laurel Zlotkowski
Grade 12: Conor Adams, Matthew Ahern, James Allred, Amelia Ames, Matthew Andrijov, Alora Arny, Alyssa Ashbee, Aidan Askew, Annie Badger, Anna Bagnoli, Ashley Balamucki, Callum Barry, Taylor Belskis, Blake Berry, Wesley Britt, Joshua Broadstreet, Matthew Bucy, Kylie Calfo, Isabel Clark, Peyton Clendon, Lauren Cline, Claire Connelly, Lauren Conway, Molly Conway, Cheyanne Coon, Erin Cooper, Julieta Cortes, Sadie Covington, Abigail Czarnowski, Leanne Darnell, John Davenport, Eric Davis, Sophia Davis, Nicole Dodson, Kenley Ellis, Janjay Gardea, Lilliane Garner, Gabrielle Gladieux, Christopher Glebus, Grace Hallenbeck, Sydney Harris, Hazen Harvell, Jackson Helms, Sarah Hernando, Stephen Hilburn, Caroline Hill, Nolan Hodge, Olivia Horton, Cobe Housley, Brandon Howell, Jacy Hughes, Patrick Hultberg, Carl Humphreys, Natalie Johnson, Matthew Joseph, Rylee Karagiannakis, Sedinam Kartey, Tyler Klick, Adam Kratovil, Tyler Krueger, Lavanya Lama, Griffin Lee, Gabriella LeFevre, Deven Letton, Tyler Lewis, Alexander Lohrman, Grace Mathews, Ryan McNally, Grant McNeill, Hayes Meekins, Allison Miller, Bryce Molitoris, Samiksha Mukherjee, Sudiksha Mukherjee, Abigail Mulry, William Murphy, Clay Parr, Mallory Parr, Christian Patterson, Emily Peeden, Louden Peters, Haleigh Pettress, Carlos Pino, Emily Pino, Ashley Polk, Ethan Pollina, Anna Pope, Tabitha Price, Katie Ratley, Joshua Rea, Halle Reynolds, Caroline Roper, Kenyon Ryan, Alexandra Santiago, Maura Schoppa, Zachary Shoffner, Benjamin Smith, Samuel Steele, Connerly Stone, Ashlyn Strickland, Evan Swartz, Nikolai Teague, Camila Tejada Echeverria, Campbell Thompson, Reagan Thornton, Olivia Tolbert, Hannah Tooley, Lillian Tran, Caroline Trindel, Savannah Tuhro, Rian Tuzcu, Jay Underwood, Alan Urzua-Lopez, John Van Kemp, Michael Voight, Matthew Wachendorfer, Abagail Waters, Summer Watkins, Seth Wenger, Amelia Whitman, Kate Witte, Miranda Woods, Sterling Wrisley, Evan Wyrick, Elham Yimam, Isaiah Zaino, John Zuppo
NORTHWEST GUILFORD HIGH
Grade 9: Abdoul-Madjid Abdoulaye, Koral Adams, Ekansh Agarwal, Wiqayat Akinleye, Alan An, Erin Anderson, Jessica Anderson, Sophia Apple, Hana Arshad, Adharsh Balimelu, David Barrios, Jace Basil, Kayla Beck, Sloane Beesley, Reed Benamati, Brooke Benson, Sean Berrier, Jacob Binder, William Black, Kennedy Blair, Emily Boothby, Shaelynn Boris, Audrey Bradley, Cameron Caccia, Emily Cao, Niani Carson, Riley Cassidy, John Castro, Emmett Cavey, Keerthana Chavali, Vijay Chavali, Andrew Chen, Eric Chen, Bethel Choi, Young Chung, Jack Colby, Hudson Coon, Audrey Copenhaver, Grace Corkhill, Ashley Cronan, Olivia Crowe, Maverick Crowell, Gabrielle Crutcher, Ryan Dabbs, Brenden Darrah, Ryan Dickson, Ava Dollar, Kavya Donepudi, Nichlas Dries, Cody Duggins, Bailey Dutton, Zachary Dyson, Eva Edwards, Leah Edwards, Xavier El, Addison Ellsworth, Conner Everett, Carlee Ewing, Mia Fenton, Owen Fuertes, Julia Gatewood, Hanna Gentel, Joshua Godfrey, Ezequias Gonzalez, Marcello Gonzalez, Luke Goodwin, Ananya Gupta, Anjali Gupta, Nolan Hagemann, Kason Hall, Victoria Halpin, Gabriela Hayes, Kylie Held, Katherine Heltsley, Michael Hess, Kendall Higginbotham, Tyler Houghtby, Jensen Huitsing, Finan Illikkal, Aiden Irwin, Oliver Jansson, Julia Jiang, Julia Kalmerton, Emily Keller, Copeland Kelly, Quinn Kelly, Sullivan Kerley, Gain Kim, Stepan Korobeynikov, Kushala Kota, Audrey Krauth, Reagan Law, Alexander Li, Brenton Lian, Lily Liszka, Emiralp Lofca, Chayse Logsdon, Katie Long, Samuel Long, Oceanina Lu, Tristan Mai, Alexa Mandeville, Julia Matache, Cameron McCollum, Kendall McDonald, Anika McDowell, Ewan McHugh, Brigid McKinney, Isaac McKinney, Owen McWhorter, Reagan Meder, Jordan Melton, Jackson Messersmith, Mallory Michael, Kate Michel, Karlee Millikan, Natalie Mimms, Nathaniel Misenheimer, Luke Monday, Carson Montgomery, Jackson Moody, Camryn Moore, Justin Moore, Marissa Morris, Reya Mushahwar, Savannah Myers, McKall Nelson, Alex Nguyen, Maryam Nimiri, Cameron Nitz, Isabela Nogueira, Yasmine Noureddine, Luis Ortega-Urtecho, James Pappas, Jacob Pardue, Delaney Parker, Lorelei Partyka, Aiden Pearman, Lydia Peay, Garrett Pendegraph, Italia Perez, Beija Perry, Prathamesh Peruri, Calvin Pierce, Riley Popik, Mario Portillo-Arreola, Alexander Postiglione, Sanjana Prabhakar, Stefanie Price, Jacob Priddy, Marissa Redmon, Avery Reitmeier, Coleman Rife, James Rigsbee, Jada Robinson, Caroline Rose, Rosemary Ruan, Kara Rumple, Daanish Sadhu, Ella Sarafinchan, Robert Saums, Hunter Seidle, Gloria Sevon, Maggie Shi, Jaeyoon Shin, Collyn Shokes, Hridaya Shrestha, Arianna Smith, Clara Snyder, Keegan Spradling, Jordan Stabler, Lindsay Stallings, Morgan Stallings, Hope Tappouni, Liliana Taro, Aiden Thigpen, Peyton Travland, Natalie Tripp, Andrew Verm, Kate Vernon, Peyton Vernon, Jacob Villalba, Alayna Villalobos, Victor Vlad, Emma Wang, Luyu Wang, Max Wang, Ayva Warguez, Justin Weng, Evan Whittington, Dillon Wood, Marcus Woodell, Isaiah Woodlief, Michelle Yang
Grade 10: Leon Aaron, Elsie Abaka-Mensah, Moubarak Abdoulaye, Joshua Allen, Ava Allred, Daniel Anthony, Emma Arthur, Abigail Bachmann, Emma Baker, Luis Baquerizo Cisneros, Luis Baquerizo Cisneros, Sabrina Barrezueta, Lauren Benamati, Jason Beville, Adam Biscoe, Chyna Blackwell, Ashley Bonilla, Giovanna Bouthiette, Olivia Briganti, London Brummel, Addison Bryant, Cassady Butler, Torey Cagno, Zoe Cecil, Alexandra Chavez-Derlaga, Jiayi Chen, Peyton Chodyniecki, Magnus Class-Rash, Koewin Conti, Sydney Couglar, Julie Elizabeth Craig, Carter Cummins, Josephine Danner, Urte Dargyte, Caroline DeLellis, Kara Dell, Jon Doyle, Samuel Dunn, Madison Dyer, Jacob Edens, Jade Edwards, Jaedin Ellis, Allison Emborsky, Dominic Evans, Marc Evans, Addis Felder, Kyle Felder, Tyler Fleming, Sydney Forrest, Maisyn Frey, Rhea Gandikota, Connor Gantert, Andrew Gatewood, Ryan Gee, Evan Gillies, Kathryn Gillman, Daniella Gomez, Vincent Bruno Gonzaga, Gabriela Gonzalez, Veer Goparaju, Seth Grady, Priti Greene, Mackenzie Groce, Olivia Guido, David Guild, Levia Guo, Adbel Guzman, Lillian Hahn, Justin Hamby, William Hampton, Kain Harris, Dylan Hartman, Michael Hassler, Brooke Hefner, Olivia Hieber, Kipley Hill, Leyna Hirko, Ryan Hirko, Jonathan Hodierne, Pierson Hogg, Sienna Hsu, Addison Hulbert, Alicia Hutchinson, Seokbeen Hwang, Zayba Iqbal, Carter Jackson, Shreyash Jain, Paul Jeffy, Jesse Jiang, Austin Johnson, Ellesyn Johnson, Derrick Jones, Marlee Jones, Myleia Joyner, Cole Kalmerton, Moira Kelly, Ryan Kesler, Benjamin Kieffer, Nathan Kilduff, Emma Kilmartin, Katherine Kim, Minjin Kim, Philip Kim, Tessa King, Alice Klawitter, Suchetana Kona, Svetlana Kotting, Lilah Krauth, Skye Kretz, David Lance, Amanda Lane, Peyton Lauterborn, Kaylah Lesane, Kristin Li, Alexandra Lindqvist, Linus Lingle, Morgan Lowman, Dylan