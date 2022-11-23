Guilford County Schools, Middle School, A Honor Roll, first quarter

The following students in the Guilford County Schools have achieved academic distinction for the first quarter and are included on the school system's ''A Team.'' Students in Grades 6-8 who received all A's and/or P's during the first nine-week grading period qualify for the ''A Team.''
Persons with questions about the honor roll listings can contact their school for further clarification.
MIDDLE SCHOOL "A" HONOR ROLL - FIRST QUARTER MARKS
ALLEN JAY MIDDLE - A PREPARATORY ACADEMY
Grade 05: Hope Adams, John Almond, Wardah Azeeme, Olivia Baker, Oscar Blacutt, Dallas Brooks, Serene Daniels, Jayce Ellerbe, Gladys Garay, Jacob Graham, Mateo Gregorio-Martinez, Aysia Hall, Nash Johnson, Anthony Jorge, Taylor Lawrence, Monserrat Mata-Martinez, Cyria McKoy, Oliver Paul, Sadie Raudales Andino, Jackson Reeves, James Roberts, Michael Snipes, Aaron Sparks, Jordan Terrell, Camron Thomas, Jeremiah Villatoro, Elizabeth Whitlock
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Grade 6: Gehron Carter, Sasha Gales, Ayan Khan, Muhammad Khan, Michelle Angela Lapiz, Aubrey O'Neal, Rhoda Paseda, Leyton Phillips, Miller Schwanke
Grade 7: Riley Adler, Abigail Arndt, William Baker, Zoe Barksdale, Rihana Findley, Jayla Hawkins, Benjamin Holbrook, Robert Hurley, Ifrah Khan, Jack Kininmonth, Tate Lingle, Thais Morla Vasquez, Jack Slocum, Jordyn Staton
Grade 8: Madeline Brady, Elijah Brinkman, Abby Cockman, Jeremiah Davis-Hall, Leila Drew, Molly Holbrook, Grace Jaggernauth, Julia King, Mary Claire King, Nancy Laney, Aniyah Lloyd, Jerry McCain, Jaden Mitchell, Maya Nichols, A'Miyah Steele, Adam Thiel
ALLEN MIDDLE
Grade 7: Kyrema Abdou, Ruben Delgado, Angel Gutierrez Hernandez
Grade 8: Jauceir Wright
BROWN SUMMIT MIDDLE
Grade 6: Mya Abdirahman, Correy Baines, Genevieve Balfour, Arden Bankman, Ishanth Bhanuprakash, Jamie Bolleddula, Jaxon Brainard, Malachi Burchette, Caroline Caviness, Sophia Chen, Charlotte Clemmons, Anna Cottle, Brooke DeFiore, Greyson Elliott, Elizabeth Faleye, Aalia Ghulamani, Matteo Giove, Roland Goree, Anirudh Guntumadugu, Kavin Hariprasath, Nora Kathryn Harrison, Timothy Huynh-Duc, Micah Johnson, Hayden Key, Sarah Khan, Ella Kirkpatrick, Selma Kural, Lochan Lohith, Jake Lovati, Leah Marth, Landon McCaskill, James McVey, Matthew Medina, Jackson Meister, William Nagappan, William Price, Matthew Qiu, Aaraiz Shah, Alexander Van Hasselt, Evan VanGorden, Marilee VanSteen, Chloe Williams, Jackson Williams, Siying Zhang
Grade 7: Owen Adams, Daiv Bhati, Finn Capwell, Lilianna Carson, Tristan Chong, Cayla Davis, Karthik Dharanipathi, Connor Early, Hiba Eljack, Dilem Eroglu, Lily Geary, Miles Gladstone, Nikunj Gupta, Kellan Harding, Kyle Haslam, Julieanne Huemmer, Hashini Karthik, Noah King, Oscar Lin, Everett Lowder, Lillian McGinnis, William Meador, Anushka Mundhra, Anika Nayanar, Canaan Nida, Miller Norman, Bonaventure Okafor, Winnie Oldham, Adrienne Perdew, Lorelei Perrin, William Porter, Calder Sedgwick-Bufter, Avery Simpson, Nam Tran, Della Troxler, Gunjan Verma, Anderson Watkins
Grade 8: Margot Adamson, Sitou Akouegnon, Ayur Anchan, Ahnaf Azad, Sonja Bankman, Daxton Barber, Braylon Bates, Dominic Beatty-Squire, Georgette Beaumont, William Beekman, Kate Blacutt, Daniela Bonilla, Catherine Bowers, Hunter Boykin, Abigail Bruce, Bella Bryant, Brody Calvert, Henry Cooper, Kyle Cooper, Christopher Danley, Josiah Dosu, Daniel Espin, Valeria Fuentes, Cathy Gan, Kennedy Goree, Finley Harris, Yousif Hassanein, Elizabeth Hockman, Christopher Holmes, Oluwasemilore Idowu, Akhil Jamariya, William Jarrett, Jaxon Jones, Michael Kane, Katherine Koch, Sowrish Komaragiri, Eden Kraack, Brayden Law, Jevon Lewis, Isabelle Lockwood, Katherine Lyles, Samhitha Madhan Mohan, Carrington Marshall, Kaylee Matthews, Mary McVey, Kevin Mendez Sorrosa, Cerena Mims, Vaughn Muir, Udaya Sri Parthiban, Olivia Reeves, Caleb Rehder, Silas Rehder, Dhruv Revankar, Alexander Rudolph, Jesse Sekyema, Joel Sekyema, Vihaan Sesetty, Jonas Silvia-Winterstein, Kezia Sitepu, Sreya Sudarshan, Jun Xi Tan, John Harper Tarleton, Joy Tombe, Iris Turfle, Charles Vannoy, Sadie Vest, Awab Wahab, Alexander Wang, Joel Weikel, Berkley Willis, Hann Zheng
