Guilford County Schools, Middle School, A Honor Roll, second quarter

The following students in the Guilford County Schools have achieved academic distinction for the second quarter and are included on the school system's ''A Team.'' Students in Grades 6-8 who received all A's and/or P's during the second nine-week grading period qualify for the ''A Team.''
Persons with questions about the honor roll listings can contact their school for further clarification.
MIDDLE SCHOOL "A" HONOR ROLL - SECOND QUARTER MARKS
ALLEN JAY MIDDLE - A PREPARATORY ACADEMY
Grade 5: Lucas Harris, Harry Kininmonth, Michelle Angela Lapiz, Kiran Maqbool, Zachary Moore, Leyton Phillips, Randall Polonia, Miller Schwanke, Brayden Teppara, Ayva Tolliver, Jackson Tsitouris, Parker Umphlett
Grade 6: Yessenia Abreu, Riley Adler, Abigail Arndt, Ryann Brown, Grayson Hance, Benjamin Holbrook, Jack Kininmonth, Thais Morla Vasquez, Tatiyana Singh, Madison Slate, Jack Slocum, Jordyn Staton, Isaias Villatoro, Berkley Yow, Rose Zenzen
Grade 7: Madeline Brady, Elijah Brinkman, Abby Cockman, Kaliyah Combo, Jeremiah Davis-Hall, Leila Drew, Kadence Goodman, Grace Jaggernauth, Nancy Laney, Jerry McCain, Maya Nichols, A'Miyah Steele, Adam Thiel
Grade 8: Bianca Acosta, Carson Connolly, JaNiya Hamilton, Carson Laney, Jonathan McNair, Max Nissen, Kendra Nixon, Julia Rodden, Jamia Spencer, Palvee Verma, Hutchens Wheat
BROWN SUMMIT MIDDLE
Grade 6: Owen Adams, Daiv Bhati, Jacob Boykin, Addison Byrd, Sophia Byrd, Finn Capwell, Tristan Chong, Cayla Davis, Karthik Dharanipathi, Connor Early, Dilem Eroglu, Lily Geary, Miles Gladstone, Nikunj Gupta, Kellan Harding, Julieanne Huemmer, Evan Johnson, Hashini Karthik, Noah King, Everett Lowder, Lillian McGinnis, William Meador, Anushka Mundhra, Anika Nayanar, Canaan Nida, Miller Norman, Bonaventure Okafor, Valencia Okafor, Adrienne Perdew, Lorelei Perrin, William Porter, Camden Schroyer, Calder Sedgwick-Bufter, Nam Tran, Della Troxler, Gunjan Verma, Arianna Zuniga
Grade 7: Margot Adamson, Ayur Anchan, Sonja Bankman, Daxton Barber, Dominic Beatty-Squire, Georgette Beaumont, William Beekman, Kate Blacutt, Daniela Bonilla, Catherine Bowers, Hunter Boykin, Henry Cooper, Kyle Cooper, Christopher Danley, Josiah Dosu, Kennedy Goree, Finley Harris, Elizabeth Hockman, Oluwasemilore Idowu, Akhil Jamariya, William Jarrett, Jaxon Jones, Katherine Koch, Sowrish Komaragiri, Eden Kraack, Brayden Law, Jevon Lewis, Katherine Lyles, Samhitha Madhan Mohan, Carrington Marshall, Kaylee Matthews, Mary McVey, Vaughn Muir, Udaya Sri Parthiban, Hannah Rattray, Olivia Reeves, Silas Rehder, Alexander Rudolph, Jesse Sekyema, Joel Sekyema, Vihaan Sesetty, Jonas Silvia-Winterstein, Sreya Sudarshan, John Harper Tarleton, Joy Tombe, Iris Turfle, Charles Vannoy, Sadie Vest, Awab Wahab, Alexander Wang, Joel Weikel, Berkley Willis, Hann Zheng
Grade 8: Aya Abdalla, Emmanuel Alvarado, Trung Bao, Bora Baykal, Russell Boone, Charlotte Brewer, Jordaan Chambers, Ryan DiSpirito, Quinn Finnegan, Keegan Fullagar, Ryan Garrett, Olivia Gascoyne, Taylor Grew, George Hannaum, Ruslana Hatch, Kaisa Housley, Barrett LaFrance, Foy Lane, Sarah Lantner, Emma Lanzas, Sophia McLeod, Micah Mitchell, Kylei Neufville, Hannah Nicholson, Anna Nicks, Grace Pan, William Porter, Emily Proudfit, Lilly Rafeek, Molly Ruth Redding, Jordyn Robertson, Quincy Robinson, Scott Sawulski, Abigail Schilling, Rowan Sedgwick-Bufter, Shaffer Shelton, Ishaan Sinha, Lucy Styers, Kassidy Swindell, Jalyn Taylor, Linden Taylor, Wesley Teoh, Braedy Thornton
DORIS HENDERSON NEWCOMERS SCHOOL
Grade 7: Mohammad Sardarzada
Grade 8: Yacob Omar
EASTERN GUILFORD MIDDLE
Grade 6: Carson Atkins, Ian Bunton, Treasure Coleman, Madisson Dixon, Thaiyanna Evans, Jersey Foster, Mai-ly H, Jozelyn Henry, Victoria Lee, Micah Madison, Ethan Moragne, Milannah Tanner
Grade 7: Y bin Adrong, Leelon Andrews, Jacob Brooks, Reese Frost, Joselin Lugo Blas, Pramisha Magar, Bryson Parker, William Sheetz, H Ashley Siu, Angela Siunie, Diya Virdi, Brenli Wonson