Lowrey, Kaleb Lowrey, Sky Lu, Elizabeth Lulseged, Cayley Mabe, Bhargav Madadi, Indya Mani, Nathalie Marti, Hayden Martin, Jois Martinez-Tejeda, David Masneri, Hunter Master, Nina Mendyk, Rachel Miles, Charles Milks, James Mitchell, Brooke Moore, Nadia Morales, Brendon Morton, Jackson Moss, Clayton Mungas, Hayden Myers, Katie Nefe, Jordan Nestor, Isabella Noel, Nadia Noureddine, Reagan Oates, Gabriel Ogg, Hadley Osborne, Margaret Osl, Delaney Owen, Jadyn Palmer, Macey Palmer, Joselyn Parrett, Rahi Patel, Kristen Peters, Reagan Poindexter, Janelys Porras, Riwaz Poudyal, Stephen Price, Mahin Purohit, Dashiell Richards, Callie Rodrigues, Camdon Rohrer, Ian Royall, Zaid Sakkijha, Zachary Sampson, Daniella Sarafinchan, Kathryn Saums, Luke Scheponik, Charlie Schmitz, Michael Scialabba, Amber Shaffer, Elisabeth Shaffer, Ethan Shearer, Elaine Shi, Jacob Siple, Nicole Skara, Lindsey Smith, Quinn Smythe, Vanessa Sosa, Ericka Sowder, Stewart Spagnola, Savannah Speight, Logan Starr, Nicholas Stevenson, Davlin Stoneham, Michael Strickland, Kristina Strong-Spicer, Jaswitha Sunnapu, Sanjita Suryadevara, Parker Thomas, Ava Toland, Vito Tomanelli, Grayson Van Wert, Isabel Varadi, Katherine Vaughan, David Velazco, Madeline Volinski, Emma Wade, Dennis Wang, Landon Webb, Jessica Wei, Emma Welch, Kaden Wenda, Keegan White, Madison Wiener, Michael Wilbert, Matthew Williams, Sarah Worthington, Stephen Yang, Eliot Yaun, Jennifer Yolan
Grade 11: Akila Abeykoon, Nicholas Adames, Charles Adams, Ali Al-Qaq, Arturo Alanis Merlin, Nicholas Alecse, Adrian Alfred, Faith Allred, Swetha Anand, Ethan Andraza, Zoe Aronson, Rayyan Arshad, Amelia Axelsson, Ashley Baklarz, Hallie Barham, Elizabeth Bennett, Haley Bennett, Charlotte Berry, Prakriti Bhattarai, Avyukth Bhattu, Victoria Blackwell, Sylas Boris, Leah Bowen, Amelia Brown, Smith Brown, Logan Bryant, Olivia Burcham, Kelly Burger, Hannah Byon, Chance Campbell, Neriah Carson, Emily Chen, Meredith Clark, Anderson Coggin, Chloe Cole, Anna Copple, Agnes Cruz, LeeAnn Davis, Morgan Debow, Elizabeth Degnon, Mahan DehGhani-Mohammadi, Ava DeLellis, Riley Demers, Tadiwa Dhlamini, Jessie Dillon, Caitlyn Dixon, Tate Dixon, Brady Dole, Adalyn Dollar, Alaina Doss, Dallin Duncan, William Edwards, Leah Egerton, Alex Eiben, Kiley Eldridge, Makenna Elliott, Rachel Elliott, Bilal Eltohami, Sara Evans, Audra Farrar, Grace Fei, Jayla Frederick, Sierra Fridinger, Jillian Fuchs, Addysen Gabaree, Grace Garner, Kelsey Gartner, Anna Gatewood, Jonathan Gatewood, Oliver Geng, Kate Gentel, Isabella Gjovik, Alexander Gomez, Adam Gordy, Jenna Gray, Annlee Grayson, Thomas Gregory, Tate-Ashton Gresham, Kyle Grosser, Angie Letizia Guaglione Miranda, Anika Gupta, Lauren Hall, James Harbaugh, Andrew Harger, Cole Harrison, Isabella Haulter, Liliana Hayes, Lydia Heflin, Amanda Hess, Thomas Hinkle, Dylan Hirko, Jenna Hirvonen, Haley Hodges, Peyton Hoffmeyer, James Hopkins, Rebecca Hoskins, Colleen Hudson, Jacob Huitsing, Nickole Illanes, Claire Janke, Kathleen Joncas, Ethan Julian, Sophia Kawalec, Samantha Keene, Ella Kerans, Anna Kessel, Julia Key, Charlotte Kilgannon, Melissa Killian, Jooye Kim, Shaun Kim, Andrew King, Marin Kinter, Hailey Knepp, Shanmukha Kota, Mallory Latimer, Liam Leak, Sierra Lebrecht, Do Heon Lee, Ryan Lee, Reagan Lentz, Kaley Lesperance, Lindsey Lett, Robert Lichtenstein, Eden Lieske, Vincent Lu, Abby Lucas, Tonee Yzabelle Macrohon, Avery Mai, Marisa Mai, Matthew Malak, Camilla Maldonado, Jesse Martin, Lucas McClellan, Sydney McDonald, Kiefer McHugh, Grant McKenzie, Kyle McNally, Ismail Megri, Andrew Mendenhall, Caitlyn Miller, Mihir Mistry, Kayton Moore, Emily Moorefield, Breylan Murray, Ian Musekiwa, Nathan Nguyen, Courtney Nierle, Aislin O'Callaghan, Simon Orozco, Isabella Owens, Anastasia Parker, Emma Penizotto, Rachel Perry, Tyson Phelps, Timothy Phillips, Kenley Pope, Mia Postiglione, Rayna Poudyal, Cadence Powell, Shashwat Prabhakar, Aditi Prahlad, Joli Proper, Kyle Pruden, Natalie Quinlan, Alexander Radcliff, Monica Rashkov, Caroline Redfern, Hailey Reiber, Matisse Ritenis, Ethan Rodriguez Chiappetta, Brady Rolland, Peyton Rolls, Kelsey Sands, Jenna Scheponik, Wyatt Scott, Nathan Secraw, Rahim Shah, Liam Shaw, Kerry Shi, Ryder Shue, Owen Simmons, Sophia Sizer, Rodney Smith, Lauren Soukup, Charlotte Spurr, Christopher Stacy, Ryan Stevenson, William Stickler, Harsh Surti, Farhan Syed, Keegan Trahan, Addyson Tucker, Peyton Tucker, Chibuikem Ukaegbe, Sheldon Ulmer, Ashley Vega-Rogel, Cole Vermilyea, Owen Vescio, Keaton Waldron, Aaron Walker, Ashley Wan, Luke Wang, Daken Whitaker, Marquesa Williams, Sumner Wilson, Ava Wise, Blake Wise, Sarah Wommack, Alex Wong, Katherine Woodell, Darby Woyahn, Nicholas Yeboah, Madison Young, Kyle Zhou
Grade 12: Samuel Abaka-Mensah, Tope Adio, Colin Andraza, Brooke Anthony, Nicholas Arthur, Garrett Austin, Grace Austin, Walter Axelsson, Benjamin Baker, Collin Barkley, Abigail Barrow, Maya Belhadj, Mara Bell, Faith Benware-Krause, Sarah Boals, Nikolas Bouthiette, Macy Bowles, Kaylee Briggs, Emma Brown, Tristan Burd, Dakota Bustraan, Haley Byrd, Madison Byrd, Luciana Caicedo-Dussan, Olivia Carr, Sophia Carson, Averi Carter, Luke Chiang, Simbiso Chideya, Selby Chipman, Young Chung, William Clayton, Georgia Copenhaver, Haley Cotton, Ashley Couglar, Annabelle Craig, Emma Craig, Patrick Cullinan, Benjamin Cusack, Areen Dabadghav, Samuel Danford, Grayson Davis, Rachael Davis, Kathryn Dennis, Bella Doganavsargil, Leah Doyle, Julia Duvall, Garret Eichlin, Ryan Elkins, Aidan Eller, Riley Elliott, Kennedy Feeley, Ava Fister, Kyle Flores, Frank Forehand, Joshua Foulks, Tyler Freshwater, Ella Frey, Madeline Galyon, Cameron Gantert, Bianca Gawka, Danielle Giraldo, Mileah Godette, Christian Goga, Ryan Goldin, Donavan Gonzalez, Joshua Goodwin, Emma Gray, Meghan Greenly, Aiden Griffiths, Kaylee Groat, Jacob Groseclose, Allison Guild, Kaitlyn Guild, Makaya Hall, Chloe Hampton, James Hampton, Julian Harmon, Ethan Hartman, Lindsay Hash, Chloe Haywood, Meredith Headen, Madysen Hefner, Carter Heller, Emily Helm, Zujey Heras, Bucky Hickman, Dillon Hicks, Jacob Hines, Tilde Hogberg, David Hoover, Alaina Hopper, Spencer Houlden, Ryan Huang, John Hughes, Julia Humphrey, Autumn Jackson, Bella Jansson, Wei Jiang, Andrew Johnson, Cameron Johnson, Daysha Johnson, Charlotte Johnstone, John Kaczman, Tyler Katowitz, Janhavi Kelkar, James Kesselring, Morgan Kibble, Ryan King, Benjamin Kirkman, Connor Kubis, Matthew Langston, Ashley Leonard, Liza Lewis, Chloe Logan, Dylan Logan, Eleanor Long, Alexis Looney, Emely Lopez, Gerald Lovejoy, Chang Xing Lu, Jack Lynch, Nicolas Lynch, Madison Lyon, Logan Magyar, Kaitlyn Mai, Dylan Maldonado, Spencer Mann, Anna Manry, Brady Martin, Avery McCallister, Andrew McCollum, Laina McCoy, Cameron McKenna, Chelsea McMillian, Autumn