Randolph Community College recently announced the President’s List, Dean’s List and Academic Merit List for the 2023 spring semester.

Curriculum students enrolled in 12 credit hours for the semester excluding college preparatory hours and proficiency hours who receive no incompletes and have a cumulative grade point average (GPA) of at least 2.0 are eligible to be recognized on the following lists:

• President’s List — GPA of 4.00,

• Dean’s List — GPA of 3.50-3.99.

Curriculum students enrolled in at least six but less than 12 credit hours for the semester excluding college preparatory hours and proficiency hours who receive no incompletes and have a cumulative GPA of at least 2.0 and earn a grade point average of 3.50-4.00 are eligible to be recognized on the Academic Merit List.

Congratulations to these students.

(All cities are in N.C. unless otherwise indicated.)

President’s List — Spring Semester 2023

Archdale: Rebekah Barker, Riley Stevens.

Asheboro: Clarke Allen, Nathaniel Amos, Georgianna Antoniou, Jessica Atwell, Maria Avila-Corona, Anna Baynes, Kindall Black, Courtney Carlyle, Kassandra Ciriza Monreal, Leslie Diaz, Christy Frogge, Dakota Gibson, Arinya Gilchrist, J. Gonzalez, Selah Greene, Susan Hayes, Tomas Hernandez, Elizabeth Hernandez, Laila Hernandez, Noelle Howard, Amber Ingold, Joni Johnson, Amy Johnson, Kara Jones, Lauren Jordan, Sarah Kearns, DeAnna Kinder, Brittany Lamar, Jayden Lanier, Rodney Ledford, Janet Luck, Emma Luther, Brittany Maness, Lydia McLaughlin, Jeschelle Melendez, Daniel Mendez, Nicole Mercado, Marcia Nanney, Evan Pryce, Jessica Ramos Romero, Amy Richardson, David Robinson, Lyssbeth Rosario Bonifacio, Karis Rowland, Piper Shipley, Eden Smith, Erick Solis, Melissa Strickland, Jeremy Sudduth, Ethan Swing, Myleka Williams, Roger Wilson, Sophia Wright, Sarah Wright, Kylie Zimpfer.

Burlington: Katelin Gindlesperger.

Denton: Megan Kearns.

Franklinville: Trenten Armentrout, Cindy Booth, Ashley Kenney, Ryan Morris, Jill West.

Graham: Lori Smith.

Greensboro: Jennifer Morgan, Cheyenne Tuck.

High Point: Janiliz Battle de Jesus, Kayden Beane, Emerson Harris, David Horton, Leah Poole, Dillion Sellers.

Lexington: Daniel Burkhart, Bryson Hicks, Brianna Horn-Hutchens, Ian Patrick.

Liberty: Abigail Foust, Karah Wiley.

Mebane: Hayden Crosby.

Ramseur: Savannah Briggs, Anna Brown, Melody Hill, Sara Moya Figueroa, Reyna Zapto Flores.

Randleman: Sophie Blakley, Shannon Burns, Elizabeth Carmichael, Joshua Carmichael, Lindsay Carter, Justin Chandler, Chelsea Hodge, Joshua Huckabee, Angel Hutchens, Edie McKenzie, Brittany Mendenhall, Shannon Mixon, Elijah Shafer, Michaela Street.

Reidsville: Jasmine Johnson.

Robbins: Miguel Meraz.

Seagrove: Vickie Grigg, MacKenzie Isom.

Sophia: Madison Hayden, Dixie Mitchell, Ginger Pulliam, Emily Roach, Zackary Usterbowski, Jaiden Williams.

Staley: Simon Barbre, Nicholas Lanier.

Thomasville: Rickey Norris, Shelby Spach, Anna Taylor.

Trinity: Olivia Cody, Chloe Everhart, Colby Everhart, Mary Hicks, Hannah Holleman, Ashton Johnson, Amber Lowe, Georgia Moorefield, Danielle Neel, Elisabeth Sekarsari, Rhiannon Varner.

Troy: Wesley Martin Jr.

Winston-Salem: Jordan Kovacs.

Dean’s List — Spring Semester 2023

Archdale: Breanna Hubbard, Noor Hussain, Lukas Ireland, Kristina Petersen, Madeline Richardson, Rachel Trotter, Serena Zheng.

