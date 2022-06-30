Guilford County Schools, Middle School, A Honor Roll, fourth quarter

The following students in the Guilford County Schools have achieved academic distinction for the fourth quarter and are included on the school system's ''A Team.'' Students in Grades 6-8 who received all A's and/or P's during the fourth nine-week grading period qualify for the ''A Team.''
Persons with questions about the honor roll listings can contact their school for further clarification.
MIDDLE SCHOOL "A" HONOR ROLL - FOURTH QUARTER MARKS
ALLEN JAY MIDDLE - A PREPARATORY ACADEMY
Grade 5: Tahyae Fisher, Sasha Gales, Isabella Hughes, Ayan Khan, Michelle Angela Lapiz, Azaan Majeed, Kiran Maqbool, Avery Mendenhall, Aubrey O'Neal, Ananda Panchit, Leyton Phillips, Miller Schwanke, Brayden Teppara, Jackson Tsitouris, Parker Umphlett, Mikyle Williams
Grade 6: Riley Adler, Abigail Arndt, William Baker, Zoe Barksdale, Brynnley DiCrocco-Cummings, Grayson Hance, Benjamin Holbrook, Robert Hurley, Jack Kininmonth, Guynel Mbongo, Kloe McFadden, Thais Morla Vasquez, Tatiyana Singh, Jack Slocum, Rose Zenzen
People are also reading…
Grade 7: William Bolton, Madeline Brady, Elijah Brinkman, Abby Cockman, Kaliyah Combo, Jeremiah Davis-Hall, Leila Drew, Elijah Farrow, Kadence Goodman, Jonathan Guevara, Grace Jaggernauth, Julia King, Mary Claire King, Nancy Laney, Aniyah Lloyd, Jerry McCain, Jaden Mitchell, Maris Morgan, Maya Nichols, Sydney Stokes, Adam Thiel, Skye Wilson, Starr Wilson
Grade 8: Bianca Acosta, Jordan Adams, Ethan Caraway, Carson Connolly, Deajah Gill, JaNiya Hamilton, Hosiah Hedima, Amaya Hilton, Rylee Jackson, Hasan Khan, Maham Khan, Carson Laney, Sophia McKnight, Jonathan McNair, Max Nissen, Kendra Nixon, Wendy Otieno, Maryssa Pringle, Julia Rodden, Jamia Spencer, Palvee Verma, Hutchens Wheat
ALLEN MIDDLE
Grade 6: Sephora Adjogble, Tristan Pruitt
Grade 7: Emanuel Clay, Lena Kdam, Alondra Martinez-Jimenez, Jamari Rodriguez, Hikman Shariff, Jayzion White, Cymone Young
Grade 8: Fersai Briones, Julissa Cortez Gaeta, Adriona Hardy, Zander Ibarra, Qwailff White, Justin Wrobeh
BROWN SUMMIT MIDDLE
Grade 6: Owen Adams, Daiv Bhati, Addison Byrd, Finn Capwell, Lilianna Carson, Tristan Chong, Cayla Davis, Dorothea DeLoreto, Karthik Dharanipathi, Connor Early, Dilem Eroglu, Lily Geary, Miles Gladstone, Nikunj Gupta, Kellan Harding, Julieanne Huemmer, Hashini Karthik, Noah King, Christopher Mahoney, Lillian McGinnis, William Meador, Anushka Mundhra, Anika Nayanar, Canaan Nida, Miller Norman, Valencia Okafor, Adrienne Perdew, Lorelei Perrin, William Porter, Camden Schroyer, Calder Sedgwick-Bufter, Avery Simpson, Benjamin Swanson, Nam Tran, Della Troxler, Bhavesh Vadla, Gunjan Verma, Anderson Watkins
Grade 7: Margot Adamson, Sonja Bankman, Daxton Barber, Braylon Bates, Dominic Beatty-Squire, Georgette Beaumont, William Beekman, Kate Blacutt, Daniela Bonilla, Hunter Boykin, Bella Bryant, Lia Colby, Henry Cooper, Christopher Danley, Josiah Dosu, Kennedy Goree, Finley Harris, Yousif Hassanein, Elizabeth Hockman, Christopher Holmes, William Jarrett, Jaxon Jones, Michael Kane, Katherine Koch, Sowrish Komaragiri, Eden Kraack, Brayden Law, Jevon Lewis, Isabelle Lockwood, Molly Lockwood, Katherine Lyles, Samhitha Madhan Mohan, Carrington Marshall, Kaylee Matthews, Mary McVey, Vaughn Muir, Udaya Sri Parthiban, Olivia Reeves, Caleb Rehder, Silas Rehder, Dhruv Revankar, Alexander Rudolph, Jesse Sekyema, Vihaan Sesetty, Jonas Silvia-Winterstein, Sreya Sudarshan, Jun Xi Tan, John Harper Tarleton, Joy Tombe, Iris Turfle, Charles Vannoy, Sadie Vest, Awab Wahab, Alexander Wang, Berkley Willis, Hann Zheng
Grade 8: Aya Abdalla, Harris Abernathy, Altijani Ahmed, Emmanuel Alvarado, Trung Bao, Russell Boone, Charlotte Brewer, Jordaan Chambers, Keyana David, Ryan DiSpirito, Chinenye Ejindu, Jacob Evatt, Quinn Finnegan, Keegan Fullagar, Ryan Garrett, Olivia Gascoyne, Taylor Grew, George Hannaum, Ruslana Hatch, Kaisa Housley, Barrett LaFrance, Foy Lane, Sarah Lantner, Emma Lanzas, Micah Mitchell, Cohen Muse, Kylei Neufville, Hannah Nicholson, Anna Nicks, Grace Pan, William Porter, Emily Proudfit, Blake Rafeek, Molly Ruth Redding, Jordyn Robertson, Quincy Robinson, Scott Sawulski, Abigail Schilling, Shaffer Shelton, Ishaan Sinha, Lucy Styers, Kassidy Swindell, Jalyn Taylor, Linden Taylor, Wesley Teoh, Kathryn Thomas, Namreh White
