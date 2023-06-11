Graduates: Meredith Marie Alt, Sunsunee Tiwa Bell, El-Shaday Kayla Bennett, Mackenzie Thu Berg, Samuel Michael Bivona, Sydney Elaina Bowen, Abby Joan Boyer, Raelynne Daily Brandenburg, Autumn LaShay Breeze, Emma Josaye Brown, Sophia Carmella Burgess, Sean MacBryde Cahill-Swenson, Sarai Aryianna Campbell, Trudy Isabella Campbell, Aiden Todt Clapp, Rosaleen Octavia Clarey, Amara Kyree Cummings, Jaiden Sage Douglas, Mira Elizabeth Eby, Emma Scott Freeman, Justin James Harris, Sarah Reese Harris, Christian Madison Hendrix, Michaela Combay Hersey, Robert Elliot Hoppins, Felicia Julianna Ibarra, Gabriel Clark Irving, Abraham Michael Johnson, Emma-Claire Frances Johnson, Alexandra Juarez-Avila, Jackson Doyle King, Aiden Elias Kranz, Brenda Ksor, Madison Zhao Lane, Aaryn Larue Leake-Lewis, Garrett Walker Linn, Khailani Keana Rene Malloy, Liana Evelyn McClinton, Tyrone Dewan McMillian, Jr., George Edward McNeill, Gabrielle Amira Moore, Sophia Anne Moore, Sadie Frances Murray, Isaiah Rael Paguaga, Raymond Alexander Patterson, Mekhi Nicholas Pendleton, Kaela Lynn Petty, Karenna Katherine Porter, Gavin Nicholas Reed, Aria Danielle Reid, Gavin Ilan Rubin, Anushka Saroha, Katelyn Ross Sarwi, Hannah Elizabeth Sawulski, Matthew Everett Scheib, Alyssa Nicole Snediker, London Aliss Springs, Emilyn Anne Steele, Abigail Grace Sullivan, Clarisse Sarah Surja, Aidan Neil Swift, Ella Grace Teachout, Elisa Troncoso, Katerina Simone van Lier, Christian Andrew Waegerle, Kalil Bravel Walker, Jenna Alaine Weidman, Alexia Li Whitfield, Savannah Grace Williamson, Joshua Aberin Wolters, Adrienne Rose Woody, Lily Madisyn Yates
Weaver Academy's 2023 graduates
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