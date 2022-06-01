High Point Christian Academy's 2022 graduates

High Point Christian Academy held graduation ceremonies on May 27.
Graduates: Mitchell Dean Adams, Garrett Ryan Allred, Chloe Marie Ausburn (salutatorian), Callan Mattinee Basil, Luke Aaron Beane, Macy Bryttney Bell, William Marsden Bishop, Sarah Elizabeth Blackman, Carson Lane Brooks, Glenn De’Shar Bullock III, Sarah Elisabeth Carter, Joshua Aaron Clancy, William Jackson Cole, Franklin Anthony Cox, Michaeline Pearl Cribbs-Knower, Myles Jaden Crisp, Jackson Asa Davis, Braden Todd Farlow, Kynslee Shae Ford, Taylor Joyce Frazier, Lauren Gray Gerock, Ranie Grace Gonyer, Grace-Ellen Hamlett, Kendall Elizabeth Harris, Sarah Parker Harris, Noah William Hill, James Richard Johnson, Ashley Kay Karpovich, Elizabeth Elder Kearns, Ethan Chansong Kim (valedictorian), Josh Minjin Kim, Andrew James Kooistra, Lily Elise Lanier, Anthony Clay Marra, Emeline Riley Martin, Ethan Ismael Martinez, Andrew Daniel Mayo, Madison McKenna Mays, Thomas Julian McIntosh, Kennedy Ann Powell, Mylee Kathleen Quattlebaum, Lucy Coffin Ragsdale, Adam Jeffery Ratkus, Samuel Mark Sapp, John William Scott, Alexander Kent Sherrill, Spencer Dale Sherrill, Megan Grace Sissel, Caroline Lynnsey Smith, Ethan Alexander Smith, Jalen Demonè Smith, Madalyn Blair Smith, Drew Christopher Thomas, Thomas David Tickerhoff, Kameron Trevon Tinnin, Ryane Adele Truhe, Mackenzie Rae Turney, Kaitlyn Grace Vickers, Cameron Brooks Walker, Terrell Javeed Walker, Georgia Elizabeth Walls, Jared Christian Waterer, Aubrey Cecil Watson, Devin-Danielle Victoria Webb, Jonothan Scott West, Anna Leigh Wetherington, Jordan Anthony Wilson, Faith Lynne Woosley