DORIS HENDERSON NEWCOMERS SCHOOL
Grade 6: Alaa Ahmednour
Grade 7: Montserrat Arredondo, Emilia Vargas Ramos
Grade 8: Batool Qubadi
EASTERN GUILFORD MIDDLE
Grade 6: Halle Buck, Ian Bunton, Evan Burns, Treasure Coleman, Madisson Dixon, Jersey Foster, Juliana Guerrero Padron, Jozelyn Henry, Yatzyll Jaimes-Anguiano, Dynasia Jordan, Micah Madison, Ethan Moragne, Taraji Morehead, Alayna Rucker, Lola Schlafhauser, Kingston Smith, Milannah Tanner, Tracy Togbe, Andriana Tran, Ana Valdez Garcia, Armani Watlington
Grade 7: Natalie Aguilar, Jacob Brooks, Angel Chombo Magos, Reese Frost, Kennedy Herbin, Christiana Latta, Joselin Lugo Blas, Pramisha Magar, Angela Siunie, Diya Virdi
Grade 8: Zakiyyah Abdusamad, Ora Adjei Frimpong, Natasha Anderson Hernandez, Lana Ayun, Erin Bell, Cooper Cobb, Eric Dong, Hassan Elbahi, Irvin Frazier, Rachel Green, Emma Grubb, Adonai Harris, Sarah Iverson, Paris Johnson, Kaitlin Miller, Ruison Nie, Kari Parker, Savannah Quimby, Dipanjali Rai, Yunie Siu, Desire Vargas Aguilar, Ruby Vasquez Garcia
FERNDALE MIDDLE
Grade 6: Tyler Tran
Grade 7: Van Duata, Sarah Esser, Peyton Gilbert, Dayen Khawaja, Hadia Rashid, Thomas Wilson
Grade 8: Brang Aung, Laila Bryant
GUILFORD ELEARNING UNIVERSITY PREP
Grade 6: Leilani Bute, Chance Crissman, Carrigan Glover, Samuel Hawkins, Lovonta Hill, Isaiah Lopez, Sneha Pannala, Blaine Peterson, Love Sessoms-McCall, Henry Simcox, Savannah Slade, Charlene Styers
Grade 7: Afeef Mohamed AmeenHameed Subhani, Alaya Barber, Leonardo Batzin, Julian Bermudez Anzaldo, Isobel Clay, Corey English, Serenity Eubanks, James Flowers, Michael Guin, Sani Harris, Savannah Hitzke, Daniel Hoffman, Ameirria Jenkins, Lucas Lambert, Hayden Lea, Lauren Lee, Emmi Lucht, David Massey, Jake May, Javyon McKinzie, Hannah Oakley, Sanvi Pandit, Zachary Payne, Aziya Powell, Zakia Pressley, Genisis Reyes Urbina Grant, Riley Rohme, Arbree Ware, Tatiana Wright
Grade 8: Cotesworth Courts, Ellisha Cozart, JaQuon Cyrus, Kaya Dalton, Dylan Davis, David Deans, Cora Doddato, Joshua Dominguez, Micah Edwards, Scarlett Fernando, JahQuan Harrison, Caroline Hogg, Bryce Huffman, Bryttani McIntyre, Anisa Mininall-Tookes, Arereyale Nowlan, David Powell, Gabriella Santos, Chaiyenne Smith, Jayel Spinks, Ja'Kayla Walker
JACKSON MIDDLE
Grade 6: Adam Kennedy-Buonkrong, Giselle Martinez-Gomez
Grade 7: Eliel Arzate
Grade 8: Kennedy Henderson, Jose Lopez Broncano, Ayomide Onadeji
JAMESTOWN MIDDLE
Grade 6: Miles Abreu, Jewel Adekunle, Alyan Adil, Richard Angel, William Apel, Olivia Bates-Stephen, Taleicia Beals, Jie-Ru Chen, Jade Cromer-Robertson, Hake Cyrus, Callie Dixon, James Eash, Madison East, Angel Espinoza Saucedo, Naomi Faines, Molly Fisk, Miles Frye, Kyler Garrison, Max Goins, Jaymie Green, Peighton Hanson, Tyron Hoang, Laura Jarosz, Samuel Kluttz, Aleeyah Louis, Miley Luong, Riley Mangan, Madison Manuel-Lindsey, Inayah Manzoor, Mackenzie Mayer, Jovana Milikic, Micah Moody, Ella Neudeck, James Ortiz, Yuridia Ovando Garcia, Sangam Pradhan, Lakari Price, Fernanda Ramirez Dominguez, Aleina Randleman, Robert Rearden, Londyn Rivers, Carly Roberts, Londyn Smith, Mya Stoner, Micha Swahnville, Destiny Terry, Colin Thai, Joseline Villasenor-Herrera, Ashton Weaver, Emma Williams
Grade 7: Qais Abu-Alssondos, Eli Arnold, J Banks, Arzo Basam, Nattapat Bhornchim, Gracie Cuthrell, Joey Dang, Axel Dubois, Gloria Faleye, Diana Fernandez, Carson Forbes, Khalid Fritz, Carla Gado, Blake Gardner, Bailey Glasgow, Kennedy Goff, Taylor Graves, Tristan Graves, Brayden Harlan, Rylan Harrington, Billal Hassan, Stephen Hix, Treysen Hood, Iman Hussain, Nigel Isaac, Grant Kirkman, Jackson Larkin, Samuel Lester, Madison Lickwala, Ishaan Luthra, Jimmy Ma, Kaylee Maiden, Timmarius McBride, Brooklyn Myers, Alexander Newton-White, Haily Nguyen, Yen Nguyen, Kaitlyn Parker, Mary Pietrantozzi, Vivian Ross, Jacquelyn Shaner, Cadyn Shuford, Luke St Clair, Madison Suggs, Sarah Tennis, Britney Truong, Malia Valdez, Charles Villaggio, Minh Vu, James Wells, Brianda Wilson