McNeill, Ramzi Mellouk, Colby Mennen, Cameron Michalak, Jorge Millan Rodriguez, Avery Miller, Caden Miller, Lindy Mitchell, Ryleigh Mitzel, Logan Monday, Evan Moss, William Mungas, Maria Murillo, Brenna Murphy, Adam Muska, Aidan Myers, Sarah Nadelson, Sebastian Neacsu, Danika Nelson, Milana Nostrand, Stephanie Oh, Sofia Ortega-Urtecho, Cayla Osterman, Ava Overmyer, Lucas Page, Ling Pan, Isabelle Parrett, Benita Patel, Avery Payne, Spencer Pearson, Anirudh Pentakota, Brooke Petroff, Justin Phan, Andy Phoeung, Katherine Pollock, Hudson Powell, Zachary Prandota, Nico Pujals, Alex Ramirez-Lara, Diego Ramos Tirado, Ella Reitmeier, Jake Ricciuti, Ava Rickelton, Kimberly Riden, Jack Roberts, Ryne Rodrigues, Branden Ros, Rocio Ruiz Valencia, Morgan Rumple, Jae Hwan Ryu, Cynthia Saba, Karly Sachs, Zainab Samir, Daniel Sasser, Mary Saums, Jacob Scheopner, Jackson Scroggins, Anna Sechrist, Kari Sescourka, Ashley Shaffer, Kelby Shouse, Mallory Shouse, Isabella Shuttleworth, Malaika Siddique, Jayna Simon, Logan Sims, Rachel Skara, Leyton Slaughter, James Slaydon, Jacob Sowards, Jonah Speight, Kaitlyn Spencer, Megan Stevens, Eric Stout, Audrey Sumner, Caroline Sumner, Kaitlyn Sumner, Elizabeth Tefft, Charlie Tesiero, Kendall Tew, Benjamin Thabet, William Thacker, Jenna Tharrington, Nicholas Tingen, Cameron Tippett, Dylan Tobert, Olivia Toland, Sullivan Trahan, Lauren Travland, Sarah Tucker, Grayson Tyrey, Samuel Uhrlass, Oluchukwu Ukaegbe, Daniel Urquhart, Elizaveta Ushakova, Kavya Vadla, Ana Valadez Puente, Catherine Venable, Colin Vess, Meghan Virost, Ansley Vorwald, Aidan Walker, Alexander Wang, Andrew Watkins, Zander Watts, Karley Weaver, Sydney Wentz, Caeden West, Jonathan Whitaker, Emma White, Seth Wilder, Bethany Wilson, Samuel Wright, Henry Wuebker, Samantha Wujcik, Mayling Yong, Aliha Younus, Syeda Zafar
PAGE HIGH
Grade 9: Zoubeirou Adamou Abdou, Anne Adams, Cullen Adams, Penelope Allen, Rodasia Allen, Bridget Andrichuk, Teigan Babcock, Kaden Backhus, Jacob Bahlke, Isaac Baird, Anna Barnett, Tychicus Benjamin, Jeffrey Bollinger, Ayla Bostian, Garrett Caldwell, Micah Chacon, Matias Christensen, Matthew Clark, Alexis Coker, Cameron Cooper, Avery Cox, Nakiah Dearmon, Christ Glory Dosse, Dylan Driskill, Drew Eller, Ian Ellis, Addison Farris, Joshua Geary, Adhya Ghimire, Zara Goolsby, Yeidi Guevara Lopez, Esteban Herbert Oliver, Madeleine Herrick, Vaughn Hild, Katherine Hill, William Holshouser, Jacob Horelica, Maggie Hu, Jordyn Jackson, Riley Kale, Lidao Kambia, Elliott Keys, Allison Kinlaw, Jordan Kirk, Benjamin Ksor, Elizabeth Lackey, Helena Lawrence, Miracle Lester, Christian Lin, Chase Lux, Alex Magrini, Alexandra Mahoney, Aiden Martin, Zachary Martin, Aa'Niyah Massey, Joshua Mbemena, Nicole Montesano, Bradley Moore, Logan Moroney, Divya Nair, Emerson Nguyen, Lucille Noone, Dunstan Okafor, Addison Olalere, Chaitrali Patil, Christopher Payton, Naserene Petty, Jason Pham, Marcus Pollock, Anna Purdie, Jonathan Quang, Brenna Ramirez, Ava Richards, Sally Rose, Paula Santos Reyes, Joshua Serbay, William Shaw, Emma Shepherd, Isabelle Simpson, Mattison Skeen, Paris Smalls, Miles Sparrow, Emma Steinl, Kaleah Stephens, Jalayah Thompson, Cheikh Toure, James Umphlett, Andrew Vanore, Jaden Reese Vergara, Adrian Vo, Joseph Wall, Avery Walters, Elsa Worth, Robert Young
Grade 10: Sabreen Abdirahman, Tracy Adams, Shanelle Karissa Agamata, Zain Arfeen, Keller Aucoin, Akia Barnes, Zack Barnes, Andrew Bartlett, Anice Beekman, Jeremy Bhagat, Victoria Blackwell, Haydon Bode, Kaiden Borden, Alexandria Brooks, Seananthony Brown, Matthew Carney, Sienna Coker, Hailee Cook, Dallas Cooke, Mary Cox, Hayden Creech, Henry Crisco, McKinley Crowder, Martha Darnell, Mitchell DiMond, Anika Dupreez, Eugenia Edmunds, Kelli Garland, Michael Garner, Emily Gilchrist, Brynn Gillespie, Ellary Goas, Grayson Grant, Rachel Grieco, Nora Guerrero, Rocio Gutierrez Sanchez, Michael Harding, Jex Harrison, Samantha Haven, Emma Hicks, Clara Hochstein, Katharine Holland, Alexander Hultin, Hannah Hutcherson, Stanley Jackai, Griffin Jones, Bradford Keck, Sasha Koehler, Samuel Lantner, James Lasley, Kaitlyn Lewis, Molly Lovvorn, Kyle Luecking, McKenzie Marshall, Elijah McAlister, Hayes McArthur, Cecilia McDowell, Caitlyn Medley, Taylor Meister, Ashley Mejia, Alisha Mittal, Priyanka Mittal, Danyah Mohammed, William Murphy, Ellie Niven, Charlotte O'Shaughnessy, Leslie Overfield, Paola Parra Gonzalez, Charles Plate, Jag Potts, Benjamin Powell, Lauren Quinn, Boone Redding, Allison Richardson, Rachel Richardson, Kaelyn Riley, Ian Robb, Tate Robertson, Tiffany Roldan, Claudia Schlachter, Sage Schwartzel, Emma Senneville, Serina Serrano, Sutton Sherrill, Ma Soe, Assetou Sokona, Isabella Speight, Cameron Spong, Grayson Stanley, Amiyah Staples, Jeffrey Strader, Sierra Strange, Margaret Thielen, Allison Turner, Anna Vannoy, Syerra Watlington, Phoebe Wells, Candice Williams, Marina Williams, Olwen Woods, Claire Yonce, Elizabeth Zmuda
Grade 11: James Abell, Molly Adams, Allyson Adcox, Hawa Ahmed, Deena Al-Habsha, Leila Alem, Natalia Arvelo Gonzalez, Meshak Ayile, Audrey Baird, Emily Barr, Jordan Berry, Rebekah Bozovich, Lidia Briones, Jasmine Cantey, Audrey Chen, Anna Christensen, Brianna Clarida, Hannah Cline, Aidan Cobb, Grant Connors, Matthew Cook, Alessandro Cortes Vizzueth, Sean Curran, Margaret Dator, Jack Davis, Reid Deskevich, Sarah Dewey, Olivia Doyoyo, Sara Dunlay, Chainy Duong, Ann Eskridge, Brianna' Flomo, Emersen Friddle, Molly Fulp, Dylan Garner, Sara Gesse, Mary Reeves Grant, James Grieco, Marco Guzman-Balcazar, Mamie Haldeman, Kiara Hancock, Carter Hartley, Wynnan Hill, Robert Himmelrich, Haley Hobson, Henry Hochrein, Destiny Holloway, Ayanna Honan, Eleanor Howard, Brady Hu, Altayib Ibrahim, Dell Jackson, Andrew John, Chloe Jones, Anne Kaplan, Ta'Yari King, Austin Kirk, Jackson Koehler, Taryn Kohlphenson, Mary LaFave, Jenna Lake, Aneesa Lawrence, Sidney Layman, Robert Leggett, Sarah Lin, Carlyle Lowe, Eli Magrini, Jacob Martinez-Miranda, Ian Martti, Parker Maynard, Macy McAlister, Grant McCormick, Ella McGarrigan, Makenzi Michaelis, Robert Michel, Quinn Miranda, Sergio Moreno, Dalmaris Morillo Briceno, Katie Mosqueda-Cardenas, Ryan Mullen, Sallie Neff, Megan Noel, Emma Novak, Brian O'Connell, Aaron Oglesby, Evan Oliver, Jilen Payton, Sarah Poland, Margaret Pope, Henry Probst, Jayannah Raiani, Madeline Ringer, Tula Rmah, Rebekah Roy, Qurana Sharif, Damon Shuford, Luke Smelzer, Patrick Smith, Jaylon Soriano, McKenna Spencer, Antonietta Tiano, Maxwell Tower, Preston Troncale, Jasmine Vallejo-Serrano, Marissa Villafane-Flores, Isabelle Werling, Riley Willett, Nicholas Williamson, Caitlyn Wilson, Makenna Wilson, Deana Winfree, Megan Witherspoon, Allison Zelaya
