Graduates: Nyah Janae Abdul-Razzaaq, Jordy Adan Adame-Martinez, Robisha Aftab, Mohamad Zuheir Al Abd, Taj-Najee Arisse Albright, Jordan Nicholas Alexander, Ahmed Hussein AlHaj Kasem, Abd Alrahman Ali, Jayden Harvey-Ray Allen, Ny'kia Contrena Allen, Seth Ian Alonzo, Londyn Ania Alston, Zeena Ammar Ammous, Tyler Blake Andrews, Anahi Angeles Moran, Binit Aryal, Tamya Kianna Atkins, Kofi Oketeku Atta-Amadi, Yaasin Ayyildiz, Ashmit Banger, MaKenzie Briana Barringer, Nicholas Nathan Bartlett, Evan Reid Barts, Rohan Basnet, Avery Malachi Beckham, Christian Gilaurie Bennett, Jake Hayward Bias, Ce'Yonna Shante Black, Olivia Mari Bolick, Elizabeth Holly Bolton, Grace Elizabeth Boyer, Jackson Elisha Bradshaw, William Gabriel Branch, Matthew Tayshawn Briceno, La-Daris Donte Britt, DeShawn Lamont Brown, Khoi Huy Bui, Sean Robert Burchette, Nicole Burgos, Laila Colleen-Inez Bush, Christian James Cain, Kathryn Alexandra Cain, Esteban Manuel Calderon Rosa, Jah'mya Aaliyah Caldwell, Eugene Richard Campbell, Ian Alexander Carr, Juana Castaneda-Valentin, Madeline Faith Chambers, Elijah Naser Cordella Cheek, Betsy Lin Chen, Amani Mychelle Chloe, Caillel Rayen San Agustin Chong, Safa Ishtiaq Choudry, Jordan Isiah Clemons, Noah Lionel Azzon Coleman, Kendyl Lane Condrey, Taliyah Kayla Connor, Kinley Elizabeth Cooper, Julia Faith Crews, Rodney Devar Crews, Alexis Cruz-Sanchez, Araj Dahal, Da'Mya Nychelle Dalton-McLean, Neha Daniel, Malak Hussam Darwish, Blake Anthony Davis, Carolyn Isabel Davis, Tamara Jada Davis, Naw Di Di, Luiza Pagotto Cagnoni Dias, Jasmine Anaiyah Diggins, Juan Christopher Dixon, Tyler Carlton Dixon, Santiago Dominguez-Adamson, Reyna De Los Angeles Dominguez Reyes, Laquavius Keyon Douglas, Sarah Nezar Dumauriet, Max William Dyer, Nora Jane Edens, DeAnthony Demone Edwards, Jaiden Tyler Edwards, Jonathan Paul Edwards, Justin Alexander Ehmig, Samantha Grace Eisenman, Mohamed Abdelmouniem Elhiber, Joshua Caleb Elliott, Makena Rayne Ellis, Khala Tavonne Enoch, Taylor Jenai Evans, Elliot Osman Farah, Ubaidullah Farooq, Jer'kealy Tishoun Anddrick Ferguson, Jordan Anthony Flores, Peyton Elizabeth Flynn, Marianna Alexandria Foster, Christiana Nella Foust, Carson Michael Fouts, Devan Connor Franks, Evan Jonathan Frantish, Christopher Dwayne Fuller, Jamira Noelle Fuller, Luke Aaron Galindo, Paige Olivia Galindo, Manvi Gandla, Alan Ernesto Garcia, Tiana Renee Gause, Henry Moses Giant, Jaila Chanel Gibson, Adam Eusebio Gil, Benjamin William Gilbert, Elijah La'Bryant Godfrey, Jasmin Leigh Golden, Noah Ashley Goldston, Ariel Nicole Gomez, Joseline Anahi Gonzalez, Sabrina Alicia Gonzalez, Ximena Gonzalez-Ramirez, Paige Elizabeth Gowdy, Jamie Elise Grant, Mashayla Carielle Graves, Jordan Ashley Grew, Jonah Andres Guerra, Kirsten Rhenee Guerrant, Anip Gurung, Richa Gurung, Yectli Guzman Perez, Brooke Amani Hairston, Sarah Margaret Hall, Akila Brianna Hardie, Jaylen Xavier Harris, Lauren Sydney Harris, Connor Nicholas Hartigan, Natalie Michelle Heilborn, Michael Gabriel Henderson, Lance Oware Higgs, Lawrence Cornelius Higgs, Najah Yousri Hijaz, Brandon Weaver Hill, LaDarricka Love Hill, Samuel