Guilford County Schools, High School, A Honor Roll, second quarter

Grade 10: Leon Aaron, Elsie Abaka-Mensah, Moubarak Abdoulaye, Joshua Allen, Ava Allred, Daniel Anthony, Emma Arthur, Abigail Bachmann, Emma Baker, Luis Baquerizo Cisneros, Luis Baquerizo Cisneros, Sabrina Barrezueta, Lauren Benamati, Jason Beville, Adam Biscoe, Chyna Blackwell, Ashley Bonilla, Giovanna Bouthiette, Olivia Briganti, London Brummel, Addison Bryant, Cassady Butler, Torey Cagno, Zoe Cecil, Alexandra Chavez-Derlaga, Jiayi Chen, Peyton Chodyniecki, Magnus Class-Rash, Koewin Conti, Sydney Couglar, Julie Elizabeth Craig, Carter Cummins, Josephine Danner, Urte Dargyte, Caroline DeLellis, Kara Dell, Jon Doyle, Samuel Dunn, Madison Dyer, Jacob Edens, Jade Edwards, Jaedin Ellis, Allison Emborsky, Dominic Evans, Marc Evans, Addis Felder, Kyle Felder, Tyler Fleming, Sydney Forrest, Maisyn Frey, Rhea Gandikota, Connor Gantert, Andrew Gatewood, Ryan Gee, Evan Gillies, Kathryn Gillman, Daniella Gomez, Vincent Bruno Gonzaga, Gabriela Gonzalez, Veer Goparaju, Seth Grady, Priti Greene, Mackenzie Groce, Olivia Guido, David Guild, Levia Guo, Adbel Guzman, Lillian Hahn, Justin Hamby, William Hampton, Kain Harris, Dylan Hartman, Michael Hassler, Brooke Hefner, Olivia Hieber, Kipley Hill, Leyna Hirko, Ryan Hirko, Jonathan Hodierne, Pierson Hogg, Sienna Hsu, Addison Hulbert, Alicia Hutchinson, Seokbeen Hwang, Zayba Iqbal, Carter Jackson, Shreyash Jain, Paul Jeffy, Jesse Jiang, Austin Johnson, Ellesyn Johnson, Derrick Jones, Marlee Jones, Myleia Joyner, Cole Kalmerton, Moira Kelly, Ryan Kesler, Benjamin Kieffer, Nathan Kilduff, Emma Kilmartin, Katherine Kim, Minjin Kim, Philip Kim, Tessa King, Alice Klawitter, Suchetana Kona, Svetlana Kotting, Lilah Krauth, Skye Kretz, David Lance, Amanda Lane, Peyton Lauterborn, Kaylah Lesane, Kristin Li, Alexandra Lindqvist, Linus Lingle, Morgan Lowman, Dylan Lowrey, Kaleb Lowrey, Sky Lu, Elizabeth Lulseged, Cayley Mabe, Bhargav Madadi, Indya Mani, Nathalie Marti, Hayden Martin, Jois Martinez-Tejeda, David Masneri, Hunter Master, Nina Mendyk, Rachel Miles, Charles Milks, James Mitchell, Brooke Moore, Nadia Morales, Brendon Morton, Jackson Moss, Clayton Mungas, Hayden Myers, Katie Nefe, Jordan Nestor, Isabella Noel, Nadia Noureddine, Reagan Oates, Gabriel Ogg, Hadley Osborne, Margaret Osl, Delaney Owen, Jadyn Palmer, Macey Palmer, Joselyn Parrett, Rahi Patel, Kristen Peters, Reagan Poindexter, Janelys Porras, Riwaz Poudyal, Stephen Price, Mahin Purohit, Dashiell Richards, Callie Rodrigues, Camdon Rohrer, Ian Royall, Zaid Sakkijha, Zachary Sampson, Daniella Sarafinchan, Kathryn Saums, Luke Scheponik, Charlie Schmitz, Michael Scialabba, Amber Shaffer, Elisabeth Shaffer, Ethan Shearer, Elaine Shi, Jacob Siple, Nicole Skara, Lindsey Smith, Quinn Smythe, Vanessa Sosa, Ericka Sowder, Stewart Spagnola, Savannah Speight, Logan Starr, Nicholas Stevenson, Davlin Stoneham, Michael Strickland, Kristina Strong-Spicer, Jaswitha Sunnapu, Sanjita Suryadevara, Parker Thomas, Ava Toland, Vito Tomanelli, Grayson Van Wert, Isabel Varadi, Katherine Vaughan, David Velazco, Madeline Volinski, Emma Wade, Dennis Wang, Landon Webb, Jessica Wei, Emma Welch, Kaden Wenda, Keegan White, Madison Wiener, Michael Wilbert, Matthew Williams, Sarah Worthington, Stephen Yang, Eliot Yaun, Jennifer Yolan