Jeremy Grant, product marketing director of LendingTree and founder and CEO of Knocked-Up Money, was the guest speaker at Randolph Community College’s Curriculum Graduation ceremony Wednesday, May 10, at The Special Events Center of the Greensboro Coliseum Complex. More than 400 students applied to graduate with their associate degrees, diplomas, and certificates this spring with more than 200 graduates participating in the ceremony.

(All hometowns are in N.C. unless otherwise noted.)

Candidates for the Associate Degree

Albemarle

Human Services Technology — Susan Blair Almond.

Medical Office Administration — Shameka Lee Wheeler.

Archdale

Advertising and Graphic Design — Emma Jordan Harrell+°.

Associate in Arts — MollyCathelenePless, Taylor Leian Simmons, RachelHannahTrotter+.

Associate in General Education — Micah Danielle Cox.

Associate in Science — JennaLuCaputa*+°, Lisa Ean*+°, Lukas M. Ireland°.

Business Administration — LiaCatherineWhitaker.

Early Childhood Education Transfer/Birth-Kindergarten Licensure — HaleyElaineHunt.

Manufacturing Technology/Machining — AbigailElizabethGoss^+.

Asheboro

Accounting and Finance — Kristin Aleisha Langley, Amy Renae Richardson, Rosalind Sebastian, Kimberly Dawn Teal+.

Advertising and Graphic Design — Luis Angel Almeida, Karina Calderon Gabriel, SophiaMingGaskins, JessicaNallelyVazquez.

Associate in Arts — Matthew Agudelo, Rylie Lynn Allred°, OdalysGuadalupeAndrade, AshleyMikaylaAppel+, JessicaLynnAtwell+, MicahAnnBarton+, MyaJanelleBrooks, RachaelAliviaBrooks, HavenMaeBrown°, AshleyNicoleBurke+°, NathanWalkerBurris+, VanessaLeighCaldwell°, AshleyCarolinaCiriza°, KassandraCiriza Monreal*+, Jocelyn Noel Clark°, StephenJamesCox, JoshuaBrianDavis+, AshleyElizabethDixon, JeweleeEdithyvonFerrer-Diaz°, MicaiahJ.Gaines, ArinyaMahueangGilchrist+, MarshallHeathGowen-Goad, MichaelaNicoleHames+°, TomasNathanHernandez*, JessicaEHerring, ReaganMcKenzieHevner*+°, AmberMarieIngold*+°,LaurenCastleburyJarrell, CaseyDawnJohnson, LindsayBrookeKanipe°, DevanJeanKinder, AlexandraLopez Perez+°, Lessly Lopez-Rabadan°, LoganShaeLucas, JanetDLuck, AudreyPaulaLuther, LeighanneInezMartin Ford, Anna Sophia Evans Morgan+, JourneyInezNixon°, NicholasOcheltree, ElizabethPompa-Bustos°, JessicaRamos Romero°, Olivia Madison Rich, LiamPatrickRichau, ParisAlayciaRolle+°, EstherSalinas-Pavon, AbagayleLSingleton, JonathanDanielTrogdon, AmarisNaliVang*+°, MuayeengChaoXiong°, JustinZhang°.

Associate in Arts, Associate in General Education, and Associate in Science — SarahElizabethPost.

Associate in Arts and Associate in Science — SofiaTinoco-Leon+.

Associate in General Education — Hope Hildreth Gasey, Miracle Ai'real Goldston, ErinPaigeTrogdon.

Associate in Nursing — AmberNicoleTaylor.

Associate in Nursing and Associate in General Education — Elizabeth Chaffin Kearns, Randy James Williams.

Associate in Science — Joshua EdisonBeverly+, Sarah Irene Bidlespacher, CourtneyMicheleCarlyle+, JohnTylerCole, TobyCuna Zamora*°, Leslie Diaz°, HaileyAnnFowler, AranyaGilchrist+, NoahEliGreene°, MahnoorKhan, MadisonJayceNeedham, FernandaRubyRamirez Ramirez°, Juan PabloValdez Aguilar.

Associate in Science and Associate in General Education — Jailine GiselBustamante.

