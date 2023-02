Westchester Country Day School has announced the honor roll recipients for the second quarter and first semester of the 2022-2023 academic year.

All-A Honor Roll – Second Quarter

The following students have been named to the All-A Honor Roll list:

Grade 6: Lily Cockrum, Evans Elliott, Annarose Fielden, Gabe Guzman, Alishba Iqbal, Sydney Kavchak, Jacqueline Le, Brooke Lloyd, Eva Morris, Grace Patron, Luke Rubinson, Alyssa Tager, Jay Varner

Grade 7: Lila Bailey, Jack Briggs, Misha Cap, James Collins, Luke Heybrock, Sanders Ingold, Alexis Mandelsohn, Olivia Nazareth, Medara Patron, Colton Runyan, Maddie Taylor, Max Volynets, Davis Williams, Addy Grace Winstead

Grade 8: Wilson Caddy, Sam Causey, Emma-Lee Chiu, Clark Clodfelter, Helen Clodfelter, Brooks Covington, Preston Kendrick, Garrett Le, Maggie Mercadante, Pallavi Paruchuri, Elin Prifti, Coleman Schwartz, Kai Smith, Clinton Wagoner, Layla Zaitawi

Grade 9: Hadley Briggs, Neal Clinard, Chloe Denmark, Ryan Engle, Avary Herman, Lucy Mercadante, Ashlyn Rives, Jaben Tomes, Brooklyn Vogler, Beck Wilson

Grade 10: Jameson Calfee, Mary Frances Collins, Lucie Corrigan, Chase Hesling, Ava Hoffman, Claire Neal, Nolan Patterson, Sutton Scott, Cooper Singer, Mac Timberlake, Daniel Volynets, Zayne Williamson, Cassie Woodall

Grade 11: Mallory Atkinson, Joshua Bayne, Davis Beck, Lyndon Briggs, Hannah Melgar, Liv Mueller, Maggie O'Keeffe, Isabella Reid, Jaden Richardson, Katherine Walter, Riley Yanez

Grade 12: Connor Apple, Cleveland Armentrout, Bo Brigman, Cruz Hesling, Anna Beth Merritt, Nati Roberts, Aliana Schwartz, Sofie Stofferis

A, B Honor Roll – Second Quarter

The following students have been named to the A, B Honor Roll list:

Grade 6: Jack Andrews, Harper Calfee, George Covington, Hampton Cumby, Webb Fulton, Ainsley Herman, Declan Holdson, Smith Huggins, Madeline Johrendt, Ava Kiger, Hooper Nowell, Parker Pozil, Sawyer Pugh, Keller Riggan, Brooklyn Uber, Austin Williams

Grade 7: Rudduck Clinard, Claire Cumby, Eli Moore, Aubrey Shores, Quinten Stofferis

Grade 8: Joseph Brinson, Matt Casas, Ben Covington, Naia Daniel, Maren Harris, Whit Hauser, Emma Hunsberger, Martha-Anne Johrendt, Panos Livanis, Liam Mueller, Charlotte Porter, Emory Smith, Colin Taylor, Skylar Townsend

Grade 9: Sam Carey, Eleanor Clark, Cambria Garzon, Selah Goins, Annita Keomalaythong, Reeves Lavelle, Elle McKenzie, Lukas Stofferis, Chase Sutton, Caleb Winstead

Grade 10: Ava Apple, Thomas Brinson, Natalie Clinard, Harriss Covington, Madi Dial, Aubrey Durham, Josh Hammond, Jackson Hedrick, Adam Martin, EB McEnaney, Megan Ridenhour, Natalie Seperteladze, Elizabeth Shoaf, Elliott Smith, Kirian Veach

Grade 11: Charlie Blair, Emilie Carey, Lauren Cockrum, Ben Daniel, Morgan Elliott, Covington Hauser, Ben Hunsberger, Abby Keever, Ava Klein, Lizzie Marsh, Will Rives, Jalen Umstead, Benedict Van Dessel, Tate Vogler, Abby Williamson

Grade 12: Grayson Boyette, Zane Dinkins, Emma Engle, Caroline Griffith, Caleb Hammond, Lucy Larkin Heard, Quinto Keomalaythong, Dru Lassiter, Skylar Manning, Madeline McWhorter, Ruhan Upadhyaya

