Southeast Guilford High's 2021 graduates

Southeast Guilford High held graduation ceremonies at 8 p.m. Tuesday, June 8, in the Greensboro Coliseum.
Graduates: Sukiana Abderrahman, Tymesha Tionna Adams, Lauren Faith Alley, Katelynn Elizabeth Anderson, Brittany Marie Apgar, Caleb Robert apple, Joshua Tyler Atwood, Bailey Ellen Grace Autrey, Christina Samantha Banda-Rico, Nina Gabrielle Banks, Calum Chase Barton, Raven Nicole Baxley, Octavious Mustophidae Benton, II, Nathan Ryan Bezik, McKennzie Danyell Black, Carlos Noel Blanco-Mendoza, Nathan Alexander Blevins, Joel Fitzgerald Block, Joshua Daniel Bourque (salutatorian), Sebastian Allen Bowen, Precious Chanel Bracy, Jonathan Alan Branson, Dorothy Savannah Brock. Cedrick Price Brooks, Alex Paige Brown, Christian Arey Brown, Hannah Elizabeth Brown, Michael Keenan Bryant, Layla Rae Caldwell, Olivia Loren Carroll, Jahda Cornelia Carter, Christopher Taymon Cassell, Tyrelle Donté Cates, Tanner Brent Caudle, Eloise Meijun Cauthen, Kayleigh Ann Caviness, David Keith Chapman, Tyrome Chatman, Esmond Elroy Chen, Maleny Anahi Chiu-Gonzalez, Kristopher Andre Christa, James Alan Cid, Philip Hayes Claggett, Genesis Ryanne Clark, Blair Parker Cleavenger, Alyssa Destiny Coble, Heaven Leigh Coble, Jadon Samuel Coble, Mackenzie Taylor Coble, Makayla Tashawn Coleman, Xavier Ryan Coleman, Lydia Nicole Collins, Kourtney Elizabeth Cook (valedictorian), Crystal Cordoba-Santos, Ethan Alexander Coulon, Whitney Anthony Coulon,V, Kenan Wilson Cox, Samuel Joe Cox, Piercen Scott Craig, Miles Alexander Cuthbertson, Domingo Daquera Dalmino, James Darryl Daniel, Jr., Carson Haywood Davis, Lane Matthew Davis, Shariah Alissa Dearmon, Evelyn Olivia Degn, Uvaldo Del Cid, Arrianna Danielle Delgado, Riley Carter Dick, Lindsey Noelle Dickens, Sofia Gail Dimidio, Halle Eleanor Dobbins, Paige Hunter Doss, Adam Edward Douglas, Ethan Cade Douglas, Chassidy Kaye Drumgoole, Nathaniel Leigh Dudley, Gracie Fay Dunn, Colby Michael Earnest, Davis Christopher Edmondson, Sara Elaine Edwards, Ninti Maja El Bey, Zachary Lee Eller, Emily McClellan Evans, Haley Brooke Evans, Jalen Malik Fairley, Dalton Turner Falls, Kayla Renee Fields, Zion Bantee Fleming, Logan Thomas Ford, Gavin Lee Fox, Brandon Cole Fraley, Carter Wilkes Frasier, Hailey Noel Fuller, Macey Camryn Fulp, Miles Jalen Gaines, James Solomon Galloway, Heidi Lei Game, Jacob William Gardner, Jacob Anderson Garrett, Devin Wayne Gates, Gracie Makaila Giles, Kalani Simone Gillion, Isaac Gonzalez-Pena, Keren Gonzalez-Pena, Darius Montrel Graham, Wesley Adrian Graham, Michael Anthony Granderson, Lorne Trajan Green, Phoenix Wayne Green, Ashlynn Brooke Greeson, Jacob Wade Griffin, Tali Lamar Griffith, Cadyn Lee Groce, Nicholas Tyler Grubb, Dajour Malick Guion, Wesley Edward Hairston, Dominiga Haizlip-Capel, Savannah June Hall, Riley Douglas Hamilton, George Casey Hardie, Addison Parker Harris, Brendin Hunter Harris, Mackenzie Brooke Harris, Patrick Hudson Harwell, Austin Heath Hawkins, Sierra Grace Hedrick, Tyshad Osean Henderson, Jasmine Hernandez, Jamil Tomas Hersey, Esaias Allen Heyliger-Neal, Jordyn Gabrielle Hill, Rachel Grace Hill, Justin Samuel Hite, Brian Dale Holbrook, Jr., Luke Thomas Hosse, Haiven Marie Houle, Virginia Noel Hufschmitt, Derek Shane Hunt, Kennis Dean Hunter, Alexandra Paige Ingold, Alyssa Jewels Isenhour, Tyler LeMorris Jackson, Samadu Abdul Jah, Katherine Angeline Jasso, Jacob Sean Jeankins-Cowart, Billy Turner Johnson, William Evan Johnson, William Evan Johnson, Kathleen Elizabeth Jones, Kendall Blair Jones, McClendon Keith-Marcellus Jones, Cheyenne Autumn Jordan, Zoë Anne Jordan, Heather Elaine Keaton, Ryan Sonephet Khamdy, Mason Andrew Kilsheimer, Hannah Nicole King, Kamden Odell King, Karsen Machelle King, Cameron Matthew Kirkman, Kayla Michelle Wade Kizzie, Miller Bruce Kraft, Alejandro Jose Tadeo