Asheboro: Sheila Alfonso Capote, Marsha Baker, David Baker, Haven Berbaum, Destiny Brady, Karina Calderon Gabriel, Brandon Casillas, Anny Cedillo, Elizabeth Diaz, Elizabeth Duncan, Adrian Escobar, Paulina Escobar, Ian Fletcher, Samantha Garcia, Cheyenne Garner, Aleyssa Goins, Jennifer Gonzalez, Ashley Hadfield, Jaritsel Jaimes, Emily Jaimes, Uriel Jaimes Lopez, Shakeythua Jones, Deborah Justice, Reagan Kadel, Cameron Kassebaum, Zachary Kunz, Luke Lambeth, Kristin Langley, Leah Leonard, Kaleb Long, Maggie Lowe, Simon Lucas, Alexis Maness, Leighanne Martin Ford, Blakeley Mixon, Natalie Montes, Ashley Morgan, Catalina Munoz, Javier Paredes Ruiz, Ivyme Piansay, Bibiana Prieto Villegas, Johnny Recendez, McKenna Robbins, Diane Rodriguez Beltran, Esther Salinas-Pavon, Gloria Santiago, Edwin Santiago, Shaunta Sewell, John Shipley, Trisha Small, Anne Smith, Claire Smith, McKyla Spinks, Heather Stalker, Annette Starkweather, Nicolas Sterne, Ariana Tatum, Deidre Teague, Sofia Tinoco-Leon, Elizabeth Torres, Jennifer Tzintzun-Cecilio, Jocelyn Velazquez-Luna, Jada Walker, Bonita Williams, Maria Windsor, Kelsey Yates, Andy Zamora.

Bennett: Trent Cox

Darlene Sillmon.

Burlington: Amber Flatt.

Candor: Gerardo Llanos.

Cary: Rachel Sutton, Nikki Witt.

Charlotte: Jilian Deal.

Climax: Abigail Maze, Felicity Pickurel.

Davidson: Mary Millar.

Denton: Kaylyn Beeson, Delana Freeman.

Fayetteville: Matthew Dawson.

Franklinville: Arianna Ford.

Greensboro: Hannah Brannock, Ireland Foley, Jessica Scroggins.

Lexington: Kendahl Benson, Nikki Sliva.

Liberty: Rivaldo Chavez, Jadon Griffith, Angela Hernandez-Mariscal, Grayson Turner, Emma Vernon

Linda Villagomez-Vazquez.

Mount Gilead: Kali Boles.

Pfafftown: Emily Stewart.

Pittsboro: Caleb Harwood.

Pleasant Garden: Noah Beeson, Dakota Hicks, Alexis Shoffner.

Ramseur: Reyna Carrillo Diaz, Dylan Cooper, Bryson Lawson, Miguel Mena Rosas, Myasia Miller, Michael Seay, Kimberly Snyder, Holly Steele, Jameison Thomas, Joshua Tucker.

Randleman: Elizabeth Greeson, Jessie Jordan, Lucas Lambe, Alondra Martinez-Ocampo, Breanna McFatter, Mike Morales, Jennifer Perez Vallejo, Krystal Santos, Christopher Wilson.

Reidsville: Abygail Patterson.

Seagrove: Marlene Rodriguez Arroyo, Hadley Stutts.

Siler City: Kenneth Barker, Haven Barth, Phoenicia Evans, Brenda Flores Guevara, Ashley Hicks, Gay Whitaker.

Sophia: Brenda Aleman Toledo, Jacqueline Ayllon-Escamilla, Kaleigh Craft, Carmen Goins, Aubrey Maness, Zachary Oxendine, Dustin Spillman, Shea Vance.

Staley: Crimson Drake, Brent Lafferty.

Star: Bailey Crump, Ivy Walton.

Thomasville: Emily Alvarez, Jordan Lucas, Kyndall Robbins, Kaitlyn Steele., Trinity: Jada Beck, Erica Earnhardt, Meredith Gaines-Shipwash, Hannah Grissom, Cassandra Harmon, Courtney Herring, Natalie Huckaby, Bryson Johnson, Kristen Jordan, Christian Marsh, Emily Pacheco, Kaleigh Penland, Hailey Phillips, Gavin Shives, Cody Strader.

Trinity: Ashton Burke.

Troy: Tanya Freeman.

Winston-Salem: Leigh Lockwood.

