Weaver Academy's 2022 graduates

Graduates: Yvonne Thi Abbott, Zainab Adamou-Mohamed, Reuben Bennett Akins, Brizheet Chavez Andrews, Joyce Michelle Batista Ortiz, Allison Lorraine Biles, Walker Stephen Bixby, Dajah Elaine Bond-Moorer, Samuel Thomas Christie, Lindsey Amelia Cockburn, Benjamin Alejandro Coffee, Jordan Alexandria Cook, Robert Bruce Cook, Gabriel Donovan Cox, Nathan Joseph Craig, Ben Murvus Croker, III, Sophia Diann Crompton, James Dempsey Danis, Elijah Quinn Dossey, Amy Claire Feldmann, James Pierson Felt, Avery Noelle Flowers, Angel Joseph Franco, Sara Renee Griffin, Dylan Dakota Harris, Tadiana Elisha Hasan, Daniel Steven Gary Henry, Abigail Grace Higgins, Garrett William Jackson, Kellyn Elizabeth Jiles, Cayla Denise Johnson, Jackson River Kanoy, Margaret Sinclaire Keel, Presley Jade Kendrick, Nelessen Colette Koenig, H’Missy Ksor, Ingrid Lanser, Tanner Dakota Layne, Sarah Mackenzie Lin, Calista Briann Loftis, Olivia Grace Long, Chyler Lee Lovern, Sergio Martinez-Mendez, Lillian Catherine McNeal, Meera Shyamol Mehta, Jeremiah Edward Meyer, Aurora June Milholin, Kyndall Alysia Miller, Lark Avery Mueller, Hannah Lee Napper, Melanie Nie Hrah Eban, Davis Cade Dugger Osborne, Jalynne Xuimeri Owens, Andrew Preston Prine, Joseph Patrick Randazzo, Justice Abigail Reeves-Burke, Hayden Michael Ross, Nora Elizabeth Shearer, Iyana Seif Solivan, Mira Catherine Sowinski, Melanie Marie St. Clair, Ivan Paxton Steele, Rachel Lauren Terry, Carolyn Blair Thomas, Anna Elizabeth Tilley, Leah Simoane Travis, Mary Elizabeth Tyler, Dorian Malaya Varney, James Leon Wagoner, Helen Marie Hui Ming Wong, Olivia Rose Woods, Naa Yemoley Yemofio.