Ellington Hill, Tatum Cassidy Hill, Maeve Caitlin Hollern, Mallory Elizabeth Holt, Joseph Demond Horne, Braeden Jeremiah Hosier, Katelyn Abigail Howard, Mason Thomas Howard, Antwone Mondario Howell, Keegan Anthony Howell, Ethan Lawrence Hunt, Imani Kamaria Hunter, Joseph Benjamin Hurley, Krystian C'Mone Hutchinson, Pavani Sahana Hutton, Sarah Gulalay Hyatt, Gage Thomas Hylton, Safa Ibrahem Ibrahem, Amir Hani Ibrahim, Halla Osama Issa, Ricardo Louis Jackson, Saul Jaimes-Ramos, Michael Jaylen Jefferies, Dominic Jiang, Joshua Amari Johnson, Leah Christine Johnson, Tamara Nicole Johnson, Sengiyumva Jonas, Johann Carlose Jones, Denise Alexandra Jordan, Nelson Samuel Joseph, Sariah Ahmad KanaKreyah, Hunter Anthony Kane, Tamer Ayman Karnbeh, Andrea Katanic, Bahram Simon Kbreab, Fiza Khan, Tristin Kenneth Kidder, Elizabeth Rae King, Sullivan Shota Kojola, Morris Yousif Koly, John Lucas Kovach, William Lawrence Kovach, Kelton Dean Langfitt, Rania Ayman Laymoun, Nayelis Janis Lazu Gonzales, Isabella Sky Lee, Maylani Arianna Lee, Ismael Rikelme Lemus Lopez, Jeffery Dale Lentz, Jacob Gayo Leonar, Prince Tyrone Lewis, Mason Gabriel Lindsay, Joshua Thomas Little, Zakeria Briana Little, Iyana Chrishelle Livingston, Camille Rose Lloyd, Tyler Wade Long, Gianna Alise Lord, Layla Shamarrii Lott, Jason Donald Lovett, Christian Dierre Lowery, Genesis Arysbet Luna Villa, Todd Tyree Mack, Mohamed Madi, Bernadetha Malenga, Aamna Malik, Rajahnea Amani Malone, Carl Jonathan Vizmanos Mancilla, Kenzie Briant Mann, Hagr Khaled Mansour, Mariym Samy Mansour, Igiraneza Yvonne Mariam, Anya Brianne Marshall, Aaliyah Janae Martin, Jesus Francisco Martin, Kamryn Alexis Matthews, La'Maya Evangeline Matthews, William Lee Matthews, Tyler Matthew May, Jeremiah Omari McCall, Trenyce Aamori McCoy, Sa'Mya Nicole McCullough, Aislynn Camille McDowell, Kai Alexandria McIntyre, Katie Lynn Castaneda McLean, Jeramyah Zyere’T McMahan, Leah Jordan McMillan, Andrew Keith Mead, Lisandro Francisco Medina Martinez, Francisco Alejandro Medina Santana, Emerald Azarael Medley, Jacob Gregory Melton, Victoriano Jesus Mendoza, Camila Adelina Menendez, David Merced, Abigail Lauren Messick, Madison Mearionette Michael, Ashton Lee Millen, Aryeh Christian Miller, James River Miller, Nakayla Tashana Miller, Lacey Schana Milloway, Jamie Renee Mills-Widemon, Jeron DeQuezz Milton, Jayden DeAnthony Mitchell, Omer Moawia Eltom Mohamed, Amna Mohsin, Claire Elisabeth Monson, Alaina Synclair Moody, Sady Leigh Moody, Javon Terrall Moore, Lacie Darae Morgan, Tyrique Richard Morris, Landon Bryant Motley, Ramez Said Moustafa, Khristian Tela Moye, Nathan Alexander Moye, D'ascia Renee' Muir, Jihad Marwan Mujali, Megan Christine Munson, Makylah Denise Murchison, Siselia Jean Murray, Willard Dale Murri, Devon LeAnn Myles, Carl Derrick Ndiaye, Anthony Negrete-Perez, Christina Lin Negron, Shakur Michi Nelson, Aniya Siera-Grace Neufville, Adhel Ngor Ngor, Naethan Nasone Nguyen, Nhi Ngoc Tuyet Nguyen, Steven Trung Nguyen, William Chase Niebauer, Michael Evan Nixon, Elijah Niel Noble, Khalid Amare Noel, Lyba Noman, Alek Thon-Makuei Ater Nyok, Aiden Thomas