Academic Merit List — Spring Semester 2023

Archdale: Ahd Ahmed, Christopher Baskin, JD Bennett, Conrad Clements, Avery Dykes, Lisa Ean, Bryan Ear, Emily Farlow, Brianna Fiorentino, Riley Fountain, Natalie Hinson, Mason Johnson, Arman Khan, Lily Kramp, Sachi Kriger, Taghan Mooney, Cody Neam, Minh Anh Nguyen, Sierra Orman, Dashia Reza, Andrew Rietschel, Kristina Singletary, Sarah Smith, Jonathan Taylor, Jada Tripp, Kaylee Turner, Moises Ventura, Olivia White.

Asheboro: Jose Acosta-Hernandez, Lori Ann Adame, Jesus Aguilar Sosa, Landon Allmon, Dawn Allred, Noah Allsbrook, Kalani Anderson, Alex Ascencio, James Autry, Madison Avelino, Justin Avendano, Crissie Ayers, Lizbeth Bahena-Martinez, Kimberly Barker, Emely Bautista, Savannah Belcher, Olivia Blundell, Ashley Bodin, Kynley Brewer, John Briles, Rachael Brooks, Zebulon Bruce, Christopher Buchanan, Anderson Bullard, Harris Burkhead, Nathan Burris, Jailine Bustamante, Benjamin Canipe, Ember Catherwood, Colby Chamblin, Ashley Ciriza, Julio Clemente Mata, Stormiee Coite, John Cole, Joshua Collins, Britany Correa-Ramirez, Aileen Cortes, Cesar Cortes-Aguilera, Ella Cox, Alicia Cruz Ortega, Ashley Cummings, Toby Cuna Zamora, Bobby Dalke, Ryan Davis, Taylor Davis, Victoria De Jesus Chepe, Caroline De la Cruz, Brenda De la Cruz, Andrew Del Grande, Christian Diaz, Chloe Douglas, Carlisle Dozier, Carolina Duenas-Mendez, Haylee Espinosa Fuentes, Roxanne Fernandez, Alexius Flowers, Lonnie Fowler, David Francis, Juan Frausto Garcia, Kristin Freeman, Kendal Galloway, Maria Garcia, Deisy Garcia, Christian Glass, Lorenzo Gomez, Deborah Gordon, Jacob Grantham, Noah Greene, Lily Greene, Lucy Griffin, Michaela Hames, Rachel Hamilton, Alyssa Harbor, Gerson Hernandez, Isaias Hernandez, Melanie Hernandez Rico, Avery Heskett, Reagan Hevner, Kenzie Hill, Harmony Huggins, Kayla Hughes, Ethan Humble, Brittney Huskey, Irma Islas Gonzalez, Gisselle Jaimes-Castro, Reyna Jimenez Cruz, Casey Joura, Lindsay Kanipe, Erik Kuykendall, Maci Lamb, Sophie Lambeth, Tiffany Landeros, Bethany Latham, Analiese Lawhorn, Jordan Link, Roselyn Lopez, Jonathan Lopez Bautista, Alexandra Lopez Perez, Zonia Lopez Reyes, Alexis Lynch, Sadie Mabe, Raini Markwood, Reese Martin, Deanna Martinez McNeill, Roseann Mayberry, Madison McCaskill, Emily McDowell, Madeline McGraw, Hannah McNeill, Benjamin Medinger, Josiah Meraz, Jamie Miller, Cassandra Morales-Chavez, Kasey Nance, Kaylen Nance, Dewey New, Katie Newsom, Megan Newton, Jose Ortiz-Marcelo, Fatima Padilla, McKayla Paul, Lindsay Pearce, Kyler Perdue, Danielle Perez, Adriana Perez, Vanessa Perez Vences, Faith Phillips, Grantham Phillips, Cooper Phillips, Lora Pierce, Yaraliz Ponce Rebollar, Allie Popp, Caeleylaine Price, Reid Prillaman, James Prince, Melanie Quintana, Amy Rangel Mendoza, Tiffany Recendez, David Reeder, Ashley Reyes Garcia, Liam Richau, Jesus Rodriguez, Jeferson Rodriguez, Victoria Rodriguez Telles, Cynthia Ruiz, Brenda Ruiz Garcia, Karenn Ruiz Herrera, Mario Salinas, Thaddeus Sanders, Sarah Sawyer, Caroline Scarlett, Jacinda Sergent, Hunter Shackelford, Addie Shaw, Satoya Siler, Megan Slone, David Small, Ninalene Small, William Smith, Madelyn Smith, Brecken Snotherly, Charles Spencer, Hannah Staley, Jack Stone, Lexie Sugg, William Taylor, Mariela Telles, Katelyn Thomas, Laura Thompson, Alexia Thompson, Leah Thompson, Minerva Torres, Erin Trogdon, Addison Trogdon, Emma Trotter, Jacob Trotter, Kearns Trotter, Luis Troya, Roxana Tzintzun, Juan Valdez Aguilar, Amaris Vang, Kyla Vann, Coral Vazquez, Paloma Vega Moctezuma, Salamatou Warilha Mohamed, Riley Welborn, Amanda Welch, Mackenzie White, Sara Whitfield, Carleigh Whitson, Jamie Woodell, Laryssa Wuorenma, Ruben Zagada, Skye Zappia Johnson.

