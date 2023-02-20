The following students in the Guilford County Schools have achieved academic distinction for the second quarter and are included on the school system's ''A Team.'' Students in Grades 6-8 who received all A's and/or P's during the second nine-week grading period qualify for the ''A Team.''
Persons with questions about the honor roll listings can contact their school for further clarification.
MIDDLE SCHOOL "A" HONOR ROLL - SECOND QUARTER MARKS
ALLEN JAY MIDDLE - A PREPARATORY ACADEMY
Grade 05: Hope Adams, John Almond, Valentina Asare, Olivia Baker, Oscar Blacutt, Seth Blosser, Dallas Brooks, Serene Daniels, Jayce Ellerbe, Jacob Graham, Mateo Gregorio-Martinez, Horace Ilderton, Nash Johnson, Quinn Johnson, Anthony Jorge, Taylor Lawrence, Monserrat Mata-Martinez, Cyria McKoy, Fechukwu Okeke, Oliver Paul, Jackson Reeves, James Roberts, Michael Snipes, Aaron Sparks, Jordan Terrell, Camron Thomas, Jeremiah Villatoro
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Grade 6: Olivia Hairston, Ayan Khan, Michelle Angela Lapiz, Ananda Panchit, Rhoda Paseda
Grade 7: Riley Adler, Abigail Arndt, William Baker, Zoe Barksdale, Rihana Findley, Dallion Flowers, Lucciano Guerrero-Cano, Grayson Hance, Jayla Hawkins, Robert Hurley, Christian Johnson, Jack Kininmonth, Guynel Mbongo, Thais Morla Vasquez, Tatiyana Singh, Madison Slate, Jack Slocum, Jordyn Staton
Grade 8: Madeline Brady, Elijah Brinkman, Abby Cockman, Kaliyah Combo, Leila Drew, Kadence Goodman, Jonathan Guevara, Molly Holbrook, Grace Jaggernauth, Julia King, Mary Claire King, Nancy Laney, Aniyah Lloyd, Jerry McCain, Maya Nichols, A'Miyah Steele, Adam Thiel
ALLEN MIDDLE
Grade 6: Sunny Sao
Grade 7: Sephora Adjogble, Malayah Blount, Ruben Delgado, Angel Gutierrez Hernandez, Theena Tu Ngo, H-Lenia Niekdam, Monyroth Sar
Grade 8: Lena Kdam
BROWN SUMMIT MIDDLE
Grade 6: Mya Abdirahman, Correy Baines, Genevieve Balfour, Arden Bankman, Ishanth Bhanuprakash, Jamie Bolleddula, Malachi Burchette, Caroline Caviness, Sophia Chen, Charlotte Clemmons, Anna Cottle, Loren Cueva, Brooke DeFiore, Greyson Elliott, Elizabeth Faleye, Aalia Ghulamani, Matteo Giove, Roland Goree, Anirudh Guntumadugu, Lexi Hansen, Kavin Hariprasath, Nora Kathryn Harrison, Timothy Huynh-Duc, Ayden James, Ved Jha, Katherine Kerrigan, Hayden Key, Sarah Khan, Ella Kirkpatrick, Selma Kural, Sandra Lahmar, Lochan Lohith, Jake Lovati, Leah Marth, Jason May, Landon McCaskill, James McVey, William Nagappan, William Price, Matthew Qiu, Aaraiz Shah, Luna Smith Yanez, Alexander Van Hasselt, Jasper Van Hasselt, Evan VanGorden, Marilee VanSteen, Greyson Vest, Chloe Williams, Jackson Williams, Hannah Wilson, Siying Zhang
Grade 7: Owen Adams, Daiv Bhati, Sawyer Burton, Addison Byrd, Finn Capwell, Tristan Chong, Emily Correa, Cayla Davis, Karthik Dharanipathi, Connor Early, Hiba Eljack, Dilem Eroglu, Lily Geary, Miles Gladstone, Nikunj Gupta, Kellan Harding, Kyle Haslam, Julieanne Huemmer, Hashini Karthik, Noah King, Oscar Lin, Everett Lowder, Christopher Mahoney, Lillian McGinnis, William Meador, Anushka Mundhra, Anika Nayanar, Canaan Nida, Miller Norman, Bonaventure Okafor, Valencia Okafor, Adrienne Perdew, Lorelei Perrin, William Porter, Camden Schroyer, Calder Sedgwick-Bufter, Avery Simpson, Nam Tran, Della Troxler, Gunjan Verma, Anderson Watkins