Grade 8: Ora Adjei Frimpong, Erin Bell, Willeak Chang, Cooper Cobb, Jordyn Cole, DaZarian Daughtry, Antonio Davis, Eric Dong, Zyeire Gray, Rachel Green, Adonai Harris, Tucker Hill, Andrea Lara Estrada, Kylie Michael, Kaitlin Miller, Ruison Nie, Mariana Parada Garcia, Joshua Randall, Dhalia Rivera Menjivar, Desire Vargas Aguilar, Ruby Vasquez Garcia, Morgan Wheeler
FERNDALE MIDDLE
Grade 6: Sofia Begum, Phillip Dorsey, Revon Turner
Grade 7: Josalina Brincefield, Caleb Brooks, Celeste Perez, Hadia Rashid, Daian Vigoya Martinez
GUILFORD ELEARNING UNIVERSITY PREP
Grade 6: Jamesia Bolden, Leilani Bute, Chance Crissman, Ryan Crowder, Carrigan Glover, Samuel Hawkins, Lovonta Hill, Sneha Pannala, Love Sessoms-McCall, Savannah Slade, Samia Smith, Sarenity Smith-Daniels, Charlene Styers, Kaylah Williams, Kaylee Woods
Grade 7: Afeef Mohamed AmeenHameed Subhani, Alaya Barber, Leonardo Batzin, Brenden Carr, Nehemiah Curtis-Coker, Savannah Davila, Ethan O Dobbins, Destynee Eley, Corey English, Serenity Eubanks, Michael Guin, Sani Harris, Ameirria Jenkins, Lucas Lambert, Emmi Lucht, David Massey, Naheem Miles, Camara Nickerson, Hannah Oakley, Sanvi Pandit, Zachary Payne, Aziya Powell, Zakia Pressley, Genisis Reyes Urbina Grant, Paul Sharpstene, Egypt Trueheart, Kemora Turner-Williams, Arbree Ware, Tatiana Wright
Grade 8: Sky Baird, Cotesworth Courts, Dylan Davis, David Deans, Joshua Dominguez, Caroline Hogg, Alicia Li, Anisa Mininall-Tookes, Arereyale Nowlan, Chaiyenne Smith, Ja'Kayla Walker
JACKSON MIDDLE
Grade 6: Cameron Hines
Grade 7: Jonathan Reyes Molina
JAMESTOWN MIDDLE
Grade 6: Miles Abreu, Jewel Adekunle, Alyan Adil, Richard Angel, William Apel, Olivia Bates-Stephen, Aaliya Boddie, Viktor Borovik, Carolina Bumgarner, Brandy Bunn, Dewan Byers, Jie-Ru Chen, Cora Creef, Sebastian Cruz, Hake Cyrus, Bener De Los Santos Salvo, Callie Dixon, Evan Dumas, Naomi Faines, Miles Frye, Kyler Garrison, Max Goins, Madison Gray, Jaymie Green, Adrai Grimes, Peighton Hanson, Anaya Harris, Cora Hoffman, Laura Jarosz, Samuel Kluttz, Miley Luong, Jayden Ly, Malak Malek, Riley Mangan, Madison Manuel-Lindsey, Inayah Manzoor, Chloe Martinez Querecuto, Mackenzie Mayer, Maddox Mayer, Micah Moody, Cayden Myers, Ella Neudeck, James Ortiz, Brianna Peterson-Lopez, Meena Phiansin, Dave Pierre, Ryan Pradhan, Sangam Pradhan, Lakari Price, Aleina Randleman, Robert Rearden, Londyn Rivers, Richer Rmah, Carly Roberts, Dominic Robinson, Londyn Smith, Samuel Lee Solomon, Stefan Spremo, Rory Stevenson, Mya Stoner, Destiny Terry, Colin Thai, Alexis Torres, Charlene Torres, Grace Tourek, Navy Tra, Fabian Uriostegui-Doval, Joseline Villasenor-Herrera, Tramere Washington, Ashton Weaver, Emma Williams
Grade 7: Qais Abu-Alssondos, J Banks, Skyler Barr, Arzo Basam, Juliana Blackwell, Hayley Collins, Jacob Contianos, Gracie Cuthrell, Axel Dubois, Gloria Faleye, Madelyn Fariole, Carson Forbes, Carla Gado, Yvonne Garcia-Elorza, Blake Gardner, Bailey Glasgow, Kennedy Goff, Taylor Graves, Tristan Graves, Hayden Haithcock, Brayden Harlan, Rylan Harrington, Julie Ho, Iman Hussain, Nigel Isaac, Avery Jacques, Grant Kirkman, Kristen Krantz, Ellis Kreuser, Jackson Larkin, Samuel Lester, Kanyen Leuangpaseuth, Madison Lickwala, Ishaan Luthra, Ethan Ly, Jimmy Ma, Alexander Newton-White, Haily Nguyen, Yen Nguyen, Kaitlyn Parker, Dawson Ransom, Hayden Rogers, Vivian Ross, Jacquelyn Shaner, Cadyn Shuford, Luke St Clair, Sarah Tennis, Britney Truong, Charles Villaggio, Minh Vu, Petar Vukmirovic, Khin Way, James Wells
Grade 8: Ayden Addy, Blessing Balonda, Markos Banovic, Cameron Barrett, Claudia Brewer, Landon Brewer, Skylar Bryant, Aiden Chafin, Diksha Chhetri, Alaina Cole, Aaron Do, Cameron Felton, Carter Fishel, Emily Fisher, David Frisby, Brianna Fuhs, Sarah Geraldi, Alexis Gray, Emma Hansen, Domitry Hargrove, Jah'Kayliah Johnson, Landon Kame, Chloe Kim, Sarah Lopez-Coronado, Braylon Louis, Myki Luong, Christina McKinney, Mohammad Mohammad, McCade Moody, Kimberly Moreno, Ethan Nguyen, Morgan Osborne, Teptida Phiansin, Dylan Reid, Joevon Sowell-Johnson, Caroline Sweat, Samantha Williams, Carter Wohlgemuth, Laura Yokeley, Skylar Zawistowski