Grade 12: Giselle Aburto-Mondragon, Ayoub Addus, Madje Akouegnon, Jackson Albert, Zaeem Amin, Ivy Azzarita, Margaret Ballard, Eliza Barnett, Carson Bethune, Kirby Broughton, Nathan Butler, Steven Butler, Parker Byrd, Samuel Carpenter, Lesly Chombo-Magos, Javari Christopher, Sebastian Cobos, Tyler Coker, Chelisa Cole, Caroline Coley, Elizabeth Comer, Abi Conneh, Spencer Cooke, Bryce Corbett, Ava Cowles, Emily Cox, Alaura Crowder, Z'Myia Crowder, Nicholas Cruthis, Nadia DaCosta, Alanna Dalton, Abdoul Raouf Daouda Arzika, Charlotte Davis, Helen Dehnert, Josie Dunlop, Isabel DuPreez, MaryAnn Edmonds, Sarah Edmonds, Grady Edwards, Lilia Edwards, MacAulay Faircloth, Jacob Fiddler, Keion Fields, Joseph Fitton, Hieng Fnu, Kya Foy, Jaiden Fraser, Chloe Fuentes, Lyndsey Gamble, Guadalupe Garcia-Garcia, LaDaniel Gatling, Madelyn Goas, Austin Goodman, Jacqueline Gordor, Madeline Hamuka, Lauren Harris, Sanaa Harris, Jonatha Harron, Isabella Hartwick, James Hathcock, Jackson Hill, Taleah Hill, Leo Hinds, Erica Hinshaw, Margaret Holshouser, Hudson Huck, Margaret Hull, Markus Jackson, Jennifer Jerome, Airazona Johnson, Lillian Jones, William Jones, Charles Kale, Emery Kano, Alice Kaplan, Isabelle Kemp, Joshua Keys, Allison Kondracki, Carly Koop, Christopher LaParo, Grace Layman, Catherine Lesesne, Noah Malinow Benitez, Daniel Martinez, Perrin Maultsby, Laura McArthur, Grayson McClearn, Audrey McGinn, Claire Medley, Christian Minor, Jameson Monroe, Logan Moy, Emerson Murray, Ze'Yona Myers, Emily Nguyen Rcom, Keagan O'Connell, Catherine Oakley, Mary Palmer, Alfonso Parada-Sosa, Niti Patel, Adonis Payton, Sydney Perkins, Grant Petitt, Ryan Pfister, Elora Pilhorn, Amari Powell, Nghien Puih, Ayanna Rance, Kamiya Rankin, Abigayle Ray, Alexa Robb, Sophia Robertson, Adah-Marie Romano, Miles Ross, Yessica Santibanez-Mendoza, Anna Schmedes, Kendle Schooler, Ajayia Sheffield, Emilyrose Sheffield, John Sherrill, Anabelle Short, Emory Simpson, Patrick Sloyan, Kaila Smith, Omar Soliman, Wichicah Son, Isaac Sparrow, Victoria Stancil, Caleb Steele, Andrew Steinl, Elizabeth Stephens, DeShawn Surgeon, Tytiona Surgeon, Aleyah Terrell, Louriya Thomas, Parker Till, Grant Trexler, Carlina Trigilio, Erika Vanada, Maria Vanore, Valeria Vargas Santos, Quintin Vaughn, Jackelyn Villamizar-Serrano, Alyssa Virgo, Koen Vonseggen, Alison Wahlberg, Elizabeth Wakefield, Carolyn Wall, Unique Walton, Jasmine Warren, Luiza Warwar, Ashleigh Waterman, Alexandra White, Michael Whittington, Omari Williams, Stanasia Williams, Alannah Williamson, Julianna Winfree, Briley Womack, Jacob Woodburn, Maddy Wright, Brian Yoo
PENN-GRIFFIN SCHOOLS
Grade 9: Victoria Bare, Elena Bond-Cordew, Martha Bowers, Ariel Graves, Luke Htoo, Vivien Kortte, Charles Lanik, Grace Mena, Samara Phifer, Calla Raczenski, Mila Shamberger, Margaret Sojka, Eliza Sparks, Alana Whitman, Samaia Whitmire, Riquel Wooten, Bet-saida Zamudio
Grade 10: Vanessa Acevedo, Brandon Cardoso Barron, Nylah Ferguson, Cristina Garcia, Taniyah Gibson, Porter Grella, Mark Horton, Mia Jiang, Lillian Martin, Kamya McColl, ChrisTiona Morrison, Olivia Munhall, Lily Newcomb, Kyah Outlaw, Allison Paul, Samantha Ashley Quiboloy, Rachel Rorie, Carletta Shaner, Jamya Smith, Sophia Soto, Ryan Stalker, Austen White
Grade 11: Abigail Bare, Madison Barrier, Mikayla Bond, Vasyl Budusky, Rachel Crabtree, Jackson Davis, Nicholas Epps, Charles Erikson, Mallory Greenwood, Delaney Grider, Jessica Horton, Ivy Leavitt-Lytle, Khup Lian, Jackson Miller, Carole Minor, Kayla O'Brien, Patricia Pacheco-Rodriguez, Arielle Rosenlund, Haleigh Slate, Cora Stum, Jessica Torres-Mondragon
PHILIP J. WEAVER EDUCATION CENTER
Grade 9: Khristian Akers, MaKya Barnes, Traci Bethea, Jordyn Boyer, William Brady, Hailey Brown, Warren Brown, Zoe Bump, Grace Chenail, Amanda Chowning, Uno Dos Santos, Ziva Dowd, Taylor Drazek, Paula Dugarte-Carrasco, Marilyn DuMond, Gloria Eban, McLane Kaley, Sabine Langer, Lilianna Leach, Willow Lindsay, Tess Lingle, Zion Mack, Deja Marshall, Treya McClain, Hayden McCormick, Amanda Morris, Benjamin Nanez, Emily Nicholson, Merrick Pinger, Erin Pridgen, Nia Ray, Henry Royal, Marlie Shilesky, Sabrina Sligh, Leah Stentz, Mallory Stratton, Henry Supple, Layla Watson, Emily Witherspoon
Grade 10: Aidan Armstrong, Alexis Bennett, Alexa Bird, Ellie Brown, Ali Cicek, Chelsea Council, Lincoln Crosby, Emma Deasy, Savannah Dowtin, Sydney Evans, Danica Farrar, Hailey Fisher, Elizabeth Friddle, Jaxon Garner, Susan Hiebert, Gavin Jarrett, Dillon Jordan, Melody Joyce, Sofia Kizhnerman, Parker Kosobucki, Ava Lanzas, Ye Yul Lee, Aiden McMullen, Violet Moler, Jordan Molinari-Suggs, Sofia Monguilod, Bryce Moody, Jordyn Moody, Delia Moulton, James Palermo, Lucien Pare, Richmond Parris, Samantha Patterson, Logan Perry, Emmaleora Rawlins, Julia Ringel, Sophia Robertson, Mora Rutty, Adam Rychtar, Phoenix Scarbrough, Diksha Sivakumar, Isabel Skains, John Sowinski, Guinevere Stone, Carly Swanton, Angie Valdes-Camacho, Isabella Vigneaux, Marley Wall, Franz Stephen Walton
Grade 11: Sunsunee Bell, Mackenzie Berg, Kyra Birkner, Samuel Bivona, Sydney Bowen, Abby Boyer, Autumn Breeze, Emma Brown, Sean Cahill-Swenson, Trudy Campbell, Rosaleen Clarey, Jaiden Douglas, Mira Eby, Michaela Hersey, Abraham Johnson, Jackson King, Aiden Kranz, Garrett Linn, Liana McClinton, Sophia Moore, Sadie Murray, Raymond Patterson, Karenna Porter, Gavin Rubin, Anushka Saroha, Katelyn Sarwi, Hannah Sawulski, Matthew Scheib, London Springs, Emilyn Steele, Elisa Troncoso, Katerina Van Lier, Camryn Varney, Jenna Weidman, Natalie Weston, Alexia Whitfield, Savannah Williamson, Joshua Wolters, Adrienne Woody
Grade 12: Yvonne Abbott, Zainab Adamou-Mohamed, Reuben Akins, Joyce Batista Ortiz, Samuel Christie, Robert Cook, Gabriel Cox, Nathan Craig, James Danis, Elijah Dossey, James Felt, Avery Flowers, Sara Griffin, Dylan Harris, Daniel Henry, Abigail Higgins, Kellyn Jiles, Cayla Johnson, Presley Kendrick, Nelessen Koenig, H' Missy Ksor, Tanner Layne, Sarah Lin, Chyler Lovern, Sergio Martinez-Mendez, Lillian McNeal, Meera Mehta, Jeremiah Meyer, Aurora Milholin, Kyndall Miller, Lark Mueller, Melanie Nie Hrah Eban, Justice Reeves-Burke, Nora Shearer, Iyana Solivan, Mira Sowinski, Melanie St. Clair, Rachel Terry, Anna Tilley, Leah Travis, Mary Tyler, Dorian Varney, James Wagoner, Helen Wong, Olivia Woods, Naa Yemoley Yemofio
SOUTHEAST GUILFORD HIGH