Grade 8: Margot Adamson, Sitou Akouegnon, Ayur Anchan, Ahnaf Azad, Sonja Bankman, Daxton Barber, Braylon Bates, Dominic Beatty-Squire, Georgette Beaumont, William Beekman, Kate Blacutt, Daniela Bonilla, Abigail Bruce, Bella Bryant, Brody Calvert, Lia Colby, Henry Cooper, Kyle Cooper, Christopher Danley, Josiah Dosu, Daniel Espin, Valeria Fuentes, Cathy Gan, Kennedy Goree, Finley Harris, Yousif Hassanein, Elizabeth Hockman, Christopher Holmes, Oluwasemilore Idowu, Akhil Jamariya, William Jarrett, Jaxon Jones, Katherine Koch, Sowrish Komaragiri, Eden Kraack, Landon Kuhlman, Lucas Lajoie, Brayden Law, Jevon Lewis, Isabelle Lockwood, Katherine Lyles, Samhitha Madhan Mohan, Carrington Marshall, Mary McVey, Cerena Mims, Vaughn Muir, Udaya Sri Parthiban, Olivia Reeves, Caleb Rehder, Silas Rehder, Dhruv Revankar, Alexander Rudolph, Jesse Sekyema, Joel Sekyema, Vihaan Sesetty, Jonas Silvia-Winterstein, Kezia Sitepu, Sreya Sudarshan, Jun Xi Tan, John Harper Tarleton, Iris Turfle, Charles Vannoy, Sadie Vest, Awab Wahab, Alexander Wang, Joel Weikel, Berkley Willis, Hann Zheng
DORIS HENDERSON NEWCOMERS SCHOOL
Grade 7: Jesus Caffiero Correa
Grade 8: Nourelhouda Kaddari
EASTERN GUILFORD MIDDLE
Grade 6: Paige Boutwell, Lisany Cardoza Vazquez, Zara Cheriyan, Mollie Cobb, Emma Davidson, Shishir Gurung, Tham H, Treyvarus Harris, Abigail Lipscomb, Yamir Martinez Jasso, Urja Patel, Rishay Robinson, Jaxson Scott, Tristan Steele, Colson West, Jeremiah Williams
Grade 7: Halle Buck, Evan Burns, Janiah Clark, Treasure Coleman, Madisson Dixon, Katie Duong, Jersey Foster, Joel Hernandez, Micah Madison, Josiah Moore, Ethan Moragne, Chrystia Simpson, Kingston Smith, Tracy Togbe, Andriana Tran, Armani Watlington
Grade 8: Na'Imah Abdul-Mutakallim, Y Bin Adrong, Natalie Aguilar Botello, Diego Aguilar Hernandez, Leelon Andrews, Jacob Brooks, Juan Cardoza-Mata, Lawrance Cooper, Caden Crumpton, Lucas Epperley, Reese Frost, Christiana Latta, Kayleb Lucas, Joselin Lugo Blas, Pramisha Magar, Aiden Medlin, Mylia Moore, Angela Siunie, Diya Virdi
FERNDALE MIDDLE
Grade 6: Fahad Ahmed, Ester Awodi, Eiman Babar, Kate Leon-Rivera, Jayden Ta
Grade 7: Jayden Espinoza-Rivera, Nahryah Friday, Allison Ham, Samara Khan, Aditya Magar, Anne Pierre
Grade 8: Johana Deras-Flores, Van Duata, Sarah Esser, Aden Gans, Peyton Gilbert, Christopher Gomez-Martinez, Jakob Haslett, Rodarly Jean, Dayen Khawaja, Muhammad Raza, Ervin Retana Perez, Brooke Rutherford, Travis Truong
GUILFORD ELEARNING UNIVERSITY PREP
Grade 6: Londyn Bowers, Kira Hayes, Jalayah Hill-Simms, Lilli Lucht, Bryanna McIntyre, Dominic Norris, William Payne
Grade 7: Chance Crissman, Kylie Gray, Samuel Hawkins, Isaiah Lopez, Blaine Peterson, Love Sessoms-McCall, Sarenity Smith-Daniels, Charlene Styers
Grade 8: Alaya Barber, Leonardo Batzin, Corey English, Sani Harris, Emmi Lucht, Naheem Miles, Camara Nickerson, Sanvi Pandit, Zachary Payne, Genisis Reyes Urbina Grant, Riley Rohme, Allison Staley
JACKSON MIDDLE
Grade 6: Trystan Clapp, Tevi Eng
Grade 8: Eliel Arzate, Eric Cole, Ivorson Gilchrist-Hairston, Alia Horton, Trong Le, Jonathan Reyes Molina
JAMESTOWN MIDDLE
Grade 6: Korey Atwater, Marvin Bailey, Tiana Beasley-Briggs, Holden Brewer, Hibba Chaudhry, Hyder Cobb, Logan Costello, Mara Cothran, Kelsey Crum, Hayden Cruthis, Ellie Cuthrell, Lillian Deyoung, Carly Drews, Colton Fox, Donna Gallardo Campos, Joseph Gardner, Blake Goodman, Alexandra Gumaer, Nevaeh Guzman, Allison Hay, Ava Huntley, Lukas Kay, Michelle Le, Anum Mahmood, Logan Martinez Querecuto, Ana Maslenjak, Jameer Morris, Alvin Negrete-Summers, Hanna Nguyen, Eva Olverson, Erina Osborne, Carson Parker, Kiara Pena, Jackson Perkins, Finn Ross, Hudson Rushforth, Anna Sizemore, Drake Steadwell, Tania Sutton, Brody Tolliver, Emmelyn Tyler, Tiffany Vay, Sumalee Vongdara, Anna Wellmon, Anna Whited
Grade 7: Richard Angel, Olivia Bates-Stephen, Aaliya Boddie, Carolina Bumgarner, Cora Creef, Hake Cyrus, Callie Dixon, James Eash, Naomi Faines, Miles Frye, Kyler Garrison, Max Goins, Avery Jarosz, Brandon Kennedy, Samuel Kluttz, Miley Luong, Riley Mangan, Inayah Manzoor, Jenely Martinez Ferreras, Mackenzie Mayer, Ariana Maza Pinedo, Micah Moody, Dianna Nguyen, Elaina Nguyen, James Ortiz, Brianna Peterson-Lopez, Sangam Pradhan, Lakari Price, Aleina Randleman, Robert Rearden, Londyn Rivers, Samuel Lee Solomon, Damaris Solorzano Barrientos, Colin Thai, Grace Tourek, Emma Williams