JOHNSON STREET GLOBAL STUDIES
Grade 6: Jaylen Dula, Maysom Mohamed, Evan Price
Grade 7: Juan Cortez-Becerra, Jonathan Getahun, Berlorriana Herard, Zoie McDowell-Gilmore, Diego Olguin, Fardus Saban, Jose Villatoro-Castillo
Grade 8: Brycetin Buniva, David Lang, Ava Spencer, Timiyah Thomas
KERNODLE MIDDLE
Grade 6: Jonathan Aaron, Jenna Abu-Dames, Anup Aradwad, Nural Awosthi, Nicholas Baklarz, Lena Barzegari, Kamille Baxter, Mahi Bhati, Shamic Bhattarai, Emma Brink, Namita Chaudhary, Jean Choi, Jack D'Englere, Aleijah Dillard, Audrey Eaves, Nathan Eckstein, Zachariah Escobar, Salim Farooqi, Jacob Fuller, Isabella Gomez Diaz, Kayden Grimes, Asher Gunter, Ziyi He, Rita Huang, George Jia, Caleb Johnson, Sydney Olivia Keogan, Cheyenne Kittrell, William Lagneau, Calvin Lin, Eyla Newman, Makena Parshley, Alexis Pointer, Nandini Saxena, Emily Shimer, Andrew Simpson, Jessica Smith, Ashley Strickland, Noah Toploi, Ada Wezgowiec, Braxton Wray
Grade 7: Rachelle Aaron, Mohamed Abdoulaye, Oyinkansola Adekoya, Zainab Ahmed, Sarah Alimi, Bailey Armfield, Eden Asmelash, Ahnaf Azad, Niva Bhandari, Pratik Bhattarai, Shana Bohidar, A'yanna Brasil Watson, Mary Byrd, Danielle Charleston, Faith Chenail, Seth Cummings, Zackary Dahlin, Vedanshi Dave, Alexandra Diaz, Aaron Esteban, Rae Lynn Farrell, Cassidy Fridinger, Oliver Gaither, Evelyn Gonzalez, Javier Gonzalez, Ja'Liyah Graves, Ruari Gustafson, Thomas Harmon, Ryan Hassler, Emily Henley, Jaelyn Hieskill, Ava Hill, Aminata Jah, Shubham Jalan, Anurit Khamjumphon, Meredith Konze, Deborah Koto, Veenha Kumar, Ava Kuzmovich, Madalyn Lawing, Arden Lewis, Simeon Libby, Yvonne Lopez-Flores, Katia Lopez-Giron, Drew Loye, Jayden Luna, Andre Medel-Rivera, Yug Mistry, Grace Morley, Charles Mueller, Matthew Norelli, Andres Ortega, Gauri Patel, Olivia Peralta, Danielle Pieck, Isobel Pittman, Adison Popovich, Sanjay Ravi, Jada Ray, Adi Revankar, Malak Rich, Jackson Rimmey, Mohna Saroha, Henry Shay, Madeline Shearer, Camryn Stewart, Cali Straub, Kendal Threewitt, Elijah Valdez, Kayla Velazquez, Daniela Vite Garcia, Paul VoVan, Morgan Whiticar, Redas Wigyealla, Sophia Zhan
Grade 8: Caralyn Abernathy, Gayasha Abeykoon, Kaveesha Abeykoon, Linda AhmedAbbas, Allison Apple, Xavier Betts, Axel Chassort-Duchamp, Triston Chavez, Kale Cirillo, Dylsony Dang, Katie Dinh, Samantha Eubank, Akira Evans, Henrik Fouts, Carson Fragomeni, Aubrie Gitchel, Simone Godfrey, Aimee Guan, Barrett Hennessey, Laila Heshmeh, Lauren Hilton, Ella Holcomb, Nanami Homma, Ethan Kim, Tyler Knepp, Kayel Kumar, Seungjun Lee, Vivaan Mangaldas, Natalie Martin, Mona Marzouk, Lauren McFarland, Noah Morgan, Lia Mun, Jessica Ni, Alena Novikova, Khushi Oza, Mia Pena, Alba Perez, Zachary Philipsen, Patricia Popescu, Robert Reeves, Christian Sanguinett, Layla Seiz, Aviral Sharma, Agnes Shay, Krishna Singh, Rachael Smith, Adyik Swain, Madeleine Truhel, Camryn Veale, Cynthia Wang, Noah Yeary, Shanxuan Zhong
KISER MIDDLE
Grade 6: Isaac Adamson, Abdulmuhsi Ahmed, Jackson Anderson, Molly Anderson, Badruddin Atif, Samuel Austin, Robert Bain, Olivia Beard, Lucas Belford, Michael Boger, Cameron Burress, Annabelle Chesney, Emery Click, Leo Cooper, Taylor Darden, Davin Duenas, Elizabeth Gray, Noah Gress, Hunter Haseltine, Gianna Jarvis, Danielle Jeffers, Isabella Kelsey, Hollan Kennedy, Alyssa Lesane, Marion McQuaid, Christian Moore, Mason Murphy, Melissa Ortiz Rosas, Mohamed Osman, Joshua Pagnou, Julia Powell, Natalie Rusiewicz, Luke Sams, Hadyn SanGeorge, Olivia Schubert, Keith Smith, Emma Soots, Adam Takacs, Grant Williams, Amir Witherspoon