DORIS HENDERSON NEWCOMERS SCHOOL
Grade 7: Angeles Jovel Pacheco, Gael Marquez Suarez
EASTERN GUILFORD MIDDLE
Grade 6: Saad Ahmed, Paige Boutwell, Zara Cheriyan, Mollie Cobb, Emma Davidson, Jazzmyn Donovan, Paris Douglas, Shishir Gurung, Abigail Lipscomb, Olivia Nicola, Estephany Ortiz Aragon, Urja Patel, Jared Patricio Jose, Rishay Robinson, Gabriela Rodriguez, Jaxson Scott, Colson West, Jeremiah Williams
Grade 7: Janiah Clark, Steven Dawson, Katie Duong, Jozelyn Henry, Micah Madison, Josiah Moore, Ethan Moragne, Kingston Smith, Andriana Tran, Katerin Ventura Pineda, Kameron Whitsett
Grade 8: Y bin Adrong, Jacob Brooks, Reese Frost, Ka'sharaah Johnson, Christiana Latta, Emerson McCall, Aiden Medlin, Phyrous Rai, Angela Siunie, Diya Virdi
FERNDALE MIDDLE
Grade 6: Fahad Ahmed, Taraji Long, Jayden Ta, Alexis Torres
Grade 7: Sofia Begum, Skylee Genao, Carrigan Glover, Allison Ham, Anthony Heredia-Vazquez, Sha'niyah Hursey, Samara Khan, Aditya Magar, Jared Mendoza-Castro, Jesus Morales-Rivera, Tyler Tran
Grade 8: Caleb Brooks, Johana Deras-Flores, Van Duata, Sarah Esser, Peyton Gilbert, Christopher Gomez-Martinez, Cayden Jones, Dayen Khawaja, Doh Kyaw, Aaliyah Pinedo, Muhammad Raza, Ervin Retana Perez, Nathalie Reyes-Andino, Brooke Rutherford, Travis Truong
GUILFORD ELEARNING UNIVERSITY PREP
Grade 6: Kira Hayes, Jalayah Hill-Simms, Lilli Lucht, Bryanna McIntyre, William Payne
Grade 7: Leilani Bute, Chance Crissman, Kylie Gray, Samuel Hawkins, Michael Li, Isaiah Lopez, Charlene Styers
Grade 8: Alaya Barber, Leonardo Batzin, Julian Bermudez Anzaldo, Corey English, Sani Harris, Lucas Lambert, Emmi Lucht, Javyon McKinzie, Naheem Miles, Camara Nickerson, Sanvi Pandit, Zachary Payne, Genisis Reyes Urbina Grant, Riley Rohme, Allison Staley
JACKSON MIDDLE
Grade 6: Tevi Eng, Henri Granados-Blanco, Jamiya Walker
Grade 7: Ephriam Johnson
Grade 8: Eric Cole, Angel Garcia Munguia, Trong Le, Jonathan Reyes Molina, Marice Ross
JAMESTOWN MIDDLE
Grade 6: Korey Atwater, Marvin Bailey, Brody Baker, Tiana Beasley-Briggs, Travis Black, Holden Brewer, Danilo Burgos Bodden, Karissa Butts, Justin Luis Castro, Hibba Chaudhry, Landon Choate, Hyder Cobb, Daniel Conway, Mara Cothran, Hayden Cruthis, Ellie Cuthrell, Joseph Dang, Lillian Deyoung, Carly Drews, Colton Fox, Claire Graznak, Gabrielle Guijoza, Nevaeh Guzman, Aaliyah Haamid, Declan Haun, Allison Hay, Alisson Hernandez, Joel Hernandez, Madilyn Hix, Ava Huntley, Inaaya Hussain, Jennifer Lazo Rivas, Emily Le, Allison Linares, Anum Mahmood, Amir Mamane, Logan Martinez Querecuto, Vivian Mejicanos Ly, Edward Moore, Jahaira Moreno, Taraji Morrison, Alvin Negrete-Summers, Alvin Negrete-Summers, Hanna Nguyen, Lilliana Nunez, Kayden Ogah, Stephanie Ohenzuwa, Erina Osborne, Carson Parker, Kiara Pena, Deziyah Perry, Bryan Phommaly, Stephan Price, Colin Reeve, Izzabella Robertson, Megan Rodriguez, Finn Ross, Hudson Rushforth, Aastha Shah, Olyvia Sheeley, Maria Sumoza, Tania Sutton, Soleil Swinton, Anjal Tamang, Jared Tanner, Emmelyn Tyler, Sumalee Vongdara, Muhammad Waheed, Anna Wellmon, Anna Whited, Maddax Williamson, Thomas Woodmore, Cooper Zawistowski
