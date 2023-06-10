Graduates: Fisal Mohamed Abdelbasit, A'isha Nana Abdu, Nour Abouzeid, Jacob Bradley Adkins, Muhammad Afnan, Ahmed Badreldien Ahmed, Baker Al Janabi, Ashley Alberto-Mancera, Catalina Aldana Archila, Josias Misael Aleman-Marquez, Ammar Samir Alhafian, Ali Sayed Alimi, Cameron Sayed Alimi, Caroline Hager Allen, Haden Eugene Allison, Fares Imad Almowaswass, ZaNiya Nicole Alston, Amari Deshawn Ames, Dahmal Walter Anderson, Lionel Andrews-Commey, Dalia Zoma Arek, Charlotte Breanna Arseneault, Kojo Asante-Darkwah, Aron Montes Ayala, Deng Patrick Ayuel, Mohammad Babbaahmadi, Nicholas Andrew Ball, Blake Nathaniel Ballinger, Aleksandar Mile Banovic-Garcia, Mallek Khaled Ali Bara, Michelle Stephanie Barragan-Marquez, Thazarria Annesse Barrier, Javyia Monyai Baynes, Khamya Tytiana Sol'e Bell, Savannah Eden Benoist, Keyli Bernardino Vargas, James Michael Berry, Jainiya A'Lexxus Bethea, Treyvon Ramel Bethea, Tashianna Zy'Kia Bodley, Rylan Lamont Bowden, Markel Anthony Bowens, Mary Julian Brewer, Alona Nicole Brown, Cameron William Brown, Jayla Tine Ada Brown, Donald Tyrone Brunson, Cardin Bao Bui, Ayden Jeremy Bunton, Khasim Nuri Burgess, Atashanie Shania Burke, Austin Nicholas Burton, Ajavia Nevaeh Bush, Ella Rose Marie Butler, Kimyani Deja Caddell, Honesty Ayjea Campbell, Yasmin LaCole Campbell, Quakniya Faye Canton, Lena Belle Carchia, Lily Marie Carlyle, Sandy Esther Carmona-Lucero, Samuel De Jesus Carmona-Rosales, Gabriella Noemy Castro, Jessica Michelle Castro, Amariana Zakiyah Chapman, Anthony Bernard Charleston, Kennedy Elise Cheek, Yasmine Mya Chiboub, Gladis Antoniette Cintron Rivera, Nevaeh Ty-Nae Clagon, Cassidy Mae Clemens, Kendall Nicole Clemens, Zachary Joseph Cloutier, Emily Paige Cockman, Troy Antonio Cofield, Lynlee Elizabeth Collins, Lacy JiQuale Colson, Camden Leah Connolly, Nizyah Armani Cooper, Javariante' Rashad Core, Ashley Tomasa Coreas, Leonardo Cortes Gutierrez, Laura Cortez-Martinez, Ashley Daniella Crespo Bracho, Kameron Rashad Crumb, Priscilla Del Carmen Cruz Munguia, Odalis Gissel Cruz Rios, Yahleona Antonia Cruz, Isavel Enmanuel Cruz-Garcia, Chi Thien Dao, Chelsea Alexandria Darden, Candace Renace Davis, Connor Evan Davis, Jade Amari Davis, Justice Adora Davis, Nathaniel Louis Day, Danaysia Lewellyn Denise Delaney, Alexa De Leon Velasco, Sulayman Demba, Daryn Douglas Diaz, William Kristopher Diering, Fatima Dominguez Cortez, Ishaon Brencen Dorsett, Jameson Edward Dortch, Jennifer Antonia Douglas, Madison Robin Douglas, Amadou Koura Dourhimou, Analise Duarte, Isla Jo Dwyer, Jeff Edwins, Algizouli Abdelraouf Elhassan, Charles Robert Ellison, Henry David Ellison, Mustafa Osama Elsinari, Jessica Jasmine Encarnacion, Etan Nathaniel Ferguson, Emily Flaviano-Cruz, DeJia Ree Fleming, Alexia Sierra Florido-Horton, Yahari Tenaj Franklin, Isaiah Christopher Kendell Freeman, Kennedy Paulette Frink, Ryan Reginald Fuller, Nathaniel Davis Fuqua, Kamari Lamont Fuquay, Edgar Gallardo-Ramirez, Joyous Aiyanna Gardner, Caroline Marie Gilliland, Bret Forrest Goad, Anay Godinez, Wade Cooper Gold, Angel Eduardo Gomez, Daniel Gomez-Bello, Derrick Etiell Gomez-Ramos, Christian Carlos Gonzalez-Acevedo, Jordan Taylor Good, Ginger Amil Gooding, Darwin Alexander Grabiec, Destiny Delaine Green, Jaylon Mikel Grier, Brianna Alexis Griffin, Ruby Jude Grove-Malaney, Jesus Martin Guillen, Julissa Isabel Guillen, Brooklyn Dawn Guy, Farouk Gzennayi, Orianna Alexandra Hackney, Ahadu Haddis, Tyler James Hamill, Nathan Wayne Hamilton, Ariana Davanna Harris, Camiera Renee Harris, Brooke Anne Harryman, Isaiah Deon Harvey, Assmaa Hassanismail Hassan, Anna Marie Haviland, Makiyah Jae Hayes, Jasmyn Lynnette Hinton, Arianna Sharay Hobgood, Elijah Matthew Honaker, Grace Nicole Adams Hopkins, Victoria Hudson, John Lewis Hughes, Sydney Elizabeth Hull, Roba Hussein, Landon Thien Huynh, Donny