Grade 7: Porter Alcon, Anna Anderson, Logan Buggs, Tessa Burbey, Davis Cook, Noah Curtis, Grey Davis, Ruby Deakins, Noah Dupont, Otis Flanary, Gabriella Garcia Bou, Camryn George, Dua Ghulamani, Amaris Goode, Natalie Griffin, Wilson Hayes, Chase Huellmantel, Timothy Irlbeck, Joi Johnson, Zoey Mahan, David Makinde, Lydia Maksimov, Scott Mann, Tamia Martin, Jacob McCord, William Naney, Piper Noble, Esme O'Neill, Teagan Paa, Clara Pannitto Figueroa, Miranda Pannitto Figueroa, Caroline Scott, Addison Shelton, Elisha Shelton, Kemper Simpson, Ella Stimpson, Olive Stovall, Blue Strader, Maayan Tenne, Carly Webster, Eli Whitworth
Grade 8: Hassan Ahmed, Yazan Aldorky, Ava Belford, Nathanael Benner, Allison Beuhring, Daniel Bowman, Mary Cao, Samantha Cavanaugh, Cooper Chesney, Aissatou Coly, Anna Davidson, Stephanie Davila Martinez, Natalie Duininck, William Dunning, Bryan Golden, Dania Grmani, Mirabella Grubb, Aubrey Hamilton, Tanner Hayden, Jackson Hazelrigg, Maggie Hazelrigg, Collin Hicks, Cornelia Hunt, Samantha Khemlani, Rozenah Ksor, Sara Lambeth, Kathryn Lynch, Esmeralda Marmolejo, Hannah Meyer, Antony Pena, Richard Porter, Stephen Schenck, Dean Setser, Roman Simpson, Rowan Stanley, Zai'ere Watson, Heidi White, Ella Witte, Kaden Wyrick, Isaac Yates
LINCOLN ACADEMY
Grade 6: Alivia Botchway, Sunny Chen, Jayden Cho, Carmen Clemmons, Vedika Deshmukh, Cade Draves, Ishanvi Golla, Bryan He, Adilya Holderness, Alice Hou, Henry Howes, Ernest Hu, Jiselle Jimenez-Alejo, Douglas Jones, Rishi Kandala, Ava Kuecker, Vrishank Kuturu, Reina Liu, Sara Maley, Justin Martinez, Jordan Nim, Walker Paschall, Kruthi Pasupala, Kaylah Pridgen, Reyna Rorie, Justus Schmidt, Heba Shawgi, Samit Sinha, Virinchi Tata, Samarth Vejju, Josephine Wei, Aurelia Wilder, Aaron Wu, Anzhuo Wu, Bridgette Yang, Wuche Zhang
Grade 7: Hadeel Abdalla, Nayani Annamalai, Teja Chitta, Amya Coleman, Desiree Crawford, Alexia Damian, Makenzie Dean, Adam Duggins, Kenny Gamboa Lopez, Adriana Garcia Reyes, Camille German, Waad Hamad, Harmoni Jones-McKoy, Pradhan Kanth, Pratham Kanth, Jon Klee, Rasya Kolakaleti, Arihanna Lennon, Poppy Manning, Joshua McKay, Alyssa Melvin, Arnav Mohan, Janet Nim, Joanna Nim, Sophia Omosun, Lensa Osena, Sarah Qiu, Caroline Rowe, Aazeen Shah, Ayuzah Shah, Krish Shenoy, Raza Singh, Darryl Stanback, Canon Steele, Madeline Testa, Logan Thieken, Dakira Tucker, Harshini Veeraraj, Yana Withrow
Grade 8: Mohamed Abdelrasoul, Cameron Benedict, Lance Carter, Favour Faleye, Bryan Fernandes, Yareli Guillen-Avila, Cyrah Hardy, Emma He, Brock Holroyd, Pearson Jones, Zion Jones, Jishnu Kolla, Anderson Lam, Marnie Lasher, Henry Millard, Vihaan Mitra, Jason Nim, Mackenzie O'Buch, Ohm Patel, Monserrat Prieto-Baltazar, Srija Roy, Diya Shah, Grant Smith, Indigo Stephens, Camryn Stone, Suhaan Temkar, Aryahi Tiwari, Kaaliyah Tripp, Irene Xu
MENDENHALL MIDDLE
Grade 6: Malak Aourif, Jaden Artis, Sophie Beveridge, William Farris, Lilly Forrest, Angel Guerrero, Dona Hajmusa, Taylor Horelica, Kaiori Horton, Madelyn Ivey, Cooper Jarrell, Kennedy Jarusik, Trace Jordan, Harper Kaley, Shaun Lavette, Benjamin Levine, Lauryn Lewis, Conrad McDougal, Caelen Mead, Eduardo Mosqueda-Gonzalez, Henry Murphy, Niva Patel, Sophya Pena, Lyrah Peters, Jesse Poole, Hannan Rapaka, Maya Rios, Cullen Schlachter, Tejas Shendokar, Wren Smith, Jace Riley Vergara, Lilian Wangelin, Ethan White
Grade 7: Emery Alexander, Lucia Armijo, Culley Beavers, Matthew Butler, Virginia Carpenter, Clark Carter, Tala Chueb, Sophia Cruz, Joshua Desmarais, Asher Eckle, Sophia Fiddler, Laniyah Fox, Noyhoo Gurung, Leila Harris, Leighanne Hill, Kennedy Johnson, Ethan Keel, Omer Khogali, Samantha Maley, Samuel Mencarini, Celeste Mendez Mosqueda, Leona Mullins, Mason Overcash, Daniel Parra Gonzalez, Kevyon Parrish, Ivan Rincon, Angelina Strumyla, Millie Stuckert, Grant Terrell, Emily Torres Ramirez, Alexandra Urda, Zyria Lenelle Walton
Grade 8: Bennett Abell, Kassidy Backhus, Charlie Beuchler, Jonah Black, Rowan Cassell, Ivanna Chaparro, Aylen Estudillo-Rufino, Masiah Gilmore, Camryn Hamuka, Noah Harris, Benjamin Hobbs, Jai-Ikaiah Horton, Thompson Howard, Alyssa Hunter, Oluwaseyi Igbokoyi, Richard Benedict Joson, Joseph Kilpatrick, Sophie Kohlphenson, Sonata Lampkin, Tashiana Luu, Kimani Noble, Kara Pham, Guadalupe Ramirez-Mosqueda, Clare Scott, Tanner Simpson, Peyton Strickland, Sai Varanasi