Grade 7: Alyan Adil, Richard Angel, Amire Barnes, Olivia Bates-Stephen, Armani Black, Carolina Bumgarner, Brandy Bunn, Dewan Byers, Cora Creef, Hake Cyrus, Armando Diaz, Callie Dixon, James Eash, Naomi Faines, Elisabeth Farley, Kyler Garrison, Max Goins, Jaymie Green, Peighton Hanson, Conleigh Hilemn, Avery Jarosz, Brandon Kennedy, Samuel Kluttz, Miley Luong, Sonita Ly, Riley Mangan, Madison Manuel-Lindsey, Inayah Manzoor, Mackenzie Mayer, Micah Moody, Dianna Nguyen, Elaina Nguyen, Yuridia Ovando Garcia, Sangam Pradhan, Destiny Preston, Lakari Price, Aleina Randleman, Robert Rearden, Londyn Rivers, Alena Rodriguez, Genesis Romero Martinez, Damaris Solorzano Barrientos, Mya Stoner, Destiny Terry, Colin Thai, Charlene Torres, Grace Tourek, Fabian Uriostegui-Doval, Joseline Villasenor-Herrera, David Vujinovic, Anum Waheed, Emma Williams
Grade 8: J Banks, Arzo Basam, Emerson Bayle, Olivia Brown, Hayley Collins, Jacob Contianos, Gracie Cuthrell, Joey Dang, Matthew Dyce, Madelyn Fariole, Carson Forbes, Blake Gardner, Bailey Glasgow, Landon Hartmann, Billal Hassan, Stephen Hix, Julie Ho, Tyler Hodges, Iman Hussain, Nigel Isaac, Grant Kirkman, Jaden Kwami, Dominic Lanier, Jackson Larkin, Samuel Lester, Madison Lickwala, Ishaan Luthra, Ethan Ly, Jimmy Ma, Timmarius McBride, Brooklyn Myers, Dan Nguyen, Haily Nguyen, Yen Nguyen, Kaitlyn Parker, Vivian Ross, Jacquelyn Shaner, Luke St Clair, Madison Suggs, Sarah Tennis, David Thames, Morgan Tyler, Minh Vu, Petar Vukmirovic, Kim Vuong, Cadence Walker, Khin Way, Brianda Wilson
JOHNSON STREET GLOBAL STUDIES
Grade 6: Corliyah Williams
Grade 7: Maysom Mohamed, Evan Price
Grade 8: Jonathan Getahun, David Lang, Zoie McDowell-Gilmore, Kaleb Soundara, Isai Villatoro-Osorio
KERNODLE MIDDLE
Grade 6: Aseel Abas, Micah Apple, Maryann Ashburn, Nicholas Chance Ballard, Allison Barnes, Suvic Bhattarai, Griffon Blair, Jonas Blair, Riley Briggs, Matthew Burger, Briella Buterbaugh, Emery Caudle, Milania Cortes, Tyler Dahlin, Cody Demers, Sarah Den Boer, Hudson Enholm, Bryson Farrell, Cora Freeman, Edison Gao, Gabriella Green, Leena Guan, Riley Harmon, Elliott Harrington, Brooklyn Hickling, Cadence Hines, Lamar Ibrahim, Molly Inscore, Mariama Jah, Daniel Khanatayev, Jackson Khun Lway, Bethany Konze, Mykensi Lawing, Casey Legette, Eric Levy, Andy Lin, Avril Lin, Sophia Lin, William Lin, Evelyn Lineberry, Zereth Lopez-Flores, Grantham Loren Ludtke, Sofia Heleina Magno, Meghan Martin, Dalia Medrano, Jesus Mendoza Zambrano, Ahmed Mohamed, Gaatri Murakonda, Elena Murphy, Anum Nadir, Dev Parikh, Tanishk Parthiban, Tharnika Parthiban, Yerai Paz Cruz, Nia Peay, Adelynn Peters, Sophia Phelps, Hima Sahasraa Ramireddy, Bharath Ravi, Evan Rodriguez, Lilo Seiz, Eleanor Shay, Maddox Shelton, Aiden Smouse, Alice Madison Stanek, Addyson Terry, Elliott Tisdale, Tolcha Tolcha, Alayna Vandor, Ethan Villarino, Garance VoVan, Elvina Zheng, Chloe Zitting
Grade 7: Jonathan Aaron, Basil Abas, Jenna Abu-Dames, Abdullah Alqahtani, Nicholas Baklarz, Lena Barzegari, Kamille Baxter, Mahi Bhati, Shamic Bhattarai, Tyler Brooks, MacKenzie Brown, Emma Coble, Wilson Davidson, Aleijah Dillard, Audrey Eaves, Nathan Eckstein, Alana Emmons, Vicktoria Evans, Salim Farooqi, Camila Fuentealba, Jacob Fuller, Taylor Gitchel, Isabella Gomez Diaz, Kayden Grimes, Asher Gunter, Simon Hill, Rita Huang, George Jia, Caleb Johnson, Molly Johnson, Sydney Olivia Keogan, Cheyenne Kittrell, Calvin Lin, Ryan Lovejoy, Ayesha Mehreen, Mayuri Mistry, Sahasra Narsipuram, Eyla Newman, Makena Parshley, Alexis Pointer, Rylee Price, Jane Prince, Colton Vincent Quirion, Bhavana Ramalingam, Nandini Saxena, Asa Scott, Andrew Simpson, Jessica Smith, Logan Staub, Jillian Stevens, Ashley Strickland, Daniella Taylor, Noah Toploi, Kinue Velasquez, Ada Wezgowiec, Amari Whitaker, Journee Wilkerson, Braxton Wray, Landon Wynn, Avanish Yadav