Grade 8: Fatima Abdu, J Banks, Arzo Basam, Juliana Blackwell, Hayley Collins, Jacob Contianos, Gracie Cuthrell, Nada Dousa, Matthew Dyce, Gloria Faleye, Carson Forbes, Yvonne Garcia-Elorza, Bailey Glasgow, Kennedy Goff, Hayden Haithcock, Brayden Harlan, Landon Hartmann, Billal Hassan, Iman Hussain, Nigel Isaac, Maya Jenkins, Nevaeh Jones, Ellis Kreuser, Dominic Lanier, Kanyen Leuangpaseuth, Madison Lickwala, Ishaan Luthra, Jimmy Ma, Amir Mathews, Haily Nguyen, Yen Nguyen, Kaitlyn Parker, Jacquelyn Shaner, Luke St Clair, Sarah Tennis, Minh Vu, Cadence Walker, Khin Way, James Wells, Brianda Wilson
JOHNSON STREET GLOBAL STUDIES
Grade 6: Corliyah Williams
Grade 7: Jaylen Dula, Maysom Mohamed, Evan Price
Grade 8: Jonathan Getahun, Berlorriana Herard, David Lang, Kaleb Soundara, Isai Villatoro-Osorio
KERNODLE MIDDLE
Grade 6: Aseel Abas, Micah Apple, Andrea Arriaga, Maryann Ashburn, Allison Barnes, Adalie Beck, Suvic Bhattarai, Griffon Blair, Jonas Blair, Briella Buterbaugh, Cody Demers, Sarah Den Boer, Hudson Enholm, Bryson Farrell, Cora Freeman, Leena Guan, Riley Harmon, Brooklyn Hickling, Lamar Ibrahim, Molly Inscore, Mariama Jah, Ky'mari Jones, Daniel Khanatayev, Jackson Khun Lway, Bethany Konze, Mykensi Lawing, Saniyah Lee, Avril Lin, Sophia Lin, William Lin, Evelyn Lineberry, Zereth Lopez-Flores, Sofia Heleina Magno, Meghan Martin, Paxson McCormick, Dalia Medrano, Andolynn Mims, Gaatri Murakonda, Elena Murphy, Anum Nadir, Hayes O'Connor, Dev Parikh, Tanishk Parthiban, Nia Peay, Adelynn Peters, Sophia Phelps, Hima Sahasraa Ramireddy, Bharath Ravi, Eleanor Shay, Maddox Shelton, Aiden Smouse, Peyton Stewart, Addyson Terry, Tolcha Tolcha, Gabriella Trevino, Garance VoVan, Landon Weir, Elvina Zheng
Grade 7: Jonathan Aaron, Nural Awosthi, Nicholas Baklarz, Lena Barzegari, Kamille Baxter, Mahi Bhati, Shamic Bhattarai, Tyler Brooks, MacKenzie Brown, Eva Casper, Annabelle Castelda, Emma Coble, Shriya Datta, Wilson Davidson, Delaney Davis, Audrey Eaves, Nathan Eckstein, Alana Emmons, Vicktoria Evans, Salim Farooqi, Rory Fenton, Oliver Fifield-Beckham, Jacob Fuller, Taylor Gitchel, Isabella Gomez Diaz, Kayden Grimes, Asher Gunter, Ziyi He, Rita Huang, George Jia, Caleb Johnson, Sydney Olivia Keogan, Haju Kim, Cheyenne Kittrell, Calvin Lin, Ryan Lovejoy, Sarah McLeod, Ayesha Mehreen, Mayuri Mistry, Sahasra Narsipuram, Eyla Newman, Zakeius Newman, Makena Parshley, Hansini Podichetti, Alexis Pointer, Jane Prince, Nandini Saxena, Andrew Simpson, Jessica Smith, Haylee Sparkman, Logan Staub, Ashley Strickland, Daniella Taylor, Olivia Tippetts, Noah Toploi, Kinue Velasquez, Warren Waken, Ada Wezgowiec, Amari Whitaker, Madelyn Whitman, Braxton Wray, Avanish Yadav
Grade 8: Oyinkansola Adekoya, Sarah Alimi, Bailey Armfield, Eden Asmelash, Kitiibwa Baligwa, Niva Bhandari, Pratik Bhattarai, Shana Bohidar, A'yanna Brasil Watson, Mary Byrd, Emma Campbell, Faith Chenail, Eva-Maria Cornoiu, Seth Cummings, Zackary Dahlin, Vedanshi Dave, Natania Dhanagar, Angelena Esposito, Rae Lynn Farrell, Cassidy Fridinger, Ethan Gers, Evelyn Gonzalez, Javier Gonzalez, Ja'Liyah Graves, Ruari Gustafson, Christopher Hall, Thomas Harmon, Shahd Hasabala, Ryan Hassler, Emily Henley, Jaelyn Hieskill, Ava Hill, Lou Horn, Aminata Jah, Shubham Jalan, James Kim, Leila King, Meredith Konze, Veenha Kumar, Arden Lewis, Carter Lewis, Katia Lopez-Giron, Jacob Martin, Gavin Milton, Kennedy Moore, Grace Morley, Guy Nelson, Olivia Palmenteri, Gauri Patel, Danielle Pieck, Adison Popovich, Sanjay Ravi, Malak Rich, Za'Karia Robinson, Ibrahim Shahid, Madeline Shearer, Swechha Singh, Cali Straub, Advith Sudarsan, Kendal Threewitt, Kayla Velazquez, Paul VoVan, Gabriel Wyrick, Cole Young, Sophia Zhan, Hannah Zheng
KISER MIDDLE