NORTHEAST GUILFORD MIDDLE
Grade 6: Makaylah Bridges, Jahmir Bumpas, Dana Camacho-Moreno, Landon Campbell, Kevin Castaneda Noyola, Joshua Cauthen, Makayla Coffie, Zaeden Feely, Karen Gabriel Diaz, Aiden Gray, Victorya Hurey, Lakara Mixon, Nakayla Simpson, Dallas White, Journey Worthington Brown, Justice Worthington Brown
Grade 7: Genesis Arocho, Shani Cheek, Natalie Frion, Lora H, Cody Hammons, Sky Khoeun-Ksor, Mia Montesano, Raouda Ousseyni-Kalilou, Caeden Tynes
Grade 8: Elijah Jones, Anna Mensah-Bonsu, Hannah Paschal, Alexander Richardson, Logan Wray
NORTHERN GUILFORD MIDDLE
Grade 6: Hayden Abitz, Carter Allan, Jack Antonell, Jack Ashbee, Braylon Barbee, David Barbosa, Oscar Barbosa, Graham Bell, William Blocker, Aria Brooks, Ava Burleson, Ryan Burton, Rice Carter, Lily Clark, Christopher Cooke, Brooke Cotrone, Ethan Dang, Callie Davidson, Nicholas Davis, Brileigh Donahue, William Dorman, Teagan Doughty, Laila Fillman, Dale Gaines, Paxton Ghim, Lauren Graham, Micah Graves, Vyvyann Haley, Lydia Hare, Wyatt Harty, Charles Hild, Ethan Hu, Allison Jameson, Chaise Jones, Megan Jones, Nathan Jones, Lana Jordan, Tommy Julian, Ruben King, Ava LeFevre, Katen Lewis, Hailey Love, Nicholas Marsh, Autumn Martin, Kinley McClain, Zoe McCullough, Aidan McEvoy, Zoe McKeon, Cole Messinger, Holt Miller, Sophia Mir, Sarah Moore, Liam Murphy, William Olinick, Harrison Outlaw, Camdyn Page, Kennedy Palmer, Randy RomeroSalmeron, Sarah Ross, Andrew Sacrinty, Bella Salkeld, Brianna Seefeldt, James Sheppard, Ava Shoffner, Juha Song, James Stay, Allison Stern, Dylan Stopka, Olivia Sutton, Erika Takahara, Molly Tanner, Ava Tatum, Jackson Thomas, Asher Tobin, Jean TorresCardona, Andrew Tuhro, Mary Van Winkle, Easton Voltz, Emma Weaver, Parker Willoughby, Katherine Witschi, Lilian Wodhanil, Logan Wolf, Siena Young
Grade 7: Madeline Angel, Joseph Arny, Carter Askew, Hailey Barber, Cayden Bigelow, Abigail Bruce, Allie Carper, Ethan Casper, Samantha Chavis, Rachel Cheek, Ella Conway, Andrew Cornett, Adrien Costa, Adam DeLo, Shane Dettinger, Leah Djuricic, Claudia Dwight, Chimdike Ejimakor, Tate Evans, Ansley Gates, Benjamin Hodges, Camille Humber, Shelby Jumpe, Leila Lea, Austin Lippert, Lauren Lovati, Abigail Malcolm, James Mandrillo, Addison Marsh, Aiden McRae, Angel Mendez, Carleigh Miller, Gabrielle Mitchell, Della Moon, Player Morris, Allison Mulry, Anderson Olalere, Sabrina Palmadessa, Kalia Parry, Samuel Patterson, Ella Rose Piazza, Ethan Querter, Brooklyn Richardson, Alexandra Rudolph, Olivia Schilz, Michael-Joshua Smith, Hayden Spicer, Macy Strickland, Hailey Stuart, Nicholas Tabori, Margaret Tate, Nicholas VanGorden, Taylor Wheelihan, Amy Whisler, Wellington Wickline, Charles Williams, Cooper Williams, Helena Wilson, Benjamin Wrinkle, Madisyn Zupke
Grade 8: Michael Baker, Ethan Balamucki, Lyla Bissett, Carolina Borges, John Braimah, Trinity Brooks, Micah Brown, Samantha Carter, Cole Clothier, Susanna Dean, Josh Echenique, Jasmine Fillman, Noah Franza, Helena Goddard, Kayla Graham, Leah Nicole Green, Ann Griffin, Savannah Habiger, Evelyn Hare, Ruby Heljenek, Lauren Herrick, Erin Hild, Anthony Jimenez, Alexander Jones, Aubrey Jones, Camryn Jones, Lyndsay Lambis, Sarah Ling, Riley Mannella, Cherian Matthews, Riley Meekins, Addison Messinger, Jarrett Moore, Hannah Morris, Kienuwa Osagie, Aleksandr Reutckii, Shelby Rhodes, Bruno Rivas, Brooklynn Rogaliner, Sierra Seefeldt, Natalie Sellers, Peyton Simpson, Beatrice Simu, Carter Smith, Connor Smith, Garrison Smoot, John Sublett, Anna Suits, Amelia Tanner, Victor Valle, Maya Vilchik, Gryffin Wallwork, Lucas Wallwork, Gavan Wilson
NORTHWEST GUILFORD MIDDLE