Automotive Systems Technology — John McCrae Black, Cheyenne Elizabeth Garner, Trever Lane Phillips^, AndresSanchez, EdwinXavierSolis-Joachin.

Business Administration — SheilaAlfonso Capote, Maria Fernanda Avila-Corona, Cathy Dawn Baldwin, Hannah Taylor Hughes, Tracy Ann Marriott, Junior Aguilar Moreno, JaxonLukeNakovich, MakaylaReneeSpencer, DeidreReneeTeague+, SalamatouWarilha Mohamed+, Taylor Anne-Marie Williams.

Business Administration, Business Administration/Human Resource Management — AnnyYesseniaCedillo.

Business Administration/Human Resource Management — Sierra Danielle Hodge, Faith Pauline Phillips.

Collision Repair and Refinishing Technology — Cesar Cortes-Aguilera.

Computer-Integrated Machining — Chase AllenByrd.

Cosmetology — CaseyNicholeHatley, Nayeli Jimenez, Hannah LeeKindley, Elizabeth Hope Ritter, JocelynVelazquez-Luna, Kelsey Leanne Yates.

Criminal Justice Technology — Denisse Castro Rosado, Sarah Rae Kearns+, DavidNathanSmall.

Criminal Justice Technology and Associate in General Education — Ashley PaigeMorgan.

Early Childhood Education/Career Track — Elizabeth NicoleAlderman, Savannah Grace Belcher, Alicia Cruz Ortega, Ellen Teresa Gonzalez.

Electrical Systems Technology — Tonatiuh Bravo, Yahir Espinosa-Fuentes, CristianGutierrez Montes, Eduardo Duenas Mendez, JacobAllenTrotter.

Healthcare Management Technology — Destiny MarieBrady.

Human Services Technology — Jennifer Gonzalez, Mariely Toledo Garcia.

Human Services Technology/Substance Abuse — Kindall CharismaBlack, Sabra Hill Landin.

Information Technology/Network and Cyber Security Specialist — Ian Kincaid Fletcher, Uriel Jaimes Lopez, Ethan McCain Swing*+.

Interior Design — Buranda DawnCraven, Keyla Joann Hernandez, CaitlynDeloresMatson, Catalina Munoz, VictoriaLeighWilmoth.

Manufacturing Technology/Machining — Jonathan ArciniegaAscencio^.

Manufacturing Technology/Mechatronics — William ArthurFlores^, Noah Quint Hutchens^, DevinTylerOwens^, GilbertoManuelSalinas^, MarioAntonioSalinas^+, ChandlerStephenSellers^.

Medical Assisting — Gisselle Jaimes-Castro.

Medical Office Administration — Kimberly DawnBarker, Zebulon E Bruce, Breana KayleighLuck, EricaElainePaschal, LydiaFaithPoindexter, CynthiaVanessaRuiz.

Photographic Technology/Commercial Photography — Callista AnnGaskins, Zachary Morgan Kunz.

Radiography — Caeleylaine Savannah Price+, Addie Laine Shaw, EmmaLeighTrotter, MikhaelaMcKenzieTucker.

Bennett

Associate in Arts — JenniferAnnStanifer.

Biscoe

Associate in Arts — Meredith Brooke Garcia.

Cosmetology and Medical Office Administration — Lizeth Ortiz-Maldonado.

Burlington

Associate in Arts — Kayla Oliver.

Associate in Nursing — SummerWright.

Cary

Photographic Technology/Commercial Photography — Rachel MorganSutton, Nikki Alyssa Witt.

Charlotte

Photographic Technology/Commercial Photography — Jilian SleahDeal.

Climax

Advertising and Graphic Design — AmberMarieHeiser.

Associate in Arts — CourtneyNicoleAllen°, Abigail Elizabeth Maze*+°, ChasieFayeSutphin.

Associate in Science — TaylorNicoleWaugh*+.

Denton

Associate in Arts — MatthewReeceGallimore+°.

Associate in General Education — KylanAnthonyKugal*.

Associate in Science — KaitlynModeanFurr.

Cosmetology — LorenMcKenzieHart.

Photographic Technology/Portrait Studio Management — Kaylyn Elizabeth Beeson.

Franklinville

Agribusiness Technology — DaltonLeeThompson.

