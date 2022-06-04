Southern Guilford High's 2022 graduates

Graduates: Zarshan Adil, Umar Ali, Amarre Rose Andrews, Eduardo Esteban Arenas-Echeverria, Alicia Avila, Ramon Avila, Alondra Abigail Ayala-Contreras, Jeremiah Rashad Bagley, Brianna Denise Bartley, Kira Nichelle Beard, Devin Michael Beeh, Ericka Renaye Bittle, Kayla Denise Blackwell, Ty'Shawn Omarion Blocker, Ethan Jun Bouakeo, Nathan Hap Bouakeo, Madison Ariel Boulware, Yahir Briones-Miranda, Dairius Lamont Brown, Talea Leona Burch, Jennifer Calderon Mandujano, Aquirro Edward Campbell, Alexandra Campos Rojas, Cristal Carbajal Benitez, Deborah Lee Carrick, Wilmer Alexander Castellanos Bonilla, Jennifer Chavez-Cruz, Ericka Dawn Cheek, Jayla Carlin Coleman, Karon Tys'Mear Corbett, Stephen Lamon Cotton, DeCory NaKeith Covington, Joseph James Crenshaw, Dang Tran Hai Dang, Caleb MacCrae Davis, Zamiah Symone Davis, Matthew James DeFate, Zayvion Kelise DeJesus, Edwin Del Carmen Tellez, Taegan Rae Dollar, Ivan Enriquez, Jaime Enriquez, Imani Charisse Ervin, Jhaeda Rachelle Estes, Ameerah Hope Fakkas, Nathan Ray Farlow, Kyndra Nicole Farrington, Jamier Jeremiah Ferere, Torrie Alexander Ferguson, Dustin Lee Finney, Skylor Max Flinchum, Emilia Ivette Flores, Jailyn Malesia Ford, Waleed Fraz, Crychelle Lerhonda Frazier, Jovontae Kaleel Frazier, Dior Jah-mil Freeland, Lisbeydi Judith Galarza-Castor, Mycole Eyani Gamble, Anthony Oscar Gamez Saucedo, Jonathan Garcia-Castillo, Charity Alexis Garland, Melvin Garnica-Zaragoza, Zymir Jarell German, Jada Monae Gill, Deziree Samone Gillespie, Anajayana U-Neyce Gilmore, Isis Rain Makenzie Giron, David Gonzalez Lara, Giovany Alexis Gonzalez Pineda, Daniel Mac Graham, Justin Timothy Graham, Kendria Iyona Graham, Nathan Gil Graham, Danna Paola Guerrero-Cano, Paige Haith, Dasiana Alexis Harrington, Gabriel Joseph Harris, Michael Keith Hawkins, II, Mari Alivia Hayes, Alexander David Hernandez, David Hernandez-Montero, Celialilibell Hernandez-Peralta, Sandra Herrera, Kyla Israel Hodnett, Ashley Nicole Hoyle, Haley Jaye Humphries, Hashir Iqbal, Sharon Jaimes Pontifice, Elder Jaimes-Cruz, Joseph Caleb Jarrett, Kulsoom Javaid, Dion Marion-Wray Jeffries, Denhym Maurice Lee Johnson, Ishmael Nyire Johnson, Destiny Shavonne Kellam, Kashif Khalid, Searat Khalid, Aleena Khan, Hasnain Khan, Mahnoor Khan, Qasim Zaman Khan, Caleb Jahleel Kornegay, Collin Jamison Landreth, Dyson Cole Lawson, Omar Lesso-Marin, Kyierre Donovan Lewis, Erika Lopez Martinez, Haley Nicole Love, Taegan Marie Lowery, Joanna Lozada-Ledezma, Sherry Nuemi Lozada-Ledezma, Elizabeth Luna Gomez, Savanah Nicole Lupien-Cunningham, Don Phu Ly, Boris Larue Lyles Jr., William Justin Lynch, Andrew Sebastian Machuca, Nathan Magallanes-Orozco, Upendra Magar, Spencer Lee Maiden, Danna Gloria Maldonado, Awais Malik, Ehzaz Malik, Ethan Nash Mangum, JaSigh Nasir Mapp, Aquichai LeDanielle Martin, Shawn William Martin, Rubi Martinez-Montes, Joshua Matthew Mason, Kevin Mata-Martinez, Amya Shanice McDonald, Briajanae LeRainne McKinney, Joseph Scott McMahan, Jose Angel Medina-Martinez, Say Meh, Evelyn Ruby Mendez, Jacqueline Mendoza-Hinojosa, Tommy Meuangvong, Khalil Ajavian Millner, Tyler Isaiah Monroe, Juana Edith Moreno-Villanueva, Jayah Nari Morris, Shannon Nicole Mott, Laila Moumouni, Ameris Mikyla Murchison, Wendell Lamont Newton, II, Cody Elkins Nguyen, Alboury Niang, Arad Jair Ocana-Covarrubias, Ashley Paredes-Gonzalez, Dulce Nicole Paredes-Hernandez, Aaliyah Arkia Payne, Kathy Regina Pena-Ramirez, Natalie Christina Piedra, Dakota Jalen Pierce, Paul Alejandro Pimentel Aramburo, Emanuel Popoca-Medrano, Tahijah Nykel Potts, Mujtaba Nasser Raja, Jashley Paola Ramirez-Rodriguez, Carla Joselyn Ramirez-Rosales, Eman Rehmat, Jezlin Renteria-Arroyo, Shaquille Olajuwan Resendiz, Hajira Riaz, Saige Victoria Richardson, Fernando Rios Melgar, Julio Angel Robles-Castro, Yarely Rodriguez Rocha, Kevin Eduardo Rodriguez-Castellejos, Gloria Josefina Rodriguez-Lopez, Melanie Michelle Rodriguez-Lopez, Osiel Rodriguez-Martinez, Diamond Janya Roseborough, Tianna Alyese Russell, Malik LaShawn Rutledge, Mario Alexandro Salas, Yeremy Aaron Sanchez Hernandez, Derrick Joel Sanchez-Castro, Devyn Lynn Schutze, Trayvon Tashon Sellers, Joshua Thomas Shields, Tylan Soloman Lee Shuler, Tenakiya Malayshia Sides, Karen Elizabeth Simmons, Jada Breana Smith, Megan JoNee' Smith, Adji Fatou Sougou, Jacob Dylan Spurgeon, James Tyarious Squires, Jahmari Amir Stokes, Wesley Matthew Stone, Hayden Dakota Sullivan, Brooklyn Rae Sutphin, Xavier Zaine Terrell Lewis, Zachary Alan Terry, Michelle Lai Thi, Cody Matthew Thompson, My'Tieara La'Kyia Titus, Madison Haley Todd, Christian Vargas-Chavez, David Velazquez-Godinez, Jordy Oved Ventura-Villatoro, Aubrey Nicole Walker, Adam Nicolas Wall, Lara Nell Willard, Damiyon Franklin Williams Jr., Dionna Renea Williams, Goddoessee Cheree' Williams, Lailen Michael Williams, Celeste Elizabeth Winn, Jacob Alexander Yaun, Ahsen Zaman, Nimra Zaman.