Page High's 2022 graduates

Graduates: Giselle Aburto-Mondragon, Timiyah Leona Yanique Adams, Ayoub Abdussalam Addus, Isabel Aguilera-Toledo, Darynne Manuella Akouegnon, Madje Carla-Hilary Akouegnon, Jackson Mackenzie Albert, Jamya Janay Allen, Zaeem Safdar Amin, William Henry Anderson, Brandon Marqueese Armstrong, Jaylen Terrell Artis, Ivy Colleen Azzarita, Ramiyah Tyjhanae Baldwin, Senica Rayshaun Baldwin Jr., Margaret Grace Ballard, Ian Spencer Barnes, Eliza Grace Barnett, Christian James Beeker, Zacoyah Aniyah Bell, Zoe Ambreya Bellamy, Malachi Lenzel Benton, Aaron Osei Bestman, Carson Allen Bethune, Madison Grace Beuchler, Jamie Darian Billups, Maryam Bint Hamzah Benson, Braiden Paul Bodenhamer, Honesty Symone Bowers, Jason Dahari Brooks, Ozahrie Amir Tyki Lee Brooks, Kirby Dianne Broughton, Aja Nicole Brown, Cashaun Andre Brown, Ezekiel Ruben Brown, Jalen Edwin Brown, Erica Elizabeth Bullock, Chad Lee Burchett Jr., Nathan James Butler, Steven Duncan Butler, Parker Elliott Byrd, Alexis Breeana Cable, Jamie Mae Cantey, Evelyn Michelle Carlin-Zermeno, Samuel Alexander Carpenter, Harrison Lee Carr, Richard Penn Carr, Sher'mia Amesha Carter, Kamren Messiah Cattouse, Michael Caleb Cattouse, Kristal Cervants-Lemus, Lesly Sarahi Chombo-Magos, Javari Dekorae Christopher, Camron Bruce Clifford, Christian Perry Clifford, Sebastian Cobos, Tyler Madison Coker, Adolfo Yahir Colchado De Leon, Chelisa Beverly Cole, Kristian De Jesus Coleman, Caroline Kathryn Coley, Elizabeth Alexander Comer, Carson Bailey Compton, Abi Conneh, Mamba Conneh, Amelia Ryann Cook, Spencer Thomas Cooke, Faith Lyric Cooper, Jah-Mair DelTroy Clarence Cooper, Bryce Evan Corbett, Ava Elizabeth Cowles, Emily Marie Cox, Faith Va-Alice Crawford, Alaura Noelle Crowder, Z'Myia LeChristie Jilnell Crowder, Nicholas Robert Cruthis, Kevon Malik Currie, Nadia Joi DaCosta, Alanna Elizabeth Dalton, Abdoul Raouf Daouda Arzika, Charlotte Elizabeth Davis, Helen Sparks Dehnert, Davontay Marquez Deloatch, Kaydence Clemente Dick, Crystal Anyah Dillard, Omar Moctar Dodo, Alexandra Reese Dube, Josie Elizabeth Dunlop, Isabel DuPreez, Willis Eugene Earley III, MaryAnn Elizabeth Edmonds, Sarah Catharine Edmonds, Grady Shuford Edwards, Lilia Alexandra Edwards, Tiyana Elizabeth Edwards, Makayla Yvonne Elliott, Reem Salaheldin Abdelgafar Elzebir, Joseph David Essa, Talaya Enise Faggart, MacAulay Frederick Faircloth, Nicholas David Fannin, Stella Catherine Ferrel, Jacob Benjamin Fiddler, Keion Xavier Fields, Joseph Matthew Fitton, Hieng Fnu, Yasmine Serenity Forbes, Kiam Jaden Forney, Jeremiah Xavier Foust, Kya Ariel Foy, Jaiden Amari Fraser, Mora Elizabeth Freeman, Chloe Cassiana Fuentes, Lyndsey Elizabeth Gamble, Guadalupe Garcia-Garcia, LaDaniel Gatling III, Ashley Mercedes Gerez Garcia, Jeayeden Ke'Vari Gillespie, Breelyn Nikkole Gilmore, Madelyn Grace Goas, Austin Chales Goodman, DoNasia Mone't Goods, Jacqueline Gafah Gordor, Jusiah Nygee Griffin, Nar Bahadur Gurung, Ayanna Lanae Hairston, Noah Sire Hampton, Madeline Elizabeth Hamuka, Teayia Ahmari Hancock, Lauren Olivia Harris, Sanaa Najahe Harris, Jonatha Kate Harron, Isabella Jayne Hartwick, James Fulton Hathcock, Cameron