Associate in Arts — Arianna MayFord°, Sarah Elizabeth Gregg, CarrieGraceJohnson+, AriadnaJuarez-Valencia°, PrestonThomasWard, LadenBrockWaynick.

Business Administration/Human Resource Management — KimberleyDeaundreaBrooks.

Photographic Technology/Portrait Studio Management — Lasea-Marlo EricaPenkava.

Glendon

Radiography — Riley Elizabeth Lassiter.

Greensboro

Associate in Arts — Georgianna EmmanuelleAntoniou, Frederick Walter Borchert.

Associate in Nursing — Madison NicoleManess.

Business Administration/Human Resource Management — Emily M Bennett+.

Interior Design — AmySugaliBenitez.

Photographic Technology/Commercial Photography — Susan AlexandraLagneau+.

Hertford

Associate in General Education — MelissaMarieMimlitsch.

High Point

Associate in Arts — NoorHussain+°, Isabella Summer Lee, RebeccaLynnQueen+°, ToanTran+°, Kameryn Anne Walden°.

Associate in Science — HaroldEmmanuelFigueroa°, Rylee Maxine Haynes°, ConnerSmith.

Huntersville

Associate in Arts — TreasureMariahOlorunshola.

Jamestown

Business Administration — AlyssaCameronCross.

Lexington

Associate in Nursing — Cassi LeannaStargardt.

Early Childhood Education Transfer/Birth-Kindergarten Licensure — Ashley StacyLaPoint+.

Photographic Technology/Commercial Photography — Nikki Jewel Sliva.

Radiography — LindseyKateHall.

Liberty

Advertising and Graphic Design — JonathanDanielGarrett, Yahir Raya Cruz.

Associate in Arts — CalebLawrenceFogleman+°, Karah Lyric Wiley°.

Associate in Science — James GavinCollins, Charles Fox White.

Business Administration and Business Administration/Human Resource Management — HeidiElizabethHammond+.

Business Administration/Human Resource Management — Katherine GraceSherrill.

Computer-Integrated Machining — TristanN.Gaddy.

Cosmetology — MariaDomingaMondragon.

Early Childhood Education/Career Track — Victoria Brinkley.

Electrical Systems Technology — Cristian Chavez-Rodriguez.

Medical Assisting — ChristaKayBoggess.

Monroe

Business Administration — BoydEWaddell.

Pleasant Garden

Accounting and Finance — RuthAbigailAlvarado Cruz.

Agribusiness Technology — NoahGrantBeeson+.

Associate in Arts — Aleah KendallBatten*+.

Associate in Science — Logan NealPeugh.

Raleigh

Associate in Arts — Megan Michele Adams.

Ramseur

Advertising and Graphic Design — BrettAndersonLeonard+.

Associate in Arts — Jasmine MichelleBorja°, Shaista Asif Chaudhry, AngelRafaelDominguez, BrooklynIlonaHargett+°, ZacharyAlexanderMcCormick°, SaraMichelleMoya Figueroa, Viviana Perez Ocampo+°, WendyRoman-Hernandez+°.

Associate in General Education — Brittany Christine Brown.

Associate in Science — AveryPeightonWright.

Business Administration/Human Resource Management — Kayla Amber Harris+.

Cosmetology — MalloryDeaneJohnson.

Criminal Justice Technology — MelodyTaylorHill.

Human Services Technology — AmyJeanetteHughes*.

Radiography — DaisyFloresCuna, Hannah Foushee.

Randleman

Accounting and Finance — Sharon Gail Chaney, Tabitha DawnGlass, Jennifer Hall Hornady.

Associate in Arts — PeytonNicoleAustin°, Ashle Yesenia Cardenas-Mercado, BrianaMichelleCassidy, AdamRayHarvey, EddiSantiagoHernandez, ShorenaLiu°, AlfonsoMathiasPerez°, JasonAndrewRouth+°.

Associate in Arts and Associate in General Education — ShandaLeighYoung.

Associate in General Education — AbrahamCaliz-Ramirez, Jolissa Cardenas-Mercado.

Associate in Science — AshleeRaeManess+°, Jareth Ramirez-Ortega+°, MatrixLyndonSeals.