Grade 8: Oyinkansola Adekoya, Sarah Alimi, Bailey Armfield, Eden Asmelash, Kitiibwa Baligwa, Niva Bhandari, Pratik Bhattarai, Shana Bohidar, A'yanna Brasil Watson, Jadyn Bryant, Mary Byrd, Emma Campbell, Faith Chenail, Eva-Maria Cornoiu, Seth Cummings, Zackary Dahlin, Vedanshi Dave, Alexandra Diaz, Ronin Dodge, Angelena Esposito, Aaron Esteban, Rae Lynn Farrell, Cassidy Fridinger, Evelyn Gonzalez, Javier Gonzalez, Ja'Liyah Graves, Ruari Gustafson, Christopher Hall, Thomas Harmon, Shahd Hasabala, Ryan Hassler, Emily Henley, Jaelyn Hieskill, Ava Hill, Lou Horn, Aminata Jah, Shubham Jalan, James Kim, Leila King, Meredith Konze, Veenha Kumar, Drew Loye, Jacob Martin, Yug Mistry, Grace Morley, Charles Mueller, Andres Ortega, Olivia Palmenteri, Gauri Patel, Danielle Pieck, Isobel Pittman, Adison Popovich, Sanjay Ravi, Jada Ray, Adi Revankar, Malak Rich, Ibrahim Shahid, Madeline Shearer, Camryn Stewart, Cali Straub, Kendal Threewitt, Elijah Valdez, Kayla Velazquez, Paul VoVan, Dennis Watson, Morgan Whiticar, Redas Wigyealla, Gabriel Wyrick, Cole Young, Sophia Zhan, Hannah Zheng
KISER MIDDLE
Grade 6: Natalie Abondolo, Amjad Ahmed, Noah Anderson, Lucas Avolio, Samuel Deyton, Jamir Dinkins, Samuel Doolen, Gus Glosson, Eva Golding, Thomas Hankins, Nola Harris, Evan Hill, David Hinkle, Jacey Hyatt, George Job, Rowan Johnson, Elliot Jones, Silas Jurs, Lucas Kirkman, Nyla Landers, Houda Lassal, Elizabeth Le, Laurel Ligon, Nora Martinek-Jenne, Gracie Milroy, Ahmad Mohamed, Aleah Morrissey, Penelope Payne, Hudson Reier, Arlet Sanchez-Ponce, Camden Shelton, Mary Swink, Stella Timek, William Tonkin, Violet VanVooren, Daniel Vaughn, Makayla Vedia, Reid Watson, Abigail Webster, Nathan Whitworth, Alayna Windsor, Emilia Yates
Grade 7: Badruddin Atif, Cameron Burress, Leo Cooper, Zyan Covington, Elizabeth Daniels, Aidan Ezerman, Elliot Florence, Carson Geer, Nathan Gibboney, Elizabeth Gray, Braden Hall, Hunter Haseltine, Iyah Johnson, Joshua Johnson, Marion McQuaid, Michael Melton, Trinity Moore, Finn O'Donnell, Mohamed Osman, Grahm Pfister, Julia Powell, Keegan Powell, Ruby Revell, Luke Sams, Hadyn SanGeorge, Olivia Schubert, Caroline Starrett, Salem Stone, Adam Takacs, Abigail Townsend, Grant Williams, Amir Witherspoon
Grade 8: Anna Anderson, Sanaya Blount, Logan Buggs, Tessa Burbey, Kayla Clay, Noah Curtis, Grey Davis, Gabriella Garcia Bou, Mackenzie Garrison, Camryn George, Amaris Goode, Natalie Griffin, Wes Harrington, Wilson Hayes, Chase Huellmantel, Timothy Irlbeck, Joi Johnson, Lillian Jones, Zoey Mahan, David Makinde, Lydia Maksimov, Jacob McCord, Jason Monzon Ruiz, Esme O'Neill, Caroline Scott, Addison Shelton, Elisha Shelton, Eli Strycharz, Maayan Tenne, Carly Webster, Lukas Witriol
LINCOLN ACADEMY
Grade 6: William Bruce, Bracey Bynum, Timothy Cheng, Ana Clancy-Kurtz, Alicia Gu, Atharva Gupta, Anna Irwin, Grace Johnson, Eilam Kanobe, Viriyah Khongman, Aaron Lee, Seth Lee, Robert McIntosh, Camille Millard, Langston Miller, Bharadwaj Pamarathi, Amina Peterson, Emmanuel Pryor, George Saba, Pralove Shah, Samhita Shyam, Declan Stephens, Omri Tenne, Nicolas Volpe, Lilianne Wildman, Shanyu Wu, Jia Zhu, Zhiyi Zhu
Grade 7: Jewel Adekunle, Evelyn Bocci, Namita Chaudhary, Sunny Chen, Jayden Cho, Gideon Gould, Bryan He, Alice Hou, Henry Howes, Ernest Hu, Douglas Jones, Ava Kuecker, Vrishank Kuturu, Aliya Leasiolagi, Reina Liu, Sara Maley, Jordan Nim, Kaylah Pridgen, Reyna Rorie, Justus Schmidt, Heba Shawgi, Samit Sinha, Hugo Trujillo Lopez, Samarth Vejju, Aurelia Wilder, Aaron Wu, Anzhuo Wu, Bridgette Yang, Wuche Zhang
Grade 8: Hadeel Abdalla, Nayani Annamalai, Teja Chitta, Alexia Damian, Makenzie Dean, Maleia Duehring, Adam Duggins, Stephanie Eshun, Sonorah Foh-Dickerson, Kenny Gamboa Lopez, Camille German, Harmoni Jones-McKoy, Pradhan Kanth, Pratham Kanth, Michael Kerrigan, Jon Klee, Roderick Martinez-Moran, Alyssa Melvin, Alison Mendoza, Arnav Mohan, Janet Nim, Joanna Nim, Lensa Osena, Shaiyona Parsons, Trinity Peoples, Daksh Praveen, Tiani Pridgen, Sarah Qiu, Caroline Rowe, Aazeen Shah, Ayuzah Shah, Jamare' Shepard, Raza Singh, Eeleiah Smith, Canon Steele, Madeline Testa, Logan Thieken, Naomi Toledo Roa, Anya Withrow
MENDENHALL MIDDLE