O'Buch, Rodrigue Obed, Daniel Sebastian Ochoa, Laura Sofia Ortiz-Gomez, Mason Michael Padgett, Bryan Eduardo Palma-Matos, Sylvia Marie Pappas, Charles Casey Parillo, Christian Antwon Parker, Sa'Rya Talhil Parker, Diya Jayeshkumar Patel, Kishan Dharmesh Patel, Austin Alexander Patterson, D'Morriyona Sacoya Payne, Gabriel Santos Pedroso, Kyra Maria Penetra, Julieana Nicole Pennell, Ashley Judith Perez, Edwin Daniel Perez, Corynn Elizabeth Perkins, Angel Marie-Louise Perry, Parker Taylor Perry, Breanna Lynn Peterson, Hailey Elaine Peterson, Brooke Kaley Phillips, Sean Chifumo Phiri, Thai Thanh-Ba Phung, Amanda Jade Pipkin, Crysol Danielle Polanco, Karley Reese Porterfield, Mackenzie Addisyn Potter, Charlie Parker Potts, Kyler Owen Puckett, Sarah Sahar Qadir, Ashley Camtu Quach, Jaylen Amanti' Quick, Isabella Marie Rafalko, Naomi Jean Ramsey, Nadia Oliver Rapheal, Arianna Isabelle Marcelo Rasing, Allison Skylar Rayfield, Samantha Lynn Rayfield, Taylor Madison Rayfield, Taylor Christine Reich, David Jeremiah Reid, Claire Elizabeth Renfro, Aritzy Reza, Lloyd Zion Rhodes, Ti'yanna Nicole Richardson, Jeremiah Carl Monie Riley, Hernan Fernando Rivas-Gonzales, Kayley Clara Roan, Khloe Pippin Roberson, Jacob Tyrese Robinson, Taylor Marie Robinson, Jovan Daniel Rodriguez, Natalie Kate Rodriguez, Matthew Rodriguez-Bahena, Allison Leigh Roll, Michael Romero, Tanner Nicholas Royals, Jaden Herve-Pierre Ruhashya, Victoria Isabel Ruiz Sierra, Ryan Andrew Salerno, Keyshawn Lamont Samuel, Maria Paula Sanabria Cufino, D'Andre Jermaine Sanders, Jonte J'Shawn Saunders, Troy Vincent Scarborough, Sandra Elaine See, Sophia Petrice Sentner, Audrey Kaytlinn Serb, Kenyel Juriel Serrano Diaz, Tyler Christian Shafer, Blake William Shimp, Elder Adony Silva-Baca, Hai Siu, Jordan Alan Skinner, Maxwell Cade Slaton, Carson Mitchell Smith, Serenity Aniah Smith, Conner Grace Snead, Josie Brannon Snead, Josilyn Starr Staley, Wyatt Easton Stanley, Chloe Morgan Stevenson, Luke Jackson Stewart, William Thomas Stout, Eric Patrick Stroud, Anuraj Subedi, Gabrielle Elisabeth Suggs, Zachari Nayshun Swann, Lindsey Reese Swift, Denzel Osei Tawiah, Emma Glynise Terry, Smriti Thapa, D'Kayla Jynae Thomasson, Camille Elizabeth Thornton-Forrest, Sara Tiganus, Aishwarya Tiwari, Tyler Pham Tran, Jessica Trujillo, Meseret Seltene Tsegay, Katelyn Elizabeth Tucker, Owen Joseph Underwood, Corey Reuben Vanpraseuth, Ariana Vega, Nicholas Robert Venable, Nathaniel Chas Vue, Alyssa Michele Walker, Nyomi Lynn Walker, Kameron Jaylan Wall, Jackson Russell Walls, Jaeden Elliott Watkins, Jeremiah Kamar Watson, Jayden Christoper Watts, Tia Bre'asia Watts, Melody Rose White, Madison Elizabeth Wildman, Kabriel Shyan Williams, Kabrion Irvin Williams, Aniah Jaylun Wilson, Ataia Jahi Wilson, Sophia Lynley Wittenborn, Luke Oliver Woehr, Edinam Joy Woka, Avah Layloni Wright, Nia Danielle Wright, Maegan Lindsey Wycoff, Willy Jian Yang, Brooklyn Christina York-Williams, Zion Amya Young, Connor Paul Younts, Rebeca Paola Zamora, Andruw Javier Zarate-Jimenez
Southwest Guilford High's 2023 graduates
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