Grade 9: Jett Allen, Kamden Alston, Eden Barwick, Jonathan Blevins, James Bodkin, Lily Bolton, Jacob Brannock, Kaleah Breedlove, Jaden Briscoe, Grayson Brown, Halle Burton Neverson, Laci Byrne, William Cheshire, Aniya Coleman, Markies Coles, Johnathan Davy, Danielle Delgado, Logan Ehrhardt, Jayna Flamer, Juliana Fonville, Camila Garcia-Mares, Adrian Gaylord, Summer Guerrero, Lukas Haggerty, Josiah Hall, Allysen Hardie, Roger Harkless, Destiny Harper, Makiya Harris, Questyn Hinton, Cai Holland, Cassandra Hufschmitt, Makenzie Hughes, Kathryn Jenkins-Cowart, Kanyinda Kayombo, Jacob Kim, Nolan Lineberry, Alyssa Lord, Kylie Lovelace, Sarah McArthur, Jeilyn Munoz, Carmichael Paschal, Jazmyn Patrick, Dejarah Pettigrew, Lyndsey Poff, Madison Poole, Rodney Seymour, Caleb Shelton, Benjamin Simpson, Jewel Skipworth, Brianna Smith, Madalyn Smith, Sophia Stevens, Kelly Tapia Gamboa, Tina Tran, Dariasia Travis, Reilan Vickrey, Caleb Williams, Jessica Wilson, Jasper Woodard, Summer Woodard, Enijah Woods, William Young, Alex Zhang
Grade 10: Zachary Adolph, Ella Alcorn, Aidan Alegado, Malaisha Anderson, Isabella Atkins, Walter Atkins, Marissa Avery, Tanner Baker, Lucinda Beverly, Asia Bridgeforth, Maysen Carter, Jackson Chrapowitzky, Lillian Christie, Savannah Coakley, Jaxon Coble, Delana Collins, Vanesa Cortes Miramontes, Sydney Cox, Branden Crenshaw, Ethan Duarte-Nirenberg, Josephine Eban Ho Le, Madeline Fisher, Gabriella Ford, Cameron Freeman, Lindsey Gallaher, Mackenzie Greeson, William Harrington, Macy Hines, Hailey Hinshaw, Troy Khamdy, Sydney Knape, Olivia Knott, Nicole Layton, Riley Leclerc, Ethan Limousin, Alexander Lord, Kadence Martin, Joseph McCormick, Thomas McLendon, Khalilah McManus, Raegan McNabb, Daryn Nguyen, Mason Paccadolmi, Landon Palmer, Caliyah Peov, Aracely Perez, Erick Pryor, Nicole Roberts, Kaylei Sick, Joshua Snyder, Leontiy Sokolyuk, Khiem Syver Villarin, Kassidy Walker, Eva Ward, Lainey Watkins, Wyatt Wiederholt, Cynthia York
Grade 11: Jannaye Allen-Ridgill, Isaac Alvarado, Marie Amidon, Garin Apple, Brooke Arrowood, Mariam Assao, Owen Baldwin, Eddison Bridges, Joseph Bruscino, Justin Bullock, Gabrianna Burch, Reagan Carroll, Montserrat Cerda, Donavin Christensen, Cayce Church, Kylie Coakley, Kennedy Daniel, Evan Edmondson, Kathleen Erickson, Victoria Fuhrman, Travia Funderburk, Mackenzie Garcia, Monica Garcia Parra, Nathan Garrett, Jordan Grier, Jayden Griffin, Jason Hancock, Cohen Harris, Grace Haynie, Kailyn Hennis, Pablo Hernandez, Daisy Herrada Ortega, Karolyne Hice, Paige Hilton, Savannah Hovander, Fatu Jah, Jacklynn Jones, Xavier Jones, Connor Kendrick, Ryann King, Luke Knape, Landon Ledford, Cooper Little, Aidan Mancini, Cory Martin, Juan Martinez Cortes, Josephine McQueen, Devin Melvin, Carleigh Metz, Carson Moore, Joselyn Munoz-Mosqueda, Taniya Murphy, Kayla Mutarelli, William Oman, Michael Opoku-Dapaah, Landon Parnell, Leia Patrum, Patrick Poole, Charles Pyle, Khalid Rahaman, Evan Raines, Ashley Rangel Avila, Emma Reeves, Abigail Ridge, Cameron Sanders, Riley Sellars, Jaylin Sills, William Smith, Haley Solis, Kaitlyn Solis, Mason Spofford, Kaylee Sudderth, Jonah Thomas, Dejah Tingle, Raegan Tobin, Nathaniel Underwood, Alexandra Walker, Dominique Walker, Donovan Walker, Kara Walker, Mia Ward, Lynnlea Watkins, Gabriel Welker, Zachary Wells, Cameron Williams, Jordan Williams, Ryann Williams, Ellah Wilson, Kylie Wood, Addison Wyrick
Grade 12: Alanni Aguilar, Jaylin Akins, Myah Anders, Katie Anzaldo, Jose Arguello, Matilda Ayisah-Quaye, Jasmine Baeza Alanis, Seth Baker, Caroline Banser, Olivia Barry, Aaron Black, Cameron Bolles, Jaycie Bolton, Ivey Bradsher, Nicholas Branch, James Branford, Cheyenne Brooks, Jacobo Cabezas Mejia, Riley Carter, Haley Caviness, Sydney Coakley, Alayna Coltrane, Taylor Cotie, Jackson Couch, Morgan Craven, Evan Currie, Seth Daub, Lane Deal, Jessica Elwood, Ca'ren Franklin, Dalton Fryar, Kailey Gates, Sadler George, Daniel Gerald, Nicholas Green, Shelby Greer-Borland, Abigail Greeson, Jacob Harrington, Dustin Harris, Reagan Harris, MaKenzie Headen, Claudia Herrera Frometa, India Hines, Mikaylah James, Owen Kellam, Abbigail Kirkman, Alexis Knape, Daniel Knott, Jeffrey Larow, Jacob Lawrence, James Liggins, Eliza Marshall, Abby Martin, Ethan Mayer, Elizabeth McDearmon, Kaleb McKee, Addison McKiver, Samuel McNabb, Za'Najah Moffitt, Aaliyah Moore, Madelyn Moser, Ryan Murphy, Dylan Nguyen, Justin Nguyen, Abigail Niemann, Maddison Owen, Micah Parrish, Bryana Pierce, Tiernan Ponder, Savannah Powers, Rachael Profitt, Abigail Rice, Ryland Roberts, Sydney Roberts, Luis Sandate, Hannah Sizemore, Savannah Soto Martinez, Gracie Southwell, Terence Stevens, Alehidy Tapia Gamboa, Jacob Tenorio, Travis Tran, Andrew Vandiver, Jackson Varner, Samantha Voigt, Mary Wallace, Morgan White, Savana Whitt, Ashley Wyrick
SOUTHERN GUILFORD HIGH
Grade 9: Marwah Alam, Kirra Burgess, Shakerra Casey, Benjamin Childress, Aaron Diaz, Halei Evans, Courtney Griffith, Taylor Griggs, Nathaniel Holt, Lyric Horton-Rogers, Ellianna Jehlicka, Mubeen Khan, Waliyah Khan, Bisma Konwal, Azianne Lynch, Israa Mahmood, James Marley, Alexis Martinez-Montes, Valentina Mata-Martinez, Tre'Niya Miller, Piya Mon, John Paredes-Hernandez, Marwah Raja, Briana Ramos-Lopez, Hamnah Rehman, Angel Renteria Romero, Kayden Roberson-Carpenter, Tianna Spinks, Stephany Stafford, Michael Stone, Hector Tellez Rocha, Angel Thompson, Thu Tran, Maryum Zaman
Grade 10: Hadiqa Ali, Sameeah Booker, Kaley Boyd, Estrella Decigo-Rico, Penelope Desch, Katlyn Elks, Fabian Garcia-Cortes, Carlos Herrera-Duran, Zainab Khan, Payton Laws, Avery Lowe, Sofia Mahmood, Fnu Mahnoor, Sana Malik, Jennifer Martinez Garcia, Erin Meadows, Ishaal Mushtaq, Yasmine Newell, Kevin Nguyen, Isaac Oppong Frimpong, Mia Ortiz, Sydney Parsons, Adrian Quiroz-Castellano, Aliza Rafiq, Fatima Riaz, Savannah Roberts, Alina Rodriguez, Fernando Rosillo-Perez, Rosa Saucedo Puente, Astou Sougou, Dior Sougou, Alyssa Sweatt, Tina Thi, Edgar Vaca-Ramirez, Vivian Vasquez, Dallas Warren, Taylor Watson, Imran Zeb
Grade 11: Halifat Adam, Adelita Aguilar, Abdul Ali, Nyasia Alston, Hayden Atchison, Hannah Barnes, Bernard Barr, ReNiyah Boyd, Malachi Bradley, Janiya Brown, Edgar Carbajal Benitez, Maritza Castro, Elizabeth Cook, Isaac Cravey, Jason Creech, Katherine Crespo Velasquez, Taylor Davis, Nalee Em, Conner Fields, Belanie Gamez, Hailey Garcia-Cortes, Olivia Gaster, Aaliyah Griffith, Annai Gurrusquieta-Vega, Garrick Harrison, Osbaldo Herrera-Prestegui, Sara Hill, Christyn Hurey, Searat Khalid, Fatima Khan, Roomena Khan, Ayesha Konwal, Jordyn Leonard, Roberto Llamas Gonzalez, MaKailah Lowery, Awais Malik, Taylor McDonald, Cole McGuire, Jocari McKoy, Edwina Monyan, Mohammad Muavia, Kasey Onusko, Ashlyn Pegram, Jye Pettiford-Mabry, Jakob Pickard, Nikolas Polk, Alisa Redd, Dakota Reed, Gloria Rodriguez-Lopez, Daeshaun Ross, Gustavo Rubio, Katie Russell, Damian Santiago-Moreno, Ariauna Seay, Furqan Sultan, Paige Tuttle, Emily VanHorn, Precious Warren, Nadia Watson, Robert Williams, Olivia Wilson, McKenzie Zolicoffer