Grade 6: Levinnee Adrong-Mlo, Ethan Anderson, Kathryn Blue, Holland Britt, Sofia Britt, Ashton Burns, Madeline Calloway, George Carter, Amanuel Cassell, Joseph Deaton, Charles Dowtin, Timothy Driscoll, Caleb Fagan, Reese Godwin, Saichiko Horton, Layla Jordan, Henry Knight, Charlotte Leonard, Brielle Moore, Savannah Moses, Sarah Rivera, Shelby Roper, Garrett Rudock, Yousif Seliman, Shariff Shah, Veer Singh, Moses Singleton-Moore, Caroline Thomas, Tyron Tyson, Parker Umphlett, Emanuel Valencia Garcia, Jack Vartanian, Sora Vermeesch, Samya Williams, Payton Wood, Aram Wright, Spencer Wynn
Grade 7: McKenzie Alley, Malak Aourif, Bobby Blackwell, Lilly Forrest, Kanishk Ganapathy, Angel Guerrero, Dona Hajmusa, Neo Heredia, Logan Horelica, Taylor Horelica, Kaiori Horton, Madelyn Ivey, Cooper Jarrell, Trace Jordan, Lauryn Lewis, Henry Murphy, Sophya Pena, Lyrah Peters, Jesse Poole, Cullen Schlachter, Tejas Shendokar, Landry Simpson, Wren Smith, Jace Riley Vergara, Lilian Wangelin, Ethan White, Grant Yount
Grade 8: Shahd Abdulla, Waad Abdulla, Emery Alexander, Lucia Armijo, Haziel Beriguete Nin, Matthew Butler, Virginia Carpenter, Aaliyah Cassady, Angel Chombo Magos, Sophia Cruz, Lauren Dowtin, Omari Heredia, Zamorey Horton, Kennedy Johnson, Nolan Johnson, Ethan Keel, Molly Lockwood, Lelayla Lugo, Leona Mullins, Mason Overcash, Kevyon Parrish, Tracy Peters, Ivan Rincon, Millie Stuckert, Taylor Stuckert, Grant Terrell, Alexandra Urda, Zyria Lenelle Walton
NORTHEAST GUILFORD MIDDLE
Grade 6: Rylan Parker, Layla Rojas, Quinerly Sheppard, Kaidyn Turner
Grade 7: Shijoon Alshami, Dana Camacho-Moreno, Breanna Crawford, Ki'asia Graves, Jake Hamilton, Kylie Hudson
Grade 8: Mimi Afari-Gyan, Antonio Escobar, Jessica Flores Franco, Samaria Johnson, Nadia Palbusa, H'Rheanna Rahlan, Allisson Tellez-Tapia
NORTHERN GUILFORD MIDDLE
Grade 6: Makenzie Aaron, David Aguilar-Carreno, Robert Ankney, Gabriel Atkinson, Sara Auston, Amber Barfield, Jamie Bryant, Ethan Buchanan, Mason Cairns, Monica Carrion, Kylan Cattano, Aiden Cho, Camdyn Coon, Daphne Cummings, Shaila Denney, Marissa Dettinger, Jayden Echenique, Melissa Farris, Evan Franza, Carson Gaines, Giovanni Garcia, Carter Gay, Kyla Goddard, Camila Gonzalez, Gavin Habiger, Ramsey Hampton, Karen Hinkley, Cora Howell, Jackson Hyde, Quinn Kirkwood, Matthew Kohly, Reese Kosobucki, Jordan Krueger, Fiona Kunz, Brooke Lachesky, Brenna Lackey, Anderson Lawson, Laura Malcolm, Paisley Marrone, Caleb McCray, Katherine McKim, Sara Medlin, Jaxon Mitchell, Cooper Morgan, Sophia Nieto, Amalyn Parry, Charlotte Paschal, Tyson Patrick, Reid Presnell, Piper Radoll, Lincoln Raften, William Riva, Emma Rudolph, Kinsley Schultz, Aidan Smith, Daniel Smith, Levi Snell, Ella Suits, Victoria Sutcliffe, Trevor Sutton, Emily Tabori, Kaylee Testerman, Audrey Turner, Parker Walsh, Khloe Welch, Anderson Wickline, Campbell Williams, Nakia Wilson, Benjamin Wise, Avery Wolf, Morgan Wolfe
Grade 7: Carter Allan, Braylon Barbee, David Barbosa, Oscar Barbosa, William Blocker, Chloe Brown, Ryan Burton, Rice Carter, Brooke Cotrone, Callie Davidson, Brileigh Donahue, Laila Fillman, Reid Gicewicz, Lauren Graham, Vyvyann Haley, Lydia Hare, Paul Hosseinzadeh, Leonard Idehav, Allison Jameson, Katen Lewis, Holt Miller, Sophia Mir, Sarah Moore, Cameron Morris, Mizael Mosqueda-Arredondo, Camdyn Page, Kennedy Palmer, Jonathan Romito, Andrew Sacrinty, Brianna Seefeldt, Ava Shoffner, Jered Showers, Juha Song, James Stay, Lorenzo Steinke, Olivia Sutton, Erika Takahara, Molly Tanner, Ava Tatum, Jackson Thomas, Jean TorresCardona, Andrew Tuhro, Jennifer Umutoni, Mary Van Winkle, Parker Willoughby, Katherine Witschi, Lilian Wodhanil, Logan Wolf, Siena Young
