Northeast Guilford High School's 2021 graduates

Northeast Guilford High School held graduation ceremonies at 4:30 p.m. Saturday, June 5.
Graduates: Luis Eduardo Aguilar-Juarez, Abigail Aguirre Avila, Bryan Alejandro Arias-Martinez, Yaricza Bahena Bahena, Khyaiir Dior Bailey, Kenerra Nicole Baker, Rosa Gabrela DeLeon Banda, Melvin Barrios-Rojas, Luis Belmudez-Onate Gissela Sarai Benitez Lopez, Tyeisha Jada Benjamin, Chloe Renee Beranek, Jordan Nehemiah Brandon Tashana Zamir Brice Halle Devon Brooks Antwone Christopher Brown Brian Ronald Brown, Dakota Wayne Brown, Donew Busop, Darnell Bertland Campbell, Ashley Campos-Tapia, Jernelle Kadejah Carter, Tayshon Antonio Chalmers, Jaylen Kendrell Chavers, Dayron Lee Shawn Rodney Cole, Zakeria Rasheeda Coleman, Adam Meade Combs, Ashley Renee Combs, Chandler Lee Cook, Dylan Ray Copeland, Kyan Donovan Corley, Evan Shawn Council, Brian Roberto Cousin, Akiera Makiyah Covington, Makayla Alita Nicole Crawford, Zora Carmen Cromartie, Gabriel LaBron Merrick Dalton. Dominic Yuu Dam, Skye Rhonda-Lynn Darden, Christian Lavonne Davis, Christopher Marley Davis, Ja'Nya Nakara Davis, Jahyra Mae Davis, Tymarioun Lamarea Davis, Brianna Deborah Dean, Emily Elaine Dempsey, Angel Denise Divens, Kalynn Chanell Dobbin, Julia Alejandra Doblado, George Lester Dockery, Elsa Paulina Dolate, Edwin Josue Dominguez-Arteaga, Genesis Gabrielle DFonaldson, Chloe Britney Duncan, Matthew Cole Durham, Nehemiah James-Arthur Durham, Alyssa Leigh Edwards, Zowie McKayle Emmerich, Jaden Dashon Enoch, Leonard Espitia, Angel Espitia, Monserrat Espitia-Garcia, Tobin Ryan Evans Jr., Gabrielle Marie Faircloth-Kelley, Kaiya Cheyanne Farrar, Jada Larae Field, Jamard Perry Fleming, Ethan Blair Flournoy, Natalie Michelle Fowler, Karrington DeAja Franklin, Joia Elise Freeman, Donnie Lamont Fuller, Taniya Mashae Galloway, Selena Cheyenne Garcia, Dalia Estefania Garcia-Acosta, Alex Garcia-Mosqueda, Jimena Garcia-Mosqueda, Victor Garcia-Mosqueda, Marisol Yanez Garcia-Yanez, Kaleb Ethan Gardner, Gerardo Garnica-Martinez, Jamai Tracy-Amara Gerald, Salem Medjai Girley, Jaron Nashir Gladden, Julie H, Grant Casey Hackley, Shemar Anton Hairston, Terrance Hall, Miquel Thaj Hardrick-Shaw, Landon Alexander Hardy, Kiana Janae Harrison, Chad Aaron Hayes Nyla Layora, Heggie Robert Junior Henry Jr. Jailyn Diante Herbin, Nataly Maribella Hernandez Berrios, Karol Mitchell Herrera Acosta, Alex Tyrell Hill, Emoni Janae Himbry, Makayla Na'Jai Holmes, Richard Angel Huerta, Marisol Huerta-Mendoza, Zion-Justice Brent Humphrey, Laila Mounkaila Idrissa, Gabriel Angel Irizarry, JaNiya Crystal Jackson, Orleasha Michelle Jefferson, Jacob Ray Jenkins, Jamar D'monte Johnson, Savannah Marie Johnson, Brandon Nathaniel Jones, Santiago Israel Juarez, Brandon Edward Juarez Fernandez, Jakob Christopher