Grade 8: Blessing Balonda, Markos Banovic, Cameron Barrett, Ja'Mya Boddie, Claudia Brewer, Landon Brewer, Martin Briones, Skylar Bryant, Hope Caesar, Chasen Carpenter, Diksha Chhetri, Alaina Cole, Aaron Do, Cameron Felton, Carter Fishel, Emily Fisher, Brianna Fuhs, James Gardner, Sarah Geraldi, Alexis Gray, Sara Gray, Emma Hansen, Andrea Juarez-Toledo, Chloe Kim, Sarah Lopez-Coronado, Braylon Louis, Myki Luong, Ryan Merida Mendez, Mohammad, Brianna Montiel-Lara, Barcie Nguyen, Noah Ogunyomi, Luis Olguin, Jazmin Orona, Morgan Osborne, Teptida Phiansin, Dylan Reid, Ashley Sandoval, Taylor Santana, Elias Serano, Muhib Shah, Jett'e Soukthavone, Caroline Sweat, Meribel Tars, Samantha Williams, Carter Wohlgemuth
JOHNSON STREET GLOBAL STUDIES
Grade 6: Jaylen Dula, Maysom Mohamed, Evan Price, Tomas Tillman
Grade 7: Jonathan Getahun, Berlorriana Herard, Zoie McDowell-Gilmore, Fardus Saban, Kaleb Soundara, Jose Villatoro-Castillo
Grade 8: Anthony Alaniz-Barrera, Brycetin Buniva, Travis Carr, Saraswati Gurung, David Lang, Mac'ayla Minter, Reyna Pelaez-Trinidad, Rayahna Pittman, Vanessa Rojas, Eduardo Soto, Timiyah Thomas
KERNODLE MIDDLE
Grade 6: Jonathan Aaron, Basil Abas, Nural Awosthi, Nicholas Baklarz, Lena Barzegari, Mahi Bhati, Shamic Bhattarai, Emma Brink, Annabelle Castelda, Namita Chaudhary, Jean Choi, Emma Coble, Shriya Datta, Wilson Davidson, Aleijah Dillard, Adjahalahni Durrant, Audrey Eaves, Nathan Eckstein, Alana Emmons, Salim Farooqi, Silas Kellan Frischknecht, Taylor Gitchel, Isabella Gomez Diaz, Kayden Grimes, Asher Gunter, Ziyi He, Simon Hill, Aiden Ho, Rita Huang, George Jia, Caleb Johnson, Molly Johnson, Sydney Olivia Keogan, Cheyenne Kittrell, Calvin Lin, Ryan Lovejoy, Michael McCain, Donnell McGuire, Ayesha Mehreen, Eyla Newman, Makena Parshley, Kyleigh Payne, Alexis Pointer, Nandini Saxena, Andrew Simpson, Jessica Smith, Logan Staub, Ashley Strickland, Daniella Taylor, Noah Toploi, Ada Wezgowiec, Braxton Wray, Landon Wynn
Grade 7: Rachelle Aaron, Mohamed Abdoulaye, Oyinkansola Adekoya, Sarah Alimi, Bailey Armfield, Eden Asmelash, Ahnaf Azad, Kitiibwa Baligwa, Nirvan Bhattarai, Pratik Bhattarai, Shana Bohidar, Jadyn Bryant, Milani Bui, Mary Byrd, Seth Cummings, Zackary Dahlin, Vedanshi Dave, Angelena Esposito, Aaron Esteban, Rae Lynn Farrell, Cassidy Fridinger, Oliver Gaither, Ethan Gers, Evelyn Gonzalez, Javier Gonzalez, Ja'Liyah Graves, Ruari Gustafson, Thomas Harmon, Shahd Hasabala, Ryan Hassler, Isaac Hean, Emily Henley, Jaelyn Hieskill, Aminata Jah, Shubham Jalan, James Kim, Meredith Konze, Deborah Koto, Veenha Kumar, Ava Kuzmovich, Arden Lewis, Yvonne Lopez-Flores, Katia Lopez-Giron, Andre Medel-Rivera, Yug Mistry, Grace Morley, Charles Mueller, Gauri Patel, Danielle Pieck, Isobel Pittman, Adison Popovich, Sanjay Ravi, Jada Ray, Adi Revankar, Malak Rich, Jackson Rimmey, Sai Praneeth Sathi, Ibrahim Shahid, Henry Shay, Madeline Shearer, Camden Stone, Cali Straub, Kendal Threewitt, Elijah Valdez, Kayla Velazquez, Paul VoVan, Morgan Whiticar, Redas Wigyealla, Sophia Zhan, Hannah Zheng
Grade 8: Gayasha Abeykoon, Kaveesha Abeykoon, Marianna Adouakou, Linda AhmedAbbas, Sarah Allen, Allison Apple, Xavier Betts, Sophie Brown, Axel Chassort-Duchamp, Triston Chavez, Kale Cirillo, Dagan Cochran, Kedan Colorado, Ira Datta, Katie Dinh, Samantha Eubank, Akira Evans, Henrik Fouts, Carson Fragomeni, Avery Friedman, Dillon Fuertes, Aubrie Gitchel, Victoria Alexa Gonzaga, Barrett Hennessey, Laila Heshmeh, Lauren Hilton, Ella Holcomb, Nanami Homma, Bruce Horney, Jessica Howard, Nicholas Kashubara, Ethan Kim, Tyler Knepp, Kayel Kumar, Seungjun Lee, Vivaan Mangaldas, Natalie Martin, Mona Marzouk, Lauren McFarland, Levi Merrell, Noah Morgan, Lia Mun, Alena Novikova, Khushi Oza, Mia Pena, Alba Perez, Patricia Popescu, Robert Reeves, Eshan Saini, Mazen Sais, Christian Sanguinett, Layla Seiz, Aviral Sharma, Agnes Shay, Krishna Singh, Jada Smith, Rachael Smith, Adyik Swain, Madeleine Truhel, Molly Usry, Camryn Veale, Cynthia Wang, Finley Woyahn, Madilyn Wray, Noah Yeary, Shanxuan Zhong
