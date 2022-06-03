Ragsdale High's 2022 graduates

Graduates: Julian Yariel Abreu Gomez, Abraham Apogo-Mobio Agoh, McKenzie Elizabeth Akbari, Rusol Saad Ibraheeim Al-Badri, Samuel Alzate Gil, Aleesia Brooke Ambrosio, Andrikious Archia Anderson, Noah Dylan Anderson, Valisha Carol-Ann Anderson, Jeremiah Manuel Armstrong, Brooke Taylor Arnold, Christian Alexandria Atwater, Rachel Lynne Austin, Oyinkansola Awoyale, Jorgelis Alexandra Baez, Joy Katumbwa Balonda, Minallha James Banglo, Mahesh Baniya, Aiyana Dontavia Monique Barber, ShaiMaya Artasia Tatianna Barber, Ryan Michael Baxley, Matthew Christopher Beane, Bradley Xander Blalock, Kevin Jesus Blancas-Mariano, Nicholas Dylan Borovik, Jack Hayes Boyer, Jakobe Levon Bradford, Marlee Nicole Branch, Ava Sofia Branson, Jaliyah Kemone' Breeden, Jayla Shakia Broadwater, Isaiah Travis Brown, Mark Lee Brown, Johnathan Van-Duc Bui, John Rodge Lazaga Bulala, Lily Madison Butler, Jairus Jayden Byers, Elijah Deante' Cabler Hemmings, Damian Le Shaune Camack II, Shareth Maryorie Carreno Olguin, Cambren Kamille' Carter, Hazael Casango-Rodriguez, Lillie Lynn Cash, Sonny Wayne Cash, Jimmie Jaquan Chandler-Kelley, Isaiah Izek Chhum, Aidan Bryce Chicosky, Chase Phillip Clark, Rio Taijhan Clark , Mue Dah Dah Clonde, Marlane Elizabeth Conway, Josie Ann Cooper, Zoe Darinka Cruz-Velazquez, Joseph Donald Darnell, Xavier Terrell Davenport, Amanda Pearl Davis, Shakyra Nicole Davis, Faith Alexis Davis-Shields, Lui Mario De Haro Octavo, Karla De Luna De La Garza, Ruby Cesilia Diaz, Vision TaMya Dilworth, Eadoin Tyee Dixon, Angelina Marie Domian, Anyely Juliet Dominguez Ferreras, Sarah Ann Drake, Jacob Booker Dupree Jr. , Omar Elorza-Matias, Dariana Giselle Espinoza, Candon Valteece Eury, Raquel Neveah Ewell, Caitlyn Nicole Fairley, Maxwell Wade Fisher, Elena Flores-Leon, Karen Flores-Leon, Gabriela Sarai Flores-Rojas, Kanyae Lamont Ford, Kyle Dawson Fox, Angelina Nicole Frias, Katelyn Denise Frias, Jasmine Marie Fryar, Michael Alexander Gaines, Marvin Santiago Gil Carmona, Madison Elizabeth Gipp, Liv Gabriella Glasgow, Tanner McKenzie Glasgow, Ronnie Lee Gleason Jr., Nalani Si'An Godbolt, Emil Edward Goergen V, Jenna Marie Goins, Jordan Sierra Goins, Brenda Vanessa Gomez Fraga, Angeliz Aryam Gonzalez Carrasquillo, Richard Gonzalez Sanchez, Ethan Charles Goodman, Kemigisa Kiiza Grace, Jayonna Marsha Green, Meghan Alexandra Gregory, Isabella Gudino De Grote, Leila Hachani, Isaiah Zaire Hairston, Thomas Stoddard Hall III, A'shari Taliyah Hallman, Lucas Raymond Hamel, Robinson Hamenyimana, Bryce Edward Hamilton, Cooper James Hamilton, Caliyah Tru Hardy, Aerial Divinia Harris, Maison Isaiah Harris, Selina Antonia Harris, Jesse James Harry, Caleb Lee Heacox, Corbin Seth Heineman, Makaio Allen Hendrix, Crystal Hernandez, Kelly Hernandez-Hernandez, Makayla Re'Ann Hicks, Miles Byron Hinson, Madison Lee Holebrook, Mary Alexandra Honeycutt, Corielle Pashen Horton , Nylah Nicole Hudson, Autumn Lea Hughes, Breanna Lachelle Hughes, Elanena Artrice Hunter, Yazan Nasser Issa, Kendall Grace Jackson, Ryan Kenneth Jackson, Jared S Jaimes Preciado, Munirah Hadiah Nefertiti Jalloh, Elijah Xavier James, Mian Wase Jamshaid, David Abraham Jean , Cesar Adair Jenkins, Ava Lynn Johnson, Caleb Eli Johnson, Hakeem Jerell Johnson, Riley Michael Jones, William Cooper Jones, Tyson Paul Jordan, Melissa Truong