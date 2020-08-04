Justin Bennett

Bennett

 Courtesy of Alamance County Sheriff's Office

BURLINGTON — After being charged with felony first-degree statutory sex offense and felony indecent liberties with a child on Thursday, a Burlington man was released on a written promise to appear in court, the Alamance County Sheriff's Office said in a news release. 

The alleged assault took place around June 2019, and the victim was 12 years old at the time, according to a copy of the arrest warrant.

The sheriff's office charged and arrested Justin Neal Bennett, 40, of Burlington on Thursday.

Contact Jamie Biggs at 336-373-4476 and follow @JamieBiggsNR on Twitter.

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