KISER MIDDLE
Grade 6: Molly Anderson, Badruddin Atif, Samuel Austin, Robert Bain, Lucas Belford, Andrew Cao, Annabelle Chesney, Emery Click, Elizabeth Daniels, Taylor Darden, Davin Duenas, Aidan Ezerman, Olivia Free, Nathan Gibboney, Braden Hall, Hunter Haseltine, Braylen Hill, Isabella Kelsey, Hollan Kennedy, Marion McQuaid, Christian Moore, Trinity Moore, Mason Murphy, Darena Nguyen, Melissa Ortiz Rosas, Mohamed Osman, Alexa Rodriguez Castro, Hadyn SanGeorge, Olivia Schubert, Keith Smith, Emma Soots, Haylee Sparkman, Caroline Starrett, Jace Staton, Adam Takacs, Abigail Townsend, Lennon Villier, Grant Williams, Amir Witherspoon
Grade 7: Anna Anderson, Logan Buggs, Tessa Burbey, Davis Cook, Henry Cook, Grey Davis, Ruby Deakins, Gabriel Doolen, Carmen Dubon, Noah Dupont, Otis Flanary, Gabriella Garcia Bou, Mackenzie Garrison, Camryn George, Dua Ghulamani, Amaris Goode, Wilson Hayes, Chase Huellmantel, Cameron Hunt, Timothy Irlbeck, Dyva Isley, David Makinde, Lydia Maksimov, Tamia Martin, Jacob McCord, Walker Millican, William Naney, Piper Noble, Esme O'Neill, Miranda Pannitto Figueroa, Aiyana Reynolds, Morgan Reynolds, Caroline Scott, Addison Shelton, Kemper Simpson, Maya Singleton, Olive Stovall, Blue Strader, Maayan Tenne, Bryson Timek, Christian Ulrich, Landon Vongxay, Cameron Waterman, Ariana Weaver, Carly Webster, Eli Whitworth
Grade 8: Aayat Abdalla, Iago Bender-Lopez, Nathanael Benner, Mary Cao, Cooper Chesney, Robert Cruz-Tello, Corrina Dillon, William Dunning, Jordyn Felton, Julia Gladstone, Bryan Golden, Dania Grmani, Tanner Hayden, Jackson Hazelrigg, Maggie Hazelrigg, Collin Hicks, Cornelia Hunt, Sara Lambeth, Eliza Lee, Kathryn Lynch, Yasmina Mahamadou, Esmeralda Marmolejo, Hannah Meyer, Omer Mohamed, Lubaba Omer, Megan Peck, Richard Porter, Sophie Price, Rhiley Robertson, Stephen Schenck, Faith Shelton, Helena Silvia-Winterstein, Savannah Singleton, Rowan Stanley, Heidi White, Ella Witte
LINCOLN ACADEMY
Grade 6: Alfatih Abdalla, Evelyn Bocci, Sunny Chen, Jayden Cho, Carmen Clemmons, Vedika Deshmukh, Cade Draves, Bryan He, Adilya Holderness, Alice Hou, Henry Howes, Ernest Hu, Douglas Jones, Ava Kuecker, Vrishank Kuturu, Reina Liu, Sara Maley, Jordan Nim, Kaylah Pridgen, Reyna Rorie, Justus Schmidt, Heba Shawgi, Samit Sinha, Samarth Vejju, Aurelia Wilder, Anzhuo Wu, Bridgette Yang
Grade 7: Hadeel Abdalla, Roderick Alford, Nayani Annamalai, Teja Chitta, Alexia Damian, Makenzie Dean, Maleia Duehring, Adam Duggins, Kenny Gamboa Lopez, Adriana Garcia Reyes, Camille German, Pradhan Kanth, Pratham Kanth, Rasya Kolakaleti, Poppy Manning, Joshua McKay, Alyssa Melvin, Alison Mendoza, Arnav Mohan, Janet Nim, Joanna Nim, Lensa Osena, Serenity Peoples, Trinity Peoples, Sarah Qiu, Caroline Rowe, Aazeen Shah, Ayuzah Shah, Krish Shenoy, Raza Singh, Canon Steele, Madeline Testa, Logan Thieken, Naomi Toledo Roa, Harshini Veeraraj, Yana Withrow
Grade 8: Mohamed Abdelrasoul, Fayssal Abdoulaye, Jordyn Austin, Cameron Benedict, Makailah Campbell, Patrick Cashwell, Favour Faleye, Bryan Fernandes, Yareli Guillen-Avila, Emma He, Brock Holroyd, Isabelle Jones, Pearson Jones, Zion Jones, Alexa Juarez, Jishnu Kolla, Anderson Lam, Marnie Lasher, Henry Millard, Vihaan Mitra, Enrique Morales Barradas, Anish Nerella, Mackenzie O'Buch, Ohm Patel, Edwin Priddy, Monserrat Prieto-Baltazar, Srija Roy, Jhonatan Serrano Mosqueda, Henry Slaby, Grant Smith, Indigo Stephens, Camryn Stone, Suhaan Temkar, Aryahi Tiwari, Kaaliyah Tripp, Irene Xu
MENDENHALL MIDDLE
Grade 6: Malak Aourif, Sophie Beveridge, William Farris, Lilly Forrest, Angel Guerrero, Dona Hajmusa, Lylah Hamze, Taylor Horelica, Kaiori Horton, Cooper Jarrell, Benjamin Levine, Lauryn Lewis, Conrad McDougal, Sophya Pena, Lyrah Peters, Hannan Rapaka, Cullen Schlachter, Tejas Shendokar, Wren Smith, Lilian Wangelin, Ethan White
