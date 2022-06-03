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Penn-Griffin School for the Arts' 2022 graduates

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Graduates: Jessica Benitez Rios, Sarai Angelica Chapan-Leon, Hannah Elizabeth Covey, William Tilman Cridlebaugh, Naomi Elizabeth Davis, Ila Christine Deese, Taylor Anne Dowell, Jazmin Zaida Fitzgerald, Jordan Matthew Flenoury-Gordon, Giavonni Thai Free, Joya Olivia-Jade Gray, Jesus Alberto Gutierrez-Benitez, Julia Elizabeth Hale, David Nicolas Infante Frias, Joshua Eshan Irby-Shabazz, Makiyah Nacole Johnson, Mariyah Michelle Johnson, Eternity Katherine Jones, Julia Christian Key, Skylar Madison Kortte, Abigail Grace Lanik, Abigail Maribel Maldonado, Andrew Gerald McLean, Emily Nicole Morgan, Abby Lyric Pardue, Walter Pavlik III, Zion Olivia Raczenski, Jorrdan Breonna Rainey, Mason Cole Sharpe, Olivia Cathryne Shaver, Catherine Annette Sorrell, Mackenzie Routh Stalker, Dionté Marquis Striblin, Whitney Amelia Sweat, Noah Chrisjon Thompson, My Ngoc Van, Xavier Lee Waters.

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