Associate in Science/Teacher Preparation — CaitlinElizabethHicks.

Business Administration — ShannonMixon+, Lillian Dawn Nelson, Christina MarieRogers, Destiny Nicole Spencer.

Computer-Integrated Machining — Christopher Matthew Wilson.

Cosmetology — HavenAveryº, Esmeralda Cardiel Dominguez+°, JenniferPerez Vallejo.

Criminal Justice Technology — ZaiahEllenaParson+, Michaela Nicole Street+.

Early Childhood Education Transfer/Birth-Kindergarten Licensure — July ClaritzaNunez.

Early Childhood Education/Career Track — Berenice Avila Guzman.

Human Services Technology and Human Services Technology/Substance Abuse — Courtney RuthPedigo, Wendi Michelle Peele+.

Interior Design — MendyNicholeSwaney+.

Manufacturing Technology/Mechatronics — Caleb SeanBaudoin^.

Medical Office Administration — TrishaWohlfordDennis+, Alicia Dawn Webb.

Photographic Technology/Commercial Photography — Jessie MorganJordan.

Radiography — Adrienne Payge Brechbiel, Ashton LeeBrechbiel, MaryFaithStaton+.

Reidsville

Photographic Technology/Portrait Studio Management — Abygail Brean-LeePatterson.

Robbins

Associate in Science — Allison HaleyKostick*+.

Business Administration — Heather Santana Pone.

Radiography — MeghanAnnBannick+.

Seagrove

Advertising and Graphic Design — KimberlyDianeTaylor+.

Associate in Arts — LoganPaigeHill.

Associate in Nursing — GracieNicoleWelch.

Business Administration/Human Resource Management — Ashley Nicole Howard.

Computer-Integrated Machining — DavidColbyEdwards.

Radiography — MadisonRaeRich+.

Siler City

Associate in Arts — BriannaDesheaMcDaniel, Yasleen Perez Bautista°.

Associate in Nursing — Patricia FloresLutterloh.

Associate in Nursing and Associate in General Education — DianaBenitezSoto.

Cosmetology — BrendaFlores Guevara.

Early Childhood Education/Career Track — ErikaGil.

Sophia

Accounting and Finance — CarmenLeanneNelson.

Accounting and Finance and Business Administration — RoswellLeetonDavis+.

Associate in Arts — BriannaOliviaHamilton, Itzel Jaimes-Avila°, MacKenzieMoletaStrickland°, SheaEva-AggieVance+°.

Automotive Systems Technology — ChanceIanSummey^.

Business Administration — MadisonMarieHayden.

Collision Repair and Refinishing Technology — KennethAustinGatlin+.

Criminal Justice Technology — MackenzieAlexandraWalker.

Information Technology/IT Support Specialist — FrancesDeniseSmith.

Interior Design — AubreyTalonManess.

Southern Pines

Advertising and Graphic Design — Claudia M Hash.

Staley

Advertising and Graphic Design — Laysha Ramirez Cruz.

Associate in Arts — BrentKennethLafferty, Nicholas Tate Lanier+°, VictorAngelRodriguez°.

Photographic Technology/Commercial Photography — Simon Andrew Barbre.

Star

Associate in Arts — Olivia TaylorMabe.

Associate in Arts and Associate in Science — TabithaAnnetteBrown.

Computer-Integrated Machining — IvyReneeWalton*+.

Cosmetology — VictoriaVannSmith.

Radiography — EsmeraldaGutierrez-Solis.

Summerfield

Interior Design — DianneOsorio.

Thomasville

Advertising and Graphic Design — KyndallBrookeRobbins.

Associate in Arts — KarlaPuenteBedolla°, Derek Augusto Cordova°.

Associate in Science — AlishaMahmoudKhawaja+°.

Automotive Systems Technology — J Corey Michael Sarvis.

Business Administration/Human Resource Management — Jordan T.Lucas+.

Information Technology/Network and Cyber Security Specialist — Heather Ellis*+.

Trinity

Advertising and Graphic Design — Stephen Tyler Dipasquale, Shayna Ashlyn Tobey.

