Northwest Guilford High's 2022 graduates

Graduates: Samuel Abaka-Mensah, Donorris Abbew, Dorian Abdullah, Chance Abel, Blaine Ader, Tope Adio, Kerim Ahmedna, Abdullah Alathab Alissa, Irce Allen, Nolan Altamura, Colin Andraza, Christopher Andrews III, Jackson Andrews, Brooke Anthony, Nicholas Arthur, Garrett Austin, Grace Austin, Walter Axelsson, Carter Bain, Benjamin Baker, Mason Baker, Tyler Baker, Connor Ballou, Luke Barber, Collin Barkley, Abigail Barrow, Maya Belhadj, Mara Bell, Faith Benware-Krause, Lauren Bethea, Lucas Beverlin, Jacob Bishop, Sarah Boals, Ignacio Bobadilla, Nikolas Bouthiette, Colin Bouvet, Macy Bowles, Karlye Bracey, Luke Brackett, Kaylee Briggs, Emma Brown, Gabriel Bruggeman, James Bryan, Reagan Bryant, Colton Bucher, Tristan Burd, Charles Burwood, Dakota Bustraan, Haley Byrd, Madison Byrd, Luciana Caicedo-Dussan, Jose Camilo de la Cruz, Reilly Cantlin, Olivia Carr, Sophia Carson, Averi Carter, Karlee Carter, Kaleigh Chambers, Nicolas Chandler, Luke Chiang, Simbiso Chideya, Selby Chipman, Zackery Christy, Young Chung, Alyssa Cicerchia, Bria Clark, Makayla Clark, William Clayton, Sera Cohen, Savannah Cole, Georgia Copenhaver, Haley Cotton, Ashley Couglar, Carson Cox, Annabelle Craig, Emma Craig, Kaleigh Craven, Blaine Creed, Oliver Critchley, Jonathon Crosson, Patrick Cullinan, Benjamin Cusack, Areen Dabadghav, Samuel Danford, Grayson Davis, Makayla Davis, Rachael Davis, Faith Deane, Kathryn Dennis, Kristin Devaney, Calista Dewberry, Brandon Dillon, Bella Doganavsargil, Denium Donnell, Isaac Dos Santos, Leah Doyle, Caitlin Drysdale, Olivia Dubas, Evelyn Dunn, Julia Duvall, Garret Eichlin (valedictorian), Ryan Elkins, Aidan Eller, Riley Elliott, Cooper Ellis, Henry Enholm, Emma Esbrandt, Nicholas Estes, Mario Estrada Carlos, Austin Etheridge, Logan Falcone, Lauren Farrelly, Tyler Fassett, Kennedy Feeley, John Fiori Jr., Ava Fister, Brennen Fitzgerald, Blake Flakes-Truchinski, Kyle Flores, Madison Flowers, Frank Forehand, Heather Forehand, Joshua Foulks, Bela Franceschini, Andrew Franz, Frances Freeman, Harleigh Freeman, Tyler Freshwater, Ella Frey, Madeline Galyon, Cameron Gantert, Noah Garner, Bianca Gawka, Jasmine Gee, Nicholas Gennaro, Diego Giffuni, Maria Giffuni, Danielle Giraldo, Mileah Godette, Alexander Goffredo, Christian Goga, Raphael Goi, Renato Goi, Ryan Goldin, Donavan Gonzalez, Joshua Goodwin, Aaron Grant, Emma Gray, Ritha Green, Meghan Greenly, Noah Greer, Aiden Griffiths, Kaylee Groat, Jacob Groseclose, Allison Guild, Kaitlyn Guild, Justin Gutierrez, Dean Hagen, Makaya Hall, Curtis Halpin, Matthew Hamill, Nicholas Hamilton, William Hammerbeck, Chloe Hampton, James Hampton, Micah Handschuh, Taylor Haney, Julian Harmon, Ethan Hartman, Cameron Hartmann, Jackson Hartzell, Lindsay Hash, Chloe Haywood, Meredith Headen, Madysen Hefner, Carter Heller, Emily Helm, Zujey Heras, Margaret Hernandez Urena, Bucky Hickman, Dillon Hicks, Jillian Himmelman, Jacob Hines, Tilde Hogberg, Mylia Holt, David Hoover, Alaina Hopper, Spencer Houlden, Kinsey Hsu, Ryan Huang, John Hughes, Daniel Humbert, Julia Humphrey, Anna Ivanets, Autumn Jackson, Bella Jansson, Jacob Jarrett, Sean Jessop, Wei Jiang, Andrew Johnson, Bethany Johnson, Cameron Johnson, Daysha Johnson, Payton Johnson, Charlotte Johnstone, Morgan Jones, Ty Jones, John Kaczman, Duna Kassis, Tyler Katowitz, Janhavi Kelkar, James Kesselring, Morgan Kibble, Karen Kim, Minyoung Kim, Ryan King, Benjamin Kirkman, Keller Knox, David Kodra, Connor Kubis, Caleb Lacen, Olivia Laizure, Vo Lam, John Lamb IV, Matthew Langston, Reece Latimer, Kohl LeGall, Ashley Leonard, Liza Lewis, Rodney Lieng, Hyun Seo Lim, Ricky Lira-Mijangos, Julianna Lira-Ortega, Chloe Logan, Dylan Logan, Eleanor Long, Alexis Looney, Emely Lopez, Gerald Lovejoy III, Chang Xing Lu, Jack Lynch, Nicolas Lynch, Caitlin Lyon, Madison Lyon, Cole Mabe, Skylar Mackin, Logan Magyar, Kaitlyn Mai, Richard Maille, Dylan