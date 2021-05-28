STEM Early College at N.C. A&T's 2021 graduates

STEM Early College at N.C. A&T held graduation ceremonies at 11:30 a.m. Friday, May 28, at the Greensboro Coliseum Fieldhouse.
Graduates: Mosa Abdelgadi Aboeid, Asmaa Alawbali, Reem Mohamedosman Ali, James Bradsher, Amirah Michelle Brooks, Maya Marie Chavis, Sydney Michael Chepes, Olivia Juliette Cobb, Avery William Corbin, Camrynn Jhelani Cutchin, Kelvin Dake, Jameson Razell Lee Daniels, Arshi Das, Joshua Michael Davidson, Santiago Garcia-Rico, Landon A. Hall, Dionne Lee Hardrick, Oscar Filimon Hernandez-Estrada, Venkat Sampath Immaneni, Jessica Liliana Jaimes, Elizabeth Kimberly Kane, Carl Lapiz, Ankitha Lavu, Brandon Leong, Sai Meghana Mugi, Bialosa Cory Nwamu, Eghosa Nadine Ohenhen, Jean-Lou D. H. Pare, Jordan Alexandria Pearson, Alaina Marie Randolph, Stacy Shania Romana, Alexander Charles Schillie, Dalia Yasir Shawgi, H’Thabora Siu, Evan Mitchell Smith, Nicole Adrianna Sopala, Aliecia Michelle Spinks, Jack Hutchison Stoops, Nakyra Yasmeer Sykes, Jennifer Karolina Matilda Thungren, Seth Wardlaw, Alexandria Washington, Connor Luke Whittington, Yasmin Zaraf, Ray Zhang