Grade 8: Madeline Angel, Carter Askew, Katherine Auston, Hailey Barber, Cayden Bigelow, Hannen Birhane, Allie Carper, David Castilla, Samantha Chavis, Adrien Costa, Adam DeLo, Claudia Dwight, Lydia Easley, Chimdike Ejimakor, Tate Evans, Nyla Gainey, Ansley Gates, Collin Hinkley, Alayiah Hooks, Camille Humber, Alex Huse, Shelby Jumpe, Shriyaan Kotturi, Abigayle Leigh Lint, Lauren Lovati, Lillian MacKay, Abigail Malcolm, James Mandrillo, Angel Mendez, Carleigh Miller, Jinil Mistry, Della Moon, Player Morris, Allison Mulry, Anderson Olalere, Esomo Oronsaye, Kalia Parry, Samuel Patterson, Ella Rose Piazza, Ethan Querter, Brooklyn Richardson, Alexandra Rudolph, Olivia Schilz, Chloey Shokes, Kieran Smith, Michael-Joshua Smith, Macy Strickland, Hailey Stuart, Nicholas Tabori, Spencer Tapley, Joda Tassone, Nicholas VanGorden, Taylor Wheelihan, Amy Whisler, Charles Williams, Cooper Williams, Benjamin Wrinkle
NORTHWEST GUILFORD MIDDLE
Grade 6: Attley Agruso, Grant Apple, Cruz Beato, Neha Bidarkota, Morgan Bogle, Asa Briscoe, Sarah Burwood, Bella Caccia, Arthur Calsavara, Calla Campbell, Kathryn Cohan, Hannah Cole, Inez Cole, Dustin Dao, Bella DeMange, Sarah Dickson, Isaac Duncan, Cameron Elliott, Savannah Ellis, Georgia Firestone, Evan Gartner, Yuan Ge, Avantika Goparaju, Asher Grayson, Justin Guo, Olivia Gutierrez, Gavin Hartman, Nicholas Haupt, Aidan Heaney, Palmer Hoch, William Jamieson, Dakshitha Jayaratne, Lauren Jones, Pranavi Kadamanchi, Cy Kolarczyk, Phoebe Kramer, Andy Lee, Aspen Lee, Sydney Lopez, Phoebe Lu, Kaleb Lulseged, Diswa Malu, Josilyn Menser, Landis Middleton, Caroline Morrow, Chievo Musekiwa, Katherine Osl, Ray Phelps, Agasthya Prahlad, Gianna Simone Pro, Lillie Ringeman, Owen Rodriguez, Charles Royal, David Rusher, Nathan Sauv, Hazel Schmutzer, Sophia Sciandra, Yara Shamleffer, Cameron Sides, Gracyn Siler, Lily Slaughter, Alan Smith, Isaia Smith, Nathan Snyder, River Stoltz, Eliza Stovall, Riya Talati, Jackelin Ugarte, Austin Van Derveer, Susanna Verm, Celia Volatier, Riley Watts, Cooper Welch, Elena Wilkins, Leah Winterhoff, Sabrina Yang
Grade 7: Chase Abbott, Myesha Alam, Ashlyn Allred, Addison Barber, Alyssa Biscoe, Bailey Bishop, Kessler Bock, Jackson Brady, Ethan Brewer, Holden Bullins, Ezra Bunthoff, Adrianna Castro, Preet Chaudhari, Landon Choiniere, Karrington Cook, Cooper Cox, James Crump, Ashlynn Dalton, Emmalyn Davis, Jacob Depner, David Donnalley, Kailyn Eiben, Sarah Finer, Jacob Gibbs, Nathaniel Grano, Emily Grenon, Arjun Gupta, Aiden Hall, Karina Rami Hemnani, Sage Hill, Vivian Hollis, Izaan Iqbal, Inika Jain, Wilson Julich, Jeffrey Kim, Caroline King, Leah King, Lucas Kriegler, Jackson Lampert, Kaitlyn Lee, Brian Long, Ryan Lovett, Olivia Maier, Jay Makena, Tasneem Megri, Addison Melton, Emery Moore, Carson Naglee, Akshaya Orugunti, Eli Palmer, Kathryn Parker, Anna Partyka, Abby Price, Nayeli Quiles, Kailey Ramirez, Hannan Rapaka, Liam Ritenis, Ace Satterfield, Paige Skadsberg, Chelsea Smith, Gabrielle Tillman, Jackson Tinch, Vincent Tresino, Maia Tussey, Michaela Vanleuvan, Nicholas Varga, Ava Vernon, Olivia Watkins, James Williams, Madelyn Yong
Grade 8: Maya Adams, Pihoo Agarwal, Jack Alder, Tristan Atkins, Brady Austin, Eleanor Bachmann, William Barnes, Devin Barwick, Tanner Baugh, Paige Benson, Carter Billings, Olivia Bogle, Kennady Cagno, Isabella Caicedo-Dussan, Brayden Carpentieri, Natalie Combs, Ava Copple, Jacob Delveaux, Kai Dos Santos, Erin Dragaqina, Ze Gao, Nathan Garner, Olivia Gatewood, Makayla Grano, Madelyne Groce, Haleighmarie Hagemann, Ella Hahn, Sophia Han, Madison Haskin, Chloe Huang, Peyton Jenkins, Siyao Jing, Kaylie Johnson, Holden Joyce, Elsie King, Yashwanth Kollipara, Chloe Lee, Shangyu Lee, Lucas Lemons, Lucas Lowrey, Ishan Mahapatra, Ryan Masneri, Aidan Mather, Elijah McLamb, Jacob Meitl, Jason Moorefield, Jacob Mungas, Sarena Mustafa, Aria Nautiyal, Oscar Nordmark, Jonathan Osl, Anjali Pisharody, Samuel Priddy, Adam Reavis, Mohna Saroha, Wilson Sauv, Avram Smith, Connor Smith, Emery Stainback, Riley Strader, Minjune Suh, Issa Takahashi, Lily Tappouni, Nicholas Trogdon, Nydia Vega Rigall, Aimee Velez, David Velez, Caroline Verm, Jenna Xiao
OTIS L. HAIRSTON SR. MIDDLE