Grade 7: Isabella Aiken, Lucia Armijo, Culley Beavers, Jackson Burghart, Matthew Butler, Virginia Carpenter, Sophia Cruz, Lauren Dowtin, Asher Eckle, Noyhoo Gurung, Aycha Hamze, Kennedy Johnson, Ethan Keel, Samantha Maley, Samuel Mencarini, Asha Mohamed, Leona Mullins, Mason Overcash, Kevyon Parrish, Millie Stuckert, Taylor Stuckert, Grant Terrell, Alexandra Urda, Zyria Lenelle Walton
Grade 8: Kassidy Backhus, Charlie Beuchler, Jonah Black, Rowan Cassell, Ivanna Chaparro, Lola Dunlop, Masiah Gilmore, Camryn Hamuka, Noah Harris, Amelia Hartwick, Jai-Ikaiah Horton, Thompson Howard, Oluwaseyi Igbokoyi, Richard Benedict Joson, Sophie Kohlphenson, Brayden Murray, Kara Pham, Guadalupe Ramirez-Mosqueda, Amelia Ross, Nicholas Salas, Peyton Strickland
NORTHEAST GUILFORD MIDDLE
Grade 6: Dana Camacho-Moreno, Landon Campbell, Joshua Cauthen, Makayla Coffie, Carissa Dixon, Harley Foye, Aiden Gray, Victorya Hurey, Gabriella Inoa, Hailee May, Lakara Mixon, Alexa Torres, Justice Worthington Brown
Grade 7: Kayla Alvarez, Nicholas Barley, Lora H, Jasmine Mitchell, Grace Nuin, Caeden Tynes, Rhyan VanBuren-Henderson
Grade 8: TayVion Bennett, Alexis Hicks, Grayson Jarrett, Elijah Jones, Aymari Martin, Keyonna McCray, Anna Mensah-Bonsu, Abigail Miller, Zayvion Mixon, Angelina Pantin, Hannah Paschal, Alexander Richardson, Journie Staton, McKenna Vanhook, Logan Wray
NORTHERN GUILFORD MIDDLE
Grade 6: Carter Allan, Jack Antonell, Belen Ballini, David Barbosa, Oscar Barbosa, Aaron Barrios, Chloe Brown, Ava Burleson, Ryan Burton, Rice Carter, Lily Clark, Brooke Cotrone, Callie Davidson, Nicholas Davis, Brileigh Donahue, Meredith Ferree, Laila Fillman, Lauren Graham, Vyvyann Haley, Moriah Hall, Lydia Hare, Wyatt Harty, Lucas Hilliard, Samantha Holland, Paul Hosseinzadeh, Allison Jameson, Megan Jones, Katen Lewis, Hailey Love, Nicholas Marsh, Kinley McClain, Aidan McEvoy, Zoe McKeon, Sophia Mir, Lena Moats, Valery Molina Enriquez, Sarah Moore, Mizael Mosqueda-Arredondo, Vivien Noftz, Harrison Outlaw, Camdyn Page, Kennedy Palmer, Sydney Parker, Marijose Peinado Valencia, Jonathan Romito, Sarah Ross, Andrew Sacrinty, Bella Salkeld, Klayton Schoppe, Brianna Seefeldt, James Sheppard, Ava Shoffner, Juha Song, Olivia Sutton, Erika Takahara, Molly Tanner, Jackson Thomas, Jean TorresCardona, Andrew Tuhro, Jennifer Umutoni, Mary Van Winkle, Easton Voltz, Katherine Witschi, Lilian Wodhanil, Siena Young
Grade 7: Yamil Alvarado-Andino, Gisselle Alvarez, Madeline Angel, Joseph Arny, Carter Askew, Katherine Auston, Hailey Barber, Cayden Bigelow, Abigail Bruce, Allie Carper, Ethan Casper, Samantha Chavis, Rachel Cheek, Ella Conway, Andrew Cornett, Adrien Costa, Emma Cotterman, Adam DeLo, Shane Dettinger, Claudia Dwight, Lydia Easley, Chimdike Ejimakor, Tate Evans, Nyla Gainey, Ansley Gates, Lucas Goncalves Soares Caswall, Kelsie Hampton, Collin Hinkley, Benjamin Hodges, Camille Humber, Maya Kinefuchi-Elbert, Amsterdam John Knox, Lauren Lovati, Lillian MacKay, Abigail Malcolm, James Mandrillo, Keegan Purdo Marrone, Wyatt Medlin, Angel Mendez, Evan Metz, Jinil Mistry, Anderson Olalere, Kalia Parry, Samuel Patterson, Ella Rose Piazza, William James Nelson Potter, William Preston, Ethan Querter, Brooklyn Richardson, Alexandra Rudolph, Max Saunders, Olivia Schilz, Chloey Shokes, Michael-Joshua Smith, Hayden Spicer, Hailey Stuart, Nicholas Tabori, Nicholas VanGorden, Katelyn Waltz, Taylor Wheelihan, Amy Whisler, Wellington Wickline, Cooper Williams, Helena Wilson, Benjamin Wrinkle
Grade 8: Michael Baker, Ethan Balamucki, Hunter Blough, Carolina Borges, Trinity Brooks, Micah Brown, Ashlyn Burcham, Samantha Carter, Cole Clothier, Ashlyn Davis, Susanna Dean, Robert Dick, Josh Echenique, Jasmine Fillman, Noah Franza, Helena Goddard, Kayla Graham, Savannah Habiger, Evelyn Hare, Caroline Harris, Ruby Heljenek, Lauren Herrick, Erin Hild, Alexander Jones, Aubrey Jones, Lyndsay Lambis, Riley Mannella, Evangeline McCullough, Jurnee Meadors, Riley Meekins, Addison Messinger, Jarrett Moore, Kienuwa Osagie, Alyssa Pugh, Maggie Rayle, Aleksandr Reutckii, Shelby Rhodes, Matthew Richey, Bruno Rivas, Chloe Robinson, Brooklynn Rogaliner, Sierra Seefeldt, Natalie Sellers, Peyton Simpson, Beatrice Simu, Garrison Smoot, John Sublett, Amelia Tanner, Allison Trogdon, Victor Valle, Gryffin Wallwork, Lucas Wallwork, Gavan Wilson