Grade 6: Natalie Abondolo, Amjad Ahmed, Ayman Ahmed, Noah Anderson, Lucas Avolio, Sydney Bailey, Bates Boger, Sadie Coon, Samuel Deyton, Amelia Fisher, Daniela Garcia Garcia, Gus Glosson, June Goble, Eva Golding, Brayden Guest, Cameron Halvorsen, Nola Harris, Sumer Hassan, David Hinkle, Crosby Hodge, Jacey Hyatt, George Job, Rowan Johnson, Elliot Jones, Silas Jurs, Lucas Kirkman, Amber Kollman, Nyla Landers, Clara LaSota, Houda Lassal, Elizabeth Le, Alice LeRoux, Laurel Ligon, Christielle Mopete, Aleah Morrissey, Penelope Payne, Hudson Reier, Anabelle Rivero, Arlet Sanchez-Ponce, Camden Shelton, Mary Swink, Stella Timek, William Tonkin, Violet VanVooren, Abigail Webster, Nathan Whitworth, Alayna Windsor, Emilia Yates
Grade 7: Bailey Aceves, Badruddin Atif, Robert Bain, Jaedyn Brown, Cameron Burress, Andrew Cao, Annabelle Chesney, Zyan Covington, Elizabeth Daniels, Davin Duenas, Aidan Ezerman, Olivia Free, Nathan Gibboney, Elizabeth Gray, Sarah Grace Gregorio, Braden Hall, Hunter Haseltine, Manha Hayat, Braylen Hill, Lila Holliday, Isabella Kelsey, Marion McQuaid, Michael Melton, Christian Moore, Trinity Moore, Samuel Nelson, Finn O'Donnell, Mohamed Osman, Bryce Pena, Ruby Revell, Natalie Rusiewicz, Hadyn SanGeorge, Olivia Schubert, Emma Soots, Adam Takacs, Abigail Townsend
Grade 8: Anna Anderson, Logan Buggs, Tessa Burbey, Grey Davis, Juliet Fisher, Gabriella Garcia Bou, Camryn George, Dua Ghulamani, Amaris Goode, Chase Huellmantel, Timothy Irlbeck, Carter Johnson, Joi Johnson, Lillian Jones, Zoey Mahan, Lydia Maksimov, Jacob McCord, Walker Millican, Esme O'Neill, Caroline Scott, Addison Shelton, Maya Singleton, Olive Stovall, Eli Strycharz, Maayan Tenne, Cameron Waterman, Carly Webster, Eli Whitworth
LINCOLN ACADEMY
Grade 6: Barack Abdoulaye, Eryn Barbee, William Bruce, Bracey Bynum, Timothy Cheng, Sayan Ganhewage, Mark Gorsuch, Alicia Gu, Atharva Gupta, Hoang-Han Ho, Anna Irwin, Tatum Joyner, Nirmay Kale-Shah, Viriyah Khongman, Samuel Kifer, Aaron Lee, Seth Lee, Robert McIntosh, Camille Millard, Langston Miller, Soham Mishra, Bharadwaj Pamarathi, Amina Peterson, Ari Piggott, Zaryn Randolph, George Saba, Pralove Shah, Samhita Shyam, Ananya Sowndararajan, Declan Stephens, Omri Tenne, Lilianne Wildman, Shanyu Wu, Zhiyi Zhu
Grade 7: Alfatih Abdalla, Jewel Adekunle, Ryan Baker, Evelyn Bocci, Alivia Botchway, Namita Chaudhary, Sunny Chen, Jayden Cho, Skylar Cook, Dania Cortez Quijada, Rayan Gautam, Gideon Gould, Jewel Hall-Hester, Bryan He, Cara Ho, Adilya Holderness, Henry Howes, Ernest Hu, Douglas Jones, Mariana Juarez, Rishi Kandala, Rishi Kannan, Vrishank Kuturu, Aliya Leasiolagi, Reina Liu, Sara Maley, Jayce McCain, Jordan Nim, Kaylah Pridgen, Reyna Rorie, Justus Schmidt, Heba Shawgi, Samit Sinha, Amina Tanko, Hugo Trujillo Lopez, Samarth Vejju, Josephine Wei, Gabrielle Whitaker, Aurelia Wilder, Aaron Wu, Anzhuo Wu, Bridgette Yang, Wuche Zhang
Grade 8: Nayani Annamalai, Teja Chitta, Alexia Damian, Makenzie Dean, Maleia Duehring, Adam Duggins, Stephanie Eshun, Sonorah Foh-Dickerson, Kenny Gamboa Lopez, Camille German, Pradhan Kanth, Pratham Kanth, Michael Kerrigan, Jon Klee, Ojonae Lennon, Poppy Manning, Alyssa Melvin, Alison Mendoza, Janet Nim, Joanna Nim, Lensa Osena, Shaiyona Parsons, Serenity Peoples, Trinity Peoples, Daksh Praveen, Sarah Qiu, Caroline Rowe, Aazeen Shah, Ayuzah Shah, Raza Singh, Canon Steele, Madeline Testa, Logan Thieken, Naomi Toledo Roa, Anya Withrow, Yana Withrow
MENDENHALL MIDDLE
Grade 6: Levinnee Adrong-Mlo, Yara Al-Habsha, Ethan Anderson, Valentina Baranda-Perez, Kathryn Blue, Holland Britt, Sofia Britt, Ashton Burns, Amanuel Cassell, Kerrington Clark, Kenzie Covil, Joseph Deaton, Charles Dowtin, Timothy Driscoll, Belinda Ganjeh, Nora Glasgo, Reese Godwin, Saichiko Horton, Teagan Johnson, Charlotte Leonard, Brielle Moore, Averi Pineiro, Sarah Rivera, Evelyn Rosales Sanchez, Garrett Rudock, Yousif Seliman, Shariff Shah, Moses Singleton-Moore, Cameron Tant, Caroline Thomas, Parker Umphlett, Emanuel Valencia Garcia, Jack Vartanian, Sora Vermeesch, Payton Wood, Aram Wright, Spencer Wynn
