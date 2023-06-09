Graduates: Josias Adon, Jackson Albright, Camber Alcorn, Geovanni Alegado, Jessica Alejo-Felipe, Jannaye Allen-Ridgill, Neal Allison, Isaac Alvarado, Daniel Alvarez, Marie Amidon, Christopher Anast, Garin Apple, Maurice Armfield, Jacob Arrington, Brooke Arrowood, Deven Ashley, Mariam Assao, Amari Austin, Hannah Ayers, Kyle Baker, Owen Baldwin, Shakayla Ballard-Wilhite, Sawyer Bartlett, Hayden Bass, Nicholas Battles, Hailey Bealor, Lalinda Beasley, Christopher Bezik, Skylar Black, Cayden Blackstock, Aidan Bonde, Thalia Bounya-A, Peyton Bowman, Toni Bowser, Taryn Boyd, Alex Bradley, Spencer Brady, Justin Brannock, Eddison Bridges, Anad Brooks, Austin Brown, Chrishaun Brown, Demerius Brown, Ryan Brown, Joseph Bruscino, Skyler Bullis, Justin Bullock, Ariana Burrow, Mekhi Burton, Inazsna Butts, Matthew Caldwell, Ian Caligan, Hailey Cambron, Reagan Carroll, Alyssa Carter, Kinley Caviness, Montserrat Cerda, Justin Chaffin, Ayden Chance, Skyler Cheek, Donavin Christensen, Cayce Church, Aaron Clark, Justyce Clark, Kylie Coakley, Jake Collins, Chase Comito, Paul Cook, Kaleb Cooper, Brandom Covos Botello, Ethan Cox, Robert Crabtree, Niyah Crawford, Hailey Crisp, Tanner Crocker, Jacob Cross, Elizabeth Crumpton, Kennedy Daniel, Anson Davis, Elijah Davis, Taylor Davis, Erika Del Cid, Ashlyn Dennis, Treasure Dick, Andrew Ditch, Jordan Dollard, Reese Dorsey, Melanie Duckworth, Zakariah Durant-Taylor, Sean Edgerton, Evan Edmondson, Anthony Edwards, Caroline Elkins, Robert Ellinger, Ricardo Enriquez-Alonso, Kathleen Erickson, Luke Flippin, Danyla Floyd, Victoria Fuhrman, Taylor Fulp, Travia Funderburk, Zachary Gailey, Mackenzie Garcia, Monica Garcia-Parra, Alaisha Garcia Rivera, Juan Garcia Suarez, Ryan Gardner, Nathan Garrett, Carson George, Alyssa Gibbs, Brandon Gibson, Chyan Gilbert, Dorien Glasper, Emma Gleason, Jaedyn Graham, William Graves, Shadriah Green, Jiniya Greene, Joshua Greeson, Justin Greeson, Jordan Grier, Jayden Griffin, Ricardo Gutierrez, Jacob Gwyn, Kayla Haith, Tolkien Hall, Jayden Hampton, Jason Hancock, Kelsey Harrelson, Cohen Harris, Nathan Hatcher, Grace Haynie, La’Kira Haywood, Tabitha Hedrick, Andrew Henderson, Kailyn Hennis, Chozin Henryhand, Tyler Herman, Pablo Hernandez, Daisy Ortega, Karolyne Hice, Paige Hilton, Key’arah Hinnant, Jewel Hinton, Colin Holliday, Savannah Hovander, Isaiah Howard, Austin Humble, Maya Hyiak, Fatu Jah, Jade Jamison, Dravyn Jarrell, Brett Johnson, Cheyenne Johnson, Ryan Johnson, Chynia Johnson-Turley, Brady Jones, Caressa Jones, Jacklynn Jones, Jasmin Jones, Landon Jones, Xavier Jones, Meadow Jordan, Zadyn Jordan, Luke Kelly, Connor Kendrick, Rhonny King, Ryann King, Luke Knape, Sydney Knape, Reponse Kome, Kadin Knight, Emma Lambert, Jeremiah Lambert, Emma Lanier, Mason