Keene, Delton Lee King, Dzidzor Farida Kudiabor, Art Michael Lawrence, Elijah Markel Lewis, Jalen Dae Lewis, Kyrick Marquise Lewis, Cynthia Priscilla Lewis, Christopher William Lingle, Bryan David Lopez Acosta, Benny Emmanuel Lopez-Alvarez, Alissa Josafina Lopez-Edwards, Tatyana Renee Lott, Keondre Dontez Mabine, Britany Madison Macy, Nevaeh Sky Maness, Antonio Mares-Hernandez, Darrius Travant Massey, Princewill Chidubem Mbemena, Amazing Kymille McDonald, Jalen Rasheed McKenney, Jaquel Lavar McLaughlin, Tiyonna Chanel McLeod, Laila Madison McMillan, Dallas Dean Medley, Colton Wyatt Mericka, Jenusiss Makenzie Michael, Isaiah James Minor, Naixia Elexus Montes, Anthony Thomas Moore, Lauren Elizabeth Moore, Makayla Takira Moore, Megan Renee Moore, Sanai Yvette Morrow, Mason Andrew Motley, Christin Janae Murrill, Yvonne Mwesige, Chitlay Myaing, Tarell Marquis Myers, Paul Hunter Nance, Guadalupe Nava Arce, Melaine Nava-Ponce, Brycen Baylee O'Bryant, Rachel Morolayo Mojoyinoluwa Olla, Faith Starr Olsen, Zainab Bukola Oresanya, Jacob Scott Pais, Amaree Tyre Parks, Amay Ajay Patel, Malachi Jerome Patrick, Christopher Cecil Patterson, Clayton Evan Patterson, Saidy Lourdes Perez Mauricio, Mildred Yulisa Perez Perez, Ja'Nia Maghanti Perry, Kevon Alexzander Pettit, Jala Nicole Pinnix, Jasmin Prado, Ivan Emmanuel Ramirez, Joseline Oriceaga Rangel, Jala Kellis Ray, Imani Nachelle Rhem, Demangio Jquan Rivers, Ashley Renee Robeson, Ny'riana La'shay Rorie-Kinard, Samantha Lucritia Rose, Shakiyah Regina Rudd, Elijah Barah Sambe, Antonio Sanchez-Hernandez Jr., Emily Dalton Sapp, Pharah Lakai Saxton, Marcia Akosua Scott-Moro, Johnathan Blake Scruggs, Corey Stephen Shepherd, Malik Haywood Sides, Romario Keith Silva, Charles Anderson Sims, Camden Maurice Smith, Ronnie Perez Smith, Kameron Blaine Southern, Prince Iman Southern, Diaoblique Lee Steadwell, Shamoni Cecelia Stokes, Julion Allan Strachan, Kayla Marie Straughn, Arilis Briana Swaim, Sarah Ryley Taylor, Zin Ma Thein, Carlos Jabriel Thorpe, Araceli Toledo, Aron Toledo, Juan Carlos Toledo-Cortes, Cesar Ivan Torres-Rodriguez, Djenaba Toure, Lakayah Nicole Townsend, Clarence Derrick Tucker Jr., Chad Malloy Wade, Jalen Bryce Walker, Steven Christofer Wampler, Serinity Janeire Watlington, James Lewis Watson, Abigail Drew Weber, Adriana Nicole Weeks, Tyquis Deshawn Whitaker, Cooper Thomas White, Jaden Malik White, Daniya Azzure Williams, Kaleb Isiah Williams, Reginald Charles Williams, Tayshawn Joshua Charles Williams, Traevon Zyair Williams, Breanna Lynn Williamson, Shelton Rashaad Williamson, Jaki'ree Davonte Wilson, Tyrek Ellis Wilson, Amad Deontae Womack, Teidre Womack, Nicolas George Wooldridge, Anslyn Dior Wright, Kyleigh Jahlil Wright, Jayna Kenya-Vaughn Wright, Tich Y, Kaliya Amiya Yarborough, Antwon Michael Young, Ryan Christopher Young