Associate in Arts — Mary JordanHicks+°, Austin Michael Johnson+, ClaytonLassiter, DianaTaylorLimbo°, ChristianDavisMarsh°, TraviaDe'KayaMcDonald°, DanielleLetitiaNeel*+.

Associate in Arts and Associate in Science — Jason Michael Kinney°.

Associate in Nursing and Associate in General Education — Lauren EveBeattie.

Associate in Science — Natalie EliseHuckaby°.

Automotive Systems Technology — Timothy Ryan McDonald^.

Business Administration — EricaEllingtonEarnhardt.

Cosmetology — RachelNoelleMcCormick+.

Criminal Justice Technology — MeredithLaraeGaines-Shipwash.

Information Technology/IT Support Specialist — Brent Alan Hoover.

Manufacturing Technology/Machining — DavidLukeLackey^.

Radiography — JoshuaLeeShirley.

Troy

Radiography — TaylorEricaFelker.

Vass

Interior Design — Betsy Fernandez.

West End

Electrical Systems Technology — BradleyScottTaylor+.

Winston-Salem

Business Administration/Human Resource Management — Leigh AnnLockwood.

Interior Design — Taylor LindseyFreeman+.

^ Apprenticeship Randolph Graduate

* Honor Student — 4.0 Overall Average

+ Phi Theta Kappa

º Randolph Early College High School

Candidates for Diplomas

Archdale

Business Administration — Lia Catherine Whitaker.

Welding Technology — Makenzie RayeKersey.

Asheboro

Accounting and Finance — Faith Pauline Phillips, Rosalinda Sebastian.

Automotive Systems Technology — CheyenneElizabethGarner, Andres Sanchez, EdwinXavierSolis-Joachin.

Business Administration — SheilaAlfonso Capote, Maria Fernanda Avila-Corona, CathyDawnBaldwin, CarissaNicoleBriles, HannahTaylorHughes, TracyAnnMarriott, JuniorAguilarMoreno, JaxonLukeNakovich, SalamatouWarilha Mohamed+.

Computer-Integrated Machining — Chase Allen Byrd.

Cosmetology — Lauren Taylor Hooker.

Early Childhood Education — Elizabeth Nicole Alderman.

Electrical Systems Technology — Yahir Espinosa-Fuentes, Jacob Allen Trotter.

Medical Office Administration — Marsha LBaker, Terri Small Britt, AnnaMarieCross, CandaceEvePage, MerlinGiselaPuac-Lorenzo.

Welding Technology — Nathan LukeBunting, Julesma Gomez, Joshua SethPoindexter, TahnerontonSok.

Bear Creek

Medical Office Administration — Tammy MichelleGause.

Bennett

Medical Office Administration — DarleneJessupSillmon.

Welding Technology — TrentWayneCox*.

Denton

Cosmetology — LorenMcKenzieHart.

Jamestown

Business Administration — Alyssa Cameron Cross.

Lexington

Collision Repair and Refinishing Technology — Dalton Timothy Poole.

Liberty

Business Administration — Katherine Grace Sherrill.

Electrical Systems Technology — Cristian Chavez-Rodriguez.

Pleasant Garden

Accounting and Finance — Ruth Abigail Alvarado Cruz.

Randleman

Business Administration — ChristinaMarieRogers.

Collision Repair and Refinishing Technology — ElijahEdwardShafer+.

Computer-Integrated Machining — ChristopherMatthewWilson.

Cosmetology — Haven Averyº, Esmeralda CardielDominguez+°.

Welding Technology — ColeBrianMince.

Robbins

Business Administration — Heather Santana Pone.

Seagrove

Business Administration — RylieElizabethWelch.

Computer-Integrated Machining — DavidColbyEdwards.

Siler City

Early Childhood Education — ErikaGil.

Medical Office Administration — GayLynnWhitaker.

Sophia

Welding Technology — DustinLeviSpillman*.

Star

Computer-Integrated Machining — IvyReneeWalton*+.

Thomasville

Business Administration — Zachary Lee Moore.

Trinity

Welding Technology — RustyLeeWebster.

West End

Electrical Systems Technology — BradleyScottTaylor+.

Candidates for Certificates

Archdale

Accounting and Finance — Moises JuniorVentura*.