Marques Henderson, Ramses Herbert Oliver, John Phillip Hern, Brayona Mahaleia Herring, Joshua Charles Hester, Tre'Von Jamari Hester, Jackson Scott Hill, Taleah Ivory Marie Hill, Leo Carter Hinds, Erica Dillon Hinshaw, Dallas Reid Hitchins, Margaret Rives Holshouser, Joel Brennan Holt, Saneiah Janise Horton, Aung Aung Htat, Hudson Daniel Huck, Margaret McLaurin Hull, Jordyn Marie Isley, Markus Jovan Jackson Jr., Keije LaDale Jacobs, Phenonda Christine James, Joshua Gregory Janczak, Jennifer Hope Jerome, Adam Ray Jessup, Gedeijah Nigeair Jimenez, Sophia Grace Joel, Airazona Sheyenne Alynn Johnson, Damarion Naemi Johnson, Ledgend Tarshea Johnson, Damitrius Josiha Jones, Jediah Lisa Jones, Jovanna Marie Jones, Lillian Ryan Jones, Ryanna Amari Michelle Jones, William Cameron Jones, Jeremiah Nathaniel Jones-Marshall, Isaac Jose-Plata, Hector Emilio Juarez, Charles Burgin Kale, Emery James Kano, Alice Fortune Kaplan, Holden Charles Kayhko, Divine Kayitesi, Isabelle Frances Kemp, Charles Thomas Kerns, Iteriteka Ketia, Joshua Woodrow Keys, Lilitha Sibonelo Khalala, Keyasia Ta'nay Kinyon, John Paul Knight, Allison Rose Kondracki, Carly Jean Koop, Buom Kpa, Ronny Kpa, H'Mui Kpuih, Ka'Juale Thai Krajan, Christopher Thomas Rowland LaParo, Grace Eileen Layman, Ashyra Omari Leath, Declan Charles Leggett, Erin Mariah Legree, Jasmit Lisbet Leiva-Marin, Catherine Alyce Lesesne, Kirah Keshawn Lineberry, Ayasha Nicole Madkins, Matthew Alexander Maldonado, Noah Ian Malinow Benitez, Mykhi-Jacarie Niraile Malloy, Zahit Manzano Sosa, Takorian Octavis Marshall, Sani'a Renea Martin, Daniel Martinez, Perrin Thomas Maultsby, Kendall Edison McAdoo, Laura Elizabeth McArthur, Grayson Skylar McClearn, Jayla Electra McClure, Nakia Faith McDonald, Nia Sian McDonald, Audrey Grace McGinn, KeyShawn Arimoan McGirt, Blake Alexander McGowan, Tyriq Shamir McNair, Malique JKwon McNeil, Claire Madeline Medley, Abdelrazig Mena, Jeremy Gamaar Mercado, Y Michael, Alese Nicole Miller, Bryant Avion NaSean Miller, Christian Alexander Minor, Braden Aaron Mitchell, Jameson Ervin Monroe, Priscilla Leah Moore, Shawn Cortez Moore Jr., Angel Eduardo Mosqueda, Jasmine Anahi Motino-Hernandez, Yassine Mounkaila, Logan Benjamin Moy, Ali Awes Mumin, Akeira Ann Murphy, Emerson Gregory Murray, Ze'Yona Moniek Myers, Simon Anselmo Navarro, Justice Ivory Neal, Kearah Ayana Neal, Melanie Mae Henrietta Nebitsie-Livingston, Alex Lan Nguyen, Emily Nguyen Rcom, Anthony Matteo Nicosia, Catherine Aris Oakley, Keagan Edward O'Connell, Charles Bruce Odom, Jean Oladipupo Ogundiran, Bryan Osornio-Flores, Mary Lillian Palmer, Pascal Pampu, Alfonso Parada-Sosa, Niti Nimish Patel, Wah Wah Paw, Adonis Christopher Payton, Jordan Yahwehsha Pearson, Taliah Amari Pearson, Cameron Isaiah Eugene Perkins, Sydney Grace Perkins, Grant Joseph Petitt, Nia Amira Petty, Ryan Alexander Pfister, Elora Jennifer Pilhorn, Malikah Na'shay Pittman, Amari Lee Powell, Mary Stephen Powell, Janeiya Diamond Puckering, Nghien Puih, Bryson DeAndre Purvis, Ayanna Zion Rance, Hogan Davis Randall, Kamiya Nicole Rankin, Abigayle Willow Ray, Shamera Teaira Ray, H'Tuh Rcom, Pray Reh, Alexandra Michele Reid, Giselle Reyes-Mosqueda, Jonas