Grade 6: Azariah Deleon, Kyabu Kalumbi, Tymere Mitchell
Grade 7: Ta'liya Abdul-Hameed, Aliyah Abdul-Rahman, Lance Ashcraft, Jayla Elliott, Harmoni Hicks, Ziona Lane, Beh Meh, Anay Mijangos Barragan, Jhaniyah Norris, Sadira Pittman, Neville Ritchey, Elizabeth Sosa-Peralta, Darius Thomas
Grade 8: Gabriella Botello, Chanel Clayton, Bryant Collins, Shamira Haskell, Labreeah Hassell, Peta Nye, Zy'ara Pickett, Kylique Williamson
PENN-GRIFFIN SCHOOLS
Grade 6: Evalee Austin, Nevaeh Evans, Samuel Infante, Nyhla Lemons, Alijah Moore, Christopher Morrison, Brynn Walker, Zoey Watson
Grade 7: Jacob Brim, Santiago Castillo Bahena, Kamille Chandler, Isaiah Giggetts, Robert Holdren, Caden Trauth
Grade 8: Aaliyah Coulson, Madison McKie, Princess Piamah-Assin, Alexander Purvis, Aaliya Varrichio
SOUTHEAST GUILFORD MIDDLE
Grade 6: Logan Adolph, Tristan Boone, Ethan Bridgman, Conner Burke, Luke Caviness, Harbour Chasten, Liliana Chessari, Shylah Coble, Jeffery Cook, Gavin Cox, Nicholas Dawson, Maria Dunlap, Mitchell Fonville, Turner Foster, Jeffrey Harris, Kendall Harris, Legend Hill, Audrey Holt, Caroline Huynh, Alia Ibrahim, Nathan Jarrett, Kenneth Jenkins, Owen Johnson, Cameron Jordan, Aeon Merrill, Landon Morris, Malachi Morris, Sebastian Ramirez-Roa, William Reddick, Lauren Reid, Lindsey Reid, John Roseman, Cason Shinn, Zoe Smedley, Camilla Suber, Khiem Tran, Reagan Whitman, Adah Zimmer
Grade 7: Aubrey Anthony, Zaria Baker, Nora Church, Ivy Cooper, Alona Cregger, Karleigh Daniel, Rajvir Das, Anya Dawson, Andrew Deviney, Elin Dimmick, Pailyn Elder, Jaycie Flournoy, Morgan Freeman, Lucero Garcia Garcia, Aylin Garcia-Vasquez, Jaida Gibbs, Wyatt Gillis, Isabella Graeber, Andrew Gunn, Nathan Harmon, Vincent Harris, Colleen Holt, Noah Jackson, Alexis Joerger, Paxton Jones, Jaxson Kindermann, Hopelyn Kroh, Jayden Kuewa, Bailey Leclerc, Connor Locklear, Collin Logan, Jacob Maness, Sydney Maness, Craig Masimu, William McMasters, Keegan Mendenhall, Avery Mitcham, Amber Moore, Zelia Morris, Kiley Murphy, Kimberlee Nguyen, Tommy Nguyen, Brianna O'Leary, Elijah Raines, Cadance Robinson, Philip Slater, Phoenix Smith, John Sockwell, Rachel Sockwell, Sophie Velez, Mason Williams, Nicole Wilson, Benjamin Windsor, Allie Winfree
Grade 8: Sally Berdeen, Miles Chrapowitzky, Marissa Cooper, Layla Deese, Anna Dimmick, Jacqueline Eban Ho Le, Alyssa Ford, Evan Francis, Jared Gill, Kazie Goad, Taylor Graves, Kaylah Harris-Rose, Brison Hernandez, Alyssa Hipps, Kevin Ho, Cameron Hobbs, Bryce Hunter, Jadarius Jackson, Fatuma Kayombo, Chloe Mendenhall, Brendan Needham, Jason Nguyen, Tony Nguyen, Anuluck Nhouyvanisvong, Taylor Nichols, Alexander Noah, Braxton Owen, Killian Piner, Tristan Reed-Reynolds, Grant Rorer, Juslinda Sambath, Leland Sessoms, Makaria Stewart, Ava Tobin, Nicholas Van Norman, Emma Varner, Carlos Vasquez, Emyah Ward
SOUTHERN GUILFORD MIDDLE
Grade 6: Kaydence Baird, Lilly DeMario, Amilyana Garcia, Laila Garcia Galan, Valeria Garcia Huerta, Olivia Gardner, Alison Gomez-Sanchez, Joselyn Hernandez-Prestegui, Ndanu Pope, H Sophia Siu, Jacob Smith, Sana Ullah, Alison Williams
Grade 7: Zaina Abu-Hashem, Ayesha Amjad, Quentin Austin, Hannah Delmaster, Jordy Hernandez-Medina, Elija Hima, Dashya Jowers, Zahra Khan, Gracelyn Looper, Alyyan Mehdi, Khoi Nguyen, Ny'Asiah Sledge, Gisselle Villanueva
Grade 8: Jalal Adil, Talal Ali, Adrian Bandje, Mahnoor Binyamin, Taniah Bowens, Ja'nasia Carter, Leslie Gutierrez, Miranda Hayles, Vanessa Herbin, Menal Iqbal, Hasnaat Khan, Afia Mahmood, Rebekah Miller, Abbas Muavia, Jonathan Nguyen, Khoa Nguyen, Nhi Pham, Andrew Schimmenti, Nery Torres-Saguilan, Jeshua Valle Chavez, Nyla Vongdeuane
SOUTHWEST GUILFORD MIDDLE