Grade 6: Chase Abbott, Myesha Alam, Reagan Albright, Ashlyn Allred, Brooklyn Angel, Tenley Apple, Mackenzie Babson, Annabelle Biggs, William Bigness, Alyssa Biscoe, Bailey Bishop, Kessler Bock, Jackson Brady, Kamdyn Brooks, Remley Brown, Holden Bullins, Ezra Bunthoff, Talan Carr, Kaylee Castrey, Adrianna Castro, Megan Chamberlain, Preet Chaudhari, Karrington Cook, Cooper Cox, James Crump, Ashlynn Dalton, Emmalyn Davis, Davis Dodds, Carsten Dones, Jack Duell, Connor Dustman, Kailyn Eiben, Jaycee-Mari Ellis, Sara Erwin, Eli Evans, Landon Fang, Sarah Finer, Kyleigh Foster, Samantha Fryar, Emily Galvan-Santos, Nolan Gardner, Ella Genheimer, Anthony Gerbino, Jacob Gibbs, Berkley Gordon, Nathaniel Grano, Emily Grenon, Arjun Gupta, Aiden Hall, Isaac Ham, Karina Rami Hemnani, Vivian Hollis, Izaan Iqbal, Emaan Irfan, Inika Jain, Jackson Jordan, Wilson Julich, Shrinika Kaliga, Nabeel Kassis, Leah King, Greyson Kress, Lucas Kriegler, Annabelle Lee, Kaitlyn Lee, Noah Long, Ryan Lovett, Olivia Maier, Will Martin, Tasneem Megri, Addison Melton, Jackson Milam, Emery Moore, Carson Naglee, Victor Nogueira, Akshaya Orugunti, Eli Palmer, Kathryn Parker, Anna Partyka, Lanny Pitts, Kailey Ramirez, Jai Rao, Liam Ritenis, Leo Schmidt, Paige Skadsberg, Levi Snyder, Emma Takahashi, Anna Tefft, Gabrielle Tillman, Garrett Torres, Vincent Tresino, Maia Tussey, Michaela Vanleuvan, Nicholas Varga, Sophie Varner, James Williams, Benjamin Wingfield, Jenna Wunner, Madelyn Yong, Cristina Young
Grade 7: Maya Adams, Pihoo Agarwal, Jack Alder, Tristan Atkins, Baylee Ayers, Eleanor Bachmann, William Barnes, Devin Barwick, Marin Beesley, Paige Benson, Evelyn Beville, Carter Billings, Olivia Bogle, Bella Brown, Kennady Cagno, Isabella Caicedo-Dussan, Brayden Carpentieri, Sebastian Celis, Kendall Cheely, Alex Chen, Natalie Combs, Ava Copple, Kynslee Cox, Blake Cummins, Pranay Dachuri, Ethan Day, Kai Dos Santos, Elijah Duval, Abigail Elliott, Caitlin Ellsworth, Nadine Eltohami, Nathan Garner, Makayla Grano, Madelyne Groce, Haleighmarie Hagemann, Ella Hahn, Sophia Han, Zackary Hargett, Cameron Harvey, Madison Haskin, Sadie Higginbotham, Kendall Hipsher, Natalie Hoover, Chloe Huang, Peyton Jenkins, Siyao Jing, Kaylie Johnson, Mackenzie Jones, Samuel Jones, Jackson Judge, Byungho Kang, Elsie King, Gavin Kivett, Steele Kolarczyk, Yashwanth Kollipara, Chloe Lee, Lucas Lemons, Christopher Li, Lindsey Loiselle, Lucas Lowrey, Cody Lucas, Ishan Mahapatra, Aidan Mather, Carson May, Elijah McLamb, Jacob Meitl, Sophia Menser, Darin Money, Jason Moorefield, Jacob Mungas, Sarena Mustafa, Aiden Nadeau, Aria Nautiyal, Audrey Nelson, Trung Nguyen, Oscar Nordmark, Jonathan Osl, Anjali Pisharody, Julia Pool, Kinsley Portis, Ansley Powell, Samuel Priddy, Adam Reavis, Wilson Sauv, Muhammad Siddique, Calvin Sides, Olivia Sizer, Avram Smith, Brooke Smith, Carson Smith, Connor Smith, Emery Stainback, Riley Strader, Minjune Suh, Alexandra Sweet, Lily Tappouni, Sophia Torres, Elizabeth Tsui, Trenton Van Wert, Nydia Vega Rigall, Aimee Velez, David Velez, Makenzie Venable, Caroline Verm, Emma Welch, Aubree White
Grade 8: Blake Abbott, Ayan Agrawal, Madison Anderson, Ria Bakthisaran, Vegas Bellow, Brett Blackwell, Mikayla Breza, Gina Byon, Bryan Caccia, Kaylee Cook, Nina Coussis, Braydin Cox, Logan Cox, Nathaniel D'Annunzio, Eshaan Dabadghav, Carolyn Davis, Sophia Dee, Lillian Dillard, Emmalyn Drollette, Elizabeth Duncan, Grace Dustman, John Eckard, Linnea Felder, Nicholas Gardella, Ella Gentel, Sophie Gomez, Olivia Griffiths, Chloe Harnphanich, Grace Henline, Amiya Hepfinger, Brady Hoch, Nicholas Jamieson, Ryeojin Jeon, Sophia Jiang, Pranavi Josyula, Anya Kayande, Ameya Kumar, Justin Lee, Michelle Lee, Anya Li, William Li, Alex Lin, Conrad Little, Julia Little, Camden Lofters, Dahir Martinez-Tejeda, Maya Mather, Liam McCaffrey, Daniel McNally, Maisa Megri, Grayson Merritt, Logan Middleton, Jenna Moore, Matthew Mungas, Yash Nain, Liam Patterson, Fatimah Rabbani, Kate Rochford, Lucas Rodriguez Chiappetta, Lauryn Rohrer, Ava Schmutzer, Laura Scholten, Andrew Siple, Oakley Stiff, Ayaan Syed, Summer Taylor, Ashlyn Tucker, Alison Varner, Nathael Vernet, Margaret Walter, Olivia West, Benjamin Wilder, David Wong, Shelby Woods, Isabella Wuebker, Cadey Younkman, Emily Zhang
OTIS L. HAIRSTON SR. MIDDLE
