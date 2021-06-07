Northern Guilford High School's 2021 graduates

Northern Guilford High School held graduation ceremonies at 12:30 p.m. Monday, June 7, at the Greensboro Coliseum.
Graduates: Jaden Facun Abasolo, Muluh Amaah Achina Tahngwa, Luke Andrew Aggen, Karen Alicia Aguilar, Maia Chiara Albamonte, Jesse Wayne Amos, Jacob William Andrichuk, Danielle Renee Angiulli, Alexis Blake Antonelli, Joshua Antoniak, Emma Erika Bailey, Noah Benjamin Bailey, Arturo Barrios-Zavala, Sarah Morgan Baum, Eva Gail Bean, Kyndall Morgan Beane, Lauren Elizabeth Bellows, Sophie Ruth Bene, Luis Manuel Benitez Arriaga, Savannah Grace Benton, Lauren Paige Beuerle, Marissa Lemireille Bewry, Payton John Bilodeau, Cameron Clark Blalock, Eduarda Reichmann Blaschke, Katlynn Nichole Blevins, Antonin Bolger, Rohn Gavin Bowden, John Michael Brennan, Rick Allen Broach, Colin Vincent Brown, Jazmin Nichole Brown, Jackson Clark Brownlee, Jonthomas Ryan Buckley, Nicholas Igor Buczkowski, Meredith Lea Bumgarner, Austin Michael Burris, Jackson Douglas Burroughs, Gavin James Calvert, Sarah Elizabeth Camden, Brandon Nicolas Campbell, Elizabeth Grace Carpenter, Tyler Grayson Cass, Angel Alfredo Castillo, Anaya Salise Cathcart, Jocelyn Cervantes-Chipuli, Madison Grace Chambers, Kendall Nicole Chavis, Alex Meares Chilton, Robert Bryce Chilton, Chloe Elizabeth Ciliberti, Reina Marie Clark, Trinity Faith Clay, Kennedy Simone Clegg, Kylen Tyree Clemons, William Clay Colley, Jackson Thomas Collie, Jeremiah Steven Collier, Yasenia Maria Cortez, Gavin Quinn Cosgrove, Clay William Coulter, Marisa Emily Cramer, Jackson Alexander Cundall, Kevin Patrick Leo Darrow, Haley Marie Davis, Jordayne Kimberlin Daye, Mateo Joseph DeLisa, Joshua Henry Deslauriers, Jack Allen Dingman, Zoe Marie Dovel, Tymik Karim Duff, Blake Griffin Dunning, Abigail Elizabeth Early, Kennedy Jordan Edringston, Jonathan Daniel Edwards, Luke Alton Eisenbarth, Jeffrey Dillon Ellis, Madeline Kate Ellis, Samuel Michael Emerick, Tyler Jordan Emma, Jaren Ray Evans, Koury Lee Faubus, Alex Christopher Figueroa, Emma Dean Fischer, Caitlyn Nicole Fisher, Kamea Patrice Fleming, Keegan Malachi Fletcher, Olivia Nichole Fletcher, Dana Barth Forrester, Nicholas David Forrester, Alexandra Maria Fotopoulos, Jayla Victoria Froggatt, Abigail Elizabeth Fry, Sydney Grace Gaffney, Zachary Christopher Gale, Gabrielle MacKenzie Garcia, Olivia Rose Garofola, Mercy Mwihaki Gathogo, Bradley Douglas Gentry, Sarah Taylor Genzlinger, Ian Thomas Gibson, Elijah Linwood Gilbert, Milan Annabelle Gordon, Christopher Michael Gould, Jacob Tomas Green, Owen James Griffith, Ellie Pennington Grove, Renisha Gurung, Audrey Dolores Guyler, Ashlyn Brett Haines, Jacob Remington Halford, Jacob Wayne Hamilton, Emma Grace Hardiman, Ali Justine Hardin, John Enright Harrington, Cintrell Delontae Harris, Braydon Wayne Hawkins, Taylor Nicole Haynes, Alyssa Marie Hernandez, Joshua Ryan Hesman, Kaylea Magdalen Hofer, Justin Elaan Holloway, Abigail Marie Holmes, Kayron Cordell Artez Holt, Logan Shay Horner, Ryan Michael Hosseinzadeh, Kathryn McKenna Howell, Ayman Awade Issaka, Erasmusjoe C Iwunze, Chancellor Dean Jackson, Westleigh Kate Jackson, Owen David Jacobs, Melanie Lizeth Jaramillo Cortes, Jamarius Anthony Johnson, Lauren Meredith Johnson, Chelsea Nicole Jones, Faith Leanne Jones-Nartey, Dayton Rivers Joyce, Vivianne Monserrat Juarez Serrato, Tyler Matthew Juergens, Benjamin Robert Kaiser, Ethan Michael Katz, Aaron Bellivin Keat, Mia Gracen Kelly, Lathan Bryant Kennerly, Iman Fatima Khan, Nadia Khan, Tallal Ahamad Khan, Nicholas C Kile, Bryce Paul King, Seth Kiprotich Kipkirui, Sushen Kolakaleti, Reagan Makenna Kornegay, Nicholas Lee Krueger, Torrie