Smith High School's 2021 graduates

Smith High School held graduation ceremonies at 12:30 p.m. Saturday, June 5, at the Greensboro Coliseum.
Graduates: Victoria Toluwalase Agbaje, Dianna Aguilar-Varela, Dominique Erik Alexander, Irvin Alvarado, Kiana Marie Amos, Jovanny Anguiano-Robles, Jason Scotty Franco Arellano, Brandon Josue Arias, Sandra Jennifer Arredondo Valadez, Ulani Arvizu-Bravo, Mahnoor Asif, Tionna Miche'le Austin, Y Go Ayun, Everildo Azumatan Azumatan, Keshaun DeRay Ballard, Jose Barajas, Leonidasi Barampama, Evelyn Viridiana Barrera Lopez, Rodrigo Barron-Rocha, Ashleigh Breanne Beal, H' Here Here Bkrong, Jaelon Duran Black, Jamari Cyree Bradley, Aaliyah Brooks, Takyla LaDestinee Brooks, Ainayah Lametrius Brown, Dubar, Brown Shericia X. Brown, Alan Jeffery Butler, Johnny Bya, Corey Anthony Cabble, Oscar Junior Cabrera, Ellie Maldonado Camacho, Mohamed Lamine Camara, Kimani Campbell, Nicholas Alton Campbell, Erika Vanessa Campos Guzman, Nedy Silem Cantillo-Salazar, Chandler Wayne Capps, Allison Stephanie Carpio Ramirez, Nyah Monae Carter, JaNiya Akira Carter-Graham, Melissa Yamileth Castaneda, Eric Jose' Castillo-Summers, Chris Alan Castro-Hernandez, Envy Chambers, Lucio Chavez, Jasmine Chavez-Ruiz, Rushikesh Chavda, Raequawn Xavier Cheeks, Linda Lynn Chieng, Aaliyah Clark, Eboni Faith Nekole Clinton, Essence Heavanly Kinelle Clinton, William Tromaine Collins Jr., Zhayla Michel Cooper, Jade L. Cornelius, Guadalupe Cortes-Espitia, Alexandria Cromartie, Gloria Trinidad Cruz Carlos Vladimir Cruz Mancia, Amberli Cruz Resendiz , Messiah Melik Curtis-Ham, Ma'Chete Monique Darnon, Bliss Olubukumni Daodu, Dayianna Darty-Little, Balin Herlen Myles Davis, Jendayi Sanaa Davis, Malaysia Ashanit Shenea Delaney, Nam Thai Hoang Dinh, Quang Minh Dinh , Jose Rudy Dominguez Reyes, Jose Carmen Dominguez, Paulino Gama Duggins, Shanaira A. Dumas, Saleem Ullah Ehsan, Sevan Sealasilyn Esi Cline, Jesus Ernesto Espitia-Aguilar, Nyamoni Taria Evans, Ja'Vonta Kwali Farmer, Stephanie Marisol Figueroa-Dilbert, Elizabeth Fay Fleming, Maria Luisa Flores Reyes, Ynhoc FNU, Cayla Symone Ford, Lawrence Michael Ford III, Aaliyah Jene' Frazier, Christopher Kevin Freeman, Thomas K. Freeman III, Ashley Gallardo-Campos, Kevin Gallardo-Romero, Angela Esperanza Garcia, Yulian Alesandre Garcia, Oscar Eli Garcia Bravo, Linda Amarily Garcia-Galvez, Esley Garcia- Nolasco, Aldo Emmanuel Garcia-Ozuna, Maria Guadalupe Garcia-Toledo, Cobie LeDon Gardner, Jakhia Nyree Gillies, Chelsea Marie Goins, Briana Michelle Gomes, Diego Gomez-Hernandez, Kimberly Janet Gonzales-Mendoza, Gilberto Franco Gonzalez, Nelly Angelica Gonzalez, Miracle Destiny Goode, Anthony Juwan Graham, Nyshanti LaSha Graham, Takiyah Kylaine Greene, Destiny Renee Guerra, Cecilia Guerrero Resendiz, Na H La, Katoura Pre'ona Hampton. Da'Nya Ashante' Harmon, Steven Henriquez, Destiny Mariah Henry, Jaylyn Henry, Lizbeth Herbert-Gonzalez, Reyes Alejandro Hernandez, Jennifer Hernandez-Martinez, Tahji Q. Hicklin, Abdoulhakim Hima, Maurice Antoine Hines Jr, Emily To Ho, Darnell Dorian Holland, Jayvon Amiel Horne, Javon Jackson, Tyree Je'Shun Jackson, Chantel Tiana James, Yvette Jasso-Ortega, Ian Evan Jenkins, Estrella Jimenez-Gonzalez, Chaneeka Johnson, Karamis Anne' Johnson, Jamie Cameron Jones, Khalik IceAkory Jordan, Shirley Ka Kbuor, Jeannet Ka, Karin Kdam, Destinee Naomi Keita, Jalen A. Keith-Matthews, Chakrya Keo, Boky Keovongsa, Damari Raphael King, Lacy Arinna Necole King, Kelvin Lam, Nijah Dene' Lamb, Rajon Amilio Lancaster, Gunner Lashun Lattimore, Josiah Phillip Ehvon Leigh, Derrick Jawon Lindsey, Brittney Ann Locklear, Maliyah