NORTHWEST GUILFORD MIDDLE
Grade 6: Khushi Agarwal, Myesha Alam, Ashlyn Allred, Mackenzie Babson, Addison Barber, Bailey Bishop, Kessler Bock, Jackson Brady, Kamdyn Brooks, Holden Bullins, Ezra Bunthoff, Talan Carr, Kaylee Castrey, Adrianna Castro, Megan Chamberlain, Karrington Cook, Cooper Cox, James Crump, Ashlynn Dalton, Emmalyn Davis, Shelby Dell, Davis Dodds, Jack Duell, Kailyn Eiben, Jaycee-Mari Ellis, Eli Evans, Landon Fang, Sarah Finer, Kyleigh Foster, Samantha Fryar, Emily Galvan-Santos, Ella Genheimer, Anthony Gerbino, Nathaniel Grano, Emily Grenon, Arjun Gupta, Karsen Hanson, Karina Rami Hemnani, Ava Hepler, Vivian Hollis, Izaan Iqbal, Emaan Irfan, Inika Jain, Jackson Jordan, Wilson Julich, Shrinika Kaliga, Dayson Kemp, Caroline King, Leah King, Lucas Kriegler, Jackson Lampert, Annabelle Lee, Kaitlyn Lee, Ryan Lovett, Olivia Maier, Brianna McCaffrey, Tasneem Megri, Addison Melton, Victor Nogueira, Akshaya Orugunti, Eli Palmer, Kathryn Parker, Anna Partyka, Lanny Pitts, Kailey Ramirez, Jai Rao, Liam Ritenis, Ellis Rothenburger, Leo Schmidt, Paige Skadsberg, Ally Stafford, Emma Takahashi, Anna Tefft, Gabrielle Tillman, Vincent Tresino, Michaela Vanleuvan, Nicholas Varga, Sophie Varner, Jenna Wunner, Madelyn Yong
Grade 7: Maya Adams, Pihoo Agarwal, Jack Alder, Tristan Atkins, Brady Austin, Eleanor Bachmann, William Barnes, Devin Barwick, Marin Beesley, Paige Benson, Olivia Bogle, Bella Brown, Kennady Cagno, Isabella Caicedo-Dussan, Sebastian Celis, Kendall Cheely, Alex Chen, Natalie Combs, Ava Copple, Kynslee Cox, Jacob Delveaux, Kai Dos Santos, Caitlin Ellsworth, Nadine Eltohami, Garvey Firestone, Nathan Garner, Olivia Gatewood, Makayla Grano, Haleighmarie Hagemann, Ella Hahn, Sophia Han, Cameron Harvey, Madison Haskin, Lyla Held, Natalie Hoover, Chloe Huang, Peyton Jenkins, Siyao Jing, Zora Johnson, Mackenzie Jones, Samuel Jones, Jackson Judge, Aryan Khowala, Elsie King, Gavin Kivett, Steele Kolarczyk, Yashwanth Kollipara, Chloe Lee, Roan Lichtenstein, Lindsey Loiselle, Cody Lucas, Griffin Lund, Ishan Mahapatra, Aidan Mather, Elijah McLamb, Jacob Meitl, Sophia Menser, Delaney Miller, Jason Moorefield, Jacob Mungas, Aria Nautiyal, Oscar Nordmark, Jonathan Osl, Anjali Pisharody, Julia Pool, Kinsley Portis, Ansley Powell, Samuel Priddy, Wilson Sauv, Olivia Sizer, Avram Smith, Brooke Smith, Carson Smith, Connor Smith, Emery Stainback, Riley Strader, Minjune Suh, Alexandra Sweet, Lily Tappouni, Sophia Torres, London Van Kuiken, Nydia Vega Rigall, Aimee Velez, David Velez, Caroline Verm, Samantha Wolfe, Jenna Xiao
Grade 8: Blake Abbott, Ayan Agrawal, Eli Allred, Madison Anderson, Kayleigh Beals, Vegas Bellow, Gina Byon, Bryan Caccia, Kaylee Cook, Jacob Copple, Braydin Cox, Logan Cox, Caden Culbertson, Brady Cusack, Nathaniel D'Annunzio, Sophia Dee, Lillian Dillard, Emmalyn Drollette, Elizabeth Duncan, Grace Dustman, John Eckard, Linnea Felder, Nicholas Gardella, Annabelle Gartner, Ella Gentel, Sophie Gomez, Sela Gregory, Chloe Harnphanich, Grace Henline, Brady Hoch, Austin Jackson, Ryeojin Jeon, Sophia Jiang, Anya Kayande, Georgia Lee, Justin Lee, Michelle Lee, Shangyou Lee, Anya Li, Alex Lin, Conrad Little, Julia Little, Camden Lofters, Miller Long, Maya Mather, Liam McCaffrey, Daniel McNally, Maisa Megri, Madison Merritt, Logan Middleton, Jenna Moore, Cora Mortenson, Matthew Mungas, Yash Nain, Huy Nguyen, Eric Nordmark, Uzma Parwez, Liam Patterson, Juliana Pemba, Laila Powell, Charlie Quintero, Fatimah Rabbani, Makayla Reynolds, Lucas Rodriguez Chiappetta, Ava Schmutzer, Noah Simcox, Ayaan Syed, Maxim Taraban, Summer Taylor, Samantha Tesiero, Ashlyn Tucker, Alison Varner, Margaret Walter, Olivia West, Benjamin Wilder, Luke Winterhoff, David Wong, Avery Wood, Isabella Wuebker, Cadey Younkman, Emily Zhang
OTIS L. HAIRSTON SR. MIDDLE
Grade 6: Ta'liya Abdul-Hameed, Maw Chan, Beh Meh, Sadira Pittman