Thanh MyLinh Ka, Logan Andrew Katz, Courtney LeeAnn Kelly, Dylan Caleb Kelly, Ruby Nicole Kemp, A'Kili Chantre' Kennedy, Ryan Nicholas Kennedy, Tevin Boune Keobouala, Mod Khamphilavong, Ajab Ur Rehman Khan, Kabeer Khan, Lily Lynn King, Kukuw Abbaker Ali Kodi, Samuel Anderson Larios-Parada, Lazzay Alpha Lassanah, Bach Hong Le, Nyla Nicole Leach, Brandon Ledezma-Valerio, Darren Lawrence Lee, Marissa Nicole Lee, Aareia Jade Lennen, Emma Taylor Lewis, Chandler Knight Lineback, Dakotah Yona-yahasti Locklear, Trajan Omari Louis, Valery Meli Lugo, Ishita Luthra, Lara Ghassan Maanaki, Ahmon Deandre Madden, Taliya Janae Joy Maddox, Caroline Noel Mangum, Keion Andreas Manning, Mia Brooke Marston, Jennifer Landry Martin, Ansy Giselle Martinez, Naidellyn Martinez Rubio, Penelope Mae Mayr, Shawn Michael McColligan, Stephen Edward McColligan, Jaheim McCollum, Charles Richard McGilton-Hernandez, Mary Kay McKinney, Jaylin McLaurin, Emma Helene McNamara, Tamya Juanita Medley, Sahreen Ayesha Mehmood, Emily Regina Mendoza Corral, Brandem Mercado, Ryley Parker Missroon, Ellerine M Miyo-Le, Eliezer Montanez II, Luis Enrique Morales, Jerry Morales-Espinoza, Brenda Natalie Moreno, Carlos Yahir Moreno-Jurado, Mercedes Monique Morris, Jahmier Tyreek Moss, Caroline Sophia Mott, Leonardo Enrique Munoz, Graydon Stewart Mustin, Kalaya Amari Navey-Ramseur, Aaron Mitchell Newman, Jaden Thuan Nguyen, Jimmy Nguyen, Julia Nguyen, Micah Thanh Allen Nguyen, Gavin Kian Niczad, Faith Omobolade Ogunjobi, Hunter Nixon Osborne, Anaya Naveen Palangvanh, William James Payne, Naykwon Larkee Pearson, Esteban Perez, Josiah Amarion Perry , Joseph Hong Phuc Pham, Kim Gia Pham, Loc Tan Pham, Halenia Marie Phillips , Churee Phongsavanh, Anurasika Pradhan, Andrew Caleb Prevo, Mya Renee Price, Sarah Qureshi, Katherine Elizabeth Rakes, Neal Krishnan Ramachandran, Owen Orlando Ramirez-Franco, Jason Kralurna Ratsabout, Tobias Mekhi Reaves, Lauren Sydney Redding, Anum Rehman, Isabela D Rengifo Ramirez, Christopher Isaiah Rhodes, Stephanie Nicole Rios-Dominguez, Maria Guadalupe Rivera, Landyn Faith Roberts, Annesi Esmeralda Rodriguez-Baustita, Trenton Lamonte Rudison, Joselyn G Ruiz-Palacio , Claudine Russo Cruz, Jahmeir Nyle Saigo, Jayshalee Sanchez, Sarasati Sanyasi, Angie Maria Serrano-Martinez, Tigidankay Alima Sesay, Madhav Mitulkumar Shah, Amrit Singh Shergill, Franklyn George Jaylen Shive, Andrew Thomas Siler, Kamille Ce'Mone Sims-Mason, Sevan Jace Sluder, Almirton Smith, Syeda Omaima Sohaib, Jimena Sosa De La Rosa, Adam Price Spencer, Jay Kingman Stiefel, Mason Ronald Stone, Benjamin Switalski, Robert Markus Tars, Heaven Nicole Taylor, Khamani Arkese Terry, Madison Elizabeth Test , Teodoro Toledo, Yahaira Marie Torres, Carliseya Zia Toure, Huong Yen Thuy Tran, Diamond LaShea Tucker, Neo Eduardo Vieira, Emilio Villanueva-Echeverria, Dylan Villasenor Herrera, Nghia Viet Vo, Rachel Phuong ana Vuong, Nakaya Samone Waden, Gabriel Franklin Wagner, Izaiah Jeremiah Walker, Sophia Denise Washington-Bryan, Hannah Deniese Webb, Honesty Renee Webb, Mackenzie Paige Wheeless, Jayla T'anndis White , Trinity Mykelle Whitfield, Jabari Keon Whitted , Jalen Christopher Williams, Cameron Tennille Williams, Keonte' Amari Williams, Keyara Jada Wilson, Gloria Owusuwaa Wireko, Charlotte Pearl Witt, Dar'rein Antwoine Woodard, Rachael Alexlynn Wright, Ajoni Wyers, Jade Zarate-Cazarin, Keira Rayne Zarger, Jakhyra KeaShia Zimmerman, Mercedes Lynne Zinn.