Hyiak, Jacob Thomas Ingold, Joseph Mitchell Ingram, Josie Lee James, Cassidy Gabrielle Janetta, Maria Fernanda Jaramillo-Guevara, Tyreese Mohammed Jerome, Brooklyn Marie Johnson, Sa'nija Marquisha Mashonda Johnson, Louis Jonisha Josephrajan, Ejla Kalac, Riya Kannan, Myone Putri Srikandhi Kasanwidjojo, Karen Antoinette Keizer, David Emil Khanatayev, Annabella Jaye King, Jacob Tyler Knight, Preston Gage Lambeth, Davien Montrell Lane, Tony Lavinnio Lattimore, Sanai Dominique Lawery, James Ethan Lawhorne, Jared Lazaro-Nguyen, Denzell Eugene Leavelle, Amy Elizabeth Lee, Edward Garrett LeHanka, Nelson Javier Lezama, Nicholas Jeremiah Long, Shaniya Monet Love, Gabrielle Naveah Lunsford-Bigelow, Rakhemqesua Lynch-Wade, Cameron Ja'Sean Lyons, Ahmad Samir Maanaki, Charis Elon Mack, Douaa Mahieddine Benziane, Edgar Maqueda-Franco, Denee Lyvette Marshall, Collin Martin, Dariel Martinez, Madison Leigh Martinez, Kaitlyn Martinez-Calixto, Meiry Brisa Martinez-Chavez, Edward Jonas Martinez-Rivas, Maniyah Nikole Matthewson, Lena Kamora May, Santana Carter Maye, Aniya Jonese McMannus, John Hayden Meares, Lucas Luiz Murphy Mendonca, Blakely Elizabeth Miga, Ryan Dominique Mills, Ella Gracely Mitchell, Jada Nicole Mitchell, Mazen Mohamed Mohamed, Triston Jermaine Moore, Fernanda Mosqueda, Jasson Yahir Mosqueda, Bryan Mosqueda-Cortes, Tohon Kwamein Moussa-White, Kailee Allana Moyer, Lennon Vashon Murphy, Penda Diallo Ndiaye, Seynabou Ndiaye, Izack Guillermo Negrete-Barron, Colin Pham Nguyen, McKinley Martin Nichols, Kiluba Nkonzi, Allison Grace Nosal, Jaylyn Jeanell O'Daniel, Yalissa Arin O'Daniel, Chidubem Ogechukwu Princess Okeke, Shiv Sanjay Patel, Sanaa Nyree Latoya Patterson, Eric Lindwood Payne Jr., Jaivon Gabriel Pegues, George Walter Perry-Manley, Kayvon Amir Pickett, Dakota Grey Pinson, Saniyah Lashay Pippen-Johnson, Jaylen Amari Price, Tyler Austin Priddy, Shizeria Deva Quattlebaum, Ahmad Komail Rahimi, Logan Wallace Ramey, Mackayla Drew Reese, Laila Danielle Reid, Makis Chamari Rikard, Tristan Seth Ritter, Emily Alison Rivera-Nieto, Asiatic Supreme Robinson, Sha'Quari Da'nija Robinson, Sarai Karina Robles, Daniella Rodriguez, David Rodriguez, Shane Izmeal Rogers, Anthony Jose Rosado, Leah Joy Rosson, Alessandra Katerina Rotruck, Amya Deserae Royster, Amaiya Yolanda Rucker, Jaclyn Pearl Russo, Sashel Kimani Sanai Saddler, David Salazar-Meza, Jazmine Salmeron Rodriguez, Michael Joseph Sanderson, Lazarus Daniel Santos, Marishka Yvette Santos, Kavisha Chelsey Saram , Kelly Lucinda Savage, Gwendolyn Mary Schillie, Emily Lynn Scott, Maggie Reagan Scott, Arturo Love'e Settle, Keziah Ariana Settle, Lamont Sewell, Mouhamadou Moustapha Seye, Caroline Elizabeth Sharp, Alonda Latania Shelton, Caleb Barron Shelton, Malado Sally Sissoko, Milecia Monique Smallwood, McKenzie Alise Smith, Zykius Arness Smith, Danny Sok, Aisha Janae Stevens, Sinai DeVeaux Stokes, Evan Alexander Stream, Nallely Stephanie Suate-Gallegos, McKayla Shea Sullivan, Scott Thomas Sullivan, Shelby Grace Sutphin, Sydney Faith Szaban, Sydney Elena Woodard Tackett, Andrea Samatha Tapia-Diaz, Cristi Diane Taylor, Elijah Emmanuel Taylor, Shaterra Anay Taylor, Tewain James Taylor, Tyliek Basil Taylor, Taylor Nichole Teal, Morgan Paige Thomas, Dedrin Corben Thompson, Hannah Grace Tolbert, Lucy Alina Turner, Kaitlyn Florence Umstead, Makyla Sharice Uzzell, Sabryna Anne Vaye, Barbara Denisse Vazquez Cortes, Eric Daniel Velez Ortiz, Sharik Bilal Walker Jr., Zyeaurra Asea Wall, Raki Wane, Ella River Ward, Caleb William Watkins, Keyshawn Ahmad Watkins-Minor, Jolinda Katherine Wehunt, Tykeeya Donya Wells, Olivia Grace Whisnant, Kayla Josette White, Shamar Laron Wilds, Brittany Aariana Wiley, Destiny Joy Wilkins, Jarae Antoinette Williams, Teraya Ze'Aina Williams, Tishaun Antonio Williams, Keland Jalil Wilson, Kyland Jami Wilson, Natinel Girma Woldyohannes, William Tyler Woodlief, Noel Mariano Zambrana, Quiriat Yenithza Zelaya-Aleman