Business Administration Marketing — Autumn Gentry, Natalie Hinson.

Infant/Toddler Care — Haley Elaine Hunt.

Welding Technology/TIG — Ryan Daniel Meier.

Zoological Horticulture — Chance Aaron Billings.

Asheboro

Accounting and Finance — VeronicaAguilar, Natalie Victoria Booth, AnnyYesseniaCedillo, AmberMarieIngold*+°, Maria Fernanda Navas, Faith Pauline Phillips, Karenn AlexandraRuiz Herrera*.

Advanced Machining, CNC Programming Turning and Milling — Chase Allen Byrd.

Automation Engineering Technology/PLC — Francis Joseph Samuel.

Automation Engineering Technology/Robotics — JonathanRodriguezSilva.

Automotive Systems Technology — Ismael Aguirre, John Patrick Leonard, JavierParedes Ruiz, Johnny Recendez.

Automotive Systems Technology and Automotive Systems Technology/Undercar — John Mark Atkinson.

Business Administration — MariaFernandaAvila-Corona, Carissa Nicole Briles, Elizabeth Hernandez+.

Business Administration/Marketing — AhtziriBravo-Carbajal, Hannah Taylor Hughes.

Business Administration and Business Administration/Marketing — Tiffany Brianna Freeman.

Collision Repair and Refinishing Technology — BrianGiovanniGonzalez, Juan Carlos Ruiz Martinez, XavierAlessandroSantos.

Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging Technology — Regan LeaLawrence.

Cosmetology — Casey Nichole Hatley, Lauren TaylorHooker, NayeliJimenez, PaytonMcKenziePruitt, JocelynVelazquez-Luna, KelseyLeanneYates.

Criminal Justice Technology — SusanParsonHayes, Jacqueline Ruiz-Torales, DavidNathanSmall.

Healthcare Management Technology — ErinPaigeTrogdon.

Early Childhood Education and Infant/Toddler Care — Lizbeth Bahena-Martinez,

Electrical Systems Technology/PLC — JacobAllenTrotter.

Electrical Systems Technology/PLC, Electrical Systems Technology, and Electrical Systems Technology/Wiring — YahirEspinosa-Fuentes.

Human Services Technology/Substance Abuse — KindallCharismaBlack, Dreama Walker-Smith.

Infant/Toddler Care — TaylorLynnDawkins, Ivyme Piansay, HannahAllison Louise Staley*.

Information Technology/Virtualization Specialist — Ethan McCainSwing*+.

Interior Design/Digital Imaging and Design — Jennifer Parra- Gonzalez.

Manicuring/Nail Technology — EmelyJayleneBautista, Vanessa Palacios Cruz*.

Medical Office Administration — KimberlyDawnBarker, Terri Small Britt, Emily AnnMiller, NancyLeeNeese, CandaceEvePage, CynthiaVanessaRuiz.

Welding Technology/MIG — JulesmaGomez, Joseph Ryan Post.

Welding Technology/MIG and Welding Technology/TIG — Laura Thompson.

Zoological Horticulture — VivianDoraHosterman.

Climax

Business Administration — Abigail Elizabeth Maze*+°.

Medical Office Administration — HowardRandallLambert.

Denton

Cosmetology — Loren McKenzie Hart.

Franklinville

Agribusiness Technology — DaltonLeeThompson.

Business Administration Marketing — KatelynnFaithGarner.

Interior Design/Digital Imaging and Design — Guadalupe Galvan Briones.

Greensboro

Business Administration — EmilyMBennett+.

Human Services Technology/Substance Abuse — BriannaSheaMcCarty, Jennifer Ashley Morgan*.

High Point

Criminal Justice Technology — RyleeMaxineHaynes°, Kameryn Anne Walden°.

Welding Technology/TIG — MatthewWesleyWilliamson.

Liberty

Accounting and Finance and Business Administration — Karah Lyric Wiley°.

Advanced Machining, CNC Programming Turning and Milling, and CNC Turning — Tristan NGaddy.

Automation Engineering Technology/PLC — Daniel Joseph Redding.

Automotive Systems Technology — Rivaldo Agustin Chavez.

Business Administration and Business Administration/Marketing — Katherine GraceSherrill.

