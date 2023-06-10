Graduates: Brandon Malik Abdul-Aziz, Talha Yasin Abdul-Aziz, Byron Quentin Adams, Miguel Angel Aguilar, Abdel Aguirre-Avila, Kristen-Faith Oshione Aleghe, , Semira Nezanet Allen, Alicia Almaguer, Miranda Alvarado, Erin Latrice Alvarez, Tamera Denise Anderson, Stacy Denisse Angeles-Martinez, Xavier Ivan Argueta, Natalie Lucia Arias-Martinez, Andrez David Arreola, Darius Elijah Ash, Madison Renaé Autry, Jessiah Estrayita Baez, Dasha Akiya Bagley, Da'Nazia Krishawn Baker, Cha'Nya Ny'Sha Barksdale, Justus Saa Bayon, , Hawanatu Mossella Bio, Cameron Ty Boykin, Jocelyn Bravo, Adamari Natalie Bravo Diaz, Talejah Sumyyah Brewer, Emmaneul Kareem Bridges, Willis Antonio Brisbon, Jr., Alana Demeyia Tashaé Brown, Isaiah Curtis Brown, Jasean Demarcus Brown, Christopher Isaiah Buckingham, Kenneth Whitney Bush, Jeremy Dawson Byers, Susana Camacho Moreno, Jahmir Dakari Carr, Sarah Simone Carter, Kasey Casey, Abigail Castaneda Corea, Payton James Cauley, Muhamed Ceesay, Israel Jihad Cheek, Justin Chase Chirinos, Gabrielle Renee Chisholm, David Eliah Clark, Dylan Fredrick Clarke, Zoey Kelis Cobb, Elijah Mark Collins, Jadae' Andrea Collins, Alexander Brady Cook, Amber Brittany Courts, Samantha Fay Creeley, Mitchell Thomas Currie II, Jah'siah Christopher Davis, Ty'kiera Latavia Davis, Kaneari Anita DeJournette, DaShawn Montez Deloatch, Angelina Deneen Donato, Tyler Jacob Donovan, Coreyon Leonard Durant, Victoria Catherine Durham, Tuyet Y Eban, Zoey Marie Escobar, Christopher Laverne Ezekiel, Jr. , Brianna' Angel Desiree Flomo, Jamiya Charity Foster, Khia Tiara Fox, Isaac Nicholas Gannaway, Christian Jared Garcia-Gomez, Alejandra Garcia-Yanez, Zaria Renee Garrison, JaQuan Kareem Gary, Esther Muthoni Gathogo, Darius Marché Gattis, Ryan Jacob Gee, Alaza LaTrace Gilbert, , Nathan Purcell Godfrey, Maria Elena Gonzalez Pantoja, Nasir Jayvon Goshay, , Zaifuddin Hashim Graves II, Brooklyn Noel Greene, Antasia Brianna Hacker, Justyn Nathaniel Hairston, Zachery Isaiah Hamilton, Chamssiya Hassane, Aaron Michael Hayes, Destiny Jamya Hayes, Savion Jaque Lamont Hayes, Ariana Nikko Hemingway, Melvin Henderson III, Arnesto David Holdren, Mekhi Nayzier Hood, Diego Rafael Huerto Toledo, Ne'vaeh Qua'Meya Hunter, Amina Shai'Ann Intchi, Misheli Ishibolecho, Ilian Issifou, Ziona Gladys Jackson, Dallas Santana James, Jason Jayven Jankovic, Arron Keith Johnson, Elijah Ra'Shawn Johnson, Ja'Csariah Erwiyanna Jones, William Levi Jones, Ty'Nell Lynn Jordan-Jackson, Kevin Donovan Juarez Fernandez, Emanuel Juarez-Viscalla, Samuel Hindolo Kamara, Linda Aluta Kavusa, Alvarado Calais Kettle-Garcia, Jessica Maria Klima, Tayler Rae Knight, Matthew David Kuk, DeVontae Sincere Lane, NaZareya Mahogany Lanier, Arisdelsy Leal Valencia, Rafeal Lin, Kylah Marie Lindsay, Dylan Michael Locklear, Stephanie Lopez, Alma Romelia Lozano Sánchez, Milan Miori Mack, Ny'Zavier Demarcus Martin, Raven Shailynn Martin, Rhajey J'Chale Martin, Kailey Esperanza Martinez-Ponce, Rachel LeAnne Maxey, Giavanna Susannah May , Meanna Samara Maynard, Aziyah Janáe McCain, David Kieshawn McCain, Kinna Avonne McCain, Tyler Donnell McCain, Makayla Jayde McDonald, Maddison Ava Magdalena McVey, Matthew Damon Meadows, Osman Vladimir Medrano, Alyson Payton Mendenhall, Javon Marquise Miller, Mattiece Elliott Moffitt, Lawrence Christopher Moore, Trenton Michael Morgan, Kofi Omega Moro, Kwabena Asamoah Moro, Jeremiah Christopher Lee Morris, Dalton Chapman Mowery, Salaam Ibn Muhammad, Arcene Mwesige, Simone Renee Nady, Kayden La'Trell Newman, Abel Franco Nguyen, Nathaniel Elijah Norton, A'Donte Jamari Oates, Froylan Padron Banda, Francisco Parada-Manzano, Michael Javon Patillo, Dakota Laurynn Payne, Jenna Ashleigh Perdue, Lawrence TyJae' Perry, Quanell Tremaine Peterson, Demar Joaquin Pitchford-Willis, Hayden Keith Polk, Jy'Marri Reghi Ponton, Rolando Deavours Powell, Jarques Lamar Pugh, Brittany Ramirez-Rojas, TyShawn Elijah Randleman, Gabriela Alejandra Recinos Lozano, Amarion Aasim Kareem Reid, Austin Taylor Renshaw, Marcos Jose Reyes, Kelly Noemi Rivas Aguilar, Edwin James Rivera, Farrah Amanda Paris Roberts, Jahad Isaiah Robinson, Jamari Isaiah Robinson, Kristopher Raul Rodriguez, Jamia Donte Ross, Precious Denise Rush, Christopher Saint Vallier, Sanchez Lamont Sanders, Nathaniel Labayog Santiago, Joshua Scott Sarrazin, Isabelle Olivia Schmitz, Emily Mae Shropshire, Joseph Silva, Ja'Ziya La'Key Smith, Tevin Antwaun Snelling, Lucas Aaron Soares, Garrett Michael Sparks, Gerrod Jhaiquan Springfield, Kynzie Faith Staley, Jacob Alexander Stewart, Ajahlaé T'jor Strong, Yasin De'Mario Anthony Surles, Barry William Amari-Nicholas Tate, Nicholas Manuel Tay, Destiny Marie Taylor, Angel Izayah Thomas, Jachai Micah Thrash, Jose Ramon Toledo Arguello, Nicolas Tadeo Torres, Leaundra Marie Turgeon, Andy Brian-Diaz Villatoro, Daniel Jesus Villegas, Louis Lindo Waring, V, Janasia Monique Watlington, Sakeya Leann Watlington, Kzaira Alaj Watson, Quaderaka Ashecole Wells, Derak Lewis White, Shamaya Faith Wiggins, Shawn Jamol Wilkenson, Taylor Breanna Wilkes, Jelani Demond Williams, Ronnie Fitzgerald Woods, Bailey Christopher Wray
Northeast Guilford High's 2023 graduates
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