Vandalia Christian School's 2021 graduates

Vandalia Christian School held graduation ceremonies on Friday, May 21.
Graduates: Tianna Marissa Bethea, Damian Breedlove Boone, Michael Brayden Brown, Christian Joseph Cox, Ethan Micah Eller, Matthew Brian Ezell, Shea Elisabeth Flynn (salutatorian), Olivia Ann George, Sierra Skye Gill, Anna Leigh Hubbert, Kira Lesean Hunter, Adam Jonathan Ingle, Culley Ryan Johnson, Isaac Alden Long, Maylee Ann Miller, Landon Charles Olha, Isabella Rose Pierzchala, Lillian Dawn Powell, Lindsey Elizabeth Routh, Samuel Allan Sweatt, Autumn Faith Williams, Erin Madeline Young (valedictorian), Ethan Andrew Zeigler
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