Maldonado, Nicholas Mandrano, Spencer Mann, Anna Manry, Landyn Marcum, Chloe Marion, Matthew Marquez, Kennedy Marshall, Brady Martin, Camryn Martinez, Devyn Martinez, Faith Matthews, Luke Maxson, Avery McCallister, Andrew McCollum, Laina McCoy, Brendan McDaniel, Dylan McGee, Cameron McKenna, Chelsea McMillian, Autumn McNeill, Ramzi Mellouk, Colby Mennen, Gavin Messenheimer, Cameron Michalak, Matthew Miksch Jr., Jorge Millan Rodriguez, Avery Miller, Caden Miller, Mason Mills, Brayden Misenheimer, Lindy Mitchell, Ryleigh Mitzel, Y'JoSue Mlo, Logan Monday, Robert Monge, Lance Moore, Sean Moore, Seth Moore, Mckenzie Morissette, Auben Mosbacher, Evan Moss, Sean Muirhead, William Mungas, Maria Murillo, Brenna Murphy, Cameron Murphy III, Jesse Murphy, Adam Muska, Aidan Myers, Sarah Nadelson, Sebastian Neacsu, Andrew Nelson, Danika Nelson, Skyler Newton, Sydney Nix, Milana Nostrand, Evan Oates, Hugo Obregon, Stephanie Oh, Sofia Ortega-Urtecho, Cayla Osterman, Ava Overmyer, Lucas Page, Madylin Pagonis, Jeethesh Pallinti, Ling Pan, Hannah Parker, Launa Parker, Isabelle Parrett, Benita Patel, Sahil Patel, Avery Payne, Jaysen Payne, Spencer Pearson, Tyler Pease, Anirudh Pentakota, Diego Perez Crespo, Brooke Petroff, Justin Phan, Mark Phillips, Andy Phoeung, Carrson Piazza, Reagan Piland, Nathaniel Pina, Cadon Pinon, Benjamin Plummer, Katherine Pollock, Andrew Poon, Hudson Powell, Zachary Prandota, Hunter Preston, Nico Pujals, Tyler Purdy, Colin Queen, Alex Ramirez-Lara, Diego Ramos Tirado, Noah Ray, Madison Reid, Raegan Reid, Ella Reitmeier, Dylan Ressler, Jake Ricciuti, John Richmond III, Ava Rickelton, Kimberly Riden, Kevin Rivera, Jack Roberts, Mia Robinson, Ryne Rodrigues, Branden Ros, Brendan Rottweiler, Reid Rouse (salutatorian), Christian Rubio-Cortes, Samantha Rucker, Rocio Ruiz Valencia, Morgan Rumple, Caroline Ruppel, Jae Hwan Ryu, Cynthia Saba, Karly Sachs, Zainab Samir, Taron Samuels, Tiffany Sanchez, Emmanuel Sarantos, Daniel Sasser, Mary Saums, Jacob Scheopner, Aidan Schibley, Adria Schimmenti, Jackson Scroggins, Anna Sechrist, Riley Seigler, Millie Senic, Kari Sescourka, Ashley Shaffer, Joshua Sheppard, Kelby Shouse, Mallory Shouse, Adam Shuler, Isabella Shuttleworth, Malaika Siddique, Taylor Sienko, Zoe Silver, Xavier Simmons, Jayna Simon, Logan Sims, Maddax Sizemore, Rachel Skara, Leyton Slaughter, James Slaydon, Evan Smith, Garrett Smith, Isabella Smith, Caleb Snyder, Evan Snyder, Laney Snyder, Kira Soodek, Tavion Southerland, Jacob Sowards, William Sowder, Jonah Speight, Kaitlyn Spencer, Noah Stack, Luc Stankewich, Jordan Stanley, Robert Stanley, Benjamin Steele, Megan Stevens, Ava Stewart, Merrick Stilwell, Eric Stout, Jacob Strimple, Hannah Subotnik, Chloe Sullivan, Audrey Sumner, Caroline Sumner, Kaitlyn Sumner, Austin Taylor, Jacob Teague, Elizabeth Tefft, Charlie Tesiero, Kendall Tew, Makenna Tew, Benjamin Thabet, William Thacker, Jenna Tharrington, Ethan Thompson, Gabrielle Thompson, Nicholas Tingen, Cameron Tippett, Dylan Tobert, Olivia Toland, Sullivan Trahan, Lauren Travland, Sarah Tucker, Khamani Tull, Alexander Turner, Ethan Twigg, Grayson Tyrey, Samuel Uhrlass, Oluchukwu Ukaegbe, Davidson Ungurait, Daniel Urquhart, Elizaveta Ushakova, Kavya Vadla, Ana Valadez Puente, Mason Vance, Catherine Venable, Aviana Vernon, Kayla Vernon, Michael Vernon, Colin Vess, Justin Vias, Meghan Virost, Ansley Vorwald, Alexandria Wade, Serenity Wadford, Aidan Walker, Alexander Wang, Adam Warkentin, Andrew Watkins, Zander Watts, Elizabeth Waugh, Karley Weaver, Joel Webb, Sydney Wentz, Caeden West, Zoe Whisnant, Jonathan Whitaker, Christian White, Emma White, Connor Whiticar, Max Whitman, Charles Wilbert, Seth Wilder, Chelsea Williams, Jacob Williams, Mason Williams, Olivia Williams, Bethany Wilson, Kayla Wright, Samuel Wright, Henry Wuebker, Samantha Wujcik, Tian Xie, Mayling Yong, Aliha Younus, Syeda Zafar, Alejo Zavala de la Torre, Kayla Zellmer.