Grade 7: Jaylah Artis, Chanel Clayton, Caliyah Garrett, Genevi Kim, Genia Mainali, Sienna Masten, Jada McMillian, Jamila Moussa, Peta Nye, Zy'ara Pickett, Daniela Sosa-Peralta
Grade 8: Jose Bautista-Rios, Diego Jimenez Cambero, Lyana Luu, Salana Rmah, Shakima-Sincere Sherrod, Pamela Soto Morales, Raw Zar
PENN-GRIFFIN SCHOOLS
Grade 6: Jacob Brim, Kamille Chandler, Rhyan Dalton, Addelyn Henry, Robert Holdren, Jayla Padgett, Shayla Parker, Emma Thompson, Caden Trauth
Grade 7: Ryann Brasher, Aaliyah Coulson, Princess Diana NguereMicha, Princess Piamah-Assin, Alexander Purvis, Trezzure Quick, Norah Robinson, Aaliya Varrichio, Brianna Whitmire
Grade 8: Luciana Cespedes Zegarra, Joshua Covarrubias, Elizabeth Hall, Rachael Jones, Demetrius Newkirk, Gabriella Primus, Grismery Romero-Torres, Brooklynne Sheppard, Rida Tahirkheli
SOUTHEAST GUILFORD MIDDLE
Grade 6: Aubrey Anthony, Zaria Baker, Honesty Brown, Pierce Burkey, Nora Church, Ivy Cooper, Lucy Covington, Alona Cregger, Liyah Davis, Anya Dawson, Andrew Deviney, Pailyn Elder, Jaycie Flournoy, Morgan Freeman, Chase Gonzalez, Quaidyn Hinton, Colleen Holt, Ava Hunt, Romeo Ibarra Gonzalez, Noah Jackson, Alexis Joerger, Aaron Johnson, Elija Jones, Gavin Jones, Paxton Jones, Jayden Kuewa, Bailey Leclerc, Connor Locklear, Collin Logan, Sophia Lowe, Jacob Maness, Sydney Maness, Craig Masimu, Avery Mitcham, Zelia Morris, Kimberlee Nguyen, Tommy Nguyen, Elijah Raines, Camden Simmons, Phoenix Smith, John Sockwell, Rachel Sockwell, Sophie Velez, Jibril White, Mason Williams, Allie Winfree, Kaelyn Wingfield, Isaac Wooten
Grade 7: Eden Arrowood, Brianna Barker, Sally Berdeen, Carter Brame, Jack Camacho, Miles Chrapowitzky, Layla Deese, Ava Dimattio, Jacqueline Eban Ho Le, Cynthia Ensor, Alyssa Ford, Evan Francis, Jared Gill, Kazie Goad, Alyssa Hipps, Kevin Ho, Cinzia Hudgins, Ella Charlize Huff, Bryce Hunter, Jadarius Jackson, Aden Johnson, Walker Johnson, Fatuma Kayombo, Lacie Kingery, Chance Kome, Chloe Mendenhall, Brendan Needham, Jason Nguyen, Tony Nguyen, Taylor Nichols, Braxton Owen, Carson Reddick, Tristan Reed-Reynolds, Grant Rorer, Leland Sessoms, Tyrell Short, Savannah Smith, Makaria Stewart, Ariel Stone, Ava Tobin, Carlos Vasquez, Emyah Ward, Jenna Williams
Grade 8: Emily Artero, Zoe Atkins, Ivy Bridges, Ansley Coakley, Reanna Cyrus, Lucy Dimmick, David Fisher, Zachary Garner, Kayla Hammonds, Joshua Harrington, Parker Harris, Hayden Haumann, Aaron Henderson, Ahlani Howard, Abigail Johnson, Macie Johnson, Kyndall Jones, Ayden Judd, Tanner King, Andrew Maness, Jacquelyn Marion, Rihanna Martin, Clarke McLaughlin, Cayden Metz, Sydney Moody, John Morrison, Kailyn Nguyen, Chelsea O'Bryant, Makayla Robbins, Owen Shell, Kayla Shoffner, Cheyenne Silver, Eleanor Slater, Andrew Snyder, Paul Spivey, Tyson Stollings, Brandon Styles, Addison Taylor, Zakaria Taylor, Josey Torres, Hieu Tran, Emma Vaughn, Isaac Warner, Logan Watson, Grayson Webb, Camden Winfree, Savannah York, Selina Zhang
SOUTHERN GUILFORD MIDDLE
Grade 6: Zaina Abu-Hashem, Fatimat Adam, Ayesha Amjad, Elizabeth Brower, Suriah Byers, Hannah Delmaster, Peyton Hardy, Angelina Hernandez, Jordy Hernandez-Medina, Elija Hima, Mikiyla Jordan, Dashya Jowers, Ayaan Khan, Salma Khan, Zahra Khan, Daymien Larios, Alyyan Mehdi, Khoi Nguyen, Cherrity Nichols, Iraj Noorani, Abdullah Raja, Dana Romero-Morga, Na'Kayla Sledge, Ny'Asiah Sledge
Grade 7: Huzaifah Alam, Adrian Bandje, Taniah Bowens, Seth Davis, Ferly Fabian Rivera, Bracey Griggs, Leslie Gutierrez, Vanessa Herbin, Hasnaat Khan, Afia Mahmood, Layla Mejia Aguilar, Drew Moore, Madison Moore, Abbas Muavia, Jonathan Nguyen, Khoa Nguyen, Kevin Nunez-Garcia, Luis Parada-Noyola, Brisa Vega Roman, Connor Ward
Grade 8: Ricardo Castro, Angia Collier, Justin Delgado-Flores, Qumaria Gibson, Tshaun Gibson, Aleah Gossett, Lindsay Haith, Jeremy Ibarra-Gutierrez, Faryal Khan, Charlie Mosley, Mackenzie Niebrit-Arul, Amina Pharyom, Chasitie Townsend, Aileen Vazquez, Betty Vo, Autumn Williams, Aurora Winn
SOUTHWEST GUILFORD MIDDLE