Patricia Lalloway, Tyler Hyatt LaMarr, Markella Royall' Lambert, Joshua Hunter Lanning, Nolan Christopher Lawrence, Christina M Layton, Caleb Alexander Leach, Karol Andrea Leiva, William James Lenard, John Lee Letterman, Caeley Brooke Lewis, Dillon Jelks Logan, Javier Lora, Jackson Charles Lovelace, Zachary John Lucas, Abigail Marie MacEldowney, Andrew David Maddox, Emilia Maria Maj, Taylor Marie Malloy, Bailey Lynn Marsh, Celeste Macias, Ethan Garrett Mathena, Evan Harrison McIntyre, Darrius McKinnon-Gardner, Sarah Ratisha McLaughlin, Hannah Rose McMasters, Amanda Maryon McNally, Jaron Demetric Meadors, Brady Andrew Mercer, Emily Kathleen Mercer, Connor Riley Michael, Catherine-Lynne Miller, Clay Alexander Minor, Hagen Michael Molitoris, Kendyl Ann Montgomery, Charlzton Alexandria Moore, Nathan Edward Moore, Jackson William Moricle, Darlenne Noemi Mosqueda Arredondo, Noah Foster Mount, Ayana Amina Muhammad, Allison Elizabeth Mullahey, Roxanna Hope Mulrooney, Rakeem Jamil Murchison, Charlotte Elizabeth Murphy, Jerome Clarence Myles, Pietro Nicholas Nardi, Nehemiah Neal, James Eley Newsome, Ella Read Nichols, Connor Patrick O'Neal, Rachel Marie Odendahl, Jason Kwadwo Ofori-Boadu, Abby Jane Oldt, Aminat Olaide Onikoyi, Aimee Jane Pack (salutatorian), Garrett Scott Palmer, Sarah Michelle Parker, Trinity Mariza Parrish, Kory Gray Paschal, Jessica Joyce Paul, Emelia Kate Pearson, Morgan Lee Peeden, Kyleigh Forbes Pegram, Mikayla Donyell Penn, Haylie Jade Peters, Caden Ray Phan, Caroline Elizabeth Piersall, Jacob Harrison Poche, Katherine Clark Poer, Andrew Patrick Poole, Emma Lillian Powell, Martin Alexander Pratt, Noah James Pratt, Noah Christopher Pruitt, Carly Marie Purgason, Nyota Ramazani, Malachai Marquis Rambert, Yoselin Yoana Ramirez, Theresa Ramirez-Rodriguez, Dyon Delay Reese, Collin Reese Register, Ethan Bennett Rehder, Carlisle Bella Reis, Ashley Reyes, Dominic Josef Reynolds, Chloe Morgan Rhodes, Jocelyn Leigha Ribeiro, Devon Ahmarie Richardson, Alexis Renea Ricketts, George Tucker Riley, Camilla M Rivas, Nicole Elizabeth Roane, Andrew Jacob Robakiewicz, Kaela Grace Claudine Rochester, Diego Anthony Rodriguez, Olivia Lauren Rollins, Yoseph Ahmed Sabek, Ana Terra Santos, Annalise Grace Schumacher, Jacob Wellings Scott, Kylah Vertrese Seymore, Leah Elizabeth Shafer, Luna Marie Shaffer, Mackenzie Laine Shipman, Benjamin Clark Shuttleworth, Bradley Ryan Sigmon, Thomas Andrew Silvia, Richmond Beau Simmons, Sanya Singh, Kyle Matthew Sivret, Mason Cole Smith, Cassidy Adair Spencer, Chase Robert Sperka, Paige Allison Spicer, Anthony Albert Spizzo, Ava Clare Spradley, Sarah Abigail Stansill, William Thomas Starling, Garrett Paul Stefanick, Parker Ashley Stewart, Sophia Irene Tao Strugnell (valedictorian), Jackson Ellis Sudermann, Jaxon Ethan Tabor, Griffin Bryn Talley, Chloe Danielle Templeman, Roman Sterling Hutchens Templeton, Brady Christian Thomas, Zane Joseph Thompson, Christian Alexander Torres Nolasco, Samantha Jennie Townes, McKayla Lee Traxler, Colby Joseph Tritschler, Garrett Christopher Trull, Marlow Reed Turner, Sydney Paige Turner, Alexis Lenora Underwood, Britany Uscanga-Mortera, Braden James Vail, Ari Truman Vernon, Kyleigh Elizabeth Wall, William Wade Wallace, Samuel Hugh Jones Walt, Slater William Ward, Maxwell Arthur Warner, Zachary Michael Watts, Anna Brooke Wellington, Jessica Morgan Whitaker, Adonijah Favian Whitley, Grace Susan Whitlow, Ashleigh Michelle Wilborn, Jacob Weldon Wilkerson, Dalton Elias Wilkins, Ishmel St George Wilkinson, Brett Tyler Williams, Sophie Williams, Hailey Faith Williamson, Sarah Rebecca Willoughby, Alyse Rae Wilson, Nash Alexander Wilson, Bella Rane Wooden, Gabriella Michelle Wright, Keaton Jack Wright, Zubair Hussien Yimam, Jonah Matthew Yonaitis, Lucie Camille Zerfoss