Grade 12: Zarshan Adil, Ramon Avila, Alondra Ayala-Contreras, Ethan Bouakeo, Nathan Bouakeo, Madison Boulware, Yahir Briones-Miranda, Cristal Carbajal Benitez, Jennifer Chavez-Cruz, Ericka Cheek, Imani Ervin, Jhaeda Estes, Jamier Ferere, Jailyn Ford, Waleed Fraz, Jovontae Frazier, Mycole Gamble, Jada Gill, Nathan Graham, Alexander Hernandez, Celialilibell Hernandez-Peralta, Joseph Jarrett, Kulsoom Javaid, Destiny Kellam, Aleena Khan, Mahnoor Khan, Omar Lesso-Marin, Haley Love, William Lynch, Aquichai Martin, Rubi Martinez-Montes, Briajanae McKinney, Joseph McMahan, Jose Medina-Martinez, Jacqueline Mendoza-Hinojosa, Tyler Monroe, Mujtaba Raja, Saige Richardson, Yarely Rodriguez Rocha, Diamond Roseborough, Brooklyn Sutphin, Michelle Thi, Adam Wall, Dionna Williams
SOUTHWEST GUILFORD HIGH
Grade 9: Abdullateef Abdourahimou, Ariana Abraham, Christelle Aguilar, Mohammed Al Hussein, Ramma Ali, Chan An, Matthew Barbieri, Jada Bennett, Alexander Biege, Buddy Boone, Madelynn Boozer, Autumn Boyce, Cameron Brinkley, Micah Burkett, Lana Bybee, Cassie Cao, Aaron Carr, Aklim Castillo, Timothy Cato, Richayla Chamberlain, Ariana Chapman, Daniel Chen, Amy Cho, Urwa Choudry, Dawson Clark, Sawyer Clark, Nicole Edwards, Olivia Esarey, Aminia Fisher, TyKiyah Freeman, Ava Geisler, Anna Gilliland, Natalee Gray, Madeline Griffin, Koshelele Hamouda, Thuraia Hassan, Allison Haynes, Nina Henderson, Christopher Hermann, Tabarak Hijaz, Cameron Holmes, Syed Ibraheem, Josiah Ijaola, Koen Jones, Samantha Karant, Sriya Karki, Amaris Kearney, Jarren Keech, Austin Key, Dev Koirala, Anthony Koo, Patrick Krayer, Ellie Kwon, Jack Kyslinger, Brian Le, Lauren Emily Leonar, Reese Leppink, Caleb Lindsay, Kory Lloyd, Eric Lovett, Luz Maceda, Devon Madden, Hashem Madi, Jame' Malik, Anna McGinnis, Aidan McPherson, Donovan Millroy, Kainat Mohsin, Rosemary Monson, Ella Moore, Dylan Mudri, Irankunda Mussa, Krish Naik Gaunekar, Charlie Nguyen, Euclid Nsiah, Deborah Nuamah, Poni Nyara, Abigail Ochoa, Alayna Odeh, Karla Paw, Peyton Payne, Amy Perez, Maxwell Peterson, Olivia Pittman, Prarakshya Poudyal, Genna Prevatt, Sachiko Price, Adia Radford, Owen Ray, Madison Reich, Aniyah Richardson, Kayla Riggs-Duckett, Jose Robles Delgado, Fernando Salazar-Reyes, Daisy Sanchez-Hebreo, Biren Sanyasi, Sadie Schramm, Katelyn Sikes, Lishawn Speller, Makayla Stefanik, Natalie Stern, Kylie Stewart, Jayden Tawiah, Summer Terhune, Grace Thomas, Chloe Thompson, Alyssa Toomer, Abigail Tran, Ray Trujillo, Saban Tumsah, Emerson Turbeville, Tisha Ulak, Hannah Vikner, Rachel Wagner, Abdullah Waheed, Pilar Wall, Evelyn Wesney, Addison Yochim, Jiahong Zhang
Grade 10: Ambar Abad, Muhammad Abbas, Humza AbdulRahman, Siddhida Acharya, Juliet Adam, Mathilda Ajibola, Mohamad Al Abed, Hilda Asadian, Robert Banks, Jkwon Barnes, Denia Battle, Mariez Bebawi, Nicole Blue, Mary Brasher, Fidel Bravo, Brianna Brewster, Akeria Brockman, Jamel Brown, Raelene Brown, Ryelin Brown, Bailey Buckhannon, Angela Cao, Jaylen Carl, Bilal Chaudhry, Esther Choi, Hope Choi, Caroline Church, Phoebe Clutter, Rachel Cruess, Cesar Cuevas Reyes, Chloe Cunningham, Faris Darwish, Ishwa Dave, Morgan Davis, Rachael Dee, Daniela Dominguez-Adamson, Trinity Edwards, Jordan Flores, Emily Fox, Janiya Fuller, Autumn Gecinger, Adam Ghris, Jayden Golden, Stirling Gould, Jayden Graves, Logan Guerrero-Caballero, Ally Guglielmo, Karly Hairston, Keara Hairston, Jaylen Hall, Anniya Henry, Leah Hogan, Taylor Hudgins, Lauren Ingram, Sandra Irangabiye, Jared J'arrante, Kiran Kaiser, Sy'Miyah Kimbrough, Benjamin Kimsey, Virginia Kitley, Sammy Knifati, Jessica Koirala, Rania Laymoun, Dylan Lester, Carter Long, Layla Lott, Destiny Lucas, Halle Lynch, Anders Lyndrup, Keri McFeeley, Reily Moore, Clark Morris, Duy Nguyen, Katelyn Nguyen, Timothy Nguyen, Alexis Ogbonna, Kailynn Ortiz-Garcia, Prachi Patel, Siya Patel, Jackson Perko, Jillian Pettie, Quynh Pham, Brooke Phillips, Grant Prevatt, Brooklynn Reives, Benjamin Rhymer, Jamira Roberts, Benjamin Runner, Casey Salerno, Aayushi Shah, Dylan Shelby, Rena Shults, Devon Smith, Hailee Smith, Jordan Smith, Maya Smith, Aubrey Smith-Walker, Angelina Sourisak, Alexander Striletchi, Nellisha Swaby, Mitchell Talley, Delanie Thoden, Campbell Throckmorton, Johnny Vo, Julie Vo, Derek Walker, Elias Walton, Taliyah Walton, Samantha Whigham, Michael Wirtz, Luke Wright, Elim Yu
Grade 11: Londyn Alston, Anahi Angeles Moran, Kofi Atta-Amadi, Nicholas Bartlett, Rohan Basnet, Avery Beckham, Olivia Bolick, Grace Boyer, Matthew Briceno, Khoi Bui, Kathryn Cain, Ian Carr, Betsy Chen, Nasry Chirinos, Amani Chloe, Safa Choudry, Kendyl Condrey, Kinley Cooper, Araj Dahal, Da'Mya Dalton-McLean, Neha Daniel, Malak Darwish, Carolyn Davis, Tyler Dixon, Sarah Dumauriet, Max Dyer, Jonathan Edwards, Samantha Eisenman, Mohamed Elhiber, Makena Ellis, Taylor Evans, Peyton Flynn, Carson Fouts, Evan Frantish, Luke Aaron Galindo, Manvi Gandla, Adam Gil, Ariel Gomez, Joseline Gonzalez, Paige Gowdy, Jamie Grant, Jordan Grew, Sarah Hall, Akila Hardie, Lauren Harris, Natalie Heilborn, Daniel Henderson, Lawrence Higgs, Najah Hijaz, LaDarricka Hill, Tatum Hill, Mallory Holt, Braeden Hosier, Mason Howard, Imani Hunter, Pavani Hutton, Sarah Hyatt, Safa Ibrahem, Saul Jaimes-Ramos, Dominic Jiang, Leah Johnson, Fiza Khan, Sullivan Kojola, John Kovach, Kelton Langfitt, Jeffery Lentz, Jacob Leonar, Gianna Lord, Jason Lovett, Todd Mack, Mohamed Madi, Aamna Malik, William Matthews, Tyler May, Nathan McCauley, Sa'Mya McCullough, Aislynn McDowell, Katie McLean, Lisandro Medina Martinez, Franscisco Medina Santana, Victoriano Mendoza, Camila Menendez, Abigail Messick, Madison Michael, Claire Monson, Sady Moody, Lacie Morgan, Landon Motley, Khristian Moye, D'ascia Muir, Jihad Mujali, Megan Munson, Siselia Murray, Nhi Nguyen, William Niebauer, Michael Nixon, Aiden O'Buch, Laura Ortiz-Gomez, Bryan Palma-Matos, Sylvia Pappas, Charles Parillo, Kishan Patel, Austin Patterson, Julieana Pennell, Angel Perry, Parker Perry, Hailey Peterson, Amanda Pipkin, Mackenzie Potter, Charlie Potts, Sarah Qadir, Ashley Quach, Naomi Ramsey, Arianna Rasing, Allison Rayfield, Samantha Rayfield, Taylor Rayfield, Taylor Reich, Claire Renfro, Kayley Roan, Taylor Robinson, Tanner Royals, Victoria Ruiz, Ryan Salerno, Maria Sanabria Cufino, Sophia Sentner, Audrey Serb, Blake Shimp, Jordan Skinner, Carson Smith, Conner Snead, Josie Snead, Wyatt Stanley, Chloe Stevenson, Luke Stewart, William Stout, Gabrielle Suggs, Zachari Swann, Lindsey Swift, Denzel Tawiah, Courtney Taylor, Enndya Thames, Sara Tiganus, Tyler Tran, Jessica Trujillo, Owen Underwood, Nathaniel Vue, Alyssa Walker, Nyomi Walker, Jaeden Watkins, Madison Wildman, Aniah Wilson, Ataia Wilson, Sophia Wittenborn, Edinam Woka, Willy Yang, Zion Young