Christopher-Gabriel Richardson, K'Halib Zaquayle Richardson, Aryana Odessa Ricks, Sarah Elaine Rinaldi, Angie Rios-Sosa, Alexa Dianne Robb, Sophia Carmella Robertson, Keyarah Nicole Rodriguez, Emmanuel Rodriguez-Mortera, Bryant Michael Rollins, Adah-Marie Ivanna Eve Romano, Amelia Blu Ross, Miles William Ross, Ka-Meel Danee Ruffin, Rasshel Ruiz-Canseco, Jackson Clark Safrit, Rafael Felix Salazar Garcia, Yessica Santibanez-Mendoza, Chabane Sayoo, Isabella Teresa Schiano-Moriello, Anna Margret Schmedes, Kendle Evin Schooler, Grace McKesson Scott, Zy'mire Chyiem Seaberry, Mya Angelika Serra Rodriguez, Amira Seydou, Ajayia Kay Sheffield, Emilyrose Nicole Sheffield, Amani Shyanne Sherman, John Grady Sherrill, Anabelle Grace Short, Emory Annslee Simpson, Arjun Pratap Singh, Kywan Rashawn Slade, Patrick Joseph Sloyan V, Daquan Quentin Smith, Kaila Irem Smith, Quentin Rashad Smith, Samiah Destiny Smith, Eddie Snead, Omar Benjamin Soliman, Wichicah Huynh Son, Isaac Brooks Sparrow, Jaylen William Spencer, Xavier Lemar Spencer, Ayandre Justin Spratling, Victoria Ball Stancil, Caleb Bryce Steele, Andrew Robbins Steinl, Elizabeth Brandt Stephens, Ziyan Aamori Stewart, Desmond McKinley Stout, Zymaire Leon Sumlin, DeShawn Terrell Surgeon Jr., Tytiona Shyan Surgeon, Adrian Sherrod Tate, Mya Nicole Tatum, Amari Tydarius Taylor, Raysean Ahmond Taylor, Mayasir Mohieldin Teia, Abigail Claire Terrell, Aleyah Jenai Terrell, Ashlynn Andrea Thomas, Louriya Nichole Thomas, Malik Eugene Thomas, Da Ona Janae Thomas-Martin, Ja Ona Shanae Thomas-Martin, Faith Leeanne Thompson, Meyanni Shardae' Thompson, Odyessey Zariah Thorpe, Parker Duncan Ginobili Till, Cheyann Alise Tilley, Haven Allaha Tillman, Ameara Denise Tillman-Morris, Grant Michael Trexler, Carlina Jule Trigilio, Fridelia Alisia Tsona, Gato Twisenge, Chelsea Juliana Valdivia-Rizo, Erika Peyton Vanada, Iyonna Salless VanHook, Maria Elizabeth Vanore, Valeria Marie Vargas Santos, Quintin Elijah Vaughn, Christopher Jacob Vega, Jackelyn Andrea Villamizar-Serrano, Alyssa Melayne Virgo, Carly Grace Vogel, Koen Grayson Vonseggen, Nicholas Carl Waegerle, Alison Grace Wahlberg, Elizabeth Bates Wakefield, Carolyn Jean Wall, Keyara Ravon Wallace, Unique Oshay Walton, Jasmine Mae Warren, Luiza Martins Warwar, NyJael Tyron Washington, Ashleigh Kamaria Waterman, Xavier James Watkins, Zachary D'Lorean Watkins, Jacob Christopher Werling, Alexandra Caroline White, Parker Kole White, Michael Glenn Whittington, Aaliyah Janae Williams, Bree Karleen Williams, Christian Jose Williams, Dominique Isaiah Williams, Janiyah Nicole Williams, Mekhi Amir Williams, Omari Maxwell Williams, Stanasia Regina Qua'Shay Williams, Tyra Keonna Jachelle Williams, Zion Jasper Williams, Alannah Gayle Williamson, Christian Joshua Wilson, Donjana Yescymone Wilson, Lawrence Christopher Jones Wilson, Wesley McCoy Wilson Jr., Julianna Grace Winfree, Trashawna Deonna Nashari' Winston, Matthew Emmanuel Witcher, Briley Anne Womack, Claire Catherine Wood, Jacob Thomas Woodburn, Montrell Tavon Woodland, Clarance Rashawn Woods, Maddy Taylor Wright, Brian Edward Yoo, Yanae Kiyana Shanice Young, Jack Jan Yan Zheng, Esther Ebenezer Zihalirwa.