Grade 6: Ta'liya Abdul-Hameed
Grade 7: Genevi Kim, Melani Murguia-Hernandez, Zy'ara Pickett
Grade 8: Jose Bautista-Rios, Lyana Luu, Ahmaya Thomas
PENN-GRIFFIN SCHOOLS
Grade 6: Jacob Brim, Kamille Chandler, Felix Elrod, Isaiah Giggetts, Robert Holdren, Jacob Kehoe, Jayla Padgett
Grade 7: Emanuel Baltazar, Aaliyah Coulson, Camryn Hannah, Elduin Hernandez Mariche, Amirah Herrera, Kelly Martinez-Diaz, Samuel Mauldin, Princess Piamah-Assin, Alexander Purvis, Norah Robinson, Aaliya Varrichio, Ricky Wooten
Grade 8: Luciana Cespedes Zegarra, Clara Desch, Maurice Gordon, Elizabeth Hall, Rachael Jones, Demetrius Newkirk, Gabriella Primus, Grismery Romero-Torres, Brooklynne Sheppard, Rida Tahirkheli
SOUTHEAST GUILFORD MIDDLE
Grade 6: Aubrey Anthony, Annabelle Castelda, Alona Cregger, Karleigh Daniel, Andrew Deviney, Pailyn Elder, Xa'Zaveion Everett, Jaycie Flournoy, Morgan Freeman, Aylin Garcia-Vasquez, Isabella Graeber, Andrew Gunn, Carter Heath, Ava Hunt, Alexis Joerger, Gavin Jones, Jaxson Kindermann, Jayden Kuewa, Noah Larson, Bailey Leclerc, Connor Locklear, Collin Logan, Sydney Maness, Levi Martin, Craig Masimu, Zelia Morris, Kimberlee Nguyen, Elijah Raines, John Sockwell, Sophie Velez, Jibril White, Mason Williams, Benjamin Windsor, Allie Winfree, Isaac Wooten
Grade 7: Onnabella Craig, Layla Deese, Anna Dimmick, Jacqueline Eban Ho Le, Alyssa Ford, Aveya Foust-Rousseau, Evan Francis, Samantha Gallaher, Jared Gill, Kazie Goad, Kaylah Harris-Rose, Eli Hernandez, Alyssa Hipps, Kevin Ho, Cinzia Hudgins, Ella Charlize Huff, Bryce Hunter, Jadarius Jackson, Fatuma Kayombo, Chance Kome, Chloe Mendenhall, Jade Moore, Logan Morris, Isley Morrow, Lilly Moser, Jason Nguyen, Tony Nguyen, Taylor Nichols, Alexander Noah, Braxton Owen, Jordan Penn, Killian Piner, Carson Reddick, Tristan Reed-Reynolds, Grant Rorer, Leland Sessoms, Tyrell Short, Makaria Stewart, Jenna Williams
Grade 8: Ryan Adolph, Emily Artero, Zoe Atkins, Ivy Bridges, Ansley Coakley, Stepanida Davis, Lucy Dimmick, David Fisher, Madison Foxx, Kayla Hammonds, Joshua Harrington, Parker Harris, Hayden Haumann, Abigail Johnson, Macie Johnson, Ayden Judd, Andrew Maness, Clarke McLaughlin, Sydney Moody, John Morrison, Jimmy Nguyen, Kailyn Nguyen, Caroline Oakley, Jazmyn Orbert, Makenzie Robertson, Cheyenne Silver, Andrew Snyder, Addison Taylor, Zakaria Taylor, Josey Torres, Hieu Tran, Emma Vaughn, Grayson Webb, Maya Wilson, Camden Winfree, Savannah York, Selina Zhang
SOUTHERN GUILFORD MIDDLE
Grade 6: Zaina Abu-Hashem, Ayesha Amjad, Jordy Hernandez-Medina, Elija Hima, Mikiyla Jordan, Dashya Jowers, Salma Khan, Gracelyn Looper, Alyyan Mehdi, Khoi Nguyen, Cherrity Nichols, Muzammil Rehman, Na'Kayla Sledge, Ny'Asiah Sledge, Gisselle Villanueva, Markel Womack, Nabeera Zaman
Grade 7: Talal Ali, Adrian Bandje, Taniah Bowens, Seth Davis, Leslie Gutierrez, Vanessa Herbin, Eric Hernandez Prestegui, Taleeya Khan, Afia Mahmood, Aidelys Martinez Gutierrez, Layla Mejia Aguilar, Rebekah Miller, Madison Moore, Abbas Muavia, Jonathan Nguyen, Khoa Nguyen, Kevin Nunez-Garcia, Mia Sandoval, Nery Torres-Saguilan, Jeshua Valle Chavez, Brisa Vega Roman, Nyla Vongdeuane, Yasmine Yakout
Grade 8: Karen Brown, Qumaria Gibson, Aleah Gossett, Lindsay Haith, Ateqa Mehdi, Charlie Mosley, Mackenzie Niebrit-Arul, Skylar Pegram, Amina Pharyom, Anthony Silva, Betty Vo, Autumn Williams, Aurora Winn
SOUTHWEST GUILFORD MIDDLE
Grade 6: Addison Barto, Aadash Bastola, Alexandra Bennett, Jonesh Chauhan, Evan Cho, Joshua Choi, Skylar Cook, Alonzo Dean, Jose Dunst, Peyton Eagle, Paola Garcia-Bueno, Gideon Gould, Jy'mel Green, Emma Haislup, Emmanuel Haislup, Divine Ibekwe, Mia Johnson, Allison Justice, Aditi Kafle, Tyler Kim, Bladen Kitley, Kyla Kline, Victoria Koput, Lakshi Lal, Ryan Lee, Michelle Liang, Evan Lipowski, Zayan Maqsood, Carolyn Niekrieng, Arya Patel, Deevya Patel, Blake Puckett, Mariah Rice, Piper Rouse, George Saba, Kendall Severt, Gavin Smith, Carter Talent, Faliha Tariq, Alessandra Thor, Jack Woods, Morris Wyant, Leina Yu, Audrey Zack