Grade 12: Katelyn AbantoHollans, Asad Abbas, Heba Al Hussein, Cristian Alexander, Christopher Allen, Ryan Andrews, Nickey Arphai, Rosaleen Baker, Kenneth Banks, Juliet Baxter, Ainslee Beato, Skye Beeler, Sydney Benfield, Andrew Biege, Sydni Birnbach, Anna Blacksten, Grayson Brinkley, Malina Brown, Dean Bryant, Tristan Burnham, Miriam Cash, Jasmyne Caudle, Samuel Chandler, Katrina Chapman, Brooklyn Charles, Hadi Chaudhri, Talal Chaudhry, Haoran Chen, Katherine Cherry, Abigail Childs, Hunter Chu, Katherine Church, Braylon Clark, Chase Clark, Rachael Connolly, Tatiyana Connor, Anna Copley, Nia Cousar, Tamya Davidson, Justin Doran, Cian Doyle, Mason Drabik, Rachel Eaton, Nada Elbayoumi, TaShane Elder, Broderick Farrell, Ayden Flanagan, Ella Fritts, Grace Fuller, Natalia Gamdzyk, Frida Garcia, Damaris Garcia-Bueno, Benjamin Gowdy, Jessica Guillen-Hernandez, Emily Guin, Austin Hagler, Madison Hagler, Olivia Hagler, Aja Hairston, Carrington Hairston, Magen Hampton, Kenan Hayes, Parker John Hayes, Nick Haynes, Cecelia Hewston, Avery Higgins, Cooper Holbrook, Gabriel Howard, Madison Hudgins, Trinity Huynh, Joshua Ijaola, Hailey Ingram, Samuel Ivey, Derick Jantuah, Chrishayla Jones, Taj Jones, Katherine Kabler, Justin Kern, Ethan Kiernan, Kyle Kihlmire, Daniel Kim, Samira Koirala, Cooper Korson, Ali Lami, Micah Lamour, Keaton Lane, Kenneth Le, Yazmin Ley, Walker Lyon, Hala Madi, Jessica Madjd-Sadjadi, Dasia McCarter, Bryson McCauley, Matthew McGuire, Rylie Meinecke, Campbell Melton, Xavier Meyer, Kelis Miller, Adnan Mohamed, Emily Moore, Jaylan Moore, Rhenna Moore, Tanner Moore, Rylie Murphy, Elijah Murray, Caroline Mussallem, Christine Nguyen, Michelle Nguyen, Truong Nguyen, NiLin Ni, Keri Pakenham, Brice Parillo, Grace Parsons, Mahi Patel, Namasvi Patel, Preya Patel, Ria Patel, Sheel Patel, Raymond Pennix, Mia Pitts, Ashanti Plumley, Briana Pritchard, Morgan Prochnow, Maryam Qabaja, Cadence Rainey, Enzo Ramos, Nathan Rathjen, Tye Rauber, Brandon Razik, Abigail Repko, Ashley Nicole Reyes, Jennifer Reyes-Escalante, Luis Robles Delgado, Trace Rogers, H Sun Romah, Natalia Salazar Reyes, Bayan Saramah, Jaydin Schaefer, Kayla Schaeffer, Nakisa Shabrang, Olivia Shoemaker, Jessica Shwe, Isaiah Smith, Joshua Smith, Taylor Smith, Joseph Specht, Jamal Spencer, Chaeli Stasch, Nicholas Strag, Sandra Striletchi, Tara Swaim, Macy Teer, Caleb Thomas, Isabella Tkatch, Madelyn Tucker, Madison Vaughn, Terrence Vaughn, Danyielle Vazquez, Caleigh Vocke, Hafsa Waheed, Tianna Watts, Mary Wheatly, Hunter Whitten, Nathaniel Wilcox, Madison Wirtz, Christian Woodbury
STEM EARLY COLLEGE AT N.C. A&T
Grade 9: Mansour Adamou-Mohamed, Kashifah Afroz, Rani Akki, Malaz Altahir, Toluwalomo Atanda Ogunleye, Heidi Baartz, Eashan Babu, Anika Barnes, Hannah Cheriyan, Simon Clarida, Gianna Cook, Kennadii Countee, Dilan Dasanayaka, Isaac Deatherage, Everette Dwight, Natalie Eaves, Noah Gagne, Eric Gladney, Gabriel Hardy, Destinee Hewitt, Yasmina Issaka, Kayla Jackson, Noe Jaimes, Ethan Kanobe, Gursimran Kaur, William Kerrigan, Sophia Koehler, Sivaram Kumareswaran, Ashwika Lavu, Isaiah Little, Guruvenkata Macha, Jackson Mardis, Ryleigh Massey, Jackson McQuaid, Camille McQuitty, Jacob Morley, Mahanth Muthiah, Mariama Ndiaye, John Parker, Jay Patel, Leonardo Ponte, Dominick Pope, Lakshana Ramalingam, Adwia Salih, Sheza Subhani, Jordan Tyson, Michael Wilcox
Grade 10: Dhairya Agarwal, Talal Aslam, Monica Bach, Sarah Banks, Chelsea Bediako, Carter Benson, Bryson Bost, Nylah Brinson, Isabella Bryant, Emma Duehring, Muzan Ebrahem, Theron Fariole, Thomas Forrester, Projyel Gautam, Giuliano Giove, Nathan Hampel, Bryan Huang, Lily Huynh, Gauri Jha, Jaya McCain, Anish Patel, Anish Patel, Het Patel, Ishan Patel, Jarman Perry, John Scutari, Sanchit Shah, Marwa Sharib, Landon Silver, Taylor Slade, Alexander Toney, Jonathan Uhlenberg, Nicolas Vasilescu
Grade 11: Zain Bawangaonwala, Derrick Bediako, Donya Farahani, Gurnoor Grewal, Riwa Mohammad, Zeel Patel, Rylea Pritchett, Parker Sowell, Madison Thompson
T. WINGATE ANDREWS HIGH
Grade 9: Emmanuel Agoh, Anna Athisoumoungkhounh, Eternity Briley, Ania Caldwell, Lesly Coello Molina, Victoria Elliott, Matthew Frisco, Adre'ona Isaac, Giovani Jimenez, Destani Johnson, Omarion Johnson, Titus McClenton, Vanessa Morales, Jihadah Muhammad, Eh Neh, Abdulaziz Omar, Grace Po, Antonio Ramirez-Cisneros, Kimberly Reyes, Daniel Rios, Mahima Sachan, Giovanni Scavone, Michael Thalassenos, Faryal Zafar
Grade 10: Jabriel Abakah, Carrington Bell, A'Zyria Bethea-Wilson, Muskaan Bibi, Zaaiir Calloway, Zoey Fleming, Emilee Fulp, Kenny Garcia-Lorente, Alaa Abozar Idris, Nevaeh Ilderton, Karrington Kemp, Tristian Kirkwood, Ayana Lucas, Cristina Martinez Casarreal, Melanie Medina-Granados, Lola Millican, Amaya Moore, Jacquayala Moore, Kaden Pohlman, Summer Ranson, Matthew Rodgers, Jada Ross, Jason Rowe, Gemaeka Smith, Charles Sutherland, Chyann Tignor, Zaman Timmons, Nijayah Townes, Jalen Umstead
Grade 11: Haben Abreha, Miranda Allen, Clinton Bartley, Alexandria Belton, Penelope Brown, Nasir Chaudhary, Aiden Coleman, Eh Dah, Malasia Fleming-Blocker, Jurnee Flowers, Alexia Horton, Cynthia Hunter, Esraa Abozar Idris, Woodrow Jackson, Maria de la Caridad Martinez Casarreal, Brenden Miller, Leeanna Miller, Tyriek Mock, Luke Nissen, Diana Orrico, Moo Paw, Sofia Pedraza-Pineda, Willie Phillips, Poe Pleh, Saw Reh, Zachary Riley, Dalia Rodriguez, Taylor Rorie, Elijah Sanders, Brody Sawyer, John Shearin, Rayne Slappy, Benjamin Smith, Kaven Smith, Anissah Tillman, Jonathan Vega, Jayla Volley, Gabriella Warren, Dalton Webb, Jerney Whitaker, Emanti Whitlock, Sekoyia Whitlock, Xu Jia Yi, Ashanty Zapata, Nathaniel Zapata
Grade 12: Meray Abdelmalak, Filimon Abreha, Philipa Acheampong, Zain Ali, Mu Aung, Sydney Byers, Sanaa Cherry, Anaya Cureton, Jilianie Dalton, Dalinska Garcia, Victoria Garland, Talaya Garner, Samantha Hicks, Nevaeh Judge, Paw Klay, Zana Lucas, Emilia Martinez, Amya McWhorter, Say Moo, Luis Morales-Baez, Arianaliza Osorio, Laisha Pacheco-Morales, Buay Pal, Kristina Perry, Rebecca Pierre, Damon Powell, Grace Price-Manchur, Jasmine Pringle, Aryionna Pryce, Takiyah Rhoades, Donovan Robinson, Arianna Smith, Isaac Stewart, Tauja Stith-Hedgepeth, Yakira Striblin, Sean Aaron Sy
UNCG EARLY/MIDDLE COLLEGE
Grade 9: Amiera Alharazim, Bhanuka Ariyawansa, Ava Cason, Serena Crumpton, Shelby Cuthrell, Jordan Fleming, Bryan Garcia Parada, Leslie Garcia Parada, Alexa Gonzalez-ramirez, Makayla Hall, Shaylia Hamilton, Salma Hassanein, Neil Kapileshwari, Sandra Konlani, Aminata Lo, Alyssia Miller, Mustafa Mohamed, Amisa Msenwa, Re Paw, Addison Perry, Bharath Sathyaseelan, Ella Schwanke, Lane Smith, Addison Stanifer, Katya Withrow
Grade 10: Lourdess Casaus, Corinthia Elorza-Reyes, Holly Gaston, Alexandria Gause, Christian Gregory, Christopher Hall, Ayana Hughes, MaDyson Johnson, Michael Jones, Wasif Khan, Paula Mata, Danny Mlo, Jalen Moore, Alexis Nguyen, Salvador Perez-toledo, Chloe Smith, Autumn Tawney, Chloe Thompson
