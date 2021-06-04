Weaver Academy's 2021 graduates

Weaver Academy held graduation ceremonies at 3 p.m. Friday, June 4.
Graduates: Catherine Ida Alewine, Ezra Brian Arndt, Savannah Mae Barclay, Kayla Lee Burgess, Edith Stuart Byrum, Bryan Nguyen Cao, Travon Anthony Chambers, V-Raya Voravong Chusakul, Mary Elizabeth Coates, Margaret Rose Coscia, Gabrielle Lino Costa, Samuel Ray Crompton, Phoebe Eleanor Martha Dell, Livia Ellis Donato, Morgan Elizabeth Drazek, Jessica Alexzandria Dungee, Maxwell Merrill Eddington, Peter Liam Egan, Isabel Joy Egbert, Eva Muriel Engebretson, Mattie Caroline Fields, Connor Chadwick Fogleman, Kenneth Olanda Gay, III, Lawrence Eric Santolim Geller, Carter Darwin Gibb, Lucille Arella Hampel, Skylar Grace Hatch, Natalie Charlotte Henn, Hannah Brooke Hieber, Sean Alexander Iannantuono, Javaris Lemar Johnson, Hayden Cannon Juneau, Sylvia Fleming Kaplan, Makenzy Meredith Kay, Isaiah Nicholas Kirkpatrick, Casey Abigail Koontz, William Cort Laney, Lucianna Susan Leach, Elizabeth Marie Lloyd, Miranda Noelle Macasero, Katherine Grace MacKenzie, Jessica Marie Maier, Hanna Xindan Maynard, Lilyanne Cassidy McGlothlin, Sophia Grace McKinney, Ally Anna McLean, Jason Patrick Miller, Ajax Milling, Emily Donna Moxon, Daisy Hughes Nichols, Amanda Hope Pattman, Magnolia Lynn Ramsey, Lliam Monroe Rankins, Ella Demarris Rawls, So Reh, Zorayah Camille Resper, Benjamin Scott Richardson, Jasmine Ioni Rivera, Lucy Nairely Rivera-Nieto, Courtnee Marrasha Rouse, Elliot Wilson Seals, Jessica Faith Shafer, Augustus Alexander Smith, Elijah Alexander Smith, Simon Harrison Ross Smith, Livi Blake Southard, Jabari Robert Spruill, Sarah Nicole Stephens, Maya Chanel Stotts, Aydin Michael Sutton, Emma Grace Swofford, Jessica Dianne Taylor, Tyra Mahogany Taylor, Tristin Samira Troy, Newton Wil Wainscott, Rachel Elizabeth Wall, Audrey Anne Weston, Oliver Aaron Whitehouse, Knia Renee Williamson, Richard Alexander Emmett Wood, Cameron Lane Woody, Christin Emoni Wright, Hayden Stella Wright