Grade 6: Addison Barto, Aadash Bastola, Alexandra Bennett, Amelia Bryson, Evan Cho, Joshua Choi, Skylar Cook, Alonzo Dean, Peyton Eagle, Ella Fields, Paola Garcia-Bueno, Adilene Gomez Borja, Gideon Gould, Karsyn Green, Emmanuel Haislup, Nolan Haithcock, Adalyn Hazelton, Divine Ibekwe, Mia Johnson, Tianna Jones, Allison Justice, Aditi Kafle, Bladen Kitley, Victoria Koput, Ainsley Korson, Lakshi Lal, Michelle Liang, Zayan Maqsood, Madison Newell, Arya Patel, Jamari Peters, Katelyn Ramirez, Mariah Rice, Piper Rouse, Gavin Smith, Mekhi Stroud, Carter Talent, Faliha Tariq, Alessandra Thor, Alyson Webb, Colton Wycoff, Leina Yu, Audrey Zack
Grade 7: Syphax Afroun, Camren Allen, Sabrina Banks, Neala Bateson, Aryan Bhagraal, Sachi Bhusal, Maggie Bolick, Kathryn Boughton, Hartley Brendle, Gabrielle Brunache, Zoe Burkett, Scott Chesson, Jadon Childs, Rayna Dave, Zahra Diaz, Uzayr Farooq, Asher Ford, Brayden Gatling, Manelle Ghris, Tobias Gilliland, Alexandria Gladden, Melanie Gold, Daniel Han, Esther Han, Colson Lemonds, Jesse Lopez-Amaya, Yamen Madi, Shanmukh Malyala, Alexis Mancera Ortiz, Ryan Maness, Riley Manley, Samuel Monson, Lily Morris, Anna Nuamah, Pranign Nunna, Emma Paris, Riyah Peeples, Jesenya Polanco, Drew Rauber, Lucas Ray, Ava Salnikov, Dev Shah, Ujjwal Singh, Abigail Skrabak, Carsen Smith, Julia Smith, Thomas Stout, Devisha Tailor, Isaac Takele, Jacob Tipton, Samuel Torres, Isabelle Tran, Kendall Troutman, Keely Vaka, Richard Vaughn, Benjamin Vikner, Andrew Vo, Kaitlyn Wildman, Katie Yang
Grade 8: Eian Alviar, Camila Ayala, Bindu Bachupalli, Sahil Banger, Halena Bateson, Amish Bhandari, Anaaya Bilal, Charlotte Bliven, Hiann Britton, Walter Bulls, Charisse Mae Calwitan, Rowan Davis, Christian Diaz, Rafiq Dib, Felicia Dong, Natasha Dong, Jai-Marie Edwards, Monica Garcia-Bueno, Bailey Garvin, Nathaniel Gauntlett, Aubrey Glover, Nicholas Greene, Emma Guillen-Torres, Aidan Gujrati, Bishwant Gurung, William Hall, Dorian Hall El, Tenley Hazelton, Angela Henderson, Hasan Hijaz, Madison Holloway, Muhammad Khan, Ryan Kim, Madeline Kuennen, Kerrigann Langfitt, Kasey Le, Courtney Lee, Ella Lynch, Andrew Marks, Rachel McPherson, Andrew Nguyen, Gavin Padgett, Isabella Perryman, Anja Petrovic, Isabella Porcaro, Summer Qadir, Sarai Rodriguez, Isabella Rouse, Rayann Saramah, Joshua Sexton, Jaini Sheth, Kayla Marie Shogbon, Taylor Simpson, Maria Smith, Greyson Swagler, Chase Talent, Faith Thomas, Lucas Tims, Kailyn Tucker, Kendra Tucker, Alexis Vega Torres
SWANN MIDDLE SCHOOL
Grade 6: Arnav Acharya, Samantha Balkind, Audrey Blevins, Lila Bloch-Schulman, Noura Bonkano, Shamaree Brown, Israel Chavez, Ravy Chhanuon, Norah Dorich, Andy Kpa, Gabriel Licayan, Jaylen Mlo, Ray Sandoval, Ella Sillmon, Jasmynn White, Sophia Zavitz
Grade 7: Caroline Carter, Cora Carter, Amir Henderson, William Houston, Diego Eduardo Ibarra-Godinez, Harold Kenerly, Robert Kenerly, Railyn Lineberry, Audrey Nuttall, Willy Ortiz-Parada, Margaret Rongitsch, Claire Slate, Kaden Wilfong
Grade 8: Madeline Blevins, Selas Bynum, Anna Eban, Jaelle Garvin, Natalie Izaj, Rohan Ksor, Phoenix Maoxomphu, Lee Meh, Maleiya Thomas, Avery White, Caleb Williams
WELBORN MIDDLE
Grade 6: Bilal Anwar, Enphinaty Briley, Landen Kehoe, Marian Leiva, Ezekiel Roberts, MyKaylee Washington
Grade 7: Van Sung
Grade 8: Michael Abell, Jose Godfrey, Anthony Hernandez
WESTERN GUILFORD MIDDLE
Grade 6: Princess Alcantara, Stephen Anderson, Hiba Eljack, Gwyneth Fregozo, Esteban Garcia, Cameron Morgan, Jonathan Sanchez, Ahmed Taha, Nadia Wright, Marwa Zaraf
Grade 7: Syed Ali Ariel Abbas, Elmoez Abdelrahman, Reena Abdelrahman, Leilah Carmona, Ronald Ecam, Issa Elsheikhali, Zoe Griffin, Aiden Hampton, Maxwell Ludemann, Martin Rodriguez, Allyson Solis
Grade 8: Janat Alwakwak, Asmaa Behih, Fatima Castellanos, Michelle Cortes-Garcia, Ahmed El Gayli, Mohammed Eljack, Duron Frierson, Khalel Gamble, Vanessa Gonzalez-Labra, Gabriel Grant, Zyere Griggs, Ahmed Hassan, Alexandra Lucena Navarro, Nikale Moore, Kamila Mosqueda-Gonzalez, Erjon Mustafaj, McKenzie Parker, Rey Pena, Bronchea Perez, Skylar Phillips, William Rimmer, Jaden Robinson, Kimani Robinson, Kate Seijn, Synai Vaye, Juan Villanueva-Estrada, Bethel Wolde, Nadia Young