Grade 6: Emory Bean, Supriya Bista, Ashton Bostic, Lamia Bunton, Jonah Chen, Hercules Conway, Jacob Cox, Arnav Dahal, Parker Davidson, Elizabeth Dyer, Jack Dyer, Andrew Finghis, Sophie Fuselier, Sydney Gaines, Carter Gladden, Copeland Gorman, Ayden Grant, Jamaya Green, Breydon Hall, Aslan Hammett, Mason Hanopole, Azalia Jackson, Abigail Jones, Jhanvi Kumar, Juno Kyslinger, Avery Lemonds, Max Lindgren, Tyler Lord, Lucas Massaro, Victoria McHam, Regan Meinecke, Jerome Miller, Ronald Moss, Hannah Murri, Kanish Naik Gaunekar, Zain Nasreddin-Shaw, Antonio Negron, Quinn Ognosky, Kennedi Opata, Santiago Ortiz, Daniella Ospina, Rudra Patel, Guinevere Peters, Moriah Phifer, Aryan Ranabhat, Elias Rezki, Jackson Robinson, Aarya Sapkota, Robert Smith, Aidan Uy, Mason Vikner, Athena Vong, Maddyx Williams, Lilliana Wong, Emma Zitek
Grade 7: Amelia Bryson, Evan Cho, Joshua Choi, Mya Copeland, Alonzo Dean, Henrique Dias, Jose Dunst, Peyton Eagle, Oscar Garmer, Nolan Haithcock, Mia Johnson, Allison Justice, Kyla Kline, Ainsley Korson, Luis LaClair Sanchez, Aditi Laxetti, Brandon Le, Ryan Lee, Zayan Maqsood, Mariah Rice, Piper Rouse, Andrew Shipway, Jaiden Shogbon, Viviktha Singri, Smaran Thapa, Alessandra Thor, Jack Woods, Colton Wycoff, Audrey Zack
Grade 8: Camren Allen, Chris Augustine, Yassin Babi, Sabrina Banks, Neala Bateson, Sachi Bhusal, Kyle Blowers, Kathryn Boughton, Hartley Brendle, Gabrielle Brunache, Eva Burdette, Zoe Burkett, Donald Campbell, Sebastian Capurro, Madalie Cash, Reagan Chambers, Scott Chesson, Anabelle Copeland, Alexis Cottrill, Rayna Dave, Zahra Diaz, Makayla Eley, Uzayr Farooq, Carla Gado, Brayden Gatling, Troy Geisler, Manelle Ghris, Tobias Gilliland, Alexandria Gladden, Melanie Gold, Myles Graves, Carly Guillen-Hernandez, Michael Guin, Camilo Hernandez Medina, Rumaysa Imaan, Ky'mera Jones, Justin Kim, Ashlyn Kumar, Diane Lee, Colson Lemonds, Emily Loflin, Jesse Lopez-Amaya, Yamen Madi, Shanmukh Malyala, Alexis Mancera Ortiz, Ryan Maness, Riley Manley, Kamran Mercer, Stevan Moran, Lily Morris, Anna Nuamah, Pranign Nunna, Riyah Peeples, Rachel Pettus, Jesenya Polanco, Shrimaan Rapuru, Lucas Ray, Tyler Riley, Lauren Robinson, Haven Rogers, Ava Salnikov, Ujjwal Singh, Abigail Skrabak, Julia Smith, Thomas Stout, Carsyn Strickler, Devisha Tailor, Jacob Tipton, Samuel Torres, Isabelle Tran, Kendall Troutman, Keely Vaka, Richard Vaughn, Benjamin Vikner, Brielle Vlazny, Kaitlyn Wildman, Jordan Williams, Kennedy Williams, Ryia Wynn, Katie Yang
SWANN MIDDLE SCHOOL
Grade 6: Ava Danford, Hosanna Hunt, Clara Jernigan, Aarush Rajbanshi, Dalton Smith, Piper Van Patter
Grade 7: Samantha Balkind, Audrey Blevins, Noura Bonkano, H'Gina Kpa-Siu, Gabriel Licayan, Laura Marin-Villada, Jaylen Mlo, Larry Perez Guevara, Vivian Rongitsch, John Sherouse, Perrin White
Grade 8: Xiomara Alejo, Precious Bleweay, Cora Carter, Claire Dorich, Nicolas Hale, William Houston, Diego Eduardo Ibarra-Godinez, Harold Kenerly, Robert Kenerly, Railyn Lineberry, Audrey Nuttall, Willy Ortiz-Parada, Campbell Peters, Mila Pucilowski, Margaret Rongitsch, Claire Slate, Chrisette Tesseneer, Aiden Thi, Kaden Wilfong
WELBORN MIDDLE
Grade 6: Addison Cutler, Dannica Krocker, Xavior McCaskill, Xzayvier Ross-Hicks
Grade 7: Bilal Anwar, Ramar Diggs, Hassan Malik, Paul Nguyen, Ezekiel Roberts, Kaylah Williams
Grade 8: Terika Brown
WESTERN GUILFORD MIDDLE
Grade 6: Rayan Ahmed, Kayla Alvarez, Jayla Brown, Waleed ElNajjar, Justin Gomez-Chan, Harlow McLaughlin, Alexander Swain, Oliver Villa Hernandez
Grade 7: Mozamil Abdalla, Amera Abukhalaf, Princess Alcantara, Kira Dantzler, Jayla Franco, Gwyneth Fregozo, Nizar Kafaf, Ronald Ken-Williams, Jennifer Lara Huerta, Jaidon Moore, Cameron Morgan, Aleyda Ramos, Ahmed Taha, Jaiden Taylor, Marwa Zaraf
Grade 8: Syed Ali Ariel Abbas, Noor AlTahir, Randall Bermudez-Bautista, Anneliesse Chirinos, Dania Cozart, Ronald Ecam, Fahad ElNajjar, Issa Elsheikhali, Yeneisi Godinez-Castro, Zoe Griffin, Gulanar Gul Khan, Aiden Hampton, Sayde Masters, Caleb Moore, Maria Mosqueda-Garcia, Joud Mustafa, Martin Rodriguez, Jaskaran Singh, Allyson Solis, Emilia Vargas Ramos