Grade 7: McKenzie Alley, Kailin Berrones, Lilly Forrest, Kanishk Ganapathy, Angel Guerrero, Dona Hajmusa, Taylor Horelica, Kaiori Horton, Madelyn Ivey, Cooper Jarrell, Lauryn Lewis, Conrad McDougal, Lyrah Peters, Cullen Schlachter, Tejas Shendokar, Landry Simpson, Wren Smith, Lilian Wangelin, Ethan White, Grant Yount
Grade 8: Shahd Abdulla, Waad Abdulla, Emery Alexander, Lucia Armijo, Culley Beavers, Haziel Beriguete Nin, Jackson Burghart, Matthew Butler, Clark Carter, Angel Chombo Magos, Sophia Cruz, Lauren Dowtin, Asher Eckle, Kennedy Johnson, Ethan Keel, Molly Lockwood, Lelayla Lugo, Leona Mullins, Mason Overcash, Kevyon Parrish, Tracy Peters, Ivan Rincon, Olivia Sapp, Asiana Strange, Millie Stuckert, Taylor Stuckert, Grant Terrell, Emily Torres Ramirez, Alexandra Urda, Zyria Lenelle Walton
NORTHEAST GUILFORD MIDDLE
Grade 6: Brandon Benton, Jabriel Duff-hall, Hannatou Hassane, Amin Intchi, Adalia Kwon, Al'lee Lanier, Joshua Richardson, Layla Rojas, Rikesh Thapa, Kaidyn Turner
Grade 7: Shijoon Alshami, Dana Camacho-Moreno, A'Lasia Cherry, Lexis Fenderson, Kylie Hudson, Lakara Mixon, Jamari Shepherd, Tariq Shepperson, Trayvion Tucker
Grade 8: Madison Bartley, Keliyah Chavis, Jessica Flores Franco, Cody Hammons, Esta Okito
NORTHERN GUILFORD MIDDLE
Grade 6: Makenzie Aaron, Robert Ankney, Sara Auston, Amber Barfield, Grayden Barts, Austin Brewer, Jamie Bryant, Mason Cairns, Kylan Cattano, Aiden Cho, Camdyn Coon, Marissa Dettinger, Rylan Easley, Jayden Echenique, Evan Franza, Cale Gilday, Camila Gonzalez, Gavin Habiger, Ramsey Hampton, Cora Howell, Jackson Hyde, Arely Jasso, Keira Kincaid, Matthew Kohly, Reese Kosobucki, Jordan Krueger, Brooke Lachesky, Anderson Lawson, Laura Malcolm, Caleb McCray, Katherine McKim, Sara Medlin, Summer Merritt, Jaxon Mitchell, Cooper Morgan, Sophia Nieto, Amalyn Parry, Charlotte Paschal, Tyson Patrick, Reid Presnell, Nathan Radoll, Piper Radoll, Lincoln Raften, Miles Reichle, William Riva, Kinsley Schultz, Nolan Shaffer, Daniel Smith, Harper Smith, Levi Snell, Ella Suits, Victoria Sutcliffe, Trevor Sutton, Emily Tabori, Jack Weston, Campbell Williams, Nakia Wilson, Benjamin Wise, Avery Wolf, Morgan Wolfe
Grade 7: Hayden Abitz, Carter Allan, Belen Ballini, Braylon Barbee, David Barbosa, Oscar Barbosa, William Blocker, Chloe Brown, Ava Burleson, Ryan Burton, Madeline Calkins, Rice Carter, Lily Clark, Christopher Cooke, Brooke Cotrone, Callie Davidson, Brileigh Donahue, Meredith Ferree, Laila Fillman, Reid Gicewicz, Lauren Graham, Lydia Hare, Paul Hosseinzadeh, Allison Jameson, Megan Jones, Abigail Kaney, Konstantinos Lambis, Katen Lewis, Nicholas Marsh, Kinley McClain, Zoe McKeon, Sophia Mir, Valery Molina Enriquez, Sarah Moore, Cameron Morris, Mizael Mosqueda-Arredondo, Diego Orozco, Camdyn Page, Kennedy Palmer, Sneha Pannala, Nayeli Quiles, Jonathan Romito, Andrew Sacrinty, Brianna Seefeldt, Juha Song, James Stay, Dylan Stopka, Olivia Sutton, Erika Takahara, Molly Tanner, Ava Tatum, Jackson Thomas, Asher Tobin, Jean TorresCardona, Andrew Tuhro, Mary Van Winkle, Guy Vann, Parker Willoughby, Katherine Witschi, Lilian Wodhanil, Logan Wolf, Siena Young
Grade 8: Madeline Angel, Carter Askew, Katherine Auston, Hailey Barber, Cayden Bigelow, Jade Burden, Allie Carper, Ethan Casper, David Castilla, Samantha Chavis, Rachel Cheek, Adrien Costa, Adam DeLo, Shane Dettinger, Claudia Dwight, Lydia Easley, Chimdike Ejimakor, Tate Evans, Jason Farris, Ansley Gates, Lucas Goncalves Soares Caswall, Collin Hinkley, Camille Humber, Shriyaan Kotturi, Leila Lea, Abigayle Leigh Lint, Lauren Lovati, Chanel Lumpkin, Abigail Malcolm, James Mandrillo, Angel Mendez, Evan Metz, Carleigh Miller, Sophie Mohamed, Player Morris, Allison Mulry, Anderson Olalere, Esomo Oronsaye, Sabrina Palmadessa, Kalia Parry, Samuel Patterson, Ella Rose Piazza, McKenzie Reid, Brooklyn Richardson, Alexandra Rudolph, Max Saunders, Olivia Schilz, Raegen Simmons, Michael-Joshua Smith, Macy Strickland, Hailey Stuart, Joda Tassone, Nicholas VanGorden, Katelyn Waltz, Taylor Wheelihan, Amy Whisler, Charles Williams, Cooper Williams, Helena Wilson, Benjamin Wrinkle