Grade 7: Sofia Abad Nieva, Jordan Ballard, Sabrina Banks, Neala Bateson, Sachi Bhusal, Kathryn Boughton, Hartley Brendle, Gabrielle Brunache, Zoe Burkett, Sebastian Capurro, Reagan Chambers, Scott Chesson, Zahra Diaz, Makayla Eley, Brayden Gatling, Troy Geisler, Manelle Ghris, Alexandria Gladden, Myles Graves, Daniel Han, Colton Ketron, Eden Kim, Justin Kim, Diane Lee, Colson Lemonds, Shanmukh Malyala, Alexis Mancera Ortiz, Ryan Maness, Riley Manley, Kamran Mercer, Kaylee Millner, Samuel Monson, McKenzie Moore, Anna Nuamah, Pranign Nunna, Emma Paris, Jesenya Polanco, Lucas Ray, Tyler Riley, Ava Salnikov, Ethan Sedano, Dev Shah, Ujjwal Singh, Abigail Skrabak, Julia Smith, Thomas Stout, Carsyn Strickler, Isaac Takele, Jacob Tipton, Isabelle Tran, Kendall Troutman, Jayla Turner, Richard Vaughn, Benjamin Vikner, Katie Yang
Grade 8: Jorn Algarin, Eian Alviar, Camila Ayala, Bindu Bachupalli, Sahil Banger, Andrew Barefoot, Halena Bateson, Anaaya Bilal, Charlotte Bliven, Alayna Bowman, Hiann Britton, Walter Bulls, Charisse Mae Calwitan, Sarah Cruess, Christian Diaz, Felicia Dong, Natasha Dong, Jai-Marie Edwards, Ellie Fuselier, Bailey Garvin, Nathaniel Gauntlett, Aubrey Glover, Adrianna Godfrey, Emma Guillen-Torres, Aidan Gujrati, Mya Hall, Tenley Hazelton, Angela Henderson, Hasan Hijaz, Madison Holloway, Bigyan Kafle, Muhammad Khan, Ryan Kim, Madeline Kuennen, Kerrigann Langfitt, Kasey Le, Courtney Lee, Ella Lynch, Nicole-Marie McHenry, Irene Naanwaab, Paul Nekhela, Andrew Nguyen, Mahi Patel, Trisha Patel, Isabella Perryman, Anja Petrovic, Isabella Porcaro, Summer Qadir, Joaquin Mateo Rasing, Isabella Rouse, Alexa Santiago-Jimenez, Rayann Saramah, Jaini Sheth, Landon Shi, Kayla Marie Shogbon, Taylor Simpson, Maria Smith, Chase Talent, Madison Teschke, Faith Thomas, Kendra Tucker, Christopher Vinson, Mackenzie Whitaker
SWANN MIDDLE SCHOOL
Grade 6: Samantha Balkind, Audrey Blevins, Lila Bloch-Schulman, Noura Bonkano, Shamaree Brown, Nataly Canseco, Ravy Chhanuon, Kamryn Davis, Norah Dorich, Ivy Goodrich, Kingston Harris, Davis Hayes, Justin Izaj, Harmony Jones, A'Mirah King, Jamir Kirby, Gabriel Licayan, Salim Mamane, Jaylen Mlo, Helena Ortiz, Tavion Randleman, Rachel Robinson, Sariah Rocom, Vivian Rongitsch, Sophia Zavitz
Grade 7: Rafael Aguilera-Toledo, Xiomara Alejo, Chloe Artis, Caroline Carter, Cora Carter, Zymeire Dixon, Nicolas Hale, Amir Henderson, William Houston, Diego Eduardo Ibarra-Godinez, Harold Kenerly, Robert Kenerly, Emily Kpa, Railyn Lineberry, Michaela Melvin, Audrey Nuttall, Willy Ortiz-Parada, George Parada, Campbell Peters, Mila Pucilowski, Jayla Rivers, Kodi Robinson, Margaret Rongitsch, Alexa Sierra, Claire Slate, Diego Valdez Garcia, Kaden Wilfong
Grade 8: Deanna Acevedo, Kylie Amidon, Madeline Blevins, Selas Bynum, Gisele Cabrera, Anna Eban, Jaelle Garvin, Natalie Izaj, Rohan Ksor, Y-Levy Ksor, Giana Lee, Lee Meh, Anijah Reed, Maleiya Thomas, Avery White
WELBORN MIDDLE
Grade 6: Greyson Blair, Enphinaty Briley, David Bustos-Idrovo, Aseena Daud, Marian Leiva, Hassan Malik, Sara Mosquera, Paul Nguyen
Grade 8: Michael Abell, Nathaniel Calamba
WESTERN GUILFORD MIDDLE
Grade 6: Princess Alcantara, Stephen Anderson, Malak Bahi, Hiba Eljack, Gwyneth Fregozo, Ismael Garka, Ronald Ken-Williams, Cameron Morgan, Cameron Pryor, Rebekah Rimmer
Grade 7: Syed Ali Ariel Abbas, Noor AlTahir, Valeria Arredondo Salazar, Randall Bermudez-Bautista, Coutoure Bethune, Jenna El Jauni, Fahad ElNajjar, Issa Elsheikhali, Sayde Masters, Maria Mosqueda-Garcia, Martin Rodriguez, Jaskaran Singh, Allyson Solis
Grade 8: Janat Alwakwak, Asmaa Behih, Michelle Cortes-Garcia, Isabella Cunningham, Tenshi Dailey, Ahmed El Gayli, Vanessa Gonzalez-Labra, Gabriel Grant, Ahmed Hassan, Kimaya Hendrix, Karen Mancilla-Azamar, Nikale Moore, Jeralyn Mosqueda, Kamila Mosqueda-Gonzalez, Erjon Mustafaj, McKenzie Parker, Bronchea Perez, Skylar Phillips, Jeremy Rcam, Tina Rcom-nie, William Rimmer, Kimani Robinson, Kate Seijn, Synai Vaye, Jahzara Wilson, Nadia Young