All-A Honor Roll – First Semester

The following students have been named to the All-A Honor Roll list:

Grade 6: Jack Andrews, Harper Calfee, Lily Cockrum, Evans Elliott, Annarose Fielden, Gabe Guzman, Ainsley Herman, Alishba Iqbal, Sydney Kavchak, Jacqueline Le, Brooke Lloyd, Eva Morris, Grace Patron, Luke Rubinson, Alyssa Tager, Jay Varner

Grade 7: Lila Bailey, Jack Briggs, Misha Cap, Rudduck Clinard, James Collins, Luke Heybrock, Sanders Ingold, Alexis Mandelsohn, Olivia Nazareth, Medara Patron, Colton Runyan, Quinten Stofferis, Maddie Taylor, Max Volynets, Davis Williams, Addy Grace Winstead

Grade 8: Wilson Caddy, Sam Causey, Emma-Lee Chiu, Clark Clodfelter, Helen Clodfelter, Ben Covington, Brooks Covington, Naia Daniel, Maren Harris, Elly Keever, Preston Kendrick, Garrett Le, Maggie Mercadante, Pallavi Paruchuri, Elin Prifti, Coleman Schwartz, Kai Smith, Colin Taylor, Clinton Wagoner, Layla Zaitawi

Grade 9: Hadley Briggs, Neal Clinard, Chloe Denmark, Ryan Engle, Avary Herman, Lucy Mercadante, Ashlyn Rives, Jaben Tomes, Brooklyn Vogler, Beck Wilson

Grade 10: Jameson Calfee, Lucie Corrigan, Chase Hesling, Claire Neal, Sutton Scott, Cooper Singer, Mac Timberlake, Zayne Williamson, Cassie Woodall

Grade 11: Mallory Atkinson, Joshua Bayne, Davis Beck, Lyndon Briggs, Ben Daniel, Hannah Melgar, Maggie O'Keeffe, Isabella Reid, Jaden Richardson, Tate Vogler, Katherine Walter, Riley Yanez

Grade 12: Connor Apple, Cleveland Armentrout, Bo Brigman, Cruz Hesling, Anna Beth Merritt, Nati Roberts, Aliana Schwartz, Sofie Stofferis

A, B Honor Roll – First Semester

The following students have been named to the A, B Honor Roll list:

Grade 6: George Covington, Hampton Cumby, Webb Fulton, Declan Holdson, Smith Huggins, Madeline Johrendt, Ava Kiger, Hooper Nowell, Sawyer Pugh, Keller Riggan, Brooklyn Uber, Austin Williams

Grade 7: Claire Cumby, Joseph Hinojos, Eli Moore, Rowan Philbrook, Aubrey Shores

Grade 8: Joseph Brinson, Anderson Carter, Matt Casas, Jack Gard, Whit Hauser, Emma Hunsberger, Martha-Anne Johrendt, Panos Livanis, Liam Mueller, Charlotte Porter, Emory Smith, Talia Taylor, Skylar Townsend

Grade 9: Sam Carey, Eleanor Clark, Cameron Daniel, Cambria Garzon, Selah Goins, Annita Keomalaythong, Reeves Lavelle, Elle McKenzie, Lukas Stofferis, Chase Sutton, Caleb Winstead

Grade 10: Ava Apple, Thomas Brinson, Natalie Clinard, Mary Frances Collins, Harriss Covington, Madi Dial, Aubrey Durham, Josh Hammond, Aswad Haque, Jackson Hedrick, Ava Hoffman, Adam Martin, EB McEnaney, Nolan Patterson, Megan Ridenhour, Natalie Seperteladze, Elizabeth Shoaf, Elliott Smith, Gram Tucker, Kirian Veach, Daniel Volynets

Grade 11: Charlie Blair, Emilie Carey, Lauren Cockrum, Covington Hauser, Ben Hunsberger, Aleeza Iqbal, Abby Keever, Ava Klein, Katie Grace Lavelle, Lizzie Marsh, Liv Mueller, Will Rives, Jalen Umstead, Benedict Van Dessel, Abby Williamson

Grade 12: Grayson Boyette, Zane Dinkins, Emma Engle, Caleb Hammond, Lucy Larkin Heard, Jacob Johnson, Quinto Keomalaythong, Dru Lassiter, Skylar Manning, Madeline McWhorter, Ruhan Upadhyaya