Bennett: Jacob Jones, Cayley Kidd, Maleah Moffitt.

Biscoe: Irene Perez.

Candor: Brittney Richardson.

Climax: Jason Garcia, Lee Hardison, Ashlyn James, Sha’dayah Pugh, Cade Ritter, Chase Whitaker.

Denton: Kendall Byars, Andrew Cannon, Avery Cox, Matthew Gallimore, Kaydee Heilig, Kylan Kugal, Kathleen Martin, Evan McNichol, Maxton Medeiros, Jacob Rudisill, Carly Ward, Anna Wilson.

Franklinville: Leslie Biddix, Whitney Brown, Amelia Eastep, Madeline Flinchum, Jeffrey Gray, Payton Hill, Hunter Jarrett, Juan Juarez, Ariadna Juarez-Valencia, Austin Key, Haley Lamb, Felicity Link, Thomas Matney, McKenzie Paul, Addisyn Routh, Dalton Thompson, Trisha Vaughan.

Greensboro: Hannah Cosic, Samantha Cromer, Rebekah Murphy, Toya Sloan.

High Point: Aliza Abdul, Lauren Byrd, Briana Collett, Cohen Crotts, Walter Eaton, Jessica Juarez-Jimenez, Sollyn Lindsay, Colby Locklair, Hyland Markwood, Conner Smith, Toan Tran, Matthew Williamson.

Hillsborough: Emma Cada.

Jackson Springs: Edgar Leon Garcia.

Jamestown: Olivia Folsom, Peyton Wilson.

Lexington: Jordan Deaton, Cheryl McEntire, Kimberly Pruitt.

Liberty: Natalie Baisley, Priscilla Bautista Chahuiz, Emily Bautista-Castro, Christa Boggess, Emma Booth, Zakia Brown, Meredith Collins, Christina Davis, Rori Frederick-Luther, Jonathan Garrett, Madison Goode, Delaney Greene, Heidi Hammond, Cameron Harward, Jonathan Houston, Natalie King, Carmen Matthews, Addison McGuffin, Olivia McGuffin, Jerry Mize, Marisol Mondragon, Amy Pierce-Coble, Sandra Pineda, Raven Steverson, Jacob Whatley.

Mocksville: Robert Ginther.

Mooresville: Sullivan Shidler.

Mount Gilead: Maggie O'Briant.

Pleasant Garden: Ruth Alvarado Cruz, Jayda Clodfelter, Kaylee Hartmann, James McCollum, Gracey Menscer, Abby Moore, Hunter Neilson, Logan Peugh, Sofia Rubio Cortes, Caroline Wright.

Ramseur: Revin Bray, Lyndsey Cassell, Tiare Cephas, Lakiya Cephas, Asia Cox, Kody Cummings, Seth Daub, Emani Frazier, Karrie Gaines, Kylie Gaines, Korey Greene, Robert Hurley, Addisyn Hutchens, Brittney Lamb, Holley Lowe, Adriana Magana-Sanchez, Anna Marley, Tyanna Marshall, Carson McDaniel, Debora Moya Figueroa, Wendy Roman-Hernandez, Orion Simmons, Leanna Tally, Raylene Walker-York, Sarah Workman.

