Guilford County Schools, Middle School, A Honor Roll, second quarter

Grade 6: Addison Barto, Aadash Bastola, Alexandra Bennett, Jonesh Chauhan, Evan Cho, Joshua Choi, Skylar Cook, Alonzo Dean, Jose Dunst, Peyton Eagle, Paola Garcia-Bueno, Gideon Gould, Jy'mel Green, Emma Haislup, Emmanuel Haislup, Divine Ibekwe, Mia Johnson, Allison Justice, Aditi Kafle, Tyler Kim, Bladen Kitley, Kyla Kline, Victoria Koput, Lakshi Lal, Ryan Lee, Michelle Liang, Evan Lipowski, Zayan Maqsood, Carolyn Niekrieng, Arya Patel, Deevya Patel, Blake Puckett, Mariah Rice, Piper Rouse, George Saba, Kendall Severt, Gavin Smith, Carter Talent, Faliha Tariq, Alessandra Thor, Jack Woods, Morris Wyant, Leina Yu, Audrey Zack

Grade 7: Sofia Abad Nieva, Jordan Ballard, Sabrina Banks, Neala Bateson, Sachi Bhusal, Kathryn Boughton, Hartley Brendle, Gabrielle Brunache, Zoe Burkett, Sebastian Capurro, Reagan Chambers, Scott Chesson, Zahra Diaz, Makayla Eley, Brayden Gatling, Troy Geisler, Manelle Ghris, Alexandria Gladden, Myles Graves, Daniel Han, Colton Ketron, Eden Kim, Justin Kim, Diane Lee, Colson Lemonds, Shanmukh Malyala, Alexis Mancera Ortiz, Ryan Maness, Riley Manley, Kamran Mercer, Kaylee Millner, Samuel Monson, McKenzie Moore, Anna Nuamah, Pranign Nunna, Emma Paris, Jesenya Polanco, Lucas Ray, Tyler Riley, Ava Salnikov, Ethan Sedano, Dev Shah, Ujjwal Singh, Abigail Skrabak, Julia Smith, Thomas Stout, Carsyn Strickler, Isaac Takele, Jacob Tipton, Isabelle Tran, Kendall Troutman, Jayla Turner, Richard Vaughn, Benjamin Vikner, Katie Yang