NORTHWEST GUILFORD MIDDLE
Grade 6: Burim Abdullai, Attley Agruso, Grant Apple, Cruz Beato, Neha Bidarkota, Carolina Butner, Bella Caccia, Arthur Calsavara, Calla Campbell, Kathryn Cohan, Hannah Cole, Inez Cole, Gavin Michael Cruz, Dustin Dao, Bella DeMange, Isaac Duncan, Peyton Dunn, Cameron Elliott, Savannah Ellis, Evan Gartner, Avantika Goparaju, Asher Grayson, Justin Guo, Olivia Gutierrez, Ethan Han, Gavin Hartman, Nicholas Haupt, Aidan Heaney, Palmer Hoch, Madison Howard, William Jamieson, Dakshitha Jayaratne, Dylan Joyce, Pranavi Kadamanchi, Cy Kolarczyk, Phoebe Kramer, Andy Lee, Makenzie Long, Sydney Lopez, Phoebe Lu, Kaleb Lulseged, Lawren Mainhart, Diswa Malu, Landis Middleton, Justin Miller, Caroline Morrow, Chievo Musekiwa, Ford Olenar, Katherine Osl, Mozammil Parwez, Ray Phelps, William Pope, Dexter Portela, Agasthya Prahlad, Katherine Priddy, Gianna Simone Pro, Luca Rivera, Reese Rodrigues, Owen Rodriguez, Charles Royal, David Rusher, Amelia Rynders, Nathan Sauv, Hazel Schmutzer, Sophia Sciandra, Yara Shamleffer, Gracyn Siler, Lily Slaughter, Alan Smith, Isaia Smith, Lincoln Stiff, River Stoltz, Eliza Stovall, Riya Talati, Jackelin Ugarte, Ethan Unger, Carla Ungureanu, Austin Van Derveer, Susanna Verm, Celia Volatier, Cooper Welch, Leah Winterhoff, Sabrina Yang, Mahin Zaveri
Grade 7: Chase Abbott, Myesha Alam, Mackenzie Babson, Andrew Benson, Annabelle Biggs, Alyssa Biscoe, Kessler Bock, Jackson Brady, Ethan Brewer, Holden Bullins, Ezra Bunthoff, Kaylee Castrey, Preet Chaudhari, Karrington Cook, Ashlynn Dalton, Emmalyn Davis, Robert Day, Shelby Dell, David Donnalley, Sarah Finer, Samantha Fryar, Emily Galvan-Santos, Zachary Gardella, Nolan Gardner, Ella Genheimer, Nathaniel Grano, Emily Grenon, Arjun Gupta, Aiden Hall, Karina Rami Hemnani, Ava Hepler, Sage Hill, Vivian Hollis, Izaan Iqbal, Inika Jain, Chelsy Jones, Dayson Kemp, Jeffrey Kim, Caroline King, Leah King, Lucas Kriegler, Naman Kulkarni, Jackson Lampert, Annabelle Lee, Kaitlyn Lee, Brian Long, Ryan Lovett, Olivia Maier, Jay Makena, Tasneem Megri, Carson Naglee, Akshaya Orugunti, Eli Palmer, Kathryn Parker, Anna Partyka, Kailey Ramirez, Hannan Rapaka, Liam Ritenis, Ellis Rothenburger, Paige Skadsberg, Chelsea Smith, Ally Stafford, Emma Takahashi, Anna Tefft, Gabrielle Tillman, Jackson Tinch, Vincent Tresino, Maia Tussey, Michaela Vanleuvan, Ava Vernon, Olivia Watkins, James Williams, Benjamin Wingfield, Jenna Wunner, Madelyn Yong
Grade 8: Maya Adams, Pihoo Agarwal, Jack Alder, Tristan Atkins, Brady Austin, Baylee Ayers, Eleanor Bachmann, William Barnes, Devin Barwick, Tanner Baugh, Paige Benson, Carter Billings, Bella Brown, Kennady Cagno, Isabella Caicedo-Dussan, Sebastian Celis, Saathvik Challagundla, Kendall Cheely, Alex Chen, Natalie Combs, Ava Copple, Kynslee Cox, Aiden Curry, Saniya Davis, Ethan Day, Ella Rose Dickson, Shreya Gandlur, Ze Gao, Nathan Garner, Olivia Gatewood, Makayla Grano, Madelyne Groce, Haleighmarie Hagemann, Ella Hahn, Sophia Han, Madison Haskin, Sadie Higginbotham, Kendall Hipsher, Chloe Huang, Peyton Jenkins, Kaylie Johnson, Zora Johnson, Jackson Judge, Elsie King, Steele Kolarczyk, Yashwanth Kollipara, Chloe Lee, Shangyu Lee, Lucas Lemons, Lindsey Loiselle, Griffin Lund, Ishan Mahapatra, Ryan Masneri, Aidan Mather, Elijah McLamb, Jacob Meitl, Sophia Menser, Ava Meyers, Jacob Mungas, Janhavi Murugan, Sarena Mustafa, Aria Nautiyal, Jonathan Osl, Anjali Pisharody, Julia Pool, Samuel Priddy, Brayden Rathell, Adam Reavis, Ha Jin Rhee, Avram Smith, Brooke Smith, Minjune Suh, Alexandra Sweet, Issa Takahashi, Lily Tappouni, Nicholas Trogdon, Nydia Vega Rigall, Aimee Velez, David Velez, Caroline Verm