Avion Lofton, Vinny Lonely, Jacqueline Lopez Hernandez, Jocelyn Lopez Hernandez, Jeymi Liliana Lopez Sanchez, Maydelin Adali Lopez Vicente, Richard Lopez-Ferreira, Ashley Michele Lopez-Sandoval, A J Junior Lorens, Lucero Monzerrath Macedo-Alfaro, Timothy Maisha, Christina James Malloy, Knowledge Xavier Manuel, Zulma Beatriz Marin Puac, Ciclaly Martinez Campos, Bryan Alexander Martinez Romero, Angela Martinez-Juarez, Samantha Martinez-Romero, Joana Matias Cueto, Ryality Monee' Matthews, Mackenzie Rose Maxwell, Madison Rae Maxwell, Da'Nazsha Krissha McCray, Ja'Mya Simone McKoy, Jacquekeem R. McKoy Jr., Adonijah LaFrazier McLain, Jaheim Trequan McRae,Timothy Jordan Meadows, Brenda Medina-Barron, Michael Antonio Medrano-Parada, Sofia Alexandria Meijia Martinez, Edema Mark Mini-Mila, Nijeer Da-kwon Mister, Cameron Mekhi Laron Mitchell, Josselyn Alejandra Molina Munoz, Aaron James Montgomery, Jamil Pierre Moore, Geovanny Morales-Arguello, Ty'Asisa Monique Morgan, Je'Marius Alexander Morris, Makayla Nicole Morrison, Sarah Emma Morrison, Tashauna DeTrice Moyer, Karla Lizeth Munoz, Chap Murray, Christopher Lee Murray, Minh Tan Phat Ngo, David Vu Nguyen,, Handson Nguyen, Jimmy ManH Nguyen, Kenny Nguyen, Nhi Nguyen, Y-Muel Nie, Y-Rolan Nie, Bryanna Nicolle Nolasco, Hildania Cristalyn Nunez, Khalil Exavier Oden, Ana Paola Ortega Sandoval, Karla Suzanna Ortiz, Milton Alexander Ortiz Martinez, Josey Dana Page, Illea Parish, Amberlinn Parral Figueroa, Yamiben Shailshkumar Patel, Jermikal T. Patrick, Jahaun Amari Peay, Anderson Alexander Pena Mejia, Jennifer Perales-Ramirez, Rogelio Perez Montero, Janaiyah Arie Perry, Guillermo Neftali Petz Sanchez, Bryan David Pez Puac, Ciena Elizabeth Phillips, Ilysia LaVern Pitzer, Gisselle Plata Patricio, Lisandro Popoca-Dominguez, Estefanie Popoca-Salgado, Nalajah Deandrea Potts, Jayden Jarron Pring, Rem Puih, Son Rah Lan, TyQuan Jerome Rainey, Priscilla Ramirez, Stephanie Ramiro Callejas, Jaheim Rasheed Rawls, Anniya Monique Reaves, Tu Reh, Antoine Marice Reid, Anadd Messiah Arthur Reid,, Jadyn Azariah Rice, Danel Kealika Ringlen, Nikolas Austin Rivera, Oracio Byron Robles Jr., Pa RoCham, Nataya Khimen Launette Rochelle, Brayan Rodriguez Anguiano, Joanna Roman-Dominguez, Andrelli Romero-Rodriguez, Nadia Ashanti Rosser, Brittney Lynn Ruiz, Ashley Salazar-Martinez, Arath Salgado-Romero, Ronaldo Salgado-Trinidad, Jennifer Isabel Sanchez Lopez, Ranferi Sauedo-Vega, Brionna Janae Scott, Jaylynn Adesia Scott,Kamari Elyse Scott-Velez, Aniya Kenzi Scurlock, Alexis Zaria Sims, Thek Siu, Vanessa Siu, Alicia Christina Slater, De'Andre Amarion Smalls-Cobb, Aaliyah TaChe' Smith, Johnathan Matthew Smith, Kennedi Alexandria Smith, Jorge Daniel Sohom Lopez, Dangelly Nicole Tapia-Colon, Jania Thelma Taylor, Lanaya Marie Taylor, Brai Thi, Chase Alan Tickle, Shakir Lamont Asmar Tinney, Lesley Jupsia Titandam, Jesse Cristo Torres, Walter Torres, Jamiah Juanita Turner, Justin Lucas Valentin, Cristian Cesar Valentin, Jason Isai Vargas Trejo, Eric Vazquez, Kacey Varela-Rodriguez, Alvaro Velazquez Rabadan, Jefry Alexander Vente Espana, Anthony Vo, Reniaya Destiny Ward, LaRae Ward-Wilson, Amari D. Warren, Dymond Semia Warren, Javori Damond Washington-Ritter, Maddalynne Renee Watson, Ricayah Zy'Kira Watts, Mykedrick Jevon Wax, Niya Imani Welch, Kayla ShaTwan White, Kayliah Irene White, Tabaria Alexus White, Devonta Maliq Williams, Guy Jordan Williams, Nakia Juanita Williams, Sharief Williams, Za'Hriya Alicia Williams, Jakhia Renee Williamson, Julius Sarh Willie, Asharia Nichole Wilson, Randolph Darnell Wingate III, Nigel Worthy, Bilal Mohammed Yimam