Randleman: Marian Aguilar-Ginez, Melina Ambriz, Chelsea Anspach, William Atkins, Cassidy Avery, Litseidy Avila Jaramillo, Caleb Baudoin, Liberty Beane, Reece Beeson, Michael Bradley, Adrienne Brechbiel, Ashton Brechbiel, Abraham Caliz-Ramirez, Ryan Challender, Cassidy Cook, Trisha Dennis, Chloe Dixon, Esmeralda Dominguez, Kevin Dominguez-Cardiel, Riley Edwards, Natalie Fernandez, Daniel Fernandez, Shayla Fitzgibbon, Laura Forrester, Katie Fuller, Kaitlyn Glaze, Emma Green, Gracyn Hall, Jewel Higdon, Chelsea Hill, Jennifer Hornady, Ashley Johnson, Kailey Jolliff, Emory Jordan, Samantha Lilly, Alvin Liu, Jennifer Lovell, Jasmin Martinez, Janet Martinez, Carter Mason, Elijah McCutchen, Mallory McGee, Daniel McKenzie, Maggie McMillan, Mariah Mills, Jacqueline Muro, Abigail Myers, July Nunez, Zachary Nunn, Melissa Osborne, Aaron Pagan-Agosto, Zaiah Parson, Wendi Peele, Anna-Kaye Poole, Jason Routh, Jason Santos-Perez, Hallie Sawyer, Ashley Simmons, David Soto Garcia, Mary Staton, Emily Valdovinos, Dulce Vazquez, Camden Walker, Samuel Webster, Barbara Willis, Kristin Wyrick, Shanda Young.

Reidsville: Charlene Garcia.

Rocky Mount: Dearies Lynch.

Seagrove: Regan Allred, Olivia Cooper, Kyle Davis, David Edwards, Tessa Edwards, Sarah Fraley, Noemi Garcia, Ellie Hussey, Taylor Johnson, David Nelson, Madison Rich, Corbin Richardson, Dacia Richardson, Lexi Simmons, Rylie Welch.

Siler City: London Frazier, Hannah Jourdan, Daisy Martinez.

Sophia: Trevor Arpin, Brennan Arpin, Kaylen Atwood, Lydia Baker, Nathan Beech, Roswell Davis, Joshua Dix, Chloe Gentry, Stephania Gladden, Jenny Halliburton, Ashley Hancock, Allison Hill, Samuel Hoskins, Tyler Hulin, Caden Lunsford, Damion Meadows, Joseph Modery, Addison Moody, Rachel Moore, Derek Nelson, Anna Nenne, Michael Parrish, Alexis Robbins, Peyton Routh, Grace Runyon, Frances Smith, Kileigh Stanley, Citlaly Vera, Havanna Wansley, Ava Williamson, Elizabeth York.

Staley: Emma Atkins, Alexis Hayes, Shanna Langley, Ella Mathison.

Star: Tabitha Brown, Esmeralda Gutierrez-Solis.

Thomasville: Praise Ayodabo, Morgan Baker, Hunter Brooks, Elayna Brown, Priscilla Conard, Heather Ellis, Leah Huggins, Hailey Joines, Alisha Khawaja, Sarah Killion, Ireland McClanahan, Peyton McDevitt, Zachary Moore, Addison Murphy, Haley Pease, Edith Schroeder, Noah Stancil, Nicholle Stuart, Kenneth Whisner, Hannah Wilson, Brittney Young, Jacob Younts, Gavin Zayonce.

Trinity: Cooper Black, Gracie Brewer, Madeline Brown, Greyson Caldwell, Addison Causey, Hannah Chessor, Taylor Coggins, Ellie Garrison, Ana Gonzalez, Ashton Hawks, Holland Hedrick, Madison Hill, Kiersten Hoover, Essa Iqbal, Calie Justus, Anakin Leister, Jude Leonard, Jace Leonard, Bethany Lomax, Margaret Messner, Rachel Moore, Jeremiah Parker, Rian Perry, William Poole, Izabella Ringley, Joshua Shirley, Jillian Sink, Kennedy Strickland, George Sumner, Carmen Turgeon, Madison Varner, Mikalah Walls, Rusty Webster, Samantha Wolf.

Troy: Mamie Cox, Taylor Felker, Olivia Goodwin, Jennifer Hoyt.

Winston-Salem: Janet Pacheco, Erin Strauss, Taylor Freeman.