OTIS L HAIRSTON SR MIDDLE
Grade 6: Harper Baldwin, Na'sir Barley, Nareia Jackson, Kyabu Kalumbi, Tymere Mitchell, Nei Yar
Grade 7: Ta'liya Abdul-Hameed, Aliyah Abdul-Rahman, Lance Ashcraft, Tynashia Hill, Keyonne Jarrett, Quadaesha McKenzie, Beh Meh, Anay Mijangos Barragan, Marisa Ortega-Trejo, Matthew Pone
Grade 8: Hadil Alkayfee, Kady Bakayoko, Gabriella Botello, Paulo Dembo, Caliyah Garrett, Zae'Den Hickman, Genevi Kim, Melani Murguia-Hernandez, Harmonee Murphy, Sa Nan, Peta Nye, Zy'ara Pickett, Daniela Sosa-Peralta
PENN-GRIFFIN SCHOOLS
Grade 6: Evalee Austin, Khalil Brown, Kaitlyn Davis, Nevaeh Evans, Joseph Htoo, Samuel Infante, Nyhla Lemons, Cameron Wade
Grade 7: Santiago Castillo Bahena, Kamille Chandler, DeCarlo Crowell, Felix Elrod, Shayla Parker, Caden Trauth
Grade 8: Tamaize Bethea, Ryann Brasher, Aaliyah Coulson, Yacir Cundiff, Honesti Long, Octavia Mullins, Princess Piamah-Assin, MacKenzie Reynolds, Aaliya Varrichio, Brianna Whitmire
SOUTHEAST GUILFORD MIDDLE
Grade 6: Logan Adolph, Emily Barton, Ashley Bertell, William Blevins, Tristan Boone, Conner Burke, Cooper Butner, Luke Caviness, Harbour Chasten, Miranda Covington, Gavin Cox, Nicholas Dawson, Ashly Del Cid, Maria Dunlap, Vance Gamble, Jeffrey Harris, Kendall Harris, Morgan Hicks, Audrey Holt, Caroline Huynh, Alia Ibrahim, Nathan Jarrett, Kenneth Jenkins, Owen Johnson, Cameron Jordan, Kendra Lanning, Allie Martin, Aeon Merrill, Malachi Morris, Nyla Moseley, Arryana Raines, Lauren Reid, Lindsey Reid, Ella Rogers, Luisa Romero, Danica Scoggins, Cason Shinn, Ethan Spence, Lyric Stanley, Kyndall Steele, Camilla Suber, Chase Szychowicz, Katie Thompson, Khiem Tran, Alexander Voigt, Reagan Whitman, Adah Zimmer
Grade 7: Aubrey Anthony, Zaria Baker, Brayden Berger, Nora Church, Lucy Covington, Alona Cregger, Karleigh Daniel, Anya Dawson, Pailyn Elder, Jacob Faucette, Jaycie Flournoy, Morgan Freeman, Lucero Garcia Garcia, Isabella Graeber, Nathan Harmon, Vincent Harris, Colleen Holt, Noah Jackson, Alexis Joerger, Paxton Jones, Jaxson Kindermann, Jayden Kuewa, Connor Locklear, Collin Logan, Jacob Maness, Sydney Maness, Craig Masimu, Keegan Mendenhall, Avery Mitcham, Lauren Moon, Zelia Morris, Kimberlee Nguyen, Tommy Nguyen, Brianna O'Leary, Elijah Raines, Amariyah Richmond, Cadance Robinson, Philip Slater, John Sockwell, Jacob Vandiver, Aden Vazquez Cleary, Sophie Velez, Allie Winfree, Kaelyn Wingfield
Grade 8: Sally Berdeen, Miles Chrapowitzky, Marissa Cooper, Layla Deese, Anna Dimmick, Jacqueline Eban Ho Le, Alyssa Ford, Evan Francis, Jared Gill, Kazie Goad, Taylor Graves, Kaylah Harris-Rose, Alyssa Hipps, Kevin Ho, Cameron Hobbs, Bryce Hunter, Jadarius Jackson, Fatuma Kayombo, Matthew Leonard, Chloe Mendenhall, Madison Moore, Jason Nguyen, Tony Nguyen, Braxton Owen, Killian Piner, Azael Raines, Tristan Reed-Reynolds, David Rogers, Makaria Stewart, Ava Tobin, Emyah Ward
SOUTHERN GUILFORD MIDDLE
Grade 6: Dixie Baker, Jeffrey Bolanos-Merlos, Jose Castellanos, Lilly DeMario, Aubrianna Dubose, Cedric Floyd, Laila Galan, Olivia Gardner, Alison Gomez-Sanchez, Joselyn Hernandez-Prestegui, Amna Iqbal, Makayla Malloy, Abi Moreno-Perdomo, Jaquaine Mouzon, Carson Odum, Amiyah Parker, Ndanu Pope, H Sophia Siu, Piper Smith, Amy Tellez-Rocha, Kailani Toribio, Sana Ullah
Grade 7: Zaina Abu-Hashem, Ayesha Amjad, Noelle Bennett, Suriah Byers, Maureen Davis, Hannah Delmaster, Peyton Hardy, Angelina Hernandez, Jordy Hernandez-Medina, Elija Hima, Dashya Jowers, Ayaan Khan, Ayman Khan, Fatimah Khan, Gracelyn Looper, Alyyan Mehdi, Khoi Nguyen, Iraj Noorani, NaShon Overby, Elias Ramos-Lopez, Muzammil Rehman, Ashlyn Sanders, Nabeera Zaman
Grade 8: Talal Ali, Adrian Bandje, Mahnoor Binyamin, Taniah Bowens, Leslie Gutierrez, Vanessa Herbin, Kaleb Lindsay, Afia Mahmood, Aimar Murillo Alvarez, Jonathan Nguyen, Khoa Nguyen, Luis Parada-Noyola, Nery Torres-Saguilan