Grade 11: Kristian Banovic, Soren Blue, Nakia Bowman, Mykaila Brown, Ciara Dawson, Tiffany Day, Leetha Djodikromo, Sithija Ganhewage, Gabriel Garrett, Sierra Ghee, Benjamin Johnson, Kayla Jones, Mariah Lyons, Aneyka Marin-Valentin, Ameena Moussa, Najea Parker, Romaika Pierre, J'niya Pleasants, Lery Rmah, Tristan Schmidt, Karsia Smith, Kara Stroud, Hawa Tejan-Sie
Grade 12: Khansa Ahmed, Kale Akue-Ka, Jackson Pearson, Juanita Salinas-Silva, Kelby Swindell, Jonathan Washington
WESTERN GUILFORD HIGH
Grade 9: Meadd Abdelrahman, Rayyan Abu-Dames, Jena Abukhalaf, Abraham Acevedo, Jake Adler, Shams Al-Khishaly, Pablo Ali, Jordan Allison, Nahla Alsaid, Ayat Alwakwak, Ella Arsenault, Mary Auer, Aleiya Barrow, Knox Bouchillon, Sophia Bower, Nicolas Bradham, Deja Brooks, Dhruv Buneti, Alexis Castro, Lily Cecil, Parker Chauncey, Jackie Chen, Amber Cook, Ryan Dackson, Dominic DeLuca, Fatou Dieng, Carter Dulin, Anthony Espinoza, Jada Gilliam, Keesha Go, Janet Godines-Castro, Julian Gonzalez, Isaiah Hall, Muhammad Hassan, Sonya Heddaeus, Luisa Hernandez-Alvarez, Yasin Holland, Elizabeth Juarez Avila, Megan Kane, Dennis Kim, Danny Li, Asiah Lynn, Norelimane Mahieddine Benziane, Alejandro Maldonado-Juncosa, Ashwin Marwaha, Leila Mbaye, Amiyah Milton, Lauryn Morgan, Carsyn Morton, Mohamed Nasser, Fatou Ndiaye, Julia Nguyen, Jason Perez-Escobar, Jossalyn Perkins, Natalie Preap, Mario Razo-Rojas, Shykevia Robinson, Mira Sarwar, Osama Sfar, Julin Siu, Dajhia Smith, Amelia Stewart, Russell Thomas, Jamison Threewitt, Kylie Torrence, Natalia Torres-Garcia, Jonathan Tran, Shannon Trevino, Daniel Tucker, Giovanni Vasquez, Jasmine Wahbi, Deanna Wallace, Jaquele Watts, Mason Weidman, Aaliyah Wesson, Kai'Ahna White, Rishi Yadav, Ruba Yousif, Andy Zaruma Lituma
Grade 10: Syed Ali Sher Abbas, Ambre Abner, Beyza Aksoy, Jack Auer, Liam Baldwin, Lynley Bergman, Nischal Bhattarai, Rocky Bishara, Macie Blake, Abigail Brockington, Avion Caddell, Junior Calderon, Daisha Crear, Marilyn Cruz-Garcia, Xavier Davis, Whitney Dong, Micah Ervin, Addison Evans, DeJia Fleming, Yohandy Genao Rosario, Nadia Gherghe, Alana Goodman, Brooke Greene, Ava Grill, Rebecca Guevara, Nevaeh Hall, Hannah Hedima, Abigail Heide, Katelyn Holland, Jessica Hopson, Lacey Houlden, Joshua Hung Kung, Miles Hurst, Rayyan Hussein, Davon Jacobs, Aleeyah Johnson, Sally Kolada, Tanner LaFrance, Kiara Lalandi Hernandez, Celia Malaney, Kimberley Marcelin, Frandy Marte, Rami Merdan, Elliana Milman, Isobella Moulton, Toni Noland, Liseth Nolasco-Martinez, Nguyet Nong, Caleb Osborne, Jungmin Park, Jungung Park, Aniya Parker, Sean Parrish, Diuanta Peoples, Sabrina Phillips, Lily Pittman, Arisdelci Rivera-Zepeda, Valerie Romero-Martinez, Jessica Sam, Kavisha Saram, Mary Schroeder, Jayleen Shaw, Austin Sheaff, Peyton Southern, Brianna V Stokes, Zoey Timmons, Juan Toj-Vasquez, Valeria Toledo Gonzalez, Ada Troxler, Christopher Wauford, Nickolas Weidman, David Welch, Ethan White, Sydney Whitman, Abigail Williams, Adriana Wilson, Peyton Wojtek, Henri Wong, McKenzie Lea Atiya Woodard, Bailee Wright, Ethan Young
Grade 11: A'isha Abdu, Nour Abouzeid, Cameron Alimi, Caroline Allen, ZaNiya Alston, Amari Ames, Lionel Andrews-Commey, Kojo Asante-Darkwah, Mohammad Babaahmadi, Nicholas Ball, Aleksandar Banovic-Garcia, Thazarria Barrier, Javyia Baynes, Savannah Benoist, James Berry, Jainiya Bethea, Mary Brewer, Cardin Bui, Atashanie Burke, Ajavia Bush, Kimyani Caddell, Yasmin Campbell, Lena Carchia, Lily Carlyle, Sandy Carmona-Lucero, Anthony Charleston, Yasmine Chiboub, Zachary Cloutier, Emily Cockman, Lynlee Collins, Camden Connolly, Javariante' Core, Ashley Coreas, Leonardo Cortes Gutierrez, Kameron Crumb, Chi Dao, Justice Davis, Nathaniel Day, Alexa DeLeon Velasco, William Diering, Isla Dwyer, Jeff Edwins, Charles Ellison, Henry Ellison, Etan Ferguson, Kennedy Frink, Nathaniel Fuqua, Edgar Gallardo-Ramirez, Caroline Gilliland, Daniel Gomez-Bello, Destiny Green, Ruby Grove-Malaney, Brooklyn Guy, Orianna Hackney, Nathan Hamilton, Brooke Harryman, Anna Haviland, Victoria Hudson, Sydney Hull, Landon Huynh, Donny Hyiak, Cassidy Janetta, Maria Jaramillo-Guevara, Brooklyn Johnson, Louis Josephrajan, Ejla Kalac, Riya Kannan, David Khanatayev, Annabella King, Preston Lambeth, Sanai Lawery, James Lawhorne, Edward LeHanka, Gabrielle Lunsford-Bigelow, Ahmad Maanaki, Douaa Mahieddine Benziane, Kaitlyn Martinez-Calixto, Meiry Martinez-Chavez, Lena May, Janiyah Meadows, Blakely Miga, Ella Mitchell, Fernanda Mosqueda, Nathaniel Murdock, Penda Ndiaye, Seynabou Ndiaye, Colin Nguyen, McKinley Nichols, Allison Nosal, Yalissa O'Daniel, Chidubem Okeke, Kayvon Pickett, Dakota Pinson, Tyler Priddy, Mackayla Reese, Sarai Robles, Daniella Rodriguez, David Rodriguez, Shane Rogers, Leah Rosson, Alessandra Rotruck, Jaclyn Russo, Sashel Saddler, David Salazar-Meza, Jazmine Salmeron Rodriguez, Michael Sanderson, Savannah Saunders, Gwendolyn Schillie, Emily Scott, Maggie Scott, Caroline Sharp, Caleb Shelton, McKenzie Smith, Danny Sok, Sinai Stokes, Sydney-Elena Tackett, Andrea Tapia-Diaz, Taylor Teal, Morgan Thomas, Kaitlyn Umstead, Makyla Uzzell, Sabryna Vaye, Joshua Vice, Raki Wane, Ella Ward, Caleb Watkins, Olivia Whisnant, Kayla White, Quiriat Zelaya-Aleman
Grade 12: Stephanie Alberto Mancera, Alivia Allen, Anthony Bell, Jacqueline Bello-Reyes, Lillie Bergen, Selene Berry, Jared Black, Tanesia Borland, Thomas Brown, Zachary Butler, Taylor Carden, Rylie Cole, Doran Calvin Coley, Selena Collins, Johnathan Cortes-Garcia, Adam Cromer, Kinu Dailey, Cyubahiro David, Thomas Espinosa-Smith, Grace Evans, Ailish Flaherty, Jade Floyd, Kirill Fomenko, Sebastian Free, Emily Frick, Sahir Gamble, Virginia Gilbert, Myada Ginawy, Nicholas Guravage, Ava Hall, Connor Hall, Evan Harris, Kendall Harris, Kyla Harris, Natasha Heddaeus, Amelia Heide, Kristina Hmilj, Bonny Ho, Elizabeth Holcomb, Audrey Ivey, Skyler Jessup, Isabella Jones, James Kashubara, Katelyn Knust, Alexander Lam, Tina Liu, Daaven Lorick, Miller Lucky, Landon Luebke, Callie Majors, Michael Mancilla-Azamar, Juan Medina Beltran, Jacqueline Mendiola Salgado, Ajoni Miller, Delanie Mitchell, Mohamed Mustafa, Marlee Nash, Riley Newkirk, Reem Nour, Kimberly O'Conor-Benavides, Alyssa Olmedo, Jayla Perry, Anna Perry-Brandon, Tanasiah Phelps, Reese Pointer, Eadon Powers, Yadira Ramos-Romero, Eli Rcom-Nie, Sophie Rickard, Kendal Ritchy, Elora Roberts, Tegra Sambuila, Xander Sechriest, Eun Bin Seo, Tsion Shields-McMeans, Kezia Smith, Kenneth Sostre Reyes, Jaylon Southerland, Josiah Sprague, Sadie Steelman, Zilmond Strader, Anna Strange, Madison Strickland, Harrison Tedder, Azarria Thompson, Anilem Toj, Alexa Trotter, Peyton Valla, Reilly VanDyke, Ciera Ventura, Yash Vyas, I'Yari Wade, Jihane Wahbi, JaQuerra Washington, Catherine Williams, Ryan Williams, Rahul Yadav, Catharine Yoder