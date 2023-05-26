Wesleyan Christian Academy held graduation ceremonies May 26 at the Mariana & Nido Qubein Conference Center.
*Asterisks indicate a student is one of 30 “Lifers” who have attended Wesleyan Christian Academy since kindergarten or first grade.
Graduates: Kelly Claire Adams, Fletcher Chance Allen, Zackary Ross Andersen, Micah Daniel Azzarello, Annika Margaret Baker, Malcolm Gabriel Black, Sarah Christina Brackett, Robert Jackson Cecil, Nathan Amir Chamberlain, Jacob Miles Chilton*, Sarah Grace Chrapliwy*, Jonathan Claudiu, Cimpean, Elizabeth Michaela Cox*, Sophia Amelia Crawford, Alexis Danielle Cruz*, Chase Allen Cunningham, Aiden Eugene Daves*, Robert Zachary Davis, Seth Michael Demis, Tevin James Dobson, Lucas Monroe Dodson*, Heather Mei Duensing (salutatorian), Emma Katherine Flippen, Allyson Kate Ford, Raiden Dennison Frizzell*, Madison Nicole Gamble, Reagan Alexandra Glover, Ana Novella Goldberg, Ethan Walker Gravely, Andrew Gregg Gray, Tyler James Hahn, Maggie Leigh Harrell*, James Louis Heeden, Patrick Eugene Hissim, Brady Parrish Hoffman, Trenton Alexander, Jackson, Ethan Luke Jamroz*, Joseph Hunt Jardina, Megan Elizabeth Jobe*, Tumaini Ramoses, Johnson*, Allison Hope Kelly, Landon John Kerry, Carson Hamilton Kiefer, Ryan Michael Kirbey, Ioanna Nikolas Kotrotsos*, Walker Gerrit Kyle, Savannah Kate Lambert*, Christian Robert Little*, Jacob Michael Lowe*, Alec Connell Lundy*, Harrison Amadeus, ApuMarx-Ascencios, Madeline Skye Mayer*, Benjamin Gray McCain, William Michael, McCracken*, Evan Blount McDevett, Trace Andrew McKinney*, Madelyn Beatrice Merhoff, Addison Grace Miller*, Christopher Scott Moye, Raphaella Ndinda Mumo, Richard Garrett Nail, Scarlett Maria Nashbar, William Bryson Neel, Samuel Douglas Newton*, Ella Claire Page*, William Davis Papciak, Lily Melody Pereira, Sharon Fransheska Perez, Kyla Rose Pesayanavin*, Robert Joseph Pollio*, Elisha James Pomé, Liam Stenersen Railsback, Amelia Claire Raynor, Lillie Anne Sarkisian, Blake Austin Sims*, Michael Adam Skeen*, Emmalie Ruth Spry*, Jackson Carter Stevens, Andrew Paul Stratton, Donovan Bryon Stricklin, Kaitlyn Ashley Tat, Madison Adrienne Tat (valedictorian), Hannis Luke Thompson*, Yancy Briles Veach*, Christian Thomas Walker, Grace Mae Walton, Nelson Bond Wheeler, Christian Alexander, Williams, Corrine Victoria Williams*, Robert Ethan Wooten*