SOUTHWEST GUILFORD MIDDLE
Grade 6: David Banks, Supriya Bista, Morgan Brooks, Julijana Colovic, Arnav Dahal, Joshua Dean, Elizabeth Dyer, Jack Dyer, Elizabeth Eller, Andrew Finghis, Sophie Fuselier, Sydney Gaines, Carter Gladden, Jamaya Green, Breydon Hall, Aslan Hammett, Mason Hanopole, Azalia Jackson, Paris Jarrells, Pranjal Kafley, Owen Kloepfer, Juno Kyslinger, Londyn Lee, Avery Lemonds, Max Lindgren, Simon Mainali, Rylan Marks, Regan Meinecke, Jerome Miller, Hannah Murri, Kanish Naik Gaunekar, Zain Nasreddin-Shaw, Emerson Noyes, Quinn Ognosky, Kennedi Opata, Daniella Ospina, Sophia Paraiso, Rudra Patel, Guinevere Peters, Moriah Phifer, Aryan Ranabhat, Elias Rezki, Evelyn Sabo, Caleb Shrewsbury, Robert Smith, Dominic Specht, Aidan Uy, Mason Vikner, Lilliana Wong
Grade 7: Aadash Bastola, Evan Cho, Joshua Choi, Mya Copeland, Alonzo Dean, Jose Dunst, Peyton Eagle, Oscar Garmer, Emmanuel Haislup, Divine Ibekwe, Mia Johnson, Allison Justice, Aditi Kafle, Bladen Kitley, Ainsley Korson, Lakshi Lal, Aditi Laxetti, Ryan Lee, Zayan Maqsood, Arya Patel, Jamari Peters, Katelyn Ramirez, Mariah Rice, Piper Rouse, Kendall Severt, Carter Talent, Faliha Tariq, Smaran Thapa, Alessandra Thor, Colton Wycoff, Audrey Zack
Grade 8: Sofia Abad Nieva, Hajira Abbas, Sabrina Banks, Neala Bateson, Sachi Bhusal, Maggie Bolick, Kathryn Boughton, Hartley Brendle, Gabrielle Brunache, Eva Burdette, Zoe Burkett, Sebastian Capurro, Reagan Chambers, Scott Chesson, Anabelle Copeland, Rayna Dave, Zahra Diaz, Madeline Ehrhardt, Makayla Eley, Uzayr Farooq, Brayden Gatling, Troy Geisler, Tobias Gilliland, Alexandria Gladden, Michael Guin, Haiqa Imaan, Eden Kim, Ashlyn Kumar, Diane Lee, Colson Lemonds, Emily Loflin, Jesse Lopez-Amaya, Yamen Madi, Shanmukh Malyala, Alexis Mancera Ortiz, Ryan Maness, Riley Manley, Paulina Martinez, Kamran Mercer, Lily Morris, Anna Nuamah, Pranign Nunna, Rachel Pettus, Shrimaan Rapuru, Lucas Ray, Tyler Riley, Lauren Robinson, Ava Salnikov, Dev Shah, Ujjwal Singh, Abigail Skrabak, Thomas Stout, Carsyn Strickler, Devisha Tailor, Jacob Tipton, Isabelle Tran, Rosalinda Usurin, Keely Vaka, Richard Vaughn, Benjamin Vikner, Brielle Vlazny, Andrew Vo, Jordan Williams, Kennedy Williams, Katie Yang
SWANN MIDDLE SCHOOL
Grade 6: Jayden Anderson, Elijah Blackmon, Ava Danford, Logan Fye, Brooklyn Horton, Hosanna Hunt, Clara Jernigan, Edith Kenerly, Maria Loredo-Medrano, Hayden Nuttall, Aarush Rajbanshi, Dalton Smith, Clayton Styers
Grade 7: Samantha Balkind, Audrey Blevins, Lila Bloch-Schulman, Ravy Chhanuon, Davis Hayes, Justin Izaj, Jaylen Mlo, Ella Sillmon, Destiny Stone, Perrin White, Sophia Zavitz
Grade 8: Precious Bleweay, Claire Dorich, Harold Kenerly, Robert Kenerly, Railyn Lineberry, Audrey Nuttall, Willy Ortiz-Parada, Campbell Peters, Mila Pucilowski, Margaret Rongitsch, Claire Slate, Kaden Wilfong
WELBORN MIDDLE
Grade 6: Alex Cruz-Garcia, Macie Fairley, Xavior McCaskill
Grade 7: Enphinaty Briley, Hassan Malik
Grade 8: Lillian Ripley
WESTERN GUILFORD MIDDLE
Grade 6: Rayan Ahmed, Khloe Allmond, Kayla Alvarez, JaLeigh Casey, Pierce Collicutt, Brian Davis, Waleed ElNajjar, Khalil Lambert, Khamille Lambert, Ella Masters, Yash Natkar, Nadia Rundle, Eric Zhang
Grade 7: Mozamil Abdalla, Princess Alcantara, Melanie Cortes, Justin Dick, Jayla Franco, Gwyneth Fregozo, Esteban Garcia, Ronald Ken-Williams, Jennifer Lara Huerta, Miyanah Miller, Cameron Morgan, Maziyah Neal, Camille Redfearn, Ossanie Scipio, Marwa Zaraf
Grade 8: Syed Ali Ariel Abbas, Lina Abuzaid-Mansour, Noor AlTahir, Jaxson Bradshaw, Anneliesse Chirinos, Fahad ElNajjar, Issa Elsheikhali, Nathan Fitzgerald, Yeneisi Godinez-Castro, Zoe Griffin, Gulanar Gul Khan, Aiden Hampton, Fati Maiga, Maimouna Maiga, Maria Mosqueda-Garcia, Almehrab Osman, Martin Rodriguez, Jaskaran Singh, Ja'Viona Slaughter, Allyson Solis, Emilia Vargas Ramos