Early Childhood Education — Haley Kay Hammer.

Fire Protection Technology — Jacob Matthew Whatley*.

Human Services Technology/Substance Abuse — Alyssa Victoria Russell.

Medical Office Administration — SavannahLeighDickens.

New London

Medical Office Administration — Lillian Margaret Blanchard.

Pleasant Garden

Criminal Justice Technology — Abby Mariah Moore.

Human Services Technology/Substance Abuse — Kimberly Dianne Wyatt.

Raeford

Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging Technology — Phuong Nguyen*.

Ramseur

Automotive Systems Technology — ElijahDaltonSmoak.

Business Administration — KodyJohnCummings.

Business Administration and Business Administration/Marketing — Sara Michelle Moya Figueroa.

Early Childhood Education — Qua'chellAlexandriaHeaden, Morgan Laine Johnson, SavannahTaylorLaw, LaurenKatelynWalters.

Randleman

Accounting and Finance — ToryAlexisDixon+, Jennifer Hall Hornady.

Advanced Machining and CNC Programming Turning and Milling — Christopher Matthew Wilson.

Automation Engineering Technology/PLC — ChristopherRKolln.

Business Administration — DestinyNicoleSpencer.

Collision Repair and Refinishing Technology — ElijahEdwardShafer+.

Cosmetology — EsmeraldaCardielDominguez+°, Zoria Jade McIver, Jennifer Perez Vallejo.

Criminal Justice Technology — SamanthaNoelLilly*, Zachary M. Nunn.

Human Services Technology/Substance Abuse — AshleySimmons+.

Manicuring/Nail Technology — Yocelyn Collazo Galvan.

Medical Office Administration — Gabriela Alvarez, Heather Renea Antill.

Seagrove

Advanced Machining, CNC Milling, CNC Programming Turning and Milling, and CNC Turning — DavidColbyEdwards.

Automation Engineering Technology/PLC and Automation Engineering Technology/Robotics — Stephen NathanielComer.

Business Administration Marketing — RylieElizabethWelch.

Human Services Technology/Substance Abuse — TessaDonna Lynn Edwards, Vickie H Grigg.

Information Technology/IT Support Specialist — KennethMaurice-MaddoxBowman.

Siler City

Collision Repair and Refinishing Technology — RichardAnthonyDiaz.

Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging Technology — Jeanne Marshall Lamb*.

Cosmetology — BrendaFlores Guevara.

Early Childhood Education — DannaYvetteBrown.

Infant/Toddler Care — AshleyLynnHicks.

Medical Office Administration — Gay Lynn Whitaker.

Sophia

Accounting and Finance — CarmenLeanneNelson.

Business Administration — MadisonMarieHayden.

Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging Technology — Kendra LeeannMorrow.

Welding Technology/MIG and Welding Technology/TIG — Dustin LeviSpillman*.

Star

Advanced Machining and CNC Programming Turning and Milling — Ivy Renee Walton*+.

Summerfield

Architectural Technology and Design and Interior Design/Digital Imaging and Design — Dianne Osorio.

Thomasville

Associate in Science — NataliaAbonza°.

Business Administration — Alejandra Lizbeth Guerrero-Garcia.

Information Technology/Virtualization Specialist, Information Technology/IT Support Specialist, and Information Technology/Network and Cyber Security Specialist — Heather Ellis*+.

Welding Technology/TIG — ConnorStevenMcCoy, Christopher Ray.

Trinity

Advertising and Graphic Design — Stephen Tyler Dipasquale.

Automotive Systems Technology — ColbyHayesNewman.

Collision Repair and Refinishing Technology — AshtonD.Hawks*.

Early Childhood Administration — FeliciaAudreyBurgess.

Information Technology/IT Support Specialist and Information Technology/Network and Cyber Security Specialist — BrentAlanHoover.

Medical Office Administration — BryliElizabethPegram.

Welding Technology/TIG — JacksonReidMcDuffie.

Troy

Cosmetology — JuliaPaigeFreeman.

West End

Automation Engineering Technology/PLC and Electrical Systems Technology/PLC — Bradley ScottTaylor+.

Winston-Salem

Accounting and Finance — LeighAnnLockwood.