Lara-Gonzalez, Cameron Lamont Lattimore, Alexandra Hawley Leclerc, Danielle Kristen Lewis, Christian Jonathan Licea Montes de Oca, Alexis Noell Lineberry, Dorian Reese Lipe, Caitlin Grace Little, Dallas Tracy Brooks Logan, Sebastian Lopez, Alexus Lesvette Corral Machuca, Donna Diane Kathleen Maness, Morgan Blevins Marley, Jade Li Martin, Matthew Ryan Martin, Talibah Nubia Matsimela, Leila Madison McCormick, Alexander Cole McGee, Kylah Jonise McGough, Ethan Hunter McLain, Samuel Harding McNeill, Makenzie Brooke Melvin, Elise Sophia Merchant, Colby Tyler Metz, Baxter Allen Miller, III, Kayla Lynn Miller, Sydney Allison Mills, Mya Xiulan Mitchem, Jonathan Zachary Mobley, Natalie Mendez Montes de Oca, Adrianna Victoria Moore, Garrett Clayton Moore, Kendall Marie Moore, Malliah Danyelle Morrison, Thomas Andre Mortenson, Nora Noell Moss, Dylan William Muir, Kiara Jade Elizabeth Myers, Vaughn Anderson Neal, Cameron Alexis Newell, Jonathan Thomas Nguyen, Intava Jolie Nhouyvanisvong, Lanvyan Ni, Rachel Nino-Sustaita, Nicole Katherine Norway, Samuel Jaromir Novosad, Princess Nili Ocran, Abigail Clara Orellana-Kennedy, Johnny Chavez Ortiz, Terry Marie Overman, Joseph Michael Paccadolmi, Lilly Marie Palmer, Kristin Lane Parsons, Josephn Dalton Patrum, London Clinton Patterson, Cody James Patton, Aubrianna Shianne Pearson, Tristan Jagger Peele, Larson Emery Penry, Jessica Marie Petty, Tyiana Monae’ Phyall, Jaselin Pimentel, Lillie Colleen Plummer, Reese Anne Poindexter, Gladys Yasmely Polanco, Makayla Cierra Poole, Kierra Monique Rainey, Tahyhanna Ratliff, Anthony Demetrius Ray, Jr., Ashley Razo-Flores, Dara Lynn Reece, John Caleb Reeves, Kaitlyn Nichole Reid, Kloe Simone Reid, Harly Graviel Reyes-Canales, Chase Bryce Rich, Landon Christopher Richardson, John Mark Ridge, Ronald James Riffon, Olivia Monet Roberts, Kaleb Allen Robertson, Yadira Roman-Rodriguez, Kayla Nicole Roseborough, Asher Michael Routh, Conner Michael Roys, Sebastaion Anthony Rucci, Anslie Renea Russell, Safiyah Anisah Sabr, Anthony Ricardo Saltarin-Alcantara, Tanner Mason Schwochow, Destini Amariana Seaford, James Hunter Seagraves, Jarelys Nicole Segarra-Soto, Elizabeth Marie Sensebaugh, Paige Leigh Sherwood, Sarah Nicole Shoffner, Kacie Jenell Shumate, Josiah Desean Simpson, Ashtien DeMarr Sims, Carson Reid Singleton, Carson Lee Skopelitis, Amora Trinity Slade, Joshua David Smith, Tiarra Dionne Smith, Tyler Lyn Smith, Hannah Genevieve Snell, Dakota Douglas Snelling, Elizabett Aleksandra Sokolyuk, Darlyn Sanoy Sorbito, Avery Carson Souther, Trevor Dale Souther, William Elijah Sparks, Tyler Nehemiah Spencer, Riley Catherine Staley, Caitlyn Grace Steed, Maximiliaan Richard Steele, Nolan Connor Stevens, Taliyah Arlene Sutton, Kelly Tamia Swann, Caden Alexander Tatum, Camden Austen Tatum, Michelle Lynn Teasley, Ethan Wayne Thomas, Jalyn Danielle Thomas, Trinity Alexis Thomas, Malik Nazir Torrence, Lauren Victoria Travis, Christian Michael Treadwell, Isaac Trevino-Diaz, Michael Logan Tucker, Chasity Ann Turbeville, Christopher Michael Turley, Kenneth Alexander Turmelle, Alyssa Marie Turner, Jaden Amari Tuttle, Sydney Olivia Tyler, Erica Brooke Underwood, Divine Chikaodinaka Uzokwe, Caroline Alisia Van Den Eng, Chrisopher Lee Vestal, Devon James Walker, Leah Christine Warren, Rachel Ann Weaver, Cameron Myers Weddington, Brandon Shayne Welborn, Branson Bayne Welborn, Cody Isaiah Wells, Jewel Alyson West, Ethan Thomas DeGoulard White, Zachary Christian White, Justin Brant Willard, Aislin Ryan Williams, Jalon Ezekial Williams, Philip Michael Williams, Richard Donnell Williams, Jr., Cameron Bryan Williamson, Destiny Jo Wilson, Ash Avery Winkle, Casey Nola Woodard, Jaylan Skye Woodell, Artaveon Lemar Woodson, Jalen Michael Wright, Corinna Elizabeth Wyatt, Anna Grace Wyrick, Kyla Michelle Xayavong, Alexandria Faith York, Stasia Chanelle Zimmerman