Lanning, Rakim Layne, Landon Ledford, Brian Leonard, Melissa Leyva-Espino, Autumn Lindsay-Wright, Cooper Little, Jeremiah Long, Maddox Long, Ezequiel Lopez, Mutidha Lothakoun, Thomas Lovell, Aidan Mancini, Reagan Marley, Cory Martin, Taylor Martin, Juan Martinez-Cortes, Yusuf Massaoudou, Harmoni McCoy, Kaidon McCutchen, Jordyn McKissick, Josephine McQueen, Devin Melvin, Lathan Meris, Carleigh Metz, David Middleton, James Middleton, Dymitri Miller, Kiersten Minor, Jerry Montgomery, Carson Moore, Kaitlyn Moore, Samantha Moore, Khaleb Mosley, Jazmin Moultrie, Joselyn Munoz-Mosqueda, Kayla Mutarelli, Giovanni Nannucci, Danny Nay, Tina Nguyen, A.Malik Nuriddin, Myles Odom, Austin Oliver, Taylor Oliver, Will Oman, Michael Opoku-Dapaah, Cindy Osorio-Garcia, Andrew Ostman, Tatiana Otero, David Owens, Moriah Owens, Landon Parnell, Thad Paschal, Leia Patrum, Angel Peeler, Jayson Perdue, Brenden Perkins, Chase Phillips, Jalaya Phyall, Jacqueline Pierre, Anthony Pierson, Patrick Poole, Ismael Pratt, Andre Purdie, Charles Pyle, Abigail Quest, Aisha Rahaman, Khalid Rahaman, Evan Raines, Ashley Rangel Avila, William Reavis, Emma Reeves, Jayla Reynolds, Jada Rice, Lucas Rich, Torian Richards, Abigail Ridge, Audrey Ridge, Dennis Ridge, Alondra Rivas Garcia, Raul Rivas-Guzman, Isaiah Roberson, Sarah Rodriguez, Natalee Romero, Hayden Rumley, Cooper Ryan, Leslie Salazar, Emilio Salazar Hidalgo, Trinity Sampson, Juan Sanchez, David Sanchez-Martinez, MariCarmen Sanchez Serrato, Cameron Sanders, Kadeyn Schwamberger, Brady Scott, Emma Seagraves, Christopher Sellars, Riley Sellars, Catherine Shade, Brian Sharpe, Hailey Shaw, Noah Shaw, Ashton Shoffner, Alexander Shores, Jaylin Sills, Laney Simmons, Jazmine Simon, Tyler Sloan, Annisten Smith, Chase Smith, Colton Smith, Dakota Smith, Jordyn Smith, Toren Smith, Haley Solis, Kaitlyn Solis, Carmen Spivey, Mason Spofford, Abigail Stanley, Angela Stephenson, Tamia Stevens, Riley Strickland, Katie Suarez Garcia, Kaylee Sudderth, Shaniya Summers, Randy Swann, Nelson Taylor, Chanceler Terry, Alexander Thomas, Amari Thomas, Jonah Thomas, Taylor Thompson, Mark Tillman, Dejah Tingle, Raegan Tobin, Skylar Trent, Mason Troxler, Blake Tuggle, Daniel Turbeville, Kimoria Turnage, Jayda Turner, Nia Turner, Paris Turner, Reagan Turner, Nathaniel Underwood, Jonathan Vasquez-Garcia, Landon Vaughan, Alexandra Walker, Dominique Walker, Donovan Walker, Kara Walker, Kiyre Wall, Ty’Shawn Wall, Leah Warner, Tyler Welborn, Gabriel Welker, India Wells, Zachary Wells, Braydon White, Cameron Williams, Jordan Williams, Logan Williams, Ryann Williams, Shivere Williams, Artarius Williamson, Alexia Willis, Ellah Wilson, Davis Winstead, Kylie Wood, Lily Wood, Lucas Wooten, Chandler Wright, Addison Wyrick, Grace Wyrick
Southeast Guilford High's 2023 graduates
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